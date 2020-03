Coronavirus in NRW: Drastische Maßnahmen drohen - Armin Laschet äußert sich in Video +++ Live-Ticker

Zahlen, Entwicklungen, Fakten

Das Coronavirus breitet sich in NRW aus und führt zu immer mehr Einschränkungen. Im Live-Ticker informiert RUHR24 über wichtige Entwicklungen.

Das Coronavirus bestimmt derzeit das Leben in ganz Nordrhein-Westfalen.

Mittlerweile gibt es in NRW laut Robert-Koch-Institut über 1.400 Infizierte, acht Patienten sind laut dpa gestorben.

Wir beobachten die wichtigsten Entwicklungen zum Virus im Live-Ticker.

Update, Montag (16. März), 17.43 Uhr: NRW - In einer am Montag (16. März) veröffentlichten Videobotschaft wendet sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) an die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Wegen des Coronavirus befinde man sich in einer noch nie dagewesenen Ausnahmesituation, die für den einzelnen mit Belastungen und Opfern eingergehen könne.

Coronavirus in NRW: Ministerpräsident will Sorgen der Bürger ernst nehmen

Dabei nehme man die Sorgen der Bürger ernst. "Nicht für alle Fragen haben wir sofort alle Antworten", so Laschet. Aber man arbeite daran Lösungen zu finden. Insgesamt habe sich aber gezeigt, dass man NRW die richtigen Schritte gehe.



In dem Video appelliert Laschet an die Menschen, die Maßnahmen, mit denen die Corona-Pandemie eingedämmt werden soll, ernstzunehmen. So solle man unnötige soziale Kontakte vermeiden.

MP @ArminLaschet appelliert an Bürgerinnen und Bürger: „Lassen Sie uns in dieser besonderen Situation zusammenstehen! Bleiben Sie zuhause, soweit es geht! Vermeiden Sie soziale Kontakte!“ Die Landesregierung arbeitet 24/7 an Antworten auf offene Fragen #Corona #Covid19 #TeamNRW pic.twitter.com/tAlguM3kuo — Staatskanzlei NRW (@landnrw) March 16, 2020

Update, Montag (16. März), 17.43 Uhr: Mit drastischen Maßnahmen will die Bundesregierung die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eindämmen. So sollen laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) eine Vielzahl von Geschäften geschlossen, Gottesdienste und Treffen von Vereinen verboten werden. Auch Spielplätze will die Regierung sperren.



Von allen Maßnahmen ausgenommen sind Supermärkte und andere Geschäfte, die zur Versorgung der Menschen dienen. Offiziell gelten die Beschlüsse der Bundesregierung ab sofort, auf Landesebene müssen sie von der NRW-Regierung aber noch umgesetzt werden. Dies werde auch geschehen, bestätigte die Düsseldorfer Staatskanzlei der dpa.

Coronavirus in NRW: Parteien sagen Parteitage ab

Update, Montag (16. März), 17.43 Uhr: Auch die CDU in Nordrhein-Westfalen reagiert auf die Ausbreitung des Coronavirus: Nachdem sowohl die SPD als auch die FDP ihre geplanten Parteitage bereits abgesagt haben, folgen nun auch die Christdemokraten. Die für den 9. Mai in Bonn angesetzte Versammlung wird laut der Deutchen Presse-Agentur (dpa) nicht stattfinden. Ein neuer Termin soll noch nicht feststehen.

Update, Montag (16. März), 16.57 Uhr: Mittlerweile nutzen auch erste Betrüger das Coronavirus, um leichtgläubigen Menschen Geld abzunehmen. Laut Polizei geben sie sich mitunter als Behörden-Mitarbeiter aus oder verkaufen überteuerte Schutzmasken.



Update, Montag (16. März), 15.42 Uhr: Die Bundesregierung schlägt den Ländern im Kampf gegen das Coronavirus offenbar vor, Geschäfte - mit Ausnahme von Supermärkten und ähnlichen Läden - zu schließen. Das will die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Montag nach einer Sitzung des Kabinettsauschusses aus Regierungskreisen erfahren haben. Aus NRW gibt es bisher keine Reaktion auf den Vorstoß aus Berlin.

