Messerangriff an Schule in Dortmund: Ermittlungen dauern an

Polizei im Einsatz

+ © Markus Wüllner/news4 Video-Line Am Paul-Ehrlich-Berufskolleg in Dortmund hat es am Mittwoch einen großen Polizei-Einsatz gegeben. © Markus Wüllner/news4 Video-Line

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kathrin Ostroga schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Kathrin Ostroga schließen

In Dortmund hat es an einer Schule einen Messerangriff gegeben. Ein Schüler wurde dabei verletzt. Einsatzkräfte der Polizei sind vor Ort.

Update, Mittwoch (1. Februar), 16.57 Uhr: Dortmund – Die Polizei nimmt nun in einer Pressemitteilung offiziell Stellung zu dem Einsatz. Demnach ist die Polizei Dortmund gegen 11 Uhr alarmiert worden, weil es zu einer Auseinandersetzung auf dem Schulhof gekommen sei.

Dabei wurde ein 19-Jährige mit einem Messer leicht verletzt. Mit dem Krankenwagen wurde er in eine Klinik gebracht, wo er ambulant betreut wurde. Kurz nach der Tat haben die Beamten einen 17-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, beteiligt gewesen zu sein. Auch das Messer wurde sichergestellt. Die Ermittlungen laufen.

Polizei Dortmund fahndet weiter nach mutmaßlichem zweiten Täter

Update, Mittwoch (1. Februar), 15.42 Uhr: Der Einsatz um den Messerangriff an einer Schule in Hacheney läuft noch. „Nicht unbedingt vor Ort am Berufskolleg, aber er läuft noch“, erklärt eine Sprecherin der Polizei Dortmund am Telefon gegenüber RUHR24.

Ein zweiter mutmaßlicher Täter sei auch noch nicht gefasst. Meldungen darüber, dass er in einem Gebüsch gefasst worden sei, könne man bisher nicht bestätigen. „Wir fahnden noch“, erklärt die Sprecherin. Die Betreuung der Schüler habe die Feuerwehr übernommen.

Messerangriff an Dortmunder Schule – 19-jähriger Schüler verletzt

Update, Mittwoch (1. Februar), 13.24 Uhr: Wie eine Polizeisprecherin gegenüber RUHR24 bestätigt hat, handelt es sich bei dem Verletzten um einen 19-jährigen Schüler. Dass er Wunden im Gesicht hat, konnte die Sprecherin aus Dortmund nicht bestätigen.

Der Schüler sei nicht lebensgefährlich verletzt, aber dennoch in ein Krankenhaus gebracht worden. Der WDR berichtet in der Zwischenzeit, dass der zweite Tatverdächtige gefasst sei. Dazu konnte die Polizistin aus Dortmund nichts sagen.

Großeinsatz in Dortmund: Person mit Messer verletzt – Polizei im Einsatz

Update, Mittwoch (1. Februar), 13.01 Uhr: Die Polizei Dortmund hat den Einsatz an der Schule in Hacheney mittlerweile bestätigt. Eine Person sei verletzt, ein Verdächtiger festgenommen. Nach einem weiteren mutmaßlichen Täter werde großräumig gefahndet. Die Polizei in Dortmund betont, dass es sich um keinen Amok-Einsatz handle.

Erstmeldung, Mittwoch (1. Februar), 12.45 Uhr: Die Polizei ist zur Stunde am Paul-Ehrlich-Berufskolleg in Dortmund-Hacheney im Einsatz. Dort soll es einen Messerangriff gegeben haben (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Eine Person sei in der Schule angegriffen worden. Zunächst sei das Ausmaß des Einsatzes nicht klar gewesen. Deshalb sei ein Großaufgebot an Einsatzkräften zu Schule geeilt. Eine verdächtige Person sei bereits festgenommen worden. Nach einem weiteren Verdächtigen werde gefahndet. Wir berichten weiter.