NRW/Coronavirus: Minister fordert Tarifverträge für Pfleger +++ Mann aus Hagen stellt 13 Soforthilfe-Anträge

NRW-Live-Ticker zu Covid-19

In NRW gibt es trotz Coronavirus Lockerungen. Ein Minister fordert Tarifverträge für Pfleger. Die Infos zu Corona-Neuigkeiten im Covid-19-Live-Ticker.

Auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) kommen zahlreiche Lockerungen in der Coronavirus-Krise* zu.

kommen zahlreiche in der Coronavirus-Krise* zu. Die Coronavirus-Pandemie , ausgelöst durch den Erreger Sars-CoV-2 , sorgte in NRW für zahlreiche Infizierte und Tote.

, ausgelöst durch den , sorgte in für zahlreiche Infizierte und Tote. Die jüngsten Entwicklungen zu Covid-19 in NRW gibt es im Live-Ticker von RUHR24.

Update, Dienstag (12. Mai), 10.40 Uhr: NRW - Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich am "Tag der Pflege" für faire Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen ausgesprochen. Er forderte mit Blick auf die Coronavirus-Krise Tarfiverträge für die Angestellten in der Branche.

Coronavirus in NRW: Gesundheitsminister Laumann fordert Tarifverträge statt Bonus für Pfleger

Laumann dankte den Pflegebediensteten in Nordrhein-Westfalen: "Sie leisten nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie Außergewöhnliches. Ihr Engagement beeindruckt mich", teilte der Minister am Morgen mit.

Mit einem einmaligen Bonus für Pfleger, der bereits länger diskutiert wird, sei es jedoch nicht getan, sagte Laumann: "Wir brauchen dauerhaft faire Arbeitsbedingungen. Und zu fairen Arbeitsbedingungen zählen zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften ausgehandelte, flächendeckende Tarifverträge."

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) fordert Tarifverträge für Pfleger.

Das wäre eine dauerhafte und angfristige Wertschätzung. "Ich hoffe, dass das jetzt auch endlich die Arbeitgeber in der Pflegebranche einsehen", sagte Karl-Josef Laumann.

In vielen Bundesländern und auch in NRW hatten Pflegekräfte während der Coronavirus-Pandemie immer wieder auf Missstände in der Branche hingewiesen.

Coronavirus in NRW: Betrug bei Soforthilfen fliegt auf - Dutzende Verfahren mit hohem Schaden

Update, Dienstag (12. Mai), 9.37 Uhr: Die Soforthilfen in NRW waren eigentlich für Betriebe gedacht, die durch das Coronavirus in finanzielle Schieflage geraten waren. Doch neben professionellen Betrügern wollten sich auch normale Bürger die Taschen voll machen.

Das geht aus einem Bericht des Justizministeriums NRW (PDF) hervor. Neben den bekannten Fake-Seiten, auf denen Hunderte Betroffene auf falsche Hilfsangebote reinfielen, gab es auch Studenten, Renter und Arbeitslose, die sich in der Krise unrechtmäßig bereichern wollten. Meist seien die Voraussetzungen nicht erfüllt gewesen, um überhaupt Soforthilfen zu bekommen.

Bei den Coronavirus-Soforthilfen gab es in NRW Dutzende Betrugsfälle.

In Hagen soll ein Beschuldigter unter Angabe von nahezu identischen Personaldaten 13 Mal Soforthilfen beantragt haben. Der Sachbearbeiter bemerkte die Ungereimtheiten, jetzt ermittelt die Polizei.

Der Schaden liegt laut dem Bericht jeweils zwischen 9.000 und 15.000 Euro, die teilweise nicht ausgezahlt oder später wieder eingezogen wurden. In Bonn geht es um einen Gesamtschaden von 220.000 Euro, in Köln sogar 660.000 Euro. Banken oder die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) hätten den Schwindel meist bemerkt.

Coronavirus in NRW: Bochum will Einzelhandel und Gastronomie retten

Update, Dienstag (12. Mai), 9 Uhr: Auch in Bochum erwacht langsam wieder das Leben. Jetzt will die Stadt Bochum mit einem 10-Punkte-Plan Einzelhandel und die Gastronomie retten*.

Dieser sieht unter anderem einen eigenen Online-Shop und eine Bonus-App sowie einen Marketingfonds vor. Außerdem soll es eine Open-air-Galerie sowie einen Gastro-Fahrplan, etwa für das von der Coronavirus-Krise schwer getroffene Bermudadreieck in Bochum* geben.

Update, Dienstag (12. Mai), 7.30 Uhr: Heute beginnen für rund 90.000 Schüler in NRW die Abiturprüfungen unter Corona-Schutzmaßnahmen. Bis zum 25. Mai soll die Prüfungsphase andauern, danach folgen mündliche Prüfungen und Nachschreibetermine.

Bei den Abiturprüfungen in NRW gelten weiterhin die Hygiene-Standards und Schutzmaßnahmen. So sollen Tische mit ausreichend großem Abstand zueinander stehen, Laufwege besonders makiert sein und auf Handhygiene geachtet werden.

In NRW beginnen heute für rund 90 000 Schüler die Abiturprüfungen - unter Corona-Bedingungen.

Coronavirus in NRW: Abitur startet heute unter Corona-Bedingungen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte vorab auf die besondere Belastung der Abschlussjahrgänge hingewiesen. Es könne nicht von gleichen Prüfungsvoraussetzungen die Rede sein wie in den Jahrgängen davor. Die Coronavirus-Krise hätte enorme Auswirkungen auf das Lernverhalten der Schüler.

Die Vorsitzende des Philologen-Verbands NRW Sabine Mistler erwartet jedoch keinen coronabedingten Noteneinbruch, wie sie der Deutschen Presseagentur (dpa) mitteilte.

Ab Montag (11. Mai) kommen im #BildungslandNRW weitere Schülerinnen und Schüler zurück in den Präsenzunterricht. Alle Einzelheiten und aktuelle Informationen gibt es im #Bildungsportal ➡️ https://t.co/dGG1CnTjq1 – und hier noch einmal grundlegende Fakten zur aktuellen Planung ⤵️ pic.twitter.com/P5ULOGurV0 — Bildungsland NRW (@BildungslandNRW) May 8, 2020

Coronavirus in NRW: Armin Laschet äußert sich zu Kritik an Lockerungen

Update, Dienstag (12. Mai), 7.15 Uhr: Seit Montag (11. Mai) gelten in NRW neue Lockerungen der Coronavirus-Maßnahmen. Das Leben scheint wieder seinen Lauf zu nehmen - fast wie vor Corona. Deshalb wurde zunehmend Kritik laut.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sich dazu nun geäußert und stellte gegenüber dem WDR noch einmal klar: "Das Kontaktverbot gilt".

Zwar sehe er, dass wieder mehr größere Gruppen draußen unterwegs seien, doch sehe er auch genug Menschen, die sich vrantwortungsvoll verhalten, wie zum Beispiel im Einzelhandel. Für ihn sei es ein guter Tag gewesen, betonte Armin Laschet (CDU).

Coronavirus in NRW: Keine Neuinfektionen in Dortmund und Essen

22.41 Uhr: Das sind gute Neuigkeiten aus dem Ruhrgebiet: In den beiden größten Städten der Region, in Essen und in Dortmund, hat es am Montag (11. Mai) keine neuen Infizierten mit dem Coronavirus gegeben. Das teilten beide Städte, die um die 600.000 Einwohner haben, am Wochenanfang mit.

Somit liegen seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund insgesamt 710 positive Tests vor. 670 Patienten haben die Erkrankung bereits überstanden und gelten als genesen. Derzeit werden 15 Coronavirus-Patienten stationär behandelt; neun intensivmedizinisch, darunter acht beatmete Personen. Es gibt in der Stadt weiterhin vier Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Warum Dortmund verhältnismäßig gut durch die Corona-Krise kommt, erfahrt hier hier*.

