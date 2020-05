Coronavirus in NRW: Großer Ausbruch in Flüchtlingsunterkunft +++ Bars bleiben geschlossen

NRW-Live-Ticker zu Covid-19

In NRW gelten ab heute weitere Corona-Lockerungen. In einer Flüchtlingsunterkunft haben sich 130 Menschen angesteckt. Covid-19 im Live-Ticker.

Auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) kommen zahlreiche Lockerungen in der Coronavirus-Krise* zu.

kommen zahlreiche in der Coronavirus-Krise* zu. Die Coronavirus-Pandemie , ausgelöst durch den Erreger Sars-CoV-2 , sorgte in NRW für zahlreiche Infizierte und Tote.

, ausgelöst durch den , sorgte in für zahlreiche Infizierte und Tote. Die jüngsten Entwicklungen zu Covid-19 in NRW gibt es im Live-Ticker von RUHR24*.

Update, Montag (18. Mai), 12.09 Uhr: Während Restaurants und Hotels in NRW unter Auflagen öffnen dürfen, gilt das für Bars bislang nicht. Das größere Infektionsrisiko stehe laut dem Gesundheitsministerium NRW in keinem angemessenen Verhältnis zum Beitrag zur Versorgung. Das gelte besonders für Bars, die nicht in erster Linie Speisen anbieten, wie Cocktail- oder Shisha-Bars.

Coronavirus in NRW: 130 Infizierte in Flüchtlingsunterkunft bei Bonn

Update, Montag (18. Mai), 11.45 Uhr: NRW - Immer wieder gibt es neue Infektionsherde des Coronavirus in NRW. Nach Schlachtbetrieben hat es nun eine Flüchtlingsunterkunft bei Bonn erwischt.



In der Unterkunft für Flüchtlinge in St. Augustin haben sich nach aktuellen Tests 130 Menschen mit Covid-19 angesteckt. Die weiteren 170 Bewohner seien nicht infiziert, zitiert die dpa eine Sprecherin der Bezirksregierung in Köln.

+ In einer Flüchtlingsunterkunft in St. Augustin haben sich Dutzende Bewohner mit dem Coronavirus angesteckt. © Oliver Berg/dpa

Wie in allen Landesunterkünften würden auch in St. Augustin "höchste Hygienevorschriften" umgesetzt, sagte sie. Die Infizierten würden getrennt von den gesunden untergebracht. Auch Außenbereiche seien getrennt, das Essen nehmen die Bewohner auf de Zimmern ein.

Um Platz zu schaffen, würden negativ getestete Bewohner nun auf andere Unterkünfte verteilt. Zuvor waren in NRW bereits zwei weitere Flüchtlingsunterkünfte in Euskirchen und Düsseldorf betrofen.

Coronavirus in NRW: Gutscheine statt Geld für Konzert-Tickets

Update, Montag (18. Mai), 11.18 Uhr: Bei wegen der Coronavirus-Pandemie ausgefallen Konzerten und anderen Veranstaltungen sowie Abo-Zahlungen konnten Besucher bislang auf eine Erstattung hoffen. Das soll sich künftig ändern.

Denn Bundestag und Bundesrat haben eine Gesetzesänderung beschlossen. Damit müssen sich Kunden, die bereits Tickets gekauft haben, künftig mit Gutscheinen zufrieden geben. Bislang konnten sie sich in der Coronavirus-Krise den Kaufpreis der Konzerttickets erstatten lassen. Das Gesetz muss noch verkündet werden und tritt erst dann in Kraft.

Laut der Verbraucherzentrale sollen unter die neue Regelung auch laufende Abos, etwa für Fitnessstudios und Zoos, fallen. Die Verbraucherschützer kritisieren die Gutscheine als "zinslose Zwangskredite".

+ Kunden müssen bei bereits gekauften Tickets künftig Gutscheine akzeptieren. © Britta Pedersen/dpa-Z entralbild/dpa

Coronavirus in NRW: Corona-App soll Ausbreitung eindämmen - hat aber Einschränkungen

Update, Montag (18. Mai), 10.55 Uhr: Um die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie einzudämmen, lässt die Bundesregierung seit Wochen eine entsprechende App entwickeln. Dazu wurden jetzt weitere Details bekannt.

