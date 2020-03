Coronavirus in NRW im Live-Ticker: Erste Stadt fordert Unterstützung der Bundeswehr +++ RTL sagt Jesus-Event in Essen ab

Zahlen, Entwicklungen, Fakten

Das Coronavirus breitet sich in NRW weiter aus. Das führt zu massiven Einschränkungen. Im Live-Ticker informiert RUHR24 über alle Entwicklungen.

Das Coronavirus bestimmt derzeit das Leben in ganz Nordrhein-Westfalen.

bestimmt derzeit das Leben in ganz Nordrhein-Westfalen. Mittlerweile gibt es in NRW laut Gesundheitsministerium rund 4.268 Infizierte, 13 Patienten sind laut Gesundheitsminister Laumann gestorben.

laut Gesundheitsministerium rund 4.268 Infizierte, 13 Patienten sind laut Gesundheitsminister Laumann gestorben. Wir beobachten die wichtigsten Entwicklungen zum Virus im Live-Ticker.



Update, Mittwoch (18. März), 20.17 Uhr: Schreitet nun die Bundeswehr an? Die Stadt Halle könnte die Hilfe dringend gebrauchen. Auch eine Hundertschaft der Polizei wurde nun angefordert, so Oberbürgermeister Bernd Wiegang. Die Polizei soll helfen, die Anordnungen zur Schließung der Gaststätten und weiteren Maßnahmen durchzusetzen.

Die Hilfe der Bundeswehr soll aber nur präventiv angefordert worden sein. Sie könne bei der medizinischen Versorgung der Bevölkerung helfen, wenn die Hilfe dringend benötigt wird. Gestern hatte die Stadt in NRW bereits den Katastrophenfall ausgerufen. Heute sind in der Stadt elf neue positive Testergebnisse eingegangen. Insgesamt 38 Menschen sind dort mit dem Coronavirus infiziert.

Update, Mittwoch (18. März), 20.05 Uhr: Das RTL-Live-Event "Die Passion" am 8. April live auf dem Burgplatz in Essen wurde nun abgesagt. Das bestätigte RTL in einer Pressemitteilung. "Leider können wir das Musik Live Event 'Die Passion' aufgrund der neuen Rahmenbedingungen nicht wie geplant zu Ostern 2020 live aus Essen senden. Wir haben natürlich Verständnis für die Entscheidung der Stadt Essen. Auch für uns ist verantwortungsbewusstes Handeln jetzt wichtig. Die Gesundheit und Eindämmung des Virus stehen im Vordergrund. Wir danken allen Beteiligten für das Herzblut, das sie bis jetzt in die Vorbereitungen gesteckt haben", so Unterhaltungschef Kai Sturm.

"Die Passion" (RTL): Alexander Klaws sollte beleuchtetes Kreuz durch die Innenstadt in Essen tragen

In der Inszenierung der letzten Tage von Jesus Christus, wollten bekannte Schauspieler und Sänger wie Alexander Klaws und Ella Endlich mithilfe deutscher Popsongs die 2000 Jahre alte Geschichte zum Leben erwecken. Unter anderem sollte ein beleuchtetes Kreuz durch die Essener Innenstadt getragen werden.

Update, Mittwoch (18. März), 19.50 Uhr: In Essen haben sich weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt 129 Personen wurden in der Großstadt positiv getestet. 748 Personen befinden sich in Quarantäne, 186 Bürger wurden aus dieser bereits wieder entlassen. Bei 895 Personen fiel der Abstrich negativ aus. Insgesamt wurden 1164 Personen in Essen auf das Virus getestet.

Update, Mittwoch (18. März), 19.35 Uhr: Die Gerichte in NRW werden ihren Betrieb ab sofort stark einschränken. Ein Notbetrieb soll aber weiterhin bestehen bleiben, wenn wichtige Rechtssachen sofort bearbeiten werden müsse. Der Publikumsverkehr soll jedoch auf ein Minimum reduziert werden, so NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU).