Jeder kann dazu beitragen, dass sich die Ausbreitung des #Coronavirus verlangsamt. So zeigen wir Solidarität in der Gesellschaft – und retten damit Menschenleben. Kanzlerin #Merkel im Podcast: pic.twitter.com/yJuK65zoFE — Steffen Seibert (@RegSprecher) March 14, 2020

Derweil ist die Zahl der Menschen, die durch das neuartige Coronavirus gestorben sind, in NRW um zwei auf acht gestiegen. Bei den Toten soll es sich um eine 94-Jährige und eine 81-Jährige aus dem Kreis Heinsberg handeln.

Coronavirus in NRW: Flughafen Düsseldorf mit deutlich weniger Passagieren

Update, Montag (16. März), 15.31 Uhr: Der Flughafen Düsseldorf hat bedingt durch die Ausbreitung des Coronavirus mit einem stark zurückgegangenen Passagieraufkommen zu kämpfen. Das Verkehrsaufkommen in der aktuellen Woche liege unter 30 Prozent des Vorjahresniveau, heißt es in einer Mitteilung. Insgesamt rechnet der größte Flughafen in NRW für das erste Quartal 2020 mit rund 20 Prozent weniger Flügen. Um negative wirtschaftliche Effekte abzumildern, reduziert der Düsseldorfer Airport derzeit seinen Betrieb auf das Notwendige.

Update, Montag (16. März), 15.11 Uhr: Während sich NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag (13. März) noch gegen Spielplatz-Schließungen aussprach, geht die Stadt Recklinghausen jetzt genau diesen Schritt. Wie die Verwaltung mitteilt, seien ab sofort alle Spielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen wegen der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen.

Coronavirus in NRW: Lebensmittelversorgung trotz hoher Nachfrage gesichert

Update, Montag (16. März), 13.30 Uhr: Trotz hoher Nachfrage ist die Warenversorgung bei Rewe und Penny in Deutschland gesichert. Lionel Souque, der Vorstandsvorsitzender der Rewe Group erklärte dazu heute: "Wir hatten uns bereits in den vergangenen Tagen auf die erhöhte Nachfrage eingestellt. Die Frequenz der Warenbelieferung aus den Lägern in die Märkte haben wir erhöht. Unsere Märkte bei Rewe und Penny sind gut versorgt und werden das auch bleiben." Zur aktuellen Fake News erklärte Souque: "Die Falschmeldungen über Marktschließungen, die aktuell verbreitet wurden, finde ich zynisch und widerwärtig."

Bei @REWE_Supermarkt und #PENNY ist die Warenversorgung gesichert! REWE Group CEO Souque: „Unsere Märkte sind gut versorgt und werden das auch bleiben. Helfende Hände sind überall willkommen“ - Mehr Infos: https://t.co/4SBkiwna8C #coronadeutschland #Faktenfinder — REWE Group (@rewe_group) March 16, 2020

Update, Montag (16. März), 13 Uhr: Während sich derzeit viele Menschen in Nordrhein-Westfalen Sorgen über Verdienstausfall oder sogar Insolvenzen machen, scheint die NRW-Landesregierung bereits Pläne für die Zeit nach dem Coronavirus zu schmieden. Joachim Stamp: "Wir werden Betroffene nicht aus den Augen verlieren, wir werden schauen, wie wir Unternehmen und Selbstständigen helfen können, wir haben die Folgen des Coronavirus für die Betroffenen im Blick."

Update, Montag (16. März), 12.44 Uhr: Warum ergreift NRW nicht ähnliche Maßnahmen wie etwa Italien, also komplette Ausgangssperren? Der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) betonte, dass es für einen solchen Schritt der Absprache mit dem Bund, den Ländern und weiteren Experten bedürfe. Unabgeneigt schien Stamp der Maßnahme aber nicht zu sein. Denn: "Mein Eindruck ist, dass es in Teilen der Bevölkerung noch nicht angekommen ist, Sozialkontakte einzuschränken."

NRW: Offene Grenzen zu Holland und Belgien trotz Coronavirus - warum?

