Coronavirus in NRW: Supermärkte bleiben an Ostern geschlossen +++ Sommersemester startet am 20. April vorerst digital

In NRW breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. RUHR24 informiert aktuell über alle Entwicklungen und die Ausbreitung von Sars-CoV-2 im Live-Ticker.

Das Coronavirus* breitet sich in NRW weiter aus.

weiter aus. Seit Beginn der Sars-Cov-2-Pandemie gibt es im Bundesland 21.582 Infizierte und 347 Tote .



gibt es im Bundesland und . Alle wichtigen Entwicklungen zu Covid-19lesen Sie im RUHR24-Live-Ticker.



13.57 Uhr: Die Kölner Karnevalsband Brings spielt am 17. und 18. April ein Konzert im Autokino in Köln-Porz. 250 Fahrzeuge mit jeweils zwei Erwachsenen und einem Kind haben dort Platz.

Das Konzert wird live gespielt und zusätzlich auf einer großen Leinwand übertragen. Den Ton können Besucher über eine hauseigene Frequenz in ihren Autos empfangen.

13.37 Uhr: Der Bonner Virologe Hendrik Streeck empfindet bei seiner Arbeit an der großen Coronavirus-Studie im Kreis Heinsberg persönlichen Druck. Vor allem, weil er offenbar schon oft falsch zitiert worden wäre: "Es wird einem manchmal dann auch zu viel, weil man denkt: Das habe ich so nicht gesagt."

Die Politik wolle schnelle Entscheidungen treffen. "Wir versuchen eben schnell zu arbeiten, aber gleichzeitig die größte wissenschaftliche Sorgfalt zu haben. Und das empfinde ich schon als Druck", sagte Streeck am Dienstag.

Coronavirus in NRW: Eregbnisse aus Heinsberg sollen in Corona-Krise helfen

Der Virologe von der Uni Bonn soll im Auftrag der NRW-Landesregierung im Kreis Heinsberg nachvollziehen, wie sich das Virus ausgebreitet hat. Der Kreis hatte früh viele Krankheitsfälle und gilt daher als ein Corona-Epizentrum.

Schon bald will er Ergebnisse vorlegen, damit die Politik Entscheidungen über den künftigen Corona-Kurs treffen kann.



Coronavirus in NRW: Supermärkte bleiben an den Oster-Feiertagen zu

13.15 Uhr: Trotz Ostern werden die Supermärkte in NRW nicht zusätzlich an den Feiertagen geöffnet haben. Gemeint sind damit Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag. Der Handel rät stattdessen zu "vorausschauenden Ostereinkäufen".

Kunden sollten am besten vorher planen, was sie für die Feiertage brauchen und dementsprechend einkaufen. So ist es auch in den vergangenen Jahren ohne Corona-Krise gelaufen. Außerdem wird gebeten, sich möglichst rücksichtsvoll in den Läden zu verhalten und das "Hamstern" sein zu lassen. Es sei schließlich genug für alle da.

"Es ist uns ein großes Anliegen, dass unsere Mitarbeiter während der anstehenden Feiertage zur Ruhe kommen, sich erholen und möglichst viel Zeit im engsten Familienkreis und mit ihren Partnern verbringen. Darauf soll in diesen Tagen ihr ganzer Fokus liegen", teilte ein Sprecher von Aldi Nord mit.



Coronavirus in NRW: Endlich Klarheit über Semesterstart an Hochschulen und Unis

12.50 Uhr: Eigentlich wäre das Sommersemester 2020 an den Universitäten und Hochschulen in NRW bereits am Montag (6. April) gestartet. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurde der Semesterstart aber auf den 20. April verschoben.

Dieser Termin soll auch eingehalten werden - allerdings digital. Wie NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen am heutigen Mittag mitteilte, gebe es in NRW vorerst nur Online-Unterricht. Vorlesungen oder Seminare vor Ort sind ausgeschlossen.

Coronavirus in NRW: Sommersemester wird kein "Null-Semester"

Die Hochschulen hätten zugesagt, den mehr als 780 000 Studierenden "ein breites digitales Lehrangebot" zur Verfügung zu stellen, erklärte die Ministerin.

"Damit ist gewährleistet, dass das Sommersemester stattfinden kann und die Gefahr eines sogenannten Null-Semesters zu Lasten der Studierenden vermieden wird."



Coronavirus in NRW: Großfamilie in Bielefeld unter Quarantäne

12.30 Uhr: Auch der Kölner Dom hat wegen des Coronavirus bis auf Weiteres geschlossen. Um Interessierten trotzdem die Möglichkeit bieten zu können, das Wahrzeichen der Rheinmetropole an Ostern genießen zu können, werden an drei Terminen virtuelle Rundgänge mit Audio-Livestream ermöglicht:

Samstag (11. April) von 21.30 bis 23.30 Uhr

Ostersonntag (12. April) von 10 bis 12 Uhr

Ostermontag (13. April) von 10 bis 12 Uhr

Wie der WDR mitteilt, können die Tonaufnahmen auch nach den Messen noch abgespielt werden. Das Rundfunkunternehmen mit Sitz in Köln richtet dazu eine Website ein, die über den PC oder das Smartphone erreichbar sein wird.

12 Uhr: In Bielefeld befindet sich eine 42-köpfige Großfamilie in Quarantäne. Zuvor sollen sich drei Personen mit dem Coronavirus infiziert haben.

Weil zunächst vermutet wurde, die Familienmitglieder könnten sich gegen die Isolationsmaßnahmen wehren, wurde die örtliche Polizei hinzugerufen. Diese musste aber nicht einschreiten. Im Gegenteil: Wie es heißt, sei die Großfamilie sogar sehr kooperativ gewesen. Sie dürfen nun 14 Tage lang nicht das Haus verlassen.

