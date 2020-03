Live-Ticker zum Virus

Das Coronavirus hat in NRW in nicht einmal zwei Wochen fast 500 Infektionen ausgelöst. Und die Zahl steigt täglich. RUHR24 berichtet im Live-Ticker.

Das Coronavirus ist derzeit das bestimmende Thema in Gesellschaft und Politik in NRW.

Das bevölkerungsreichste Bundesland hat die meisten Infizierten in ganz Deutschland.

Wir verfolgen alle Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen im Live-Ticker.

Update, Montag (9. März), 7.32 Uhr: Dortmund - In der ARD-Talkshow "Anne Will" hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Sonntagabend (8. März) bekräftigt, dass NRW die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Spahn - Großveranstaltungen mit über 1000 Besuchern abzusagen - umsetzen werde. Davon wäre zum Beispiel auch das Bundesliga-Derby zwischen dem BVB und dem FC Schalke 04 betroffen. Dieses findet am Samstag (14. März) um 15.30 Uhr in Dortmund statt. Über 80.000 Menschen haben für das Spiel ein Ticket. Offiziell findet das Spiel noch mit Zuschauern statt. Im Tagesverlauf, spätestens im Laufe dieser Woche, wird sich aber klären, ob Zuschauer ins Stadion dürfen.

Update, Montag (9. März), 6.51 Uhr:

Knapp zwei Wochen nach der ersten bestätigten Coronavirus-Infektion in Nordrhein-Westfalen hat das Land am Sonntag insgesamt fast 500 registrierte Fälle verzeichnet. Das ist ein starker Anstieg gegenüber dem Vortag. Das Düsseldorfer Gesundheitsministerium berichtete am Sonntagmittag von 484 bestätigten Infektionen (Stand: 11.30 Uhr) - 107 mehr als am Samstag.

Da das Ministerium seine Zahlen fortlaufend aus den Kommunen erhält, sind nicht alle Zahlen in der Landesliste auf dem aktuellsten Stand. So hatte der am stärksten betroffene Kreis Heinsberg nach Angaben einer Sprecherin am Sonntagnachmittag schon 288 Fälle registriert - in der Liste des Ministeriums waren es erst 277.

NRW: Sorgt das Coronavirus für die Absage von Großveranstaltungen?

Am Sonntag reagierte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) auf eine Empfehlung Jens Spahns zur vorläufigen Absage von Großveranstaltungen. Zum Vorschlag des CDU-Bundesgesundheitsministers sagte Laschet in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin": "Das, was er heute gesagt hat, ist ja der Rat der Virologen. Die sagen: Wir müssen das Tempo verlangsamen, damit wir auf alle Situationen vorbereitet sind. Und Großveranstaltungen haben natürlich die Neigung, dass da viel übertragen wird. Deshalb werden wir diesen Rat jetzt auch in den Ländern, bei uns in Nordrhein-Westfalen und anderswo, umzusetzen."

Nach zahlreichen Gesprächen mit Verantwortlichen ermuntere ich ausdrücklich, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis auf Weiteres abzusagen. Prinzipien für den Umgang mit kleineren Veranstaltungen hat das @rki_de entwickelt. (3/6) — Jens Spahn (@jensspahn) March 8, 2020

Angesichts zunehmender Coronavirus-Infektionen in Deutschland hatte Spahn am Sonntag empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Zurzeit geschehe dies aus seiner Sicht immer noch zu zaghaft. Von solchen Absagen betroffen könnten unter anderem Bundesligaspiele, Messen und große Konzerte sein.

Coronavirus: Neue bestätigte Fälle in Bochum

Erstmeldung, Montag (9. März), 6 Uhr: Während die Stadt Dortmund am Freitag (6. März) den vierten bestätigten Fall eines Coronavirus-Infizierten bekannt gegeben musste, gab es am Wochenende auch neue bestätigte Fälle aus Bochum. Nachdem am Samstag (7. März) der dritte bestätigte Fall einer Infektion mit dem Coronavirus bekannt geworden war, hatte das Gesundheitsamt die Praxis des Hausarztes des infizierten Mannes vorsorglich schließen lassen.

Am Sonntag wurde dann ein vierter Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Bochum bekannt. Eine Frau ist nach der Rückkehr aus dem Urlaub in Südtirol positiv getestet worden, ein mitreisender Bochumer wurde hingegen negativ getestet.

Coronavirus in NRW: Paar aus Bochum handelte umsichtig

Das Paar habe sehr umsichtig gehandelt, sich nach der Rückkehr direkt testen lassen und öffentliche Kontakte vermieden. Beide Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne, schreibt die Stadt Bochum in einer Pressemitteilung.

Ebenfalls am Sonntag sind außerdem acht Teilnehmer einer Skifreizeit unter häusliche Quarantäne gestellt worden. Darunter befinden sich vier Schüler sowie eine Begleitperson aus Bochum. Die Schüler und ihre Lehrerin von der Hilda-Heinemann-Schule waren am Freitag aus Südtirol zurückgekehrt. Das Gebiet war während ihres Aufenthalts zum Risikogebiet erklärt worden, daher sei nun vorsorglich die Isolierung der Gruppe erfolgt.

Info: Hier findet ihr alle Entwicklungen zum Coronavirus in NRW aus der vergangenen Woche im Ticker zum Nachlesen.

