NRW/Coronavirus: Erster Fall bei Westfleisch schon im März +++ Kritik an früher Öffnung der Fitnessstudios

NRW-Live-Ticker zu Covid-19

NRW hat trotz Kontaktsperre und Coronavirus Lockerungen auf den Weg gebracht. Alle Infos zu Corona-Neuigkeiten im Covid-19-Live-Ticker.

Auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) kommen zahlreiche Lockerungen in der Coronavirus-Krise* zu.

Die Coronavirus-Pandemie , ausgelöst durch den Erreger Sars-CoV-2 , sorgte in NRW für zahlreiche Infizierte und Tote.

Die jüngsten Entwicklungen zu Covid-19 in NRW gibt es im Live-Ticker von RUHR24.

07.30 Uhr: In dem Schlachtereibetrieb Westfleisch soll es bereits im März einen ersten Coronavirus-Fall gegeben haben. Das hatte der WDR bei einer Recherche herausgefunden.

Die mit Covid-19 infizierte Person habe allerdings nicht in einem der Betriebe in Coesfeld oder im Kreis Recklingshausen gearbeitet, sondern in der Hauptverwaltung in Münster. Außerdem bestätigte die Westfleisch gegenüber dem WDR, dass die Wohnungen der Produktionsmitarbeiter mehrheitlich mit drei, vier oder fünf Personen belegt seien.

Coronavirus in NRW: Erste Fitnessstudios öffnen um Mitternacht

Update, Montag (11. Mai), 07.00 Uhr: Ab heute gelten in NRW neue Coronavirus-Lockerungen für Restaurants, Fitnessstudios und Nagelstudios. Aus diesem Grund haben unter anderem in Köln die ersten Fitnessstudios schon um kurz nach Mitternacht ihre Türen wieder geöffnet.

Bei einem Kölner Studio der Kette McFit sollen mehr als 100 Sportler heute Nacht auf den Einlass gewartet haben. "Ich glaube, das haben alle herbeigesehnt", sagte McFit-Gründer Rainer Schaller.

Coronavirus in NRW: McFit bietet Gewinnspiel zur Wiedereröffnung an. Dafür gibt es Kritik

McFit hatte die Wiedereröffnung außerdem mit einem Gewinnspiel verknüpft. Die ersten Studio-Besucher konnten eine USA-Reise gewinnen. Das sorgte nicht nur für Freude.

So kritisierte der Karl Lauterbach die Gewinnspiel-Aktion. "Das wiegt gerade die jungen Leute in einer falschen Sicherheit", sagte der SPD-Gesundheitsexperte. Es vermittele den Eindruck, die Coronavirus-Pandemie sei vereits überwunden.

Coronavirus in NRW: Ab 11. Mai gelten neue Lockerungen

20.30 Uhr: Ab Montag (11. Mai) treten in NRW neue Coronavirus-Lockerungen in Kraft. Die Regelungen betreffen unter anderem Fitnessstudios, Restaurants und Nagelstudios.

So dürfen die Einrichtungen nun wieder öffnen - allerdings nur unter Einhaltung strenger Coronaschutz-Auflagen.

Coronavirus in NRW: Teilnehmer bei Corona-Auflagen verstoßen gegen Auflagen

20.00 Uhr: Am Wochenende gingen in vielen NRW-Städten die Menschen auf die Straße, um gegen die aktuell vorherrschenden Corona-Auflagen zu demonstrieren. Einige der Versammlungen, wie zum Beispiel in Köln, waren nicht angemeldet, weshalb die Polizei die Demonstration auflöste.

Außerdem verstießen die Teilnehmer teilweise gegen die Corona-Auflagen, weshalb nun wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung, gegen das Versammlungsgesetz und das Infektionsschutzgesetz ermittelt wird.

Coronavirus in NRW: Corona-Demos laufen teilweise aus dem Ruder

In anderen Städten, wie in Düsseldorf, Aachen, Paderborn und Güterloh, verliefen die Proteste jedoch weitgehend friedlich und die Teilnehmer hielten sich an die Schutzmaßnahmen. Im Gegensatz zu einer untersagten Demonstration in Dortmund - hier soll es zu Übergriffen auf zwei Journalisten gekommen sein.