Bislang sind die Gesundheitsämter in NRW und Deutschland darauf angewiesen, dass sich Infizierte an möglichst viele Kontaktpersonen erinnern. Nicht immer klappt das. Mit einer Smartphone-App sollen die Bürger eine mögliche Ansteckung besser nachvollziehen können.

Die Entwicklung der Software hakte anfangs, jetzt ist die vorläufige Architektur der Coronavirus-App auf der Technik-Seite Github veröffentlicht geworden.

Die Entwickler planen demnach, dass der Abstand und Dauer des Kontakts zu anderen Personen per Bluetooth gemessen werden. So soll das Risiko einer Ansteckung über die App gemessen werden können. Wie bereits berichtet, sollen die Daten über mehrere Schlüssel gesichert sein.

Laut der Entwickler hat die Corona-App jedoch einige Einschränkungen. So könne sie etwa nicht genau feststellen, ob ein Handy nur weit entfernt ist, oder ein Objekt (Mauer, andere Menschen) dazwischen das Signal abschwächt. Und: Je häufiger der Abstand zu anderen Personen gemessen wird, umso kürzer ist die Akkulaufzeit des Handys.

Coronavirus in NRW: Illegales Fußballturnier in Oberhausen beendet

Update, Montag (18. Mai), 9.50 Uhr: In Oberhausen hat die Polizei am Wochenende ein illegales Fußballturnier mit mehreren Hundert Teilnehmern beendet. Die Spieler hatten sich offenbar per WhatsApp verabredet.

Wie die Rheinische Post berichtet, waren am Sonntag (17. Mai) rund 100 Personen auf die Anlage des B-Kreisligisten Post SV Oberhausen gekommen. Zunächst war von bis 300 Spielern die Rede. Der Pressesprecher des Klubs hatte beobachtet, wie der Fußballplatz sich am Nachmittag immer weiter füllte.

Als die von ihm gerufene Polizei anrückte, seien viele der Spieler zwar über die Zäune verschwunden, kurz darauf war der Platz aber wieder voll. Erst nach einem zweiten Polizeieinsatz und der Sperrung des Platzes durch das Ordnungsamt der Stadt war der Spuk vorüber.

Die Spieler waren unter anderem aus Essen, Wuppertal und Köln zu dem illegalen Turnier angereist und sollen sich laut dem Bericht über eine WhatsApp-Gruppe verabredet haben.

Coronavirus in NRW: Urlaub im Ausland pünktlich zu den Sommerferien denkbar

Update, Montag (18. Mai), 9.20 Uhr: Durch die Grenzöffnungen zu Nachbarländern wie Luxemburg und der von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) angekündigten Lockerung der Reisebeschränkungen in Europa rückt ein möglicher Sommerurlaub für die Menschen in NRW näher. Und das pünktlich zu Beginn der Sommerferien.

+ Heiko Maas berät heute in einer Videokonferenz über die innereuropäische Grenzöffnung für Touristen im Sommer. © Oliver Dietze/dpa

Während in der Coronavirus-Krise Urlaub an der Nordsee und Ostsee in Deutschland mittlerweile wieder möglich ist, hatten einige Nachbarländer teilweise ihre Grenzen kontrolliert.

Sollte alles nach Plan laufen, könnte mit Ankündigung von Heiko Maas bereits pünktlich zu den Sommerferien wieder Urlaub im Ausland möglich sein - allerdings mit Abstrichen. Ab dem 1. Juli soll es etwa beim Urlaub in den Niederlanden weitere Lockerungen geben. Auch wenn pünktlich zum Beginn der Sommerferien am 29. Juni (Montag) die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes aufgehoben werden soll, gelten in vielen Ländern jedoch weiter Maskenpflicht sowie deutlich höhere Strafen als in Deutschland, sollte man dagegen verstoßen.

Coronavirus in NRW: Videokonferenz mit beliebten Urlaubsländern zur Grenzöffnung für Touristen am Montag

Update, Montag (18. Mai), 8.11 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) will am heutigen Montag mit seinen Kollegen aus beliebten Urlaubsländern der Deutschen beraten, wie die Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie nach und nach gelockert werden können.

