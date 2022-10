Deutzer Kirmes startet Freitag: Was Besucher zur Herbstkirmes wissen müssen

Ab 28. Oktober in Köln

Am 28. Oktober 2022 startet die Deutzer Herbstkirmes in Köln. Fahrgeschäfte, Feuerwerk, Öffnungszeiten und Familientag: Alles, was man wissen muss.

Köln – Wenn die Luft nach Zuckerwatte riecht, die Fahrgeschäfte auf Hochtouren laufen und man gleichzeitig noch besten Ausblick auf den Kölner Dom genießen kann, ist in Köln wieder Kirmes-Zeit! So auch in diesem Jahr ab 28. Oktober, wenn im Stadtteil Deutz die Deutzer Herbstkirmes 2022 stattfindet. 24RHEIN mit einem Überblick, was Gäste, die einen Besuch auf Kölns größtem Volksfest planen, wissen müssen.

+ Auf der Deutzer Kirmes geht es auch im Herbst 2022 im Schatten des Doms wieder hoch hinaus. © Christoph Hardt/Imago

Deutzer Kirmes 2022: Wann hat die Herbstkirmes in Köln geöffnet?

Die Deutzer Kirmes öffnet ab dem 28. Oktober täglich zwischen 12 und 14 Uhr ihre Pforten. Eine Ausnahme: Weil am 1. November Allerheiligen ist, öffnet die Kirmes an diesem Tag erst ab 18 Uhr. Alle Öffnungszeiten der Deutzer Herbstkirmes 2022 im Überblick:

Freitag, 28. Oktober: 14 bis 22 Uhr

14 bis 22 Uhr Samstag, 29. Oktober: 14 bis 22 Uhr

14 bis 22 Uhr Sonntag, 30. Oktober: 12 bis 22 Uhr

12 bis 22 Uhr Montag, 31. Oktober: 14 bis 22 Uhr

14 bis 22 Uhr Dienstag, 1. November: 18 bis 22 Uhr

18 bis 22 Uhr Mittwoch, 2. November: 13 bis 22 Uhr

13 bis 22 Uhr Donnerstag, 3. November: 14 bis 22 Uhr

14 bis 22 Uhr Freitag, 4. November: 14 bis 22 Uhr

14 bis 22 Uhr Samstag, 5. November: 14 bis 22 Uhr

14 bis 22 Uhr Sonntag, 6. November: 12 bis 22 Uhr

12 bis 22 Uhr Hinweis: Anpassungen sind noch möglich

Fahrgeschäfte auf der Deutzer Kirmes 2022 im Überblick – Musikexpress, Autoscooter, Riesenrad

Natürlich kommen auch Achterbahn- und Karussell-Fans bei den Fahrgeschäften auf der Deutzer Herbstkirmes 2022 wieder voll auf ihre Kosten. Wie Alexander Gillgen von der GKS eG Gemeinschaft Kölner Schausteller gegenüber 24RHEIN verriet, dürfen sich Kirmes-Freundinnen und -Freunde auf einige Neuerungen freuen – und auch auf einen neuen Platz für das Riesenrad. Denn dies wird in diesem Jahr nicht „am Rand“, sondern zentral auf dem Kirmesplatz stehen. Folgende Fahrgeschäfte sind ab dem 28. Oktober in Deutz mit dabei:

Musikexpress

Hausparty

Autoscooter

Riesenrad

Große Geisterbahn

Hawaii Swing

Crazy Beach Monster

Polyp

Mikes Pit Stop

Torwandschießen

Wilde Maus

X Force

Breakdancer

Ghost Rider

Mister Beat

9D-Kino

Rocket Riesenschaukel

diverse Kinderfahrgeschäfte

Deutzer Kirmes 2022: Wann ist Familientag?

Wer die Fahrgeschäfte auf der Deutzer Herbstkirmes 2022 zum halben Preis besuchen will, ist dort am 2. November 2022 richtig. Denn an diesem Mittwoch findet der Familientag auf der Kirmes statt und bringt für Achterbahn, Karussell und Co. einen Rabatt von 50 Prozent mit sich. „Außerdem öffnen wir an dem Tag eine Stunde früher“, so Willi Krameyer von der GKS gegenüber 24RHEIN.

Deutzer Herbstkirmes 2022: Gibt es ein Feuerwerk? Wann findet dies statt?

Eingeläutet wird die Deutzer Kirmes 2022 am Eröffnungstag (28. Oktober) mit einem großen Feuerwerk, auch zum Abschluss am letzten Kirmes-Samstag (5. November) soll es eines geben. Um wie viel Uhr das Lichterspektakel in Köln steigen soll, ist noch nicht explizit bekannt. Dennoch darf man sich im Herbst 2022 zweimal über Feuerwerk freuen.

Sicherheitskonzept: So soll die Deutzer Kirmes im Herbst 2022 sicherer und sauberer werden

Im vergangenen Frühling machte die zweimal jährlich stattfindende Deutzer Kirmes in Köln auch Negativschlagzeilen, als es vor allem am Familientag zu Ausschreitungen kam. Dies soll in diesem Herbst vermieden werden – unter anderem dank eines neuen Sicherheitskonzeptes, das sich vor allem den Themen „Müll/Verschmutzung“, „Verkehr“ und allgemein „Sicherheit“ annimmt. Vor allem verstopfte Straßen, Wildpinkler und Randalierer hatten vor einigen Monaten für Probleme gesorgt. Dies soll sich nun nicht noch einmal wiederholen.

Deutzer Kirmes 2022 in Köln: Welche Auswirkungen hat die Energiekrise auf das Volksfest?

Die allgegenwärtige Energiekrise hat natürlich auch Auswirkungen auf das Volksfest auf der Deutzer Werft. So würden einzelne Fahrgeschäfte und Buden teurer werden, so Willi Krameyer von der GKS gegenüber 24RHEIN. Wie Alexander Gillgen, ebenfalls von der GKS, erklärt, sei man allerdings in diesem Jahr bereits sparsamer unterwegs, was den Energieverbrauch angehe. „Die Schausteller haben beispielsweise schon vor Jahren auf LED umgerüstet. Zudem werden die Buden erst bei vollständiger Dunkelheit komplett beleuchtet“, nennt er nur zwei Sparmaßnahmen. (mo) Fair und unabhängig informiert, was in Köln & NRW passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.

