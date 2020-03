Coronavirus/NRW: Rhein-Derby ohne Zuschauer + Düsseldorf kritisiert Spahn-Empfehlung + Charité-Virologe hat düstere Prognose

Live-Ticker zum Virus

Sollen nach den Todesfällen von Essen und Heinsberg große Events in NRW aufgrund des Coronavirus ausfallen? In Düsseldorf ist man anderer Meinung. Alle Infos im Live-Ticker.

Das Coronavirus ist derzeit das bestimmende Thema in Gesellschaft und Politik in NRW.

Das bevölkerungsreichste Bundesland hat die meisten Infizierten in ganz Deutschland.

Wir verfolgen alle Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen im Live-Ticker.

Update, Dienstag (10. März), 14.05 Uhr: Recklinghauen - Ein Mann aus Recklinghausen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Recklinghäuser ist in häuslicher Isolation und zeigt leichte Symptome, teilte das Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen am Dienstagmorgen.



Update, Dienstag (10. März) 12.29 Uhr: Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau hat gerade bestätigt, dass das Derby zwischen dem BVB und dem FC Schalke 04 ohne Zuschauer stattfinden wird. Vor Ort im Stadion werden nur Menschen zugelassen sein, die für das Spiel zwingend gebraucht werden. Die Stadt wolle sich in den kommenden Tagen eine entsprechende Liste der Vereine zusenden lassen. Sierau: "Wir haben keinen Spielraum, was diese Entscheidung betrifft."



Update, Dienstag (10. März), 11.32 Uhr: Es verdichten sich die Vorzeichen, dass auch das Derby des BVB gegen den FC Schalke 04 am kommenden Samstag (14. März, 15.30 Uhr) vor leeren Rängen stattfindet. Die Stadt Dortmund hat bezüglich neuer Entwicklungen zum Coronavirus für 12 Uhr zur Pressekonferenz geladen.

Update, Dienstag (10. März), 11.32 Uhr: Es verdichten sich die Vorzeichen, dass auch das Derby des BVB gegen den FC Schalke 04 am kommenden Samstag (14. März, 15.30 Uhr) vor leeren Rängen stattfindet. Die Stadt Dortmund hat bezüglich neuer Entwicklungen zum Coronavirus für 12 Uhr zur Pressekonferenz geladen.

Update, Dienstag (10. März), 10.55 Uhr: Das Bundesliga-Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch (11. März) um 18.30 Uhr findet statt - aber ohne Zuschauer. Das hat die Stadt Mönchengladbach am Dienstag via Pressemitteilung bestätigt.

"Wir bedauern es sehr, dass es zu dieser Entwicklung gekommen ist, folgen aber selbstverständlich den Vorgaben des Landes, das sich diese Entscheidung sicher nicht leicht gemacht hat, so Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners. "Ich bin froh, dass es jetzt wenigstens eine NRW-weit einheitliche Regelung gibt, kann aber auch die Enttäuschung der Fans verstehen, dass das traditionelle Derby ohne Zuschauer stattfinden wird", ergänzt er.



Dass das Spiel des BVB in Mönchengladbach am vergangenen Samstag trotz Corona-Gefahr stattfand, verteidigte die Stadt Mönchengladbach in ihrer Stellungnahme. Reiners: "Vor diesem Spiel gab es weder eine klare Empfehlung von Bundesseite noch klare Vorgaben durch das Land. Die Mediziner, mit denen wir uns intensiv beraten haben, hielten es für verantwortbar, das Spiel nicht zu untersagen."

Update, Dienstag (10. März), 10.50 Uhr: Die nordrhein-westfälische Landesregierung will angesichts der zunehmenden Coronavirus-Infektionen an diesem Dienstag einen Erlass zum Umgang mit Großveranstaltungen herausgeben. Die Details sollen am Nachmittag von Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (beide CDU) in Düsseldorf vorgestellt werden, wie ein Sprecher Laumanns sagte.



1. FC Köln stoppt Ticketverkauf wegen Coronavirus

Update, Dienstag (10. März), 10.32 Uhr: Im Zuge der anhaltenden Diskussion um mögliche Geisterspiele aufgrund des Coronavirus hat der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln den Ticketverkauf für alle kommenden Heimspiele gestoppt. Der für Dienstag geplante Mitgliedervorverkauf für die Partie gegen RB Leipzig (11. April) wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Das teilte der FC mit.