Update, Montag (16. März), 12.41 Uhr: Derzeit sind die Grenzen zu den Niederlanden und Belgien offen - im Gegensatz zu anderen Ländergrenzen der Bundesrepublik. "Das liegt daran, dass wir von Seiten der Niederlande und Belgien noch nicht beobachten konnten, dass es zu verstärktem Einkaufsverhalten in Deutschland gekommen ist", begründet Joachim Stamp die offenen Grenzen. Es könne aber sein, dass in Zukunft die Schließung der Grenze zu Belgien und den Niederlanden sinnvoll sei.

Update, Montag (16. März), 12.39 Uhr: So sehr die Minister appellieren, soziale Konakte zu vermeiden, so wenig setzen sie derzeit darauf, Spielplätze sperren zu lassen. "Die Kinder sollen natürlich die Möglichkeit haben, mit dem Vater oder der Mutter an die frische Luft zu kommen", sagte Minister Laumann. Joachim Stamp bestätigte das, verwies aber auf die Einhaltung der dringend notwendigen Hygienestandards.

Mehrheit der an Coronavirus infizierten Menschen in NRW sind nicht im Krankenhaus

Update, Montag (16. März), 12.27 Uhr: Auf die Frage, wie viele mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Krankenhäusern in NRW behandelt würden, hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann keine Antwort. Auch die Frage, wie viele Menschen genesen sind, konnte Laumann auf der Pressekonfernz der Landesregierung nicht beantworten. Nur so viel: "Sicher 80 Prozent der Infizierten halten sich zu Hause auf und nicht im Krankenhaus", so Laumann.

Update, Montag (16. März), 12.20 Uhr: Auch Joachim Stamp (FDP), Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge, Integration und stellvertretender Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, sendete bei der Pressekonferenz in Düsseldorf den dringenden Appell, Kinder derzeit zu Hause zu betreuen. "Wir müssen soziale Kontakte minimieren", so Stamp, der davor warnte, die Kinder zu den Großeltern zu geben. "Wir müssen die ältere Bevölkerung vor Sozialkontakten schützen", so Stamp mit Verweis auf die vom Coronavirus gefährdeten Risikogruppen in NRW. "Ich sende den absoltut dringenden Appell, soziale Kontakte auf ein Minimun zu beschränken."

Coronavirus in NRW: Kinder zu Hause belassen

Update, Montag (16. März), 12.13 Uhr: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat auf der Pressekonferenz der Landesregierung am Mittag nochmal bekräftigt, wie wichtig es sei, dass Schulkinder dazu aufgefordert seien, derzeit zu Hause zu bleiben, falls sie nicht in den Notplätzen in den Schulen betreut würden. Gebauer: "Wir müssen die Infektionsketten unterbrechen." Gleichzeitig versicherte die Ministerin, dass in dieser Woche keine Prüfungen in NRW stattfänden. Offene Prüfungen würden auf die Zeit nach den Osterferien verlegt. Material, das Schüler derzeit via Mail oder andere Kanäle gesandt werde, um zu Hause zu lernen, sei ausdrücklich nicht prüfungsrelevant.

Update, Montag (16. März), 11.40 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Infektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter stark gestiegen und hat fast die Marke von 2500 erreicht. Am Montag (Stand 10 Uhr) gab es 2493 bestätigte Erkrankungen mit dem Erreger Sars-CoV-2, wie das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mitteilte. Am Sonntagvormittag (Stand 11.30 Uhr) waren es 2100 Fälle und damit rund 400 weniger.

Coronavirus in NRW: Zahl stark angestiegen - Heinsberg an der Spitze

Der Kreis Heinsberg bleibt mit 663 nachgewiesenen Infektionen mit großem Abstand zwar am stärksten betroffen. Zum Vortrag betrug der Anstieg hier aber nur 13 Fälle. In Aachen und der Städteregion Aachen gab es zusammen 155 (vorher 140) Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. In Köln, der größten Stadt des Bundeslandes, waren es 241 (vorher 129) und damit fast eine Verdopplung. In der zweitgrößten Stadt Düsseldorf waren unverändert 36 Fälle bekannt, in Dortmund nunmehr 30 (vorher 19) und in Essen ebenfalls unverändert 52 Fälle.

