Neues zum CSD 2023: So viele Teilnehmer sind bei Kölns buntester Demo dabei

Parade am 9. Juli

Der CSD 2023 steht vor der Tür – und auch in diesem Jahr pilgern wieder Millionen Menschen nach Köln. Wie viele Demonstranten erwartet werden.

Köln – Es ist nicht nur für die queere Szene in Köln eines der Highlights des Jahres: Der CSD 2023 samt kunterbunter Parade am 9. Juli, die als Demonstration durch die gesamte Stadt verläuft. Auch in diesem Jahr rechnen die Veranstaltenden wieder mit jeder Menge Zulauf – und hoffen, den Vorjahreswert noch zu überbieten „Im vergangenen Jahr hatten wir allein am Sonntag 1,4 Millionen Menschen hier“, erklärt Hugo Winkels, Vorstand und Pressesprecher des ColognePride e.V., gegenüber 24RHEIN. „Wir hoffen, dass wir diese Zahl halten oder sogar toppen können.“ Dabei gibt es bereits einige Faktoren, die ihm dafür gute Hoffnung machen.

Auch 2023 werden in Köln wieder etliche Besuchende bei der CSD-Demo am 9. Juli erwartet.

CSD 2023 in Köln: ColognePride e.V. freut sich auf größten CSD aller Zeiten – mit neuem Demo-Bereich

Der Cologne Pride ist ein zweiwöchiges Event und setzt sich für die LGBTQIA+-Community ein. Erstmalig gab es das zweiwöchige Programm im Jahr 2003. Organisiert wird der Cologne Pride vom ColognePride e.V.

Der Cologne Pride ist ein zweiwöchiges Event und setzt sich für die LGBTQIA+-Community ein. Erstmalig gab es das zweiwöchige Programm im Jahr 2003. Organisiert wird der Cologne Pride vom ColognePride e.V. Wann? Der Cologne Pride 2023 findet vom 24. Juni bis zum 9. Juli statt. In diesem Zeitraum finden unzählige Workshops, Podiumsdiskussionen und Partys statt. Das Highlight: Das CSD-Straßenfest am zweiten Juli-Wochenende – samt CSD-Demo am 9. Juli.

Der Cologne Pride 2023 findet vom 24. Juni bis zum 9. Juli statt. In diesem Zeitraum finden unzählige Workshops, Podiumsdiskussionen und Partys statt. Das Highlight: Das CSD-Straßenfest am zweiten Juli-Wochenende – samt CSD-Demo am 9. Juli. Motto? Das Motto für den Kölner CSD 2023 lautet – wie bereits in den vergangenen Jahren – „Für Menschenrechte – Viele. Gemeinsam. Stark!“.

Zum einen, dass der diesjährige CSD die längste Demo wird, die Köln je erlebt hat. „Es wird historisch; 2019 waren insgesamt 112 Gruppen und Wagen dabei. In diesem Jahr rechnen wir mit über 230, das ist mehr als das Doppelte“, so Winkels. Zum anderen, dass mit der Pipinstraße ein neuer Bereich hinzukommt. „Dort entsteht eine Chill-Out-Area sowie eine Podcast-Area, in der große Podcasts auf einer Bühne stattfinden werden“. Zwei schwergewichtige Argumente, sich den CSD 2023 aus nächster Nähe anzuschauen. Im Zuge der Demo kommt es allerdings, bei der Größe wenig verwunderlich, auch zu Straßensperrungen in Köln.

Sperrungen zur CSD-Parade 2023 – KVB steht vor großem Einsatz am 9. Juli

Die CSD-Demo 2023 – Infos zur Strecke Das Highlight beim Kölner CSD ist auch in diesem Jahr die Parade. Bei der CSD-Demo 2023 in Köln werden Zehntausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Von der Deutzer Brücke geht es über den Heumarkt und die Schildergasse zum Neumarkt. Von dort geht es weiter über den Rudolfplatz und die Kölner Ringe zur Magnusstraße. Anschließend geht es über die Burgmauer und die Komödienstraße zum Kölner Dom, wo die Demo endet.

„Man wird bis zum Dorint Hotel zum U-Turn fahren können. Das Parkhaus am Kaufhof ist am Freitag und Samstag errichbar“, so Winkels. Vom Waidmarkt kommend, könne man auf die Deutzer Brücke, erklärt er zudem. Vom Elogiusplatz kurz vor dem Maritim an sei allerdings gesperrt. Genauso am Sonntag, wenn stadteinwärts die komplette Kölner Innenstadt dicht ist. „Wir empfehlen allen Menschen, mit dem ÖPNV zu fahren“, sagt Winkels. Auch auf die KVB wartet am CSD-Sonntag also ein großer Einsatz. (mo) Tipp: Täglich informiert, was in Köln passiert – einfach unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.

