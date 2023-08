Verband sperrt mehrere Straßen in Dortmund – Autofahrer gucken in die Röhre

Facebook

In Dortmund stoßen Autofahrer vermehrt auf gesperrte Straßen. Der jetzige Grund dafür ist gemeinschaftlich und kommt Kindern und Familien zugute.

Dortmund – Wenn es um den Verkehr in Dortmund geht, herrscht scheinbar keine Einigkeit. Zahlreiche Fahrrad-Fans wünschen sich mehr Sicherheit auf den Straßen. Während sich viele Autofahrer beschweren, sobald sich die Infrastruktur dahingehend verändert. Nun gibt es eine Maßnahme, die vielen Menschen gefallen könnte, wie RUHR24 erfuhr.

Verband sorgt für Spielraum in der Nordstadt von Dortmund

In Dortmund kann der öffentliche Spielraum für Kinder knapp sein. Gerade in der Nordstadt gibt es vergleichsweise wenig Spielplätze. Aufgrund der Autodichte ist das Spielen auf der Straße nicht so sicher, wie man es aus Dörfern kennt.

Der Humanistische Verband Nordrhein-Westfalen (HVD), der in Dortmund ansässig ist, setzt sich für mehr Spielraum ein. Zusammen mit zwei Jugendverbänden helfen die Engagierten, mobile Spielstraßen anzumelden. Was steckt hinter dem Konzept?

Jeder kann eine mobile Spielstraße für Kinder in Dortmund anmelden

Mobile Spielstraßen sind dazu da, dass Kinder für einen Tag in der angemeldeten Straße frei spielen können. Für Autofahrer werden die Bereiche dann offiziell gesperrt. Wer selbst eine Spielstraße errichten möchte, kann sich beim HVD in Dortmund melden (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Der Verband sorgt dafür, dass bei der Beantragung einer mobilen Spielstraße beim Ordnungsamt alles glattläuft. Jeder hat so die Möglichkeit, Straßen in Spielstraßen umzufunktionieren. Dazu kann man beim HVD vorbeischauen oder sich telefonisch informieren, unter 0231 527248. Für genügend Spielmaterial wird auch gesorgt. Doch welche Konsequenzen haben diese Spielstraßen für die Autofahrer?

Autofahrer müssen stoppen – aber Familien in Dortmund profitieren

Gegenüber RUHR24 gibt der Verband an, dass die betroffenen Straßen von beiden Seiten offiziell gesperrt werden. Autofahrer können die mobilen Spielstraßen somit nicht passieren. Anwohner mit geparkten Autos in einer solchen Straße müssen sich allerdings keine Sorgen machen. Denn sie kommen noch aus der Straße heraus.

Grundsätzlich erwartet der Verband nicht nur für Kinder einen positiven Effekt. „Wir haben erlebt, dass die Spielstraßen nicht nur ein Ort zum Spielen sind, dort begegnen sich dann Eltern und Nachbarn, kommen Menschen ins Gespräch“, meint eine der Organisatoren.

Die mobilen Spielstraßen sorgen für mehr Begegnung in Dortmund.

Geplant sind bereits drei solcher mobilen Spielstraßen in Dortmund:

Am 12. August in der Herderstraße

Am 13. August in der Missundestraße

Am 26. August beim Hafenspaziergang in der Blücherstraße