Die Zahlen geben den Kenntnisstand des NRW-Gesundheitsministeriums zum jeweiligen Zeitpunkt bekannt. Teilweise haben Kommunen parallel schon höhere Zahlen genannt, die aber noch nicht in die Statistik eingeflossen sind. Das ist der Stand der bestätigten Fälle am Montag um 10 Uhr (Quelle: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soozales des Landes Nordrhein-Westfalen):

Aachen und Städteregion Aachen: 155

Bielefeld: 27

Bochum: 20

Bonn: 37

Borken (Kreis): 82

Bottrop: 4

Coesfeld (Kreis): 50

Dortmund: 30

Duisburg: 24

Düren (Kreis): 24

Düsseldorf: 36

Ennepe-Ruhr-Kreis: 24

Essen: 52

Euskirchen (Kreis): 11

Gelsenkirchen: 13

Gütersloh (Kreis): 71

Hagen: 6

Hamm: 4

Heinsberg (Kreis): 663

Herforder (Kreis): 26

Herne: 8

Hochsauerlandkreis (Kreis): 31

Höxter: 2

Kleve (Kreis): 36

Köln: 241

Krefeld: 19

Leverkusen: 20

Lippe (Kreis): 56

Märkischer Kreis: 17

Mettmann (Kreis): 19

Minden-Lübbecke (Kreis): 55

Mönchengladbach: 36

Mülheim an der Ruhr: 9

Münster: 57

Oberbgerigischer Kreis: 27

Oberhausen: 8

Olpe (Kreis): 6

Paderborn (Kreis): 37

Recklinahausen (Kreis): 51

Remscheid: 8

Rhein-Erft-Kreis: 58

Rheinisch-Bergischer-Kreis: 30

Rhein-Kreis-Neuss: 15

Rhein-Sieg-Kreis: 77

Siegen-Wittkenstein (Kreis): 15

Soest (Kreis): 16

Solingen: 7

Steinfurt (Kreis): 64

Unna (Kreis): 19

Viersen (Kreis): 16

Warendorf (Kreis): 57

Wesel (Kreis): 19

Wuppertal: 6

TOTAL: 2493

Update, Montag (16. März), 11.34 Uhr: Die TU Dortmund hat nun auch auf das Coronavirus reagiert. Sie widerruft eine Regelung vom 13. März, nach der Prüfungen stattfinden sollen. Die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Dortmund verfolgt RUHR24 in einem separeten Live-Ticker*.

Update, Montag (16. März), 11.15 Uhr: Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) befindet sich nach einem Kontakt mit einem coronainfizierten Menschen in häuslicher Quarantäne. Reker weise bisher keine Symptome auf und fühle sich gut, teilte ihr Sprecher am Montag mit. Ihre Dienst- und Amtsgeschäfte erledige Reker von zu Hause.

+ Die Kölner Oberbürgermeisterin Reker ist nach einem Coronakontakt in häuslicher Quarantäne. © Marius Becker/dpa

Update, Montag (16. März), 11.13 Uhr: Angesichts der Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus und der massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland rechnet das Robert-Koch-Institut (RKI) frühestens Ende nächster Woche mit möglichen Effekten. "Man müsste nach zehn bis zwölf Tagen sehen, ob diese Maßnahmen greifen", sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade am Montag in Berlin mit Blick auf die Entwicklung der Fallzahlen in Deutschland.

Update, Montag (16. März), 11.11 Uhr:

Schul- und Kita-Schließungen wegen des Coronavirus betreffen Zehntausende Arbeitnehmerhaushalte in Nordrhein-Westfalen: So sind NRW-weit bei 365.000 Kindern bis 16 Jahren beide Eltern oder das alleinerziehende Elternteil in Vollzeit beschäftigt. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor, die die Linke im Bundestag angefragt hatte und die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

Bundesweit sind bei mehr als 2,2 Millionen Kindern bis 16 Jahren beide Eltern oder das alleinerziehende Elternteil in Vollzeit beschäftigt.

Fake News zum Coronavirus kuriseren auch durch NRW

Update, Montag (16. März), 10.56 Uhr: Jetzt kursieren nicht nur Fake News in Form von Sprachnachrichten bei WhatsApp sondern als Screenshots im Design großer, deutscher Nachrichtenseiten. In einem Screenshot, dass scheinbar die Homepage des Focus zeigt, ist die Rede von Einführung neuer Öffnungszeiten bei Lidl, Netto, Aldi, Kaufland, Edeka, Penny und Real. Auch hierbei handelt es sich um eine Falschmeldung, die Kriminelle in die Welt gesetzt haben.