Mitarbeiter von Opel aus Bochum-Langendreer an dem Coronavirus infiziert

Upd ate, Mittwoch (18. März), 19.20 Uhr: Ein Mitarbeiter des Opel-Werks in Bochum-Langendreer hat sich mit dem Coronavirus infiziert. "Wir bestätigen, dass ein Mitarbeiter unseres Unternehmens am Standort Bochum positiv auf das Covid-19- Virus gestet wurde", so Opel-Sprecher Nico Schmidt gegenüber WAZ. "Gemäß unserer existierenden Gesundheitsbestimmungen werden Mitarbeiter, die mit dem Kollegen in einem engeren Kontakt waren, nun ebenfalls untersucht und betreut. Sie befunden sich vorsorglich zu Hause."

Update, Mittwoch (18. März), 19.05 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) macht deutlich, dass das Coronavirus eine Aufgabe von historischem Ausmaß sei. "Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt", sagte sie in einer Fernsehansprache, die am Mittwochabend ausgestrahlt wird.

"Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander - all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor", so die Bundeskanzlerin. "Was vielleicht das Schwerste ist: uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind", so Merkel. In solch einer Situation sei selbstverständlich "jeder von uns" voller Fragen und Sorgen, wie es weitergeht.

Angela Merkel über Impfstoffe und Therapie gegen das Coronavirus

Jedoch müssen auch die Vorschriften befolgt werden. Es sei "existentiell", das öffentliche Leben so weit es geht herunterzufahren. "Ich appelliere an Sie: Halten Sie sich an die Regeln, die nun für die nächste Zeit gelten. Wir werden als Regierung stets neu prüfen, was sich wieder korrigieren lässt, aber auch: was womöglich noch nötig ist."

Auch mit den Gerüchten um eine Therapie oder einen Impfstoff, räumt Angela Merkel auf: "Solange das so ist, gibt es nur eines, und das ist die Richtschnur all unseres Handelns: die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sie über die Monate zu strecken und so Zeit zu gewinnen." Dies gebe der medizinischen Forschung Zeit und helfe, die Erkrankten bestmöglich zu versorgen. Deutschland habe zwar "ein exzellentes Gesundheitssystem", doch auch Krankenhäuser wären "völlig überfordert, wenn in kürzester Zeit zu viele Patienten eingeliefert würden, die einen schweren Verlauf der Corona-Infektion erleiden".

Update, Mittwoch (18. März), 18.50 Uhr: Es gibt ein weiteres Todesopfer in Deutschland. In Baden-Württemberg ist die achte Person an dem Coronavirus gestorben. Wie das Gesundheitsministerium in Stuttgart mitteilt, ist der 80-Jährige heute gestorben. Der Mann wurde in einem Krankenhaus stationär behandelt und stammt aus dem Landkreis Emmendingen. Das Land NRW verzeichnet währenddessen 13 Todesopfer.

Gesamtes Altenheim in Bochum steht wegen des Coronavirus unter Quarantäne

Update, Mittwoch (18. März), 18.35 Uhr: In dem Bochumer Altenheim St.-Johannes-Stift herrscht der Ausnahmezustand. Das Pflegeheim im Stadtteil Wiemelhausen steht unter Quarantäne. 192 Bewohner sind demnach betroffen. "Wir sind von den Ereignissen förmlich überrolt worden", so Klaus Rohde, Vorsitzender des Trägerveins St.-Johannes-Stift gegenüber Waz.

Update, Mittwoch (18. März), 18.20 Uhr: In Düsseldorf muss man ab sofort nicht mehr für das Parken bezahlen. Das gab Oberbürgermeister Thomas Geisel in einer Pressekonferenz bekannt. Damit soll bewirkt werden, dass die Bürger der Stadt weniger öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Das Ordnungsamt würde aber dennoch kontrollieren. Dabei geht es jedoch nur um das richtige Parken an Rad- und Gehwegen.