In Essen sind derzeit dagegen 93 Personen am Coronavirus erkrankt. Seit Erkrankungswelle Ende Februar/Anfang März sind es 785 Personen.Nach einer Erkrankung an dem Virus sind 657 Essener wieder genesen. 35 Essenerinnen und Essener sind an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion verstorben.

Coronavirus in NRW: Neue Zahlen im Ruhrgebiet bekannt

22.02 Uhr: NRW - Das Gesundheitsamt im Kreis Unna meldet am Montag (11. Mai) nur zwei neue Coronavirus-Infektionen. Damit steigt die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 649.

Unterdessen sind 408 Personen wieder genesen (zwei neu Genesene seit Freitag). Die Zahl der Verstorbenen bleibt bei insgesamt 31. Aktuell sind 210 Menschen im Kreis Unna mit dem Erreger infiziert:

Bergkamen: 3 (+0)

Bönen: 6 (+0)

Fröndenberg: 95 (+0)

Holzwickede: 3 (+0)

Kamen: 4 (+0)

Lünen: 41 (+2)

Schwerte: 14 (+0)

Selm: 6 (+0)

Unna: 13 (+0)

Werne: 25 (-1)

21.45 Uhr: Die Stadt Essen meldet den 35. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es handelt sich dabei um einen 85-jährigen Mann mit erheblichen Vorerkrankungen.

Coronavirus in NRW: Keine bestätigten Neuinfektionen in Essen

In Essen sind nach Angaben der Stadt derzeit 93 Personen am Coronavirus erkrankt. 785 Menschen (keine Neuinfektion im Vergleich zum Vortag) haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert.

657 Personen (sechs mehr als am Vortag) sind nach einer Erkrankung wieder genesen. Die Zahl der mit dem Coronavirus Verstorbenen bleibt weiterhin steigt auf 35.

21.30 Uhr: In Bochum wurden seit Beginn der Pandemie insgesamt 471 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet (zwölf mehr als am Vortag), davon sind 401 genesen (zwei mehr als am Vortag), wie die Stadt am Montag (11. Mai) mitteilte.

Coronavirus in NRW: Zwölf Neuinfektionen, zwei neu Genesene in Bochum

Von den Erkrankten werden noch sieben stationär behandelt, vier unter ihnen intensivmedizinisch. 17 Menschen sind in Bochum an den Folgen der Virus-Erkrankung verstorben.

Eine weitere positiv getestete Person war in der vergangenen Woche ebenfalls verstorben, allerdings nicht an den Folgen der Corona-Infektion. Die durchschnittliche Infektionszahl (bezogen auf sieben Tage) beträgt zurzeit 8,1 auf 100.000 Einwohner.

Coronavirus in NRW: 22 Neuinfektionen und sechs neu Gesundete im Kreis Recklinghausen

21.15 Uhr: Am Wochenende gab es im Kreis Recklinghausen zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es handelt sich um einen 58-jährigen Mann aus Recklinghausen und einen 76-Jährigen aus Gladbeck. Am Montag kam kein weiterer Todesfall hinzu. Insgesamt sind im Kreis 34 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Die bestätigten Coronavirus-Fälle im Kreis Recklinghausen stiegen in den vergangenen 24 Stunden um 22 weitere Erkrankte auf 1.188 an. Insgesamt sind 947 Menschen wieder gesund, was einem Plus von 6 weiteren Geheilten entspricht. Die Zahlen im Detail (in der Klammer die Zahl der Gesundeten):

Castrop-Rauxel: 128 (82)

Datteln: 50 (45)



Dorsten: 151 (142)

Gladbeck: 203 (135)

Haltern am See: 82 (77)

Herten: 86 (81)

Marl: 102 (87)

Oer-Erkenschwick: 180 (129)

Recklinghausen: 151 (122)

Waltrop: 55 (47)

Coronavirus in NRW: Konzert von Robbie Williams kann erst 2021 stattfinden

20.55 Uhr: Ein Open-Air-Konzert von Robbie Williams in Bonn ist auf das nächste Jahr verschoben worden. Das neue Datum sei der 13. Juni 2021, teilte die Deutsche Telekom am Montag mit.

Es ist bereits der dritte Termin für das Konzert des Popstars im Rahmen des Beethovenjubiläums: Die ursprünglich geplanten Termine am 18. Mai und dann am 31. August wurden wegen der Coronavirus-Beschränkungen abgesagt.

Robbie Williams wird in diesem Jahr wegen des Coronavirus nicht mehr in Bonn auftreten.

Coronavirus in NRW: Tourismus in der Eifel leidet massiv unter der Corona-Krise

20.39 Uhr: Der Tourismus-Stopp wegen des Coronavirus hat der Eifel nach Schätzungen bislang Umsatzverluste von 384 Millionen Euro brutto beschert. Von den Einbußen von März bis Mai seien neben Hotellerie und Gastronomie auch Einzelhandel, Handwerk, Freizeitanbieter und Verkehrsbetriebe betroffen, sagte der Landrat des Kreises Vulkaneifel, Heinz-Peter Thiel, am Montag in Daun.

Täglich fehlten der Branche 4,3 Millionen Euro Bruttoumsatz: Die Coronavirus-Pandemie habe zu "einer Vollbremsung" geführt. In der Region Eifel gibt es allein rund 2400 touristische Betriebe.

Coronavirus in NRW: Stamp hofft auf mehr Kita-Tage für Kinder

20.02 Uhr: NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat seine Aussagen zum Besuch von noch nicht betreuten Kindern in Kitas präzisiert: Die angepeilten zwei Tage im Juni seien ein "Minimum", sagte Stamp in einem Podcast der NRW-Lokalradios. Natürlich strebe er mehr Tage an - genaueres könne man aber heute noch nicht sagen.

Auch den für September angekündigten eingeschränkten Regelbetrieb für alle Kinder würde man gerne vor September erreichen - "so schnell es geht und verantwortbar ist", sagte Stamp: "Ich trage die Verantwortung dafür, dass wir Familien und Kinder endlich entlasten, aber auch für die Sicherheit von Kindern und Mitarbeitern in den Einrichtungen. Um beides zu gewährleisten, bereiten wir auch die weiteren Schritte präzise vor."

Coronavirus - NRW-Innenminister: "Das darf die Polizei nicht tolerieren"

19.39 Uhr: NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sieht bei einigen Demos gegen die Coronavirus-Maßnahmen die Grenzen der Demonstrationsfreiheit erreicht. Dies sei der Fall, wenn der Mindestabstand unterschritten und Passanten und Polizisten bewusst angehustet werden, sagte Reul am Montag in Düsseldorf. "Diese Leute gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Das darf die Polizei nicht tolerieren."

Zudem missbrauchten Extremisten von links und rechts den Protest für ihre staatsfeindlichen Zwecke. "Da gibt es keine Verschwörungstheorie, die abenteuerlich genug ist. Mein Appell an die Bürgerinnen und Bürger: Passen sie auf, mit wem sie auf die Straße gehen. Passen sie auf, mit wessen Parolen sie unterwegs sind." Er werde das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Innenministerkonferenz im Juni setzen.

NRW-Innenminister Herbert Reul.

Coronavirus in NRW: LKA warnt vor neuer Betrugsmasche bei Corona-Soforthilfe

19.15 Uhr: Es gibt eine neue Betrugsmasche mit dem Soforthilfe-Programm in der Corona-Krise: Laut Landeskriminalamt NRW gab es in den vergangenen Tagen mehrere Fälle, in denen Unbekannte sich am Telefon als Mitarbeiter einer "Förderbank NRW" ausgaben - offenbar um an die Daten von Selbständigen heranzukommen.