+ Fake News wie diese kursieren im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Internet. © privat

Update, Montag (16. März), 10.44 Uhr: Heute um 12 Uhr wollen Mitglieder der NRW-Landesregierung über weitere Maßnahmen des Landeskabinetts in Sachen Coronavirus informieren. Inhalt der Pressekonferenz soll der Stopp bzw. die Verlangsamung der Ausbreitung des Virus sein.

Heute um 12.00 Uhr: Mitglieder der Landesregierung informieren über die weiteren Maßnahmen des Landeskabinetts, um die Ausbreitung des #Coronavirus in #NRW einzudämmen und zu verlangsamen. Livestream auf @landnrw

#Covid_19 #coronadeutschland pic.twitter.com/bFtiA4s93p — Staatskanzlei NRW (@landnrw) March 16, 2020

Update, Montag (16. März), 10.09 Uhr: Im Internet kursieren derzeit die verrücktesten Fake News zum Theme Coronavirus. Scheinbar versuchen Betrüger, Menschen in Panik zu versetzen. Ein Opfer einer solchen Coronavirus-Fake-Kampagne ist derzeit der Discounter Aldi*, der sich gegen die Gerüchte wehrt, die Kette würde demnächst alle ihre Filialen schließen. Das ist natürlich nicht der Fall, wie diese Klarstellung des Discounters zeigt:

Update, Montag (16. März), 9.46 Uhr: Wie die Deutsche Bahn mitteilt, sei der Fernverkehr am Montag regulär und "nahezu ohne Einschränkung" angelaufen. Auch im Laufe des Tages werde das gewohnte Angebot in Deutschland gefahren, teilte das Unternehmen in Berlin mit.

Deutsche Bahn zeigt sich während Corona-Krise stabil

DB-Vorstandsvorsitzender Dr. Richard Lutz betonte erneut, die DB werde solange wie möglich und so gut wie möglich ihre Verkehrsleistungen erbringen. Lutz: „Derzeit sind unsere Züge stabil im Einsatz." Der Güterverkehr auf der Schiene arbeite unverändert – auch grenzüberschreitend. „Wir fahren alles, was die Kunden wollen“, erklärte unterdessen DB Cargo-Chefin Dr. Sigrid Nikutta. Derzeit biete die DB zusätzliche Kapazitäten an.

Aber: Aufgrund der behördlichen Anordnungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus kommt es bei der Deutschen Bahn derzeit zu Einschränkungen im grenzüberschreitenden Bahnverkehr. An den Grenzen zu den Nachbarländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark kann es wegen Grenzkontrollen zu Verspätungen im grenzüberschreitenden Bahnverkehr kommen.

Update, Montag (16. März), 9.16 Uhr: Das Land Nordrhein-Westfalen bündelt mit einer neuen Seite im Internet alle Informationen zur Coronavirus-Epidemie und schaltet für Anfragen ein landesweites Bürgertelefon. Über die Internetseite seien alle Entscheidungen der NRW-Landesregierung, die Erlasse und ihre Hintergründe abrufbar, teilte das Land am Montag mit. Informationen werden auf der Seite auch auf Türkisch und Arabisch weitergegeben. Das Bürgertelefon ist unter der Nummer 0211/9119 1001 erreichbar.

+++ Aktuelles von der Landesregierung #NRW +++ #Corona-Virus in Nordrhein-Westfalen - Neue zentrale Corona-Internetseite online. Informieren Sie sich hier über aktuelle Regeln, Maßnahmen, Verordnungen zu #COVID19: https://t.co/3GxA6vUCVG pic.twitter.com/1xppjntERy — Staatskanzlei NRW (@landnrw) March 16, 2020

Update, Montag (16. März), 9 Uhr: Viele Einrichtungen mit großem Durchlauf an Menschen ergreifen aufgrund des Coronavirus Vorsichtsmaßnahmen. In Herne etwa arbeiten die KFZ-Zulassungsstelle sowie die Fahrerlaubnisbehörde ab sofort und bis auf Weiteres nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung.

