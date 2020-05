Coronavirus in NRW: Teilnehmer von Corona-Demonstration attackiert +++ über 20 neue Infektionen in Seniorenheim

Live-Ticker zu Covid-19 in NRW

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen geht in NRW zurück. Alle Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Live-Ticker von RUHR24.

In Nordrhein-Westfalen (NRW) ist die Zahl der akuten Infektionen mit dem Coronavirus* rückläufig.

Über 32.000 Personen haben die durch den Sars-CoV-2 Erreger ausgelöste Krankheit Covid-19 bereits überstanden.

Alle aktuellen Entwicklungen und Beschlüsse zur Corona-Pandemie gibt es im Live-Ticker von RUHR24.de*.

Update, Sonntag (24. Mai), 21.12 Uhr: Schlechte Corona-Nachrichten aus NRW: In einem Senioren- und Pflegeheim in Düsseldorf sind 23 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bislang sei nur eine Bewohnerin in eine Klinik eingeliefert worden, die restlichen seien zurzeit symptomfrei, teilte die Stadt am Sonntag mit.

Sie blieben in der Pflegeeinrichtung in Quarantäne. Insgesamt lebten mehr als 100 Menschen in der Einrichtung im Stadtteil Benrath, hieß es. Das Gesundheitsamt hatte alle Bewohner getestet, nachdem das Coronavirus bei einem Mitarbeiter nachgewiesen worden war. Besuch darf nun nicht mehr empfangen werden, Mitarbeiter müssen Masken mit hoher Schutzstufe tragen.

In einem Senioren- und Pflegeheim in Benrath ist am Wochenende ein Ausbruch von Corona-Infektionen festgestellt worden. Bei 23 Bewohnern war das Testergebnis positiv. — Stadt Düsseldorf (@Duesseldorf) May 24, 2020

Update, Sonntag (24. Mai), 19.10 Uhr: NRW - In Bielefeld sollen zwei Teilnehmer einer Demonstration gegen Coronavirus-Beschränkungen am Samstagabend (23. Mai) auf dem Heimweg von vier bis fünf Männern attackiert und verletzt worden sein. Das berichtet die Polizei Bielefeld.

Wegen der zeitlichen und räumlichen Nähe zur Demonstration schließt die Polizei ein politisches Motiv der Angreifer nicht aus. Inzwischen ermittelt der Staatsschutz. Da die Fahndung nach den Angreifern bislang erfolglos gelaufen ist, bittet die Polizei nun mögliche Zeugen um Hinweise.

Update, Sonntag (24. Mai), 14.47 Uhr: Die Verzögerungen bei der Einführung der Corona-Warn-App stoßen zunehmend auf Kritik. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) kritisierte die Entwicklung in der Welt am Sonntag angesichts der Verspätung als "Elend". Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußerte grundsätzliche Zweifel an den bisherigen Plänen.

Coronavirus in NRW: Deutliche Kritik an Einführung der Corona-Warn-App

Schäuble prangerte die verspätete Einführung der App mit scharfen Worten an: "Gucken Sie sich das Elend um die Entwicklung einer Corona-App an. Ich bin kein Experte, aber es dauert mir ein bisschen lange." Die Corona-Tracing-App hätte es schon am Anfang der Pandemie gebraucht, am besten eine europäische.

Kretschmer äußerte sich skeptisch mit Blick auf die für Mitte Juni geplante Corona-Warn-App. "So wie die Corona-App jetzt auf den Weg gebracht worden ist, bringt sie keine ausreichende Sicherheit", sagte Kretschmer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wichtig seien für die Menschen eineinhalb Meter Abstand und das Tragen eines Mund-Nasenschutzes. AFP

+ Wolfgang Schäuble übt deutliche Kritik an der Einführung der Corona-Warn-App. © Michael Kappeler/dp a

Coronavirus in NRW: "Flatten the curve" - die Kurve wird in Nordrhein-Westfalen täglich flacher

NRW - Viel wurde zu Beginn der Pandemie über die Wichtigkeit der Strategie "Flatten the curve" im Kampf gegen das neuartige Coronavirus gesprochen. In Nordrhein-Westfalen (NRW) scheint das Vorhaben immer besser zu gelingen - die Zahl der akuten Infektionen ist seit Tagen rückläufig.

Am Sonntag (24. Mai) zählte das NRW-Gesundheitsministerium im bevölkerungsreichsten Bundesland insgesamt 37.204 Infizierte (94 mehr als am Vortag). Davon gelten bereits 32.330 als genesen (150 mehr als am Vortag).

Die Zahl der aktiven Infektionen beläuft sich somit auf 4.874. An den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 sind bisweilen 1.554 Menschen gestorben.

Entsprechend werden die ergriffenen Corona-Maßnahmen mehr und mehr gelockert. Ab dem 8. Juni nehmen beispielsweise die Kitas in NRW unter Einschränkungen den Regelbetrieb wieder auf*.

Coronavirus in NRW: Theater und Kinos dürfen am 30. Mai öffnen

Auch das aufgrund des Coronavirus (alle Artikel zur Krise in NRW)* stark reduzierte Freizeitprogramm wird schrittweise umfangreicher. So dürfen ab Freitag (30. Mai) Theater und Kinos unter Auflagen die Pforten öffnen.

Nach dem Oster- und dem Pessachfest war auch der Ramadan anders als je zuvor. Allen Musliminnen und Muslimen wünsche ich heute ein segensreiches und frohes Fastenbrechen. #EidMubarak Hoffe sehr, dass im nächsten Jahr auch #Ramadan wieder gemeinsam gefeiert werden kann. #EidAlFitr — Armin Laschet (@ArminLaschet) May 23, 2020

Anfang der folgenden Woche will sich die NRW-Landesregierung außerdem über weitere Lockerungen beraten, die in in den nächsten Wochen folgen sollen.

Alle weiteren Neuigkeiten über das Coronavirus in Nordrhein-Westfalen aus der vergangenen Woche gibt es hier.

