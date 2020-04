Coronavirus in NRW: Ohne Mundschutz-Pflicht - alle Schüler sollen zurück in die Schulen +++ Jens Spahn äußert sich zur aktuellen Lage

Live-Ticker zur Covid-19-Pandemie

Das Coronavirus schränkt das Leben in NRW ein. Alle Infos zu Sars-CoV-2, der Öffnung von Schulen und der Mundschutz-Pflicht im Covid-19-Live-Ticker von RUHR24.

In NRW breitet sich das Coronavirus aus und beschäftigt viele Menschen.

Seit Beginn der weltweiten Pandemie, ausgelöst durch den Erreger Sars-CoV-2, zählt das Bundesland tausende Infizierte und hunderte Tote.

Alle Entwicklungen zu Covid-19 in Nordrhein-Westfalen (NRW) gibt es im Live-Ticker von RUHR24.

16.35 Uhr: NRW - Trotz Coronavirus-Krise sollen alle Schüler vor den Sommerferien zumindest tageweise die Schule besuchen können. Das schlagen die Kultusminister der Bundesländer den Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrem Konzept vor, welches am Dienstag (28. April) präsentiert wurde.

"Jede Schülerin und jeder Schüler soll bis zu dem Beginn der Sommerferien tage- oder wochenweise die Schule besuchen können", heißt es in dem Papier der Kultusministerkonferenz (KMK), über das Bund und Länder an diesem Donnerstag beraten sollen.

Coronavirus in NRW: Ministerkonferenz sieht keine Mundschutz-Pflicht in den Schulen vor

Einen regulären Schulbetrieb für die Schüler in Deutschland und NRW wird es vor den Sommerferien laut den Ministern aber nicht geben. Nach dem jetzigen Stand sei dies aufgrund des Abstandsgebots von mindestens 1,50 Meter nicht möglich. Ein Mix aus Präsenzunterricht und Lernen daheim solle ausgebaut, digitales Lehren und Lernen weiterentwickelt werden.

Nach Meinung der Länderminister hat der Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus dabei "höchste Priorität". Diese seien "Maßgabe für alle weiteren Schritte". Mit den vorgelegten Eckpunkten - darunter strenge Hygieneregeln und Abstandsgebote - sei eine allmähliche Rückkehr zu einem "geordneten Schulbetrieb" möglich. Eine Pflicht, in den Schulen einen Mundschutz zu tragen, ist in dem Beschluss aber nicht vorgesehen.

Coronavirus in NRW: Gütersloher darf keine Mini-Kirmes im eigenen Garten veranstalten

16.23 Uhr: NRW - Ein Schausteller aus dem Kreis Gütersloh darf in der Coronavirus-Krise auf seinem Grundstück keine sogenannte Mini-Kirmes anbieten. Das Verwaltungsgericht Minden lehnte einen entsprechenden Eilantrag ab. Gegen den Beschluss kann der Schausteller noch Beschwerde am Oberverwaltungsgericht einlegen, wie das Gericht am Dienstag mitteilte.

Der Kläger hatte Mitte April laut Mitteilung Verkaufsstände aufgebaut, "um Anwohnern, Freunden, Bekannten und Vorbeifahrern einen kleinen Geschmack von Kirmes zu vermitteln". Das Ordnungsamt untersagte den Jahrmarkt. Zu Recht, wie das Verwaltungsgericht entschied. Diese Art der Veranstaltungen seien derzeit generell untersagt, auch wenn Hygienemaßnahmen ergriffen wurden.

Coronavirus: NRW als Vorbild - Möbelbranche fordert bundesweite Öffnungen

16.03 Uhr: Die deutsche Möbelbranche fordert, dass Möbelhäuser wie in NRW überall ohne Flächenbegrenzung öffnen dürfen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland habe die generelle Öffnung zu "keinerlei Komplikationen geführt", betonten die Verbände von Möbelindustrie und Möbelhandel.

Die Kundenfrequenz halte sich "gerade auf der Großfläche in einem sehr angemessenen Rahmen". NRW erlaubt als einziges Bundesland die Öffnung von Möbelhäusern ohne Begrenzung der Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter.

15.20 Uhr: Die Klopapier-Produktion in NRW befindet sich aktuell auf ein Rekordhoch. Das teilte das Statistische Landesamt NRW heute (28. April) mit.

Coronavirus in NRW: Hersteller feiern Klopapier-Produktions-Rekord

Im März 2020 produzierten die fünf größten Hersteller in NRW 59.302 Tonnen Klopapier. Das sind gut ein Viertel mehr als im März 2019. Es ist damit der stärkste Monat in den letzten zehn Jahren.

+ Klopapier-Hersteller feiern im März einen Rekordmonat © Rene Traut/dpa

15.01 Uhr: Schon zuvor äußerte sich Jens Spahn über Coronavirus-Lockerungen im Zusammenhang mit dem Einzelhandel. Man wolle bei den Lockerungen flexibler vorgehen und die starre Konzentration auf die Quadratmeter-Zahl durch andere Kriterien ersetzen.

Die Akzeptanz würde erhalten bleiben, wenn die Maßnahmen nachvollziehbar seien. Zuvor gab es Kritik, da nur Einzelhandelsläden mit einer Verkaufsfläche von unter 800 Quadratmetern wiedereröffnen durften.

Coronavirus in NRW: Jens Spahn spricht über Regeln im Einzelhandel

"Die gemeinsame Lehre aus den letzten Vereinbarungen von Bund und Ländern ist, dass wir uns stärker an Kriterien, die wir definieren, orientieren müssen, und weniger an Quadratmetern", so Jens Spahn auf einer Pressekonferenz in Hannover.

+ Der Einzelhandel will ab dem 4. Mail trotz des Coronavirus wieder hochfahren. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

15 Uhr: "Wir werden mit dem Coronavirus leben müssen. Solange, bis wir Methoden, einen Impfstoff oder Therapiemöglichkeiten haben", sagt Jens Spahn.

14.58 Uhr: Jens Spahn: "Wir haben in Deutschland einen Vorsprung. Das liegt vor allen Dingen an unseren Kapazitäten, den Kliniken, aber auch an den hervorragenden Wissenschaftlern.

Coronavirus in NRW: Jens Spahn äußert sich zur aktuellen Coronavirus-Lage

14.55 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) äußert sich zur aktuellen Lage rund um das Coronavirus.

14.26 Uhr: Ver.di lehnt den Vorschlag von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart zum Nachholen der ausgefallenen verkaufsoffenen Sonntage ab. "Viele Kommunen haben in dieser Krise sehr verantwortungsvoll gehandelt und geplante Sonntagsöffnungen abgesagt", so Silke Zimmer, Fachbereichsleiterin für den Handel in NRW.

Das Absagen der verkaufsoffenen Sonntage sei auch auch nötig gewesen, um Kunden und Kundinnen vor einer Infektion zu schützen.

Ver.di lehnt Sonntagsöffnung im Einzelhandel in NRW ab

Ver.di-Landesbezirksleiterin Gabriele Schmidt ergänzt: "Neue Sonntagsöffnungen ohne Anlassveranstaltung zu genehmigen, widerspricht dem grundgesetzlich garantierten Sonntagsschutz. Bereits heute können Geschäfte von Montags bis Samstag 24 Stunden öffnen. Das reicht vollkommen aus, um Besucherströme zu entzerren. Weitere Öffnungen an Sonntagen sind hierfür nicht notwendig."

14.15 Uhr: Die Ruhruniversität Bochum hat seit Semesterbeginn die Vorlesungen digital umgesetzt. In der ersten Woche des Sommersemestern haben Studenten etwa 28.000 Stunden in Videokonferenzen verbracht, teilt die Universität mit.

20.000 Studierende und Lehrkräfte hätten dafür die Lernplattform Moodle benutzt. 50.000 Stunden nutzen derweil die Software Zoom für virtuelle Vorlesungen und Seminare.

13.30 Uhr: Seit Montag (27. April) öffnen die Kitas wieder. Zunächst nur für Alleinerziehende. Das sei aus Sicht der Gewerkschaft Verdi eine gute Entscheidung.

Dennoch müsse nun eine deutliche Maßnahme in Coronavirus-Zeiten folgen, um den Gesundheitsschutz in den Kitas einzuhalten. Denn aktuell würden zahlreiche Beschäftigte ihre Verunsicherung teilen.

Coronavirus in NRW: Verdi fordert Unterstützung für die Kitas

Die Beschäftigten in den Kitas befürchten eine unkontrollierte Erhöhung der Nachfrage auf Notbetreueung und eine Überforderung. Man müsse jetzt besonders gut au die Beschäftigten achten und eine gut geplante Arbeitssituation schaffen, so Marlene Seckler, Gewerkschaftssekretärin für die kommunalen Kitas in NRW.

Auch das Thema der Schutzmasken beschäftigt die Mitarbeiter in den Kitas. Laut Agit Boztemur, zuständig für NRW-Kitas der Kirchen und Wohlfahrtsverbände, komme es auf die pädagogische Bewertung der Fachkräfte an, ob eine Maske zu tragen ist oder nicht. Der Ausschluss von Masken für Kita-Kinder sei nicht nachvollziehbar.