Coronavirus: Immerhin das Wetter zeigt sich in NRW von seiner schönen Seite

Update, Montag (16. März), 8.52 Uhr: Viele Menschen in NRW besinnen sich angesichts der Schließungen von Freizeiteinrichtungen im ganzen Land auf Aktivitäten in der Natur unter freiem Himmel. Da passt es, dass das Wetter in NRW in dieser Woche frühlingshaft mild und sonnig* wird. Da kann selbst das Coronavirus nicht die Stimmung trüben.

Update, Montag (16. März), 8.40 Uhr: Muss sich das vom Coronavirus arg gebeutelte NRW Sorgen machen, dass die USA deutscheImpfstoff-Forscher abwerben? Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD)zumindest hat sich gegen den mutmaßlichen Versuch der US-Regierung verwahrt, das Tübinger Pharmaunternehmen CureVac in die USA zu locken.

"Deutsche Forscher sind führend an der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen beteiligt, in weltweiten Kooperationen", sagte Maas den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben). "Wir können nicht zulassen, dass sich andere ihre Forschungsergebnisse exklusiv aneignen wollen", sagte Maas. Dies werde im Kreis der G7-Staaten zu bereden sein. "Dieses Virus werden wir nur gemeinsam besiegen, nicht gegeneinander", sagte Maas.

Nach Informationen der Welt am Sonntag soll US-Präsident Donald Trump versuchen, sich exklusiv einen Corona-Impfstoff zu sichern, an dem CureVac derzeit arbeitet.

NRW: Coronavirus sorgt für Verschiebung fast jeder zweiten Operation

Update, Montag (16. März), 8.23 Uhr: Die Verschiebung von planbaren Operationen wegen der Coronavirus-Epidemie könnte in Nordrhein-Westfalen mehr als jeden zweiten Eingriff betreffen. Das sagte der Präsident der Krankenhausgesellschaft NRW, Jochen Brink, am Montag im WDR. Für die Krankenhäuser bedeute das eine "gewaltige Herausforderung".

Aktuell seien die Krankenhausleitungen überall im Land damit beschäftigt, ihre Betriebsabläufe umzuorganisieren. Welche Eingriffe ohne Schaden der Patienten um einige Monate verschoben werden könnten, entscheide der behandelnde Arzt. Die Patienten reagierten nach seinem ersten Eindruck "sehr verständnisvoll", sagte Brink.

+ Der Präsident der Krankenhausgesellschaft NRW (GKNW), Jochen Brink © Rainer Jensen/dpa

Update, Montag (16. März), 8.03 Uhr: Das dürfte auch viele Reisende aus NRW betreffen: Wegen der Coronavirus-Pandemie setzt der Reiseveranstalter TUI einen Großteil seines Geschäftsbetriebs aus. Betroffen sind unter anderem Pauschalreisen, Kreuzfahrten und der Hotelbetrieb, teilte der Tourismuskonzern in der Nacht zum Montag mit. Mit der Einstellung des "größten Teils" der Reiseaktivitäten wolle das Unternehmen einen Beitrag dazu leisten, die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Coronavirus: Grenzen zu Nachbarländern dicht - Niederlande und Belgien eine Ausnahme

Update, Montag (16. März), 7.49 Uhr: Bundesinnenminister Seehofer hat in Abstimmung mit den Nachbarstaaten und den betroffenen Bundesländern entschieden, zur weiteren Eindämmung der Infektionsgefahren durch das Coronavirus vorübergehende Grenzkontrollen einzuführen. Die Kontrollen an den Binnengrenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark greifen ab Montag (16. März) um 8 Uhr. Für die Niederlande und Belgien greifen diese Maßnahmen vorerst nicht.

#COVIDー19 #Coronavirus #COVID19



BM #Seehofer zu vorübergehenden Kontrollen an deutschen Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg & Dänemark ab morgen: pic.twitter.com/MVexvS5ybH — Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (@BMI_Bund) March 15, 2020

Update, Montag (16. März), 7.21 Uhr: Rückzug in die eigenen vier Wände: Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen bleiben wegen der Schutzmaßnahmen gegen das um sich greifende Coronavirus zuhause. Nach einem Erlass der Landesregierung sind die Schulen und Kitas ab diesem Montag geschlossen.

