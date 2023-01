Viele Verletzte nach Demo: Was passierte wirklich in Lützerath?

Protest gegen Braunkohle

In Lützerath ist die Räumung fast beendet. Zwei Aktivisten harren in einem Tunnel aus. Derweil entbrennt eine Diskussion um Polizeigewalt.

+ Polizisten drängen die Demonstranten mit Schlagstöcken zurück. © Oliver Berg/dpa

Die Polizei setzt die Räumung von Lützerath fort – zeitgleich werden Aktivisten auch im Tagebau Hambach aktiv

Laut Polizei-Angaben sind nun nur noch zwei Aktivisten auf dem Gelände – sie nennen sich „Pinky und Brain“ und sitzen in einem Tunnel.

Am Samstag (14. Januar) kam es zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Aktivisten auf einem Feld bei Lützerath, am Sonntag (15. Januar) reagierten beide Parteien.

Alle aktuellen Infos zur Lützerath-Räumung im News-Ticker

Update vom 16. Januar, 7:33 Uhr: Mehrere Klimaaktivisten haben am Montagmorgen (16. Januar) einen Schaufelradbagger im naheliegenden Braunkohletagebau Hambach besetzt. Insgesamt vier Menschen seien seit den frühen Morgenstunden auf dem Bagger, sagte ein RWE-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Der Betrieb sei vorerst eingestellt und die Polizei informiert.

Laut der Protestgruppe „Gegenangriff - für das gute Leben“ haben acht Aktivisten den Bagger besetzt. Mit dem Protest wolle man sich mit den Menschen in Lützerath solidarisch zeigen. Außerdem kritisierte die Gruppe, das Vorgehen der Polizei bei der Räumung und forderte die Vergesellschaftung der Energieproduktion. Zeitgleich befinden sich nach wie vor zwei Aktivisten in einem Tunnel unter Lützerath, wie ein Sprecher von RWE am Montagmorgen sagte. Man sei in Kontakt mit ihnen. Derweil laufe der Rückbau weiter und sei bereits „weit fortgeschritten“.

#RWE setzt alles daran #Lützerath so schnell wie möglich zu räumen um die Kohle abzubaggern. Um das 1,5 Grad Ziel einzuhalten muss die Kohle unter Lützerath bleiben! Deshalb bildet Banden, startet Kleingruppenaktion und kommt morgen zum Aktionstag nach Lützerath! pic.twitter.com/8NRrE2zSua — Gegenangriff - für das Gute Leben (@Gegenangriff1) January 16, 2023

Lützerath: Polizei vertreibt alle Aktivisten – bis auf „Pinky und Brain“

Update vom 15. Januar, 15:58 Uhr: Die Polizei hat am Sonntag nach eigenen Angaben in Lützerath alle noch verbliebenen Aktivisten aus Baumhäusern und von Bäumen heruntergeholt. „Es sind jetzt nur noch die beiden im Tunnel übrig“, sagte ein Polizeisprecher. Bei den verbleibenen Aktivisten handelt es sich um zwei Männer, die kürzlich unter den Namen „Pinky“ und „Brain“ eine Videobotschaft aus ihrem Tunnel sendeten. Die Räumung des Dorfes Lützerath hatte am Mittwoch begonnen. Klimaaktivisten hatten das verlassene Dorf besetzt, um einen Abriss und das anschließend geplante Abbaggern der darunter liegenden Kohle zu verhindern.

Verletzte nach Lützerath-Demo: „Wunder, dass es keine Toten gegeben hat“

Update vom 15. Januar, 11:37 Uhr: Nachdem es am Samstag (14. Januar) im Rahmen der Großdemonstration vor Lützerath zu Auseinandersetzungen zwischen Aktivistinnen sowie Aktivisten und der Polizei kam, wird die anvisierte Räumung auch am Sonntag fortgesetzt. Dies bestätigte ein Polizeisprecher am Morgen. Nach Schätzungen der Behörden sei noch eine „einstellige Zahl Aktivisten“ auf dem Gelände, die Aktivisten selber sprechen von 20 Personen. Darunter auch die beiden Demonstranten, die sich in einem Tunnel verschanzt haben. Hier prüft die Feuerwehr durchgehend, ob das Lüftungsgerät noch funktioniert, welches die beiden mit Sauerstoff versorgt.

+ Eine Szene wie aus einer Mittelalter-Schlacht: Polizisten und Demonstranten stehen sich im Schlamm vor Lützerath gegenüber. © Oliver Berg/dpa

Am Tag nach der Demonstration hat die Polizei Aachen bereits eine erste Bilanz gezogen und von rund 70 verletzten Beamtinnen und Beamten seit Beginn der Räumung gesprochen. Auch Demonstranten seien verletzt worden. Wie viele es seien, wisse man nicht. Seit Beginn der Räumung von Lützerath am Mittwoch seien etwa 150 Strafverfahren etwa wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Körperverletzung und Landfriedensbruchs eingeleitet worden.

