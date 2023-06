Dortmunder Experte warnt: Brötchen-Problem droht

Facebook

Droht Dortmund und eventuell ganz NRW eine ganz neue Krise eines bisher ungeahnten Ausmaßes? 2030 droht ein akuter Brötchen-Engpass.

Dortmund – Am Sonntagmorgen gehört der Gang zum örtlichen Bäcker für viele Dortmunder dazu. In knapp sieben Jahren könnten Brötchen, oder auch Brot und Kuchen Mangelware sein. Davor warnt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Dortmund. RUHR24 liegt eine Pressemitteilung vor.

In den kommenden Jahren droht ein „Azubi-Vakuum“, sagt Torsten Gebehart, Geschäftsführer der NGG. Der Grund: Die Ausbildungsbedingungen im Bäckerhandwerk. Die Azubis würden in Sachen Vergütung im unteren Drittel aller Ausbildungsberufe rangieren. Hinzu kommt, dass die Abbrecherquote extrem hoch ist.

Brötchen-Katastrophe 2030: Dortmunder NGG benennt die Herausforderungen für Brot und Backwaren

Das Bäckerhandwerk ist kein klassischer Beruf mit Arbeitszeiten zwischen 8 und 16.30 Uhr. Es handelt sich um ein „Frühaufsteher-Handwerk. Die Bezahlung ist niedrig. Auszubildende bekommen im ersten Jahr 680 Euro brutto. Im dritten Ausbildungsjahr steigt das Gehalt dann auf 885 Euro brutto. Mit so wenig Geld komme keiner mehr klar, sagt Gebehart.

Hinzu kommen andere Herausforderungen für die jungen Menschen. Wohnen sie in der Nähe der Ausbildungsstätte oder droht ein Umzug? Ist ein Auto oder ein anderes Verkehrsmittel vorhanden? Fahren die Busse und Bahnen schon so früh? Will man überhaupt so früh aufstehen.

Die Kombination aus der üblen Bezahlung, den alternativen Zeiten und anderen Problemen stelle die Branche vor große Herausforderungen, die in den kommenden Jahren auch die Dortmunder zu spüren bekommen werden. Davon geht die Gewerkschaft aus. Waren es im Jahr 2013 noch 174 Azubis, habe man im Herbst 2022 nur 115 Azubis in Dortmund gezählt.

Brötchen-Katastrophe 2030: So will die NGG einen Engpass an Brot und Backwaren abwenden

Bäcker-Azubis sollen besser bezahlt werden. Die NGG schlägt im ersten Schritt eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung auf 850 Euro im ersten Jahr und 1.075 Euro im dritten Jahr (950 Euro/1.100 Euro im zweiten Schritt). Zudem ein Ausbildungs-Ticket für den ÖPNV. Die Forderungen von der NGG gehen in Richtung Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks (ZDB).

Und was sagt der ZDB? Im Frühling konnte man sich in Verhandlungen mit der NGG nicht einigen. Der ZDB-Vorschlag von 830 Euro im ersten sowie 1.050 Euro im dritten Ausbildungsjahr steht weiter im Raum. Doch wo genau liegt das Problem, dass man nicht einfach die Ausbildungsvergütung auf den NGG-Vorschlag erhöht?

Brötchen-Katastrophe 2030? Gewerkschaft und Verband haben sich im Frühling getroffen

„Wir müssen“, so Susan Hasse (Pressevertreterin des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks) gegenüber RUHR24, „sowohl das Potenzial von Bäckereiunternehmen wie Grobe in der Region Dortmund als auch den Mini-Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern berücksichtigen.“

Größere Bäcker-Betriebe wie zum Beispiel Grobe seien in der Lage mehr zu zahlen und würden das offenbar auch tun. Für kleinere Unternehmen in strukturell schwächeren Regionen sei das schwer. Es ist aktuell unklar, wie es weiter geht.



NGG-Geschäftsführer Torsten Gebehart sagt, dass er unter aktuellen Umständen selbst keine Wette auf Sortiment und Fülle an Sonntagsbrötchen abschließen würden. Heißt im Umkehrschluss: Dortmund droht 2030 eine Brötchen-Katastrophe.

