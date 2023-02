„Kleines Wien“ ist neues Ziel ab Flughafen Dortmund

Kulturhauptstadt

Von Dortmund aus ins „kleine Wien“. Das hat in diesem Jahr einen ganz besonderen Anreiz. Timișoara ist nämlich Kulturhauptstadt 2023.

Dortmund – Der Flughafen in Wickede bedient längst nicht jedes Reiseziel. Doch diesmal hat der Airport einen Volltreffer gelandet. Fluggäste können bequem von Dortmund aus in die europäische Kulturhauptstadt 2023 fliegen. Das Reiseziel an sich ist nicht neu. Aber mit dem Titel „Kulturhauptstadt“ dürfte der Underdog „Timișoara“ mehr Zuspruch erfahren, als sonst, wie RUHR24 erfuhr.

Airport Dortmund fliegt europäische Kulturhauptstadt an – in zwei Stunden in Rumänien

„Kleines Wien“ wird die Stadt in Rumänien auch genannt, aus zweierlei Gründen. Zum einen gehörte die Stadt früher zu Österreich. Zum anderen hat Timișoara kulturell einiges zu bieten. „Die aus der Kaiserzeit geprägten Gebäude erinnern an die Metropole Wien“, schreibt auch die Stadt Dortmund in einer Pressemitteilung. Der Airport Dortmund steuert außerdem ab Sommer eine neue Hauptstadt an.

Bekannt ist Timișoara unter anderem für sein Staatstheater. Aber auch die Oper, die Staatsphilharmonie und historische Kirchen können sich sehen lassen und dürften zum Titel verholfen haben. In der Fußgängerzone „Piața Victoriei“ warten Cafés und Shoppingmöglichkeiten auf Interessierte (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

In zwei Stunden können Interessierte von Dortmund nach Rumänien reisen.

Wer den Ausgleich in der Natur sucht, kommt in Rumänien auch nicht zu kurz. Der nahgelegene Naturpark „Eisernes Tor“ grenzt an die Ausläufer des Banater-Gebirges und bietet Möglichkeiten zum Wandern. Das Eiserner Tor ist ein wichtiges Naturschutzgebiet und ist für viele Tier- und Pflanzenarten Heimat.

Von Dortmund Airport aus nach Timișoara in zwei Stunden – Bus oder Bahn bieten Alternative

Wer sich selbst einmal in „Temeswar“, wie die Stadt zu Deutsch heißt, umsehen will, kann problemlos innerhalb von zwei Stunden mit Start in Dortmund hinfliegen. Die ungarische Airline „Wizz Air“ bedient das rumänische Reiseziel mehrmals in der Woche – Sommer wie Winter. Wer wegen des Klimawandels CO₂ sparen will, kann auch mit Zwischenstopps den Flixbus oder die Bahn wählen.

Bald seit 40 Jahren ernennt die EU-Kommission jährlich Kulturhauptstädte. Diese Orte zeichnen sich durch ein vielfältiges kulturelles Angebot aus. Ein Jahr lang haben die Städte Zeit sich zu präsentieren. In diesem Jahr ging der Titel an Timișoara, Veszprém in Ungarn und Elefsina in Griechenland.

Rubriklistenbild: © imagebroker/ Aviation-Stock/ Collage: RUHR24