Newsticker zum Coronavirus in NRW: Friseure öffnen wieder – Besuche im Altenheim bald möglich?

Covid-19-Krise

Die Friseure in NRW öffnen wieder. Auch andere Lockerungen werden umgesetzt. Über die aktuelle Lage zum Coronavirus in NRW berichten wir hier im Newsticker.

Die Coronavirus-Zahlen in NRW bessern sich – mehr Lockerungen sind die Folge.

Auch Friseure dürfen den Betrieb wieder aufnehmen.

Alle Entwicklungen zur Covid-19-Krise in NRW hier im Newsticker.

Update: 4. Mai, 11.05 Uhr. Neben der Öffnung der Friseursalons gibt es in NRW noch weitere Lockerungen während der Coronakrise. In entsprechenden Mitteilungen gab das Land NRW bekannt, welche Einrichtungen ab sofort wieder öffnen dürfen:

Zoos und Tierparks

Botanische Gärten und Landschaftsparks

Landesgartenschauen

Museen

Musikschulen (Zunächst nur Einzelunterricht)

Weiterbildungseinrichtungen (zum Beispiel Volkshochschulen)

Gedenkstätten

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) macht indes Hoffnungen auf einem anderen Sektor: Er fordert ein schnelles Ende der Besuchsverbote in Altenheimen. Die Einrichtungen seien in Zeiten des Coronavirus die "Sorgenkinder" der Landesregierung. Man müsse um jeden Preis eine Ausbreitung des Coronavirus in den Einrichtungen verhindern.

Auf der anderen Seite könne man "den 170.000 Menschen in unseren Pflegeheimen nicht zumuten, dass für sie über ein halbes oder ganzes Jahr hinweg ein Besuchsverbot gilt, sie weder Ehepartner, Kinder oder Enkel sehen können", sagte Laumann gegenüber der "Rheinischen Post". Aktuell werden deshalb Möglichkeiten geprüft, wie unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen dennoch Besuche möglich sein könnten. Konkrete Vorschläge werden in Kürze vorliegen, so der NRW-Gesundheitsminister.

Coronavirus-Krise in NRW: Friseure dürfen öffnen

Erstmeldung. NRW – Bundesweit bessern sich die Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Personen. Die strikten Maßnahmen, die den Menschen in den letzten Monaten auferlegt wurden, lockern sich nach und nach. NRW Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gilt als besonders energischer Verfechter der schnellen Rückkehr zur Normalität. Dafür bekommt er viel Gegenwind. Doch auf eine Lockerung scheinen viele Menschen sehnlich gewartet zu haben, wie owl24.de* berichtet.

Coronavirus in NRW: Friseure öffnen wieder

Ab dem 4. Mai dürfen Friseure in NRW wieder ihren Dienst aufnehmen. Für viele Menschen kehrt dadurch ein lang vermisstes Stück Normalität zurück in den Alltag. Doch der Friseur-Besuch läuft in Corona-Zeiten anders ab, als sonst:

Keine Dienstleistungen im Gesicht (Wimpernfärben, Rasur etc.).

Maskenpflicht für Friseur und Kunde.

für Friseur und Kunde. Vermeidung von Warteschlangen.

Keine Wartebereiche im Salon.

im Salon. Freie Stühle um den Sicherheitsabstand zwischen den Kunden zu wahren.

zwischen den Kunden zu wahren. Vor jedem Schnitt müssen die Haare vom Friseur selbst gewaschen werden.

werden. Es dürfen keine Getränke angeboten werden.

angeboten werden. Kunden müssen sich auf höhere Preise einstellen.

In vielen Bundesländern werden ab heute die #Corona-Beschränkungen gelockert. Hunderttausende Schülerinnen und Schüler kehren in die #Schulen zurück, Frisöre, Museen, Zoos, Sport- und Spielplätze dürfen wieder öffnen. pic.twitter.com/h8qKmqLiDN — tagesschau (@tagesschau) May 4, 2020

Auch, wenn die zusätzlichen Leistungen einen Aufpreis zur Folge haben könnten, nehmen die meisten Kunden das wiedergewonnene Angebot gerne wahr. Die Friseure freuen sich über volle Terminbücher, wie der WDR berichtet. Durch die längere Arbeitsdauer pro Kunde haben viele Salons in NRW während der Coronavirus-Krise nun an sechs Tagen in der Woche geöffnet und zusätzlich verlängerte Öffnungszeiten.

In anderen Bereichen sind sich Bund und Länder noch lange nicht so einig, welche Lockerungen sinnvoll sind: Die Frage nach der Öffnung der Kitas in NRW wird zum politischen Streitthema. Armin Laschet droht Angela Merkel nun sogar mit einem Alleingang, sollte nicht bald eine Entscheidung fallen, wie msl24.de* berichtet. Zuvor äußerte sich NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) noch zuversichtlich, dass es bis zum Sommer eine schrittweise Rückkehr zur Öffnung der Kitas in NRW kommen werde*.

Auch bei Restaurants, Hotels und Co. soll es neue Pläne zu Öffnungen geben. Diese Pläne legten die verantwortlichen Minister von NRW, Baden-Württemberg und Niedersachsen der Regierung vor. So soll in der Coronavirus-Krise der Tourismus langsam wieder angekurbelt werden.