+ Masken in Kitas? Verdi fordert Maßnahmen während der Coronavirus-Krise. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Letztendlich käme es aus Sicht von Verdi auch auf auf die Hygienemaßnahmen an. Die Gewerkschaft fordert:

Ausstattung der Einrichtungen mit Schutzmasken und Desinfektionsmitteln

eine sachgerechte Unterweisenug für die Mitarbeiter zu den Hygienemaßnahmen

Unterstützung bei der Entwicklung pädagogischer Konzepte für die Ausnahmesituation durch den Arbeitgeber.

Reinigungsstandards müssen an die Situation angepasst werden.

Das Personal in der Kita dürfe nicht alleine gelassn wereden, so Marlene Seckler.

13 Uhr: Insgesamt fünf Bewohner im abgeriegelten Hochaus in Grevenbroich sind mit dem Coronavirus infiziert. Alle anderen Ergebnisse der insgesamt 377 Bewohner seinen negativ. Das geht aus Informationen des Rhein-Neuss-Kreises hervor.

Coronavirus in NRW: Fünf Personen aus Grevenbroich positiv getestet.

Der Kreis teilte zudem mit, dass es sich bei den positiv Getesteten um eine alleinstehende Person und vier Infizierte aus insgesamt drei Familien handele. Das Gesundheitsamt des Kreises habe der Stadt Grevenbroich empfohlen, die Personen mit allen anderen im Haushalt lebenden Personen für zwei Wochen woanders unterzubringen.

12.10 Uhr: Der Einzelhandel will trotz des grassierenden Coronavirus ab dem 4. Mai wieder komplett hochfahren. Das fordert der deutsche Einzelhandelsverband HDE. "Der Einzelhandel steht bereit, unabhängig von der Größe der Verkaufsfläche unter Einhaltung der erforderlichen Infektionsschutzkonzepte zu öffnen", so Stefan Genth, HDE-Hauptgeschäftsführer.

Coronavirus in NRW: Einzelhandelsverband HDE will alle Läden ab dem 4. Mai öffnen

Die Wiedereröffnung der Einzelhandelsgeschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche sei verantwortungsvoll gelaufen. Es habe keinen Kundenansturm gegeben. Kunden würden sich risikobewusst verhalten.

Jetzt müsse es zu einem nächsten Schritt kommen: Der Wiedereröffnung des gesamten Einzelhandels ab dem 4. Mai. Ganz wichtig sei, dass ein föderaler Flickenteppich vermieden werde. Auch die Maskenpflicht müsse in Coronavirus-Zeiten eindeutig geregelt werden.

Aktuell dürfen nur Einzelhändler mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche geöffnet haben.

+ Der Einzelhandel will ab dem 4. Mail trotz des Coronavirus wieder hochfahren. © Bernd Thissen/dpa

11.50 Uhr: Die Ruhrgebiets-Städte Lünen und Recklinghausen haben sich dazu entschlossen die Gebührenzahlungen für Kitas und Offene Ganztagsschulen (OGS) im Mai 2020 auszusetzen.

Coronavirus in NRW: Keine Kita-Gebühren im Mai

Damit folgen die Städte Lünen und Recklinghausen einer Empfehlung des NRW-Familnienministers Joachim Stamp (FDP). Am Montagabend hatte sich der Familienminister mit kommunalen Spitzenverbänden in einer Telefonkonferenz darauf geeinigt.

Für die Dauer des sogenannten Betreuungsverbotes im Mai 2020 aufgrund des Coronavirus sollen keine Beiträge erhoben werden. Es ist gut möglich, dass auch weitere Städte in NRW im Laufe des Tages nachziehen werden.

11.20 Uhr: Viele Menschen in Bochum bieten in Coronavirus-Zeiten Hilfebedürftigen ihre Unterstützung an. Dabei gibt es auch immer wieder Komplikationen. Denn nach wie vor gilt: Aktuell geben Supermärkte ihre Ware nur in handelsüblichen Mengen ab. Auf Vorrat kaufen soll so verhindert werden.

Coronavirus in NRW: Bochum bietet "Helfer*innen-Card" an

Die "Helfer*innen-Card" ermöglicht Helfern diese Regel zu umgehen. Und dabei haben sie die offizielle Erlaubnis von Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch.

+ Bochum bietet die "Helfer*innen-Card"in Coronavirus-Zeiten an. © Stadt Bochum

Die Karte ist in Verbindung mit einem Lichtbildausweis gültig. Helfer können sich bei der Bochumer Ehrenamtsagentur melden. Telefonnummer 0234/610 577 82 / E-Mail: info@ehrenamt-bochum.de.

11.15 Uhr: Am Donnerstag (30. April) gibt es die nächste Pressekonferenz des Robert-Koch-Institut mit Präsident Lothar Wieler.

Coronavirus in NRW: Lothar Wieler (RKI) zu Herdenimmunität, den Maßnahmen und Schutzmasken

11 Uhr: Zum Thema Herdenimmunität beim Coronavirus äußerte sich der RKI-Präsident Lothar Wieler folgendermaßen: "Es ist für uns nicht vorstellbar, eine kontrollierte Herdenimmunität hervorzurufen."

Man müsse darüber nachdenken, wie viele Menschenleben man bei dem Ziel der Herdenimmunität in Kauf nehmen wolle. "Die Debatte ist für mich fachlich nicht nachvollziehbar.

10.51 Uhr: Lothar Wieler (RKI) zu den Maßnahmen: "Alle bisherigen Maßnahmen haben einen Effekt gehabt und sie wurden lange Zeit durchgehalten." Das sehe man an den Fallzahlen.

Coronavirus in NRW: Alle Maßnahmen haben einen Effekt gehabt

Zum Thema Masken äußerte sich der Präsident des Robert-Koch-Institut folgendermaßen: "Es ist ganz wichtig, dass sie einen nicht in falscher Sicherheit wiegen und dass sie richtig getragen werden." Sie seien kein Selbstschutz, aber sie schützen Dritte.

10.45 Uhr: Aktuell gibt es in NRW 32.184 Infizierte. Das sind 305 mehr Fälle als am Vortag. Das Land NRW hat insgesamt 1.171 durch das Coronavirus hervorgerufene Todesfälle.

+ Coronavirus - Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts © picture alliance/dpa

10.41 Uhr: Nicht nur die Reproduktionszahl sei ein wichtiger Faktor. Auch die Zahl der Fälle pro Tag. "Es ist nicht hilfreich, wenn wir uns nur auf einen Faktor beziehen", so Lothar Wieler. Weiterhin sei es wichtig, die Ressourcen der Gesundheitsämter zu erhöhen.

10.36 Uhr: Die Erfolge der letzten Monate müsse man weiter beibehalten. Man habe den Erfolg gemeinsam erarbeitet. Ein Dank gehe vor allen Dingen an die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, die die Infektionsketten weiterverfolgt hätten.

Coronavirus in NRW: Lothar Wieler (Robert-Koch-Institut) spricht vor der Presse

Lothar Wieler (RKI) betont: "Wir alle wünschen uns wieder mehr Normalität. Lassen Sie uns vor dem Hintergrund von Lockerungen weiter darauf achten, dass wir diesen Erfolg weitertragen."

Man müsse sich weiter an die Regeln in der Coronavirus-Pandemie halten.

10.32 Uhr: Nach Informatione des Robert-Koch-Instituts (RKI) seien die Kapazitäten in den Krankenhäusern noch sehr groß. Aktuell seien keine Engbässe bei Intensivbetten absehbar.

10.30 Uhr: Die in einem abgeriegelten Hochhaus in Grevenbroich (Rhein-Neuss-Kreis) gefundene Leiche ist identifziert worden. Bei dem Toten handelt es sich um einen 58 Jahre alten Wohnungsinhaber.

Coronavirus in NRW: Leiche im abgeriegelten Haus in Grevenbroich identifiziert

Die Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus. Die Todesursache ist allerdings unklar. Nun muss die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach entscheiden, ob die Leiche obduziert wird.

Am Montag hatten Einsatzkräfte den toten Mann in einer Wohnung gefunden. Zuvor war das Hochhaus abgeriegelt worden. Coronavirus-Massentests sind nötig gewesen, da sich mehrere Infizierte bewohner nicht an die Quarantäne gehalten haben.

10 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet äußerte sich gegenüber der Bild zu einer möglichen Lockerungsdebatte: "Die Entscheidungen zum Lockdown wurden mit der Begründung getroffen, dass sie absolut nötig seien, weil der Höhepunkkt der Infektion unmittelbar bevorstünde.

Coronavirus in NRW: Armin Laschet will eine Debatte um Lockerungen

Nun aber müsse man einen Weg finden, mit dem Coronavirus zu leben. Es gehe um eine verantwortungsvolle Abwägung der drohenden Schäden. Denn, so der Ministerpräsident des Landes NRW, die Folgen seien schwerwiegend.

+ Armin Laschet (CDU) fordert Lockerungsdebatte. © dpa

Kindeswohlgefährdungen, verschobene Operationen, Angst vor Massenarbeitslosigkeit, Derpessione und Einsamkeit. Am Donnerstag (30. April) wollen sich die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel beraten.

9.30 Uhr: Das Robert-Koch-Institut hat am Montag (27. April) eine Statistik zur sogenannten Reproduktionszahl veröffentlicht. Diese liege mittlerweile wieder bei 1 (Stand 0 Uhr, 27. April).