Wie ein Sprecher des LKA erläuterte, sollte man bei Anrufen durch angebliche Bankmitarbeiter skeptisch sein - insbesondere wenn vertrauliche Daten abgefragt werden. Das LKA rate dazu, keine vertraulichen Informationen am Telefon preiszugeben und im Zweifelsfall die angebliche Bank selbst telefonisch zu kontaktieren.

Coronavirus in NRW: Minister rät von Mundschutz in Kitas ab

18.55 Uhr: NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) riet den Erzieherinnen und Erziehern in Kitas, auf Mundschutz zu verzichten. Eine Alternative seien zum Beispiel durchsichtige Visiere aus Kunststoff. Letztlich sei es den Trägern und dem Personal aber freigestellt, ob sie dennoch Schutzmasken einsetzen.

Da Kinder Nähe bräuchten und auch mal in den Arm genommen werden müssten, sei das Abstandsgebot in Kitas oder der Tagespflege "nicht zu halten", sagte Stamp. Daher versuche man mit Hygienekonzepten, das Risiko für das Fachpersonal zu minimieren.

NRW-Familienminister Joachim Stamp.

Coronavirus in NRW: Schwangere Asylsuchende muss nicht mehr in Gemeinschaftsunterkunft wohnen

18.33 Uhr: Das Land NRW darf eine schwangere Asylsuchende und ihren Ehemann nicht länger zwingen, in einer Gemeinschaftsunterkunft in Rheine zu wohnen. Nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Münster ist der Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus in der Zentralen Unterbringungseinrichtung derzeit nicht gewährleistet.

Das Paar hatte beklagt, dass wegen der beengten Wohnverhältnisse die Einhaltung des gebotenen Mindestabstands nicht möglich sei. Außerdem müssten die beiden sich Sanitäranlagen mit anderen Bewohnern teilen und es würden Reinigungsmittel fehlen. Laut Gericht konnte die Bezirksregierung Arnsberg nicht überzeugend darlegen, dass der Schutz in der Einrichtung gegen eine Ansteckung ausreichend vorliegt.

Coronavirus in NRW: Laumann hält Lockerungen für vertretbar

18.18 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hält die Lockerungen der Maßnahmen in der Coronavirus-Krise für vertretbar, sollten strenge Hygiene-Auflagen umgesetzt werden. "Ich glaube, das wir nicht alles über Monate mit Verboten und Geboten sichern können", so der Minister.

Die Menschen müssten aber weiterhin eine solidarische Grundstimmung bewahren, Kontakte auf das Nötigste reduzieren und sich fragen: "Muss ich mir das jetzt antun? Muss ich da hingehen?". Das Virus sei weiterhin "allgegenwärtig" und gefährlich.

17.58 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ruft die Bevölkerung auf, nicht weiter auf Besuche bei Arzt oder Zahnarzt zu verzichten oder diese unnötig zu verschieben. Viele Menschen hätten in den vergangenen Wochen zum Beispiel Routine- oder Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrgenommen.

Coronavirus in NRW: Arzttermine sollen wieder wahrgenommen werden

Angesichts einer hohen Dynamik bei der Coronavirus-Pandemie wäre dies für einen begrenzten Zeitraum auch richtig gewesen. Aber "in der jetzigen Situation müssen wir allerdings auch hier wieder mit der gebotenen Sorgfalt ein Stück weit zurück in die Normalität", so Laumann.

Wer aus Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrnehme oder sogar deutliche Krankheitssymptome ignoriere, riskiere womöglich schwere gesundheitliche Schäden. Der Appell des Gesundheitsministers an die Menschen in NRW lautet daher: "Gehen Sie wieder in die Arzt- und Zahnpraxen, um notwendige Untersuchungen und Behandlungen durchführen zu lassen." Die Praxen erfüllten hohe Hygienestandards und hätten sich sehr gut auf die Patientenbesuche in Zeiten der Coronavirus-Pandemie eingestellt.

Coronavirus in NRW: Mundschutz und Abstandsgebot - Angela Merkel appelliert an die Bürger

17.50 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eindringlich an die Bürger appelliert, im Kampf gegen das Coronavirus Mundschutz zu tragen und Abstand zu halten. Es werde in der aktuellen neuen Phase der Pandemie notwendig sein, "dass wir bei all den Lockerungen auch wirklich Sicherheit haben, dass die Menschen sich an die Grundgebote halten: Also Abstand, Mundschutz tragen mit Nasenschutz. Aufeinander Rücksicht nehmen", sagte Merkel nach einer Videokonferenz mit Vertretern des Gesundheitsamts im Harz. Die Kanzlerin fügte hinzu: "Das ist ganz wichtig".

Coronavirus in NRW: Angela Merkel warnt vor Mundschutz-Mutproben

17.35 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auch angesichts der Demos gegen Auflagen in der Coronavirus-Pandemie erneut zur Vorsicht gemahnt. Ihr sei berichtet worden, dass viele Menschen am Wochenende ohne Mundschutz Einkaufen gewesen seien, sagte die Kanzlerin nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen am Montag in einer Videoschalte des CDU-Präsidiums.

Zum Teil sei dieses Verhalten sogar als Mutprobe angesehen worden, kritisierte Merkel. Das Gebot sei aber immer noch, sich an die geltenden Abstandsregeln zu halten. Erst in zwei bis drei Wochen werde man wissen, wie sich die vergangene Woche beschlossenen Lockerungen der Coronavirus-Beschränkungen auf die Infektionszahlen auswirkten.

Coronavirus in NRW: DFL schlägt Termine zur Fortsetzung von DFB-Pokal und 3. Liga vor

17.11 Uhr: Der Spielbetrieb im DFB-Pokal soll in der derzeitigenCoronavirus-Krise im Juni fortgesetzt werden. Vorbehaltlich einer politischen Erlaubnis sind die beiden Halbfinals für den 9. und 10. Juni geplant und das Finale in Berlin für den 4. Juli, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag nach einer Präsidiumssitzung mitteilte.

Außerdem soll die 3. Liga frühestens am 26./27. Mai fortgesetzt werden, auch hier vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Die Saison war aufgrund der Pandemie Mitte März unterbrochen worden.

Coronavirus in NRW: Politiker von CDU und SPD warnen vor Radikalisierung

17.01 Uhr: Nach den Demos gegen die Coronavirus-Schutzmaßnahmen warnen führende Politiker vor einer Radikalisierung des Protests. Wer die Pandemie leugne und zum Verstoß gegen Schutzvorschriften aufrufe, nutze die Verunsicherung der Menschen schamlos dafür aus, die Gesellschaft zu destabilisieren und zu spalten, sagte SPD-Chefin Saskia Esken den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wegschauen und Schweigen hilft nicht. Hier müssen wir gegenhalten und uns als streitbare Demokraten erweisen."

Ähnlich äußerte sich CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak: "Wir lassen nicht zu, dass Extremisten die Corona-Krise als Plattform für ihre demokratiefeindliche Propaganda missbrauchen", sagte er der Augsburger Allgemeinen. Die CDU nehme die Sorgen der Bürger ernst. "Aber klar ist auch, dass wir konsequent gegen diejenigen vorgehen, die jetzt die Sorgen der Bürger mit Verschwörungstheorien anheizen und Fake-News in Umlauf bringen."

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.

Coronavirus in NRW: Polizei geht gegen unangemeldete Versammlung vor

16.40 Uhr: Auch in Essen kam es am Samstag (9. Mai) zu einer nicht genehmigten Versammlung von etwa 250 Personen, wie die Polizei Essen mitteilt. Nachdem Lautsprecherdurchsagen zu den aktuellen Coronavirus-Schutzmaßnahmen nicht den gewünschten Erfolg brachten, wurde die Versammlung demnach aufgelöst.

