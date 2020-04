Coronavirus in NRW: Schule in Dormagen wieder geschlossen +++ Stamp für regionale Anpassung der Kitaöffnungen

Live-Ticker zur Covid-19-Pandemie

Das Coronavirus schränkt das Leben in NRW ein. Alle Infos zu Sars-CoV-2, die Öffnung der Schulen und die Mundschutz-Pflicht im Covid-19-Live-Ticker von RUHR24.

In NRW breitet sich das Coronavirus* aus und beschäftigt viele Menschen.

breitet sich das Coronavirus* aus und beschäftigt viele Menschen. Seit Beginn der weltweiten Pandemie , ausgelöst durch den Erreger Sars-CoV-2 , zählt das Bundesland tausende Infizierte und hunderte Tote.

, ausgelöst durch den Erreger , zählt das Bundesland tausende Infizierte und hunderte Tote. Alle Entwicklungen zu Covid-19 in Nordrhein-Westfalen (NRW) gibt es im Live-Ticker von RUHR24.

11.21 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet rechnet damit, dass die zuständige Behörde einem Neustart der Fußball-Bundesliga zustimmt. Derzeit werde das Konzept der DFL für einen Spielbetrieb ohne Zuschauer im Bundesarbeitsministerium geprüft. Laschet sei jedoch optimistisch. Gemeinsam mit Bayern Ministerpräsident Markus Söder hatte Laschet sich für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ausgesprochen. Sie hatten von einem möglichen Beginn am 9 . Mai gesprochen.



Coronavirus: Andreas Scheuer will Maskenpflicht im Fernverkehr

11 Uhr: Ab heute gilt in allen deutschen Bundesländern die Maskenpflicht - so auch in NRW. Tragen muss man die Maske unter anderem auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln des Nahverkehrs. Andres Scheuer sprach sich nun dafür aus, die Maskenpflicht auf Fernstrecken in ICE- und IC-Zügen auszuweiten. Dies werde er bei der nächsten Bund-Länder-Konferenz am Montag vorschlagen.



Wir können alle gemeinsam etwas tun, um die Ausbreitung des #Coronavirus weiter einzudämmen. Helft mit - auch mit dem Tragen einer #Schutzmaske insbesondere im Regional- und Nahverkehr! Mehr Infos dazu findet Ihr hier: https://t.co/EAGbLUUOSQ #COVID19deutschland #füreinander pic.twitter.com/OnyuERnYUe — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) April 16, 2020

10.40 Uhr: Auch die Justiz in NRW versucht langsam eine neue Normalität zu entwickeln. Das Oberlandesgericht Hamm versucht derzeit alle Bereiche wieder zum Laufen zu bringen und möchte so zu einer verantwortungsvollen Normalität zurückkehren.



Coronavirus in NRW: Oberlandesgericht Hamm will zur verantwortlungsvollen Normalität

In den letzten Wochen wurden eilbedürftige Verfahren und Aufgaben ohne Publikumsverkehr bearbeitet, nun sollen auch die anderen Tätigeiten schrittweise intensiviert werden. Oberstes Gebot seii dabei jedoch die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts einzuhalten.



Daraus ergibt sich, dass etwa in den Verhandlungssälen für ausreichend Abstand und in den Gebäuden für genügend Desinfektionsmittel gesorgt wird. Der Publikumsverkehr bleibt eingeschränkt und findet nur unter Einschränkungen statt.



10.13 Uhr: Eine Schule in Dormagen musste bereits wieder schließen. Ein Schüler der Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatte, besuchte den Unterricht. Dies berichtet die Rheinische Post.



Coronavirus: NRW-Familienminister zu Kitaöffnungen

10.03 Uhr: NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat sich für einen größeren Spielraum der Länder bezüglich der Kitaöffnungen ausgesprochen. Er erklärte, dass das Coronavirus sich regional unterschiedlich entwickle und man dementsprechend auch regional angepasst reagieren müsse. Höhere Infektionszahlen in einigen Ländern dürften die Öffnung der Kitas in anderen Ländern nicht bremsen.