Aufgrund der derzeitigen Situation rund um das Corona-Virus werden alle Ticketvorverkäufe für Heimspiele des #effzeh zunächst gestoppt. https://t.co/Aq0DRO0OHM — 1. FC Köln (@fckoeln) March 10, 2020

Update, Dienstag (10. März), 10.18 Uhr: Christian Drosten, Virologe der Berliner Charité, hat im Gespräch mit der Neuen Osnbabrücker Zeitung (NOZ) zu drastischen Worten gegriffen. "Im Herbst wird es kritisch, das ist klar. Ich erwarte dann eine schlagartige Zunahme der Corona-Fälle mit schlimmen Folgen und vielen Toten", sagte Drosten der NOZ, der im Sommer zunächst eine Entspannung der Corona-Lage erwartet. "Wir stehen vor einer bislang nicht gekannten Bedrohungslage. Wir müssen verdammt aufpassen."

Düsseldorf will Events wegen Coronavirus nicht pauschal absagen

Update, Dienstag (10. März), 9.32 Uhr: Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) will große Events wie Konzerte und Fußballspiele wegen der Ausbreitung des Coronavirus nicht generell absagen, berichtet die Rheinische Post. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte zuvor empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen. Geisel hält die Idee Spahns offenbar für willkürlich. "Dann müsste man auch den Betrieb von Großmärkten schließen, in denen sich über 1000 Kunden aufhalten."

Ein wichtiger Aspekt dabei sind Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern. Sie werden aus meiner Sicht immer noch zu zaghaft abgesagt. Angesichts der dynamischen Entwicklung der letzen Tage sollte das schnell geändert werden. (2/6) — Jens Spahn (@jensspahn) March 8, 2020

Große Konzerte und Events sollen in Köln daher voerst nicht ausfallen. Stattdessen habe die Stadt Maßnahmen ergriffen, die die Ausbreitung des Virus verhindern soll. So seien Reinigungsintervalle in öffentlichen Toiletten erhöht worden. Außerdem seien in öffentlichen Gebäuden Spender mit Desinfektionsmittel installiert worden.

Update, Dienstag (10. März), 9.06 Uhr: Wie die Stadt Bergkamen mitteilt, fällt das für den kommenden Samstag (14. März) angesetzte 26. Bergkamener Theaterfestival aus.

"Der Vorstand des Stadtjugendring Bergkamen hat sich zu diesem Schritt entschlossen, obwohl das Theaterfestival im studio theater nicht unter die Kategorie 'Großveranstaltung mit mehr als 1000 Teilnehmern' fällt", heißt es von der Stadt.

Bergkamen sagt Theaterfestival wegen Coronavirus ab

Grund für die Absage sei die Angst davor, Teilenehmer und Besucher könnten sich mit dem Coronavirus anstecken. Das Festival soll im Sommer nachgeholt werden.

Update, Dienstag (10. März), 7.17 Uhr: Die anhaltende Coronakrise bringt durch Auftragsausfälle und Lieferengpässe zunehmend Unternehmen in NRW in Schwierigkeiten. "Wir werden zur Zeit insbesondere mit Hilferufen aus der Reisebranche, Messe- und Veranstaltungstechnik und Gastgewerbe konfrontiert", erklärte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) auf Anfrage in Düsseldorf.

Das werde "in wenigen Wochen anders aussehen, wenn auch beim produzierenden Gewerbe die Reichweite der Lager erschöpft ist und sich der Wachstumseinbruch auf den internationalen Märkten auch auf die Bestellungen negativ auswirkt."

NRW-Minister will Wirtschaft während Coronakrise helfen

"Es gilt daher schon jetzt mit den Bundesministerien für Wirtschaft und Finanzen sowie der EU-Kommission die Weichen für notwendige weitere Hilfen zu stellen", betonte er. Das könne Deutschland nicht allein. Dafür sei wie in der Finanz- und Wirtschaftskrise vor zehn Jahren eine vorübergehende Erweiterung des Beihilferahmens durch die EU erforderlich. "Dazu sind wir in ständigem Austausch mit dem Bund."