Coronavirus hat Folgen für den Flughafen in Düsseldorf

Update, Mittwoch (18. März), 18.05 Uhr: Das Coronavirus breitet sich immer weiter in der Welt aus. Das hat auch Folgen für den internationalen Luftverkehr. Das Verkehrsaufkommen bewege sich derzeit bei rund 20 Prozent des Volumens, welches nornalerweise zu der Jahreszeit üblich wäre. Das teilte der Düsseldorfer Flughafen in einer Pressemitteilung mit.

Trotz des starken Rückgangs, hält der Flughafen Düsseldorf weiter an seinem geöffneten Betrieb fest. Die Infrastruktur und der Service werde jedoch an den reduzierten Flugverkehr angepasst.

Update, Mittwoch (18. März), 17.50 Uhr: Die Stadt Duisburg startet nun einen besonderen Aufruf. Die Stadt sucht derzeit für ärztliche Tätigkeiten nach ehrenamtlichen Ärzten, die nicht berufstätig oder im Ruhestand sind. Sie sollen bei den eingerichteten Testzentren im Norden und Süden von Duisburg, sowie bei der Unterstützung der Beratung von infizierten Personen im Gesundheitsamt helfen.

Interessierte können sich mit ihren Kontaktdaten per E-Mail an spontanhelfer@feuerwehr.duisburg.de wenden.

Update, Mittwoch (18. März), 17.35 Uhr: Die Zahl der bestätigten Krankheitsfälle in NRW wächst witer an. Stand 16 Uhr gab es nun 4268 Fälle des Coronavirus. Die Zahl stieg besonders im Kreis Heinsberg. Dort leiden 811 Menschen an Covid-19. Bisher sind in NRW 13 Menschen an das Virus gestorben.

Update, Mittwoch (18. März), 17.24 Uhr: Der kleine Flughafen Paderborn-Lippstadt ist wegen des Coronavirus nun auf staatliche Unterstützung angewiesen. "In Anbetracht der jetzigen Situation prüfen wir, inwieweit wir davon profitieren können", so Sprecher Stefan Hensel gegenüber WAZ. Der Flughafen habe mit starken Erlösrückgängen zu Kämpfen. Nur noch einzelne Reiseveranstalter steuern den Flughafen in Ostwestfalen an.

Update, Mittwoch (18. März), 16.20 Uhr: In Bayern ist die sechste Person an das Coronavirus gestorben. "Bei diesem Todesfall handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes Landsberg am Lech um einen 71-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen", so das Gesundheitsamt in München. In NRW sind währenddessen bereits zwölf Menschen an dem Coronavirus gestorben. Alle Verunglückten litten an Vorerkrankungen.

Gelsenkirchen: Die ersten Coronavirus-Patienten sind wieder gesund

Update, Mittwoch (18. März), 15:57 Uhr: Die ersten Corona-Patienten in Gelsenkirchen sind wieder gesund. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Es handelt sich demnach um zwei Fälle, die am 4. März festgestellt worden waren. Bei den beiden nahm die Infektion einen sehr milden Verlauf und sie wiesen nur leichte Erkältungssymptome auf.

Nach Ablauf der 14-tägigen Quarantäne, können sie diese seit heute wieder verlassen. In Gelsenkirchen sind bislang 313 Tests zum Coronavirus durchgeführt worden. Davon fielen 35 positiv aus.

Update, Mittwoch (18. März), 15.45 Uhr: In Köln wächst die Zahl der Infizierten auf 468. Davon befinden sich neun in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus. In der Großstadt soll nun ein zweites Zentrum für Corona-Tests entstehen. Dort soll auch die Kapazität von Beatmungen erweitert werden. Ein neues Krankenhaus soll aber erstmal noch nicht entstehen.

Update, Mittwoch (18. März), 15.22 Uhr: Tagespflegeeinrichtungen und Werkstätten für pflegebedürftige und behinderte Menschen müssen auch während der Corona-Krise eine Notbetreuung sicherstellen. Dies versicherte NRW-Gesundheitsminister Laumann am Mittag. Diese seien eigentlich geschlossen, für die Menschen, die nicht anders betreut werden können, allerdings geöffnet.

