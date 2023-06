Folgenschweres Date in Dortmund: Mann bricht blutüberströmt in Hotel zusammen

Facebook

In einem Hotel in Dortmund läuft eine Verabredung völlig aus dem Ruder. Plötzlich liegt ein Mann blutend in der Lobby. Er überlebt nur knapp.

Dortmund – Ein prickelndes Treffen in Dortmund endete für einen Mann (58) aus dem Münsterland Ende 2022 beinahe tödlich. Er hatte sich mit einer damals 22-Jährigen über ein Online-Portal verabredet. Fast wäre es sein letztes Treffen gewesen, berichtet RUHR24.

Missglücktes Date in Dortmund: Mann bricht blutüberströmt in Hotel-Lobby zusammen

Wie die Polizei Dortmund damals am Tag der Tat (Sonntag, 11. Dezember 2022) berichtet, sei der Mann plötzlich „stark blutend“ in der Lobby eines Hotels in der City zusammengebrochen. Ein Auszug der Antragsschrift des Landgerichts Dortmund liefert nun weitere, dramatische Details zu dem Fall.

Demnach soll die Beschuldigte den Mann während des Treffens im Hotelzimmer mit einem Klappmesser angegriffen haben. Trotz einer großen Wunde am Hals gelingt es ihm, die Angreiferin am Handgelenk zu packen. Er zieht sie aus dem Hotelzimmer, bricht aber kurz darauf „aufgrund des erheblichen akut lebensgefährlichen Blutverlustes“ in der Lobby zusammen.

Zeugen leisten sofort Erste Hilfe, ein Notarzt stabilisiert den Mann so weit, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden kann. Er überlebt die Attacke. Die Angreiferin lässt sich ohne Widerstand festnehmen.

+ In diesem Dortmunder Hotel soll sich die blutige Tat abgespielt haben. © Daniele Giustolisi/RUHR24

Angreiferin kann nach Messer-Attacke womöglich in die Psychiatrie eingeliefert werden

Jetzt muss sich Melanie G. (23) vor dem Schwurgericht in Dortmund verantworten. Der Anklagevorwurf: versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung (alle News aus Dortmund auf RUHR24 lesen).

Eine gewöhnliche Haftstrafe droht ihr aber wohl nicht. Laut Antragsschrift zum Sicherungsverfahren soll sie „zur Tatzeit unter einer paranoid-halluzinatorischen Psychose gelitten haben und deshalb nicht schuldfähig gewesen sein“. Das Gericht kann in diesem Fall jedoch anordnen, dass sie in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird.

Was genau sich in dem Hotelzimmer in der Dortmunder Innenstadt vor dem Angriff zugetragen hat, muss der Prozess vor dem Landgericht Dortmund klären. Dieser beginnt am Dienstag (6. Juni) um 11 Uhr in Saal 130.