18.15 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in NRW ist auf 34.946 gestiegen. Seit Samstag kamen also 147 Neuinfektionen hinzu.

Bislang sind in Nordrhein-Westfalen 1424 Menschen infolge einer Infizierung mit dem Coronavirus gestorben, so das NRW-Gesundheitsministerium. 28.661 Menschen meldeten sich inzwischen als genesen, das sind 442 mehr als am Samstag. Die Zahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen an die Behörden.

Coronavirus in NRW: 22 Schlachthof-Mitarbeiter in Bochum infiziert

17.25 Uhr: Nachdem sich im Kreis Coesfeld bislang über 200 Mitarbeiter der Fleischfabrik Westfleisch mit dem Coronavirus infiziert haben, wurden in der vergangenen Woche auch in einem Bochumer Schlachthof Hygienekontrollen und Coronavirus-Tests bei allen Beschäftigten durchgeführt. Das teilte die Stadt Bochum am Sonntag (10. Mai) in einer Pressemitteilung mit.

Coronavirus in NRW: Unterkünfte von Mitarbeitern in der Fleischindustrie weißt Hygienemängel auf

Von den 300 Beschäftigten des Schlachthofes sollen bisher 22 positiv auf das Coronavirus getestet worden sein, darunter ein Bochumer. 122 Testergebnisse stehen noch aus. Hygienemängel konnten bei der Überprüfung des Schlachthofes nicht festgestellt werden.

Anders sieht es bei den Unterkünften der Mitarbeiter aus: Bei einer ebenfalls in der vergangenen Woche durchgeführten Schwerpunktprüfung der Bezirksregierung mit dem Gesundheits- und Ordnungsamt von betrieblichen Unterkünften von Mitarbeitenden in der Fleischindustrie seien vereinzelt Hygienemängel festgestellt worden, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Bochum.

Der Wohnungseigentümer der Unterkunft soll aufgefordert worden sein, die Mängel umgehend zu beseitigen. Alle 21 Beschäftigte, die vor Ort angetroffen wurden, seien anschließend auf das Coronavirus getestet worden. Die Ergenisse stehen noch aus.

Coronavirus in NRW: Besuchverbot in Altenheimen aufgehoben - Besucher müssen sich an strenge Auflagen halten

17.00 Uhr: Passend zum Muttertag wurde das Besuchsverbot in den Alten- und Pflegeheimen gelockert. Zu einem Besucher-Ansturm in den rund 2200 vollstationären Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen soll es laut der Deutschen Presseagentur allerdings nicht gekommen sein.

Ab Samstag sind wieder Besuche in Pflegeheimen möglich. Weiterhin sind Vorsicht und Achtsamkeit geboten, um die besonders gefährdeten Personen zu schützen.

Grund dafür: Ein Besuch im Altenheim ist stark reglementiert. So müssen sich Besucher beispielsweise vorher bei der Einrichtung anmelden und sich sowohl vor und nach einem Besuch gründlich desinfizieren. Besuche sind außerdem zeitlich limitiert (meistens zwischen 15 und 30 Minuten, maximal jedoch zwei Stunden) und müssen in eigens hergerichteten Räumen stattfinden.

Coronavirus in NRW: Verwaltungsgericht Münster lehnt Eilantrag von Westfleisch ab

16.40 Uhr: Das Verwaltungsgericht Münster hat einen Eilantrag der Firma Westfleisch gegen die befristete Schließung ihres von einem Coronavirus-Ausbruch betroffenen Betriebes in Coesfeld abgelehnt. Der Kreis hatte die Schließung des Schlacht- und Zerlegebetriebes von Samstag bis 18. Mai angeordnet.

Die auf dem Infektionsschutzgesetz beruhende Verfügung sei „nach Aktenlage aller Voraussicht nach rechtmäßig“, teilte das Gericht am Sonntag (10. Mai) mit. Inzwischen sind mehr als 200 Beschäftigte des Betriebes positiv auf das Coronavirus getestet worden - bei der Hälfte der Mitarbeiter steht das Ergebnis aber noch aus.