Außerdem seien die Personalien der Beteiligten aufgenommen und Platzverweise erteilt worden. Die Stadt Essen prüfe nun zahlreiche Verstöße gegen die Coronavirus-Schutzverordnung und bereite sich strategisch sowie personell auf weitere Versammlungen dieser Art vor.

Coronavirus in NRW: Essen-OB Kufen kündigt konsequentes Vorgehen gegen unangemeldete Demos an

"Auf diese unangemeldete Demonstration gegen die aktuellen Coronaschutzbestimmungen haben Polizei und Stadt konsequent reagiert und werden auch in Zukunft entschieden vorgehen", so Oberbürgermeister Thomas Kufen und Polizeipräsident Frank Richter.

"Zum Schutz der Bevölkerung und auch zur Einhaltung der Regeln, die für alle gelten, wurde die Versammlung aufgelöst. Ich spreche mich entschieden gegen das Vorgehen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Motive dieser Versammlung aus, weil damit andere Menschen gefährdet und die Bemühungen, Infektionsketten zu durchbrechen und Neuinfektionen von Bürgerinnen und Bürgern zu verhindern, ad absurdum geführt werden", erklärt Oberbürgermeister Kufen weiter.

Coronavirus in NRW: Gesundheitsminister Laumann äußert sich zur aktuellen Lage

16.15 Uhr: Nach den hohen Coronavirus-Infektionszahlen im Kreis Coesfeld befürchtet NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) keine ähnliche Krise in anderen Kreisen oder Städten. Er sehe zur Zeit nicht, dass auch in anderen Kommunen Corona-Lockerungen wegen zu hoher Infektionszahlen wieder rückgängig gemacht werden müssten, denn die Zahlen seien hier jeweils weit weg von der kritischen Obergrenze.

16 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Laumann fordert die Betreiber der Fleischfabriken in NRW dazu auf, Konsequenzen aus den zahlreichen Infektionen mit dem Coronavirus zu ziehen. Für den Betrieb sowie die Wohnsituation der Arbeiter und deren Transport sei ein schlüssiges Hygienekonzept notwendig. Die Betreiber der Höfe sollten sich lieber damit beschäftigen, anstatt gegen die gerichtlichen Schließungen vorzugehen.

Regierungssprecher zu Coronavirus-Demos: Kein Rückschluss auf Stimmung im ganzen Land

15.40 Uhr: Regierungssprecher Steffen Seibert hat sich zu den Coronavirus-Demonstrationen am Wochenende positioniert. In der Bundespressekonferenz sagte er, dass man die Demonstration und Meinung einiger Hundert oder Tausend Demonstranten nicht auf die "Überzeugungen von 83 Millionen Menschen in Deutschland" hochrechnen könne und dies keinen allgemeinen Rückschluss auf die Stimmung im Volk zulasse.

Er betonte, dass die Bürger natürlich auch während der Coronavirus-Pandemie das Recht auf friedliche Demonstrationen hätten, jedoch müssten sie dennoch die Verantwortung für ihre Mitbürger tragen. Daher könne man auch während der Demos die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen verlangen.

#Coronavirus: Eine lebhafte Debatte ist das Zeichen eines freien Landes. Etwas ganz Anderes sind abstruse Behauptungen oder #Verschwörungstheorien, die unser Land spalten und die Menschen gegeneinander aufbringen: pic.twitter.com/EFloqqUWPF — Steffen Seibert (@RegSprecher) May 11, 2020

Wegen des Coronavirus: Verluste in Millionenhöhe bei Borussia Mönchengladbach

15.12 Uhr: Der Bundesligist Borussia Mönchengladbach schätzt den Verlust durch die Coronavirus-Krise auf 10 bis 13 Millionen Euro. Wenn die Saison nicht zu Ende gespielt werden könnte, könnte er noch auf 32 Millionen Euro ansteigen. Von der geplanten TV-Geld-Charge hat die Borussia bisher 3 Millionen Euro überwiesen bekommen. Für jedes weitere Spiel bekomme die Borussia einen weiteren Teilbetrag überwiesen.

Stephan Schippers, der Geschäftsführer des Vereins bezeichnete die Situation als eine Belastung, die allerdings nicht existenzbedrohend sei. Man werde mit der Krise zurecht kommen.

Gastronomen in NRW öffnen die Türen, doch die Coronavirus-Sorgen bleiben

14.54 Uhr: Ab heute dürfen Gastronomen in NRW wieder ihre Türen öffnen und Gäste empfangen. Dies allerdings nur unter strengen Auflagen. Für die Gastronomen stellt die Möglichkeit ihre Betriebe zu öffnen eine Erleichterung dar, doch ihre Sorgen bleiben weiterhin groß.

Der Gaststättenverband Dehoga NRW rechnet dennoch mit hohen Umsatzeinbußen von mehr als 50 Prozent. Grund dafür ist zum einen, dass die Kapazitäten unter den Auflagen deutlich verkleinert sind und zum anderen die Gäste trotz allem noch sehr verunsichert sind.

NRW-Minister Laumann: Coronavirus-Bonus nicht für alle Gesundheitsberufe

14.29 Uhr: Die NRW-Landesregierung möchte den geplanten Bonus für Altenpflegekräfte nicht auch in allen anderen Gesundheitsberufen zahlen. Aktuell gebe es keinen vergleichbaren Tätigkeitsbericht und die Messlatte für diesen Bonus sei hoch. Am Mittwoch wird sich der Gesundheitsausschuss mit dem Thema befassen.

Die Bundesregierung plant, Altenpflegekräften einen Coronavirus-Bonus als Einmalzahlung in Höhe von 1.500 Euro zu zahlen. Wenn Arbeitgeber sich vollständig weigerten, könnte der Landesanteil NRWs 106 Millionen Euro betragen. NRW-Gesundheitsminister Laumann erklärte, dass die besonderen Leistungen der Pflegekräfte in der Pandemie zu würdigen seien, aber es keinen Bedarf für eine "verbesserte, tarifvertraglich verankerte Vergütung der Pflegekräfte" gebe.

Coronavirus-Ausbruch bei Westfleisch Thema in NRW-Landtag

14.15 Uhr: Der Ausbruch des Coronavirus im Westfleisch-Betrieb in Coesfeld wird am Mittwoch (13. Mai) auch im NRW-Landtag Thema sein. Die SPD möchte vom zuständigen Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann wissen, seit wann die Behörden von den Infektionen in dem Betrief wussten und was sie unternommen haben, um weitere Ansteckungen einzudämmen. Es gehe darum zu klären, welche Verantwortung Laumann für diese Zustände habe.

14 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronavirus Infektionen in NRW steigt heute auf 35.114 Personen. 1.436 Personen sind in Folge der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, 28.708 hingegen sind wieder genesen.

Schlachtbetriebe unter die Lupe genommen: Coronavirus-Tests in NRW

13.30 Uhr: Auch bei Deutschlands größtem Fleischverarbeiter Tönnies haben heute im Schlachtbetrieb in Rheda-Wiedenbrück Massentests auf das Coronavirus begonnen. Das Testzentrum sei seit Mittag auf dem Gelände im Kreis Gütersloh in Betrieb, so Unternehmenssprecher Andre Vielstädte. Insgesamt würden dort 6.500 Menschen arbeiten.

Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einer Fleischfabrik des Unternehmens Westfleisch, sollen nun in ganz NRW alle 20.000 Mitarbeiter in Schlachtbetrieben auf das Virus getestet werden. Der Tönnies-Sprecher erklärte, dass es derzeit keinen Anlass gebe von einem Infektionsgeschehen in den Betrieben auszugehen. Die 23 Infizierten im Kreis Gütersloh hätten keinerlei Verbindung zur dortigen Fleischindustrie.

Coronavirus in NRW: Massentests auch bei Tönnies

Der Kreis Gütersloh möchte bei Tönnies und anderen Fleischbetrieben am Tag 500 Tests machen. Auch im Kreis Coesfeld gehen die Testungen heute weiter. Am dortigen Westfleisch-Werk werden derzeit 230 Infizierte gezählt. Er wurde auf Anordnung der Behörden geschlossen.

