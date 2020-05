Coronavirus in NRW: "Corona-Knast" in Menden wieder abgebaut +++ Forscher aus NRW finden Grund für schwere Erkrankungen heraus

NRW-Live-Ticker zu Covid-19

Die Lockerungen schreiten trotz Coronavirus weiter voran. Söder äußert sich zur Impfpflicht, Laschet zu Kitas und dem Vatertag. Alle Corona-News im Live-Ticker.

Auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) kommen zahlreiche Lockerungen in der Coronavirus-Krise* zu.

kommen zahlreiche in der Coronavirus-Krise* zu. Die Coronavirus-Pandemie , ausgelöst durch den Erreger Sars-CoV-2 , sorgte in NRW für zahlreiche Infizierte und Tote.

, ausgelöst durch den , sorgte in für zahlreiche Infizierte und Tote. Die jüngsten Entwicklungen zu Covid-19 in NRW gibt es im Live-Ticker von RUHR24*.

Update, Freitag (22. Mai), 10.33 Uhr: Die Fluggesellschaft Lufthansa ist von der Coronavirus-Krise stark getroffen worden und kämpft nun mit den wirtschaftlichen Folgen. Im Wirtschaftsstabilisierungsfond des Bundes soll heute über die Krisenhilfe für die Fluggesellschaft beraten werden und ihr daraufhin ein Angebot unterbreitet werden. Zugleich warnen Politiker der Union, dass das staatliche Engagement in der Wirtschaft nicht zu stark werden dürfe.



Coronavirus als Chance für Verkehrswende: Städte müssen Trend nutzen

Update, Freitag (22. Mai), 10.10 Uhr: Der Mobilitätsforscher Martin Lanzendorf sieht die Coronavirus-Pandemie auch als eine Chance für die Verkehrswende. Er betonte, dass Corona ein "großer Verkehrsversuch" sei. Viele Menschen würden im Moment vermehrt aufs Fahrrad oder E-Scooter setzen und damit gute Erfahrungen machen.



Er erklärte, dass es nun an den Städten sei diesen Trend zu nutzen. Mancherorts werde gerade mehr Platz für Fahrräder und Fußgänger geschaffen, um den Abstand, der wegen des Coronavirus nötig ist, einhalten zu können.



Coronavirus in NRW: "Corona-Knast" in Menden wieder abgebaut

Update, Freitag (22. Mai), 9.47 Uhr: Vor wenigen Wochen wandelte die Stadt Menden eine Sporthalle in Lendringsen in eine Quarantänehalle, die auch als "Corona-Knast" bekannt ist. Dort sollten Mendener untergebracht wertden, die gegen eine angeordnete Quarantäne verstoßen hatten.



+ Die zur Quarantänehalle umgewandelte Sporthalle in der Stadt Menden. © Markus Klümper/dpa



Nun wird die Halle wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurück versetzt, wie die WAZ berichtet. Bisher wurde die Halle nicht als Quarantäne-Lager genutzt, sodass sie in Kürze wieder den Vereinen zur Verfügung stehen soll. Dennoch hält sich die Stadt Menden in Alarmbereitschaft, denn je nachdem wie die Coronavirus-Pandemie sich entwickle, sei die Halle multifunktional einsetzbar.



Jens Spahn schießt gegen Afd: "Destruktive Stimmungsmache" in Coronavirus-Krise

Update, Freitag (22. Mai), 9.25 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bezeichnete das Verhalten der Afd (Alternative für Deutschland) in der Coronavirus-Krise als "desktruktive Stimmungsmache". Noch vor wenigen Wochen hätte die Partei härtere Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus gefordert, nun leugne sie es. Selbst in einer nationalen Krise sei das Ziel der Partei keine "Sacharbeit, sondern einzig und allein destruktive Stimmungsmache", wie er gegenüber Die Welt erklärte.



Update, Freitag (22. Mai), 9 Uhr: Katrin Göring-Eckardt, die Franktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, warnte davor, dass Frauen wegen der Coronavirus-Pandemie aus ihrem Arbeitsleben verdrängt werden. Demnach werden Frauen gerade quasi gezwungen weniger zu arbeiten, um ihre Kinder, die wegen des Virus nicht in Kitas oder Schulen können, zu betreuen. Nach Meinung Göring-Eckardts sei die Bundesregierung in der Verantwortung, Frauen über Lohnersatz und Kündigungsschutz zu informieren. Eine Kündigung sei nicht die einzige Lösung.



Studie mit NRW-Forschern: Neues Wissen über das Coronavirus uns seine Wirkung

Update, Freitag (22. Mai), 8.11 Uhr: In einer internationalen Studie an der auch Forscher der Universität Witten/Herdecke beteiligt waren, wurde herausgefunden, wie das Coronavirus im Körper wirkt. Durch diesen neuen Ansatz kann nun eine neue Behandlung von Covid-19-Erkrankten entwickelt werden.



Studie zum Coronavirus mit Forschern aus NRW liefert wichtige Erkenntnisse

Die wichtigste Erkenntnis der Studie ist, dass das Virus vornehmlich die Strukturen der Blutgefäße befällt und dadurch Entzündungsreaktionen verursacht. Dadurch ergeben sich Schädigungen der Blutgefäße, die die Blutzufuhr zu Organen wie Lunge, Herz, Niere oder Gehirn mindern.



So lassen sich auch die Komplikationen erklären, die bei Erkrankten auftreten. Um die Sauerstoffaufnahme der Lunge aufrechtzuerhalten ist ein intaktes Gefäßsystem notwendig, da über 80 Prozent des Lungengewebes aus kleinsten Blutgefäßen bestehen. Bereits eine kleine Schädigung oder Einschränkung des Blutflusses, wie es durch den Befall der Blutgefäße durch das Coronavirus geschieht, kann zu lebensbedrohlichen Konsequenzen führen.



Neue Studie: Forscher erklären Wirkung des Coronavirus

Die Forschung zeigt, dass die Blutgefäßschäden eine Entzündung in den kleinsten Gefäßen der Lunge auslösen, die mit einer starken Abstoßungsreaktion wie nach einer Organtransplantation zu vergleichen ist. Diese Prozesse, die das Coronavirus auslöst, sorgen für den Schweregrad der Erkrankung und zeigen, dass ein Lungenversagen bei Covid-19 durch Gefäßschäden verursacht ist.



+ Eine Studie mit Forschern aus NRW fand heraus, wie das Coronavirus im Körper wirkt. © Universität Witten/Herdecke



Auf Basis dieser Ergebnisse, die erstmals festgestellt werden konnten, können nun neue Ansätze für die Behandlung der Krankheitskomplikationen entwickelt werden. „Wir sehen COVID-19 jetzt weniger als alleinige Lungenkrankheit, insofern könnte die beobachtete Einschränkung des Blutflusses sowie der Blutgefäßneubildung zukünftig ein neues Ziel therapeutischer Maßnahmen darstellen“, erklärt Prof. Kvasnicka, der an der Studie beteiligt war.



Update, Freitag (22. Mai), 7.42 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will bald die Grundlage für mehr Tests auf das Coronavirus in Krankenhäusern und Pflegeheimen schaffen. Hintergrund ist auch, dass Deutschland seine Testkapazitäten für Corona-Infektionen bei weitem nicht ausschöpft.

Coronavirus in NRW: Jens Spahn will präventive Reihen-Tests in Krankenhäusern und Pflegeheimen

"Mein Ziel ist es, noch im Mai eine Verordnung vorzulegen, die präventive Reihen-Tests in Krankenhäusern und Pflegeheimen ermöglicht", so der 40-Jährige im Welt-Interview (Bezahlartikel). "Wenn Patienten und Bewohner aufgenommen oder verlegt werden, sollten Sars-CoV-19-Tests die Regel sein."

Dem Bericht zufolge soll im Fall einer Infektion in einer Einrichtung zudem beim gesamten Personal sowie bei allen Bewohnern und Patienten vorsorglich ein Test gemacht werden. Auch symptomfreie Kontaktpersonen von Infizierten sollten erstmals Anspruch auf Testung haben.

+ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will mehr Tests auf das Coronavirus in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ermöglichen. © Piroschka Van De Wouw/ANP/dpa

Update, Freitag (22. Mai), 7.26 Uhr: Am 8. Juni sollen alle Kitas in NRW den "eingeschränkten Regelbetrieb" aufnehmen. Doch was bedeutet das für Eltern und Kinder?* Eine Rückkehr zur Normalität ist die Öffnung nicht - RUHR24 berichtet.

Update, Donnerstag (21. Mai), 21.55 Uhr: NRW - Seit Mittwoch (20. Mai) dürfen die Freibäder in NRW wieder öffnen. Für viele Kinder und Jugendliche ein Grund zur Freude.

Doch aufgrund des Coronavirus sind einige Eltern noch immer in Sorge. Sie fürchten eine Ansteckung im Wasser. Aber ist diese Sorge wirklich gerechtfertigt? RUHR24 klärt auf, wie gefährlich das Schwimmen im Schwimmbad zu Coronavirus-Zeiten ist.

Coronavirus in NRW: Auch der Kreis Unna meldet keine Neuinfektionen am Vatertag

Update, Donnerstag (21. Mai), 21.39 Uhr: Auch der Kreis Unna meldete am Vatertag keine Neuinfektion. Damit bleibt es bei insgesamt 665 Coronavirus-Fällen im Kreis.

Acht Patienten werden derzeit im Krankenhaus behandelt, das ist eine Person mehr als am Vortag. Ein Update der Zahl der Gesundeten gab es am Donnerstag (21. Mai) nicht. Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt weiterhin bei 34.

Coronavirus in NRW: Laschet zieht Vatertags-Fazit auf Twitter

Update, Donnerstag (21. Mai), 21.05 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist zufrieden mit dem Verlauf des Vatertags und bedankt sich bei den Menschen, die in Zeiten der Lockerungen die Coronavirus-Schutzmaßnahmen einhalten. Auf Twitter schreibt der CDU-Politiker: "Dank an alle Nordrhein-Westfalen, die auch am heutigen Feiertag bei traumhaftem Wetter verantwortlich unterwegs waren. Seit Wochen sinken die Neuinfektionen. Dies ist das Verdienst aller,die besonnen und eigenverantwortlich handeln, auch ohne Lockdown."

Dank an alle Nordrhein-Westfalen, die auch am heutigen Feiertag bei traumhaftem Wetter verantwortlich unterwegs waren. Seit Wochen sinken die Neuinfektionen. Dies ist das Verdienst aller,die besonnen und eigenverantwortlich handeln, auch ohne #lockdown . #nrwkanndas #bleibtgesund https://t.co/sWRNJaZwgC — Armin Laschet (@ArminLaschet) May 21, 2020

Coronavirus in NRW: Keine neuen Fallzahlen am Vatertag aus Bochum und Herne

Update, Donnerstag (21. Mai), 20.51 Uhr: Aus Bochum und Herne gab es heute kein Update der Fallzahlen. Am Mittwoch (20. Mai) lag die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Bochum noch bei 499, wobei 427 Personen schon wieder genesen waren. 18 Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

In Herne hatten sich laut der Zahlen vom Mittwoch seit Beginn der Pandemie 186 Menschen nachweislich mit dem Erreger angesteckt, 165 unter ihnen sind bereits wieder gesund. Ein Corona-Patient ist verstorben.

Coronavirus in NRW: Zahl der Infizierten in Essen steigt leicht an

Update, Donnerstag (21. Mai), 20.38 Uhr: In Essen sind nach Angaben der Stadt derzeit 84 Personen am Coronavirus erkrankt. 817 Menschen (vier Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag) haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert.

697 Personen (eine Person mehr als am Vortag) sind nach einer Erkrankung wieder genesen. Die Zahl der mit dem Coronavirus Verstorbenen liegt weiterhin bei 36.

Coronavirus in NRW: Keine bestätigten Neuinfektionen im Kreis Recklinghausen

Update, Donnerstag (21. Mai), 20.22 Uhr: Am Donnerstag (21. Mai) gab es keine bestätigten neuen Coronavirus-Fälle im Kreis Recklinghausen. Die Zahl der Infizierten liegt damit weiterhin bei 1.244. Insgesamt sind 1.071 Menschen wieder gesund, was einem Plus von acht weiteren Geheilten entspricht. 36 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Gesamtzahl der Infizierten im Detail:

Stadt Fälle* Genesene Todesfälle Castrop-Rauxel 129 93 1 Datteln 53 47 1 Dorsten 152 146 5 Gladbeck 210 169 21 Haltern am See 83 81 0 Herten 86 83 0 Marl 116 102 1 Oer-Erkenschwick 193 159 2 Recklinghausen 165 140 4 Waltrop 57 51 1

Coronavirus in NRW: Flugzeug bringt 6,6 Millionen Mundschutz-Masken aus China

Update, Donnerstag (21. Mai), 19.54 Uhr: Nach Informationen der Bild-Zeitung landet am Freitag (22. Mai) eine riesige Antonow-Maschine in Düsseldorf. An Bord des 69 Meter langen Flugzeug-Kolosses mit 73 Metern Spannweite seien 6,6 Millionen Mundschutz-Masken aus China.

Da Schutzmasken derzeit auch in anderen Staaten äußerst gefragt sind, war bis zum Take-Off nicht klar, ob die begehrte Ware tatsächlich auch in NRW landet: "Erst als die Antonow in China abgehoben war, konnten wir wirklich sicher sein, dass die Lieferung in Deutschland ankommen wird“, so Stefan Nolte, Head of Transport Management Kloepfel 4PL Solutions zu Bild.

Coronavirus in NRW: Durstige Gäste halten Desinfektionsmittel für Grappa

Update, Donnerstag (21. Mai), 19.29 Uhr: In der Kölner Gastwirtschaft Bagatelle Südstadt kam es offenbar zu einigen kuriosen Verwechselungen. Wie die Betreiber auf Facebook mitteilten, hielten mehrere Gäste in kleine Fläschchen abgefülltes Desinfektionsmittel für Grappa oder Obstler.

Die durstigen Kunden gönnten sich die eigentlich zur äußeren Anwendung gedachte Flüssigkeit auf Ex. Daher der flammende Appell der Betreiber: "Bitte sauft nicht unser liebevoll abgefülltes Desinfektionszeug!". Die Gefäße seien dazu gedacht, dass sich Gäste zum Schutz vor einer Coronavirus-Infektion mit der Flüssigkeit darin die Hände desinfizieren könnten.