Coronavirus in NRW: Lockerungen im Kreis Coesfeld um eine Woche verschoben

13 Uhr: Die Lockerungen im Kreis Coesfeld sind um eine Woche verschoben. Das wurde in Abstimmung zwischen Kreis und Land NRW so entschieden. Die Zahl der Neuinfektionen ist im Kreis Coesfeld im Umfeld des Schlachthofes der Firma Westfleisch weiter gestiegen.

Coronavirus in NRW: Zahl der Neuinfektionen streigt im Kreis Coesfeld weiter

Jüngsten Entwicklungen zufolge gibt es wohl aktuell 205 Coronavirus-Infektionen. Aktuell liege nach Informationen des Kreises die Hälfte der Ergebnisse der bisher 950 Tests vor.

Der Kreis Coesfeld liegt aktuell mit 85 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner weit über der im Bund geltenden Obegrenze.

+ Kreis Coesfeld ist der neue Coronavirus-Hotspot in Deutschland. © dpa

10.30 Uhr: Besuch bei der Mutter gilt heute als "triftiger Grund", um nach Deutschland einzureisen. Heute ist Muttertag (10. Mai) und zahlreiche Menschen - beispielsweise Berufspendler - halten sich in Grenzregionen zu Deutschland auf. Um nach Deutschland einreisen zu dürfen, müssen Menschen in der Coronavirus-Pandemie einen "triftigen Grund" vorlegen. Heute, hat die Bundespolizei entschieden, gilt der Besuch der Mutter als solch einer.

10 Uhr: Die sogenannte Ansteckungsrate beim Coronavirus liegt nach Angaben desRobert-Koch-Institut (RKI) auf Basis der Werte der letzten vier Tage bei 1,1. Damit ist die kritische Grenze 1 - Stand 9. Mai 0 Uhr - überschritten. Das heißt. Eine Person steckt im Durchschnitt 1,1 weitere Person an.

Coronavirus in NRW: Ansteckungsrate wieder über kritischer Grenze

Die Ansteckungsrate muss, damit die Coronavirus-Pandemie abflaut, unter 1 liegen. Tut sie es nicht, ist von einem allgemeinen Anstieg der Neuinfektionen auszugehen.

Allerdings, schreibt das RKI, sei die Schätzung der Reproduktionszahl 1,1 mit Unsicherheiten verbunden. Das liege vor allen Dingen aufgrund der statistischen Schwankungen, die durch die insgesamt niedrigeren Zahlen in den vergangenen Tagen verstärkt wurden. Dennoch müsse man die Entwicklungen der kommenden Tage genau beobachten.

Update, Sonntag (10. Mai), 9.30 Uhr: Nach Informationen des Robert-Koch-Institut (RKI) hat es in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis Coesfeld 168 Neuinfektionen am Coronavirus gegeben. Der auf 100.000 Einwohner gerechnete Wert beträgt 76,4 und liegt damit über der neuen Obergrenze von 50. Der Kreis Coesfeld ist zusammen mit den Landkreisen Greiz (73 Neuinfektionen) und Steinburg (82 Neuinfektionen) der neue Corona-Hotspot in Deutschland.

20.00 Uhr: In NRW wurde die sogenannte Rechtsverordnung zum Schutz vor dem Coronavirus (CoronaSchVO) erneut aktualisiert.

Die Änderung betrifft vor allem die Regeln im öffentlichen Leben sowie die Öffnung weiterer Unternehmen und Betriebe. Folgende Einrichtungen dürfen ab Montag wieder öffnen:

Gastronomie (Innen- und Außengastronomie)

Friseursalons

(Podologische) Fußpflege

Kosmetikbetriebe und Nagelstudios

Massagestudios

Fitnessstudios

Coronavirus in NRW: Betriebe müssen Hygienestandards einhalten

Die genannten Betriebe dürfen jedoch nur öffnen, wenn sie sich an die Hygienestandards halten, die das Infektionsschutzgesetz und die Coronaschutzverordnung vorsieht.