Coronavirus in NRW: Geplantes "Pandemie-Gesetz" ist verfassungswidrig

11.35 Uhr: Die SPD-Opposition im Landtag fordert weitgehende Korrekturen am geplanten Pandemie-Gesetz der schwarz-gelben Landesregierung.

Die "Zwangsrekrutierung" von medizinischem Personal müsse aus dem Gesetzentwurf herausgestrichen werden, sagte Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty dem Radiosender WDR 5 am heutigen Vormittag.

Im Parlament ist am Donnerstag (9. April) eine Sondersitzung zu dem Gesetz angesetzt. Die Landesregierung strebt eine Verabschiedung noch vor Ostern an.

Coronavirus in NRW: Über 21.000 Infizierte und 347 Tote

11 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium hat am Morgen neue Corona-Fa llzahlen veröffentlicht. Demnach sind aktuell 21.582 Menschen mit dem neuen Virus infiziert und 347 Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben (Stand 10 Uhr).

Am Vortag waren es zur gleichen Zeit noch 20.721 Infizierte und 302 Tote.

10.58 Uhr: Um die Ausbreitung von Sars-CoV-2 einzudämmen, haben auch die Kirchen bis auf Weiteres geschlossen. Für Ostern wird keine Ausnahme gemacht.

Damit Gläubige an den Feiertagen trotzdem den höchsten aller christlichen Feiertage feiern können, finden in einem Autokino in Düsseldorf gleich drei Gottesdienste statt.

Coronavirus in NRW: Drei Gottesdienste an Ostern im Autokino geplant

Geplant sei ein ökumenischer Gottesdienst an Karfreitag, ein katholischer am Ostersonntag und ein evangelischer an Ostermontag, sagte ein Sprecher des Veranstalters der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Beginnen sollen die Live-Gottesdienste jeweils um 11 Uhr. Der Düsseldorfer Stadtdechant Frank Heidkamp sagte der Bild-Zeitung, dass die Kirchen "den Menschen über die Osterfeiertage auf diese Weise nah sein können".



Um einem echten kirchlichen Gottesdienst besonders nah zu kommen, werde ein Altar sowie ein Podest aufgebaut. Die Leinwand des Kinos werde hingegen nicht benutzt. Tickets bekommt man kostenlos online. 500 Autos haben Platz.

10.18 Uhr: Auch wenn das frühlingshafte Wetter und die freien Tage dazu einladen: Von Reisen innerhalb Deutschlands sei wegen der Coronavirus-Pandemie aktuell abgeraten. Ins Ausland kommt man aufgrund der Einreisebeschränkungen ohnehin kaum noch.

Der Besuch des eigenen Ferienhäuschens ist zwar noch erlaubt, allerdings dürfen die Beherbergungen nicht für touristische Zwecke vermietet werden. Hotels, Hostels und Campingplätze sind landesweit geschlossen.

Coronavirus in NRW: Grillen im Freien - das ist jetzt noch erlaubt

9.10 Uhr: Ostern steht vor der Tür und das Wetter zeigt sich aktuell von seiner besten Seite: 20 Grad und Sonne satt. Kein Wunder, dass etliche Menschen ihre freie Zeit im Garten verbringen. Doch darf ich trotz der Coronavirus-Pandemie noch grillen? Wir klären die wichtigsten Regeln.

8.15 Uhr: Das Unternehmen Klosterfrau Melissengeist hat am Montag (6. April) mit der Produktion von Desinfektionsmittel begonnen. Rund 500.000 Flaschen sollen bei dem Kölner Unternehmen vom Band laufen, die dann an das Land NRW gespendet werden. Diese sollen dann an Einrichtungen verteilt werden, die das Desinfektionsmittel dringend benötigen.

Coronavirus: NRW bietet Niederlande Hilfe bei der Bahndlung von Covid-19-Patienten an

Update, Dienstag (7. April), 7.30 Uhr: NRW will den Niederlanden wegen des Coronavirus helfen und für Covid-19-Patienten aus dem Nachbarland Intensivbetten zur Verfügung stellen.

Bereits 68 Krankenhäuser aus NRW haben sich bereiterklärt, Plätze zur Verfügung zu stellen, so NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. eine zentrlae Stelle in Rotterdam soll die Hilfe koordinieren. 37 Patienten mit dem Coronavirus wurden bereits aufgenommen, 107 Menschen können insgesamt bisland behandelt werden.

Coronavirus in NRW: Einige ärgern sich über die Maßnahmen wie Kontaktverbot

22.47 Uhr: Dortmund - Seit dem 3. April herrscht für Spaziergänger am Phoenix See in Dortmund eine Einbahnstraßen-Regelung. Die Stadt bittet Besucher darum, nur im Uhrzeigersinn um den See zu flanieren - um sie besser vor dem Coronavirus zu schützen. In den Sozialen Medien wird erbittert darüber diskutiert. Unser Redakteur Daniele Giustolisi hat zur Uhrzeigersinn-Regelung am Phoenix See eine klare Meinung - die er in einem Kommentar darlegt.

21.46 Uhr: Das Ordnungsamt Waltrop reicht ein Verfahren gegen eine Person ein, die schon zum zweiten Mal das anhaltende Kontaktverbot wegen des Coronavirus gebrochen hat. Der Vorfall ereignete sich am Sportzentrum Nord, wo eine Gruppe Jugendlicher angetroffen wurde "die der Auffassung war, man könne sich weiterhin nach Belieben mit Freunden treffen und chillen", heißt es am Montag vom Ordnungsamt.