Coronavirus in NRW: Robert-Koch-Institut - Reproduktionszahl liegt wieder bei 1

Im Umkehrschluss bedeutet das, dass jeder Infizierte im Durchschnitt einen weiteren Menschen mit dem Coronavirus ansteckt. Die Ansteckungsrate steigt dementsprechend wieder. Die Zahl der Neuerkrankungen geht damit aktuell nicht mehr zurück, wie noch in den vergangenen Tagen.

Um die Coronavirus-Pandemie in den Griff zu bekommen und abflauen zu lassen, muss die Reproduktionszahl unter 1 liegen. Im März lag sie bei 1,3. Im Durchschnitt hat zu der Zeit ein Mensch 1,3 weitere Menschen angesteckt.

In der vergangenen Woche lag sie bei 0,9. Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte mehrmals wie wichtig es sei, die Reproduktionszahl unter 1 zu halten.

8.49 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die Kliniken schrittweise für den Normalbetrieb lockern. Er fordert die Länder dazu auf, die Zahl der Intensivbetten herunterzufahren, welche in den Krankenhäusern für Covid-19-Patienten reserviert sind. Das geht aus einem Konzept hervor, welches der 39-Jährige am Montag seinen Ressortkollegen aus den Ländern zukommen ließ und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt.

Coronavirus in NRW: Klinikbetrieb soll gelockert werden - ab Mai mehr planbare Operationen

Statt bisher 50 Prozent sollen ab Mai demnach nur noch 25 Prozent der Intensivbetten in Kliniken für Covid-19-Patienten reserviert werden. Die OP-Kapazitäten sollten in einem ersten Schritt zu 70 Prozent für planbare Operationen geöffnet werden und in Abhängigkeit vom Infektionsverlauf alle zwei Wochen angehoben werden.

"Dies ist wichtig, da auch das Verschieben von dringlichen Eingriffen, etwa bei Tumoren, oder von planbaren Operationen, etwa zum Hüftersatz, für die betroffenen Patienten gesundheitliches und seelisches Leid nach sich ziehen", erklärt der Bundesgesundheitsminister dazu. Auch gebe es Anzeichen, dass Patienten selbst bei Notfällen wie Herzinfarkten oder Schlaganfällen keine ärztliche Hilfe mehr in Anspruch nähmen.

8.05 Uhr: Weil mehrere mit dem Coronavirus infizierte Bewohner eines Hochhaus-Komplex in Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss/NRW) die Quarantäne nicht einhielten und Kontakt mit den Nachbarn hatten, nahmen Mitarbeiter von Gesundheitsamt und Rotem Kreuz am Sonntag (26. April) insgesamt 377 Tests vor.

Grevenbroich (NRW): Corona-Testergebnisse von 377 Bewohnern am Dienstag erwartet

Die entsprechenden Ergebnisse werden am heutigen Dienstag erwartet. Das Gelände um die drei zusammenhängenden Gebäude wurde auf bis weiteres eingezäunt. Vier Sicherheitsleute passten darauf auf, dass niemand das Gelände betritt oder verlässt.

+ In einem Hochhauskomplex in Grevenbroich sind am Wochenende Massentests auf das Coronavirus durchgeführt worden. © Marius Becker/dpa

Weil einige Bewohner sich nicht testen lassen wollten, müssen sie nun 14 Tage isoliert in Quarantäne leben. Nach Bewohnern, die bislang nicht angetroffen wurden, werde weiter Ausschau gehalten, wie ein Sprecher vom Rhein-Kreis Neuss gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) erklärt. Das Grundstück darf erst wieder verlassen werden, wenn bei den Tests ein negatives Ergebnis vorliegt.

7.50 Uhr: Um die von der Corona-Krise betroffenen Teile der Wirtschaft schneller wieder hochzufahren, will der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) die Digitalisierung viel stärker als bisher nutzen. Ein entsprechendes Konzeptpapier ist am Wochenende Bundeskanzlerin Angela Merkel und Wirtschaftsminister Peter Altmaier übergeben worden.

Coronavirus in NRW: Zugang zu Fußgängerzonen könnte über ein Ticket-System reglementiert werden

Das Papier, welches dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt, schlägt dafür zum Beispiel vor, den Zugang zu Geschäften, Hotels oder Fußgängerzonen über Ticket-Systeme zu begrenzen. Solche Ticketsysteme würden bereits zur Steuerung großer Touristenströme erfolgreich verwendet werden.

Bereitgestellt werden sollen solche Tickets über entsprechende Apps. Mit diesen sei es dann auch möglich, Einkaufszeiten in Geschäften und Dienstleistung zu buchen. Der DIHK will damit die Ansteckungsgefahr verringern und gleichzeitig für eine kontinuierliche Auslastung der Geschäfte sorgen.

+ Wird die Zahl der Einkäufer auch auf dem Westenhellweg in Dortmund bald über ein Ticket-System begrenzt? © Bernd Thissen/dpa

Dienstag (28. April), 7.13 Uhr: Am heutigen Dienstag wollen sich die Kultusminister der Länder auf ein gemeinsames Konzept der schrittweisen weiteren Öffnung der Schulen verständigen. Das Ergebnis soll der Ministerpräsidentenkonferenz für die nächste Beratung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag (30. April) vorgelegt werden.

Coronavirus in NRW: Alle Schüler sollen vor den Sommerferien zurück in die Schulen

Am Montagnachmittag (27. April) wurde bereits ein "Rahmenkonzept für die Wiederaufnahme von Unterricht in den Schulen" erarbeitet, welches heute in einzelnen Punkten überarbeitet werden soll. Über den Inhalt wurden bislang noch keine Angaben gemacht. Die meisten Bundesländer planen eine weitere teilweise Öffnung der Schulen für den 4. Mai.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer verfolgt dabei weiterhin das Ziel, alle Schüler vor den Sommerferien (29. Juni - 11. August) wieder in die Schulen zu holen. Dafür ist offenbar ein rollierendes System vorgesehen. Abiturienten können bereits seit vergangenen Donnerstag (23. April) freiwillig zur Schule kommen - für andere Abschlussklassen gilt die Schulpflicht.

23 Uhr: Am Donnerstag (30. April) berät Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten wie Armin Laschet (NRW) oder Markus Söder (Bayern) erneut über die Corona-Krise. Weitreichende Entscheidungen wird es aber wohl erst eine Woche später geben.

"An diesem 30. April wird es wichtige vorbereitende Beratungen und sehr begrenzte Beschlüsse geben", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag nach einer Sitzung des Corona-Kabinetts in Berlin.

Erwartet wird jedoch, dass die Kontaktbeschränkungen, die bis zum 3. Mai dauern, erneut verlängert werden.

NRW: 3,5 Milliarden Euro an Hilfsgeldern für die Wirtschaft ausgezahlt

22.25 Uhr: Einen Monat nach Start der Coronavirus-Soforthilfe-Maßnahmen in NRW zieht das Wirtschaftsministerium im bevölkerungsreichsten Bundesland eine erste Bilanz. Demnach hätten 86 Prozent der Antragssteller ihr Geld erhalten. Erst am heutigen Montag (27. April) habe das Land 31.000 Auszahlungen getätigt, insgesamt seien es seit Start der Maßnahmen 331.000 Auszahlungen. Gezahlt wurden die Gelder folgendermaßen:

an Betriebe mit bis zu 5 Beschäftigten: 285.772

an Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten: 27.718

an Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten: 17.830

Bisher seien 3,5 Milliarden Euro an Hilfsgeldern in die Wirtschaft geflossen.

Einen Monat #NRWSoforthilfe2020 - wir ziehen Bilanz!

▶️86% der Antragsteller haben ihr Geld bereits erhalten; erst heute wurden weitere 31.000 Auszahlungen getätigt

▶️Bisher mehr als 3,5 Mrd. Euro ausgezahlt

▶️Weitere Informationen finden Sie auf https://t.co/RlWAaF7T2n pic.twitter.com/8E52yNgnYu — Wirtschaft.NRW (@WirtschaftNRW) April 27, 2020

22.15 Uhr: Die Ruhrpott-Clubs Schalke und Borussia Dortmund scharren schon mit den Hufen - und wollen ihre Spieler schnellstmöglich auf den Platz schicken - trotz Coronavirus-Pandemie. Mit ihnen warten Millionen von Fußballfans auf den Restart der Bundesliga. RUHR24-Kommentator Christian Keiter erläutert, warum die Kritik daran scheinheilig ist*.

22.05 Uhr: Bei Metro in NRW können Kunden jetzt wegen des Coronavirus ohne Kundenkarte einkaufen. Doch das ist in den Filialen wie in Dortmund nur für kurze Zeit möglich. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Artikel über die Coronavirus-Aktion der Metro*.

21.55 Uhr: Der Gesundheitsbehörde im Kreis Unna sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus zwei weitere Todesfälle gemeldet worden. Bei den Verstorbenen handelt sich um einen 99-jährigen und einen 55-jährigen Mann aus Fröndenberg. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 steigt damit im Kreis Unna auf 25.

