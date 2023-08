Dortmunder erwarten „weitreichende Änderungen“: Trinkwasser-Regelung greift

Facebook

Wer in Dortmund Wasser aus der Leitung trinkt, könnte von einer großen Veränderung direkt betroffen sein. Viele Leitungen müssen ausgewechselt werden.

Dortmund – Auch wenn dieses Jahr reichlich davon vom Himmel fällt: Es ist unser höchstes Gut: Wasser. In Deutschland hat das Leitungswasser, was zwischenzeitlich schonmal den Geschmack ändern kann, eine gute Qualität und kann in der Regel ohne Probleme getrunken werden. In Dortmund greifen jetzt allerdings „weitreichende Änderungen“, wie RUHR24 erfuhr.

NRW trifft große Trinkwasser-Veränderung: Alte Rohre können krank machen

Doch worum geht es dabei? Im Juni ist die neue Trinkwasserverordnung in Deutschland und somit auch in NRW gestartet. „Sie verpflichtet zum Austausch aller noch verbauten bleihaltigen Trinkwasserleitungen bis zum 12. Januar 2026“, informiert die Stadt Dortmund.

Betroffenen Mietern und Hauseigentümern stehen also Veränderungen bei den Wasserleitungen bevor. Der Austausch oder auch die Stilllegung der Bleileitungen muss sogar dem Gesundheitsamt in Dortmund gemeldet werden (trinkwasser@stadtdo.de). Denn das Trinkwasser aus den alten Rohren kann „gesundheitsschädliche Bleigehalte aufweisen“. Besonders, wenn das Wasser länger in der Leitung stand – etwa über Nacht.

Für die meisten Menschen scheint das allerdings auf kurze Sicht kein großes Problem zu sein. Hauptrisikogruppen seien laut der Stadt Dortmund Schwangere und Kinder. Blei kann sich auf Dauer im Körper ablagern und ihn schädigen. Bis alle Bleirohre in NRW ausgewechselt sein müssen, greifen zunächst verschiedene Fristen.

Alte Bleirohre müssen aus Trinkwassernetz in NRW verschwinden – Dortmund informiert über Frist

Wenn beispielsweise vor Ende der Frist im Januar 2026 ein Handwerker beauftragt wurde, der aber noch keine Zeit hatte, um das Projekt abzuschließen, ist das kein Problem. Die Frist verlängert sich – so die Stadt Dortmund in einer Mitteilung. Allerdings muss bescheinigt werden können, dass die Kapazitäten bei dem Installations-Unternehmen den Umbau bisher nicht zugelassen haben.

In Deutschland hat Leitungswasser eine gute Qualität.

Außerdem könne die Frist „in besonderen Fällen“ verlängert werden, wenn das Leitungswasser nur für den eigenen Haushalt genutzt wird und so keine Gesundheitsgefahr für andere Personen bestehe. Vermieter müssen Bewohner informieren, wenn noch eine Bleileitung verbaut ist (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Bleirohre wurden bis 1973 in Deutschland verbaut. Die neue Trinkwasserverordnung transportiert die Änderungen der EU-Trinkwasserrichtlinie ins deutsche Gesetz.