Coronavirus in NRW: Laschet stichelt gegen Söder wegen Kita-Öffnung

Update, Donnerstag (21. Mai), 18.59 Uhr: Ab 8. Juni kehren in NRW die Kinder im eingeschränkten Regelbetrieb in die Kitas zurück. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nahm dies zum Anlass, um eine Spitze gegen Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) zu verteilen.

"Wenn man sieht, dass inzwischen in Bayern Biergärten geöffnet haben, dann finde ich, haben auch die Kinder wieder Betreuung verdient", sagte er am in der Sendung ARD Extra. Er habe immer dafür plädiert, abzuwägen, "welche Schäden richten wir auch an, wenn Kinder jetzt seit über acht Wochen nicht mehr in den Kitas waren. Und dem versuchen wir jetzt, ein wenig Rechnung zu tragen."

Coronavirus in NRW: Söder glaubt nicht an Impfpflicht

Update, Donnerstag (21. Mai), 18.29 Uhr: CSU-Chef Markus Söder rechnet nicht mit einer Impfpflicht gegen das Coronavirus in Deutschland. "Es wird aus meiner Sicht keine Impfpflicht geben, aber klare Empfehlungen, für welche Gruppen das Impfen gut wäre", sagte der bayerische Ministerpräsident dem Münchner Merkur.

Die aktuelle Debatte um die Einführung einer Impfpflicht halte er für absurd. "Wir haben ja noch nicht mal einen Impfstoff! Wenn es einen gibt, werde ich mich auf jeden Fall als einer der ersten impfen lassen." Damit könne er sich selbst und andere vor einer Ansteckung schützen.

Coronavirus in NRW: Wenige Neuinfektionen am Vatertag gemeldet

Update, Donnerstag (21. Mai), 18.09 Uhr: In NRW ist die Zahl der gemeldeten Coronavirus-Fälle um 146 auf 36.893 gestiegen. Das waren deutlich weniger als in den Tagen zuvor, wie aus den Zahlen des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Allerdings sind die Zahlen an Feiertagen und Wochenenden oft niedriger, weil nicht alle Ämter ihre Daten am gleichen Tag weiterleiten.

Es gab in NRW neun neue weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten im Land auf 1.545. Zugleich vergrößerte sich am Donnerstag die Zahl der Genesenen um 284 auf insgesamt 31.619.

Landkreis/ kreisfreie Stadt Bestätigte Fälle (IfSG) Todesfälle (IfSG) Genesene* Aachen & Städteregion Aachen 1.958 91 1.801 Bielefeld 409 4 380 Bochum 497 18 420 Bonn 697 7 673 Borken (Kreis) 1.005 38 838 Bottrop 187 6 166 Coesfeld (Kreis) 841 24 513 Dortmund 727 6 696 Duisburg 1.095 48 840 Düren (Kreis) 589 38 525 Düsseldorf 1.305 30 1.056 Ennepe-Ruhr-Kreis 415 14 374 Essen 813 36 691 Euskirchen (Kreis) 438 21 346 Gelsenkirchen 388 13 330 Gütersloh (Kreis) 631 19 568 Hagen 325 12 267 Hamm 472 36 395 Heinsberg (Kreis) 1.864 69 1.648 Herford (Kreis) 330 7 309 Herne 185 1 164 Hochsauerlandkreis (Kreis) 606 17 564 Höxter (Kreis) 341 16 276 Kleve (Kreis) 644 35 541 Köln 2.442 96 2.230 Krefeld 612 22 516 Leverkusen 233 5 206 Lippe (Kreis) 740 29 675 Märkischer Kreis 592 27 516 Mettmann (Kreis) 926 74 791 Minden-Lübbecke (Kreis) 474 9 417 Mönchengladbach 590 39 440 Mülheim / Ruhr 196 9 166 Münster 693 13 623 Oberbergischer Kreis 477 17 441 Oberhausen 254 8 228 Olpe (Kreis) 619 52 519 Paderborn (Kreis) 617 32 543 Recklinghausen (Kreis) 1.257 37 1.063 Remscheid 234 16 204 Rhein-Erft-Kreis 1.081 72 915 Rheinisch-Bergischer Kreis 458 19 408 Rhein-Kreis Neuss 671 19 622 Rhein-Sieg-Kreis 1.384 48 1.114 Siegen-Wittgenstein (Kreis) 307 8 280 Soest (Kreis) 359 8 343 Solingen 242 7 220 Steinfurt (Kreis) 1.325 79 1.165 Unna (Kreis) 665 34 428 Viersen (Kreis) 694 35 518 Warendorf (Kreis) 485 18 444 Wesel (Kreis) 597 26 489 Wuppertal 907 81 714 Gesamt 36.893 1.545 31.619

Update, Donnerstag (21. Mai), 17.45 Uhr: Ausverkauft wird der Borussia-Park am Samstag im West-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) wegen des Coronavirus nicht sein. Aber bislang sind für das Geisterspiel bereits mehr als 12.000 "Pappkameraden" auf den Tribünen im Gladbacher Stadion aufgestellt, 20.000 sind derzeit bestellt.

"Das ist fantastisch. Man hat tatsächlich das Gefühl, dass man nicht allein ist, wenn man im Stadion trainiert", sagte Borussias Trainer Marco Rose. Die Idee hatte das Fan-Projekt Mönchengladbach. Zum Preis von 19 Euro kann man mit einem Foto von sich auf den Pappfiguren den Platz wählen, den man auch sonst im Stadion hat. Auch einige Gladbacher Profis haben sich bereits einige "Pappkameraden" gesichert.

+ Pappkameraden im Borussia-Park in Mönchengladbach. © Rolf Vennenbernd / dpa

Coronavirus in NRW: Vatertag in Corona-Zeiten - Städte ziehen Bilanz

Update, Donnerstag (21. Mai), 17.15 Uhr: Angesichts der Coronavirus-Beschränkungen haben in NRW am Feiertag trotz schönstem Frühlingswetter kaum Vatertags-Touren stattgefunden. "Der Vatertag ist hier in Köln quasi ausgefallen", sagte ein Sprecher der Polizei am Nachmittag. Selbst an beliebten Orten wie dem Rheinboulevard seien bei den Kontrollen kaum Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen festgestellt worden.

In Düsseldorf habe es ebenfalls kaum "typisches Vatertagsgeschehen" gegeben, so ein Polizeisprecher. "Es gab keine nennenswerten Exzesse." Zwar sei bei dem schönen Wetter viel los gewesen in der Stadt - allerdings hätten die meisten Menschen dabei versucht, Abstand zu halten. Auch in Dortmund war der Polizei zufolge "alles im grünen Bereich". Ähnlich klang das Fazit auch in Essen und Münster.

Coronavirus in NRW: Städte in Holland atmen auf - Touri-Ansturm am Vatertag hält sich in Grenzen

Update, Donnerstag (21. Mai), 17.15 Uhr: Der befürchtete Ansturm deutscher Shopping-Touristen in den Innenstädten und Outlets der niederländischen Grenzstädte ist weitgehend ausgeblieben. "Es ist lange nicht so voll wie normal", sagte ein Sprecher der Stadt Venlo am Nachmittag. "Es ist möglich, auf gute und sichere Weise seine Einkäufe zu machen."

Auch in Roermond, wo ein großes Shopping-Outlet oft an deutschen Feiertagen viele Einkäufer aus dem Nachbarland anzieht, blieb man nach Angaben eines Sprechers weit unter der maximal zugelassenen Anzahl: "Es ist nicht so viel los, dass es problematisch ist."

Update, Donnerstag (21. Mai), 16.23 Uhr: Endlich wieder Tanzen: Mit zunächst 100 Gästen hat der Strand-Club "Coconut Beach" in Münster trotz Coronavirus wieder geöffnet*. Ab dem Vatertags-Nachmittag stieg die nach Angaben des Clubs erste Open-Air-Party seit Beginn der Coronavirus-Pandemie.

Coronavirus in NRW: Trotz Corona - Strand-Club feiert wieder erste Party

Einlass wurde nur mit Mundschutz gewährt, wie der Veranstalter Dockland vorab mitteilte. Außerdem wolle man darauf achten, dass die Partygäste die Hygienevorschriften einhalten. Dazu gehörte auch, Abstand zu wahren: Zum Tanz bekam jeder Gast laut Veranstalter seinen eigenen Kreidekreis. Wegen des hohen finanziellen Aufwandes kosteten die Tickets - Speisen und Getränke waren inbegriffen - 70 Euro, waren aber dennoch im Vorverkauf schnell vergeben.

In NRW gilt für Bars und Clubs eigentlich weiterhin, dass sie aus Schutz vor dem Coronavirus geschlossen bleiben müssen. Entschieden wird im Einzelfall. Ob der Strand-Club für die Party eine Sondergenehmigung bekommen hat oder nicht unter die Bestimmungen fällt, war zunächst unklar. Die Stadt Münster war dazu am Feiertag nicht zu erreichen.

Münster eröffnet deutschlandweit wieder den ersten Club: 100 Gäste sind für die Open-Air-Party im Coconut-Club zugelassen. Nur beim Sitzen muss man Maske tragen, Tänzer müssen innerhalb eines am Boden markierten Kreises bleiben. Klappt das gut, könnte es wöchentlich Partys geben. — WDR aktuell (@WDRaktuell) May 21, 2020

Update, Donnerstag (21. Mai), 15.45 Uhr: Laut einer Studie besteht in Flüchtlingsunterkünften ein besonders hohes Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, haben Bielefelder Wissenschaftler herausgefunden, dass die Ansteckungsgefahr in etwas so hoch ist wie auf einem Kreuzfahrtschiff.

Studie über Corona-Infektionen: hohes Risiko in Flüchtlingsunterkünften

Grundlage für die noch unveröffentlichte Sutdie waren 23 Unterkünfte mit 1.367 bestätigten Infektionsfällen in NRW, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Kleine Räume für mehrere Personen, Gemeinschaftsküchen, wenige Toiletten und Duschen für viele Bewohner seien in der Corona-Pandemie hochproblematische Lebensbedingungen, so die Gesundheitswissenschaftler.

+ In Flüchtlingsheimen besteht ein hohes Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. © Marcel Kusch/dpa

Update, Donnerstag (21. Mai). 13 Uhr: Die Fluggesellschaft Lufthansa ist aufgrund des Coronavirus in eine regelrechte Krise geraten. Nun steht offenbar eine Einigung mit der Bundesregierung über ein Rettungspaket für den Konzern kurz bevor.

Lufthansa steckt wegen Coronavirus in der Krise - Rettungspaket geplant

Die Lufthansa bestätigte in der Nacht in einer Pflichtmitteilung an die Börse, dass das Management aktuell "fortgeschrittene Gespräche" zur konkreten Ausgestaltung eines Stabilisierungspakets führe. Man setze die Gespräche mit dem Ziel fort, "zeitnah einen Abschluss" zu erreichen, um die Solvenz des Unternehmens nachhaltig zu sichern.

Die Bundesregierung und die angeschlagene Fluggesellschaft verhandeln seit Wochen über Staatshilfen. Nach Angaben der Lufthansa sieht das noch nicht final vereinbarte Konzept Stabilisierungsmaßnahmen im Umfang von bis zu 9 Milliarden Euro vor.

Update, Donnerstag (21. Mai), 11.40 Uhr: Das Leben der Menschen in NRW wird seit Wochen von den Regeln rund um die Corona-Krise bestimmt. Am kommenden Samstag (23. Mai) gelten die Kontaktbeschränkungen in Deutschland bereits seit genau zwei Monaten.

Kontakebschränkung gilt in NRW seit zwei Monaten: 13.000 Coronavirus-Verstöße

Zeit, eine Bilanz zu ziehen. Wie der WDR berichtet, gab es seit dem 23. März rund 13.000 Verstöße gegen die Auflagen, die die Polizei ahnden musste. Die Tendenz sei dabei abnehmend.

Update, Donnerstag (21. Mai), 10.30 Uhr: Ein unter neuen Hygieneregeln abgehaltener Testbetrieb bei Westfleisch in Coesfeld ist nach Angaben des Unternehmens erfolgreich verlaufen. Nachdem in dem Werk vor gut einer Woche gehäuft Infektionen der Belegschaft mit dem Coronavirus festgestellt wurden, war der Betrieb zunächst geschlossen worden.

Wie die WAZ berichtet, seien die Arbeitsprozesse nun so umgestellt worden, dass alle Corona-Hygieneregeln eingehalten werden. Am Mittwoch wurden unter einhaltung der Vorschriften 1500 Schweine geschlachtet. Am Vortag hatten die Mitarbeiter die Arbeitsprozesse zunächst durchgespielt, ohne dabei ein Tier zu schlachten.

Coronavirus in NRW: Schlachtmenge unter neuen Hygienevorschriften hochfahren

Nach dem Feiertag sollen die Kapazitäten in dem Coesfelder Werk langsam wieder hochgefahren werden: Die Schlachtmenge, die in dem Betrieb normalerweise bei 9000 Schweinen pro Tag liegt, soll in der nächsten Woche schrittweise erhöht werden.

Update, Mittwoch (20. Mai), 22 Uhr: In einem offenen Brief haben sich Schüler aus Bochum und Herne an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gewandt und die Umstände bei der Öffnung der Schulen im Land beklagt.

Die WAZ (Bezahlartikel) zitiert aus dem Schreiben der insgesamt elf Schülervertretungen aus Bochum und Herne: "Es wurde in dieser Krisensituation ein weiteres Mal klar, dass die Schulen viel zu oft hinten angestellt wurden. Das muss ein Ende haben".

Coronavirus in NRW: Schüler kritisieren Laschet für Versäumnisse bei der Schulen-Öffnung

Laschet und Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hätten wochenlang Zeit gehabt, um einen verantwortungsvollen Plan für die Öffnung der Schulen auszuarbeiten. Dieser Plan sei nie sichtbar gewesen, Schüler und Lehrer unnötig in Gefahr gebracht worden. Die Schülervertreter fordern laut WAZ:

Einen einheitlichen Plan für den Unterricht in allen Schulen.

in allen Schulen. Klare Kommunikation zwischen Land, Schulen und Schülern.

zwischen Land, Schulen und Schülern. Einheitliche Regelungen für Klausuren .

. Finanzielle Unterstützung für bedürftige Familien ohne Computer.

für bedürftige Familien ohne Computer. Bessere Hygienemaßnahmen zum Schutz vor einer Coronavirus -Ansteckung.

zum Schutz vor einer -Ansteckung. Einen Plan für den Unterricht nach den Sommerferien.

