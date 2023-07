Dortmund startet wichtige Umfrage: Fette Belohung winkt

Wo ist es am lautesten?

Zu viel Lärm in Dortmund? Dieser Frage will die Stadt jetzt nachgehen und befragt dafür die Dortmunder Bevölkerung.

Dortmund – In der Stadt gibt es viele Lärmquellen, die vielen Dortmundern einen gewissen Geräuschpegel bescheren. In der Vergangenheit geriet beispielsweise der Flughafen Dortmund immer wieder in die Kritik, da sich Anwohner vom Fluglärm belästigt fühlten. Die Stadt Dortmund will der Lärm-Wahrnehmung der Bürger nun nachgehen.

Vielen Dortmundern ist es zu laut – Bürger sollen Lärmquellen benennen

Mit einer Bürgerumfrage will die Stadt Dortmund gleich mehreren Fragen auf den Grund gehen: Wo ist es in Dortmund besonders laut? Wo findet man Ruhe in kleinen oder großen Oasen? Wie hört es sich vor der eigenen Haustür an?

In Zusammenarbeit mit der Hochschule für Gesundheit in Bochum startet das Umweltamt eine Bürgerumfrage, bei der die Dortmunder ihre persönlichen Wahrnehmungen von Lärm in der Stadt beschreiben können. Ziel ist es dann, einen sogenannten Lärmaktionsplan 2024 zu entwickeln.

Dortmund erstellt Lärmaktionsplan mit dem Titel „Mach RUHIG mit“

Unter dem Titel „Mach RUHIG mit“ sollen Maßnahmen zur Reduzierung des Umgebungslärms und zum Schutz der ruhigen Gebiete gefunden werden. Dabei wird der Geräuschpegel durch Straßen- und Schienenverkehr, Industrie- und Gewerbebetrieben und dem Flughafen Dortmund als Umgebungslärm berücksichtigt.

Die Stadt ruft die Dortmunder dazu auf, an der Online-Umfrage teilzunehmen und Vorschläge für einen verbesserten Lärmschutz in Dortmund zu machen. Die Ergebnisse der Befragung sollen direkt in den Lärmaktionsplan einfließen.

Unter allen Teilnehmern werden zudem Kopfhörer mit aktiver Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen, ein Gutschein der „dobeq“ zum Kauf eines Fahrrades und ein Gutschein für das Konzerthaus verlost.

Vielen Dortmundern ist es zu laut: Dauerhafter Lärm schadet der Gesundheit

Aktuell gibt eine interaktive Lärmkarte erste Einsichten, wo sich in Dortmund besonders hohe Geräuschpegel befinden. Der Wall um die Innenstadt und weitere Hauptverkehrsstraßen stellen besonders laute Lärmquellen dar. Im vergangenen Jahr wurden dafür bereits ganz besondere Lärmschutzwände an der A45 installiert. Daneben liegen aber auch der Hauptbahnhof und einige Industriegebiete wie das Gelände von Thyssenkrupp im roten Lärmbereich.

Lärm kann langfristig der Gesundheit schaden, weshalb die Stadt Dortmund mehr für den Lärmschutz tun will.

Laut Angaben der Stadt werden etwa 10 Prozent der Dortmunder von Umgebungslärm belästigt. Ein permanent hoher Geräuschpegel kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Das Risiko für Schlafstörungen, Herzinfarkte und psychische Erkrankungen steigt und die Lebensqualität nimmt langfristig ab.

Ruhige und erholsame Rückzugsorte in der Stadt werden somit umso wichtiger. Diese Pläne gehen mit zahlreichen Bemühungen für klimafeste Grünanlagen in Dortmund einher.