9.30 Uhr: In Unna haben zwei Pflegeheime eine Spende erhalten, die besonders während der Coronavirus-Pandemie helfen kann. Das Unternehmen ExTox Gasmesssysteme GmbH lies dem St. Bonifations Wohn- und Pflegeheim Unna und dem Unnaer heilig-Geist-Hospiz sechs Tablets zukommen.



Coronavirus in NRW: Pflegeheime in Unna bekommen Spende

Durch die Tablets bekommen die Bewohner der Häuser die Möglichkeit Videotelefonate mit ihren Familienmitgliedern zu führen. Seit der Corona-Krise dürfen diese nicht mehr in die Pflegeeinrichtungen kommen und können ihren Angehörigen so keine Besuche mehr abstatten. Seit Wochen haben sie sich in den meisten Fällen nicht gesehen.



+ Die Senioren im Pflegeheim freuen sich in der Coronavirus-Krise ihre Angehörigen sehen zu können. © Kurpas



Videotelefonate bieten die Möglichkeit, dass die Familien sich doch sehen können - wenn auch nur digital. Dafür benötigt es aber Tablets oder elektronische Geräte mit denen diese möglich sind, die in den meisten Einrichtungen nicht vorhanden sind.



Unna (NRW): Tablets überbrücken Coronavirus-Krise

Die Tablets sollen aber nicht nur genutzt werden, um den Kontakt zu Angehörigen herzustellen, sondern auch für Online-Visiten von Ärzten. Dadurch werden die persönlichen Kontakte reduziert und die Ansteckungsgefahr sinkt.



Ludger Osterkamp, der Geschäftsführer des Unternehmens ExTox erklärte, dass es seinem Unternehmen trotz der Coronavirus-Krise gut gehe und man einfach etwas weitergeben wollte.



9.08 Uhr: Etliche Tafeln in NRW haben wieder geöffnet - trotz der Coronavirus-Krise. Wolfgang Weilerswist, Landesvorsitzender der Tafeln in NRW, erklärte gegenüber der dpa, dass rund 120 von 170 Tafeln wieder aktiv seien. Doch auch sie haben sich an die neuen Maßnahmen angepasst und geben die Lebensmittel etwa nur durch ein Fenster zu den Kunden heraus oder liefern sie ihnen nach Hause.



Coronavirus: Tafeln in NRW öffnen wieder - Anpassung an neue Situation

Zu Beginn der Corona-Krise hatten die meisten Tafeln schließen müssen, da sie die Hygiene-Maßnahmen nicht umsetzen konnten. Die Wochen, in denen sie nun geschlossen hatten, haben sie für die Umgestaltung genutzt. Im Laufe der Zeit sollen noch mehr Tafeln in NRW wieder öffnen.



Update, Montag (27. April), 8.47 Uhr: NRW - Ab sofort gilt in Nordrhein-Westfalen eine Maskenpflicht. Wer ohne Mundschutz zum Einkaufen geht oder mit Bus und Bahn fährt, bekommt Ärger mit dem Ordnungsamt.

Coronavirus in NRW: Maskenpflicht in Kraft - es gibt auch Lockerungen

Erwachsene sowie Kinder ab sechs Jahren müssen ab heute Mund und Nase bedecken, wenn sie in Geschäfte sowie Busse und Bahnen gehen. Derzeit genügt noch ein Tuch oder ein Schal als Behelfsmaske.

Mit der Maskenpflicht in NRW will das Land die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Generell gilt weiterhin ein Mindestabstand von 1,50 Metern - auch mit Maske. Um den Mundschutz wiederzuverwenden, sollte man ihn regelmäßig heiß waschen*.

Ab heute dürfen auch größere Geschäfte wieder öffnen, so sie ihre Verkaufsfläche denn auf 800 Quadratmeter begrenzen. Mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter ist aber nicht erlaubt.