Teilnehmer der Videokonferenz sind Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Kroatien, Portugal, Malta, Slowenien, Zypern und Bulgarien. Es soll darüber beraten werden, wie trotz des Coronavirus eine koordinierte Öffnung der Grenzen für Touristen umgesetzt werden kann.

Maas will die vorerst bis zum 16. Juni in Deutschland geltende weltweite Reisewarnung für Urlauber schrittweise aufheben. Bedingung dafür ist, dass es bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie keine Rückschläge gibt. Es scheint also möglich, dass der Sommerurlaub in diesem Jahr nicht nur im Inland stattfinden muss.

Coronavirus in NRW: Kreis Coesfeld lockert Corona-Maßnahmen nach Ausbrüchen im fleischverarbeitenden Betrieb

Update, Montag (18. Mai), 7.52 Uhr: Im Kreis Coesfeld (NRW) werden mit einer Woche Verspätung die Kontaktbeschränkungen gelockert. Unter anderem sind nun Treffen von Angehörigen aus zwei Haushalten gestattet.

Restaurants, Cafés und Kneipen mit Sitzplätzen dürfen im Innen- und Außenbereich öffnen. Wegen hoher Neuinfektionszahlen nach dem Corona-Ausbruch in einem Fleischbetrieb waren die Lockerungen größtenteils verschoben worden.

+ Beim fleischverarbeitenden Betrieb Westfleisch in Coesfeld gab es hohe Neuinfektionszahlen. © Guido Kirchner/dpa

Update, Montag (18. Mai), 7.12 Uhr: Das Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen bleibt moderat. Entsprechend nimmt das Land NRW auch in dieser Woche weitere Lockerungen der bisherigen Coronavirus-Maßnahmen vor.

Coronavirus in NRW: Hotels öffnen ab heute - Besuch im Krankenhaus ab Mittwoch erlaubt

So dürfen nach wochenlanger Zwangspause ab heute die Hotels wieder öffnen. Gleiches gilt auch für die Jugendherbergen, für die laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) allerdings noch keine Klarheit darüber herrsche, welche Vorgaben der Landesregierung umgesetzt werden müssen. Entsprechend gibt es noch kein Öffnungsdatum.

Ein noch viel größerer Meilenstein auf dem Weg zurück in die Normalität wird für viele Patienten und Angehörige am Mittwoch (20. Mai) erreicht. Dann sind trotz der Coronavirus-Pandemie unter strengen Auflagen wieder Besuche in den Krankenhäusern möglich. Voraussetzung dafür ist, dass die Einrichtungen mit einem entsprechenden Konzept vorbereitet sind.

Update, Sonntag (17. Mai), 18.10 Uhr: Trotz der gelockerten Maßnahmen ist das Coronavirus in NRW nach wie vor da. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit Covid-19 hat sich in Nordrhein-Westfalen mittlerweile auf 36.268 erhört. Seit Samstag kamen 134 neue Infektionen dazu, zwei Personen sind außerdem an dem Virus gestorben. Die Zahl der Toten steigt damit auf 1.504.

Coronavirus in NRW: 150 weniger Menschen akut infiziert als am Vortag

Zugleich wurden den Angaben nach 282 weitere Menschen wieder gesund. Das NRW-Gesundheitsministerium listet 30 682 Genesene auf. Rein rechnerisch galten damit am Sonntag 4.082 Menschen in NRW als akut infiziert - 150 weniger als am Vortag.

Im DPD-Paketzentrum im Kreis Heinsberg sind etwa 80 Mitarbeiter positiv auf das #Coronavirus getestet. Alle 400 DPD-Mitarbeiter in Hückelhoven sind jetzt vorsorglich in zweiwöchiger Quarantäne. Was dieser Ausbruch für Empfänger von Paketen bedeutet: https://t.co/lKkviXJrWE pic.twitter.com/Kg7ysRRX3y — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) May 16, 2020

Im Kreis Heinsberg, wo es in einem Depot des Paketzustellers DPD zu einem Corona-Ausbruch gekommen war, kamen von Samstag auf Sonntag 28 registrierte Infektionen dazu (insgesamt 1.849). Im Kreis Coesfeld liegt der Wert nach zahlreichen Corona-Fällen in einem Fleischbetrieb erstmals wieder unter der Grenze von 50 bei nun 47,7.