Die Verbreitung des Coronavirus beschäftigt auch zunehmend die Wirtschaft. Für betroffene Unternehmen in NRW stehen öffentliche Unterstützungsmöglichkeiten bereit.

Als wichtige Hilfsmaßnahmen sieht er die beschlossenen niedrigeren Hürden für die Beantragung von Kurzarbeitergeld und das Erstatten der Sozialbeiträge für die ausgefallenen Arbeitsstunden. Außerdem nannte er Bürgschaften für Überbrückungskredite. Entschädigungen für die Lohnfortzahlung für infizierte Mitarbeiter in Quarantäne seien bei den kommunalen Landschaftsverbänden zu beantragen.

Pinkwart sprach sich dafür aus, den Soli rückwirkend zum Jahresbeginn abzusenken und auf mittelständische Betriebe und Kapitalgesellschaften auszuweiten.

Update, Dienstag (10. März), 6.14 Uhr: Die Entscheidung über Absagen oder Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga wegen des Coronavirus wird zumindest im Fall Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln an diesem Dienstag erwartet. Im Borussia-Park steht für Mittwochabend (18.30 Uhr) das Nachholspiel an. Die Partie sollte ursprünglich am 9. Februar stattfinden, wurde aber wegen des Sturms "Sabine" verschoben.

Update, Montag (9. März), 20 Uhr: Das Klinikum in Dortmund verschärft seine Regeln für Besucher. Demnach wurde die Uhrzeiten für die Besucher angepasst, sowie dessen Anzahl. Das bestätigt das Krankenhaus aus Dortmund auf Twitter.

Ab dem 10.03.2020 gelten neue Besuchsregelungen u.a. im Klinikum Dortmund. Die Schutzmaßnahmen sollen in Zeiten von Corona das Infektionsrisiko für Patient*innen & Besucher*innen auf ein Minimum reduzieren und unsere Mitarbeiter*innen entlasten.

Update, Montag (9. März), 18.50 Uhr: Bisher gab es kaum Details über das Todesopfer aus dem Kreis Heinsberg - das ändert sich nun. Laut dem Landrat des Kreises Heinsberg war der 78-Jährige Gast auf einer Karnevals-Veranstaltung in Gangelt (NRW). Seit Freitag wurde der Mann in einem Krankenhaus in Geilenkirchen behandelt.

Dort sagte er, dass es ihm seit mehreren Tagen schlecht gehen würde. Der Mann litt unter Vorerkrankungen wie Herzproblemen und Diabetes. Am Montagmittag gegen 14 Uhr ist der Mann aus Gangelt an einem Herzversagen gestorben.

Update, Montag (9. März), 18.40 Uhr: Wie die Bild berichtet, soll die 89-jährige Frau aus Essen, die an dem Coronavirus starb, Anfang März mit einer schweren Durchfallerkrankung in die Universitätsklinik Essen eingeliefert worden sein.

Sie kam anschließend auf eine Intensivstation. Dort wurde festgestellt, dass die Frau an einer Lungenentzündung leide. Der anschließende Test auf das Coronavirus bestätigte den Verdacht. Wie sie sich mit dem Virus angesteckt hat, ist allerdings noch nicht bekannt.

NRW-Gesundheitsminister zeigt sich betroffen nach dem Tod der ersten beiden Coronavirus-Opfer

Update, Montag (9. März), 18.20 Uhr: Mittlerweile hat sich auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zu den beiden Todesopfern aus dem Bundesland geäußert: "Wir müssen die Situation sehr ernst nehmen. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen. Ich wünsche den Familien jetzt erst einmal viel Kraft in dieser schweren Zeit."

Update, Montag (9. März), 17.20 Uhr: Nachdem am späten Montagnachmittag zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt wurden, liegen nur detaillierte Informationen zu der toten Frau aus Essen vor. Details zu dem Todesopfer aus dem Kreis Heinsberg gibt es noch nicht. Die sollen im Laufe des Abends folgen.

Update, Montag (9. März), 17.12 Uhr: In Bottrop gibt es nun den ersten Corona-Fall. Es handelt sich bei dem Infizierten um einen Mann, der zuvor mit einem anderen poistiv getesten Patienten in Kontakt war. Er befand sich in häuslicher Quarantäne.