Coronavirus in NRW: 85 neu Gesundete im Kreis Unna gemeldet

Update, Mittwoch (20. Mai), 21.58 Uhr: Das Gesundheitsamt im Kreis Unna meldet am Mittwoch (20. Mai) fast halb so viele offiziell mit dem Coronavirus Infizierte wie noch am Tag zuvor. Alleine in Fröndenberg wurden 85 Menschen als Gesundet vermeldet. Ein Drittel der neu Genesenen stammt nach Informationen des Westfälischen Anzeigers aus dem besonders von Corona betroffenen Schmallenbach-Haus.

Die weiteren genesenen Personen ergeben sich demnach aus einer veränderten Datenerfassung. Menschen mit leichtem Krankheitsverlauf hätten nach Ablauf der 14-tägigen Quarantäne und noch weiteren 48 symptomfreien Stunden die Infektion offiziell überstanden. Das Gesundheitsamt habe bei diesen Personen angerufen und nachgefragt. Aktuell sind demzufolge 105 Menschen im Kreis mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle liegt weiter bei 34.

Ort 19.05.2020 | 15 Uhr 20.05.2020 | 15 Uhr Differenz (+/-) Bergkamen 5 5 +0 Bönen 6 6 +0 Fröndenberg 93 8 -85 Holzwickede 3 3 +0 Kamen 4 4 +0 Lünen 19 18 -1 Schwerte 14 16 +2 Selm 5 5 +0 Unna 18 18 +0 Werne 22 22 +0 Gesamt 189 105 -84

Coronavirus in NRW: Lediglich eine Neuinfektion in Bochum

Update, Mittwoch (20. Mai), 21.20 Uhr: In Bochum wurde heute eine Neuinfektion gemeldet. Insgesamt sind damit 499 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Davon sind 427 genesen (sieben mehr als am Vortag).

Von den Erkrankten werden noch sieben stationär behandelt, eine davon intensivmedizinisch. 18 Menschen sind in Bochum an den Folgen der Virus-Erkrankung verstorben. Eine weitere positiv getestete Person war ebenfalls verstorben, allerdings nicht an den Folgen der Corona-Infektion. Die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner liegt im Schnitt der letzten sieben Tage bei 4,8.

Coronavirus in NRW: Keine Corona-Neuinfektionen in Herne

Update, Mittwoch (20. Mai), 21.10 Uhr: In Herne wurden heute keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit sind in der Stadt nur noch 20 Menschen nachweislich erkrankt.

Insgesamt wurde bei 186 Menschen Corona nachgewiesen, 165 von ihnen sind wieder genesen. Eine Person befindet sich im Krankenhaus. Eine Person ist verstorben.

Coronavirus in NRW: Zahl der aktuell Infizierten in Essen sinkt weiter

Update, Mittwoch (20. Mai), 21.02 Uhr: In Essen sind nach Angaben der Stadt derzeit 81 Personen am Coronavirus erkrankt. 813 Menschen (zwei Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag) haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert.

696 Personen (acht mehr als am Vortag) sind nach einer Erkrankung wieder genesen. Die Zahl der mit dem Coronavirus Verstorbenen liegt derzeit bei 36. Ein 71-jähriger Corona-Patient mit erheblichen Vorerkrankungen sei bereits Anfang April gestorben, die Mitteilung an die Gesundheitsbehörde erfolgt aber erst heute.

Coronavirus in NRW: Deutlich mehr neu Gesundete als Neuinfektionen im Kreis Recklinghausen

Update, Mittwoch (20. Mai), 20.45 Uhr: Die bestätigten Coronavirus-Fälle im Kreis Recklinghausen stiegen in den vergangenen 24 Stunden um fünf weitere Erkrankte auf 1.244 an. Insgesamt sind 1.063 Menschen wieder gesund, was einem Plus von 21 weiteren Geheilten entspricht. 36 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Gesamtzahl der Infizierten im Detail:

Stadt Fälle Genesene Todesfälle Castrop-Rauxel 129 92 1 Datteln 53 47 1 Dorsten 152 146 5 Gladbeck 210 165 21 Haltern am See 83 81 0 Herten 86 83 0 Marl 116 100 1 Oer-Erkenschwick 193 159 2 Recklinghausen 165 139 4 Waltrop 57 51 1

Coronavirus in NRW: Jugendherberge wird zur Flüchtlingsunterkunft

Update, Mittwoch (20. Mai), 20.34 Uhr: Die Jugendherberge in Bad Honnef wird wegen der Coronavirus-Pandemie für einige Zeit zu einer Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert. Man habe einen entsprechenden Mietvertrag ab Ende Mai und für das nächste halbe Jahr abgeschlossen, teilte die Bezirksregierung mit.

Hintergrund ist den Angaben zufolge, dass NRW in der Corona-Krise versuche, bestehende Einrichtungen zu entlasten. Durch die Ausweichquartiere soll es in den anderen Unterkünften weniger dicht zugehen.

Coronavirus in NRW: Messen wollen ab September wieder starten

Update, Mittwoch (20. Mai), 20.10 Uhr: Mit Blick auf den Herbst rüsten sich die großen Messegesellschaften in NRW langsam für einen vorsichtigen Neustart in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. "Wir sehen uns als Veranstaltungsprofis in der Lage, auch in diesen Zeiten Veranstaltungen durchzuführen", sagte der Kölner Messechef Gerald Böse auf der Jahrespressekonferenz der Gesellschaft.

Gemeinsam mit vielen anderen Messen pochen die Verantwortlichen bei der Politik derzeit darauf, für Messen mehr Möglichkeiten zu schaffen als für Großveranstaltungen wie Konzerte oder Volksfeste. Man rechne damit, ab September bereits erste Fachmessen mit begrenzeten Teilnehmern abhalten zu können. Das Land NRW hat diese bereits ab Juni wieder erlaubt, genaue Auflagen sind aber noch nicht bekannt.

Update, Mittwoch (20. Mai), 19.34 Uhr: Nach Rassismus-Vorwürfen gegen den Star-Koch Jean-Claude Bourgueil hat der Restaurantführer Guide Michelin das Düsseldorfer Edel-Restaurant "Im Schiffchen" aus seinem Online-Guide gestrichen.

Coronavirus in NRW: "Chinesen nicht erwünscht" - Guide Michelin streicht Edel-Restaurant

Grund für die Entscheidung war ein Facebook-Post des 73 Jahre alten Kochs vor mehreren Tagen: Auf der Plattform hatte er die Wiedereröffnung seines Bistros nach der Coronavirus-Zwangspause angekündigt - und dies mit dem Zusatz "Chinesen nicht erwünscht !!!" versehen. Unter anderem bei Facebook hatte das für Aufregung gesorgt.

"Ich akzeptiere das, das ist ok. Ich hoffe, die nehmen mich bald zurück", sagte der Sternekoch der Deutschen Presse-Agentur. Bourgueil gab sich entsetzt darüber, was er angerichtet habe und werde so etwas nicht nochmal machen.

+ Spitzenkoch Jean-Claude Bourgueil vor seinem Sternelokal "Im Schiffchen". © Henning Kaiser / dpa

Coronavirus in NRW: Bei Kontakt mit Schwerhörigen - Verkäufer dürfen Mundschutz absetzen

Update, Mittwoch (20. Mai), 19.15 Uhr: Im Kontakt mit schwerhörigen Menschen dürfen etwa Verkäufer im Supermarkt ihren Mundschutz kurzfristig abnehmen, wenn ihr Gegenüber sie sonst nicht richtig versteht. Darauf hat die Beratungsstelle Essen des Deutschen Schwerhörigenbundes NRW aufmerksam gemacht. Durch den Mundschutz leide die Sprachverständlichkeit, und das Mundbild des Gesprächspartners sei nicht mehr sichtbar.

Damit werde für viele Schwerhörige die Grenze des "Gerade-noch-zurecht-Kommens" überschritten, teilte die Beratungsstelle mit. Ein ausführlicher Nachweis der Schwerhörigkeit etwa per Ausweis sei dabei nicht nötig, es genüge die "plausibele Darlegung" - etwa durch den Hinweis auf ein Hörgerät. Diese Ausnahme sei in der Coronavirus-Schutzverordnung verankert.

Coronavirus in NRW: Holland fürchtet Touri-Ansturm an Himmelfahrt

Update, Mittwoch (20. Mai), 18.45 Uhr: Die niederländische Stadt Venlo rechnet an Himmelfahrt mit einem Ansturm von Einkaufstouristen aus NRW und hat wegen des Coronavirus zur Disziplin aufgerufen. Für einen vergnüglichen Familienausflug sei es noch zu früh. Besucher sollten alleine kommen, gezielt einkaufen und dabei auf jeden Fall Abstand halten, sagte ein Sprecher der Stadt.

Gruppen, die nicht einer Familie angehörten und ohne Abstand unterwegs seien, drohe pro Person ein Bußgeld von 390 Euro. Sollte es zu voll werden, werde die Stadt Parkplätze und Parkhäuser schließen sowie Straßen sperren. Auch die Grenzstadt Roermond hat für Himmelfahrt stärkere Kontrollen angekündigt und ziehe diesen Schritt im Notfall ebenfalls in Betracht.

Coronavirus in NRW: 393 Corona-Fälle bei Fleischbetrieben

Update, Mittwoch (20. Mai), 18.15 Uhr: Nach Auswertung von 90 Prozent der Tests bei Beschäftigten in der NRW-Fleischindustrie haben die Gesundheitsämter 393 positive Coronavirus-Fälle entdeckt. Das teilte das Gesundheitsministerium mit.

Betroffen seien Beschäftigte in sieben Betrieben. Zudem kontrollierten die Behörden gemeinsam mit dem Arbeitsschutz des Landes die Unterkünfte von Werkvertragsarbeitnehmern.

+ Beim fleischverarbeitenden Betrieb Westfleisch in Coesfeld gab es hohe Neuinfektionszahlen. © Guido Kirchner/dpa

Coronavirus in NRW: Illegaler Friseurladen nach massiven Corona-Verstößen geschlossen

Update, Mittwoch (20. Mai), 17.55 Uhr: Das Ordnungsamt in Düsseldorf hat einen illegalen Friseursalon geschlossen, in dem "unter Verstoß gegen sämtliche Hygienevorschriften der Coronschutzverordnung" gearbeitet wurde. Wie die Stadt berichtet, hatte eine zivile Streife gesehen, wie eine Kundin ohne jeden Schutz bedient wurde. Die Inhaberin, die selbst zu Werke ging, hatte zudem keine Berechtigung dazu im Sinne der Handwerksordnung.

Bei der Kontrolle wurden laut Stadt noch zwei weitere Frauen angetroffen, die gerade aus Echthaar Zöpfe flochten, "die späteren Kundinnen in die eigenen Haare eingeflochten werden sollten". Die Frauen hatten weder gültige Arbeits- noch Aufenthaltserlaubnisse und wurden daher vorläufig festgenommen und der Polizei übergeben.

Update, Mittwoch (20. Mai), 17.28 Uhr: Der Fall von Guido Kauhaus (53), Geschäftsführer des "Jago" in der NRW-Stadt Bochum, zeigt, dass die Coronavirus-Regeln für die Gastronomie kaum umsetzbar sind. Zwei Tage lang hatte er seine Kneipe im Schatten des Schauspielhauses geöffnet, bis er feststellen musste, dass sein Vorhaben weder personell noch wirtschaftlich ansatzweise zu stemmen ist.

Coronavirus in NRW: Tausende Kita-Kinder in Düsseldorf sollen auf Corona getestet werden

Update, Mittwoch (20. Mai), 17.08 Uhr: Das Land NRW will für neue Erkenntnisse zum Coronavirus-Infektionsgeschehen in Düsseldorfer Kitas mehrere tausend Kinder und Fachkräfte testen. Die Landeshauptstadt sei als Modell-Kommune für das wissenschaftliche Monitoring ausgewählt worden, sagte Familienminister Joachim Stamp (FDP).

Die Testungen der Kita-Kinder und Erzieher sollen demnach wöchentlich stattfinden. Außerdem werden die Coronavirus-Schutzmaßnahmen arbeitsmedizinisch untersucht. Ziel sei, zu prüfen, wieweit die Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und Kinder greifen.

+ Laut NRW-Familienminister Jochim Stamp sollen tausende Kita-Kinder und Erzieher in Düsseldorf auf das Coronavirus getestet werden. © picture alliance/dpa

Update, Mittwoch (20. Mai), 16.45 Uhr: Die Abiturienten aus der Gemeinde Lippetal (Kreis Soest) sollen ihre Zeugnisse im Autokino überreicht bekommen. Die Abschlussfeierlichkeiten für den ersten Abiturjahrgang der 2011 gegründeten Gemeinschaftsschule sollten trotz Coronavirus-Beschränkungen ein würdevolles Erlebnis für alle Beteiligten werden, teilten Bürgermeister und Schulleitung mit.

Die feierliche Zeugnisübergabe für die Abiturienten am 26. Juni sei daher in das neu eingerichtete Autokino verlegt worden. Dort könnten dann auch aus dem Auto heraus Familien, Freunde und Offizielle über die große Leinwand die Veranstaltung hautnah mitverfolgen. Die Zeugnisse werden dann unter Einhaltung der Abstandsregeln auf der Bühne vergeben.

Coronavirus in NRW: Klinik-Chef warnt vor zu frühen Lockerungen

Update, Mittwoch (20. Mai), 16.30 Uhr: Der Chef des Düsseldorfer Universitätsklinikums, Frank Schneider, hat vor überzogenen Lockerungen der Coronavirus-Schutzmaßnahmen gewarnt. "Ich habe manchmal Angst, wenn draußen jetzt wieder alles sich lockert und manche Politiker die Fahne hoch halten: "Wir müssen noch mehr lockern"", sagte er. Die nächste Infektionswelle stehe höchstwahrscheinlich bevor.

"Ob die jetzt an Pfingsten kommt oder im August oder Dezember, wissen wir nicht, aber wir sind ziemlich sicher, dass sie kommt", mahnte der Universitätsprofessor. Mit seinen Behandlungskapazitäten wäre Deutschland aber aus seiner Sicht auch bei Ausbruch einer neuen Welle besser aufgestellt als andere Länder: "Es gibt keinen besseren Ort als hier in Deutschland zu leben im Moment."