Coronavirus in NRW: Zwei Todesfälle im Kreis Unna

Am Montag kamen nur drei Coronavirus-Neuinfektionen hinzu. Damit erhöht sich die Zahl derer, die sich seit Beginn der Pandemie im Kreis Unna mit dem Erreger angesteckt haben, auf 593.

Die Zahl der geheilten Personen veröffentlicht der Kreis Unna wöchentlich. Am Freitag (24. April) waren 317 Menschen nach einer Coronavirus-Erkrankung wieder genesen. Das sind 64 weitere Gesundete im Vergleich zur vergangenen Woche. Die aktuell Fallzahlen (aufsummiert) im Detail:

Bergkamen: 27 (+0)

Bönen: 22 (+0)

Fröndenberg: 146 (+0)

Holzwickede: 25 (+0)

Kamen: 17 (+0)

Lünen: 107 (+2)

Schwerte: 91 (+0)

Selm: 55 (+0)

Unna: 52 (+0)

Werne: 51 (+1)

Coronavirus in NRW: Zahl der Corona-Infizierten in Essen nimmt weiter ab

21.45 Uhr: In Essen sind derzeit 161 Menschen am Erreger erkrankt (zehn weniger als am Freitag). Seit der Erkrankungswelle wurden 730 Personen positiv getestet (zwölf mehr als am Freitag).

537 Personen sind nach einer Erkrankung aber schon wieder genesen (21 mehr als am Vortag). Die Zahl der Personen, die an oder in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion verstorben sind, liegt derzeit bei 32. Am Sonntagmorgen war ein 26-Jähriger ohne nennenswerte Vorerkrankungen an Covid-19 gestorben (siehe Update von 19.35 Uhr).

Coronavirus in NRW: 16 Todesfälle in Bochum, 352 Menschen wieder gesund

21.34 Uhr: In Bochum wurden insgesamt 430 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet (fünf mehr als am Freitag (24. April)), davon sind bereits 352 genesen (18 mehr als am Freitag) und nur 62 aktuell noch infiziert.

Von den Erkrankten werden derzeit 18 stationär behandelt (zwei weniger als am Vortag), 12 von ihnen intensivmedizinisch. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion war am Sonntag auf 16 gestiegen, als nach Angaben der Stadt ein Mann im mittleren Alter gestorben war.

21.19 Uhr: In der Nacht von Samstag (25. April) auf Sonntag (26. April) soll eine Familie im Essener Stadtteil Bochold eine Polizeistreife attackiert haben. Als Streifenbeamte wegen großer Lautstärke an einer Wohnungstüre klingelten, machte ihnen laut Polizei ein 23-Jähriger die Tür auf. Plötzlich habe dieser versucht, die Tür zuzuschmeißen.

Coronavirus in NRW: Familie prügelt auf Polizisten ein

Als die Polizisten dies verhinderten, soll der Mann mit Faustschlägen auf sie losgegangen sein. Sein 50 Jahre alter Vater kam nach Polizei-Angaben hinzu und griff die Beamten ebenfalls mit Schlägen an. Ihm folgten vier anwesende Frauen im Alter von 21 bis 48 Jahren.

Unter Einsatz von Pfefferspray habe man die Situation in den Griff bekommen, ein Polizist wurde demnach leicht verletzt. Gegen die Familie läuft nun Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Ob ein Verstoß gegen die Coronavirus-Schutzverordnung vorliegt, prüft die zuständige Ordnungsbehörde

Coronavirus in NRW: Nur wenige Corona-Neuinfektionen im Kreis Recklinghausen

21.07 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Kreis Recklinghausen stieg um lediglich vier Fälle auf 991 an, während 15 weitere Personen als von der Erkrankung genesen gemeldet wurden. Insgesamt sind 695 Menschen schon wieder gesu nd. 21 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Zahlen im Detail (in der Klammer die Zahl der Gesundeten):

Castrop-Rauxel: 86 (67)

Datteln: 47 (37)



Dorsten: 147 (129)

Gladbeck: 152 (81)

Haltern am See: 76 (70)

Herten: 83 (74)

Marl: 89 (70)

Oer-Erkenschwick: 134 (53)

Recklinghausen: 127 (91)

Waltrop: 50 (23)

Coronavirus in NRW: Ex-SPD-Chef Müntefering warnt vor Nachlässigkeiten im Umgang mit Corona

20.55 Uhr: Franz Müntefering (80) hat sich dagegen ausgesprochen, Coronavirus-Schutzmaßnahmen in großem Stil außer Kraft zu setzen. "Wir dürfen nicht nachlässig werden. Rückschläge im Kampf gegen die Pandemie könnten sich verheerend auswirken", sagte der frühere SPD-Chef in einem Interview der WAZ.

Er finde es gut, dass nun Mundschutz beim Einkauf und in Bussen und Bahnen getragen werden müsste. "Lockerungen im öffentlichen Leben können nur bedeuten: kleine Schritte nacheinander. Es ist nicht die Zeit für Experimente." Für ihn sei es deshalb schwer nachzuvollziehen gewesen, warum Möbelhäuser in NRW plötzlich wieder öffnen durften. Müntefering ist Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO).

Coronavirus in NRW: Aldi Süd plant Einlasskontrollen

20:45 Uhr: Der Discounter Aldi Süd will in der Coronavirus-Krise mit digitalen Zutrittskontrollen die Zahl der Kunden in seinen Filialen begrenzen. Sensoren an den Ein- und Ausgängen sollen dabei die Kundenzahl im Laden in Echtzeit überwachen. "Das Zugangssystem gewährleistet, dass die Auslastungshöchstgrenzen in unseren Filialen nicht überschritten werden", berichtete Aldi-Manager Malte Kuhn am Montag.

Insgesamt möchte der Discounter die Hälfte seiner 1.930 Filialen mit den Sensoren ausstatten. Die Filialmitarbeiter werden dabei automatisch über eine App, per SMS oder Anrufe über die Auslastung informiert. In einzelnen Filialen soll ein Ampelsystem oder eine Bildschirmanzeige getestet werden, die die Kunden über die Auslastung der Filiale informiert und so den Zugang steuert.

Coronavirus in NRW: Polizei findet Leiche in abgeriegeltem Wohnkomplex in Grevenbroich

20.30 Uhr: In dem wegen Coronavirus-Fällen abgeriegelten Hochhaus-Komplex in Grevenbroich ist eine Leiche gefunden worden. In der Wohnung eines 58-Jährigen, der seit längerer Zeit nicht mehr gesehen worden sein soll, sei am Montagnachmittag ein Toter entdeckt worden, teilte die Polizei am Abend auf dpa-Anfrage mit. Die Beamten gingen davon aus, dass es sich bei dem Toten um den Bewohner der Wohnung handelt. Ob der Mann mit demCoronavirus infiziert war, war zunächst nicht bekannt.

Weil sich zwei mit dem Coronavirus infizierte Familien nicht an die angeordnete Quarantäne gehalten hatten, hatte das Gesundheitsamt in Grevenbroich den Hochhauskomplex mit 117 Wohnungen abgeriegelt. Alle 450 Bewohner sollten am Sonntag vorsichtshalber auf das Virus getestet werden - ein Großteil folgte dem Aufruf. Nach den Tests bei 377 Bewohnern werden an diesem Dienstag die Ergebnisse erwartet.

+ Wegen des Coronavirus wurden zwei Wohnkomplexe in Grevenbroich abgeriegelt. © Marius Becker/dpa

Coronavirus in NRW: Land prüft Öffnung von Spielplätzen

20.15 Uhr: Das Land NRW prüft die Öffnung von Spielplätzen unter bestimmten Bedingungen wie einer Aufsicht. "Dort, wo es verantwortliche Aufsicht geben kann, befürworte ich, eine Öffnung von Spielplätzen in absehbarer Zeit wieder zu ermöglichen", sagte Familienminister Joachim Stamp (FDP) dem Kölner Stadt-Anzeiger (Dienstag).

Für eine Aufsicht, damit die Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus eingehalten werden, gebe es verschiedene Möglichkeiten: "Das könnten Verwaltungsmitarbeiter aus Bereichen sein, wo vorübergehend weniger Arbeit anfällt, oder auch Ehrenamtliche. Das diskutieren wir mit unseren Ansprechpartnern aus der Kinder- und Jugendarbeit sowie den Kommunen."

Coronavirus in NRW: Leiche des 26-jährigen Corona-Toten aus Essen soll nicht obduziert werden

19.35 Uhr: Die Leiche des 26-jährigen Esseners, der am Sonntagmorgen im Uniklinikum Essen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben ist, soll nach Informationen der WAZ nicht obduziert werden. Das habe die Familie des türkischstämmigen Mannes abgelehnt.

Der Leichnam des 26-jährigen Altenpflegeschülers, dessen Familie in Kray wohnt, soll dem Bericht zufolge am Mittwoch in das Heimatland der Familie überführt werden. Das Seniorenzentrum in Steele, in dem er gearbeitet hat, betont, dass sich der junge Mann weder an seiner Arbeitsstelle angesteckt noch Bewohner infiziert habe.