Coronavirus in Deutschland: Zwei Tote in NRW

Update, Montag (9. März), 16.45 Uhr: Nur wenige Minuten, nachdem der Kreis Heinsberg einen mit Covid-19 im Zusammenhang stehenden Todesfall bekannt gemacht hat, folgt nun die nächste schlechte Nachricht. Auch in Essen ist eine Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Es handelt sich bei der Toten um eine 89-jährige Essenerin, bei der das Virus SARS-CoV-2 bereits am 3. März festgestellt worden war.

Der gesundheitliche Zustand der Patientin verschlechterte sich im weiteren Verlauf, so dass die Patientin heute Mittag (9.3.) an einer Lungenentzündung in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben ist, teilt die Stadt Essen mit. "Den Todesfall bedaure ich sehr", so Oberbürgermeister Thomas Kufen. "Mein Beileid gilt der Familie der Verstorbenen sowie Angehörigen und Freunden."

Update, Montag (9. März), 16.33 Uhr: Der Kreis Heinsberg hat soeben mitgeteilt, dass es den ersten Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus gibt. Es ist gleichzeitig auch der erste Todesfall in Deutschland, der aus Covid-19 resultiert. Mehr dazu in Kürze.

Update, Montag (9. März), 16.33 Uhr: Der Kreis Heinsberg hat soeben mitgeteilt, dass es den ersten Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus gibt. Es ist gleichzeitig auch der erste Todesfall in Deutschland, der aus Covid-19 resultiert. Mehr dazu in Kürze.

Coronavirus in NRW: Landtag berät über Lage in Nordrhein-Westfalen

Update, Montag (9. März), 16.28 Uhr: Das Coronavirus ist diese Woche auch Thema im NRW-Landtag. Die Landesregierung wird den Landtag am Mittwoch (11. März) über den aktuellen Stand zur Ausbreitung des Coronavirus unterrichten. Mittlerweile gibt es im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands über 500 Fälle, davon alleine 292 Infektionen im Kreis Heinsberg, wo das Virus Ende Februar zum ersten Mal aufgetreten war.

Update, Montag (9. März), 16 Uhr: Entwarnung in Gelsenkirchen. Nachdem bei fünf Jugendlichen aus Gelsenkirchen, die zuvor in Südtirol auf Klassenfahrt waren, leichte Symptome der durch das neuartige Coronavirus augelösten Erkrankung Covid-19 beobachtet wurden, sind diese nun negativ getestet worden. Sie haben sich nicht mit dem Coronavirus infiziert. Alle anderen betroffenen Personen zeigen bisher keine Symptome.

Trotzdem gilt für diese sowie alle anderen an der Klassenfahrt beteiligten Personen weiterhin die 14-tägige häusliche Quarantäne, teilt die Stadt Gelsenkirchen am Nachmittag mit. Sie dürfen ihre Wohnungen nicht verlassen und müssen Kontakte zu anderen Menschen begrenzen, insbesondere wenn sie einer Risikogruppe angehören. Das Gesundheitsamt überwacht die Einhaltung der Quarantäne.

Coronavirus in NRW: Epidemie beeinflusst Schulalltag

Update, Montag (9. März), 15.24 Uhr: Mit der Zunahme der Infektionen wird auch die Angst davor, sich mit dem neuartigen Coronavirus anzustecken, größer. Aldi hat in dieser Woche Desinfektionsmittel im Angebot, das in vielen Märkten - auch in NRW - binnen weniger Stunden ausverkauft war. Viele Kunden standen bereits vor Ladenöffnung vor den Läden und hofften, noch eines der begehrten Fläschchen zu bekommen.

Update, Montag (9. März), 14.12 Uhr: Jetzt wirkt sich die Coronavirus-Epidemie auch auf den schulischen Alltag in NRW aus. Das NRW-Schulministerium hat die Schulen am Montag aufgefordert, auf alle schulischen Veranstaltungen „zunächst bis zum Beginn der Osterferien“ zu verzichten. Das betrifft zum Beispiel Konzerte, Veranstaltungen oder Musicals.

Wie in der nächsten Zeit mit Klausuren oder den anstehenden Abiturprüfungen umgegangen wird, soll noch entschieden werden.