Update, Mittwoch ( 18. März), 15.19 Uhr: Für NRW-Schulministerin Gebauer ist die Umstellung des Schulbetriebs wegen des Coronavirus reibungslos angelaufen. Sie erklärte, dass die Notbetreuung an Schulen nur von sehr wenigen genutzt worden wäre. Im Landesdurchschnitt seien lediglich vier Prozent der Notplätze genutzt worden. An einigen Schulen seien maximal zehn Prozent der Schüler da gewesen.

Coronavirus: Azubi-Zwischenprüfungen bundesweit abgesagt

Update, Mittwoch (18. März), 15.02 Uhr: Die Azubi-Zwischenprüfungen im Frühjahr 2020 wurden wegen des Coronavirus abgesagt. Nachgeholt werden muss die Prüfung nicht. Davon betroffen sind rund 90.000 Azubis. Bekannt gegeben wurde das vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag.

Update, Mittwoch (18. März), 14.10 Uhr: Die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Claudia Schmidtke, erinnert daran, den Notruf 112 nicht für Fragen zum Coronavirus zu blockieren. Informationen dazu erhalte man von verschiedenen Hotlines, zum Beispiel unter der Nummer 0800-0117722. Wer befürchtet, sich infiziert zu haben, kann die bundesweite Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes wählen: 116-117

Minister in NRW mahnt: Kinder zu Hause betreuen

Update, Mittwoch (18. März), 12.45 Uhr: Der stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp versicherte, dass die Kita- und Tagespflege vollständig weiterfinanziert werde. Wie es hinsichtlich der Kita-Gebühren aussehe, konnte er noch nicht sagen.

Er appellierte an Eltern ihre Kinder wirklich zu Hause zu betreuen. Spontane Betriebs-Kitas oder Erwachsene, die sich um mehrere Kinder in der Nachbarschaft kümmern, seien unverantwortlich. So könne man Infektionsketten nicht unterbrechen. Stattdessen könne man die Situation so sogar noch verschlimmern, da man Kinder zusammenbringe, die vorher noch keinen Kontakt miteinander gehabt haben.

In Corona-Zeiten sei es wichtig Abstand zu halten und Kontakte zu meiden

Ebenso solle man nur mit seinen eigenen Kindern an die frische Luft gehe. Auch draußen solle man sich nicht in Gruppen aufhalten. Weder an öffentlichen, noch an privaten Orten. Auch in Supermärkten solle man auf den richtigen Abstand zu anderen Personen achten.

Update, Mittwoch (18. März), 12.38 Uhr: Gesundheitsminister Laumann erklärte, dass es in NRW keine neuen Todesfälle wegen des Coronavirus gebe. Zudem bestätigte er, dass Reha-Kliniken in die medizinische Versorgungsstruktur aufgenommen wurden. Sie übernehmen Patienten aus Krankenhäusern. Dadurch werden in den Kliniken Kapazitäten geschafft. Auch auf private Strukturen gehe man dabei schon zu.

NRW-Gesundheitsminister sichert Kliniken in Corona-Zeit Hilfe zu

In NRW werde derzeit alles getan, damit die Krankenhäuser besser und in Ruhe arbeiten können. Dafür sollen vorerst auch etliche bürokratische Hindernisse wegfallen. Weiter gehe es darum, die Kliniken in der Schaffung von Beatmungsplätzen zu unterstützen. Man wolle nicht erst in einer Notsituation handeln.

Update, Mittwoch (18. März), 12.25 Uhr: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat sich zu den Abitur-Prüfungen geäußert. Sie erklärte, dass es auch in NRW vergleichbare Planungen wie in Bayern gebe. Dies wolle man aber in Abstimmung mit der Ländergemeinschaft tun. Sie betonte, dass allen Abiturienten ein faires Abitur geboten werden. Die Schüler sollen im eignen Land und auch länderübergreifend Chancengerechtigkeit haben. Daran werde in den nächsten Tagen verstärkt gearbeitet.