Coronavirus in NRW: 26-Jähriger ist offenbar nicht das einzige Corona-Todesopfer in der Familie

Warum die Familie auf eine Obduktion verzichtet, ist nicht bekannt. Möglicherweise könnte die Verweigerung religiöse Motive haben. Gläubige Muslime müssen ihre Toten, sofern keine juristischen Gründe, etwa eine Obduktion, vorliegen, vor Sonnenuntergang am folgenden Tag bestatten. Die deutsche Islam-Konferenz sieht eine Obduktion zudem als Verstoß gegen das Gebot der Veränderung des Körpers an.

Besonders tragisch: Der Tod des jungen Mannes, bei dem laut Uniklikum Essen trotz einer Vielzahl von Untersuchungen keine nennenswerten Vorerkrankungen gefunden wurden, ist offenbar nicht der erste Covid-19-Todesfall in der Familie. Zuvor war bereits sein 80-jähriger Großvater im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Erkrankung verstorben. Das berichtet die WAZ unter Berufung auf türkischsprachige Medien.

Coronavirus in NRW: Fußballclubs RW Essen und Alemannia Aachen messen sich im virtuellen Duell

19.21 Uhr: Die NRW-Traditionsclubs Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen bieten den Fans in der durch die Coronavirus-Krise bedingten fußballlosen Zeit etwas Unterhaltung. Die beiden Teams aus der Regionalliga West treten am ursprünglichen Spieltermin (9. Mai) virtuell gegeneinander an.

Neben Profis und Fans duelliert sich per Konsole auch TSV-Geschäftsführer Martin vom Hofe mit RWE-Vorstand Marcus Uhlig. Darüber hinaus wird den Anhängern ein Programm mit Interviews und Gesprächen angeboten. Das zwei Euro teure Ticket bietet einen Zugang zum Stream und zusätzlich die Chance auf Gewinne. "Die Erlöse kommen beiden Vereinen zu gleichen Teilen zu und leisten einen wichtigen Beitrag vor dem Hintergrund der enormen wirtschaftlichen Herausforderungen als Folge der Coronakrise", teilte die Alemannia am Montag mit.

Coronavirus in NRW: Auch im Mai fallen keine Kita-Gebühren an

19.03 Uhr: Das Land NRW und die Kommunen verzichten wegen der Coronavirus-Krise wie bereits im April auch im Monat Mai auf die Erhebung der Elternbeiträge für Kita-Betreuung und Ganztags- und Betreuungsangebote in Schulen. Das teilte die Regierung am Abend mit.

Der stellvertretende Ministerpräsident, Kinder- und Familienminister Joachim Stamp (FDP) sagte: "Wir haben die Notbetreuung ausgeweitet und seit dem heutigen Tag auch für die Kinder von erwerbstätigen Alleinerziehenden erweitert. Dennoch steht das Angebot der Kindertagesbetreuung und Offenen Ganztagsschule dem Großteil der Familien nicht zur Verfügung. Darum wollen wir die Familien noch einen weiteren Monat von den Beiträgen entlasten. Gleichzeitig arbeiten wir an Konzepten, wie wir die Bildungsangebote für unsere Kinder in vielen kleinen Schritten wieder öffnen können."

Finanzielle Entlastung für Eltern in der Corona-Krise: Wie bereits im April, verzichten das Land Nordrhein-Westfalen und die Kommunen auch im Mai landesweit auf die Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung und Ganztags- & Betreuungsangebote in Schulen. -> https://t.co/QdJvOiYwNF pic.twitter.com/winI3jqYfi — Staatskanzlei NRW (@landnrw) April 27, 2020

Coronavirus in NRW: Krankenhäuser stocken Intensivbetten auf

18.53 Uhr: Die Intensivstationen der Krankenäuser in NRW erweitern ihre Kapazitäten ständig. Im Vergleich zum vorangegangenen Montag waren 154 Intensivbetten mehr vorhanden, davon 106 mit Beatmungsmöglichkeit. Das bedeutet jeweils einen Anstieg um zwei Prozent.

Etwas mehr als ein Drittel aller knapp 8.000 Intensivplätze ist derzeit noch frei, rund zwei Drittel davon sind Beatmungsplätze. Damit sind 2,5 Prozent weniger Betten verfügbar als noch vor einer Woche. Auch die Verfügbarkeit der Beatmungsplätze verringerte sich um zwei Prozent.

Coronavirus in NRW: Küchenhersteller Poggenbohl stellt Insolvenz-Antrag

18.35 Uhr: Der Küchenhersteller Poggenpohl Möbelwerke GmbH hat angesichts erheblicher Auftrags- und Umsatzrückgänge seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Der Küchenhersteller selbst betonte, die durch die Krise entstandenen Liquiditätsengpässe hätten "trotz kurzfristig ergriffener Maßnahmen wie Kurzarbeit und Anpassung der Produktionskapazitäten nicht mehr kompensiert werden" können.

Wegen einer laufenden Restrukturierung habe Poggenpohl außerdem das Coronavirus-Hilfsprogramm der Regierung nicht in Anspruch nehmen können. Das Geschäft von Poggenpohl hatte sich nach Unternehmensangaben vor der Krise zuletzt stabil entwickelt. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens werde es daher das Ziel sein, die Restrukturierung des Betriebs fortzusetzen und das Unternehmen sowie die Marke zu erhalten.

Coronavirus in NRW: Basketball-Bundesliga soll fortgesetzt werden

18.14 Uhr: Die Basketball-Bundesliga will ihre Saison - im Gegensatz zu den deutschen Top-Ligen im Handball und Eishockey - fortsetzen. In einer Videoschalte am Montag verständigten sich nach dpa-Informationen zehn Clubs darauf, den Spielbetrieb trotz der Coronavirus-Pandemie wieder aufzunehmen, wenn die Politik dies erlaubt. Zuvor hatte das Fachmagazin BIG darüber berichtet.

Die #easyCreditBBL plant Saisonfortsetzung mit Playoffs in Turnierform: 10 Klubs sollen die Saison an einem Standort zu Ende spielen. Es wird keinen sportlichen Absteiger geben.



Alles Weitere erfahrt Ihr hier: https://t.co/7WeDRMPY7k pic.twitter.com/uH246XaH2T — easyCredit BBL (@easyCreditBBL) April 27, 2020

Coronavirus in NRW: Mindestabstand sorgt für Zoff mit Polizei

17.57 Uhr: Beim Versuch, die Coronavirus-Abstandsregeln durchzusetzen, sind in Velbert zwei Polizisten verletzt worden. Mehrere Beamten hätten zunächst Streitigkeiten zwischen mehreren Personen geschlichtet, teilte ein Polizeisprecher in Mettmann mit. Als sie die Ansammlung von Personen auflösen wollten, seien die Polizisten beleidigt worden.

Dann sei es am Samstagabend zu einer Eskalation gekommen, bei der zwei Beamte verletzt wurden. Ein Mann aus Velbert sei in Gewahrsam genommen worden. Aufgrund eines Videomitschnitts des Einsatzes habe man auch ein Strafverfahren gegen einen Polizisten eingeleitet. Dieses werde aus Neutralitätsgründen vom Polizeipräsidium in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf geführt.

Coronavirus in NRW: Diebe erbeuten Klopapier in Euskirchen

17.45 Uhr: Unbekannte haben in Euskirchen 24 Pakete Toilettenpapier aus einem Lager gestohlen. Zudem sollen die Diebe noch vier Pakete Papierhandtücher und neun Pakete Putzrollen entwendet haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die gefragten Waren seien am Wochenende erbeutet worden. Am Montagmorgen habe ein Angestellter die aufgehebelte Fluchttür bemerkt und schließlich die Polizei alarmiert. Immer wieder war es in NRW zuletzt wegen der Ausbreitung des Coronavirus zum Diebstahl von Hygieneartikeln gekommen.

Coronavirus in NRW: Laschet-Kritik an den Kommunen sorgt in Krefeld und Düsseldorf für Ärger

17.30 Uhr: Wegen seiner Vorwürfe, die Kommunen seien nicht ausreichend auf die Öffnung der Schulen vorbereitet gewesen, erntet NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) heftige Kritik. So twitterte Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD): "Es ist ein Affront gegen all jene, die vor Ort tagtäglich gegen die Krise und ihre Folgen ankämpfen." Düsseldorfs Schuldezernent Burkhard Hintzsche wies die Vorwürfe ebenfalls zurück. "Wir haben uns als Schulträger schon vor Ostern auf die Schulöffnung vorbereitet und alle fachlichen Ratschläge berücksichtigt", sagte Hintzsche.

Dann sei das NRW-Schulministerium aber innerhalb weniger Stunden mit "immer neuen Erlassen" um die Ecke gekommen. "Es wäre gut gewesen, wenn das Land nicht jeden Tag neue Standards und Richtlinien herausgibt." Auch die kommunalen Verbände bemängelten die Kurzfristigkeit und einige Unklarheiten bis zuletzt. Dennoch sei trotz der knappen Vorbereitungszeit dank des großen Engagements von Schulen und Kommunen ein problemloser Schulstart für die ersten Schüler gelungen.

