Cranger Kirmes 2023 in Herne startet bald: Was Besucher wissen müssen

Vom 3. bis zum 13. August verspricht die Cranger Kirmes 2023 ein buntes Programm und einige wichtige Änderungen. Ein Überblick für Besucher.

Herne – Die Cranger Kirmes 2023 steht in den Startlöchern. Das größte Volksfest in NRW geht am 3. August in Herne los und wird am Freitag (4. August) offiziell von Oberbürgermeister Frank Dudda (SPD) gemeinsam mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der politischer Ehrengast sein wird, eröffnet. Zehn Tage lang erwarten die rund vier Millionen Besucher knapp 50 Fahrgeschäfte, verschiedenste Kirmes-Leckereien und zahlreiche Programmpunkte. Alles, was Besucher zum Start der Kirmes wissen müssen.

Die Cranger Kirmes 2023 ► Wann? Donnerstag, 3. August bis Sonntag, 13. August 2023. Die Öffnungszeiten der Cranger Kirmes im Überblick. ► Wo? Dorstener Straße, 44653 Herne

Cranger Kirmes 2023: Hendrik Wüst und Schlagerstar bei Eröffnung in Herne

+ Millionen von Besuchern lockt die Cranger Kirmes in Herne jährlich auf ihr Gelände. (Archivbild) © Stefan Ziese/imago

Oberbürgermeister Frank Dudda wird die Cranger Kirmes am Freitag, 4. August, mit dem traditionellen Fassanstich, elf Böllerschüssen und dem Ausruf: „Piel op no Crange!“ („Auf nach Crange!“) eröffnen. Mit dabei ist dieses Jahr auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der den bisherigen Planungen zufolge ein Grußwort halten wird. Wie auch im Jahr zuvor, ist 2023 ebenfalls wieder die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne) und NRW-SPD-Fraktionschef Jochen Ott dabei. Im Cranger Festzelt wird außerdem Schlagerstar Michelle auf der Bühne stehen und für Musik sorgen.

Eröffnungsfeier der Cranger Kirmes 2023: Freitag, 4. August 2023, ab 14 Uhr in der Cranger Festhalle

Cranger Kirmes 2023: Wann ist Feuerwerk? Wann ist Familientag?

Familientag auf der Cranger Kirmes: Mittwoch, 9. August von 13 bis 24 Uhr

Mittwoch, 9. August von 13 bis 24 Uhr Eröffnungsfeuerwerk: Freitag, 4. August 2023, gegen 22:30 Uhr

Freitag, 4. August 2023, gegen 22:30 Uhr Abschlussfeuerwerk: Sonntag, 13. August 2023, gegen 22:30 Uhr

Programm-Highlights auf der Cranger Kirmes 2023

3. August: Showprogramm um 12 Uhr am Reiterhof „Gut Steinhausen“

Showprogramm um 12 Uhr am Reiterhof „Gut Steinhausen“ 5. August: Eröffnungsfeier in der Cranger Festhalle mit Howard Carpendale

Eröffnungsfeier in der Cranger Festhalle mit Howard Carpendale 6. August: Alpenparty in der Cranger Festhalle

Alpenparty in der Cranger Festhalle 9. August: Schlagerparty in der Cranger Festhalle mit Peter Wackel, Jörg Bausch, Mike Leon Grosch, Olaf Henning, Norman Langen, Marry, Ina Colada, Tim Toupet und Frank Neuenfels.

Schlagerparty in der Cranger Festhalle mit Peter Wackel, Jörg Bausch, Mike Leon Grosch, Olaf Henning, Norman Langen, Marry, Ina Colada, Tim Toupet und Frank Neuenfels. 12. bis 14. August: Festzelt-Party

Cranger Kirmes 2023: Das ändert sich 2023 auf dem Volksfest in Herne

Von einigen Programmpunkten müssen sich Besucherinnen und Besucher der Cranger Kirmes dieses Jahr jedoch verabschieden. So werden 2023 die „Crange Erlebnisse“ nicht mehr angeboten. Die Kosten und der Organisationsaufwand seien zu hoch, als dass es sich lohne, das Programm weiter fortzuführen. Auch der traditionelle Umzug ist dieses Jahr anders: Auf dem Cranger Kirmeszug wird es erstmal keine Pferde geben. Das Stadtmarketing habe gemeinsam mit der Feuerwehr, dem Ordnungsamt und der Reitergruppe aufgrund der verschärften gesetzlichen Auflagen entschieden, keine Reiterstaffel 2023 einzusetzen.

Auch ein Kult-Bierzelt werden Besucher nicht mehr auf der Cranger Kirmes finden. Der „Karaoke Biergarten“ musste nach 26 Jahren weichen. Allerdings wurde schnell ein Nachfolger gefunden: Der Gastrobetrieb „Zum Lieblingsmensch“ nimmt den ehemaligen Platz des Biergartens ein.