12.40 Uhr: Der Rechtsmediziner und Professor an der Charité warnte vor einer steigenden Anzahl an Suiziden, die in Verbindung mit der Angst vor einer Coronavirus-Infektion stehen. Im RBB erklärte er, dass dies aus Polizeiakten hervorgehe und sprach von acht solcher Fälle.

Wer Hilfe benötigt oder sich in einer vermeintlich ausweglosen Situation befindet, kann sich rund um die Uhr kostenlos an die Telefonseelsorge wenden:

0800/111 0 111



0800/111 0 222

RKI zum Coronavirus: Keine zu frühen Schlussfolgerungen aus steigender Reproduktionszahl

12.25 Uhr: Das Robert Koch-Institut bekräftigt, dass der Wiederanstieg der Reproduktionszahl über die kritische Marke von 1 noch keine Schlussfolgerungen über das Infektionsgeschehen in Deutschland zulasse. Daraus könne man nicht ablesen, ob sich der Trend der sinkenden Infektionszahlen aus den letzten Wochen fortsetzt oder wieder steigt.

Gleichzeitig weist das RKI auch darauf hin, dass es zu statistischen Schwankungen kommen kann, die durch die niedrigen Zahlen verstärkt sind. Während der Wert in der vergangenen Woche auf 0,83 geschätzt wurde, liegt er nun bei 1,13. Die Entwicklungen sollten in den nächsten Tagen sehr genau beobachtet werden.

Coronavirus: VfL Bochum Torwart spendet iPads an Klinikum in NRW

11.55 Uhr: Der Torwart des VfL Bochum, Manuel Riemann, hat der Universitätskinderklinik Bochum sieben iPads gespendet. So können die kleinen Patienten der Klinik fortan per Videochat mit ihren Familien und Freunden telefonieren.

Der VfL Bochum Torwart spendete der Universitätskinderklinik Bochum sieben iPads.

"Ich bin selbst Vater eines 14 Monate jungen Kindes und mag mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn das Kind in der Klinik liegt und ein Besuch für die Eltern so eingeschränkt ist", sagte er während der Überreichung.

Coronavirus in NRW: Bisher nicht mehr Insolvenzen als sonst

11.26 Uhr: Trotz der Coronavirus-Krise ist die Zahl der Insolvenzen bisher nicht groß angestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes nahm die Zahl der eröffneten Regelinsolvenzverfahren im März lediglich um 1,6 Prozent zu, im April sei sie um 13,4 Prozent gesunken.

Grund dafür ist jedoch, das Unternehmen, die wegen des Coronavirus zahlungsunfähig sein, vorübergehend von der Pflicht des Insolvenzantrags befreit sind. Zudem kommt es auch zu Fällen, wo die Bearbeitung von Anträgen sich verzögert, da Gerichte nur eingeschränkt arbeiten.

Jens Spahn: Konsequentes Handeln im Kampf gegen das Coronavirus

11.00 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ruft Länder und Kommunen dazu auf konsequent durchzugreifen, um gegen das Coronavirus vorzugehen. Es sei relevant, Infektionsketten schnell zu verfolgen und entsprechende Personen zu isolieren. Nur wenn in den einzelnen betroffenen Regionen schnell gehandelt werde, könne verhindert werden, dass die Zahl der Infektionen bundesweit ansteigt.

„Wie wohl ist Ihnen dabei, dass die Bundesregierung jetzt bloß noch eine Notbremse hält und ansonsten die Entscheidungen weit abgegeben hat bis runter in die Landkreise?“ – diese und weitere Fragen stellt @ClausKleber Bundesgesundheitsminister @jensspahn (#CDU) pic.twitter.com/l2bgKcdr5u — ZDF heute journal (@heutejournal) May 10, 2020

In der vergangenen Woche hatten die Länder überwiegend freie Hand im Umgang mit den Lockerungen der Coronavirus-Auflagen bekommen. Dabei wurde jedoch auch beschlossen, dass Regionen stark durchgreifen und die Beschränkungen wieder erhöhen, wenn die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 100 000 Einwohner auf über 50 steigt. Dies betrifft auch den Kreis Coesfeld.

Folgen der Coronavirus-Krise: Milliardenhilfen für die Deutsche Bahn

10.36 Uhr: Der Bund soll Milliardenhilfen für die Deutsche Bahn planen. So berichtet die Funke Mediengruppe und bezieht sich auf ein gemeinsames Konzept der Bahn mit dem Verkehrs- und Finanzministerium.

Dabei soll eine Eigenkapitalerhöhung sowie eine Erhöhung der Verschuldungsgrenze des bundeseigenen Konzerns geplant sein. Die Bahn sehe im Gegenzug Einsparungen bei Personal- und Sachkosten vor, zudem solle es für den Vorstand 2020 keinen Bonus geben. Die Einbußen für die Deutsche Bahn belaufen sich auf mehrere Milliarden.

NRW: Demo gegen Coronavirus-Maßnahmen in Köln - Abgeordnete warnen vor Radikalisierung

10.18 Uhr: Nachdem es schon am Wochenende in vielen deutschen Städten Demonstrationen gegen die Einschränkungen in der Coronavirus-Krise gegeben hat, soll heute Abend in Köln erneut eine Demo stattfinden. Um 18 Uhr möchte das Bündnis "Köln gegen Rechts" für Grundrechte und gegen rechte Verschwörungstheorien demonstrieren.

Nach den vielen Protesten, warnten mehrere Abgeordnete vor einer Radikalisierung dieser. Der stellvertretende Chef der Grünen-Fraktion Konstantin von Notz erklärte, dass es in einer Demokratie selbstverständlich und legitim sei, Bedenken und Unmut zu äußern und Maßnahmen infrage zu stellen. Doch aktuell würden auch alle die mitmachen, die das System grundsätzlich kritisieren. Die SPD-Innenpolitikerin Ute Vogt sprach präziser von einem "gefundenen Fressen für die Rechten".

Nach Coronavirus-Ausbruch bei Westfleisch: Infektionen in Coesfeld steigen

10.02 Uhr: Nach dem Ausbruch des Coronavirus im Fleischbetrieb Westfleisch in Coesfeld, sind die Infektionszahlen im Kreis Coesfeld weiter gestiegen. Am Sonntag konnte man 780 Ansteckungen verzeichnen, 35 mehr als noch am Samstag. Die Zahl der Neuinfektionen lag deutlich über der festgelegten Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Coronavirus in NRW: Hochschulverband fordert Noten-Bonus bei schlechtem Abitur

9.38 Uhr: Der Deutsche Hochschulverband fordert einen Noten-Bonus bei schlechtem Abitur. Wenn das Abitur in diesem Jahr etwa um 0,4 oder 0,5 Punkte schlechter ausfalle, sollten Schüler einen Bonus bekommen. Der Verbandspräsident erklärte, dass für Schüler des Abijahrgangs 2020 kein Nachteil durch das Coronavirus und seine Folgen entstehen soll.

Man könne die Bedingungen des diesjährigen Abiturs nicht außer Acht lassen. Die aktuelle Situation dürfe nicht den Lebenslauf eines ganzen Jahrgangs abwerten

Coronavirus: Kitas uns Schulen bei Öffnung vor Herausforderungen

9.20 Uhr: Der Städte- und Gemeindebund warnt derzeit vor den Schwierigkeiten, die sich aus dem Hochfahren des Schul- und Kitabetriebes ergeben. Es müsse ein Schichtbetrieb organisiert werden, damit nie zu viele Kinder zur gleichen Zeit im Schulgebäude sind und die Taktzeiten der Busse müssten angepasst werden, damit auch alles Schüler zur Schule kommen, wie Verbandspräsident Uwe Brandl gegenüber der Welt erklärte.

