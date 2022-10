Eintritt bei Cranger Weihnachtszauber 2022 irritiert Besucher 

Nach Corona-Einschränkungen

Nach dem Corona-Ausfall 2020 und der Light-Version 2021 gibt der Cranger Weihnachtszauber im Jahr 2022 ein Mega-Comeback.

Herne – In den Supermärkten gibt es schon die ersten Lebkuchen. Das ist immer ein Zeichen, dass die ersten Weihnachtslichter am Horizont bald schon zu sehen sind. Die Vorfreude auf die Weihnachtsmärkte steigt. Auch in Herne beim Cranger Weihnachtszauber. Doch es gibt auf den ersten Blick einen Mini-Dämpfer in diesem Jahr, wie RUHR24 erfahren hat.

Cranger Weihnachtszauber mit Eintritt: Aus diesem Grund haben sich die Organisatoren dafür entschieden

Denn zum ersten Mal in der erst fünfjährigen Geschichte des Cranger Weihnachtszaubers wird ein Eintritt erhoben. Dieser liegt bei 2 Euro. Jedoch sind weder die mauen Corona-Jahre noch die aktuelle durch den Ukraine-Krieg verursachte Energiekrise Schuld daran (mehr News aus NRW bei RUHR24).

Die Organisatoren des Cranger Weihnachtszaubers haben viel mehr etwas anderes im Sinn. Man wolle den BesucherInnen nach den Einschränkungen durch die Pandemie 2020 und 2021 im Jahr 2022 richtig etwas bieten, so Pressesprecher Alex Talash. Und das kostet.

BesucherInnen, die den Eintritt bezahlen, bekommen einen automatischen Rabatt von 1 Euro für die Fahrt auf dem Riesenrad. Ob es weitere Rabatte für Familien oder Kinder geben wird, steht noch nicht fest.

Doch auf was können sich BesucherInnen des Cranger Weihnachtszaubers freuen? Kostenlose Shows, Programm für die Kinder, eine Weihnachtsparade, Stände und Fahrgeschäfte sind auf der Agenda. Der neuartige Weihnachtsmarkt habe im Gegensatz zur Konkurrenz keine rückläufigen Anmeldezahlen, was Stände betrifft, so Talash.

Cranger Weihnachtszauber 2022: Organisatoren wollen nach den Corona-Jahren richtig etwas bieten

Die vierte Auflage in fünf Jahren in der NRW-Stadt Herne eröffnet am 17. November und geht bis zum 31. Dezember und soll durch eine Neuerung in der Parksituation in Crange auch für die Anwohner etwas entspannter werden. In den vergangenen Jahren und auch bei der Cranger Kirmes im Sommer gab es immer wieder Probleme mit falsch und kompliziert parkenden Autos.