Dazu gehören unter anderem folgende Bestimmung:

Menschen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion haben keinen Zutritt

Tische in Restaurants, Arbeitsplätze bei Friseur, Nagelstudio und Fußpflege müssen im Abstand von 1,5 Meter aufgestellt werden

Die Einrichtungen müssen Desinfektionsmittel bereitstellen

Das Bewirten der Gäste ist in allen Betrieben außer den Gastronomien selbst nicht gestattet.

Für jede einzelne Gruppe der Einrichtungen gelten noch einmal gesonderte Auflagen.

Coronavirus in NRW: Land gibt neue Zahlen bekannt

18.10 Uhr: Nach Daten des NRW-Landeszentrums Gesundheit kamen von Freitag auf Samstag 295 weitere positive Fälle mit dem Coronavirus dazu. Damit liegt die Zahl nun insgesamt bei 34 799 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie.

Coronavirus in NRW: Zahl der Coronavirus-Infektionen um 295 weitere Fälle seit Freitag gestiegen

Die Zahl der Toten in Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 27 auf 1423. Aber dafür wurden auch 416 neue Patienten gemeldet, die seit Freitag als genesen gelten.

17.50 Uhr: Aufgrund der zahlreichen Corona-Infektionen in den Schlachtereien in Coesfeld und in Oer-Erkenschwick (Kreis Recklinghausen) werden Massentestes durchgeführt. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiter in dem Coesfelder Betrieb ist bis Samstagabend auf 196 gestiegen.

Coronavirus in NRW: Massentests in Fleischereibetrieben

In dem Schwester-Betrieb von Westfleisch im Kreis Recklinghausen sind die Massentests für den morgigen Sonntag (10. Mai) geplant. Auf dem Unternehmensgelände werden dafür Zelte aufgebaut, wo die Tests durchgeführt werden sollen. Bislang gibt es in dem Betrieb 33 Infizierte.

16.45 Uhr: Der italienische Patient Claudio Facoetti (65) kehrt nach über sechs Wochen in Behandlung im Krankenhaus Bochum genesen und gesund wieder in seine italienische Heimat Bergamo zurück. Er könne nicht in Worte ausdrücken, wie dankbar er der Klinik in der Ruhrgebietsstadt sei.

NRW nahm im März Corona-Patienten aus Europa auf. Claudio Facoetti kam aus Bergamo nach Bochum. Nun wurde er geheilt aus St. Josef-Hospital nach Italien verabschiedet.

Coronavirus in NRW: Italienischer Patient kehrt genesen nach Bergamo zurück und freut sich über Kaffee

Claudio Facoetti ist am 28. März von Bergamo mit der Luftwaffe nach Bochum gebracht worden. Nun freue er sich auf die Rückkehr in seine italienische Heimat. Denn der Kaffee dort sei in jedem Fall besser.

Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ließ es sich nicht nehmen, der Verabschiedung beizuwohnen.

+ Claudio Facoetti erkrankte schwer am Coronavirus, wurde in Bochum behandelt und kehrt nun nach Italien zurück. © dpa

16 Uhr: Christoph Hüsing, Sprecher des Kreis Coesfeld, bestätigte heute (9. Mai), dass 900 der 1.200 Mitarbeiter des Schlachthofes in Coesfeld getestet worden seien. Die Zahl der positiven Tests sei auf 180 gestiegen. Die Arbeiter kämen fast allesamt aus osteuropäischen Ländern und würden verstreut Unterkünften in Coesfeld und Rosendahl wohnen. Die Infektionen in dem Schlachthof der Firma Westfleisch würden den größten Teil der Coronavirus-Erkrankungen im Kreis Coesfeld ausmachen.

Coronavirus in NRW: Zahl der Infektionen im Kreis Coesfeld steigt

Aktuell geben es 210 Fälle. Doch noch sind nicht alle Tests ausgewertet worden. Damit gehört der Kreis Coesfeld aktuell zu den Corona-Hotspots in Deutschland. Zusammen mit dem Thüringer Landkreis Greiz.