Update, Montag (9. März), 13 Uhr: Hamsterkäufe in NRW sorgen bei den Tafeln in NRW für Besorgnis. Grund sei der Rückgang von Spenden. "Es ist viel weniger geworden. Bei Salat, Obst, Gemüse, Milchprodukten kommt kaum noch was rein", sagte die Mitarbeiterin der Tafel Unna am Montag (9. März) der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Tafeln in NRW in Sorge: Teils weniger Spenden wegen Coronavirus

Coronavirus: Drohen in NRW jetzt Geisterspiele in der Bundesliga?

Update, Montag (9. März), 11.14 Uhr: Ob das Bundesliga-Derby Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln am Mittwoch (11. März) ohne Zuschauer ausgetragen werden muss, ist weiter unklar. Nach der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern wegen der Coronakrise vorerst abzusagen, wollte sich die Stadt Mönchengladbach als zuständige Gesundheitsbehörde am Montag zunächst noch nicht festlegen. "Die Stadt Mönchengladbach wird im Nachgang des Spiels gegen den BVB und den Entwicklungen am Wochenende auch die anstehende Begegnung gegen Köln bewerten", erklärte ein Stadtsprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Dies werde nun besprochen.

Update, Montag (9. März), 10.52 Uhr: Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in NRW auf 515 gestiegen. Am Montagmorgen waren es noch unter 500. Wie das NRW-Gesundheitsministerium mitteilt, stammen die meisten Infektionen nach wie vor aus dem Kreis Heinsberg. Alleine 292 Fälle wurden dort registriert.

Ob die Fußballspiele in den kommenden Tagen, unter anderem das Revierderby zwischen Borussia Dortmund dem FC Schalke 04, ausfallen, wird sich spätestens am Dienstag (10. März) entscheiden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte am Sonntag (8. März) angekündigt, die Empfehlungen von Jens Spahn - Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen - umsetzen zu wollen. Bis wann das geschehen soll, ist derzeit noch unklar.

Coronavirus in NRW: Erste Infektion in Hagen bestätigt

Update, Montag (9. März), 9.53 Uhr: Mittlerweile gibt es auch in Hagen die erste bestätigte Infektion mit dem Coronavirus. Wie die Stadt mitteilt, sei die Person "männlich, mittleren Alters und weise nur leichte Symptome auf". Weil drei Kontaktpersonen eine Verbindung zur Waldorfschule in Haspe und den Waldorfkindergärten in Haspe und Delstern haben, bleiben diese Einrichtungen bis einschließlich Dienstag (10. März) geschlossen.

In der Zwischenzeit will das Gesundheitsamt die drei Kontaktpersonen testen lassen. Am Dienstagabend sollb dann über das weitere Vorgehen entschieden werden.

Update, Montag (9. März), 9.37 Uhr: Bochum - Zweitligist VfL Bochum hat auf die Ankündigungen von Gesundheitsminister Jens Spahn und der DFL reagiert und hat den Kartenvorverkauf für die nächsten Heimspiele gestoppt.

Coronavirus: VfL Bochum stoppt Vorverkauf für die nächsten Heimspiel

Auf der Homepage des Revierklubs heißt es: "Aufgrund der noch nicht final geklärten Situationen um Großveranstaltungen mit über 1.000 Besuchern in NRW haben wir uns dazu entschlossen, zunächst einmal den Kartenvorverkauf für die kommenden Begegnungen zu stoppen.

Genauere Informationen liegen uns aktuell weder von Seiten der Gesundheitsbehörden, noch von Seiten der DFL vor. Sobald wir hierzu Neuigkeiten haben, werden wir über unsere Kanäle informieren."

Update, Montag (9. März), 7.32 Uhr: In der ARD-Talkshow "Anne Will" hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Sonntagabend (8. März) bekräftigt, dass NRW die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Spahn - Großveranstaltungen mit über 1000 Besuchern abzusagen - umsetzen werde. Davon wäre zum Beispiel auch das Bundesliga-Derby zwischen dem BVB und dem FC Schalke 04 betroffen. Dieses findet am Samstag (14. März) um 15.30 Uhr in Dortmund statt. Über 80.000 Menschen haben für das Spiel ein Ticket. Offiziell findet das Spiel noch mit Zuschauern statt. Im Tagesverlauf, spätestens im Laufe dieser Woche, wird sich aber klären, ob Zuschauer ins Stadion dürfen.