21.27 Uhr: Der Kreis Recklinghausen meldet 547 Infizierte mit dem neuartigen Coronavirus. In der Zwischenzeit sind 264 Infizierte wieder genesen, der Kreis verzeichnet insgesamt 3 Todesfälle. Die Zahl der aktuellen Infektionen im Überblick:

Castrop-Rauxel: 58

Datteln: 32

Dorsten: 105

Gladbeck: 67

Haltern am See: 64

Herten: 52

Marl: 55

Oer-Erkenschwick: 16

Recklinghausen: 75

Waltrop: 23

Coronavirus in NRW: Maßnahmen scheinen zu wirken

21.05 Uhr: Wie die Stadt Gelsenkirchen mitteilt, gibt es dort aktuell 158 Fälle von nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus. 32 Erkrankte sind wieder genesen. Leider sind inzwischen vier Todesfälle in Gelsenkirchen zu beklagen.

20.25 Uhr: Das Coronavirus und die damit einhergehenden Restriktionen machen die Wirtschaft in Dortmund und Umgebung derzeit zu schaffen. Immer öfter fordern Arbeitnehmer die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf bis zu 90 Prozent. Doch die Unternehmensverbände für Dortmund und Umgebung schlagen deshalb Alarm.

20.01 Uhr: Wie RUHR24 bereits berichtete, hat das Gesundheitsministerium in NRW 198 mehr Fälle gezählt als am Sonntag, wogegen die Zahl von Samstag auf Sonntag noch um 1100 Coronavirus-Erkrankungen stieg.

Der große Unterschied liegt dem Ministerium zufolge wahrscheinlich am Meldeverhalten der Städte am Wochenende. "Insgesamt bleibt aber auch anzunehmen, dass die ergriffenen Maßnahmen zunehmend wirken", teilte ein Sprecher der dpa mit. An den Wochenenden gab es häufiger Schwankungen bei den Corona-Zahlen.

Stadt Bochum erhält Hilfe im Kampf gegen das Coronavirus in NRW

19.45 Uhr: Die Stadt Bochum verteilt ab Dienstag (7. April) Schutzmaterialien an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste. Die Ausrüstung stammt aus Spenden, Lieferungen des NRW-Gesundheitsministeriums oder wurde von der Stadt selbst beschaffen.

Insgesamt 300 Liter Handdesinfektionsmittel, 37.000 Einmal-Handschuhe, 38.000 Mundschutzmasken, 1.300 FFP2-Masken und 1.100 Masken nach FFP3-Standard verlassen das Lager der Stadt Bochum und sollen bei Einrichtungen im gesamten Stadtgebiet zum Einsatz kommen.

Außerdem erhält das Gesundheitsamtpersonelle Verstärkung durch den medizinischen Dienst der Krankenversicherung Westfalen-Lippe (MDK). Vier Ärzte und acht Pflegefachkräfte werden künftig in der Fallermittlung unterstützen.

19.23 Uhr: Die Stadt Unna meldet 12 Neuinfizierungen mit dem Coronavirus, in Fröndenberg sind weiterhin die meisten Infizierungen mit dem Virus verzeichnet. Die Zahlen im Überblick:

Unna: 41 (+ 2)

Schwerte: 68 (+5)



Bergkamen: 20

Bönen: 11

Fröndenberg: 90 ( +5)

Holzwickede: 13 (+1)



Lünen: 59 (-1)

Selm: 43 (-1)

Werne: 20



Coronavirus: Aktuelle Zahlen aus Essen

19.08 Uhr: Derzeit sind wegen des Coronavirus die meisten Läden in Dortmund geschlossen. Der Betreiber eines Ladens für Geschenkartikel und Haushaltswaren war damit nicht einverstanden und hat Klage eingereicht.

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, wollte er damit erreichen, sein Geschäft sofort wieder öffnen zu dürfen. Das Oberverwaltungsgericht Münster wies den Eilantrag allerdings zurück. Damit gilt die Verordnung zur Schließung von Geschäften weiterhin.

18.48 Uhr: Wie die Stadt Essen mitteilt, gab es einen leichten Anstieg an Erkrankungsfällen mit dem Coronavirus. Von 4.111 getesteten Person fiel bei 515 das Ergebnis positiv aus. Aktuell sind 294 an dem Virus erkrankt, 205 Essener sind nach einer Erkrankung wieder genesen.

Seit gestern (5. April) gibt es in Essen außerdem fünf weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus, damit zählt die Stadt 16 Todesopfer. Bei 2.741 Personen wurde bisher eine häusliche Quarantäne angeordnet. In dieser befinden sich aktuell noch 635 Personen, wogegen 2.106 Menschen wieder aus dieser entlassen werden konnten.

Zahlreiche Verstöße in Gelsenkirchen gegen Schutzverordnungen zum Coronavirus

18.26 Uhr: In Gelsenkirchen kam es am Wochenende im Bereich des Hafens Graf Bismarck zu zahlreichen Verstößen gegen die geltende Schutzverordnung in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Deswegen sprechen Stadt und Polizei derzeit intenstiv über weitere Beschränkungen in diesem Bereich. Neuen Verstößen am kommenden Osterwochenenden soll so entgegengewirkt werden.

Unabhänging davon soll auch nächtliche Ruhe in diesem Bereich weiterhin gewährleistet werden. „Ab Donnerstag, 9. April, werden die bereits geltenden Nachtparkverbote im Quartier Graf Bismarck auf Teile der Johannes-Rau-Allee ausgeweitet“, kündigt Hans-Joachim Olbering, Leiter des Referates Öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt, an. Das Nachtparkverbot gilt in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr, das gilt auch für Anwohner. Entsprechende Beschilderungen sollen noch angebracht werden.