Update, Mittwoch (20. Mai), 15.10 Uhr: Die Bundesregierung will Unternehmen, die Arzneimittel und Impfstoffe "Made in Germany" herstellen, besser vor Übernahmen ausländischer Investoren schützen. Dazu wird die Außenwirtschaftsverordnung verschärft.

Coronavirus in NRW: Kabinett will deutsche Sicherheitsinteressen im Gesundheitssektor besser schützen

Künftig greift eine Meldepflicht, wenn Unternehmen aus Ländern außerhalb der Europäischen Union Anteile von mehr als 10 Prozent an deutschen Firmen erwerben wollen, die Impfstoffe, Arzneimittel oder persönliche Corona-Schutzausrüstung entwickeln oder herstellen. Dies gilt auch für Firmen, die Schutzausrüstung wie Mund-Nase-Masken fertigen oder etwa Beatmungsgeräte.

"Die aktuelle Corona-Krise zeigt, wie wichtig medizinisches Know-how und eigene Produktionskapazitäten in Deutschland und Europa in Krisensituationen sein können", sagt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) dazu.

Update, Mittwoch (20. Mai), 15.01 Uhr: Die Schlachtbetriebe kämpfen dieser Tage mit einem Imageschaden. Die Coronavirus-Krise hat etliche Missstände offenbart. Der Discounter Aldi fordert trotzdem und etwas überraschend die Preissenkung für Wurst und Fleisch*. Bei den Herstellern stößt das auf wenig Verständnis.

Update, Mittwoch (20. Mai), 14.50 Uhr: Im Zuge der angekündigten vorgezogenen Starts des eingeschränkten Regelbetriebs für alle Kinder in Kitas und bei Tageseltern ab dem 8. Juni werden auch andere Corona-Regeln in den Kitas aufgeweicht. So wird auch das Betretungsverbot in Kindertagesstätten und bei Tageseltern aufgehoben. Das verbot galt selbst für Eltern, die ihre Kinder zur Betreuung in die Tagesstätten brachten. Auch die bisherige Notbetreuung wird aufgelöst.

Coronavirus in NRW: Kitas öffnen für alle - aber es gelten strenge Schutzvorkehrungen

Allerdings unterliege der eingeschränkte Regelbetrieb trotzdem noch zahlreichen Schutzvorkehrungen, teilte das NRW-Familienministerium mit. So könnten Kinder noch nicht volle 45 Stunden in der Woche betreut werden. Es seien nur feste Gruppen erlaubt, keine offenen Konzepte. Die Gruppen müssen weiterhin räumlich voneinander getrennt sein und auch die Hygienekonzepte gelten fort. Kontakte müssen nachvollziehbar bleiben.

+ Geschlossene Kitas: Das könnte bald der Vergangenheit angehören. © Franziska Kraufmann/dpa

Bei der Wiederaufnahme des eingeschränkten Regelbetriebs sollen Kitas auch finanziell noch stärker unterstützt werden. Die Jugendämter sollen dafür zwei Millionen FFP-2-Masken und drei Millionen OP-Masken für den Arbeitsschutz der Erzieher erhalten, die an die Tagesstätten weitergegeben werden sollen. Auch finanzielle Zuschüsse an die Träger zum Ausgleich für die außergewöhnlichen zusätzlichen Belastungen soll es geben.

Update, Mittwoch (20. Mai), 14.30 Uhr: Verkaufsoffene Sonntage, die aufgrund der Coronavirus-Krise ausgefallen sind, sollen nach Möglichkeit nachgeholt werden. Zumindest hat sich NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) dafür ausgesprochen. Der Handel könne so fehlende Umsätze ausgleichen.

Besonders der Einzelhandel, der nicht zum Lebensmittelsektor gehört, verbüßt seit Beginn der Corona-Krise laut Handelsverband einbußen von bis zu 55 Prozen im vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Krise sorge nach wie vor für hohe Umsatzverluste im Handel.

Coronavirus in NRW: Neue Fallzahlen vom Gesundheitsministerium

Update, Mittwoch (20. Mai), 14.05 Uhr: Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in NRW steigt weiter. Waren es gestern noch 36.467 Fälle in NRW, zählt das Gesundheitsamt heute 36.747, also 280 Infektionsfälle mehr. Gleichzeitig stieg auch die Zahl der Toten. 12 Menschen verstarben seit gestern an der Infektion. Die Zahl der Todesfälle stieg demnach von 1.524 auf 1.536.

Allerdings verzeichnet das NRW-Gesundheitsministerium auch immer mehr Menschen, die genesen. 30.998 Genesene waren es noch gestern. Heute haben bereits 31.335 eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden.

Landkreis/ kreisfreie Stadt Bestätigte Fälle (IfSG) Todesfälle (IfSG) Genesene* Aachen & Städteregion Aachen 1.952 89 1.791 Bielefeld 409 4 376 Bochum 498 18 414 Bonn 695 6 670 Borken (Kreis) 1.003 38 829 Bottrop 187 6 163 Coesfeld (Kreis) 837 24 501 Dortmund 724 6 690 Duisburg 1.086 48 831 Düren (Kreis) 587 38 523 Düsseldorf 1.294 30 1.054 Ennepe-Ruhr-Kreis 415 14 370 Essen 812 35 684 Euskirchen (Kreis) 435 21 325 Gelsenkirchen 385 12 322 Gütersloh (Kreis) 616 19 563 Hagen 325 11 263 Hamm 472 36 383 Heinsberg (Kreis) 1.860 68 1.648 Herford (Kreis) 330 7 308 Herne 185 1 163 Hochsauerlandkreis (Kreis) 606 17 564 Höxter (Kreis) 336 16 270 Kleve (Kreis) 637 35 535 Köln 2.442 96 2.200 Krefeld 599 22 510 Leverkusen 228 5 204 Lippe (Kreis) 740 30 672 Märkischer Kreis 590 27 515 Mettmann (Kreis) 914 73 785 Minden-Lübbecke (Kreis) 471 8 406 Mönchengladbach 586 39 436 Mülheim / Ruhr 196 9 164 Münster 693 13 619 Oberbergischer Kreis 476 17 433 Oberhausen 254 8 224 Olpe (Kreis) 618 52 519 Paderborn (Kreis) 614 32 537 Recklinghausen (Kreis) 1.251 36 1.042 Remscheid 234 16 220 Rhein-Erft-Kreis 1.080 72 912 Rheinisch-Bergischer Kreis 457 18 409 Rhein-Kreis Neuss 670 18 620 Rhein-Sieg-Kreis 1.379 48 1.106 Siegen-Wittgenstein (Kreis) 307 8 274 Soest (Kreis) 359 8 342 Solingen 242 7 220 Steinfurt (Kreis) 1.323 79 1.153 Unna (Kreis) 659 36 428 Viersen (Kreis) 692 35 511 Warendorf (Kreis) 485 18 443 Wesel (Kreis) 595 26 482 Wuppertal 907 81 709 Gesamt 36.747 1.536 31.335

Update, Mittwoch (20. Mai), 13.50 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte nach der Häufung von Coronavirus-Infektionen in Betrieben der Fleischindustrie angekündigt, die Arbeitsbedingungen in den Betrieben auf den Prüfstand zu stellen. Wie Bild.de berichtet, wurden nun Eckupunkte für ein "Arbeitsschutzprogramm für die Fleischwirtschaft" beschlossen.

Das Programm umfasst das Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit. Demnach dürfen nur noch Mitarbeiter beschäftigt werden, die direkt in den Betrieben angestellt sind. Die Regelung soll ab dem 1. Januar 2021 gelten. Außerdem sollen künftig Verstöße gegen das Arbeitsgesetz mit hohen Bußgeldern geahndet werden. Strafen in Höhe von 30.000 Euro wären dann möglich.

Coronavirus in NRW: Aldi fordert Preissenkung trotz Misstände in Fleischindustrie

Während durch das neue Regelwerk eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Fleischereibetrieben angestrebt wird, fordert Aldi eine Preissenkung für Fleisch und Wurst. Die niedrigen Preise für Fleisch- und Wurstwaren gelten jedoch als Hauptursache für die heftigen Missstände in der Fleischindustrie.

Update, Mittwoch (20. Mai), 13 Uhr: Ältere oder vorerkrankte Lehrer in Nordrhein-Westfalen sind trotz der Coronavirus-Pandemie verpflichtet, mündliche Abiturprüfungen abzunehmen. Nur wer ein ärztliches Attest vorlegen kann, soll von dieser Pflicht entbunden werden erklärte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch im Schulausschuss des Landtags.

Mündliche Prüfungen seien nicht mit Unterrichtsstunden vergleichbar. An den Prüfungen nähmen in der Regel nur vier Personen teil. Die Hygiene- und Abstandsregeln könnten gewährleistet werden, so die Ministerin.

Coronavirus in NRW: Keine Einsatzbeschränkungen für Lehrer aus Risikogruppen

Vorerkrankte Lehrkräfte oder auch schwangere Lehrerinnen hätten aber "das ausdrückliche Recht", sich ärztlich bestätigen zu lassen, wenn sie wegen der Zugehörigkeit zur Risikogruppe die Prüfungen nicht abnehmen wollten.

+ In NRW müssen ältere oder vorerkrankte Lehrer mündliche Prüfungen abnehmen © Bernd Wüstneck/dpa

Eine Regelung, welche Lehrkräfte in Zukunft trotz zugehörigkeit zu einer Risikogruppe in Zukunft den Präsenzunterricht bestreiten sollen, gibt es aber noch nicht. Die Schulministerin verwies dabei auf jüngste Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI), die keine grundsätzlichen Einsatzbeschränkungen für bestimmte Altersgruppen oder Vorerkrankungen mehr vorsähen.

Wegen der bisherigen Beschränkungen für Pädagogen - Lehrer ab 60 Jahren oder jene mit Vorerkrankungen werden bisher nicht eingesetzt - sind derzeit knapp 30 Prozent der insgesamt rund 200 000 Lehrkräfte in NRW nicht im Präsenzunterricht. Gebauer stellte jedoch klar, dass möglichst viele Lehrer in den Präsenzunterricht zurückkämen müssten, damit auch so viele Schüler wie möglich wieder direkt unterrichtet werden könnten.

Coronavirus in NRW: Ärzte äußern Unmut über Lehrer-Atteste

Der Präsident des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, hatte derweil vom zunehmendem Unmut bei Ärzten über die Zahl an Lehrern berichtet, die aus Angst vor einer Ansteckung eine Befreiung vom Unterricht anstrebten.

"Es ist schon unverständlich, dass die Berufsgruppe der Lehrer für sich ein solches Schutzprivileg in Anspruch nimmt", so Fischbach gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung. Andere Berufsgruppen würden "tatsächlich kranke Patienten versorgen" und wiesen wie etwa die Kinderärzte ein wesentlich höheres Durchschnittsalter als Lehrer auf.

Update, Mittwoch (20. Mai), 12 Uhr: Werner Baumann, Chef des in Leverkusen ansässigen Unternehmens Bayer, rechnet damit, dass es schon bald wirksame Medikamente gegen das Coronavirus geben könnte. In einem Interview mit der FAZ äußert Baumann, dass er davon ausgehe, dass es bald "einen Wirkstoff oder mehrere Wirkstoffkombinationen gibt, die den Krankheitsverlauf deutlich abmildern".

Unser CEO Werner Baumann hat @Svenastheimer und @vierzueinser von @faznet ein Interview gegeben und über #COVID19, #GreenDeal und die Globalisierung gesprochen. Das gesamte Interview gibt's hier (€): https://t.co/HgMoE32fj9. Im Thread findet Ihr eine Auswahl der Q&As pic.twitter.com/fihdkmnn8R — Bayer Presse DE (@BayerPresse_DE) May 20, 2020

Update, Mittwoch (20. Mai), 11.42 Uhr: Ab dem 8. Juni startet in Nordrhein-Westfalen wieder ein eingeschränkter Regelbetrieb für alle Kinder in Kitas und bei Tageseltern. Das hat die Landesregierung nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf beschlossen.

Bisher wurde die Aufnahme des Regelbetriebs erst für September in Aussicht gestellt. Über die neuen Planungen will Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Mittag berichten.

Update, Mittwoch (20. Mai), 11.10 Uhr: Die Bundesregierung will Lohnfortzahlungen für Eltern in der Coronavirus-Krise verlängern. Ein Entschluss dazu soll heute gefasst werden. Eltern können laut Bild.de dann darauf hoffen, dass die Lohnfortzahlung für Eltern auf bis zu zehn Wochen ausgedehnt werden.

Coronavirus in NRW: Alleinerziehende bekommen Elterngeld noch länger

Alleinerziehende sollen die Unterstützung bis zu 20 Wochen erhalten, wenn sie wegen der Krise die Kinderbetreuung übernehmen müssen und nicht zur Arbeit können. Bislang gilt die Lohnfortzahlung für bis zu 6 Wochen.

Update, Mittwoch (20. Mai), 10.50 Uhr: Die Kommunalwahlen in NRW sollen trotz der Coronavirus-Pandemie wie geplant am 13. September stattfinden. Allerdings gebe es einige Besonderheiten zu beachten, insbesondere, da innerparteiliche Zusammenkünften für die Aufstellung der Listen sowie die Rekrutierung von genügend Wahlhelfern schwierig werden könnten. Das geht laut dpa aus einem gemeinsamen Gesetzentwurf von CDU, SPD und FDP hervor.

Coronavirus in NRW: Kommunalwahlen in September finden statt

Auch die Mehrbelastung durch eine größere Beteiligung an der Briefwahl müsse bedacht werden und dass Altenheime oder Kindergärten im Falle einer bis Herbst anhaltenden Pandemie nicht als Wahlräume zur Verfügung stünden. In manchen Kommunen würden dann bis zu 30 Prozent der bisherigen Wahlräume fehlen. Allerdings sollen die Stimmbezirke von 2500 auf 5000 Einwohner vergößert werden, sodass der Bedarf an Wahlräumen deutlich sinkt.

Der Gesetzentwurf sieht außerdem vor, dass der Stichtag für die Einreichung von Wahlvorschlägen elf Tage nach hinten verschoben wird. Die Zahl der erforderlichen Unterstützungsunterschriften wird auf jeweils 60 Prozent der ansonsten vorgesehenen Anzahl abgesenkt.