Die gestrigen Vorwürfe des Ministerpräsidenten @ArminLaschet an die Kommunen in #NRW weise ich entschieden zurück. Es ist ein Affront gegen all jene, die vor Ort tagtäglich gegen die Krise und ihre Folgen ankämpfen. Die Landesregierung sollte besser Partnerin und Stütze sein. — Frank Meyer (@FMeyerKR) April 27, 2020

Coronavirus in NRW: Laschet legt sich wegen Schulen-Öffnung mit Kommunen an

17.20 Uhr: Die Kritik von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) an der Coronavirus-Krisenbewältigung der Kommunen sorgt für viel Ärger. Schuldzuweisungen, die Kommunen hätte sich auf eine erste Öffnung der Schulen nicht rechtzeitig vorbereitet, belasteten das Vertrauensverhältnis der Kommunen zur Landesregierung. Das betonten Städtetag NRW, Städte- und Gemeindebund (StGB) und Landkreistag NRW am Montag in einer gemeinsamen Erklärung.

Die öffentlich geäußerte Kritik helfe auch nicht bei der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie. Laschet hatte in der TV-Talkshow Anne Will am Sonntagabend angedeutet, die Kommunen in NRW seien auf die Schulöffnung nicht ausreichend vorbereitet gewesen und hätten etwa nicht rechtzeitig Desinfektionsmittel beschafft. Derartige Kritik entbehre "jeglicher sachlicher Grundlage", meinten die Verbände.

Coronavirus in NRW: Bayer trotzt der Corona-Krise

17.03 Uhr: Zahlreiche Betriebe in NRW sind wegen der Ausbreitung des Coronavirus in arger Not. Manche Wirtschaftszweige sind von der Krise indes weniger betroffen.

Wie der Pharma-Riese Bayer am Montag in Leverkusen mitteilte, hat der Konzern im ersten Quartal dank der Erholung des Agrargeschäfts und einer starken Nachfrage nach rezeptfreien Medikamenten einen Gewinn von 1,49 Milliarden Euro gemacht. Das bedeutet ein Plus von 20 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum.

Coronavirus in NRW: Familienminister Stamp spricht über Kita-Öffnungen

16.35 Uhr: Kinder in NRW und anderen Bundesländern werden in der Coronavirus-Krise nicht zu einem bundeseinheitlichen Stichtag in die Kitas zurückkehren. Das stellte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Montag klar.

"Einen Fahrplan mit festen Terminen aller Länder kann und wird es nicht geben, sondern es soll ein Rahmen geschaffen werden, in dem die Länder regional und länderspezifisch ihr eigenes Tempo gehen können", erklärte der Politiker auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Da die Entwicklung regional sehr unterschiedlich sei, müsse man den Ländern mehr Freiheit im Umgang mit der Coronavirus-Pandemie geben.

+ Die Öffnungen von Kitas sind laut NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) Ländersache. © Federico Gambarini / dpa

Coronavirus in NRW: Bergkamen erweitert Kinderbetreuung in Kitas und Schulen

16.21 Uhr: In Bergkamen wird ab heute wird der Kreis derjenigen, die einen Anspruch auf eine Betreuung in einer Kita, einer Kindertagespflegestelle oder auch in Klasse 1 – 6 einer Schule haben, noch einmal erweitert. Die neue Verordnung sieht ab heute auch für Kinder von Alleinerziehenden, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder sich im Rahmen einer Schul- oder Hochschulausbildung in einer Abschlussprüfung befinden, eine Kita-Betreuung vor.

Auch für die Jahrgangsstufen 1 - 6 in den Schulen ist demnach eine Vor-Ort-Betreuung möglich. Nach wie vor muss die Notwendigkeit der Betreuung entsprechend belegt werden. Die aktuellen Vordrucke, den Alleinerziehende vorlegen müssen, sind auf der Homepage der Stadt Bergkamen hinterlegt.

Coronavirus in NRW: Mann hustet absichtlich Supermarkt-Kunden in Gütersloh an

16.05 Uhr: In Gütersloh soll ein 40 Jahre alter Mann Menschen vor einem Supermarkt mit Absicht angehustet haben. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, gegen ihn wurde zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Der Mann soll die in einer Schlange wartenden Personen mehrfach nach Geld und Zigaretten gefragt haben. Die Polizisten nahmen den Mann nach ihrer Kontrolle in Gewahrsam - um weitere Straftaten zu verhindern, wie es hieß. Ob er am Coronavirus erkrankt ist oder entsprechend getestet wurde, konnte ein Sprecher der Polizei auf dpa-Nachfrage nicht sagen.

15.43 Uhr: Die Unterbrechung des Loveparade Strafprozesses am Landgericht Duisburg wurde beendet. Am 4. Mai ist ein Verhandlungstermin angesetzt, der auch stattfinden kann. Wegen der Vielzahl der beteiligten Personen findet der Prozess von Anfang an in einem großen Saal statt. Auch bei diesem Prozess gilt es, die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus so klein wie möglich zu halten und genügend Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Coronavirus-Krise in NRW: Betrüger erbeuten mindestens 34.000 Euro

15.24 Uhr: In mindestens zwei Fällen haben Betrüger durch eine falsche Website Gelder des Coronavirus Soforthilfeprogramms erbeutet. Damit haben sie einen Schaden von 34.000 Euro angerichtet. Es sei jedoch gut möglich, dass die Zahlen sich noch erhöhen, wie NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart am Montag erklärte.

Bei der Polizei seien diesbezüglich 900 Anzeigen eingegangen, wovon bisher nur ein Viertel geprüft wurde. Einige dieser Anzeigen hatten sich jedoch bereits erledigt, da es sich nur um Verzögerungen bei der Auszahlung handelte.

Coronavirus in NRW: Telefonische Krankschreibungen verlängern - das fodert der Deutsche Hausärzteverband

15.06 Uhr: Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Weigeldt, hat den Gemeinsamen Bundesausschuss in einem offenen Brief dazu aufgefordert, die telefonische Krankschreibung bis mindestens Ende Juni zu verlängern. Er begründet die Forderung mit einer Vielzahl an Risikopatienten, die wegen der Ansteckungsgefahr nicht in die Praxen kommen wollen würden.

Coronavirus: Stadt Wesseling führt als erste Kommune eine Maskenpflicht an Schulen ein

14.46 Uhr: Als erste Kommune in NRW hat die Stadt Wesseling eine Mask enpflicht an Schulen eingeführt. Ab Dienstag (28. April) sollen Schüler und Lehrer der drei weiterführenden Schulen die Masken tragen müssen. Von der Regelung befreit sind Schüler, für die dies aus gesundheitlichen Gründen nicht möglicht ist.

Während des Unterrichts sind die Masken jedoch nicht verpflichtend, sondern nur in den Fluren oder auf dem Schulhof. Rund 6.000 Einmalmasken seien dafür an die Schulen geliefert worden. Für den weiteren Verlauf seien allerdings die Eltern verantwortlich.

Zahl der Coronavirus-Infizierten in NRW steigt auf 21.737

14.30 Uhr: Die Zahl der Genesenen Covid-19-Erkrankten in NRW steigt auf 21.737, während die Zahl der mit dem Coronavirus-Infizierten auf 31.860 steigt. 1.131 Personen sind in Folge des Virus verstorben. Wichtig, wenn man sich die Zahl der Genesenen anschaut: Diese Zahl basiert auf freiwilligen Rückmeldung. Es besteht keine Pflicht zur Meldung, wenn man wieder gesund ist.

Landkreis/ kreisfreie Stadt Bestätigte Fälle (IfSG) Todesfälle (IfSG) Genesene* Aachen & Städteregion Aachen 1.831 77 1.412 Bielefeld 370 3 246 Bochum 420 15 339 Bonn 631 6 438 Borken (Kreis) 877 35 669 Bottrop 142 6 71 Coesfeld (Kreis) 490 21 399 Dortmund 663 6 527 Duisburg 801 18 553 Düren (Kreis) 540 28 382 Düsseldorf 980 23 726 Ennepe-Ruhr-Kreis 376 11 298 Essen 710 30 516 Euskirchen (Kreis) 339 12 193 Gelsenkirchen 284 8 207 Gütersloh (Kreis) 587 17 382 Hagen 233 6 k.A. Hamm 426 28 k.A. Heinsberg (Kreis) 1.732 60 1.407 Herford (Kreis) 317 5 234 Herne 154 1 101 Hochsauerlandkreis (Kreis) 565 15 402 Höxter (Kreis) 277 5 175 Kleve (Kreis) 557 21 332 Köln 2.247 84 1.922 Krefeld 466 17 307 Leverkusen 191 3 151 Lippe (Kreis) 687 27 456 Märkischer Kreis 530 19 313 Mettmann (Kreis) 813 555 520 Minden-Lübbecke (Kreis) 414 7 308 Mönchengladbach 467 30 312 Mülheim / Ruhr 163 4 113 Münster 626 13 557 Oberbergischer Kreis 444 12 317 Oberhausen 176 1 144 Olpe (Kreis) 541 28 383 Paderborn (Kreis) 567 26 330 Recklinghausen (Kreis) 997 16 661 Remscheid 210 12 167 Rhein-Erft-Kreis 947 55 511 Rheinisch-Bergischer Kreis 406 14 301 Rhein-Kreis Neuss 573 19 486 Rhein-Sieg-Kreis 1.135 26 831 Siegen-Wittgenstein (Kreis) 262 8 k.A. Soest (Kreis) 339 4 279 Solingen 223 5 168 Steinfurt (Kreis) 1.221 57 778 Unna (Kreis) 589 23 k.A. Viersen (Kreis) 600 26 341 Warendorf (Kreis) 450 10 347 Wesel (Kreis) 490 19 329 Wuppertal 784 54 385 Gesamt 31.860 1.131 21.737

13.27 Uhr: Hinsichtlich der Schulöffnung für weitere Schülergruppen haben Bildungsverbände an Kultusminister appelliert. Es dürfe nicht zu einem Wettbewerb kommen, wer am schnellsten wieder Präsenzunterricht habe. Der Gesundheits- und Infektionsschutz müsse an erster Stelle stehen.