18.10 Uhr: NRW - Wegen der Ausbreitung des Coronavirus verbietet das Ministerium für Schule und Bildung im laufenden Schuljahr sämtliche Ausflüge, Wandertage, Schul- und Studienfahrten sowie Schüleraustausche.

Bis zu den Sommerferien fallen all diese Veranstaltungen aus. Wie die Stadt Castrop-Rauxel mitteilt, können der Bezirksregierung Münster die Stornokosten zum Beispiel für Reiseveranstalter, Transportunternehmen und Unterkünfte in Rechnung gestellt werden. Der entsprechende Antrag, den die Schulen stellen können, ist hier zu finden.

Coronavirus: Land NRW zahlt Entschädigung an Eltern für den Verdienstausfall

17.41 Uhr: Bei insgesamt 72 Personen in Herne wurde Covid-19 inzwischen nachgewiesen. 38 von ihnen sind schon wieder gesund, wie die Stadt mitteilt. Damit sind inzwischen mehr Menschen wieder genesen, als derzeit akut an dem Coronavirus erkrankt sind.

17.19 Uhr: Nach dem neuen Infektionsschutzgesetz zahlt das Land an Eltern eine Entschädigung für den Verdienstausfall, wenn die Kinder während der Corona-Krise zuhause betreut werden müssen. Berufstätige und selbstständige Eltern haben Anspruch auf bis zu 67 Prozent des Nettoeinkommens, wenn die Kita oder Schule wegen einer behördlichen Anordnung geschlossen wurden. Außerdem müssen die Kinder jünger als zwölf Jahre, behindert oder auf Hilfe angewiesen sein. Außerdem muss es keine andere zumutbare Möglichkeit der Betreuung gegeben haben.

In Ferienzeiten, bei Kurzarbeitergeld oder Weiterbezahlung trotz Freistellung besteht dieser Anspruch nicht. Ab Mitte Mai können die Anträge dafür die Erstattung online gestellt werden, wie die Landschaftsverbände mitteilen. Betroffene Firmen könnten sich bereits jetzt mit ihrer Email-Adresse registrieren, um Infos zum Verfahren zu erhalten.

Angela Merkel nimmt erneut Stellung zum Coronavirus in NRW und Bund

16.50 Uhr: Bundeskanlzerin Angela Merkel stellte die neuen Beschlüsse des sogenannten Corona-Kabinetts während einer Pressekonferenz vor und betonte die Tragweite von europäischer Zusammenarbeit. "Deutschland wird es nur gutgehen, wenn es auch Europa gutgeht", sagt sie. "Die Antwort kann nur heißen: Mehr Europa." Von der Herausforderung für die Gesundheit ihrer Bürger seien wegen des Coronavirus alle gleichermaßen betroffen, so Merkel.

Außerdem machte die Bundeskanzlerin klar, dass Menschen mit einer Mundschutzmaske sich nicht in Sicherheit wiegen dürfen: Wer eine Maske trägt, soll diese auch regelmäßig reinigen, sterilisieren und trotzdem den Mindestabstand zu anderen Personen einhalten.

Eine Lockerung der aktuellen Maßnahmen wie dem Kontaktverbot hängt für Angela Merkel von vielen Faktoren ab. Die Anzahl der Tage bis zur Verdoppelung der Fallzahl sei nicht das alleinige Kriterium. Die Lockerungen sollen schrittweise erfolgen, einen Zeitpunkt dafür nannte die Kanlzerin noch nicht.

16.26 Uhr: Zum ersten Mal seit vielen Jahren gibt der ADAC keine Stauwarnung für Ostern heraus. Stattdessen rechnet man sogar mit deutlich weniger Verkehr als üblich. Grund dafür ist das Coronavirus und die dadurch geltenden Kontaktverbote.

Coronavirus: NRW-Grenzen zu Holland und den Niederlanden bleiben auf

16.10 Uhr: Zwischen NRW und den Nachbarländern Belgien und den Niederlanden wird es keine Grenzkontrollen geben. Dies entschied das Corona-Kabinett in Berlin. Dies erklärte Armin Laschet in einer Videobotschaft via Twitter. Er befürwortete diese Entscheidung und erklärte, dass in diesen Regionen viele Menschen über Grenzen hinweg leben.

15.30 Uhr: In Aachen hat ein Weinhändler gegen die Stadt geklagt. Diese hatte ihm sein Weingeschäft geschlossen, da es von den wegen des Coronavirus geltenden Betriebsverbote betroffen wäre. Die Stadt Aachen war der Auffassung, dass der Begriff der Lebensmittel, die während der Corona-Krise verkauft werden dürfen, keine Genussmittel beinhalte, die nicht für den täglichen Bedarf notwendig seien.

Coronavirus in NRW: Weinhändler in Aachen darf wieder öffnen

Das Verwaltungsgericht Aachen sah dies jedoch anders und entschied für den Weinhändler. Er darf sein Geschäft nun wieder öffnen. Demnach beziehe sich der Begriff Lebensmittel nicht nur auf die Produkte, die zur Grundversorgung zählen würden.

15.10 Uhr: Die Polizei in Duisburg hatte es am Sonntag mit einer Gruppe von Männern zu tun, die sich nicht an das Kontaktverbot halten wollten. Die vier- bis fünfköpfige Gruppe hielt sich am Kirchplatz an der Wanheimer Straße auf, als die Beamten sie auf ihrer Streife bemerkten. Beim ersten Aufeinandertreffen beließen die Polizisten es dabei, die Männer zu ermahnen und belehren.

