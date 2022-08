Rabatt-Aktion am Familientag auf der Cranger Kirmes hat entscheidende Haken

Am Mittwoch

Am Mittwoch (10. August) lockt der Familientag auf der Cranger Kirmes mit vielen Rabatten. Doch es gibt gleich zwei Haken.

Herne – An vier Tagen kamen zwischen der Eröffnung am Donnerstag und Sonntag gut 1,5 Millionen Besucher auf die Cranger Kirmes. Auch am Familientag am Mittwoch (10. August) könnte es aufgrund vieler Rabatte wieder voll werden auf dem Platz am Rhein-Herne-Kanal.

Veranstaltung Familientag auf der Cranger Kirmes Datum Mittwoch (10. August) Uhrzeit 13 bis 24 Uhr

Cranger Kirmes 2022 startet große Rabatt-Aktion am Familientag

So sind an jenem Tag alle 500 Schausteller auf der Cranger Kirmes dazu verpflichtet, mindestens einen Rabatt anzubieten. So reduzieren Imbisse und Ausschankbetriebe einzelne Getränke oder Speisen, Fahrgeschäfte schrauben an den Preise für eine Fahrt.

Aber Vorsicht: Die Inhaber der gut 15.000 Schlemmerpässe sowie die 15.000-Fahrpass-Inhaber können am „Kirmes-Mittwoch“ traditionell ihre Rabatt-Pässe nicht zusätzlich einsetzen.

Schlemmer- und Fahrpässe gelten am Familientag auf der Cranger Kirmes in Herne nicht

Dabei wären satte Rabatte angesichts gestiegener Preise – nicht nur auf der Cranger Kirmes – für die Hunderttausenden Besucher eine willkommene Entlastung.

Immerhin kostet ein Bier (0,4 Liter) auf einem der beliebtesten Stände der Cranger Kirmes inzwischen satte 4,70 Euro. Bratwürste schlagen mit 4 bis 5 Euro zu Buche, der Backfisch mit rund 6 Euro. Und für eine Fahrt auf einer Achterbahn wie der „Wilden Maus“ muss man als Erwachsener 7 Euro berappen.

Preise auf der Cranger Kirmes 2020 im Vergleich zu 2019 stark angestiegen

Die Preise sind also im Vergleich zur letzten Cranger Kirmes in 2019 merklich gestiegen, auch wenn es vorab vonseiten der Schausteller hieß, auf Crange keine Mondpreise zu verlangen. Die Rabatte auf dem Familientag sind also allenfalls ein Tropfen auf dem heißen Stein und bereinigen maximal die aktuelle Inflation.

+ Beim Familientag auf der Cranger Kirmes gibt es an vielen Ständen und Fahrgeschäften Rabatte. © Isabel Diekmann/Stadtmarketing Herne

Sei‘s drum – Rabatt ist Rabatt und wird viele Besucher trotzdem freuen. Der Familientag am Mittwoch bietet den ganzen Tag Vergünstigungen, vom Beginn der Cranger Kirmes um 13 Uhr bis zum Ende um Mitternacht. Zu erkennen sind die Rabatte an den extra angefertigten Hinweisschildern an den entsprechenden Betrieben.

Cranger Kirmes bietet nicht nur am Familientag wichtigen Service für Familien mit kleinen Kindern

Guter Service für alle Familien, die mit Kindern anreisen: Die Cranger Kirmes bietet am Souvenir- und Infostand am Cranger Tor (Hauptstraße/Ecke Dorstener Straße) gratis Armbänder für Kinder an, auf denen Eltern ihre Telefonnummer schreiben können.

Geht ein Kind im Gewusel auf Crange verloren, können die Eltern ihren Nachwuchs schnell ausfindig machen. „Aufgefundene“ Kinder werden beim DRK in der Jugendkunstschule an der Dorstener Straße betreut. Cranger-Kirmes-Sprecher Alexander Christian rät zudem dazu: „Am besten einen Treffpunkt mit dem Kind vereinbaren, zum Beispiel am Souvenirwagen am Cranger Tor. Dort kann das Kind auf die Eltern warten“.

Rubriklistenbild: © Isabel Diekmann/Stadtmarketing Herne