Update, Sonntag (17. Mai), 13.06 Uhr: Neue Lockerungen bei den Coronavirus-Schutzmaßnahmen erfordern gleichzeitig auch einige neue Regeln, an die sich gehalten werden muss, damit die Lockerungen beibehalten werden können.

Coronavirus Regeln: NRW-Gesundheitsministerium mit neuen Vorgaben für Freibäder, Restaurants und Co.

Das NRW-Gesundheitsministerium hat deshalb unter anderem für Freibäder, Restaurants, Hotels, Massagestudios und Friseure einige neue Vorgaben veröffentlicht. Durchgehend gelten nach wie vor Mindestabstand oder Maskenpflicht, wenn der nicht durchzuhalten ist.

Freibäder (ab 20. Mai wieder geöffnet): Vorgeschrieben wird eine begrenzte Zahl an Gästen, der stetige Mindestabstand - auch im Becken und in Duschen - sowie Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Gäste müssen sich nach Betreten des Freibads die Hände waschen oder desinfizieren und jeder wird registriert.

+ Die Freibäder in NRW dürfen ab dem 20. Mai öffnen. Doch es gelten strenge Coronavirus-Regeln. © Jörg Carstensen/dpa

Restaurants (bereits wieder geöffnet) : Zu den bereits bekannten Regeln kommt in den neu veröffentlichten "Hygiene- und Infektionsstandards" die Möglichkeit, Gästen einen Mundschutz zu verpassen, wenn sie zum Beispiel die Toilette aufsuchen. Gewürzstreuer und Zahnstocher dürfen nicht offen auf dem Tisch stehen. Nach der Benutzung müssen sie abgewischt werden - Speisekarten ebenso.

: Zu den bereits bekannten Regeln kommt in den neu veröffentlichten "Hygiene- und Infektionsstandards" die Möglichkeit, Gästen einen Mundschutz zu verpassen, wenn sie zum Beispiel die Toilette aufsuchen. Gewürzstreuer und Zahnstocher dürfen nicht offen auf dem Tisch stehen. Nach der Benutzung müssen sie abgewischt werden - Speisekarten ebenso. Hotels (ab 18. Mai wieder geöffnet) : Beschäftigte, die direkten Kontakt mit Gästen haben, müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die Zimmerreinigung soll "bei kürzeren Aufenthalten" nicht jeden Tag, sondern nur nach der Abreise erfolgen. Alles, was im Zimmer liegt - zum Beispiel Zeitschriften - muss mindestens nach jedem Gästewechsel gereinigt werden.

: Beschäftigte, die direkten Kontakt mit Gästen haben, müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die Zimmerreinigung soll "bei kürzeren Aufenthalten" nicht jeden Tag, sondern nur nach der Abreise erfolgen. Alles, was im Zimmer liegt - zum Beispiel Zeitschriften - muss mindestens nach jedem Gästewechsel gereinigt werden. Friseure (bereits wieder geöffnet) : Bei "gesichtsnahen Dienstleistungen und nicht einhaltbaren Schutzabständen" müssen Beschäftigte eine spezielle Mund-Nasen-Maske "ergänzt von einer Schutzbrille oder einem Gesichtsschild" tragen. Das Tragen von Einweghandschuhen ist obligatorisch.

: Bei "gesichtsnahen Dienstleistungen und nicht einhaltbaren Schutzabständen" müssen Beschäftigte eine spezielle Mund-Nasen-Maske "ergänzt von einer Schutzbrille oder einem Gesichtsschild" tragen. Das Tragen von Einweghandschuhen ist obligatorisch. Fitnessstudios (bereits wieder geöffnet): Dort gelten weniger strenge Zutritts-Regeln als zum Beispiel für Freibäder: So werden als Maßstab pro Kunde sieben Quadratmeter - statt zehn - angesetzt. Dafür ist "aufgrund der Aerosolbelastung jedes hochintensive Ausdauertraining" verboten.

Alle weiteren Nachrichten zum Coronavirus in Nordrhein-Westfalen aus der vergangenen Woche.