NRW: Männer in Duisburg sperren sich gegen Coronavirus-Auflagen

Beim zweiten Mal wurden zwei der Männer jedoch frech und machten sich über die Regeln während des Infektionsschutzes lustig. Dabei wurden sie zunehmend aggressiver, weshalb die Polizisten ihre Personalien prüften. Einer der beiden beruhigte sich daraufhin, der andere wurde mit auf die Wache genommen. Er erhielt eine Anzeige wegen Widerstandes. Insgesamt hatten die Polizei und das Ordnungsamt in Duisburg es mit 200 Einsätzen wegen des Coronavirus zu tun.

14.02 Uhr: Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte, dass die Bundesregierung noch keinen möglichen Termin für eine Lockerung der Coronavirus-Maßnahmen nennen werde. Dafür sei es zu früh.

NRW/Bochum: Mitarbeiter im Bergmannsheil mit Coronavirus infiziert

13.50 Uhr: Wie die WAZ berichtet, sollen im Bergmannsheil in Bochum drei Stationen isoliert werden. Bis auf weiteres werden dort keine Patienten mehr aufgenommen. Grund dafür sollen mehrere positive Tests auf das Coronavirus bei Mitarbeitern des Krankenhauses sein.

13.30 Uhr: Das geplante Pandemie-Gesetz für NRW bedürfe nach der Meinung einiger Rechtswissenschaftler etliche Korrekturen. In einer Sachverständigenanhörung des Landtages vertraten zwei Staatsrechtslehrer heute Mittag die Annahme, das die vorgesehenen Zwangsverpflichtungen in der Coronavirus-Krise nicht konform mit der Verfassung seien.

11.500 Verstöße in NRW gegen Coronavirus-Regelungen

Die schwarz-gelbe Landesregierung unter Ministerpräsident Armin Laschet möchte das Gesetz eigentlich schon am Donnerstag durch das Parlament bringen. Die Mehrheit der Sachverständigen appelierte jedoch, große Entscheidungen in einem epidemischen Notstand in den Händen des Parlaments zu lassen und nicht dem Gesundheitsminister zu überlassen.

13.12 Uhr: In NRW habe es bisher 11.500 Verstöße gegen die neuen Coronavirus-Auflagen gegeben. Dies erklärte NRW-Innenminister Herbert Reul gegenüber WDR5. Trotz des schönen Wetters am vergangenen Wochenende seien die Zahlen ähnlich denen wie eine Woche zuvor. Die meisten Menschen würden sich an die Regeln halten, nur an beliebten Ausflugszielen müsse man noch etwas tun.

12.50 Uhr: Die dpa berichtet, dass das Coronavirus-Krisenkabinett den Bundesländer eine neue Maßnahme empfehle. Demnach sollen Deutsche, EU-Bürger oder langjährig in Deutschland lebende Personen nach einem mehrtägigen Aufenthalt im Ausland für zwei Wochen in Quarantäne gehen.

Coronavirus: Meldepflicht für Intensivbetten in deutschen Kliniken

12.38 Uhr: Kliniken in Deutschland haben künftig eine Meldepflicht für freie Intensivbetten. Kliniken mit Intensivstation müssen diese an ein zentrales Register der Deutschen Intersiziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin melden. So steht es in einem Verordnungentwurf von Bundesgesunheitsminister Jens Spahn. Aktuell passiert die Meldung von freien Intensivbetten noch freiwillig.

12.14 Uhr: Die Deutsche Umwelthilfe erklärte, dass das Coronavirus und damit gesunkene Stickstoffdioxidbelastungen wegen weniger Verkehr keine Auswirkungen auf Verfahren zu drohenden Fahrverboten in NRW hätten. Die Coronavirus-Monate würden am Ende von den Jahresmittelwerten abgezogen. Dies sei zwischen allen Verhandlungspartnern unstrittig.

NRW warnt vor Grenzkontrollen wegen des Coronavirus

11.53 Uhr: NRW warnt davor, die Grenzkontrollen auf weitere Nachbarländer auszuweiten. Besonders hinsichtlich der Niederlande und Belgien zeigte sich Verkehrsminister Hendrik Wüst besorgt. Etliche Lebensmittel für Händler in NRW kämen von Produzenten oder Logistikcentern in den Niederlanden.

Dies würde auch viele Produkte aus Übersee betreffen, da sie über die Häfen Rotterdam und Antwerpen nach NRW gelangen würden. Grenzkontrollen und deren Wartezeiten könnten die Lieferketten stören.

Coronavirus in NRW: Vfl Bochum spricht von Insolvenz

11.30 Uhr: Der Vfl Bochum gehört zu den Fußball-Clubs, die von der Coronavirus-Krise am meisten bedroht sind. Im schlimmsten Fall drohe dem Zweitligisten bereits im Mai eine Insolvenz. Man tue derzeit alles, damit dies nicht eintreffe, es wäre allerdings das, was passieren würde, wenn die Maßnahmen der Vereins- und Ligaseite nicht helfen würden. Mehr Infos zum Coronavirus im Fußball findet ihr in unserem Fußball-Live-Ticker.

11.11 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in NRW ist auf 20.721 gestiegen. Mittlerweile gibt es 302 Tote. Die Zahl der Infizierten in ganz Deutschland liegt derweil bei 95.391, sie ist den vierten Tag in Folge langsamer gestiegen als zuvor.