Update, Mittwoch (20. Mai), 9.34 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet deutschlandweit 797 Neuinfektionen. Es ist somit bundesweit der elfte Tag in Folge, an dem weniger als 1000 neue positive Testergebnisse verzeichnet werden. Die Zahl der Genesenen steigt im Vergleich zum Vortag um 1200 auf insgesamt knapp 156.900.

Coronavirus in NRW: Deutschlandweit noch rund 11.000 aktive Covid-19-Fälle

Insgesamt sind somit in Deutschland noch rund 11.000 Personen wissentlich mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle stieg innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 83 auf 8090 an.

Update, Mittwoch (20. Mai), 8.54 Uhr: Das Deutsche Kinderhilfswerk appelliert an Bund, Länder und Kommunen, Schulen und Kitas wieder vollständig zu öffnen. Aus Sicht der Kinderrechtsorganisation brauche es dazu kurzfristig umsetzbare Konzepte zu Hygieneschutz- und Abstandsregelungen.

Coronavirus in NRW: Deutsches Kinderhilfswerk fordert mehr personelle Unterstützung für Schulen und Kitas

Bei der Ausarbeitung dieser Konzepte sollen die Kinder und Eltern gleichermaßen eingebunden werden. Zudem fordert das Deutsche Kinderhilfswerk mehr personelle Unterstützung in den Schulen und Kitas als bisher.

"Die bisherigen eingeschränkten Lockerungen führen dazu, dass nach wie vor sehr viele Kinder nicht in die Kita und nur sehr eingeschränkt in die Schule können. Das ist ein schwerer und vor dem Hintergrund aktueller fachlicher Erkenntnisse unverhältnismäßiger Eingriff in ihre Lebenswelt", so Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes.

Während der Coronavirus-Pandemie müsse der Fokus insbesondere auf Kinder mit besonderen Förderungsbedarfen gerichtet werden. Es brauche dazu Sonderfonds für Kommunen. Man riskiere, Kinder wissentlich abzuhängen, wenn man die ohnehin schon ungleich verteilten Bildungschancen erst in den Blick nimmt, wenn die Krise ausgestanden ist.

+ Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert die umgehende Öffnung von Schulen und Kitas. © Uwe Anspach/dpa

Update, Mittwoch (20. Mai), 7.23 Uhr: Im bevölkerungsreichsten Bundesland werden ab heute weitere der ergriffenen Coronavirus-Maßnahmen gelockert. Die Staatskanzlei NRW informiert zu einigen der Neuerungen auf Twitter.

Coronavirus in NRW: Lockerungen für Tatöwierstudios, standesamtliche Trauungen und Picknick im Park

So dürfen Tätowier- und Piercingstudios unter Auflagen wieder öffnen. Voraussetzung ist auch hier die strenge Einhaltung der geltenden Hygiene- und Infektionsstandards.

Ebenfalls dürfen ab dem heutigen Mittwoch Hochzeiten wieder im größeren Stil gefeiert werden. Standesamtliche Trauungen sind auch mit Gästen zulässig, die nicht zur Familie oder den Angehörigen von zwei Haushalten gehören. Wegen Corona möge bei den Festlichkeiten der direkte Kontakt (Händeschütteln, Umarmen, etc.) vermieden werden. Auch gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern.

Im öffentlichen Raum gibt die NRW-Landesregierung außerdem grünes Licht für das Picknicken. In Parks und auf Plätzen ist das wieder erlaubt. Grillen bleibt vorerst noch untersagt. Hier geht es zur gültigen Fassung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2.

+ Picknicken im öffentlichen Raum ist trotz Corona wieder gestattet - Grillen bleibt vorerst verboten. © Rolf Vennenbernd/dpa

Update, Dienstag (19. Mai), 21.10 Uhr: Freibäder in NRW dürfen ab dem 20. Mai wieder öffnen. Aufgrund des Coronavirus gelten jedoch strenge Regeln und nicht alle Freiebäder könne schon ab Mitttwoch wieder die Pforten öffnen.

Update, Dienstag (19. Mai), 20.55 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie könnte nun auch einen Flughafen in NRW in Gefahr bringen: Der Airport Dortmund hat aufgrund der Coronavirus-Krise starke Einbußen. Der Grund dafür: Seit Ende März wurde der Flugverkehr nahezu eingestellt.

Update, Dienstag (19. Mai), 19 Uhr: NRW - Ab Montag (25. Mai) geht auch für viele Förderschüler in NRW wieder der eingeschränkte Regelbetrieb los. Dann können Schüler mit geistigen, körperlichen oder motorischen Defiziten laut NRW-Schulmail grundsätzlich in allen Jahrgangsstufen wieder am Präsenzunterricht teilnehmen.

Zusätzlich zu den von der Landesregierung gestellten Mitteln zur Beschaffung von Mundschutz für Lehrer werde den Förderschulen nun ein eigenes Budget für besondere Schutzausstattung zur Verfügung gestellt, kündigte Schulstaatssekretär Mathias Richter an. Die Entscheidung, ob der Schulbesuch gesundheitlich möglich ist, fällt demnach in Absprache zwischen den Eltern und der Schulleitung. Bei Schülern mit corona-relevanten Vorerkrankungen entscheiden grundsätzlich die Eltern - gegebenenfalls nach Rücksprache mit Ärzten.

Coronavirus in NRW: Sechs Corona-Fälle an Schule in Münster

Update, Dienstag (19. Mai), 18.51 Uhr: An einer Schule in Münster sind vier Schüler und zwei Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Stadt am Nachmittag mit. Alle Schüler und Lehrer der betroffenen Hauptschule Wolbeck - knapp 300 Menschen - würden nun getestet. Die Tests sollten am Mittwochmorgen beginnen und würden voraussichtlich bis zum Beginn der kommenden Woche dauern, sagte der Sprecher. Unterricht werde unter diesen Umständen kaum möglich sein.

Wie es zu der Infektion kam, sei noch offen. Nach einem Bericht des Radiosenders "AntenneMünster" gehört einer der infizierten Schüler zu einer Familie, in der sich mehrere Mitglieder infiziert haben. Die Hauptschüler teilen sich in dem Schulzentrum den Schulhof mit einem Gymnasium und einer Realschule. Ob es auch für diese Schüler Konsequenzen gibt, war zunächst unklar.

Coronavirus in NRW: Gericht weist Klage gegen Corona-Schutzmaßnahmen zurück

Update, Dienstag (19. Mai), 18.32 Uhr: Das Oberverwaltungsgericht NRW hat dieKontaktbeschränkungen im Land zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie bestätigt. Die Regelungen bei Zusammenkünften und Ansammlungen im öffentlichen Raum und das Gebot des Mindestabstands seien verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, teilte das OVG am Dienstag (19. Mai) in Münster mit.

Die Vorgaben angegriffen hatte eine Frau aus Bonn, die sich gegen Mundschutz-Pflicht beim Einkaufen, beim Arzt sowie in Bus und Bahn und die Kontaktbeschränkungen gewehrt hatte. Wegen der eingeschränkten sozialen Kontakte fühle sie sich psychisch schwer belastet.

+ Die Mundschutz-Pflicht im Supermarkt ist laut Oberverwaltungsgericht NRW rechtmäßig. © picture alliance/dpa

Coronavirus in NRW: Grüne fordern flächendeckende Corona-Tests in Flüchtlingsheimen

Update, Dienstag (19. Mai), 18.04 Uhr: Nach dem jüngsten Coronavirus-Ausbruch in einem Flüchtlingsheim in St. Augustin bei Bonn mit 130 Infizierten fordern die Grünen im Landtag flächendeckende Tests bei allen Bewohnern in den Unterkünften in NRW. Von rund 11 800 Menschen, die allein in den Landesunterkünften lebten, zählten 800 bis 900 zur Risikogruppe. Diese seien immer noch nicht gesondert untergebracht, sagte Grünen-Fraktionschefin Monika Düker.

Update, Dienstag (19. Mai), 18.04 Uhr: Die Städte in NRW sind in Aufregung. Grund dafür ist eine Mitteilung der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), in der es heißt, dass die Kassen nicht mehr die Kosten von Coronavirus-Tests für die jeweiligen Gesundheitsämter übernehmen.

Coronavirus in NRW: Köln will trotz Corona nicht auf Karneval 2021 verzichten

Update, Dienstag (19. Mai), 17.45 Uhr: Köln will trotz der Coronavirus-Krise 2021 Karneval feiern. Eine Komplettabsage sei "keine Option", erklärte das Festkomitee Kölner Karneval am Dienstag nach einem Treffen von rund 100 Präsidentinnen und Präsidenten.

Klar sei, dass es 2021 ein Dreigestirn, ein Kinderdreigestirn, eine Proklamation und auch einen Umzug geben werde. Kölns oberster Karnevalist, Christoph Kuckelkorn, erklärte, das Fest sei in der Stadt ein "starkes verbindendes Elemen". Diese soziale Kraft bräuchten die Menschen gerade in schweren Zeiten wie jetzt.

Update, Dienstag (19. Mai), 17.20 Uhr: Drei Deutsche sind bei der versuchten Einreise auf dem Flughafen von Mallorca gestoppt und in ihre Heimat zurückgeschickt worden. Die beiden Männer und eine Frau seien mit einem Flug aus Köln eingetroffen und hätten keinen ausreichenden Grund für ihre Reise angeben können, meldete die Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf die Regierung der Inseln. Für Touristen gilt derzeit wegen der Coronavirus-Krise ein generelles Einreiseverbot nach Spanien.

Coronavirus in NRW: Mallorca-Urlaub abgeblasen - Spanien weist Reisende ab

Hoffnungen auf eine baldige Grenzöffnung für Touristen hat die Regierung gerade erst einen Dämpfer verpasst. "Ich hoffe, dass wir die touristischen Aktivitäten Ende Juni wieder aufnehmen können", sagte am Verkehrsminister José Luis Ábalos. "Wir können nicht die Einreise von Ausländern erlauben, während wir die spanische Bevölkerung noch einer Ausgehsperre unterziehen", betonte er.

Einreisen darf derzeit nur, wer einen ersten Wohnsitz in Spanien hat oder wichtige berufliche Gründe vorbringen kann. Außerdem ist eine zweiwöchige Quarantäne für Einreisende vorgesehen.

+ Wegen des Coronavirus bleibt Mallorca vorerst für Touristen dicht. © dpa

Coronavirus in NRW: Leichte Entspannung aber keine Entwarnung im Einzelhandel

Update, Dienstag (19. Mai), 17.10 Uhr: Die Öffnung aller Geschäfte und großer Teile der Gastronomie hat in der vergangenen Woche wieder für etwas mehr Belebung in den NRW-Innenstädten gesorgt. Doch von einer Normalisierung im Einkaufsverhalten der Konsumenten kann noch lange keine Rede sein, wie eine aktuelle Umfrage des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen ergab.

"Wir freuen uns, dass erste Anzeichen einer Belebung erkennbar sind, sehen aber nach wie vor große Gefahren für das wirtschaftliche Überleben vieler Einzelhandelsbetriebe", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes, Peter Achten. Gut jeder zehnte befragte Händler bewerte das Risiko einer Geschäftsaufgabe weiterhin als "groß" jeder zwanzigste sogar als "sehr groß", berichtete Achten.

Coronavirus in NRW-Stadt Recklinghausen: Maskenpflicht und Abstandsgebot auch auf Wochenmärkten

Rund die Hälfte der befragten Unternehmen erreichen aktuell der Umfrage zufolge maximal 60 Prozent der Vorjahresumsätze. Gegenüber der Vorwoche bedeutet dies allerdings bereits eine spürbare Verbesserung.

Update, Dienstag (19. Mai), 16.55 Uhr: Aus gegebenem Anlass weist die Stadt Recklinghausen darauf hin, dass die Maskenpflicht auch auf dem gesamten Gelände der Wochenmärkte gilt. Der Sicherheitsabstand von 1,50 Metern sei unbedingt einzuhalten.

Coronavirus in NRW: Neue Besuchsregeln im Katholischen Klinikum Bochum

Update, Dienstag (19. Mai), 16.40 Uhr: Im Katholischen Klinikum Bochum gibt es eine neue Besuchsregelung. Sie soll einerseits Patienten und Mitarbeiter vor einer Ansteckung schützen und andererseits ermöglichen, dass Patienten von ihren engsten Angehörigen besucht werden können. Folgende Regeln gelten künftig:

Pro Tag darf ein Patient einen Besucher empfangen.

empfangen. Zu Besuch kommen soll nur, wer sich Gesund fühlt .

. An den Haupteingängen werden einige Daten abgefragt , um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können.

, um mögliche nachvollziehen zu können. Wessen Abfrage keine Auffälligkeiten aufweist, kann die Station aufsuchen und sich dort beim zuständigen Stationspersonal melden .

. Besucher erhalten am Eingang einen Informationszettel, der die geltenden Coronavirus-Schutzmaßnahmen im Klinikum - es besteht Maskenpflicht - erklärt.

im Klinikum - es besteht - erklärt. Das Klinikum ermöglicht kostenfreie Telefon-Anrufe aus dem Krankenhaus heraus und bittet daher Angehörige von Kranken, sich vor jedem besuch zu überlegen, ob dieser wirklich notwendig ist.

Update, Dienstag (19. Mai), 16.19 Uhr: Die deutsch-französischen Initiative für ein 500-Milliarden-Euro-Programm zur wirtschaftlichen Erholung hat bei der Landesregierung und der Unternehmerschaft in NRW für ein positives Echo gesorgt. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) lobte den Wiederaufbauplan von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als Fundament für ein neues Europa in Zeiten des Coronavirus.

In zwei Tweets, einer auf Deutsch und einer auf Französisch verfasst, schrieb Laschet: "Die Periode nach Corona muss Europa wiederbeleben." Merkel und Macron hätten den "Grundstein für ein neues Europa" gelegt, das geeinter, solidarischer und zusammen stärker in der Welt sei.

In der Post-Corona-Zeit müssen wir Europa wiederbeleben. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident @EmmanuelMacron - Deutschland und Frankreich - legen jetzt den Grundstein für das neue Europa: Einiger, solidarischer, gemeinsam stärker in der Welt. #mehreuropa — Armin Laschet (@ArminLaschet) May 18, 2020

Update, Dienstag (19. Mai), 15.58 Uhr: Aufregung bei den Städten im Ruhrgebiet: Offenbar will die Kassenärztliche Vereinigung (KVWL) die Coronavirus-Tests der Gesundheitsämter ab Mittwoch (20. Mai) nicht länger bezahlen. Stattdessen sollen niedergelassene Ärzte die Tests übernehmen. Die Kosten für die Covid-19-Tests der Gesundheitsämter würden dann an den Städten hängen bleiben.

