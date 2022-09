Cranger Weihnachtszauber 2022: Große Neuerung soll für weniger Ärger sorgen

Highlight zum Jahresende

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kathrin Ostroga schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Kathrin Ostroga schließen

Der Herbst ist da und so langsam sehnen wir uns nach Gemütlichkeit. Der Cranger Weihnachtszauber ist schon in der finalen Planung – mit einer Neuerung.

NRW – Die Tage werden bereits deutlich kürzer und die Netflix-Abende länger. Kurz gesagt: Der Sommer in NRW ist vorbei. Nicht nur auf Social-Media und in den Supermärkten zeigen sich die ersten Weihnachtsvorboten, auch ein besonderes Event am Rhein-Herne-Kanal steuert auf uns zu: der Cranger Weihnachtszauber. RUHR24 berichtet über eine praktische Veränderung.

Event Cranger Weihnachtszauber 2022 Datum 17. November bis 31. Dezember 2022 Adresse Altcrange 26, 44653 Herne

Cranger Weihnachtszauber: Anwohner sollen 2022 durch Parkplatz entlastet werden

Los geht es schon in wenigen Wochen, am Donnerstag, den 17. November. Für die Anwohner ist das beliebte Event auch eine Belastung. Straßen werden gesperrt, Parkplätze fallen weg, und es kommt zu Lärmbelästigung. Die Veranstalter haben sich deshalb ein paar Maßnahmen überlegt, um Anwohner zu entlasten.

Ein großer Punkt ist das Parken für Anlieger. Durch das Event entfallen viele Parklücken oder werden von Besuchern „geklaut“. Anwohner kommen schlecht zu ihren Wohnungen und müssen oft einen längeren Fußmarsch in Kauf nehmen. In diesem Jahr wird deshalb ein Parkplatz nur für Anwohner eingerichtet. Auf der Fläche an der Heerstraße ist Platz für bis zu 100 Autos.

Der Parkplatz soll sogar eine separate Einfahrt bekommen, für Anlieger ohne eigenen Stellplatz aus „Altcrange“ und „An der Cranger Kirmes“. Wer eine Garage oder ähnliches am Haus hat, nutzt eine Extra-Einfahrt für Anwohner. Auch wer die Firma „Schwing“ besuchen muss, muss eine Schranke passieren. Für den Parkplatz weicht ein Weihnachtsbaumverkauf, der sonst auf der Fläche stattgefunden hat.

Besucher haben beim Cranger Weihnachtszauber 2022 mehr Parkmöglichkeiten

Nicht nur Anwohner profitieren von den Neuerungen. Damit Gäste des Weihnachtsmarktes die Zufahrt nicht blockieren, wird extra ein neues Stück Fußweg gepflastert. Ebenfalls für Besucher gibt es in diesem Jahr mehr Parkmöglichkeiten beim Cranger Winterzauber.

Der Parkplatz 2 am hinteren Teil des Kirmesgeländes wird um 450 Stellplätze erweitert. Die angelegten Parkplätze sind kostenpflichtig und beleuchtet. Der Untergrund wird mit Schotter ausgelegt, um die Fläche wetterfest zu machen (mehr News aus NRW bei RUHR24).

+ In diesem Jahr kehr der Cranger Weihnachtszauber zurück an den Rhein-Herne-Kanal. © S. Ziese/Imago

Wie viel die zusätzlichen Parkplätze beim Cranger Weihnachtszauber 2022 wirklich bringen, bleibt abzuwarten. Vor Corona (2019) wurden insgesamt etwa 225.000 Besucher bei dem beliebten Event gezählt – Tendenz steigend. Im letzten Jahr gab es eine coronakonforme Variante, mit Hygieneauflagen. Die Cranger Kirmes hatte in diesem Jahr teils mit einem großen Besucherandrang zu kämpfen.

Cranger Weihnachtszauber Das beliebte Event am Rhein-Herne-Kanal ist eine Mischung aus modernem Volksfest und klassischem Weihnachtsmarkt. Neben einer Eisbahn und Mandelständen, gibt es auch Fahrgeschäfte für die ganze Familie. Riesenrad und Pferdekarussell reihen sich an Autoscooter und Breakdancer.

Rubriklistenbild: © S. Ziese/Imago