Landkreis/ kreisfreie Stadt Bestätigte Fälle Todesfälle Aachen & Städteregion Aachen 1.270 27 Bielefeld 222 1 Bochum 315 10 Bonn 412 2 Borken (Kreis) 650 12 Bottrop 60 1 Coesfeld (Kreis) 394 5 Dortmund 393 1 Duisburg 404 3 Düren (Kreis) 347 12 Düsseldorf 575 5 Ennepe-Ruhr-Kreis 315 10 Essen 515 13 Euskirchen (Kreis) 209 1 Gelsenkirchen 170 2 Gütersloh (Kreis) 481 4 Hagen 96 2 Hamm 243 4 Heinsberg (Kreis) 1.461 44 Herford (Kreis) 237 1 Herne 69 Hochsauerlandkreis (Kreis) 379 2 Höxter (Kreis) 148 1 Kleve (Kreis) 285 3 Köln 1.738 27 Krefeld 269 1 Leverkusen 149 1 Lippe (Kreis) 468 5 Märkischer Kreis 167 2 Mettmann (Kreis) 529 10 Minden-Lübbecke (Kreis) 397 1 Mönchengladbach 265 3 Mülheim / Ruhr 101 2 Münster 552 2 Oberbergischer Kreis 306 2 Oberhausen 108 Olpe (Kreis) 216 4 Paderborn (Kreis) 386 5 Recklinghausen (Kreis) 530 2 Remscheid 92 2 Rhein-Erft-Kreis 578 13 Rheinisch-Bergischer Kreis 250 3 Rhein-Kreis Neuss 455 6 Rhein-Sieg-Kreis 714 6 Siegen-Wittgenstein (Kreis) 167 3 Soest (Kreis) 224 1 Solingen 137 1 Steinfurt (Kreis) 631 8 Unna (Kreis) 331 8 Viersen (Kreis) 393 9 Warendorf (Kreis) 342 2 Wesel (Kreis) 278 2 Wuppertal 298 5 Gesamt 20.721 302

Coronavirus: Freiwillige sollen sich über Plattform melden

11.02 Uhr: Morgen soll eine neue Plattform online gehen, über die sich Bundesfreiwilligendienstleistende für einen anderen Einsatzort melden können. So wurde es von der SPD-Politikerin Franziska Giffey auf Instagram angekündigt. Zehntausende Helfer, die ihren Dienst aktuell nicht ausüben können, will man so zum helfen bewegen. Sie sollen sich auf der Plattform www.freiwillige-helfen-jetzt.de melden.

10.53 Uhr: Die Regierung möchte offenbar zusätzliche Hilfen beschließen. Diese sollen vor allem dem Mittelstand zu Gute kommen. Noch heute soll ein zusätzliches Kreditprogramm verabschiedet werden. Man wolle eine Pleitewelle verhindern und Jobs erhalten.

Es gehe dabei um die Verbesserung von Kreditbedigungen. Dabei sollen Firmen für eine bestimmte zeit mit einer 100 Prozent Staatshaftung abgesichert werden.

Coronavirus-Krise: Lehrerverband rät freiwillig zu wiederholen

10.32 Uhr: Nach dem Wochenende mit schönem Wetter zieht auch die Polizei im Kreis Unna ein positives Fazit. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus und dem Kontaktverbot hatte die Polizei rund 80 Einsätze. Sie musste 15 Platzverweise ausspreche und 11 Ordnungswidrigkeiten anzeigen. Allgemein habe man sich aber an die geltenden Beschränkungen gehalten.

Auch in dieser Woche bleibt zu hoffen, dass die Menschen in NRW sich trotz des schönen Wetters an die Kontaktverote halten.

10.14 Uhr: Der Lehrerverband rät schlechten Schülern derzeit freiwillig sitzenzubleiben. Sie sollten die Klasse lieber wiederholen, anstatt mit einem großen Rückstand in die nächste Stufe zu gehen. Dieser Rat gilt jedoch nur für die Schüler, die bereits vor der Coronavirus-Pandemie Leistungsdefizite aufgewiesen haben.

9.52 Uhr: Die Kommunalwahlen in NRW stehen wegen des Coronavirus gerade auf dem Prüfstand. Die kommunalen Spitzenverbände in NRW hinterfragen bei der Landesregierung, ob die Kommunalwahlen im September wie ursprünglich geplant stattfinden können. Der Städte- und Gemeindebund, der Städtetag und der Landkreistag haben das NRW-Innenministerium darum gebeten, alle Optionen in Betracht zu ziehen. Dazu zählt sowohl eine Verschiebung als auch eine reine Briefwahl.

Kommunalwahlen in NRW wegen Coronavirus auf dem Prüfstand

Bis zum Ende der Osterferien sind alle politischen Veranstaltungen ausgesetzt, wozu auch die Listenaufstellung für die Kommunalwahlen zählt. Bisher hält NRW noch am Wahltermin fest.

9.36 Uhr: Der Virologe Hendrik Streeck warnt vor zu frühen Schulöffnungen. "Wenn wir die Schulen zu früh wieder öffnen, schaffen wir womöglich einen Multiplikator für das Virus, der dann wieder gefährlich sein kann", erklärte der Direktor des Bonner Insituts für bin einem Interview mit der WAZ.

Coronavirus in NRW: Virologe warnt, Schulen zu früh zu öffnen

Man wisse mittlerweile zwar, dass die meisten Kinder gut mit einer Infektion des Coronavirus umgehen könnten, man wisse allerdings nicht, wie oft sie Eltern und Großeltern unbemekrt anstecken würden.

Nach jetzigem Plan gilt die Schließung der Schulen bis zum 19. April, also dem Ende der Osterferien. Am 15. April wolle man entscheiden, wie es weitergeht.

9.14 Uhr: Karfreitag findet in der Tuning-Szene der "Car-Freitag" statt, zum traditionellen Saisonbeginn der Szene. Die Polizei erklärte, dass der Tag in diesem Jahr quasi ausfallen müsse. "Wir gehen davon aus, dass diese Veranstaltung in der bisher praktizierten Form wegen Corona nicht stattfinden wird und wegen des Kontakt- und Ansammlungsverbots auch nicht stattfinden darf", erklärt ein Sprecher der Polizei Bochum gegenüber der dpa.