Coronavirus in NRW: Zahl der Covid-19-Erkrankten sinkt auf unter 4.000

Update, Dienstag (19. Mai), 14.48 Uhr: Die Zahl der als mit Covid-19 infiziert gemeldeten Menschen in NRW ist erstmals seit zwei Monaten auf unter 4.000 gesunken. Das geht aus den soeben veröffentlichten Zahlen des Landes NRW hervor.

Insgesamt meldet das NRW-Gesundheitsministerium bis heute 36.467 Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2. 30.993 Menschen (+210 zum Vortag) haben die Erkrankung überstanden, 1.524 (+13) sind daran gestorben. Damit sind offiziell noch 3.950 Menschen infiziert.

Damit sinkt die Zahl der Infektionen in NRW unter einen Wert, der vor genau zwei Monaten überschritten wurde: Am 19. März 2020 wurden insgesamt 4.743 Covid-19-Infizierte gemeldet.

Das Virus ist damit in NRW und Deutschland offenbar eingedämmt, aber noch lange nicht verschwunden. Experten wie der Mikrobiologe Alexander Kekulé gehen davon aus, dass es spätestens im Herbst eine zweite Welle an Neuerkrankungen geben wird. Darauf würden auch die Zahlen etwa aus Brasilien hinweisen, wo derzeit Herbst ist.

Die Zahl der Covid-19-Infizierte in den einzelnen Städten und Kreisen:

Landkreis/kreisfreie Stadt Bestätigte Fälle (IfSG) Todesfälle (IfSG) Genesene* Aachen & Städteregion Aachen 1.951 88 1.784 Bielefeld 409 4 371 Bochum 499 18 409 Bonn 694 6 668 Borken (Kreis) 1.003 38 828 Bottrop 187 6 161 Coesfeld (Kreis) 825 24 499 Dortmund 723 6 689 Duisburg 1.056 48 822 Düren (Kreis) 588 38 520 Düsseldorf 1.283 30 1.039 Ennepe-Ruhr-Kreis 413 14 370 Essen 816 35 678 Euskirchen (Kreis) 435 21 313 Gelsenkirchen 385 12 292 Gütersloh (Kreis) 608 19 563 Hagen 321 11 261 Hamm 471 36 377 Heinsberg (Kreis) 1.854 68 1.639 Herford (Kreis) 330 7 306 Herne 185 1 163 Hochsauerlandkreis (Kreis) 606 17 557 Höxter (Kreis) 334 16 269 Kleve (Kreis) 631 35 531 Köln 2.423 96 2.188 Krefeld 599 22 508 Leverkusen 227 5 199 Lippe (Kreis) 738 29 666 Märkischer Kreis 590 27 474 Mettmann (Kreis) 913 72 778 Minden-Lübbecke (Kreis) 470 8 404 Mönchengladbach 576 39 432 Mülheim / Ruhr 196 9 161 Münster 687 13 619 Oberbergischer Kreis 475 16 430 Oberhausen 254 6 219 Olpe (Kreis) 619 52 519 Paderborn (Kreis) 614 31 529 Recklinghausen (Kreis) 1.251 36 1.034 Remscheid 234 16 220 Rhein-Erft-Kreis 1.080 71 907 Rheinisch-Bergischer Kreis 457 18 397 Rhein-Kreis Neuss 667 18 606 Rhein-Sieg-Kreis 1.237 48 1.097 Siegen-Wittgenstein (Kreis) 307 8 272 Soest (Kreis) 359 8 342 Solingen 242 7 215 Steinfurt (Kreis) 1.324 78 1.144 Unna (Kreis) 657 36 423 Viersen (Kreis) 690 35 483 Warendorf (Kreis) 483 16 437 Wesel (Kreis) 591 26 481 Wuppertal 900 80 705 Gesamt 36.467 1.524 30.998 *Die Meldung der Genesenen erfolgt freiwillig (Quelle: Land NRW

Coronavirus in NRW: ADAC erwartet Stau im Ruhrgebiet am langen Wochenende über Christi Himmelfahrt

Update, Dienstag (19. Mai), 14.15 Uhr: Trotz der Coronavirus-Krise treibt es viele Menschen im Land nach draußen. Ein beliebtes Ziel sind dabei die Freizeitparks. Wir haben eine Übersicht, welche Freizeitparks in NRW trotz Coronavirus wieder geöffnet haben.

Update, Dienstag (19. Mai), 12.56 Uhr: Am langen Vatertags-Wochenende erwartet der ADAC in NRW lange Staus. Eine Rolle spielen dabei auch die Lastwagen, die wegen der Coronavirus-Krise ausnahmsweise fahren dürfen.

Die Straßen werden laut dem Automobilclub an Christi Himmelfahrt zwar nicht so voll sein, wie in den Vorjahren. Besonders in Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet drohen jedoch Staus.

Bundesweit rund 670 Baustellen sowie die Lastwagen, die sonst nicht auf der Straße sind, können für Stau sorgen, heißt es vom ADAC: "Autofahrer müssen damit rechnen, dass sie am Feiertag und auch am Sonntag auf Lkw treffen. Das sonst übliche Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw ist während der Corona-Krise aufgehoben."

Auf folgenden Strecken drohen demnach Staus:

A1: Köln - Bremen - Hamburg - Lübeck

- Bremen - Hamburg - Lübeck A2: Berlin - Hannover - Dortmund



A3: Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg

Reisen ist innerhalb Deutschlands bald wieder möglich. Aber auch andere Länder in Europa beginnen mit Lockerungen und planen, ihre Grenzen für Urlauber zu öffnenhttps://t.co/yw9XFkPOKN — ADAC (@ADAC) May 18, 2020

Coronavirus in NRW: Charité-Leiter kritisiert DUS-Präsident Donal Trump für Therapie-Maßnahmen

Update, Dienstag (19. Mai), 12.05 Uhr: US-Präsident Donald Trump wird in der Coronavirus-Krise dauerhaft kritisiert. Nun soll er zur Vorsorge gegen Covid-19 angeblich das umstrittene Malaria-Medikament Hydroxychloroquin einnehmen.

Dass diese Therapie Wirkung haben könnte, glauben deutsche Wissenschaftler indes nicht. Nun kritisierte auch Prof. Hejo Kroemer, Charité-Vorstandsvorsitzender, Donald Trump: "Ich glaube, der amerikanische Präsident ist in der Vergangenheit durch außergewöhnliche Therapievorschläge aufgefallen, die wir wahrscheinlich nicht übernehmen würden", sagte er in einer Pressekonferenz am Mittag.

+ Prof. Hejo Kroemer (Charité) kritisiert US-Präsident Donald Trump für seine Therapie-Vorschläge beim Coronavirus. © Alex Brandon/AP/dpa, Wolfgang Kumm/dpa; Collage: RUHR24.de

Coronavirus in NRW: Freilassung von Gewalttäter in Bielefeld sei "keine Corona-Panne" gewesen

Update, Dienstag (19. Mai), 11.34 Uhr: Ende April hatte ein junger Gewalttäter einen Jugendlichen in Bielefeld erstochen. Der 18-Jährige war erst kurz zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden. Laut NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) war dies jedoch "keine Corona-Panne". Das sagte er am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtags in Düsseldorf.

+ Landesjustizminister Peter Biesenbach (CDU) sagte, die Entlassung eines Gewalttäters aus dem Gefängnis sei "keine Corona-Panne" gewesen. © Christian Mathiesen, Federico Gambarini/dpa; Collage: RUHR24

Der junge Täter hatte erst einen Monat zuvor eine fünfmonatige Haftstrafe abgesessen, sein Haftbefehl wurde dann aufgehoben. Die Entlassung sei "auf der Grundlage einer Gesamtabwägung erfolgt, die im Ergebnis nichts mit Corona zu tun hatte", sagte Biesenbach. Die SPD-Opposition im Landtag hatte die Befragung angestoßen.

Coronavirus in NRW: Schlachterei in Coesfeld nimmt nach Covid-19-Ausbruch Betrieb wieder auf

Update, Dienstag (19. Mai), 11.10 Uhr: Mit Bollerwagen und Bier durch die Gemeinde ziehen ist an Himmelfahrt für viele Tradition. Was in der Coronavirus-Krise an Vatertag 2020 (21. Mai) erlaubt ist und was nicht, hat RUHR24 hier zusammengestellt.

Update, Dienstag (19. Mai), 10.35 Uhr: Das Schlachtunternehmen Westfleisch in Coesfeld nimmt seinen Betrieb am Mittwoch wieder auf. Das berichtet die dpa. Wegen eines massiven Coronavirus-Ausbruchs musste der Fleischhersteller eine Woche schließen. Nun soll der Testbetrieb in Abstimmung mit den Behörden anlaufen. Geschlachtet werden soll aber vorerst noch nicht.

Zuvor hatte sich Westfleisch von einem externen Werkvertragunternehmen getrennt. Die betroffenen 350 Mitarbeiter seien übernommen worden.

Update, Dienstag (19. Mai), 9.59 Uhr: Das Gastgewerbe in NRW musste im März einen hefigen Einbruch hinnehmen. Die Schließungen wegen des Coronavirus sorgten laut Statistischem Landesamt NRW für einen Umsatzeinbruch von 54 Prozent bei Hotels und Pensionen. Das sind zwei Millionen Übernachtungen weniger, als im Vorjahresmonat. In der Gastronomie sank der Umsatz um 41,5 Prozent.

Coronavirus in NRW: Virologe mit überraschender Aussage zu Flugreisen

Update, Dienstag (19. Mai), 9.39 Uhr: Nach weiteren Lockerungen in der Coronavirus-Krise haben viele Menschen in NRW bereits ihr nächstes Reiseziel vor Augen. Doch wie sinnvoll ist es, mit dem Flugzeug dorthin zu reisen?

Am Wochenende hatte Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Charité in Berlin, Infektionen über die Luft für rund 50 Prozent der Corona-Fälle verantwortlich gemacht. Sein Kollege, Alexander Kekulé, Mikrobiologe der Uniklinik Halle, sieht eine geringere Wahrscheinlichkeit dieser "aerogenen Infektionen".

+ Alexander Kekulé hält Flugreisen für möglich. © MDR/MDR Mitteldeutscher Rundfunk/obs

"Das würde auch dazu führen, dass wir nicht mehr Busfahren dürften", sagte er im MDR-Podcast "Kekulés Corona-Kompass". Dies würde das Konzept der Abstandsregeln ad absurdum führen. Wenn der Bus gut durchlüftet ist und alle Schutzmasken tragen, sei das Risiko gering, sich über die Luft anzustecken.

Selbst Flugreisen sieht der Virologe als durchaus möglich an. Grund sei die Klimaanlage, die für ständigen Austausch und gefilterte Luft sorge: "Aerogene Infektionen sind maximal drei Reihen davor und dahinter zu erwarten - sofern die Klimaanlage läuft".

Coronavirus in NRW: Westfleisch in Coesfeld nimmt Betrieb wieder auf

Update, Dienstag (19. Mai) 8.14 Uhr: Nach einer Zwangspause wegen zahlreicher Infektion mit dem Coronavirus und Kritik an den Arbeitsbedingungen der Angestellten beginnt Westfleisch wieder mit einem Testbetrieb in Coesfeld. Zunächst sollen aber noch keine Schweine geschlachtet werden, wie der Kölner Stadtanzeiger berichtet.

Außerdem sollen nur Mitarbeiter eingesetzt werden, die mehrfach negativ auf das Coronavirus getestet wurden. Bis Ende vergangener Woche lagen knapp 270 positive Tests bei rund 1200 Mitarbeitern vor. Das NRW-Gesundheitsministerium hatte daraufhin Tests in der gesamten Branche angeordnet.

Update, Dienstag (19. Mai), 7.17 Uhr: Nach dem starken Einbruch der Passagierzahlen durch das Coronavirus hoffen die Flughäfen in NRW ab Juni auf einen Anstieg der Flüge. "Für Juni erwarten wir eine sukzessive Steigerung des Verkehrsaufkommens", sagte ein Sprecher des Flughafens in Düsseldorf.

Einige Fluggesellschaften wie beispielsweise Eurowings hätten für den kommenden Monat bereits mehr Flüge angekündigt. In Düsseldorf werden aktuell nur etwa zwei Prozent der für diese Jahreszeit üblichen Passagiere transportiert, wie die Deutsche Presse Agentur mitteilt.

+ Nach dem starken Einbruch der Passagierzahlen hoffen die Flughäfen in NRW wieder auf mehr Fluggäste. © Marcel Kusch/dpa

Städte in NRW ziehen erste Bilanz im Kampf gegen das Coronavirus

Am Flughafen Dortmund ging die Zahl der Fluggäste auf 1,5 Prozent des Vorjahresniveaus zurück. In Weeze am Niederrhein starten und landen derzeit überhaupt keine Linienmaschinen. Dort können erst ab Juli Flüge mit Ryanair gebucht werden, wie ein Sprecher sagte.

Update, Montag (18. Mai), 23 Uhr: Seit dem 20. März veröffentlichen die Verwaltungen im Ruhrgebiet Fallzahlen zu Coronavirus-Erkrankungen. Bei den zehn größten Städten im Revier gibt es große Unterschiede. So sieht die erste Bilanz im Kampf gegen das Coronavirus in den Städten im Ruhrgebiet aus.

Coronavirus in NRW: Aktuellen Zahlen aus Recklinghausen

Update, Montag (18. Mai), 21.15 Uhr: Im Kreis Recklinghausen wurden in den vergangenen 24 Stunden drei weitereCoronavirus-Infektionen gemeldet. Damit steigt die Zahl der Gesamt-Infektionen im Kreis Recklinghausen auf 1.236 an. Aktuell sind 166 Personen mit dem Erreger infiziert.

Insgesamt sind 1034 Menschen wieder gesund, was einem Plus von 10 weiteren Geheilten zum Vortag entspricht. 36 Menschen sind seit Pandemie-Beginn im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Infektionen Genesene Todesfälle Castrop-Rauxel 129 90 1 Datteln 53 47 1 Dorsten 152 145 5 Gladbeck 209 162 21 Haltern am See 83 79 0 Herten 86 81 0 Marl 112 88 1 Oer-Erkenschwick 193 156 2 Recklinghausen 162 135 4 Waltrop 57 51 1

Das Land NRW und Bund haben festgelegt, dass in kreisfreien Städten und Kreisen eingeführte Lockerungen wieder zurückgenommen werden müssen, sobald ein Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten ist. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen dürften sich innerhalb einer Woche im Kreisgebiet maximal 308 Personen neu mit dem Coronavirus infizieren. Innerhalb der letzten sieben Tage gab es im Kreis 48 Neuinfektionen.

