Maskenpflicht ab Montag in NRW: Das passiert, wenn man dagegen verstößt

Maßnahme gegen Coronavirus-Pandemie

Ab Montag (27. April) gilt in NRW eine Maskenpflicht im Nahverkehr und in Geschäften. Aber was passiert, wenn man sich nicht an diese Regel hält?

In NRW tritt ab Montag die Maskenpflicht ein.

tritt ab Montag die ein. Damit soll das Coronavirus* weiter eingedämmt werden.

Aber wie hoch ist die Strafe, wenn man gegen die Regel verstößt? Andere Länder und Städte haben bereits klare Regeln.

Dortmund - Ab Montag (27. April) gilt in NRW aufgrund des Coronavirus eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften. Damit will die Landesregierung um Armin Laschet (CDU) die Pandemie weiter eindämmen, berichtet RUHR24.de*.

Mundschutzpflicht in NRW: Welche Strafen drohen bei Regelbruch?

Eine Pflicht heißt: Wer Bus und Bahn fährt oder einkaufen geht, muss eine sogenannte "Alltagsmaske" bzw. einen Mund-Nase-Schutz tragen (hier gibt es eine Anleitung zum Selbernähen*), sobald er in die Fahrzeuge oder die Ladenlokale eintritt. Auch Schals und Tücher sind erlaubt. Die Regelung gilt auch für Mitarbeiter von Geschäften und Bus- und Bahn-Mitarbeitern. Hier müssen die Masken auch getragen werden:

Wochenmärkte,

Einkaufszentren und "Shopping-Malls",

bei Abholung von Speisen und Getränken in gastronomischen Einrichtungen,

bei Handwerks- und Dienstleistungen, wenn der Abstand zum Kunden von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann,

in Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Bis Montag (27. April) können sich nun Geschäfte und Nahverkehrsbetriebe in NRW auf die neue Regelung vorbereiten. Laut neuer Coronaschutzverordnung vom 24. April ist die "Beachtung der Regelungen von den Geschäftsinhabern innerhalb ihrer Geschäftsräume genauso wie die bisherigen Vorgaben zu Mindestabständen, Personenbegrenzungen etc. sicherzustellen." Das Problem: Eine wirkliche Strafe können Ladeninhaber oder Mitarbeiter in Bussen und Bahnen "Sündern" (noch) nicht androhen - denn derzeit gibt es von Seiten des Landes NRW schlicht keine entsprechende Sanktion im aktuellen Bußgeldkatalog (Stand 24. April).

Dortmund: Nahverkehrsbetriebe können Einhaltung von Maskenpflicht nicht sicherstellen

Und selbst wenn es Sanktionen gäbe, könnten etwa Nahverkehrsbetriebe ihre Busse und Bahnen nicht flächendeckend kontrollieren. "Wir haben 2000 Haltestellen und Fahrzeuge mit mehreren Türen - da können wir nicht überall jemanden hinstellen und die Leute beim Einsteigen auf ihre Maske kontrollieren", sagt DSW21-Sprecher Frank Fligge.

Das Dortmunder Nahverkehrsunternehmen wolle aber "alle Register ziehen" und seine Fahrgäste über alle Kanäle über die Maskenpflicht informieren und darauf hinweisen. Fligge: "Wir appellieren an die Vernunft und die Eigenverantwortung der Menschen." Es sei schwer, so der Sprecher, Diskussionen mit maskenlosen Fahrgästen zu führen - das würde am Ende nur zu Verzögerungen im Betriebsablauf und damit unter Umständen auch zu Verspätungen führen.

NRW: Strafen bei Verstoß gegen Kontaktsperre - und was ist mit Mundschutzpflicht?

Aktuell gibt es Strafen für den Verstoß gegen die Kontaktsperre* - etwa bei Ansammlungen in der Öffentlichkeit (200 Euro pro Person) oder der Teilnahme an einer Veranstaltung (400 Euro pro Teilnehmer). Die Städte mit ihren Ordnungsbehörden sowie die Polizei in NRW warteten am Freitag (24. April) noch auf weitere Anweisungen vom Land, was Verstöße gegen die Mundschutzpflicht betrifft. Entsprechende Informationen erhielt RUHR24.de aus Behördenkreisen.

"Derzeit gibt es noch keine Regelung durch das Land NRW", verweist Dortmunds Stadtsprecher Maximilian Löchter auf noch ausstehende Informationen der schwarz-gelben Landesregierung. An die Bürger Dortmunds appelliert er aber, den "gesunden Menschenverstand" walten zu lassen und auch dann eine Maske zu tragen, wenn bis Montag noch keine Strafen feststehen.

Und NRW-Ministerpräsident Laschet mahnt trotz Maskenpflicht zur Vorsicht: Der sicherste Virus-Schutz blieben Abstands- und Hygieneregeln.

+ Diese Strafen gelten aktuell (unter anderem) für Verstöße gegen die Kontaktsperre in NRW. © Polizei NRW

Grundsätzlich sind für die Kontrolle der Einhaltung der Mundschutzpflicht zunächst die Ordnungsämter der NRW-Städte zuständig. Die Polizei greift ein, wenn Straftaten vorliegen - oder wenn die Ordnungsämter mit ihren Kapazitäten am Ende sind.

Mundschutzpflicht: Jena ahndet Vergehen mit 50 Euro

Und wie gehen andere Städte oder Länder mit Verstößen gegen die Mundschutzpflicht um? Jena etwa hatte als erste deutsche Stadt eine Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes eingeführt. Dort wird der Verstoß gegen die Maskenpflicht mit einem Verwarngeld von 50 Euro geahndet.

#NRW, @NdsLandesReg, @rlpNews und @saarland_de führen eine Maskenpflicht im ÖPNV und beim Einkaufen ein. MP @ArminLaschet:"Wir brauchen möglichst ähnliche Regelungen in allen deutschen Ländern.Das Wichtigste bleibt:Abstand halten und die konsequente Einhaltung von Hygieneregeln." pic.twitter.com/VlFGPOj3mj — Staatskanzlei NRW (@landnrw) April 22, 2020

Betreiber von Geschäften und Nahverkehrsmitteln können zudem von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und Personen, die der Maskenpflicht nicht nachkommen, ein Betretungsverbot aussprechen. Es ist also wahrscheinlich, dass das ab Montag auch in NRW (hier mehr Artikel aus dem Ressort auf RUHR24.de*) der Fall sein wird.

Wichtig: Es gibt auch Ausnahmen. Sie gelten für Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können. Für Beschäftigte kann die Verpflichtung durch gleich wirksame Schutzmaßnahmen wie eine Abtrennung durch Glas, Plexiglas oder ähnliches ersetzt werden, heißt es von der NRW-Landesregierung.

Rubriklistenbild: © Sina Schuldt/dpa, Federico Gambarini/dpa; Collage: RUHR24