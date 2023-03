Dortmund droht am Dienstag wegen Streik ein Bier-Stop

Warnstreik für mehr Lohn

Die Dortmunder Bierbrauer fordern mehr Lohn. Bei einer Protestaktion vor den Toren der DAB-Brauerei helfen, soll auch eine Reiterin mit Brauereipferd.

Dortmund – Streiks hat es in den letzten Wochen in Dortmund und Bochum zur Genüge gegeben. Nun zieht die DAB-Brauerei aus Dortmund mit einem neuen Protest nach. Die Beschäftigten fordern mehr Lohn und machen mit einer ganz besonderen Protestaktion auf ihr Anliegen aufmerksam, wie RUHR24 erfuhr.

DAB-Brauerei von Warnstreik betroffen – Brauereipferd eröffnet Kundgebung in Dortmund

Bei dem Warnstreik am Dienstag (14. März) ist nämlich auch ein vierbeiniger Genosse dabei. Ein Brauereipferd soll den „Lohn aus dem Bierkeller ziehen“, wie aus einer Mitteilung der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hervorgeht.

Angesetzt ist ein 24-stündiger Streik mit Kundgebung, die von einem Reiter vor der Actien-Brauerei in Dortmund um 13 Uhr eröffnet werden soll. Ziel ist wohl auch, die Bierproduktion kurzzeitig zu unterbrechen.

Im Sattel sitzen will die Landessekretärin der NGG Nordrhein-Westfalen, Ina Korte-Grimberg. Sie hält das bisherige Angebot von 150 Euro mehr pro Monat für nicht ausstreichend – insbesondere mit Blick auf die steigenden Preise im Alltag (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Gewerkschaft fordert 430 Euro mehr im Monat – Dortmunder Brauer gehen auf die Straße

Konkret fordern die Gewerkschaft und die 600 Beschäftigten in Dortmund 430 Euro mehr Lohn im Monat – 150 Euro sind es für Auszubildende. Die Forderung beziehe sich auf alle Beschäftigten in NRW-Brauereien.

„Egal, ob für den Brauer, die Lebensmitteltechnikerin oder für den Lagerarbeiter im Fasskeller: Ein ordentliches Lohn-Plus für alle ist fällig“, meint der Geschäftsführer der NGG Dortmund, Torsten Gebehart.

+ Die Mitarbeiter der DAB-Brauerei in Dortmund streiken. © Willi Schewski/ biky/ Imago/ Collage: RUHR24

Es ist übrigens der zweite Streik für Dortmund in nicht mal drei Wochen. Die Gewerkschaft droht in der Mitteilung mit weiteren Aktionen in NRW. Auch andere Bereiche sind von Streiks in Dortmund betroffen. Die Mülltonnen bleiben ebenfalls tagelang stehen.

Rubriklistenbild: © biky/ Imago