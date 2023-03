Gravierende Änderung bei der Deutzer Kirmes: „Geht leider nicht anders“

Kirmes in Köln

+ © Manngold/Imago Der Familientag und das Feuerwerk der Deutzer Kirmes wurden abgesagt (Archivbild) © Manngold/Imago

Die Deutzer Kirmes 2023 in Köln findet ohne Feuerwerk und Familientag statt. Aus Kostengründen fallen beide Aktionen aus.

Köln – Die Deutzer Kirmes lockt zahlreiche Kirmes-Fans aus Köln und NRW an. Direkt am Kölner Rhein werden dabei an Ostern zahlreiche Fahrgeschäfte und Buden aufgebaut. Besonders beliebt bei den Kölner Kirmesfans sind dabei aber auch das Feuerwerk und der Familientag, bei dem die Fahrgeschäfte weniger kosten. Doch auf beides müssen die Besucherinnen und Besucher bei der Deutzer Osterkirmes 2023 verzichten. „Es tut uns selbst von Herzen leid, aber es geht nicht anders“, erklären die Schausteller. Die Entscheidung sei dabei alles andere als leicht gefallen.

24RHEIN hat mit den Kölner Schaustellern gesprochen und weiß, warum die gravierende Änderung der Deutzer Kirmes nötig ist.