NRW-Ministerin Gebauer dankt Mitarbeiter der Schule für Hilfe in Corona-Krise

Gleichzeitig dankte sie allen Schulleitern, Lehrern und Mitarbeitern der Schulen, die bei der kurzfristigen Organisation geholfen haben. Etwa dadurch, dass spontan Lehrer Unterrichtsmaterialien bereitstellen. Auch ohne die Beteiligung der Eltern sei dieser Schritt nicht möglich gewesen.

Update, Mittwoch (18. März), 11.30 Uhr: Ein Student aus Ostwestfalen hat eine Corona-Live-Karte entwickelt, die die Hotspots der infizierten Personen anzeigt. Die Karte aktualisiere sich regelmäßig neu, sodass sie immer die neuesten Zahlen enthalte. Diese bezieht er vom NRW-Gesundheitsministerium.

Update, Mittwoch (18. März), 11.08 Uhr: In Hamm haben Unbekannte Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel aus der Barbaraklinik gestohlen. Zwischen Montag- und Dienstagmorgen wurden die Masken und Mittel aus dem Bestand verschiedener Stationen geklaut.

Update, Mittwoch (18. März), 10.40 Uhr: Die aktuellen Fallzahlen (Stand: 18. März, 10 Uhr) der Corona-Infizierten in NRW sind wieder deutlich angestiegen. Insgesamt sind mit 3.838 bestätigten Fällen fast 800 mehr als gestern zu verzeichnen. Auch im Kreis Heinsberg ist die Zahl weiter gestiegen, während es gestern noch 713 waren, sind es heute schon 789.

Aachen & Städteregion Aachen 259 Bielefeld 43 Bochum 29 Bonn 64 Borken (Kreis) 123 Bottrop 9 Coesfeld (Kreis) 70 Dortmund 65 Duisburg 46 Düren (Kreis) 54 Düsseldorf 97 Ennepe-Ruhr-Kreis 22 Essen 115 Euskirchen (Kreis) 12 Gelsenkirchen 18 Gütersloh (Kreis) 91 Hagen 11 Hamm 16 Heinsberg (Kreis) 789 Herford (Kreis) 36 Herne 7 Hochsauerlandkreis (Kreis) 54 Höxter 6 Kleve (Kreis) 66 Köln 327 Krefeld 36 Leverkusen 31 Lippe (Kreis) 85 Märkischer Kreis 21 Mettmann (Kreis) 63 Minden-Lübbecke (Kreis) 91 Mönchengladbach 37 Mülheim / Ruhr 14 Münster 103 Oberbergischer Kreis 32 Oberhausen 13 Olpe (Kreis) 12 Paderborn (Kreis) 53 Recklinghausen (Kreis) 63 Remscheid 10 Rhein-Erft-Kreis 90 Rheinisch-Bergischer Kreis 52 Rhein-Kreis Neuss 50 Rhein-Sieg-Kreis 90 Siegen-Wittgenstein (Kreis) 15 Soest (Kreis) 29 Solingen 31 Steinfurt (Kreis) 95 Unna (Kreis) 20 Viersen (Kreis) 43 Warendorf (Kreis) 84 Wesel (Kreis) 116 Wuppertal 30 Gesamt 3.838

Bei diesen Zahlen handelt es sich nur um die Fälle, die offiziell bestätigt und bekannt sind. Wie viele Menschen es womöglich gibt, die noch nichts von einer Infektion wissen, ist ungewiss.

Update, Mittwoch (18. März), 10.30 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel wendet sich heute in einer Ansprache erneut an die Bevölkerung. Es sollen keine neuen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus verkündet werden, stattdessen gehe es darum, Bürgern über den Stand der Dinge zu informieren. Die Rede ist am 20.15 Uhr im Ersten zu sehen.

Pandemie: Bayern verschiebt Abi-Prüfungen - Zieht NRW nach?