Das Verkehrskonzept auf der Cranger Kirmes 2023 in Herne

Dieses Jahr will die Stadt mit einem besonderen Verkehrskonzept ein Verkehrschaos auf der Kirmes verringern. In der Vergangenheit gab es oft Stau und Parkplatznot. Das soll sich ändern. Unter anderem werden Straßen gesperrt und mehrere Parkplätze eingerichtet:

Sperrung der Dorstener Straße aus Fahrtrichtung Bochum (während der Öffnungszeiten der Cranger Kirmes)

Sperrung von der A42-Anschlussstelle Herne-Crange bis zur Kreuzung Rathaus-/Heerstraße (während der Öffnungszeiten der Cranger Kirmes)

Sperrung der Heerstraße ab dem Bahnübergang an der Corneliusstraße (bei Bedarf täglich zwischen 18 und 22 Uhr sowie an den Wochenenden von 15 bis 22 Uhr in Richtung Kirmesplatz)

Redaktionshinweis: Anpassungen und Änderungen sind möglich

Außerdem will die Stadt Herne besondere Anreize schaffen, um den Besucherinnen und Besuchern die Anreise mit dem Fahrrad attraktiver zu machen. Dafür werden zum Beispiel Fahrrad-Parkplätze beim Kirmesgelände ausgebaut, Einbahnstraßen für Fahrräder freigegeben und kostenlose Ladestationen für E-Bikes aufgebaut. Und wer einen E-Scooter für die Anfahrt nutzen möchte, kann diesen an zwei Stellen am Kirmesplatz parken.

Darüber hinaus gibt es auch Pläne für Autofahrer. Als erste Schritt wolle man alle privat bewirtschafteten Parkplätze an der Heerstraße mit Sensoren auszustatten. So kann die jeweilige Auslastung ermittelt werden. „Ziel ist in naher Zukunft ein Parkleitsystem rund um den Kirmesplatz“, so Kirmesdezernent Frank Burbulla in einer Mitteilung.

Welche Fahrgeschäfte gibt es auf der Cranger Kirmes 2023?

12 Rundfahrbetriebe/Karussells: Airwolf (neu), Big-Monster, Break Dance No 2, Disco-Jet, Escape (neu), Happy Sailor, Konga, Predator, The Real Nessy, Shake & Roll, Voodoo Jumper, Wellenflug

Airwolf (neu), Big-Monster, Break Dance No 2, Disco-Jet, Escape (neu), Happy Sailor, Konga, Predator, The Real Nessy, Shake & Roll, Voodoo Jumper, Wellenflug 16 Kindergeschäfte: Baby 2000, Carussell-Circus, Crazy Clown, Fantastische-Reise 2, The Flying Airdance, Kettenflieger, Kinderparadies 1, Lustige Seefahrt, Orient-Zauber, Rallye-Master, Sahararally, Sieben Himmelfahrten, Star-Trek, Toy Wheel, Völz Piraten Scooter, Willy der Wurm

Baby 2000, Carussell-Circus, Crazy Clown, Fantastische-Reise 2, The Flying Airdance, Kettenflieger, Kinderparadies 1, Lustige Seefahrt, Orient-Zauber, Rallye-Master, Sahararally, Sieben Himmelfahrten, Star-Trek, Toy Wheel, Völz Piraten Scooter, Willy der Wurm Sieben Belustigungs-, Show- und Laufgeschäfte: Boxbude „Fight Club“, Kristall-Palast, Laser-Pix, Loopingschaukel, Medusa (Wahrsagerin), Panic Room, Villa-Wahnsinn (neu)

Boxbude „Fight Club“, Kristall-Palast, Laser-Pix, Loopingschaukel, Medusa (Wahrsagerin), Panic Room, Villa-Wahnsinn (neu) Sechs Hochfahrgeschäfte/Achterbahnen: Aeronaut, Alpina-Bahn, Riesenrad Bellevue, Hangover, Infinity, Wilde Maus XXL

Aeronaut, Alpina-Bahn, Riesenrad Bellevue, Hangover, Infinity, Wilde Maus XXL Vier Autoscooter: Diamond, Drive-In, Millenium Drive, Number 1

Diamond, Drive-In, Millenium Drive, Number 1 Zwei Geisterbahnen: Geister Villa (neu), Die große Geisterbahn

Geister Villa (neu), Die große Geisterbahn Zwei Wasserbahnen: Auf Manitus Spuren, Rio Rapidos

Cranger Kirmes 2023: Großer Festumzug am 5. August

Ein weiteres Highlight ist der etwa vier Kilometer lange Cranger Kirmesumzug. 100.000 Schaulustige werden am Straßenrand in Herne erwartet. Insgesamt nehmen 68 Festwagen, vier Festwagen mit Fußgruppen, 15 Fuß- und sieben Musikgruppen mit zusammen etwa 4.000 Menschen an dem Cranger Kirmesumzug teil. Endpunkt für die Fest- und Mottowagen ist die Kreuzung Heidstraße/Unser-Fritz, dort wird sich der Zug dann auflösen. Sattelzüge und Lkw biegen ab, während die Fuß- und Musikgruppen weiter in Richtung Cranger Tor ziehen. Dort sollen die letzte Teilnehmenden um circa 14 Uhr eintrudeln.

Datum: Samstag, 5. August 2023

Samstag, 5. August 2023 Start: Um 10:30 in Herne-Eickel

Um 10:30 in Herne-Eickel Ziel: Erste Festwagen treffen gegen circa 12 Uhr in Crange ein, letzten Teilnehmenden um circa 14 Uhr

Erste Festwagen treffen gegen circa 12 Uhr in Crange ein, letzten Teilnehmenden um circa 14 Uhr Streckenlänge: Vier Kilometer

Vier Kilometer Teilnehmerzahl: circa 4.000, 68 Festwagen, vier Festwagen mit Fußgruppen, 15 Fuß- und sieben Musikgruppen

Neben der Cranger Kirmes sind im Sommer die Straßenfeste in Nordrhein-Westfalen ein Highlight – wenn das Wetter stimmt. (spo)

Rubriklistenbild: © Stefan Ziese/imago