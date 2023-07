Dackel steckt in Nutria-Bau fest – doch er ist nicht alleine

Aufwendige Rettung

+ © Torsten Matenaers/Tierrettung/Freiwillige Feuerwehr Goch Dackel „Skyb“ steckte in einem Nutria-Bau fest, die Feuerwehr rückte zu seiner Rettung an. (IDZRNRW-Montage) © Torsten Matenaers/Tierrettung/Freiwillige Feuerwehr Goch

Stundenlang saß ein Rauhaardackel in einem Nutria-Bau fest. Mit Bagger und Schaufeln versuchte die Feuerwehr, das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Goch – Das waren sicherlich aufregende acht Stunden, die Rauhaardackel „Skyb“ in der Nacht zu Donnerstag erlebt hat. Der Hund büxte am Mittwochabend gegen 23 Uhr in Goch (Kreis Kleve) aus. Der Dackel verschwand daraufhin in einem Nutria-Bau am Ufer der Niers auf Höhe des Nordrings. Sein Besitzer hatte keine Chance, das Tier selbständig zu befreien. Die Feuerwehr rückte zur Rettung an.

Dackel büxt aus und verschwindet in Nutria-Bau – Feuerwehr rückt an

+ Mit Minibagger und Muskelkraft schaufelten die Rettungskräfte der Feuerwehr den Dackel frei. © Torsten Matenaers/Tierrettung/Freiwillige Feuerwehr Goch

Gegen fünf Uhr begann der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Goch. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Dackel bereits mehrere Stunden im Bau der Nutria. Sein Besitzer hatte bereits selbst versucht, den Hund im Bau ausfindig zu machen und zu befreien.

Was klar war zu diesem Zeitpunkt: „Skyb“ befand sich mit mindestens einer Nutria in dem verzweigten Bau, „die genaue Position war unklar“, teilt die Feuerwehr mit. Die Nutria ist eine Nagetierart, die einem Biber ähnelt. Die Tiere können bis zu 52 Zentimeter lang werden und bis zu zehn Kilo wiegen. Ein Rauhaardackel hingegen wiegt etwa zwischen vier und neun Kilo, und ist etwa 30 Zentimeter lang. Immer wieder rückt die Feuerwehr in NRW aus, um Tieren zu helfen. So befreiten die Rettungskräfte zum Beispiel ein Rehkitz, das in einem Tor stecken geblieben war.

+ Die Nutria wird auch Biberratte genannt und lebt rund um Gewässer und Flüsse. © imageBROKER/Firn/Imago

Nutria ►Die Nutria wird auch Biberratte oder Sumpfbiber genannt. ►Die Nagetiere werden zwischen 4 und 9 Kilogramm schwer, sie sind zudem bis zu 52 Zentimeter lang. ► Die Nutria ist an zahlreichen Gewässern in NRW anzutreffen. So gibt es in der Rheinaue in Bonn zahlreiche Nutrias, auch in Köln wurden 2021 bereits Nutrias gesichtet.

Feuerwehr befreit Dackel aus Nutria-Bau – Hund steckt acht Stunden lang fest

Die Feuerwehr setzte einen Minibagger ein, um Teile der Böschung abzutragen. Zusätzlich versuchten die Rettungskräfte, mit Spaten Zugang zum Bau zu bekommen.

Der Dackel half gewissermaßen bei seiner Rettung mit, denn er bellte „ab und zu und zeigte so seine Position an“. Rund zwei Stunden dauerte das Freischaufeln, bis der Erdgang freigelegt werden konnte. Die Nutria ergriff sofort die Flucht, wie die Feuerwehr schreibt. Und auch der Dackel kam so zurück ans Tageslicht, sein Besitzer half mit „einem beherzten Zugriff“ mit. Wie geht es „Skyb“ nach seiner Rettung? Der Rauhaardackel „hat die acht Stunden im Nutria-Bau ohne sichtbare Verletzungen überstanden und ist wohlauf“. (mlu)