Kamen (NRW): Seniorin von angeblichen Covid-19-Erkranktem angepöbelt

13.10 Uhr: In NRW wurde eine Seniorin von einem angeblich Coronavirus-Infizierten angepöbelt und bespuckt. Die Seniorin aus Kamen war am Samstagabend (25. April) mit ihrem Hund spazieren, als ihr ein Mann von weitem auffiel.

Nachdem sie an ihm vorbeiging, habe er sie angepöbelt. Da er ihr sehr nah gekommen sein soll, habe die Frau einen anderen Weg eingeschlagen. Er sei ihr jedoch hinterher gekommen, habe sie angeschrien, dass er Corona habe und soll auf die Jacke der Seniorin gespuckt haben.

#Coronavirus: Insgesamt wurde am Wochenende 42 Einsätze bei der Polizei Unna gezählt :

38-jähriger Bergkamener spuckte Seniorin in Kamen an = #Strafanzeige #Ingewahrsamnahme



Zur Pressemeldung: https://t.co/FBQRKx363k pic.twitter.com/PE1TFY52t4 — Polizei NRW UN (@polizei_nrw_un) April 27, 2020

Daraufhin ging er weiter und blieb mitten auf der Straße stehen, als eine Zeugin in ihrem Auto vorbeifuhr. Sie forderte ihn auf, die Straße zu verlassen, woraufhin er mit gehobenen Fäusten auf sie zugekommen sei. Erst als sie andeutete, ihn mit ihrem Handy zu fotografieren, ließ er ab.

Kurze Zeit später traf die Polizei den Mann an und nahm ihn in Gewahrsam. Der 38-Jährige wurde nach seiner Ausnüchterung wieder entlassen. Er soll nicht mit dem Coronavirus infiziert seien.

Coronavirus: Schulen in NRW sollen über Online-Plattform Hilfe bekommen

12.40 Uhr: Unter der Einhaltung von Hygienemaßnahmen sollen Schulen in NRW langsam wieder zum Alltag zurückkehren. Von Seiten der Schulen kam es deswegen zu Kritik, da ihnen dazu die Hygienemittel fehlen würden. Durch eine Online-Plattform soll sich das nun ändern. Über diese Plattform sollen sie an Masken und Desinfektionsmittel kommen.

Auf der Plattform "Protectx" seien bereits mehr als 100 Hersteller und Lieferanten registriert. Die Schulen seien per Mail über dieses Angebot informiert worden.

Coronavirus in NRW: Weltärztepräsident fordert FFP2-Masken für alle

11.38 Uhr: Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat heftige Kritik an der Bundesregierung geäußert. Er warf ihr Versagen vor, weil sie es nicht geschafft hat, ausreichend FFP2-Masken zu beschaffen. Diese müssten die Lösung der Politik sein. Gleichzeitig fordert er, dass alle Menschen mit einer solchen Maske ausgestattet werden.

+ Weltärztepräsident Montgomery übt Kritik an Bundesregierung und Maskenpflicht. © Guido Kirchner /dpa Stoff-Schutzmasken, die ab heute fast überall Pflicht sind bezeichnete er als "Lappen" und beschrieb sie sogar als gefährlich. Bisher wollen Bund und Länder die FFP2-Masken ausschließlilch medizinischem Personal vorbehalten.

11.21 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet rechnet damit, dass die zuständige Behörde einem Neustart der Fußball-Bundesliga zustimmt. Derzeit werde das Konzept der DFL für einen Spielbetrieb ohne Zuschauer im Bundesarbeitsministerium geprüft. Laschet sei jedoch optimistisch. Gemeinsam mit Bayern Ministerpräsident Markus Söder hatte Laschet sich für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ausgesprochen. Sie hatten von einem möglichen Beginn am 9 . Mai gesprochen.

Coronavirus: Andreas Scheuer will Maskenpflicht im Fernverkehr

11 Uhr: Ab heute gilt in allen deutschen Bundesländern die Maskenpflicht - so auch in NRW. Tragen muss man die Maske unter anderem auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln des Nahverkehrs. Andres Scheuer sprach sich nun dafür aus, die Maskenpflicht auf Fernstrecken in ICE- und IC-Zügen auszuweiten. Dies werde er bei der nächsten Bund-Länder-Konferenz am Montag vorschlagen.

Wir können alle gemeinsam etwas tun, um die Ausbreitung des #Coronavirus weiter einzudämmen. Helft mit - auch mit dem Tragen einer #Schutzmaske insbesondere im Regional- und Nahverkehr! Mehr Infos dazu findet Ihr hier: https://t.co/EAGbLUUOSQ #COVID19deutschland #füreinander pic.twitter.com/OnyuERnYUe — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) April 16, 2020

Coronavirus in NRW: Oberlandesgericht Hamm will zur verantwortlungsvollen Normalität

10.40 Uhr: Auch die Justiz in NRW versucht langsam eine neue Normalität zu entwickeln. Das Oberlandesgericht Hamm versucht derzeit alle Bereiche wieder zum Laufen zu bringen und möchte so zu einer verantwortungsvollen Normalität zurückkehren.

In den letzten Wochen wurden eilbedürftige Verfahren und Aufgaben ohne Publikumsverkehr bearbeitet, nun sollen auch die anderen Tätigeiten schrittweise intensiviert werden. Oberstes Gebot seii dabei jedoch die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts einzuhalten.

Daraus ergibt sich, dass etwa in den Verhandlungssälen für ausreichend Abstand und in den Gebäuden für genügend Desinfektionsmittel gesorgt wird. Der Publikumsverkehr bleibt eingeschränkt und findet nur unter Einschränkungen statt.

10.13 Uhr: Eine Schule in Dormagen musste bereits wieder schließen. Ein Schüler der Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte, besuchte den Unterricht. Dies berichtet die Rheinische Post.

Coronavirus: NRW-Familienminister zu Kitaöffnungen

10.03 Uhr: NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat sich für einen größeren Spielraum der Länder bezüglich der Kitaöffnungen ausgesprochen. Er erklärte, dass das Coronavirus sich regional unterschiedlich entwickle und man dementsprechend auch regional angepasst reagieren müsse. Höhere Infektionszahlen in einigen Ländern dürften die Öffnung der Kitas in anderen Ländern nicht bremsen.

Coronavirus in NRW: Pflegeheime in Unna bekommen Spende

9.30 Uhr: In Unna haben zwei Pflegeheime eine Spende erhalten, die besonders während der Coronavirus-Pandemie helfen kann. Das Unternehmen ExTox Gasmesssysteme GmbH lies dem St. Bonifations Wohn- und Pflegeheim Unna und dem Unnaer heilig-Geist-Hospiz sechs Tablets zukommen.

Durch die Tablets bekommen die Bewohner der Häuser die Möglichkeit Videotelefonate mit ihren Familienmitgliedern zu führen. Seit der Corona-Krise dürfen diese nicht mehr in die Pflegeeinrichtungen kommen und können ihren Angehörigen so keine Besuche mehr abstatten. Seit Wochen haben sie sich in den meisten Fällen nicht gesehen.

+ Die Senioren im Pflegeheim freuen sich in der Coronavirus-Krise ihre Angehörigen sehen zu können. © Kurpas

Videotelefonate bieten die Möglichkeit, dass die Familien sich doch sehen können - wenn auch nur digital. Dafür benötigt es aber Tablets oder elektronische Geräte mit denen diese möglich sind, die in den meisten Einrichtungen nicht vorhanden sind.

Unna (NRW): Tablets überbrücken Coronavirus-Krise

Die Tablets sollen aber nicht nur genutzt werden, um den Kontakt zu Angehörigen herzustellen, sondern auch für Online-Visiten von Ärzten. Dadurch werden die persönlichen Kontakte reduziert und die Ansteckungsgefahr sinkt.

Ludger Osterkamp, der Geschäftsführer des Unternehmens ExTox erklärte, dass es seinem Unternehmen trotz der Coronavirus-Krise gut gehe und man einfach etwas weitergeben wollte.

Coronavirus: Tafeln in NRW öffnen wieder - Anpassung an neue Situation

9.08 Uhr: Etliche Tafeln in NRW haben wieder geöffnet - trotz der Coronavirus-Krise. Wolfgang Weilerswist, Landesvorsitzender der Tafeln in NRW, erklärte gegenüber der dpa, dass rund 120 von 170 Tafeln wieder aktiv seien. Doch auch sie haben sich an die neuen Maßnahmen angepasst und geben die Lebensmittel etwa nur durch ein Fenster zu den Kunden heraus oder liefern sie ihnen nach Hause.