Für die weitere Öffnung der Kitabetriebe, mahnte er die Politik, noch einmal nach zu justieren und zuzulassen, dass mehr Kinder gleichzeitig betreut werden. In Bayern dürfen aktuell fünf Kinder von zwei Betreuerinnen in einem Raum betreut werden. Damit komme man in kürzester Zeit an räumliche und personelle Grenzen.

Coronavirus in NRW: Ab heute wieder mehr Unterricht an Schulen

9 Uhr: Auch an den Schulen in NRW ist ab heute wieder mehr los. An den Grundschulen kehren alle Jahrgänge zurück - allerdings nur tageweise. Zudem geht ab heute der Unterricht für die Schüler weiter, die im kommenden Jahr ihr Abitur machen.

Nach langer Coronavirus-Pause startet heute für mehr Schüler in NRW wieder der Schulunterricht.

Mediziner aus NRW: Unerkannte Coronavirus-Infektion gefährlich für Fußballer

8.28 Uhr: Nach langer Pause wegen des Coronavirus soll bald schon die Fußball-Bundesliga wieder starten. Aus verschiedenen Gründen erntete man für diesen Entschluss viel Kritik und Unverständnis. Nun mahnt ein Kardiologe, dass dies auch für die Spieler ein Risiko birgt.

Tienush Rassaf vom Universitätsklinikum Essen warnt vor Herzmuskel- und anderen Folgeschäden, die sich aus einer unerkannten Infizierung mit dem Virus ergeben können. Trotz vieler Tests, bestehe für die Spieler ein Restrisiko.

Coronavirus: Mediziner aus NRW warnt vor Gefahr des Bundesliga-Starts für Spieler

Man wisse, dass das Coronavirus lebensgefährliche Herzmuskelerkrankungen mit sich bringen kann. Da Leistungssport für den Körper eine Stress-Situation und die Abwehrfunktion in einigen Situationen geschwächt sei, könne man nicht ausschließen, dass die Organe bei einem Befall mit dem Coronavirus Schaden nehmen.

Er erklärte, dass in der Bundesliga zwar gewissenhaft getestet werde, zweifelte aber an, ob man so viele Menschen dauerhaft virusfrei halten könne.

Coronavirus-Medikament: Abgelegtes Ebola-Präparat soll schweren Verlauf mildern

8 Uhr: Der Leiter der Infektiologie der Uniklinik Köln, Gerd Fätkenheuer, macht Hoffnung auf den baldigen Einsatz eines Medikaments gegen die durch das Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19. Dies äußerte er gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger. Fätkenheuer leitet eine Studie zu dem abgelegten Ebola-Präparat Remdesivir.

"Wir können sagen: Remdesivir wirkt. Wir haben nachgewiesen, dass das Medikament bei einer Covid-19-Erkrankung den schweren Verlauf abmildert und verkürzt.", erklärte er. Es müsse noch untersucht werden, wie genau das Medikament eingesetzt werden kann, doch seiner Meinung nach werde das Präparat in einigen Wochen oder Monaten bereit sein.

NRW: Erster Coronavirus-Fall bei Westfleisch im März

07.30 Uhr: In dem Schlachtereibetrieb Westfleisch soll es bereits im März einen ersten Coronavirus-Fall gegeben haben. Das hatte der WDR bei einer Recherche herausgefunden.

Die mit Covid-19 infizierte Person habe allerdings nicht in einem der Betriebe in Coesfeld oder im Kreis Recklingshausen gearbeitet, sondern in der Hauptverwaltung in Münster. Außerdem bestätigte die Westfleisch gegenüber dem WDR, dass die Wohnungen der Produktionsmitarbeiter mehrheitlich mit drei, vier oder fünf Personen belegt seien.

Coronavirus in NRW: Erste Fitnessstudios öffnen um Mitternacht

Update, Montag (11. Mai), 07.00 Uhr: Ab heute gelten in NRW neue Coronavirus-Lockerungen für Restaurants, Fitnessstudios und Nagelstudios. Aus diesem Grund haben unter anderem in Köln die ersten Fitnessstudios schon um kurz nach Mitternacht ihre Türen wieder geöffnet.

Bei einem Kölner Studio der Kette McFit sollen mehr als 100 Sportler heute Nacht auf den Einlass gewartet haben. "Ich glaube, das haben alle herbeigesehnt", sagte McFit-Gründer Rainer Schaller.

Coronavirus in NRW: McFit bietet Gewinnspiel zur Wiedereröffnung an. Dafür gibt es Kritik

McFit hatte die Wiedereröffnung außerdem mit einem Gewinnspiel verknüpft. Die ersten Studio-Besucher konnten eine USA-Reise gewinnen. Das sorgte nicht nur für Freude.

So kritisierte der Karl Lauterbach die Gewinnspiel-Aktion. "Das wiegt gerade die jungen Leute in einer falschen Sicherheit", sagte der SPD-Gesundheitsexperte. Es vermittele den Eindruck, die Coronavirus-Pandemie sei vereits überwunden.

Coronavirus in NRW: Ab 11. Mai gelten neue Lockerungen

20.30 Uhr: Ab Montag (11. Mai) treten in NRW neue Coronavirus-Lockerungen in Kraft. Die Regelungen betreffen unter anderem Fitnessstudios, Restaurants und Nagelstudios.

So dürfen die Einrichtungen nun wieder öffnen - allerdings nur unter Einhaltung strenger Coronaschutz-Auflagen.

Ausgenommen von den Lockerungen sind Kinos und Theater. Die dürfen in NRW erst ab dem 30. Mai wieder öffnen können. Gerade für kleine Filmtheater und Programmkinos könnte das allerdings zu spät sein. Für sie ist die Coronavirus-Krise existenzbedrohend.

Coronavirus in NRW: Teilnehmer bei Corona-Auflagen verstoßen gegen Auflagen

20.00 Uhr: Am Wochenende gingen in vielen NRW-Städten die Menschen auf die Straße, um gegen die aktuell vorherrschenden Corona-Auflagen zu demonstrieren*. Einige der Versammlungen, wie zum Beispiel in Köln, waren nicht angemeldet, weshalb die Polizei die Demonstration auflöste.

Außerdem verstießen die Teilnehmer teilweise gegen die Corona-Auflagen, weshalb nun wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung, gegen das Versammlungsgesetz und das Infektionsschutzgesetz ermittelt wird.

Coronavirus in NRW: Corona-Demos laufen teilweise aus dem Ruder

In anderen Städten, wie in Düsseldorf, Aachen, Paderborn und Güterloh, verliefen die Proteste jedoch weitgehend friedlich und die Teilnehmer hielten sich an die Schutzmaßnahmen. Im Gegensatz zu einer untersagten Demonstration in Dortmund - hier soll es zu Übergriffen auf zwei Journalisten gekommen sein.

18.15 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in NRW ist auf 34.946 gestiegen. Seit Samstag kamen also 147 Neuinfektionen hinzu.

Bislang sind in Nordrhein-Westfalen 1424 Menschen infolge einer Infizierung mit dem Coronavirus gestorben, so das NRW-Gesundheitsministerium. 28.661 Menschen meldeten sich inzwischen als genesen, das sind 442 mehr als am Samstag. Die Zahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen an die Behörden.

Coronavirus in NRW: 22 Schlachthof-Mitarbeiter in Bochum infiziert

17.25 Uhr: Nachdem sich im Kreis Coesfeld bislang über 200 Mitarbeiter der Fleischfabrik Westfleisch mit dem Coronavirus infiziert haben, wurden in der vergangenen Woche auch in einem Bochumer Schlachthof Hygienekontrollen und Coronavirus-Tests bei allen Beschäftigten durchgeführt. Das teilte die Stadt Bochum am Sonntag (10. Mai) in einer Pressemitteilung mit.