"Car-Freitag" kann wegen des Coronavirus nicht stattfinden - Polizei in NRW wachsam

Man werde ein besonderes Auge darauf haben. Mehr als zwei Personen in einem Auto seien ein Verstoß gegen die aktuellen Auflagen. Man gehe zwar davon aus, dass die Treffen der Tuning-Szene nicht stattfinden würden, werde es aber dennoch kontrollieren.

8.55 Uhr: In Gelsenkirchen hat ein 20-Jähriger bei Frauen angehustet und ihnen gesagt, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Die Aufforderungen der Frauen, sich an den Mindestabstand zu halten, ignorierte der Gelsenkirchener. Gegenüber der Polizeibeamten bestritt er sein Verhalten. Er erklärte, dass er auf den Boden gehustet habe und auch nicht mit dem Coronavirus infiziert zu sein.

Brauereien in Deutschland leiden unter Coronavirus-Krise

Gegen ihn wird nun wegen versuchter Körperverletzung ermittelt. Die zwei Frauen mussten nicht ärztlich behandelt werden, da sie von dem Speichel des Mannes offenbar nicht getroffen wurden.

8.37 Uhr: Die Brauereien in Deutschland, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Nöte geraten, können sich die Biersteuer stunden lassen. Darauf haben sich Bund und Länder geeinigt. Etliche Brauereien haben mit ihren Absatzzahlen zu kämpfen, da Gaststätten geschlossen, Feste abgesagt und private Feiern verboten sind.

8.23 Uhr: Wegen des Coronavirus ist auf den Straßen in NRW aktuell wenig los. Das kommt der Luft zu Gute. Die Belastung mit Stickoxiden sei deutlich zurück gegangen. Eine Sprecherin des Landesumweltamtes erklärte gegenüber der dpa, dass die Stickoxidbelastung heute den Sonntagen vor der Corona-Krise ähneln würde.

Coronavirus in NRW wirkt sich auf die Stickoxidbelastung aus

Dennoch könne man nicht damit rechnen, dass sich dies auf den Jahreswert oder die allgemeine Luftqualität auswirke. Grund dafür ist, dass sich die Verkehrssituation nach der Corona-Krise tendenziell wieder verändert.

07.55 Uhr: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) denkt nun doch darüber nach, dass das Abitur in NRW aufgrund des Coronavirus nun doch ausfallen könnte. "Sollte ein Schulstart nach den Osterferien nicht möglich sein, müssen wir neu nachdenken", sagte die Politikerin gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Abitur steht wegen des Coronavirus in NRW auf der Kippe

Denkbar wäre, die Abiturnoten aus den bisher erbrachten Noten zu ermitteln. Die Prüfungen weiter in den Sommer zu verschieben sei weiterhin keine Option, so die FDP-Politikerin aus NRW.

07.45 Uhr: Gegen 10.00 Uhr kommt das von der NRW-Regierung angestrebte Epidemie-Gesetz im Landtag auf den Prüfstand. Es sieht unter anderem eine Zwangsverpflichtung von Medizinern und Pflegern im Notfall vor. Das hatte im Vorhinein bereits für viel Kritik gesorgt. Andere warnten hingegen vor einem Eingriff in die Menschenrechte, sollte das Gesetz erlassen werden.

Coronavirus in NRW: Polizei kontrolliert mit verstärktem Personeneinsatz die Auflagen

Update, Montag (6. April), 07.00 Uhr: Das Wetter war am Wochenende traumhaft - und die Osterferien haben in NRW offiziell begonnen. Das hat vielerorts für Zweifel gesorgt, ob sich die Menschen an die dennoch Ausgangsbeschränkung aufgrund des Coronavirus halten.

Auch wenn in NRW viele die Temperaturen um die 20 Grad für einen Ausflug genutzt haben, waren die meisten nur zu zweit unterwegs und hielten Abstand. Die Polizei und das Ordnungsamt waren mit großem Personeneinsatz unterwegs und kontrollierten das Geschehen - mit positivem Ergebnis.

Trotz guten Wetter in NRW: Menschen halten sich an die Auflagen durch das Coronavirus

Bis auf ein paar wenige Ausrutscher hielten sie die meisten Leute in NRW an die Auflagen. "Die Leute waren einsichtig und haben sich dann dementsprechend verhalten", sagte ein Stadtsprecher in Düsseldorf gegenüber der Deutschen Presseagentur.

Update, Sonntag (5. April), 18.55 Uhr: Auch die Stadt Essen meldet weitere Tote durch die Coronavirus-Pandemie. Eine 91-jährige Essenerin ist im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben, teilt die Stadt Essen mit.

Die Frau wurde bereits palliativ behandelt und lebte zuvor im Caritas-Stift St. Lambertus in Rellinghausen. Dort ist es bereits der dritte Todesfall durch die Lungenkrankheit.

Coronavirus in NRW: Zwei Frauen in Essen gestorben

Auch eine 87-Jährige aus einer Seniorenresidenz in Essen-Steele verstarb an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Sie soll keine Vorerkrankung gehabt haben.

Die Zahlen aus Essen:

4.030 getestete



297 Erkrankte

23 neue Erkrankungen

204 genesen

11 Tote

#Coronavirus: Leider gibt es in Essen weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Corona-Erkrankung. Zwei Heimbewohnerinnen, 91 und 87 Jahre alt, sind heute verstorben.