21.33 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet dämpft die Erwartungen an das nächste Gespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten über den Kampf gegen die Corona-Epidemie.

"Ich glaube, dass wir am Donnerstag keine neuen fundamentalen Entscheidungen haben werden", sagte er am Sonntag im ARD-Bericht aus Berlin.

Es sei verabredet gewesen, dass man nach den ersten Lockerungsmaßnahmen zwei Wochen abwarte, berichtet RUHR24.de*: "Da braucht man auch ein bisschen Geduld." Man werde vor allem über Kinder und Jugendliche sprechen, über Amateursport, über Spielplätze sowie den Umgang mit Gottesdiensten.

Coronavirus in NRW: 26-Jähriger stirbt in Essen an den Folgen von Covid-19

18.45 Uhr: Wegen des Coronavirus fällt der Urlaub in diesem Jahr zum Großteil aus. Ob man im Sommer wieder verreisen kann? Ungewiss.

Und es gibt noch mehr schlechte Nachrichten: Urlaub könnte nach der Corona-Krise deutlich teurer* werden. Der Grund dafür sind die Fluggesellschaften.

18.05 Uhr: Wie die Stadt Essen am Sonntag mitteilt, ist am Morgen ein erst 26-Jähriger an den Folgen seiner Coronavirus-Infektion gestorben. Der junge Mann war bereits Anfang April mit einer bestätigten Infektion mit Sars-CoV-2 ins Uniklinikum Essen eingeliefert worden.

Wie es weiter heißt, habe der Mann "keine nennenswerten Vorerkrankungen" gehabt. Die Anzahl der an Covid-19 gestorbenen Personen erhöht sich in Essen damit auf 32.

Am frühen Morgen ist heute (26.4.) ein weiterer Essener an einer Corona-Infektion verstorben. Die Anteilnahme gilt der Familie und den Angehörigen.https://t.co/DuXUHVvgrl #Coronavirus — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) April 26, 2020

Coronavirus in NRW: Neu-Infektionen steigen in Nordrhein-Westfalen langsamer

17.40 Uhr: Ab Montag (27. April) gilt eine bundesweite Maskenpflicht. Getragen werden muss der Mundschutz in Geschäften öffentlichen Verkehrsmitteln, medizinischen Einrichtungen und Wochenmärkten.

Kinder bis sechs Jahren sind von dem neuen Gesetz ausgeschlossen. Alle anderen müssen einen Mundschutz tragen. Doch gerade für Kinder gibt es bei der Maskenpflicht* einige Dinge zu beachten.

17 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Nordrhein-Westfalen ist am Sonntag (26. April) leicht auf 31 657 gestiegen. Das sind 197 bestätigte Fälle mehr als am Vortag, wie aus den Zahlen des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) hervorgeht.

Die Zahl der Corona-Toten erhöhte sich um 12 auf 1096. Gleichzeitig galten 21 583 Patienten als genesen - ein Anstieg um 1171 innerhalb von 24 Stunden.

Coronavirus in NRW: Flughafen Düsseldorf plant Stellen-Abbau

16.15 Uhr: Die Polizei hat in Köln ein illegales Bordell gefunden und anschließend stillgelegt. Ein 28-Jähriger hatte dort in einem Mehrfamilienhaus sechs Prostituierte entgegen der Corona-Schutzverordnung arbeiten lassen.

Die Polizei hatte das Bordell in dem Wohnhaus zufällig bei Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt entdeckt. Dabei waren die Fahnder eigentlich einem 41-Jährigen auf den Fersen, der in dem Haus vermutet wurde. Der Vorfall eignete sich bereits am Freitag (24. April).

14.45 Uhr: Als erster Flughafen in Deutschland plant der Flughafen Düsseldorf den Abbau von 600 Arbeitsplätzen. Und das trotz Kurzarbeit und Rettungsschirm.

Darüber unterrichtete die Geschäftsführung die abwesende Belegschaft am Freitag (24. April) per Videonachricht. Die Botschaft: Der Luftverkehr sinkt dauerhaft um 25 Prozent, deshalb wird in gleichem Maße Personal abgebaut. Bis Jahresende sind die Arbeitsplätze aufgrund bestehender Regelungen gesichert.