Außerdem haben viele Unternehmen vorsorglich Angestellte ins Home-Office geschickt, sofern ein Weiterarbeiten über das Internet möglich ist.

Mit diesen drastischen Schritten soll das schnelle Ausbreiten des neuartigen Virus abgebremst und damit auch ein Überlasten der Krankenhäuser mit Patienten verhindert werden.

Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus in NRW steigt auf über 2000

Update, Montag (16. März), 6.30 Uhr: Die Zahl der nachweislich Infizierten in NRW ist nach Daten von Sonntag auf über 2000 gestiegen, die Zahl der Todesfälle auf sechs, berichtet RUHR24.de*.

Update, Montag (16. März), 6 Uhr: Wegen des Coronavirus in Nordrhein-Westfalen steht Kunden der Rheinbahn in Düsseldorf ab Mittwoch (18. März) nur noch ein reduziertes Fahrtenangebot zur Verfügung. Die Rheinbahn werde ab dann täglich nach dem Sonntagsfahrplan fahren, teilte das Unternehmen in der Nacht zum Montag mit.

Außerdem werden die Vordertüren der Busse geschlossen bleiben und der Ticketverkauf beim Fahrer eingestellt. Dadurch sollen sie so gut wie möglich vor einer Ansteckung geschützt werden. Laut Rheinbahn ist das aufgrund der steigenden Sars-CoV-2-Infektionen erforderlich. Außerdem bleiben unter anderem Kundencenter, Fundbüro und Service Point zunächst bis zum 19. April geschlossen.

Coronavirus: Busse und Bahnen fahren in Köln nach dem Samstagsfahrplan

Ab Mittwoch gilt auch in Köln ein angepasster Samstagsfahrplan, da die Schulen und Kindertagesstätten geschlossen werden. Zum Schutz der Busfahrer hatten die Dortmunder Verkehrsbetriebe bereits seit vergangenem Samstag die Vordertüren der Linienbusse geschlossen. Das gilt auch für Busse in Essen.

Coronavirus: REVG lässt ab Mittwoch, 18.03.2020 die Vordertüren der Busse für den Einstieg geschlossen. Der Einstieg und Ausstieg erfolgt nur noch über die hinteren Türen. — REVG (@revg_de) March 14, 2020

Update, Sonntag (15. März), 20.10 Uhr: Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in NRW zu verhindern, will die Landesregierung jetzt alle Freizeit-Angebote stoppen.

"Wir müssen in dieser ernsten Lage die notwendige Versorgung in vollem Umfang sicherstellen. Aber alle Freizeitaktivitäten und nicht unbedingt notwendige sozialen Kontakte müssen unverzüglich vermieden werden.

NRW-Ministerpräsident Laschet zu Coronavirus: "Leben entschleunigen"

So sehr das für viele Menschen ein Opfer und eine Einschränkung bedeutet, so wichtig ist es jetzt, besonnen, aber auch entschlossen unser Leben zu entschleunigen", sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

+ Armin Laschet fordert die Menschen in NRW wegen des Coronavirus auf, ihr Leben zu entschleunigen. © Federico Gambarini/dpa

Noch am Abend soll ein entsprechender Erlass herausgegeben werden. Betroffen sind zunächst Bars, Clubs, Diskotheken, Spielhallen, Theater, Kinos und Museen. Sie müssen ihren Betrieb ab Montag (16. März) einstellen.

Ab Dienstag (17. März) gilt das Verbot dann auch für Fitness-Studios, Schwimm- und Spaßbäder sowie Saunen.

Update, Sonntag (15. März), 17.45 Uhr: In NRW ist die sechste infizierte Person gestorben. Ein 81-jähriger Mann soll vor einer Woche positiv auf das Virus getestet worden und heute gestorben sein. Das teilte die Stadt Düsseldorf mit. Genauere Details gibt es jedoch noch nicht.

Info: Hier findet ihr alle Entwicklungen zum Coronavirus in NRW aus der vergangenen Woche im Ticker zum Nachlesen.