Coronavirus in NRW - Eine weitere Coronavirus-Infektion im Kreis Unna

Update, Montag (18. Mai), 20.45 Uhr:

Das Gesundheitsamt imKreis Unna meldet am Montag (18. Mai) eineNeuinfektion mit demCoronavirus

zum Vortag. Damit liegt die Zahl der bestätigtenInfektionen seit Beginn derPandemie nun bei 658. 34 Menschen sind in Verbindung mitCovid-19 verstorben.

Unterdessen sind 428 Personen wieder genesen. Aktuell sind 196 Menschen im Kreis Unna mit dem Erreger infiziert, im Krankenhaus werden nach wie vor sieben Personen behandelt.

Aktuell Infizierte 15. Mai 2020, 12 Uhr 18. Mai 2020, 15 Uhr Differenz (+/-) Bergkamen 3 5 +2 Bönen 6 6 +0 Fröndenberg 93 93 +0 Holzwickede 3 3 +0 Kamen 4 4 +0 Lünen 30 29 -1 Schwerte 14 14 +0 Selm 5 5 +0 Unna 13 14 +1 Werne 23 23 +0 Gesamt 194 196 + 2

Update, Montag (18. Mai), 16.27 Uhr: NRW - Die Zahl der Neuinfektionen nimmt in NRW weiter ab. Bis heute haben sich insgesamt 36.347 Menschen mit Covid-19 infiziert. 1.511 Menschen überlebten die Lungenkrankheit nicht. 30.783 sind bereits geheilt. Damit sind derzeit landesweit nur noch rund 4.000 Menschen erkrankt.

Coronavirus in NRW: Landesweit nur noch rund 4.000 Infizierte

Abgesehen von einigen Infektionsherden (Coesfeld) leigt die Zahl der Infizierten in vielen Städten bereits im niedrigen dreistelligen oder gar zweistelligen Bereich. Hier die aktuellen Zahlen aus Nordrhein-Westfalen:

Landkreis/kreisfreie Stadt Bestätigte Fälle (IfSG) Todesfälle (IfSG) Genesene* Aachen & Städteregion Aachen 1.951 87 1.780 Bielefeld 408 4 365 Bochum 489 18 409 Bonn 692 6 666 Borken (Kreis) 1.003 38 826 Bottrop 186 6 155 Coesfeld (Kreis) 827 24 475 Dortmund 721 6 687 Duisburg 1.054 47 790 Düren (Kreis) 588 38 518 Düsseldorf 1.278 30 1.028 Ennepe-Ruhr-Kreis 413 14 367 Essen 812 35 678 Euskirchen (Kreis) 432 20 313 Gelsenkirchen 369 12 292 Gütersloh (Kreis) 608 19 564 Hagen 317 11 244 Hamm 471 36 358 Heinsberg (Kreis) 1.849 68 1.630 Herford (Kreis) 330 7 306 Herne 185 1 159 Hochsauerlandkreis (Kreis) 599 17 557 Höxter (Kreis) 333 15 268 Kleve (Kreis) 629 33 524 Köln 2.423 96 2.193 Krefeld 593 22 508 Leverkusen 226 5 199 Lippe (Kreis) 738 29 661 Märkischer Kreis 590 27 474 Mettmann (Kreis) 909 71 778 Minden-Lübbecke (Kreis) 470 8 404 Mönchengladbach 575 38 432 Mülheim/Ruhr 192 9 161 Münster 677 13 619 Oberbergischer Kreis 472 16 430 Oberhausen 254 6 215 Olpe (Kreis) 619 52 519 Paderborn (Kreis) 613 31 524 Recklinghausen (Kreis) 1.247 34 1.020 Remscheid 234 16 220 Rhein-Erft-Kreis 1.080 71 899 Rheinisch-Bergischer Kreis 456 18 390 Rhein-Kreis Neuss 661 18 602 Rhein-Sieg-Kreis 1.229 48 1.097 Siegen-Wittgenstein (Kreis) 307 8 272 Soest (Kreis) 359 6 340 Solingen 239 7 214 Steinfurt (Kreis) 1.322 78 1.128 Unna (Kreis) 657 35 423 Viersen (Kreis) 691 35 483 Warendorf (Kreis) 483 16 438 Wesel (Kreis) 591 26 481 Wuppertal 896 80 700 Gesamt 36.347 1.511 30.783 *Basiert auf freiwilligen Rückmeldungen (Quelle: Land NRW

Coronavirus in NRW: Urlaub 2020 - Campingplätze versinken in Anfragen

Update, Montag (18. Mai), 15.58 Uhr: Wohin die Reise beim Urlaub 2020 in diesem Jahr gehen könnte, zeigen die ersten Zahlen aus NRW: Für das lange Wochenende über Himmelfahrt haben die Betreiber von Campingplätzen einen wahren Ansturm verzeichnet.

Landesweit seien die Plätze so gut wie ausgebucht, sagte Verbandsvorsitzender Leo Ingenlath am Montag der dpa. Für die Sommerferien seien ebenfalls bereits ungewöhnlich viele Buchungen eingegangen, etwa für zweiwöchige Aufenthalte.

Auch wenn Campingplätze an Himmelfahrt generell gut besucht seien, überrascht die hohe Nachfrage: "Was in diesem Jahr abgeht, ist Wahnsinn", sagt Ingenlath. Er müsse an seinem Campingplatz am Niederrhein mittlerweile zahlreiche Anfragen ablehnen.

+ Campingplätze in NRW gehen wegen des Coronavirus in Anfragen unter. © Frank Molter/dpa

Der Vorsitzende geht davon aus, dass in der Corona-Krise viele nicht mehr weit fahren wollen und sogar in ihrem Bundesland blieben. Auch ein Campingplatz in der Eifel geht in Anfragen unter: "Wir sind mit der Flut an Fragen/Anfragen überfordert. Wir entschuldigen uns jetzt schon für die untergegangenen, nicht beantworteten oder im Junk Mail Ordner gelandeten Fragen, die wir nicht beantwortet haben. Es tut uns wirklich leid."

Coronavirus in NRW: Urlaub 2020 in Europa wird anders sein, als wir ihn kennen

Update, Montag (18. Mai), 15.10 Uhr: Laut Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wird der Urlaub 2020 nicht so sein, wie man ihn bisher kannte: "Es wird überall Restriktionen geben: an den Stränden, in Restarants und Innenstädten", sagte der Politiker.

Viele Länder seien auf deutsche Touristen angewiesen. "Wir wollen aber kein europäisches Wettbieten um Touristen", sagte Maas. Geschäftsinteressen müssten hinter Gesundheitsfragen zurückstehen. Sommerurlaub werde es 2020 deshalb nur unter "verantwortbaren Zuständen" geben. Die zehn euopäischen Länder, mit denen er im Gespräch war, erstellen derzeit Regeln dafür.

+ Heiko Maas berät heute in einer Videokonferenz über die innereuropäische Grenzöffnung für Touristen im Sommer. © Oliver Dietze/dpa

Eine weltweite Reisewarnung hält Maas mittlerweile für nicht mehr notwendig. Sie soll ab dem 15. Juni durch Reisehinweise ersetzt werden. Diese könnten dann aber auch von einem Urlaub in gewissen Gebieten abraten. Maas machte klar: "Das wird nicht das Datum sein, ab dem alle wieder in den Urlaub fahren können." Derzeit konzentriere man sich zudem auf Europa, weltweite Reisen seien nicht empfehlenswert.

Pressebegegnung von Außenminister Heiko Maas nach dem Nachbarschaftsdialog zur Abstimmung zu Reisen in Europa https://t.co/d3d38vdecN — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) May 18, 2020

Update, Montag (18. Mai), 14.55 Uhr: Laut Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) müssen Touristen im Sommerurlaub 2020 überall in Europa mit Einschränkungen rechnen. Das sagte er bei einer Pressekonferenz in Berlin am Nachmittag.

Coronavirus in NRW: Bayern öffnet Grenze zu Österreich wieder

Update, Montag (18. Mai), 14.52 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat am Nachmittag bekannt gegeben, dass sämtliche Grenzübergänge zwischen Bayern und Österreich wieder geöffnet werden. Es werde nur noch stichprobenweise Kontrollen geben. Seit Beginn der Grenzkontrollen in Bayern seien rund 150.000 Menschen zurückgewiesen worden.

Update, Montag (18. Mai), 14.25 Uhr: In Kürze nimmt Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) dazu Stellung, wann Auslandsreisen wieder denkbar und ob Urlaub im Sommer 2020 möglich sein wird.

Ab ca. 14:30 Uhr hier im Live-Stream: Pressebegenung mit @HeikoMaas nach dem Nachbarschaftsdialog mit europäischen Staaten zur Abstimmung zu Reisen in Europa. #EuropeUnited pic.twitter.com/2kUHHUzjAr — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) May 18, 2020

Coronavirus in NRW: Höherer Preis für Fleisch gefordert

Update, Montag (18. Mai), 14.10 Uhr: CSU und Grüne fordern in der Debatte um bessere Arbeitsbedingungen in Schlachtbetrieben einen höhere Preise für Fleisch.

"Das System Billigfleisch muss ein Ende haben", sagte Annalena Baerbock, Vorsitzende der Grünen, am Mittag. Sie forderte einen Mindestpreis für Fleisch.

Auch CSU-Fraktionsvize Georg Nüßlein sagte der Augsburger Allgemeinen, dass er eine "deutliche Erhöhung" des Fleischpreises befürworte. Dies würde das Überleben der heimischen Landwirtschaft sichern, das Tierwohl verbessern und prekäre Zustände in den Schlachtbetrieben beenden. Zudem solle künftig nicht mehr mit dem Preis für Fleisch geworben werden dürfen.

Coronavirus in NRW: Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen sollen verbessert werden

Update, Montag (18. Mai), 13.46 Uhr: Auch die Ausbrüche von Covid-19 in Schlachtbetrieben waren Thema in der mittlerweile beendeten Regierungspressekonferenz am Mittag.

Es werde einen Maßnahmenkatalog geben, um die Arbeitsbedingungen und den Arbeitsschutz in den Schlachtbetrieben zu verbessern, sagte der Sprecher des Bundesarbeitsministeriums.

Ein entsprechender Beschluss des Ministeriums wurde auf Mittwoch verschoben, es gebe Gesprächsbedarf. Er könne dann aber gefasst werden.

Ob höhere Fleischpreise sinnvoll wären, wollte man nicht kommentieren. Auch den Vorschlag von Clemens Tönnies, dessen Schlachtbetrieb einer der größten in NRW ist, Werksverträge unter bestimmten Bedingungen zu verbieten, blieb ohne Kommentar.

+ Eine Schlachterei der Tönnies Unternehmensgruppe in NRW. © Bernd Thissen/dpa

Update, Montag (18. Mai), 13.34 Uhr: In den Kommunen in NRW war die Kritik an fehlender Kostenübernahme in der Coronavirus-Krise laut geworden. Insbesondere wegbrechende Einnahmen der gewerbesteuer würden zu Problemen führen. Das Bundesfinanzministerium arbeite derzeit an einem Konzept, die Kommunen zu entlasten, sagte der Sprecher des Ministeriums jetzt: "Wir wollen die Kommunen entlasten, damit sie schnell wieder inestieren können."

Coronavirus in NRW: Bundesregierung plant keine Impfpflicht gegen Corona

Update, Montag (18. Mai), 13.15 Uhr: In den vergangenen Wochen seien immer wieder Falschinformationen verbreitet worden, sagt die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Wer Verschwörungstheoreien, Mythen oder Fake-News zum Coronavirus verbreite, der wolle "das Land spalten und Menschen gegeneinaner aufbringen."

Es gebe Aufrufe, gegen die öffentliche Ordnung und zu verstoßen. "Dadurch werden Menschenleben in Gefahr gebracht, das darf nicht sein", sagte Demmer.

+ Die Bundesregierung informiert bei der Regierungspressekonferenz über das Coronavirus. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Zu zwei immer wiederkehrenden Themen nahm sie besonders Stellung. Zum eine werde es "keine Impfpflicht gegen das Coronavirus geben". Auch die Verschwörungstheorien zu Bill Gates und seiner Stiftung standen in der Kritik. Das weist die Bundesregierung zurück. Die Stiftung habe 250 Millionen Dollar für den Kampf gegen das Coronavirus investiert. "Die Bundesregierung schätzt die Arbeit der Stiftung", sagte Demmer.

Coronavirus in NRW: Bundesregierung informiert zum Stand der Dinge

Update, Montag (18. Mai), 13.05 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Französische Präsident Emmanuel Macron wollen am Nachmittag eine Deutsch-Französische Initiative vorstellen, um die Folgen der Coronavirus-Krise zu bekämpfen.

Update, Montag (18. Mai), 12.55 Uhr: Wie ist der Stand der Dinge in der Coronavirus-Krise? Wie geht es weiter? Diese Fragen will die Bundesregierung heute gegen 13 Uhr in der Bundespressekonferenz beantworten.

Coronavirus in NRW: 130 Infizierte in Flüchtlingsunterkunft bei Bonn - Bars bleiben geschlossen

Update, Montag (18. Mai), 12.09 Uhr: Während Restaurants und Hotels in NRW unter Auflagen öffnen dürfen, gilt das für Bars bislang nicht. Das größere Infektionsrisiko stehe laut dem Gesundheitsministerium NRW in keinem angemessenen Verhältnis zum Beitrag zur Versorgung. Das gelte besonders für Bars, die nicht in erster Linie Speisen anbieten, wie Cocktail- oder Shisha-Bars.

Update, Montag (18. Mai), 11.45 Uhr: NRW - Immer wieder gibt es neue Infektionsherde des Coronavirus in NRW. Nach Schlachtbetrieben hat es nun eine Flüchtlingsunterkunft bei Bonn erwischt.

In der Unterkunft für Flüchtlinge in St. Augustin haben sich nach aktuellen Tests 130 Menschen mit Covid-19 angesteckt. Die weiteren 170 Bewohner seien nicht infiziert, zitiert die dpa eine Sprecherin der Bezirksregierung in Köln.