Coronavirus in NRW: Unterkünfte von Mitarbeitern in der Fleischindustrie weißt Hygienemängel auf

Von den 300 Beschäftigten des Schlachthofes sollen bisher 22 positiv auf das Coronavirus getestet worden sein, darunter ein Bochumer. 122 Testergebnisse stehen noch aus. Hygienemängel konnten bei der Überprüfung des Schlachthofes nicht festgestellt werden.

Anders sieht es bei den Unterkünften der Mitarbeiter aus: Bei einer ebenfalls in der vergangenen Woche durchgeführten Schwerpunktprüfung der Bezirksregierung mit dem Gesundheits- und Ordnungsamt von betrieblichen Unterkünften von Mitarbeitenden in der Fleischindustrie seien vereinzelt Hygienemängel festgestellt worden, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Bochum.

Der Wohnungseigentümer der Unterkunft soll aufgefordert worden sein, die Mängel umgehend zu beseitigen. Alle 21 Beschäftigte, die vor Ort angetroffen wurden, seien anschließend auf das Coronavirus getestet worden. Die Ergenisse stehen noch aus.

Coronavirus in NRW: Besuchverbot in Altenheimen aufgehoben - Besucher müssen sich an strenge Auflagen halten

17.00 Uhr: Passend zum Muttertag wurde das Besuchsverbot in den Alten- und Pflegeheimen gelockert. Zu einem Besucher-Ansturm in den rund 2200 vollstationären Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen soll es laut der Deutschen Presseagentur allerdings nicht gekommen sein.

Ab Samstag sind wieder Besuche in Pflegeheimen möglich. Weiterhin sind Vorsicht und Achtsamkeit geboten, um die besonders gefährdeten Personen zu schützen. Bitte stimmt euren Besuch mit dem jeweiligen Pflegeheim ab. Alle Infos hier: https://t.co/07hWn4xEZ4 #bochum pic.twitter.com/6Zx01jEIRc — Stadt Bochum (@bochum_de) May 7, 2020

Grund dafür: Ein Besuch im Altenheim ist stark reglementiert. So müssen sich Besucher beispielsweise vorher bei der Einrichtung anmelden und sich sowohl vor und nach einem Besuch gründlich desinfizieren. Besuche sind außerdem zeitlich limitiert (meistens zwischen 15 und 30 Minuten, maximal jedoch zwei Stunden) und müssen in eigens hergerichteten Räumen stattfinden.

Coronavirus in NRW: Verwaltungsgericht Münster lehnt Eilantrag von Westfleisch ab

16.40 Uhr: Das Verwaltungsgericht Münster hat einen Eilantrag der Firma Westfleisch gegen die befristete Schließung ihres von einem Coronavirus-Ausbruch betroffenen Betriebes in Coesfeld abgelehnt. Der Kreis hatte die Schließung des Schlacht- und Zerlegebetriebes von Samstag bis 18. Mai angeordnet.

Die auf dem Infektionsschutzgesetz beruhende Verfügung sei „nach Aktenlage aller Voraussicht nach rechtmäßig“, teilte das Gericht am Sonntag (10. Mai) mit. Inzwischen sind mehr als 200 Beschäftigte des Betriebes positiv auf das Coronavirus getestet worden - bei der Hälfte der Mitarbeiter steht das Ergebnis aber noch aus.

Coronavirus in NRW: Lockerungen im Kreis Coesfeld um eine Woche verschoben

13 Uhr: Die Lockerungen im Kreis Coesfeld sind um eine Woche verschoben. Das wurde in Abstimmung zwischen Kreis und Land NRW so entschieden. Die Zahl der Neuinfektionen ist im Kreis Coesfeld im Umfeld des Schlachthofes der Firma Westfleisch weiter gestiegen.

Coronavirus in NRW: Zahl der Neuinfektionen streigt im Kreis Coesfeld weiter

Jüngsten Entwicklungen zufolge gibt es wohl aktuell 205 Coronavirus-Infektionen. Aktuell liege nach Informationen des Kreises die Hälfte der Ergebnisse der bisher 950 Tests vor.

Der Kreis Coesfeld liegt aktuell mit 85 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner weit über der im Bund geltenden Obegrenze.

Kreis Coesfeld ist der neue Coronavirus-Hotspot in Deutschland.

10.30 Uhr: Besuch bei der Mutter gilt heute als "triftiger Grund", um nach Deutschland einzureisen. Heute ist Muttertag (10. Mai) und zahlreiche Menschen - beispielsweise Berufspendler - halten sich in Grenzregionen zu Deutschland auf. Um nach Deutschland einreisen zu dürfen, müssen Menschen in der Coronavirus-Pandemie einen "triftigen Grund" vorlegen. Heute, hat die Bundespolizei entschieden, gilt der Besuch der Mutter als solch einer.

10 Uhr: Die sogenannte Ansteckungsrate beim Coronavirus liegt nach Angaben desRobert-Koch-Institut (RKI) auf Basis der Werte der letzten vier Tage bei 1,1. Damit ist die kritische Grenze 1 - Stand 9. Mai 0 Uhr - überschritten. Das heißt. Eine Person steckt im Durchschnitt 1,1 weitere Person an.

Coronavirus in NRW: Ansteckungsrate wieder über kritischer Grenze

Die Ansteckungsrate muss, damit die Coronavirus-Pandemie abflaut, unter 1 liegen. Tut sie es nicht, ist von einem allgemeinen Anstieg der Neuinfektionen auszugehen.

Allerdings, schreibt das RKI, sei die Schätzung der Reproduktionszahl 1,1 mit Unsicherheiten verbunden. Das liege vor allen Dingen aufgrund der statistischen Schwankungen, die durch die insgesamt niedrigeren Zahlen in den vergangenen Tagen verstärkt wurden. Dennoch müsse man die Entwicklungen der kommenden Tage genau beobachten.

Update, Sonntag (10. Mai), 9.30 Uhr: Nach Informationen des Robert-Koch-Institut (RKI) hat es in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis Coesfeld 168 Neuinfektionen am Coronavirus gegeben. Der auf 100.000 Einwohner gerechnete Wert beträgt 76,4 und liegt damit über der neuen Obergrenze von 50. Der Kreis Coesfeld ist zusammen mit den Landkreisen Greiz (73 Neuinfektionen) und Steinburg (82 Neuinfektionen) der neue Corona-Hotspot in Deutschland.

20.00 Uhr: In NRW wurde die sogenannte Rechtsverordnung zum Schutz vor dem Coronavirus (CoronaSchVO) erneut aktualisiert.

Die Änderung betrifft vor allem die Regeln im öffentlichen Leben sowie die Öffnung weiterer Unternehmen und Betriebe. Folgende Einrichtungen dürfen ab Montag wieder öffnen:

Gastronomie (Innen- und Außengastronomie)

Friseursalons

(Podologische) Fußpflege

Kosmetikbetriebe und Nagelstudios

Massagestudios

Fitnessstudios

Coronavirus in NRW: Betriebe müssen Hygienestandards einhalten

Die genannten Betriebe dürfen jedoch nur öffnen, wenn sie sich an die Hygienestandards halten, die das Infektionsschutzgesetz und die Coronaschutzverordnung vorsieht.

Dazu gehören unter anderem folgende Bestimmung:

Menschen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion haben keinen Zutritt

Tische in Restaurants, Arbeitsplätze bei Friseur, Nagelstudio und Fußpflege müssen im Abstand von 1,5 Meter aufgestellt werden

Die Einrichtungen müssen Desinfektionsmittel bereitstellen

Das Bewirten der Gäste ist in allen Betrieben außer den Gastronomien selbst nicht gestattet.

Für jede einzelne Gruppe der Einrichtungen gelten noch einmal gesonderte Auflagen.