Neuerkrankungen seit gestern: 23

Erkrankungen insgesamt: 297

Gesundungen: 204

Coronavirus in NRW: Elfter Toter in Bochum - Epidemie-Gesetz Thema im Landtag

17.05 Uhr: Düsseldorf - Leere Autobahnen, nur wenige Menschen im Freien: Während das Coronavirus uns den Beginn der Osterferien in NRW mächtig verhagelt hat, steht die Politik vor einer wichtigen Entscheidung.

Anfang der Woche soll der Gesundheitsausschuss im Landtag NRW die Meinungen von Experten zu dem umstrittenen Epidemie-Gesetz* hören. In dem Gesetzentwurf der schwarz-gelben Landesregierung ist unter anderem vorgesehen, Ärzte und Pfleger im Notfall zur Arbeit zu verpflichten.

15.38 Uhr: Die Stadt Bochum meldet ein weiteres Todesopfer. In der Nacht sei eine Bochumerin in einem Krankenhaus gestorben. Sie war Bewohnerin des Seniorenzentrums Heinrich-König. Damit steigen die Coronavirus-Todesopfer in der Stadt auf 11.

Die Zahl der Infizierten beträgt 179. Am vergangenen Freitag lag diese noch bei 225. Von den 179 befinden sich 33 Betroffene in stationärer Behandlung, 17 davon intensiv. 140 Menschen gelten als genesen.

Am Samstag (4. April) hat das Ordnungsamt vermehrte Kontrollen an öffentlichen Plätzen durchgeführt. Fünf Platzverweise musste das Ordnungsamt an Personengruppen aussprechen.

Zahl der am Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Unna steigt weiter an - Fröndenberg besonders betroffen

15.30 Uhr: Wie die WAZ berichtet, sollen zwei Tote aus Fröndenberg aus dem Pflegeheim Schmallenbachhaus sein. Damit steigt die Anzahl der Toten in dem Pflegeheim auf vier an.

Erst gestern (4. April) sind zwei Bewohner des Hauses in Fröndenberg an dem Coronavirus gestorben. Am vergangenen Donnerstag wurde das Pflegeheim unter vollständige Quarantäne gesetzt.

15.06 Uhr: Die Zahl der am Coronavirus infizierten Menschen in Fröndenberg (Kreis Unna) steigt innerhalb eines Tages drastisch an. Insgesamt meldet der Kreis Unna in Fröndenberg 85 Erkrankte (Stand: heute, 13 Uhr). Gestern lag die Zahl noch bei 56. Somit sind 29 Infizierungen innerhalb von einem Tag dazu gekommen. Die weiteren Zahlen im Überblick:

Bergkamen: 20 (Vortag: 20)

Bönen: 11 (Vortag: 11)

Holzwickede: 12 (Vortag: 11)

Kamen: 11 (Vortag: 11)

Lünen: 60 (Vortag: 59)

Schwerte: 63 (Vortag: 63)

Selm: 64 (Vortag: 63)

Unna: 39 (Vortag: 37)

Werne: 20 (Vortag: 20)

Insgesamt gibt es im Kreis Unna nun 365 Coronavirus-Infizierte. Das ist ein Plus von 34 Erkrankungen innerhalb von einem Tag.

14.35 Uhr: Das Wetter in NRW wird immer wärmer. In den nächsten Tagen werden Temperaturen bis zu 22 Grad erwartet. Experten sind sich uneinig: Könnte der Frühling das Ende des Coronavirus bedeuten?*

13.20 Uhr: In Gladbeck gibt es einen weiteren Todesfall. Eine 83-jährige am Coronavirus erkrankte Frau ist gestern (4. April) verstorben. Nähere Details gibt es bisher noch nicht.

Coronavirus: Weiterer Todesfall in Ruhrgebietsstadt Herne

13.13 Uhr: Die Stadt Herne meldet von gestern auf heute einen neuen Fall von Coronavirus. Somit steigt die Zahl von 68 auf 69. 32 Infizierte sind mittlerweile wieder gesund.

12.20 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium gab nun die aktuellen Zahlen für NRW bekannt. Demnach sind 20.523 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 1118 Personen mehr als gestern.

Außerdem gibt es acht weitere Todesopfer seit gestern. Insgesamt sind es nun 258.

11.26 Uhr: Normalerweise liegt NRW bei der Pünktlichkeit der Deutschen Bahn im Bundesvergleich nur auf Platz 13. Insgesamt 26.652.139 Minuten Verspätung hatten Züge im Jahr 2019 in NRW. Doch seit dem Ausbruch des Coronavirus sind die Züge so pünktlich wie noch nie zuvor.

Vor allem die sonst oft verspäteten Fernzüge in Deutschland sind pünktlicher geworden. 82,4 Prozent hatten keine Verspätung. Das sind 4,1 Prozent mehr, als noch im März 2019. Durch die gesunkene Fahrgastzahl fällt das Aus- und Einsteigen der Fahrgäste weg - das ist meist der größte Faktor für Verspätungen.

9.13 Uhr: Die NRW-Landesregierung wollte ein Epidemie-Gesetz auf den Weg bringen - doch genau dafür hagelt es jetzt Kritik von Experten. Der neue Gesetzesentwurf soll unter anderem Pfleger und Ärzte in Notfällen Zwangsverpflichten.

Der Berufsverband Pflegeberufe kritisiert die Zwangsverpflichtung. Man sollte stattdessen auf Freiwilligkeit und Solidarität setzen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Update, Sonntag (5. April), 8.50 Uhr: Diese Zahlen aus Bochum machen Hoffnung. Die Zahl der aktuell infizierten Bochumer ist gestern (4. April) auf 179 gesunken. Am Freitag (3. April) lag diese noch bei 225. Dennoch hat es vier neue Coronavirus-Erkrankte gegeben.

