Ärger um 49-Euro-Ticket in NRW: Dortmund-Pendler gucken plötzlich in die Röhre

Das 49-Euro-Ticket startet für Pendler von und nach Dortmund mit einem Ärgernis: Eine frequentierte NRW-Strecke darf nicht genutzt werden.

Dortmund – Nach dem großen Erfolg des 9-Euro-Tickets im Sommer 2022 fällt am 1. Mai 2023 der Startschuss für den Nachfolger. Das 49-Euro-Ticket kostet zwar 40 Euro mehr, ist für viele Pendler aber dennoch eine willkommene Option. Nur rund um Dortmund gibt es Ärger.

Deutschlandticket sorgt bei Dortmund-Pendlern für Ärger: IC-Strecke in NRW nicht inbegriffen

Konkret geht es um die Strecke zwischen Dortmund und Dillenburg (Mittelhessen), die das Ruhrgebiet mit dem Sauer- und Siegerland verbindet. Hier durften Pendler mit einem Nahverkehrsticket bisweilen auch IC-Züge, die eigentlich zum Fernverkehr zählen, nutzen.

Warum? Die Sonderregelung sollte Entlastung für die Region bringen, die unter der Sperrung der A45 aufgrund der maroden Rahmedetalbrücke leidet. Doch für das 49-Euro-Ticket ist diese Sonderregel nicht vorgesehen. Ein Streitthema, über das die Deutsche Bahn seit Wochen mit dem Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) verhandelt.

IC-Züge zwischen Dortmund und Dillenburg mit Deutschlandticket nicht nutzbar

Die Bahn will vom NWL Geld, da durch die Sonderregel weniger IC-Tickets verkauft werden. Eine Einigung über die Höhe der Entschädigung steht allerdings aus. Ein NWL-Sprecher sagte dem WDR, dass es wohl bis zum Start am 1. Mai keinen weißen Rauch in dieser Frage geben werde. Man gehe aber von einer Lösung noch in diesem Jahr aus.

Bis diese gefunden ist, ist das Deutschlandticket im IC auf der Strecke zwischen Dortmund und Dillenburg nicht gültig. Pendler auf dieser Strecke sollten sich also überlegen, ob sie schon jetzt von ihrem bisherigen Nahverkehrsticket auf das 49-Euro-Ticket umsteigen.

+ Für Pendler von und nach Dortmund gibt es beim 49-Euro-Ticket Probleme. © Imago/Piero Nigro

Ein reines NRW-Problem ist der Geltungsbereich des Deutschlandtickets aber nicht. Wie die Deutsche Presse-Agentur (DPA) berichtet, verhandeln regionale Verbände auch in anderen Bundesländern mit der Deutschen Bahn über die Nutzung des 49-Euro-Tickets in ausgewählten Zügen des Fernverkehrs.