Zu Beginn der Corona-Krise hatten die meisten Tafeln schließen müssen, da sie die Hygiene-Maßnahmen nicht umsetzen konnten. Die Wochen, in denen sie nun geschlossen hatten, haben sie für die Umgestaltung genutzt. Im Laufe der Zeit sollen noch mehr Tafeln in NRW wieder öffnen.

Update, Montag (27. April), 8.47 Uhr: NRW - Ab sofort gilt in Nordrhein-Westfalen eine Maskenpflicht. Wer ohne Mundschutz zum Einkaufen geht oder mit Bus und Bahn fährt, bekommt Ärger mit dem Ordnungsamt.

Coronavirus in NRW: Maskenpflicht in Kraft - es gibt auch Lockerungen

Erwachsene sowie Kinder ab sechs Jahren müssen ab heute Mund und Nase bedecken, wenn sie in Geschäfte sowie Busse und Bahnen gehen. Derzeit genügt noch ein Tuch oder ein Schal als Behelfsmaske.

Mit der Maskenpflicht in NRW will das Land die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Generell gilt weiterhin ein Mindestabstand von 1,50 Metern - auch mit Maske. Um den Mundschutz wiederzuverwenden, sollte man ihn regelmäßig heiß waschen*.

Ab heute dürfen auch größere Geschäfte wieder öffnen, so sie ihre Verkaufsfläche denn auf 800 Quadratmeter begrenzen. Mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter ist aber nicht erlaubt.

21.33 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet dämpft die Erwartungen an das nächste Gespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten über den Kampf gegen die Corona-Epidemie.

"Ich glaube, dass wir am Donnerstag keine neuen fundamentalen Entscheidungen haben werden", sagte er am Sonntag im ARD-Bericht aus Berlin.

Es sei verabredet gewesen, dass man nach den ersten Lockerungsmaßnahmen zwei Wochen abwarte, berichtet RUHR24.de*: "Da braucht man auch ein bisschen Geduld." Man werde vor allem über Kinder und Jugendliche sprechen, über Amateursport, über Spielplätze sowie den Umgang mit Gottesdiensten.

Coronavirus in NRW: 26-Jähriger stirbt in Essen an den Folgen von Covid-19

18.45 Uhr: Wegen des Coronavirus fällt der Urlaub in diesem Jahr zum Großteil aus. Ob man im Sommer wieder verreisen kann? Ungewiss.

Und es gibt noch mehr schlechte Nachrichten: Urlaub könnte nach der Corona-Krise deutlich teurer* werden. Der Grund dafür sind die Fluggesellschaften.

18.05 Uhr: Wie die Stadt Essen am Sonntag mitteilt, ist am Morgen ein erst 26-Jähriger an den Folgen seiner Coronavirus-Infektion gestorben. Der junge Mann war bereits Anfang April mit einer bestätigten Infektion mit Sars-CoV-2 ins Uniklinikum Essen eingeliefert worden.

Wie es weiter heißt, habe der Mann "keine nennenswerten Vorerkrankungen" gehabt. Die Anzahl der an Covid-19 gestorbenen Personen erhöht sich in Essen damit auf 32.

Am frühen Morgen ist heute (26.4.) ein weiterer Essener an einer Corona-Infektion verstorben. Die Anteilnahme gilt der Familie und den Angehörigen.https://t.co/DuXUHVvgrl #Coronavirus — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) April 26, 2020

Coronavirus in NRW: Neu-Infektionen steigen in Nordrhein-Westfalen langsamer

17.40 Uhr: Ab Montag (27. April) gilt eine bundesweite Maskenpflicht. Getragen werden muss der Mundschutz in Geschäften öffentlichen Verkehrsmitteln, medizinischen Einrichtungen und Wochenmärkten.

Kinder bis sechs Jahren sind von dem neuen Gesetz ausgeschlossen. Alle anderen müssen einen Mundschutz tragen. Doch gerade für Kinder gibt es bei der Maskenpflicht* einige Dinge zu beachten.

17 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Nordrhein-Westfalen ist am Sonntag (26. April) leicht auf 31 657 gestiegen. Das sind 197 bestätigte Fälle mehr als am Vortag, wie aus den Zahlen des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) hervorgeht.

Die Zahl der Corona-Toten erhöhte sich um 12 auf 1096. Gleichzeitig galten 21 583 Patienten als genesen - ein Anstieg um 1171 innerhalb von 24 Stunden.

Coronavirus in NRW: Flughafen Düsseldorf plant Stellen-Abbau

16.15 Uhr: Die Polizei hat in Köln ein illegales Bordell gefunden und anschließend stillgelegt. Ein 28-Jähriger hatte dort in einem Mehrfamilienhaus sechs Prostituierte entgegen der Corona-Schutzverordnung arbeiten lassen.

Die Polizei hatte das Bordell in dem Wohnhaus zufällig bei Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt entdeckt. Dabei waren die Fahnder eigentlich einem 41-Jährigen auf den Fersen, der in dem Haus vermutet wurde. Der Vorfall eignete sich bereits am Freitag (24. April).

14.45 Uhr: Als erster Flughafen in Deutschland plant der Flughafen Düsseldorf den Abbau von 600 Arbeitsplätzen. Und das trotz Kurzarbeit und Rettungsschirm.

Darüber unterrichtete die Geschäftsführung die abwesende Belegschaft am Freitag (24. April) per Videonachricht. Die Botschaft: Der Luftverkehr sinkt dauerhaft um 25 Prozent, deshalb wird in gleichem Maße Personal abgebaut. Bis Jahresende sind die Arbeitsplätze aufgrund bestehender Regelungen gesichert.

Kritik für die Maßnahme gibt es von Verdi, die die Pläne des Düsseldorfer Airports als "ertragsgesteuert" bezeichnet.

Coronavirus in NRW: Behörden testen 450 Bewohner eines Hochhauses

12 Uhr: Weil zwei Familien sich trotz Corona-Erkrankung nicht an die Quarantäne gehalten haben, müssen heute in Grevenbroich bei Düsseldorf alle 450 Bewohner eines Wohn-Komplexes getestet werden.

115 Mitarbeiter des Gesundheitsamts und vom Roten Kreuz sind vor Ort, um die Bewohner zu testen. Der Test auf das Coronavirus ist allerdings freiwillig. Wer sich jedoch nicht testen lassen möchte, muss 14 Tage in Quarantäne.

Außerdem darf keiner der Bewohner das Grundstück verlassen bis die Testergebnisse vorliegen. Damit ist etwa in zwei Tagen zu rechnen.

Coronavirus in NRW: Keine neuen Fälle in Herne

9.30 Uhr: Vorerst gute Nachrichten aus Herne: Wie die Stadt Herne mitteilte, gibt es keine neuen Fälle, bei denen Covid-19 nachgewiesen wurde.

Seit Ausbruch des Virus wurde bei insgesamt 149 Personen Corona nachgewiesen, 101 Patienten sind bereits wieder genesen und eine Person ist an verstorben. Derzeit sind in Herne noch 47 Menschen an dem Coronavirus erkrankt, aber nur 11 von ihnen befinden sich im Krankenhaus.

09.15 Uhr: Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte aus Köln, zeigt sich besorgt, welche Auswirkungen die Corona-Einschränkungen auf Kinder haben könnten. Er befürchtet, dass sie die Entwicklung der Jüngsten beeinträchtigen.

Coronavirus in NRW: Arzt befürchtet, dass Corona-Einschränkungen die Entwicklung von Kindern beeinträchtigen

+ Thomas Fischbach zeigt sich besorgt, dass das Kontaktverbot Auswirkungen auf Kinder haben könnte. © Karsten Lindemann/dpa "Durch das Kontaktverbot und das Eingesperrtsein drohen psychosoziale Schäden", sagte Thomas Fischbach gegenüber der Deutschen Presseagentur. Wenn Kinder nun monatelang nicht in die Kita oder Schule könnten, weder Freunde treffen noch auf Spielplätze gehen dürften, sei dies ein schwerer Eingriff in ihre Lebenswelt. Er fordert daher bei den Gesprächen über mögliche Lockerungen auch die Bedürfnisse der Kinder miteinzubeziehen.

Update, Sonntag (26. April), 8 Uhr: Ab Montag (27. April) gilt in NRW die sogenannte erweiterte Notbetreuung an Schulen und in Kindergärten. Bislang galt die Notbetreuung in NRW nur für Kinder von Arbeitnehmern und Selbstständigen, die in "systemrelevanten Berufsgruppen" arbeiten.

Diese Liste wurde zuletzt erweitert und am Freitag (24. April) noch einmal ergänzt. Auch Alleinerziehende, die beispielsweise selbst noch zur Schule gehen oder vor einer Abschlussprüfung stehen, dürfen von der Notbetreuung Gebrauch machen.

Coronavirus in NRW: Notbetreuung wird für Alleinerziehende erweitert

"Alle Familie in Nordrhein-Westfalen stehen vor großen Herausforderungen. Ganz besonders Alleinerziehende stehen durch Existenzsicherung und Kinderbetreuung unter großem Druck und enormen Belastungen", sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP).

Es sei ihm ein besonderes Anliegen, auch die Alleinerziehenden in dieser Situatuion zu unterstützen und ein Stück zu entlasten.