Coronavirus in NRW: Land gibt neue Zahlen bekannt

18.10 Uhr: Nach Daten des NRW-Landeszentrums Gesundheit kamen von Freitag auf Samstag 295 weitere positive Fälle mit dem Coronavirus dazu. Damit liegt die Zahl nun insgesamt bei 34 799 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie.

Coronavirus in NRW: Zahl der Coronavirus-Infektionen um 295 weitere Fälle seit Freitag gestiegen

Die Zahl der Toten in Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 27 auf 1423. Aber dafür wurden auch 416 neue Patienten gemeldet, die seit Freitag als genesen gelten.

17.50 Uhr: Aufgrund der zahlreichen Corona-Infektionen in den Schlachtereien in Coesfeld und in Oer-Erkenschwick (Kreis Recklinghausen) werden Massentestes durchgeführt. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiter in dem Coesfelder Betrieb ist bis Samstagabend auf 196 gestiegen.

Coronavirus in NRW: Massentests in Fleischereibetrieben

In dem Schwester-Betrieb von Westfleisch im Kreis Recklinghausen sind die Massentests für den morgigen Sonntag (10. Mai) geplant. Auf dem Unternehmensgelände werden dafür Zelte aufgebaut, wo die Tests durchgeführt werden sollen. Bislang gibt es in dem Betrieb 33 Infizierte.

16.45 Uhr: Der italienische Patient Claudio Facoetti (65) kehrt nach über sechs Wochen in Behandlung im Krankenhaus Bochum genesen und gesund wieder in seine italienische Heimat Bergamo zurück. Er könne nicht in Worte ausdrücken, wie dankbar er der Klinik in der Ruhrgebietsstadt sei.

NRW nahm im März Corona-Patienten aus Europa auf. Claudio Facoetti kam aus Bergamo nach Bochum. Nun wurde er geheilt aus St. Josef-Hospital nach Italien verabschiedet. MP @ArminLaschet dankte Ärzten & Pflegern für allen Einsatz: „Das ist ein bewegender Moment. Europa lebt.“ pic.twitter.com/jj0rt7pCMt — Staatskanzlei NRW (@landnrw) May 9, 2020

Coronavirus in NRW: Italienischer Patient kehrt genesen nach Bergamo zurück und freut sich über Kaffee

Claudio Facoetti ist am 28. März von Bergamo mit der Luftwaffe nach Bochum gebracht worden. Nun freue er sich auf die Rückkehr in seine italienische Heimat. Denn der Kaffee dort sei in jedem Fall besser.

Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ließ es sich nicht nehmen, der Verabschiedung beizuwohnen.

Claudio Facoetti erkrankte schwer am Coronavirus, wurde in Bochum behandelt und kehrt nun nach Italien zurück.

16 Uhr: Christoph Hüsing, Sprecher des Kreis Coesfeld, bestätigte heute (9. Mai), dass 900 der 1.200 Mitarbeiter des Schlachthofes in Coesfeld getestet worden seien. Die Zahl der positiven Tests sei auf 180 gestiegen. Die Arbeiter kämen fast allesamt aus osteuropäischen Ländern und würden verstreut Unterkünften in Coesfeld und Rosendahl wohnen. Die Infektionen in dem Schlachthof der Firma Westfleisch würden den größten Teil der Coronavirus-Erkrankungen im Kreis Coesfeld ausmachen.

Coronavirus in NRW: Zahl der Infektionen im Kreis Coesfeld steigt

Aktuell geben es 210 Fälle. Doch noch sind nicht alle Tests ausgewertet worden. Damit gehört der Kreis Coesfeld aktuell zu den Corona-Hotspots in Deutschland. Zusammen mit dem Thüringer Landkreis Greiz.

Kreis Coesfeld ist der neue Coronavirus-Hotspot in Deutschland.

14.30 Uhr: Im Kreis Coesfeld sind die Lockerungen, die im restlichen Bundesland NRW gelten, erst einmal aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs in einem Westfleisch Schlachthof auf Eis gelegt. Die sogenannte Obergrenze von 50 Neu-Infektionen in den letzten sieben Tagen auf 100.000 Einwohner ist weit überschritten und liegt aktuell bei 76.

Coronavirus in NRW: Kreis Coesfeld überschreitet Obergrenze

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) äußerte sich um Rahmen einer Verabschiedung in Bochum eines genesenen Corona-Patienten aus Italien folgendermaßen: "Wenn man öffnet, muss man da, wo Gefahr ist, konsequent handeln."

12 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet prescht in Sachen Lockerungen in der Coronavirus-Krise voran. Gegenüber der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten äußerte er sich zum Thema Grenzöffnungen. "Wir brauchen dringend eine Öffnung der Grenze zu Frankreich."

Coronavirus in NRW: Armin Laschet fordert Grenzöffnungen zu Frankreich

Der Lockdown im westlichen Nachbarland endet am 11. Mai. Es sei ein guter Zeitpunkt, um eine gemeinsame europäische Antwort bei der Bekämpfung der Pandemie anzustreben. Natürlich müsse die Bundesregierung auch mit Österreich reden.

Ministerpräsident Armin Laschet hat zahlreiche Lockerungen in NRW auf den Weg gebracht.

Armin Laschet prangert zudem an. Aus seiner Sicht seien die vergangenen Wochen zu der nationalstaatlich und zu wenig europäisch geprägt.

10 Uhr: NRW - Die Deutsche Presse Agentur hat bei den Kommunen in NRW (alle NRW-Artikel bei RUHR24.de*) nachgefragt. Wie gehen Städte mit der Maskenpflicht um? Seit dem 27. April gibt es im Bundesland die Maskenpflicht. Die soll zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie beitragen. Gerade aktuell, da es zu zahlreichen Lockerungen in Nordrhein-Westfalen gekommen ist und noch kommt.

Coronavirus in NRW: So gehen Kommunen im Bundesland mit der Maskenpflicht um

In einigen Städten war bisher keine Strafe notwendig, wie RUHR24.de* berichtet. Andere Städte wiederum erheben gar keine. In Düsseldorf und Wuppertal sind die Menschen nach Angaben der Städte sehr umsichtig. In Essen und Münster würde gar kein Bußgeld gegen einen Verstoß der Maskenpflicht erhoben werden.

Siegen (bis zu 200 Euro) und Dortmund (100 Euro) erheben ein Bußgeld. Bis Donnerstag (7. Mai) meldeten die Ordnungsämter der Städte jedoch keinen Verstoß gegen die Maskenpflicht. In Köln wiederum gab es bislang drei Verstöße, bei denen Personen bis zu 100 Euro zahlen mussten.

Coronavirus in NRW: Medikamenten-Cocktail aus Hongkong macht Hoffnung

Samstag (9. Mai), 9 Uhr: Nach Informationen des Fachmagazin The Lancet gibt es wohl erste Erfolge bei der Behandlung des Coronavirus. Und zwar mit einem Mix aus mehreren Medikamenten. Wissenschaftler aus Hongkong hätten eine erfolgreiche Behandlung gemeldet.

Ein milder bis moderater Krankheitsverlauf sei erreicht worden, schreibt Mikrobiologe Kwok-Yung Yuen. Es müsse allerdings untersucht werden, ob dies auch bei schwer erkrankten Personen gelinge. Die Teilnehmer der Studie erhielten einen antiviralen Medikamenten-Cocktail aus Medikamenten, die gegen Multipler Sklerose, Hepatitis und HIV eingesetzt werden würden.

Maskenpflicht in Deutschland und NRW - Coronavirus.

Nach sieben Tagen seien die Tests negativ gewesen. Die Krankheitssymptome seien verschwunden.

Hinweis: Was vor dem 9. Mai in Sachen Coronavirus in NRW passiert ist, ist in diesem Live-Ticker nachzulesen*.