Kritik für die Maßnahme gibt es von Verdi, die die Pläne des Düsseldorfer Airports als "ertragsgesteuert" bezeichnet.

Coronavirus in NRW: Behörden testen 450 Bewohner eines Hochhauses

12 Uhr: Weil zwei Familien sich trotz Corona-Erkrankung nicht an die Quarantäne gehalten haben, müssen heute in Grevenbroich bei Düsseldorf alle 450 Bewohner eines Wohn-Komplexes getestet werden.

115 Mitarbeiter des Gesundheitsamts und vom Roten Kreuz sind vor Ort, um die Bewohner zu testen. Der Test auf das Coronavirus ist allerdings freiwillig. Wer sich jedoch nicht testen lassen möchte, muss 14 Tage in Quarantäne.

Außerdem darf keiner der Bewohner das Grundstück verlassen bis die Testergebnisse vorliegen. Damit ist etwa in zwei Tagen zu rechnen.

Coronavirus in NRW: Keine neuen Fälle in Herne

9.30 Uhr: Vorerst gute Nachrichten aus Herne: Wie die Stadt Herne mitteilte, gibt es keine neuen Fälle, bei denen Covid-19 nachgewiesen wurde.

Seit Ausbruch des Virus wurde bei insgesamt 149 Personen Corona nachgewiesen, 101 Patienten sind bereits wieder genesen und eine Person ist an verstorben. Derzeit sind in Herne noch 47 Menschen an dem Coronavirus erkrankt, aber nur 11 von ihnen befinden sich im Krankenhaus.

09.15 Uhr: Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte aus Köln, zeigt sich besorgt, welche Auswirkungen die Corona-Einschränkungen auf Kinder haben könnten. Er befürchtet, dass sie die Entwicklung der Jüngsten beeinträchtigen.

Coronavirus in NRW: Arzt befürchtet, dass Corona-Einschränkungen die Entwicklung von Kindern beeinträchtigen

+ Thomas Fischbach zeigt sich besorgt, dass das Kontaktverbot Auswirkungen auf Kinder haben könnte. © Karsten Lindemann/dpa "Durch das Kontaktverbot und das Eingesperrtsein drohen psychosoziale Schäden", sagte Thomas Fischbach gegenüber der Deutschen Presseagentur. Wenn Kinder nun monatelang nicht in die Kita oder Schule könnten, weder Freunde treffen noch auf Spielplätze gehen dürften, sei dies ein schwerer Eingriff in ihre Lebenswelt. Er fordert daher bei den Gesprächen über mögliche Lockerungen auch die Bedürfnisse der Kinder miteinzubeziehen.

Update, Sonntag (26. April), 8 Uhr: Ab Montag (27. April) gilt in NRW die sogenannte erweiterte Notbetreuung an Schulen und in Kindergärten. Bislang galt die Notbetreuung in NRW nur für Kinder von Arbeitnehmern und Selbstständigen, die in "systemrelevanten Berufsgruppen" arbeiten.

Diese Liste wurde zuletzt erweitert und am Freitag (24. April) noch einmal ergänzt. Auch Alleinerziehende, die beispielsweise selbst noch zur Schule gehen oder vor einer Abschlussprüfung stehen, dürfen von der Notbetreuung Gebrauch machen.

Coronavirus in NRW: Notbetreuung wird für Alleinerziehende erweitert

"Alle Familie in Nordrhein-Westfalen stehen vor großen Herausforderungen. Ganz besonders Alleinerziehende stehen durch Existenzsicherung und Kinderbetreuung unter großem Druck und enormen Belastungen", sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP).

Es sei ihm ein besonderes Anliegen, auch die Alleinerziehenden in dieser Situatuion zu unterstützen und ein Stück zu entlasten.

Rubriklistenbild: © dpa, Collage: RUHR24