+ Kreis Coesfeld ist der neue Coronavirus-Hotspot in Deutschland. © dpa

14.30 Uhr: Im Kreis Coesfeld sind die Lockerungen, die im restlichen Bundesland NRW gelten, erst einmal aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs in einem Westfleisch Schlachthof auf Eis gelegt. Die sogenannte Obergrenze von 50 Neu-Infektionen in den letzten sieben Tagen auf 100.000 Einwohner ist weit überschritten und liegt aktuell bei 76.

Coronavirus in NRW: Kreis Coesfeld überschreitet Obergrenze

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) äußerte sich um Rahmen einer Verabschiedung in Bochum eines genesenen Corona-Patienten aus Italien folgendermaßen: "Wenn man öffnet, muss man da, wo Gefahr ist, konsequent handeln."

12 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet prescht in Sachen Lockerungen in der Coronavirus-Krise voran. Gegenüber der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten äußerte er sich zum Thema Grenzöffnungen. "Wir brauchen dringend eine Öffnung der Grenze zu Frankreich."

Coronavirus in NRW: Armin Laschet fordert Grenzöffnungen zu Frankreich

Der Lockdown im westlichen Nachbarland endet am 11. Mai. Es sei ein guter Zeitpunkt, um eine gemeinsame europäische Antwort bei der Bekämpfung der Pandemie anzustreben. Natürlich müsse die Bundesregierung auch mit Österreich reden.

+ Ministerpräsident Armin Laschet hat zahlreiche Lockerungen in NRW auf den Weg gebracht. © dpa

Armin Laschet prangert zudem an. Aus seiner Sicht seien die vergangenen Wochen zu der nationalstaatlich und zu wenig europäisch geprägt.

10 Uhr: NRW - Die Deutsche Presse Agentur hat bei den Kommunen in NRW (alle NRW-Artikel bei RUHR24.de*) nachgefragt. Wie gehen Städte mit der Maskenpflicht um? Seit dem 27. April gibt es im Bundesland die Maskenpflicht. Die soll zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie beitragen. Gerade aktuell, da es zu zahlreichen Lockerungen in Nordrhein-Westfalen gekommen ist und noch kommt.

Coronavirus in NRW: So gehen Kommunen im Bundesland mit der Maskenpflicht um

In einigen Städten war bisher keine Strafe notwendig, wie RUHR24.de* berichtet. Andere Städte wiederum erheben gar keine. In Düsseldorf und Wuppertal sind die Menschen nach Angaben der Städte sehr umsichtig. In Essen und Münster würde gar kein Bußgeld gegen einen Verstoß der Maskenpflicht erhoben werden.

Siegen (bis zu 200 Euro) und Dortmund (100 Euro) erheben ein Bußgeld. Bis Donnerstag (7. Mai) meldeten die Ordnungsämter der Städte jedoch keinen Verstoß gegen die Maskenpflicht. In Köln wiederum gab es bislang drei Verstöße, bei denen Personen bis zu 100 Euro zahlen mussten.

Coronavirus in NRW: Medikamenten-Cocktail aus Hongkong macht Hoffnung

Samstag (9. Mai), 9 Uhr: Nach Informationen des Fachmagazin The Lancet gibt es wohl erste Erfolge bei der Behandlung des Coronavirus. Und zwar mit einem Mix aus mehreren Medikamenten. Wissenschaftler aus Hongkong hätten eine erfolgreiche Behandlung gemeldet.

Ein milder bis moderater Krankheitsverlauf sei erreicht worden, schreibt Mikrobiologe Kwok-Yung Yuen. Es müsse allerdings untersucht werden, ob dies auch bei schwer erkrankten Personen gelinge. Die Teilnehmer der Studie erhielten einen antiviralen Medikamenten-Cocktail aus Medikamenten, die gegen Multipler Sklerose, Hepatitis und HIV eingesetzt werden würden.

Maskenpflicht in Deutschland und NRW - Coronavirus.

Nach sieben Tagen seien die Tests negativ gewesen. Die Krankheitssymptome seien verschwunden.

Hinweis: Was vor dem 9. Mai in Sachen Coronavirus in NRW passiert ist, erfahrt ihr in diesem Live-Ticker*.