Eine Sprecherin der Aktivistengruppe „Lützerath lebt“ erhob am Sonntag schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Bei der Demo am Samstag habe es „ein unglaubliches Maß an Polizeigewalt“ gegeben, sagte sie. Eine Person aus den Reihen der Demonstranten sei in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden. Das Vorgehen bei der Räumung von Lützerath selbst sei rabiat und rücksichtslos. „Es ist ein Wunder, dass es hier noch keine Toten gegeben hat“, sagte die Sprecherin. Die Polizei weist diesen Vorwurf zurück und versichert, mit äußerster Vorsicht vorzugehen.

Viele Verletzte nach Großdemo: Was geschah auf den Feldern vor Lützerath?

Erstmeldung vom 15. Januar, 0:29 Uhr: Erkelenz – Was genau auf den schlammigen Feldern vor Lützerath passiert ist, wird in den nächsten Tagen und Wochen untersucht und geklärt werden müssen. Klar ist: Es gab Verletzte in Lützerath und offenbar nicht wenige.

Lützerath-Demo: Knochenbrüche und Hundebiss

Die Aktivisten der Initiative „Lützi lebt“ sagen: Polizisten hätten zahlreiche Menschen nach der Großdemo am Samstag (14. Januar) in Lützerath schwer und in einem Fall sogar lebensgefährlich verletzt:

Es habe viele Knochenbrüche gegeben

Mindestens eine Person sei bewusstlos gewesen

Polizisten sollen gezielt mit Fäusten und Schlagstöcken auf die Hälse von Menschen geschlagen haben

Eine Person habe wegen eines Hundebisses behandelt werden müssen

Ein Rettungshelikopter brachte demnach Verletzte in Krankenhäuser. Besonders schwerer Vorwurf: Angeblich haben Polizisten weiter auf eine Person eingeschlagen, die bereits durch Sanitäter versorgt wurde.

Polizei setzt Schlagstöcke und Wasserwerfer ein

Die Polizei bestätigt: Bei Zusammenstößen zwischen den Klima-Demonstranten und den Einsatzkräften sind Menschen verletzt worden. Auf beiden Seiten, so ein Polizeisprecher. Die genaue Zahl der Verletzten und die näheren Umstände wurden zunächst nicht bekannt.

Mindestens 15.000 Demonstranten waren in Lützerath, das Bündnis „Lützerath Unräumbar“ spricht gar von 35.000. Die Polizisten setzten Wasserwerfer und Schlagstöcke ein, auch berittene Einheiten waren vor Ort.

Ein Teil der Demonstranten hatte im Lauf des Tages versucht, in das abgeriegelte Lützerath zu gelangen. Das Dorf ist inzwischen von einem Zaun umgeben. Einige andere versuchten auch, in das Gebiet vom Tagebau Garzweiler vorzudringen. „Ich bin absolut entsetzt, wie normale Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sich dazu hinreißen lassen, hier den absoluten Gefahrenbereich zu betreten“, sagte der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach gegenüber dpa.

Lebensgefahr an der Tagebaukante bei der Lützerath-Demo

Die Tagebaukante war bereits vor einer Woche wegen einer Unterspülung derart instabil, dass sie nicht mehr betreten werden durfte: Ein Konzert der Kölner Band AnnenMayKantereit in Lützerath, das direkt am Tagebau hatte stattfinden sollen, hatte verlegt werden müssen.

Auch am Samstag machte die Polizei klar: Der Aufenthalt sei lebensgefährlich, durch den Regen sei die Kante aufgeweicht, Erdrutsche drohten. Nach Polizeiangaben attackierten einzelne Demonstranten auch Einsatzwagen der Polizei und warfen Pyrotechnik in Richtung der Beamten.

Rund 5000 der angereisten Demonstranten habe sich nicht an der eigentlichen Demonstration beteiligt. Vielmehr hätten sie sich sofort Richtung Abbaukante und Lützerath bewegt und seien von den Einsatzkräften deshalb als „Störer“ betrachtet worden. 1000 vermummte Aktivisten hätten erheblichen Druck auf Polizeiketten an der Tagebaukante und am Rande von Lützerath ausgeübt, so ein Polizeisprecher: „Infolgedessen kam es zum Einsatz von Einsatzmehrzweckstöcken und Pfefferspray.“

„Lasst euch von der Polizei nicht aufhalten“

Stock und Wasserwerfer seien aber erst zum Einsatz gekommen, nachdemdie Polizisten „unzählige Male“ Zwang angedroht hätten.

Ein Sprecher auf der Kundgebungsbühne hatte lau dpa die Demo-Teilnehmer zuvor explizit aufgerufen, sich über Anweisungen der Polizei hinwegzusetzen: „Lasst euch von der Polizei nicht aufhalten. Wir sind mächtig. Wir sind auf der Seite der Gerechtigkeit. Wir lassen uns von diesem repressiven System nicht aufhalten. Wir stoppen diesen Tagebau. Macht alles, was ihr für richtig haltet.“

Situation in Lützerath beruhigt sich am Abend

Gegen Abend hatte sicht die Situation in Lützerath wieder beruhigt. Am Sonntag wollen die Aktivisten von „Lützerath Unräumbar“ bei einer Pressekonferenz ihre Einschätzung der Situation erklären. (pen)

