Wichtige Änderung bei der Deutzer Kirmes: Alle Infos für Besucher im Überblick

Am 8. April geht die Osterkirmes in Köln Deutz in die nächste Runde – ein Überblick über Öffnungszeiten, Fahrgeschäfte und Neuerungen.

Köln – Mit mehreren Tausend Besuchern täglich ist die Deutzer Kirmes ein Volksfest-Highlight in Köln. Sie findet einmal im Frühling und einmal im Herbst statt. Die Kirmes auf der Deutzer Werft im Stadtbezirk Köln Innenstadt begeistert die Besucher mit vielen Fahrgeschäften und einem großen kulinarischen Angebot.

Die Deutzer Osterkirmes 2023 im Überblick ► Wann startet die Kirmes? Startdatum 8. April 2023, Enddatum 22. April (allerdings gibt es mehrere Tage, an denen die Kirmes geschlossen bleibt) ► Wo findet die Kirmes statt? Die Deutzer Kirmes findet wieder auf der Deutzer Werft statt ► Wie sind die Öffnungszeiten? Die Öffnungszeiten der Deutzer Osterkirmes 2023 sind jeden Tag anders ► Gibt es ein Feuerwerk? Ein Feuerwerk wird es bei der Deutzer Osterkirmes 2023 leider nicht geben ► Gibt es einen Familientag? Auch der Sonderrabatt am Familientag wurde gestrichen ► Für Nordrhein-Westfalen wurden bereits verschiedene Kirmes-Termine für 2023 angekündigt

Wann hat die Deutzer Kirmes geöffnet?

Die Kirmes startet diesen Frühling am 8. April und endet am 22. April. Doch die Öffnungszeiten der Deutzer Kirmes sind dieses Jahr kürzer als in den vergangenen Jahren – und an manchen Tagen bleibt die Kirmes sogar komplett geschlossen.

Der Grund für die Kürzung der Öffnungszeiten sind Anwohnerbeschwerden. Ein Lärmgutachten aus dem vergangenen Jahr ergab, dass eine Genehmigung nur noch für eine geringere Anzahl an Tagen möglich sei, teilt die Stadt auf Nachfrage von 24RHEIN mit.

Karsamstag, 8. April: 12 bis 22 Uhr

12 bis 22 Uhr Ostersonntag, 9. April: Ostermesse um 10 Uhr, Kirmes von 12 bis 21:30 Uhr geöffnet

Ostermesse um 10 Uhr, Kirmes von 12 bis 21:30 Uhr geöffnet Ostermontag, 10. April: 12 bis 21:30 Uhr

12 bis 21:30 Uhr Dienstag, 11. April: Geschlossen

Geschlossen Mittwoch, 12. April: Geschlossen

Geschlossen Donnerstag, 13. April: 12 bis 21:30 Uhr

12 bis 21:30 Uhr Freitag, 14. April: 12 bis 21:30 Uhr

12 bis 21:30 Uhr Samstag, 15. April: 12 bis 22 Uhr

12 bis 22 Uhr Sonntag, 16. April: 12 bis 21:30 Uhr

12 bis 21:30 Uhr Montag, 17. April: Geschlossen

Geschlossen Dienstag, 18. April: Geschlossen

Geschlossen Mittwoch, 19. April: Geschlossen

Geschlossen Donnerstag, 20. April: Geschlossen

Geschlossen Freitag, 21. April: 12 bis 21:30 Uhr

12 bis 21:30 Uhr Samstag, 22. April: 12 bis 22 Uhr

12 bis 22 Uhr Sonntag, 23. April: Geschlossen

Geschlossen Redaktionshinweis: Die Fahrgeschäfte schließen jeweils eine halbe Stunde früher.

Weitere Änderungen bei der Deutzer Kirmes 2023

Die eingeschränkten Öffnungszeiten sind nicht die einzigen Neuerungen in diesem Jahr. Auch das Feuerwerk und der Familientag, bei dem die Fahrgeschäfte nur die Hälfte kosten, wird es dieses Jahr nicht geben. Der Grund: Die Schausteller können sich sowohl das Feuerwerk als auch den Rabatttag finanziell nicht leisten. Das teilte Alexander Gillgen von der Gemeinschaft Kölner Schausteller (GKS) auf Nachfrage von 24RHEIN mit.

Deutzer Kirmes: Welche Fahrgeschäfte gibt es?

Auch dieses Jahr gibt es wieder zahlreiche Fahrgeschäfte, Karussells und Buden auf der Deutzer Kirmes. Dem Adrenalin-Kick für Jung und Alt steht somit nichts mehr im Weg. 24RHEIN zeigt im Überblick, was ein Besuch auf der Deutzer Kirmes kostet.

Riesenrad

Skooter Houseparty

Break Dance

Crazy Beach Monster

Das Aqua-Labyrinth

9D Kino

Zauber der Phantasie

Entenangeln

Pfeilwerfen

Froschspiel

Tütenangeln

Kinderkarusells

Wilde Maus

Laser Pix

Shake & roll

X-Force

The Real Nessy

Mr-Beat

Märchenflug

Schießwagen

Kamelrennen

Ballwerfen

Ballonverkauf

Trampolin

Fußballspiel

2022 gab es mit dem Karussell „Pandora“, dem Kettenflieger „Aeronaut“ und dem Hochfahrgeschäft „Apollo 13“ gleich drei neue Highlights auf der Deutzer Kirmes. Von allen drei Attraktionen ist auf der nun veröffentlichten Liste für die Osterkirmes allerdings nichts mehr zu lesen. „Aufgrund der kurzen Spielzeit lohnt sich für Schausteller von außerhalb die weite Anreise nicht“, erklärt Alexander Gillgen, weiter. (lc)

Rubriklistenbild: © Jochen Tack/Imago