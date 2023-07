Rarität in Dortmund: „Karawane“ rollt im August durch die Stadt

Facebook

Umsonst, draußen und höchst selten. Ende August können sich die Dortmunder auf ein riesiges Sport-Event freuen. Die Deutschland Tour kommt vorbei.

Dortmund – Am 26. August steht für ein paar Minuten im Dortmunder Süden der Verkehr still. Die „Karawane“ der Deutschland-Tour kommt vorbei und fährt den Anstieg an der Hohensyburg hoch. Das Radsport-Event ist ein höchst seltener Gast in Dortmund oder NRW, weiß RUHR24.

Deutschland-Tour zu Gast – Radprofis fahren sowohl durch den Kreis Unna als auch durch Dortmund

Zugegeben hat der Radsport in Deutschland seine großen Zeiten hinter sich. Vorbei sind die Tage, an denen die Menschen sich bei 35 Grad und heruntergelassenen Rollläden ins Wohnzimmer verkrochen haben, um das Duell Jan Ullrich gegen Lance Armstrong in Frankreich zu schauen. Viel ist passiert. Und auch, wenn das Interesse gesunken ist, so gibt es noch immer zahlreiche Radsportler aus Deutschland (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Einige davon werden am 26. August 2023 auch durch Dortmund fahren. Die Nominierungen sind noch nicht bekannt. Kein Wunder, denn aktuell (Stand: 15. Juli) läuft ja noch die Tour de France. Doch theoretisch könnten Fahrer wie Rick Zabel (Israel-Premier Tech), Emmanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), John Degenkolb (DSM-Firmenich) oder Simon Geschke (Cofidis), dabei sein.

Radsport-Event in Dortmund: Fahrer nehmen Serpentinen an der Hohensyburg

Doch was bedeutet das Radsport-Event für die Dortmunder? Nachdem die Radsportler ihre ersten Körner am Anstieg „Eule“ (13 Prozent Steigung) in Fröndenberg (Kreis Unna) verbrauchen, können sich die Fans an der Hohensyburg auf das zweite Highlight der Etappe freuen.

Immerhin handelt es sich um einen imposanten Anstieg mit Serpentinen, die sonst eher selten im Umkreis zu finden sind. Innerhalb von knapp 2.000 Metern klettern die Radsportler rund 150 Höhenmeter (Quelle: Komoot) hinauf in den Dortmunder Stadtteil Syburg. Weiter geht es hügelig in Richtung Sprockhövel und schließlich nach Essen. Es handelt sich um die dritte von insgesamt fünf Etappen der Deutschland-Tour, die ausschließlich durch NRW führt:

Deutschland-Tour 2023 kommt nach Dortmund: Diese Etappen absolvieren die Fahrer

Bei der Etappe von Arnsberg in Richtung Essen entlang der Ruhr handelt es sich um eine sogenannte Klassiker-Etappe. Zu viele Berge und Hügel für die Sprinter, zu wenig Berg für die Bergspezialisten. Es ist gut möglich, dass Ausreißer den Samstag (26. August) für sich nutzen wollen.

23. August – Prolog-Zeitfahren in St. Wendel – 2,2 Kilometer

24. August – St. Wendel – Merzig – 178 Kilometer durch hügeliges Terrain

25. August – Kassel – Winterberg – 190 Kilometer durch hügeliges Terrain mit Bergankunft

26. August – Arnsberg – Essen – 174 Kilometer durch hügeliges Terrain

27. August – Hannover – Bremen – 180 Kilometer durch flaches Terrain

Ein Radsport-Event wie die Deutschland Tour ist höchst selten in Dortmund oder der Umgebung zu Gast. Im Vergleich zur Tour de France oder den Rundfahrten in Italien und Spanien mit jeweils 21 Etappen, hat das Rennen in Deutschland lediglich vier Etappen plus Prolog. Die Veranstalter achten stets darauf, verschiedene Regionen ins Programm zu nehmen.

+ Simon Geschke bei der Tour de France. Startet er auch bei der Deutschland Tour? © Sirotti Stefano/Imago

Zwischen 1999 und 2008 gab es bei der Deutschland Tour nach den Radsportboom-Jahren immerhin um die acht Etappen. Zwischen 2008 und 2018 kamen aufgrund der Folgen der Doping-Skandale keine Rennen zustande.

Deutschland-Tour in Dortmund – Serpentinen an der Hohensyburg sind etwas für Ausreißer

Gibt es Einschränkungen? Ja, aber nur wenige. Zeitweise kommt es, wie die Stadt Dortmund in einem Schreiben bekannt gibt, zu Verkehrseinschränkungen auf der Dortmunder Straße, Hengsteystraße und Hohensyburgstraße.

Die Einschränkungen gehen von 14.40 Uhr und werden aufgehoben, sobald das „Peloton“ (das Feld mit den Radsportlern) vorbeigefahren ist – das ereignet sich ungefähr um 15.15 Uhr. Eintritt gibt es traditionell beim Radsport nicht.