+ In einer Flüchtlingsunterkunft in St. Augustin haben sich Dutzende Bewohner mit dem Coronavirus angesteckt. © Oliver Berg/dpa

Wie in allen Landesunterkünften würden auch in St. Augustin "höchste Hygienevorschriften" umgesetzt, sagte sie. Die Infizierten würden getrennt von den gesunden untergebracht. Auch Außenbereiche seien getrennt, das Essen nehmen die Bewohner auf de Zimmern ein.

Um Platz zu schaffen, würden negativ getestete Bewohner nun auf andere Unterkünfte verteilt. Zuvor waren in NRW bereits zwei weitere Flüchtlingsunterkünfte in Euskirchen und Düsseldorf betrofen.

Coronavirus in NRW: Gutscheine statt Geld für Konzert-Tickets

Update, Montag (18. Mai), 11.18 Uhr: Bei wegen der Coronavirus-Pandemie ausgefallen Konzerten und anderen Veranstaltungen sowie Abo-Zahlungen konnten Besucher bislang auf eine Erstattung hoffen. Das soll sich künftig ändern.

Denn Bundestag und Bundesrat haben eine Gesetzesänderung beschlossen. Damit müssen sich Kunden, die bereits Tickets gekauft haben, künftig mit Gutscheinen zufrieden geben. Bislang konnten sie sich in der Coronavirus-Krise den Kaufpreis der Konzerttickets erstatten lassen. Das Gesetz muss noch verkündet werden und tritt erst dann in Kraft.

Laut der Verbraucherzentrale sollen unter die neue Regelung auch laufende Abos, etwa für Fitnessstudios und Zoos, fallen. Die Verbraucherschützer kritisieren die Gutscheine als "zinslose Zwangskredite".

+ Kunden müssen bei bereits gekauften Tickets künftig Gutscheine akzeptieren. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Coronavirus in NRW: Corona-App soll Ausbreitung eindämmen - hat aber Einschränkungen

Update, Montag (18. Mai), 10.55 Uhr: Um die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie einzudämmen, lässt die Bundesregierung seit Wochen eine entsprechende App entwickeln. Dazu wurden jetzt weitere Details bekannt.

Bislang sind die Gesundheitsämter in NRW und Deutschland darauf angewiesen, dass sich Infizierte an möglichst viele Kontaktpersonen erinnern. Nicht immer klappt das. Mit einer Smartphone-App sollen die Bürger eine mögliche Ansteckung besser nachvollziehen können.

Die Entwicklung der Software hakte anfangs, jetzt ist die vorläufige Architektur der Coronavirus-App auf der Technik-Seite Github veröffentlicht geworden.

Die Entwickler planen demnach, dass der Abstand und Dauer des Kontakts zu anderen Personen per Bluetooth gemessen werden. So soll das Risiko einer Ansteckung über die App gemessen werden können. Wie bereits berichtet, sollen die Daten über mehrere Schlüssel gesichert sein.

Laut der Entwickler hat die Corona-App jedoch einige Einschränkungen. So könne sie etwa nicht genau feststellen, ob ein Handy nur weit entfernt ist, oder ein Objekt (Mauer, andere Menschen) dazwischen das Signal abschwächt. Und: Je häufiger der Abstand zu anderen Personen gemessen wird, umso kürzer ist die Akkulaufzeit des Handys.

We just released the architecture document of the #CoronaWarnApp. Here, you’ll find more information on how the technical landscape looks like and how the different components interact with each another. #opensource @RegSprecher @BMG_Bund @adel_al_saleh https://t.co/TvrbluhfGl — Juergen Mueller (@JuerMueller) May 17, 2020

Coronavirus in NRW: Illegales Fußballturnier in Oberhausen beendet

Update, Montag (18. Mai), 9.50 Uhr: In Oberhausen hat die Polizei am Wochenende ein illegales Fußballturnier mit mehreren Hundert Teilnehmern beendet. Die Spieler hatten sich offenbar per WhatsApp verabredet.

Wie die Rheinische Post berichtet, waren am Sonntag (17. Mai) rund 100 Personen auf die Anlage des B-Kreisligisten Post SV Oberhausen gekommen. Zunächst war von bis 300 Spielern die Rede. Der Pressesprecher des Klubs hatte beobachtet, wie der Fußballplatz sich am Nachmittag immer weiter füllte.

Als die von ihm gerufene Polizei anrückte, seien viele der Spieler zwar über die Zäune verschwunden, kurz darauf war der Platz aber wieder voll. Erst nach einem zweiten Polizeieinsatz und der Sperrung des Platzes durch das Ordnungsamt der Stadt war der Spuk vorüber.

Die Spieler waren unter anderem aus Essen, Wuppertal und Köln zu dem illegalen Turnier angereist und sollen sich laut dem Bericht über eine WhatsApp-Gruppe verabredet haben.

Coronavirus in NRW: Urlaub im Ausland pünktlich zu den Sommerferien denkbar

Update, Montag (18. Mai), 9.20 Uhr: Durch die Grenzöffnungen zu Nachbarländern wie Luxemburg und der von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) angekündigten Lockerung der Reisebeschränkungen in Europa rückt ein möglicher Sommerurlaub für die Menschen in NRW näher. Und das pünktlich zu Beginn der Sommerferien.

Während in der Coronavirus-Krise Urlaub an der Nordsee und Ostsee in Deutschland mittlerweile wieder möglich ist, hatten einige Nachbarländer teilweise ihre Grenzen kontrolliert.

Sollte alles nach Plan laufen, könnte mit Ankündigung von Heiko Maas bereits pünktlich zu den Sommerferien wieder Urlaub im Ausland möglich sein - allerdings mit Abstrichen. Ab dem 1. Juli soll es etwa beim Urlaub in den Niederlanden weitere Lockerungen geben. Auch wenn pünktlich zum Beginn der Sommerferien am 29. Juni (Montag) die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes aufgehoben werden soll, gelten in vielen Ländern jedoch weiter Maskenpflicht sowie deutlich höhere Strafen als in Deutschland, sollte man dagegen verstoßen.

Coronavirus in NRW: Videokonferenz mit beliebten Urlaubsländern zur Grenzöffnung für Touristen am Montag

Update, Montag (18. Mai), 8.11 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) will am heutigen Montag mit seinen Kollegen aus beliebten Urlaubsländern der Deutschen beraten, wie die Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie nach und nach gelockert werden können.

Teilnehmer der Videokonferenz sind Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Kroatien, Portugal, Malta, Slowenien, Zypern und Bulgarien. Es soll darüber beraten werden, wie trotz des Coronavirus eine koordinierte Öffnung der Grenzen für Touristen umgesetzt werden kann.

Maas will die vorerst bis zum 16. Juni in Deutschland geltende weltweite Reisewarnung für Urlauber schrittweise aufheben. Bedingung dafür ist, dass es bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie keine Rückschläge gibt. Es scheint also möglich, dass der Sommerurlaub in diesem Jahr nicht nur im Inland stattfinden muss.

Coronavirus in NRW: Kreis Coesfeld lockert Corona-Maßnahmen nach Ausbrüchen im fleischverarbeitenden Betrieb

Update, Montag (18. Mai), 7.52 Uhr: Im Kreis Coesfeld (NRW) werden mit einer Woche Verspätung die Kontaktbeschränkungen gelockert. Unter anderem sind nun Treffen von Angehörigen aus zwei Haushalten gestattet.

Restaurants, Cafés und Kneipen mit Sitzplätzen dürfen im Innen- und Außenbereich öffnen. Wegen hoher Neuinfektionszahlen nach dem Corona-Ausbruch in einem Fleischbetrieb waren die Lockerungen größtenteils verschoben worden.

+ Beim fleischverarbeitenden Betrieb Westfleisch in Coesfeld gab es hohe Neuinfektionszahlen. © Guido Kirchner/dpa

Update, Montag (18. Mai), 7.12 Uhr: Das Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen bleibt moderat. Entsprechend nimmt das Land NRW auch in dieser Woche weitere Lockerungen der bisherigen Coronavirus-Maßnahmen vor.

Coronavirus in NRW: Hotels öffnen ab heute - Besuch im Krankenhaus ab Mittwoch erlaubt

So dürfen nach wochenlanger Zwangspause ab heute die Hotels wieder öffnen. Gleiches gilt auch für die Jugendherbergen, für die laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) allerdings noch keine Klarheit darüber herrsche, welche Vorgaben der Landesregierung umgesetzt werden müssen. Entsprechend gibt es noch kein Öffnungsdatum.

Ein noch viel größerer Meilenstein auf dem Weg zurück in die Normalität wird für viele Patienten und Angehörige am Mittwoch (20. Mai) erreicht. Dann sind trotz der Coronavirus-Pandemie unter strengen Auflagen wieder Besuche in den Krankenhäusern möglich. Voraussetzung dafür ist, dass die Einrichtungen mit einem entsprechenden Konzept vorbereitet sind.

Update, Sonntag (17. Mai), 18.10 Uhr: Trotz der gelockerten Maßnahmen ist das Coronavirus in NRW nach wie vor da. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit Covid-19 hat sich in Nordrhein-Westfalen mittlerweile auf 36.268 erhört. Seit Samstag kamen 134 neue Infektionen dazu, zwei Personen sind außerdem an dem Virus gestorben. Die Zahl der Toten steigt damit auf 1.504.

Coronavirus in NRW: 150 weniger Menschen akut infiziert als am Vortag

Zugleich wurden den Angaben nach 282 weitere Menschen wieder gesund. Das NRW-Gesundheitsministerium listet 30 682 Genesene auf. Rein rechnerisch galten damit am Sonntag 4.082 Menschen in NRW als akut infiziert - 150 weniger als am Vortag.

Im DPD-Paketzentrum im Kreis Heinsberg sind etwa 80 Mitarbeiter positiv auf das #Coronavirus getestet. Alle 400 DPD-Mitarbeiter in Hückelhoven sind jetzt vorsorglich in zweiwöchiger Quarantäne. Was dieser Ausbruch für Empfänger von Paketen bedeutet: https://t.co/lKkviXJrWE pic.twitter.com/Kg7ysRRX3y — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) May 16, 2020

Im Kreis Heinsberg, wo es in einem Depot des Paketzustellers DPD zu einem Corona-Ausbruch gekommen war, kamen von Samstag auf Sonntag 28 registrierte Infektionen dazu (insgesamt 1.849). Im Kreis Coesfeld liegt der Wert nach zahlreichen Corona-Fällen in einem Fleischbetrieb erstmals wieder unter der Grenze von 50 bei nun 47,7.

Update, Sonntag (17. Mai), 13.06 Uhr: Neue Lockerungen bei den Coronavirus-Schutzmaßnahmen in NRW erfordern gleichzeitig auch einige neue Regeln, an die sich gehalten werden muss, damit die Lockerungen beibehalten werden können.

Coronavirus Regeln: NRW-Gesundheitsministerium mit neuen Vorgaben für Freibäder, Restaurants und Co.

Das NRW-Gesundheitsministerium hat deshalb unter anderem für Freibäder, Restaurants, Hotels, Massagestudios und Friseure einige neue Vorgaben veröffentlicht. Durchgehend gelten nach wie vor Mindestabstand oder Maskenpflicht, wenn der nicht durchzuhalten ist.

Freibäder (ab 20. Mai wieder geöffnet): Vorgeschrieben wird eine begrenzte Zahl an Gästen, der stetige Mindestabstand - auch im Becken und in Duschen - sowie Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Gäste müssen sich nach Betreten des Freibads die Hände waschen oder desinfizieren und jeder wird registriert.

+ Die Freibäder in NRW dürfen ab dem 20. Mai öffnen. Doch es gelten strenge Coronavirus-Regeln. © Jörg Carstensen/dpa

Restaurants (bereits wieder geöffnet) : Zu den bereits bekannten Regeln kommt in den neu veröffentlichten "Hygiene- und Infektionsstandards" die Möglichkeit, Gästen einen Mundschutz zu verpassen, wenn sie zum Beispiel die Toilette aufsuchen. Gewürzstreuer und Zahnstocher dürfen nicht offen auf dem Tisch stehen. Nach der Benutzung müssen sie abgewischt werden - Speisekarten ebenso.

: Zu den bereits bekannten Regeln kommt in den neu veröffentlichten "Hygiene- und Infektionsstandards" die Möglichkeit, Gästen einen Mundschutz zu verpassen, wenn sie zum Beispiel die Toilette aufsuchen. Gewürzstreuer und Zahnstocher dürfen nicht offen auf dem Tisch stehen. Nach der Benutzung müssen sie abgewischt werden - Speisekarten ebenso. Hotels (ab 18. Mai wieder geöffnet) : Beschäftigte, die direkten Kontakt mit Gästen haben, müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die Zimmerreinigung soll "bei kürzeren Aufenthalten" nicht jeden Tag, sondern nur nach der Abreise erfolgen. Alles, was im Zimmer liegt - zum Beispiel Zeitschriften - muss mindestens nach jedem Gästewechsel gereinigt werden.

: Beschäftigte, die direkten Kontakt mit Gästen haben, müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die Zimmerreinigung soll "bei kürzeren Aufenthalten" nicht jeden Tag, sondern nur nach der Abreise erfolgen. Alles, was im Zimmer liegt - zum Beispiel Zeitschriften - muss mindestens nach jedem Gästewechsel gereinigt werden. Friseure (bereits wieder geöffnet) : Bei "gesichtsnahen Dienstleistungen und nicht einhaltbaren Schutzabständen" müssen Beschäftigte eine spezielle Mund-Nasen-Maske "ergänzt von einer Schutzbrille oder einem Gesichtsschild" tragen. Das Tragen von Einweghandschuhen ist obligatorisch.

: Bei "gesichtsnahen Dienstleistungen und nicht einhaltbaren Schutzabständen" müssen Beschäftigte eine spezielle Mund-Nasen-Maske "ergänzt von einer Schutzbrille oder einem Gesichtsschild" tragen. Das Tragen von Einweghandschuhen ist obligatorisch. Fitnessstudios (bereits wieder geöffnet): Dort gelten weniger strenge Zutritts-Regeln als zum Beispiel für Freibäder: So werden als Maßstab pro Kunde sieben Quadratmeter - statt zehn - angesetzt. Dafür ist "aufgrund der Aerosolbelastung jedes hochintensive Ausdauertraining" verboten.

Alle weiteren Nachrichten zum Coronavirus in Nordrhein-Westfalen aus der vergangenen Woche.