Update, Montag (9. März), 6.51 Uhr:

Knapp zwei Wochen nach der ersten bestätigten Coronavirus-Infektion in Nordrhein-Westfalen hat das Land am Sonntag insgesamt fast 500 registrierte Fälle verzeichnet. Das ist ein starker Anstieg gegenüber dem Vortag. Das Düsseldorfer Gesundheitsministerium berichtete am Sonntagmittag von 484 bestätigten Infektionen (Stand: 11.30 Uhr) - 107 mehr als am Samstag.

Da das Ministerium seine Zahlen fortlaufend aus den Kommunen erhält, sind nicht alle Zahlen in der Landesliste auf dem aktuellsten Stand. So hatte der am stärksten betroffene Kreis Heinsberg nach Angaben einer Sprecherin am Sonntagnachmittag schon 288 Fälle registriert - in der Liste des Ministeriums waren es erst 277.

NRW: Sorgt das Coronavirus für die Absage von Großveranstaltungen?

Am Sonntag reagierte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) auf eine Empfehlung Jens Spahns zur vorläufigen Absage von Großveranstaltungen. Zum Vorschlag des CDU-Bundesgesundheitsministers sagte Laschet in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin": "Das, was er heute gesagt hat, ist ja der Rat der Virologen. Die sagen: Wir müssen das Tempo verlangsamen, damit wir auf alle Situationen vorbereitet sind. Und Großveranstaltungen haben natürlich die Neigung, dass da viel übertragen wird. Deshalb werden wir diesen Rat jetzt auch in den Ländern, bei uns in Nordrhein-Westfalen und anderswo, umzusetzen."

Angesichts zunehmender Coronavirus-Infektionen in Deutschland hatte Spahn am Sonntag empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Zurzeit geschehe dies aus seiner Sicht immer noch zu zaghaft. Von solchen Absagen betroffen könnten unter anderem Bundesligaspiele, Messen und große Konzerte sein.

Angesichts zunehmender Coronavirus-Infektionen in Deutschland hatte Spahn am Sonntag empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Zurzeit geschehe dies aus seiner Sicht immer noch zu zaghaft. Von solchen Absagen betroffen könnten unter anderem Bundesligaspiele, Messen und große Konzerte sein.

Coronavirus: neue bestätigte Fälle in Bochum

Erstmeldung, Montag (9. März), 6 Uhr: Während die Stadt Dortmund am Freitag (6. März) den vierten bestätigten Fall eines Coronavirus-Infizierten bekannt gegeben musste, gab es am Wochenende auch neue bestätigte Fälle aus Bochum. Nachdem am Samstag (7. März) der dritte bestätigte Fall einer Infektion mit dem Coronavirus bekannt geworden war, hatte das Gesundheitsamt die Praxis des Hausarztes des infizierten Mannes vorsorglich schließen lassen.

Am Sonntag wurde dann ein vierter Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Bochum bekannt. Eine Frau ist nach der Rückkehr aus dem Urlaub in Südtirol positiv getestet worden, ein mitreisender Bochumer wurde hingegen negativ getestet.

Coronavirus in NRW: Paar aus Bochum handelte umsichtig

Das Paar habe sehr umsichtig gehandelt, sich nach der Rückkehr direkt testen lassen und öffentliche Kontakte vermieden. Beide Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne, schreibt die Stadt Bochum in einer Pressemitteilung.

Ebenfalls am Sonntag sind außerdem acht Teilnehmer einer Skifreizeit unter häusliche Quarantäne gestellt worden. Darunter befinden sich vier Schüler sowie eine Begleitperson aus Bochum. Die Schüler und ihre Lehrerin von der Hilda-Heinemann-Schule waren am Freitag aus Südtirol zurückgekehrt. Das Gebiet war während ihres Aufenthalts zum Risikogebiet erklärt worden, daher sei nun vorsorglich die Isolierung der Gruppe erfolgt.

Info: Hier findet ihr alle Entwicklungen zum Coronavirus in NRW aus der vergangenen Woche im Ticker zum Nachlesen.

