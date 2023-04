Letztes Wochenende bei der Deutzer Osterkirmes – Es könnte voll werden

Saisonende

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sofia Popovidi schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Sofia Popovidi schließen

Nur noch bis zum 22. April läuft die beliebte Deutzer Kirmes. Letzte Gelegenheit für einen Besuch. Die Schausteller rechnen damit, dass es noch einmal besonders voll wird.

Köln – Die Deutzer Osterkirmes 2023 geht in die letzte Runde: Besucher können noch am Freitag (21. April) und Samstag (22. April) Fahrgeschäfte nutzen und sich von Imbissbude zu Imbissbude durchprobieren. Am Sonntag schließt die Kirmes dann endgültig ihre Tore bis zum Herbst, dann startet der zweite Teil der Deutzer Kirmes.

Deutzer Osterkirmes: Letzte Gelegenheit für einen Besuch

Damit gibt es am Wochenende die letzte Gelegenheit für einen Besuch der Deutzer Osterkirmes. Das Volksfest lief in diesem Frühjahr anders als sonst ab, mit kürzeren Öffnungszeiten und die Deutzer Kirmes hatte nicht an jedem Tag geöffnet. Grund für die Kürzungen sind Anwohnerbeschwerden. Zudem hatte ein Lärmgutachten der Bezirksregierung ergeben, dass eine Genehmigung nur noch für eine geringere Anzahl an Tagen möglich sei, wie die Stadt seinerzeit auf Nachfrage von 24RHEIN mitteilte.

Die Deutzer Osterkirmes 2023 im Überblick ► Wann findet die Kirmes statt? Startdatum 8. April 2023, Enddatum 22. April ► Wo findet die Kirmes statt? Die Deutzer Kirmes findet wieder auf der Deutzer Werft (Kölner Innenstadt) statt ► Wie sind die Öffnungszeiten? Die Öffnungszeiten der Deutzer Osterkirmes 2023 sind an jedem Tag anders ► Gibt es ein Feuerwerk? Ein Feuerwerk wird es bei der Deutzer Osterkirmes 2023 nicht geben ► Gibt es einen Familientag? Auch der Sonderrabatt am Familientag wurde gestrichen ► Für Nordrhein-Westfalen sind bereits viele weitere Kirmes-Termine für 2023 bekannt

Die Schausteller gaben sich aber grundsätzlich zufrieden mit der Frühlingssaison. „Man spürt, die Leute wollen auf die Kirmes und freuen sich darauf“, sagt Alexander Gillgen, Pressesprecher des Schaustellerverbands, gegenüber 24RHEIN.

Kürzere Öffnungszeiten bei Deutzer Osterkirmes 2023: „Tut nach wie vor weh“

+ Letzte Runde: Die Deuter Osterkirmes in Köln läuft nur noch bis Samstag, 22. April 2023. © Ying Tang/NurPhoto/Imago

Allerdings schien die Information über die geänderten Öffnungszeiten nicht bei allen angekommen zu sein. „Trotz Kommunikation auf sämtlichen Plattformen stießen wir auf viel Unverständnis“, sagt Gillgen gegenüber 24RHEIN. Die Schausteller hätten sich immer wieder aufs Neue erklären müssen, dass die Regelungen nicht von ihnen kommen, sondern Auflagen der Stadt seien. Immerhin hätten auch die Betreiber von Buden und Fahrgeschäften unter den Schließtagen gelitten.

Vor allem bei den kleinsten Gästen habe es oft Kummer gegeben: „Es hat weh getan, weil auch wirklich viele Kinder geweint haben, die sich auf einen schönen Tag auf unserer Kirmes gefreut haben. Und dann war alles geschlossen, das kam natürlich nicht so gut an“, erzählt Gillgen. Worüber er sich hingegen gefreut habe: Viele Menschen hätten gefragt, wie man die Kirmes unterstützen könne.

Deutzer Kirmes 2023: Öffnungszeiten für das letzte Wochenende

Freitag, 21. April: 12 bis 21:30 Uhr

12 bis 21:30 Uhr Samstag, 22. April: 12 bis 22 Uhr

12 bis 22 Uhr Sonntag, 23. April: Geschlossen

Geschlossen Redaktionshinweis: Die Fahrgeschäfte schließen jeweils eine halbe Stunde früher.

Deutzer Kirmes 2023: Schausteller rechnen mit hoher Besucherzahl am Wochenende

An den letzten Tagen der Osterkirmes in Köln werden viele Besucher erwartet, vor allem wenn das Wetter mitspielt. Besonders am Freitag (21. April) rechnen die Schausteller mit zahlreichen muslimischen Gästen: Denn dann ist das Zuckerfest und damit das Ende des Ramadans, das von Muslimen ausgiebig gefeiert wird.

Nachbesprechung für Deutzer Kirmes im Herbst – „Wir werden weiter kämpfen“

Der Schaustellerverband hofft auf einen Ermessensspielraum seitens der Stadt für die nächste Kirmes im Herbst 2023. „Wir geben nicht auf und werden weiter dafür kämpfen, dass wir zu den alten Bedingungen zurückkehren“, so der Schausteller-Sprecher. (spo) Fair und unabhängig informiert, was in Köln passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.

Rubriklistenbild: © Ying Tang/NurPhoto/Imago