Dauerregen in NRW hat Folgen für viele Regionen: Behörden warnen vor Hochwasser und Unfällen

Keine Ende vom Dauerregen in Sicht: Auch in den nächsten Tagen regnet es viel in NRW. Mit Folgen: Behörden warnen vor Hochwasser und Unfällen.

Behörden warnen wegen starkem Dauerregen vor Hochwasser und Unfällen in NRW

Die Überschwemmungsgefahr besteht vor allem für Orte, die unmittelbar an Flüssen liegen

Aktuell melden sechs von 87 Pegelständen in NRW bereits leichtes Hochwasser

Update vom 12. Januar, 15:57 Uhr: Der Parkplatz Wupperinsel in Solingen wurde wegen Überschwemmungsgefahr vorsorglich gesperrt und geräumt. Im Bereich Eschbach/Wupper sei im Falle weiterer Niederschläge ein Hochwasserereignis nicht auszuschließen, heißt es in einer Warnung, die auch über die Warn-App NIna an die Bevölkerung herausgegeben wurde.

Alle Personen, die dort ein Fahrzeug abgestellt haben, werden dazu aufgefordert dieses zu entfernen. In Kürze sollen außerdem Sandsäcke zur Haussicherung auf der Brücke Wupperinsel zur Verfügung stehen.

Seit Tagen Dauerregen in NRW

Hamm – Es regnet seit Tagen nahezu ununterbrochen, in vielen Regionen von NRW sind Wassermengen von 50 Litern pro Quadratmeter und mehr niedergegangen. Zuletzt hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) gar eine amtliche Warnung vor Dauerregen ausgegeben.

DWD gibt Warnung vor Dauerregen aus

Die Warnung vor Dauerregen gilt unter anderem für folgende Orte:

Ennepe-Ruhr-Kreis

Kreis Olpe

Märkischer Kreis

Oberbergischer Kreis

Stadt Hagen

Stadt Remscheid

Stadt Wuppertal

Das hat Folgen: Flusspegel steigen deutlich an und damit das Risiko für Hochwasser in zahlreichen Städten – so auch in Hagen. „Es ist möglich, dass kleinere Flüsse überlaufen und somit eine gewisse Überschwemmungsgefahr für Ortschaften besteht, die unmittelbar an solchen kleinen Flüssen liegen“, sagte Nadine Schittko vom DWD bereits am Mittwoch.

Hochwasserwarnung für NRW: Nicht in Kellern und Tiefgaragen aufhalten

Jetzt warnt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vor Hochwasser in Nordrhein-Westfalen. Anwohnerinnen und Anwohner sollen sich bei Überschwemmungsgefahr weder in Kellern noch in Tiefgaragen aufhalten, rät das Bundesamt.

Außerdem steigt das Risiko, dass Straßen überflutet werden. Schon eine geringe Wasserhöhe könne die Steuerung behindern und das Unfallrisiko deutlich erhöhen, warnt das Bundesamt. Aktuell melden sechs von 87 Pegelständen in NRW bereits leichtes Hochwasser: an der Sieg, der Lenne, der Volme und am Ferndorfer Bach. In den kommenden Tagen ist mit noch mehr Regen zu rechnen – und damit auch mit weiteren Hochwasserwellen.