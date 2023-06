CSD 2023 in Köln: Demo, Partys, Ablauf – der Überblick

Vom 24. Juni bis 9. Juli

Im Juni und Juli findet in Köln wieder der ColognePride statt. Beim CSD 2023 gibt es wieder unzählige Veranstaltungen, Partys und eine riesige Parade.

Köln – Vom 24. Juni bis zum 9. Juli ist es wieder so weit: Ganz Köln wird bunt und überall hängen Regenbogenflaggen. Der Grund: Der CSD 2023 in Köln. „Nachdem wir zum ColognePride 2022 mehr als 1,4 Mio. Menschen in Köln begrüßen durften, freuen wir uns sehr auf die vielen Besuchende zum ColognePride 2023“, heißt es vom veranstaltenden Verein ColognePride.

CSD 2023 in Köln: Der Überblick zum ColognePride

+ Der Überblick zum CSD 2023 in Köln (Symbolbild). © Roberto Pfeil/dpa

Was? Der Cologne Pride ist ein zweiwöchiges Event und setzt sich für die LGBTQIA+-Community ein. Erstmalig gab es das zweiwöchige Programm im Jahr 2003. Organisiert wird der Cologne Pride vom ColognePride e.V.

Wann? Der Cologne Pride 2023 findet vom 24. Juni bis zum 9. Juli statt. In diesem Zeitraum finden unzählige Workshops, Podiumsdiskussionen und Partys statt. Das Highlight: Das CSD-Straßenfest am zweiten Juli-Wochenende – samt CSD-Demo am 9. Juli.

Motto? Das Motto für den Kölner CSD 2023 lautet – wie bereits in den vergangenen Jahren – „Für Menschenrechte – Viele. Gemeinsam. Stark!".

Vier Bühnen in der Kölner Innenstadt: So läuft der CSD 2023 in Köln ab

Der ColognePride findet vom 24. Juni bis zum 9. Juli statt. In der Zeit gibt es in ganz Köln Veranstaltungen. Der Hotspot ist jedoch die Kölner Innenstadt. Vor allem während des Straßenfests gibt es hier jede Menge Programmpunkte. „Das dreitägige CSD-Straßenfest vereint eine bunte Party mit ausgefallenen Bühnen-Acts, engagierten Reden und emotionalen Momenten“, verspricht der Veranstalter.

Auf dem Heumarkt befindet sich die Hauptbühne. Hier laufen Podiumsdiskussionen und Konzerte. Auf dem Alter Markt gibt es mit der Politurbühne eine kleinere Nebenbühne für weitere Veranstaltungen. Am Günter-Wand-Platz – direkt am Gürzenich – gibt es eine Tanzbühne. In der Bechergasse und rund um den Alter Markt gibt es Infostände, Verkaufsstände sowie Essensstände und Getränkestände. Auf der Pipinstraße und dem Elogiusplatz gibt es eine Chill Out-Zone und ein Podcast-Podium.

Mehrere Partys während CSD 2023 in Köln geplant

Neben den Veranstaltungen auf den vier Bühnen gibt es während des zweiwöchigen ColognePrides auch unzählige Partys. Den Anfang macht die „ST. LOUIS Pride Night“ am Samstag, 24. Juni. Weiter geht es mit Partys in den Clubs in der Schaafenstraße, in der Essigfabrik, im Cage oder im Diamonds Club. Einen Überblick mit allen Partys hat ColognePride e.V.

So läuft die CSD-Demo 2023 in Köln ab: Teilnehmer, Strecke und Sperrungen

Das Highlight beim Kölner CSD ist auch in diesem Jahr die Parade. Bei der CSD-Demo 2023 in Köln werden Zehntausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Von der Deutzer Brücke geht es über den Heumarkt und die Schildergasse zum Neumarkt. Von dort geht es weiter über den Rudolfplatz und die Kölner Ringe zur Magnusstraße. Anschließend geht es über die Burgmauer und die Komödienstraße zum Kölner Dom, wo die Demo endet.

Entlang der Strecke stehen wohl auch diesem Jahr wieder bis zu einer Million Besucherinnen und Besucher. Aufgrund der zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Besucherinnen und Besucher gibt es während der CSD-Demo viel Straßensperrungen in Köln. Autos kommen somit nur sehr eingeschränkt durch die Kölner Innenstadt. Und auch für die KVB dürfte es in diesem Jahr bei dem CSD wieder enorme Einschränkungen geben. (jw)

Rubriklistenbild: © Roberto Pfeil/dpa