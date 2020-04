Coronavirus in NRW: Wann öffnen die Schulen wieder? 

Entscheidung am Dienstag

Schulen, Kitas und Universitäten waren die ersten, die wegen Ausbreitung des Coronavirus ihren Betrieb eingestellt haben. Schon drei Wochen vor Beginn der Osterferien war der Unterricht für Schüler in Nordrhein-Westfalen beendet. Nach Ostern soll die Entscheidung fallen: Wann geht die Schule wieder los?

Schüler in NRW sind schon drei Wochen vor den Osterferien wegen des Coronavirus* zuhause geblieben

Am Dienstag nach Ostern soll die Entscheidung fallen, ob der Unterricht am 20. April wieder aufgenommen wird

Offen ist auch, ob die Abiturprüfungen ab dem 12. Mai wirklich geschrieben werden

Wegen des Infektionsrisikos hatte die Landesregierung schon am 13. März die Schließung aller Schulen, Kindertageseinrichtungen, Universitäten und Hochschulen verkündet. Seit dem 16. März ist der Unterricht eingestellt, für die Schüler in NRW lautete das Motto drei Wochen lang: "Homeschooling".

Bis zum Ende der Osterferien hatte die Landesregierung die Maßnahme zuerst erlassen und angekündigt, rund um den 19. April eine Entscheidung über das weitere Vorgehen zu fällen.

Coronavirus in NRW: Länder und Kanzlerin entscheiden über Schulbeginn

Die soll jetzt früher kommen: In einer gemeinsamen Schalte aller Bundesländer mit Bundeskanzlerin Angela Merkel soll es am Dienstag, 15. April, um die Wiederaufnahme des Unterrichts gehen.

Kehren die Schüler also am Montag, 20. April, in die Schulen zurück? Die Prognosen sind unterschiedlich, berichtet WA.de*.

Schule und Coronavirus: Entscheidung zu Unterrichtsbeginn und Abiturprüfungen

Im Schulausschuss am Mittwoch hat NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer angekündigt, am 15. April umfassend über das weitere Vorgehen im Hinblick auf den Wiederbeginn der Schulen oder eine weitere Verschiebung des Unterrichtsbeginns informieren zu wollen. Bis dahin soll klar sein, wie es nach dem 20. April weitergehe, "ob im Vollbetrieb, im Teilbetrieb oder vielleicht gar nicht", sagte Gebauer. Die Entscheidung werde vor allem unter Berücksichtigung des Gesundheitsschutzes getroffen.

Ihr Staatssekretär hatte zuvor betont, dass das Schulministerium eine Durchführung von Abiturprüfungen ab dem 12. Mai für machbar halte. Eine endgültige Entscheidung über Abitur- und Abschlussprüfungen an NRW-Schulen scheint aber noch nicht getroffen.

Innerhalb der Bundesländer gibt es dazu unterschiedliche Haltungen, einige Kultusministerien favorisieren ein so genanntes "Durchschnittsabitur" ohne Prüfung mit einer Durchschnittsnote aus vorangegangenen Leistungen. Schleswig-Holstein hat sogar schon den Verzicht auf die Prüfungen erklärt.

Coronavirus in NRW: Falschmeldungen zu Schulschließungen verbreitet

Zugleich warnte der Schulausschuss vor Falschmeldungen im Internet, wonach der Schulbetrieb in NRW angeblich in diesem Schuljahr nicht mehr aufgenommen werden solle und die Einrichtungen bis zu den Sommerferien geschlossen blieben. Eine solche manipulierte Meldung wurde am Mittwoch mit vermeintlichem Logo des Bildungsportals NRW in sozialen Medien verbreitet.

Drei Wochen lang herrschte für Schüler in NRW der schulische Ausnahmezustand. Schüler und Lehrer übten sich im digitalen Lernen - an der einen Bildungseinrichtung mehr, an der anderen weniger erfolgreich. Drei Wochen, die die Notwendigkeit von digitaler Infrastruktur und Medienpädagogik unter Beweis gestellt haben.

Das Coronavirus hat sich in NRW massiv ausgebreitet und das öffentliche Leben zum Erliegen gebracht. Wir behalten die Lage in unserem News-Ticker im Blick.

