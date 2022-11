Cranger Weihnachtszauber 2022 kündigt spektakuläre Himmelsshow an

Lichter am Nachthimmel

Kathrin Ostroga

Von Kathrin Ostroga

Beim Cranger Weihnachtszauber soll eine Drohnen-Show die Zuschauer verzücken. Es handelt sich wohl um die größte in Europa seiner Art.

NRW – Der Cranger Weihnachtszauber ist in seiner gewohnten Form zurück in NRW. Weil die Veranstalter wegen Corona in den letzten Jahren pausieren mussten, soll es in diesem Jahr ein ganz besonderes Spektakel werden. Nachdem es Streit um den größten Weihnachtsbaum der Welt gegeben hatte, protzt Crange nun mit der größten Weihnachts-Drohnen-Show Europas, wie RUHR24 erfuhr.

Größte Drohnen-Show Europas – Cranger Weihnachtszauber prahlt mit Lichtern

Das ganze soll wie ein gigantisches Feuerwerk wirken. Das besondere dabei: Die Leuchtkörper verpuffen nicht und sind damit sogar umweltfreundlicher. Die Drohnen bilden am Himmel über NRW Motive, Figuren und Schriftzüge, wie aus einer Pressemitteilung des Cranger Winterzaubers hervorgeht.

Hunderte Drohnen sollen für eine bunte Choreografie sorgen und werden dabei von Weihnachtsmusik begleitet. „Das ist die sensationelle Abend-Show über Crange, die alle Besucher in ihren Bann ziehen wird und von der alle sprechen werden“, verspricht Veranstalter Sebastian Küchenmeister. An diesen Terminen ist die Drohnenshow zu sehen:

23. November

1. Dezember

9. Dezember

17. Dezember

22. Dezember

Cranger Weihnachtszauber ist zurück und hat neben Drohnen-Show noch mehr zu bieten

Neben der Drohnen-Show soll auch eine neue Kostüm-Parade mit Walkings-Acts für Stimmung beim Cranger Weihnachtszauber in NRW sorgen. Das beliebte Weihnachtsevent startet am 17. November und endet am 30. Dezember. Der Cranger Weihnachtszauber ist eine Mischung aus Wintermarkt und Kirmes (mehr News aus NRW bei RUHR24).

+ Eine Drohnen-Show wird den Besuchern beim Cranger Weihnachtszauber geboten. © Cranger Weihnachtszauber

Eine weitere Attraktion soll Besucher auf den Festplatz nach Crange locken – sie erinnert an eine Tradition des Bochumer Weihnachtsmarktes. Der Weihnachtsmann fliegt mit Schlitten und Rentieren über die Köpfe der Besucher hinweg – zweimal am Tag.

Rubriklistenbild: © Cranger Weihnachtszauber