Update, Mittwoch (18. März), 9.50 Uhr: In Bayern wurde der Start der Abi-Prüfungen verschoben. Statt am 30. April sollen sie nun frühestens ab dem 20. Mai stattfinden. Derzeit gibt es eine solche Ankündigung für NRW noch nicht, um 12 Uhr tritt allerdings NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer mit Joachim Stamp vor die Presse, um über fortlaufende Entwicklungen in der Pandemie zu berichten.

Update, Mittwoch (18. März), 9.13 Uhr: Die Telekom soll dem Robert-Koch-Institut Handydaten zur Verfügung stellen. Dies berichtet der Tagesspiegel und bezieht sich dabei auf Aussagen einer Telekom-Sprecherin. Die Daten sollen dem Institut demnach in anonymisierter Form zur Verfügung gestellt werden.

Coronavirus mit Handydaten besser im Blick behalten

Das Forschungsinstitut soll so die Ausbreitung des Coronavirus und die Wirksamkeit von Maßnahmen besser analysieren können. "Damit lassen sich Bewegungsströme modellieren - bundesweit, auf Landebene sowie bis auf die Kreis-Gemeinde-Ebene heruntergebrochen", heißt es im Tagesspiegel von der Sprecherin. Ein Tracking der Bürger soll so allerdings nicht möglich sein.

Update, Mittwoch (18. März), 8.35 Uhr: Auch das NRW-Justizministerium reagiert hinsichtlich der Corona-Krise. Per Erlass hat es gestern alle Besuche in Gefängnisse untersagt. Ausnahmen können in dringenden Fällen für Verteidiger gemacht werden.

Coronavirus: Keine Besuche mehr in NRW-Gefängnissen

Auch vollzugsöffnende Maßnahmen, wie Ausgänge, werden gestoppt. Als Ausgleich sollen die Gefangenen mehr Zeit zum telefonieren bekommen und ermöglicht werden, dass sie via Skype telefonieren, was in elf Haftanstalten in NRW funktioniert. Ersatzfreiheitsstrafen, also Freiheitsstrafen statt einer Geldstrafe, werden ebenfalls vorerst ausgesetzt. Bisher gebe es keinen bekannten Corona-Fall eines Häftlings, dabei solle es auch bleiben.

Update, Mittwoch (18. März), 8.06 Uhr: Ab heute ist der Alltag in NRW mit den gestern angekündigten Maßnahmen Landesregierung zu meistern. Am Dienstag äußerte sich Ministerpräsident Armin Laschet mit klaren Worten, dass es um nichts weniger als "Leben und Tod" gehe. Der Appell, der mit den neuen - deutlich drastischeren - Maßnahmen einhergeht ist unmissverständlich: "Bleiben sie zu Hause!"

Neue Coronavirus-Maßnahmen in NRW schränken den Alltag ab heute weiter ein

Ab heute sind Spiel- und Bolzplätze sowie andere Einrichtungen wie Theater, Schwimmbäder etc. ebenfalls geschlossen. Gastronomen müssen ihre Gaststätten bereits um 15 Uhr schließen. Bis auf einige Ausnahmen bleiben auch immer mehr Geschäfte geschlossen. Nicht betroffen sind lediglich Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel.

Schulen sind ab heute komplett geschlossen und in den Kindertagesstätten findet nur noch eine Betreuung der Kinder statt, deren Eltern in Schlüsselpositionen arbeiten. Also Eltern, die im medizinischen Bereich tätig sind oder etwa Polizisten oder Feuerwehrleute sind.

Update, Mittwoch (18. März), 7.27 Uhr: In Köln applaudierten gestern Abend zahlreiche Menschen den Menschen, die in der Corona-Krise versuchen, zu helfen. Es wurde dazu aufgerufen, sich am Abend auf seinen Balkon zu begeben oder sich an offene Fenster zu stellen, um den Helfern, die derzeit noch immer für die Gesellschaft arbeiten, durch den Beifall Anerkennung zu zeigen. Ein Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität.

In vielen Stadtteilen machten Menschen bei der Aktion mit, so auch in dieser Siedlung. Auf dem Video sieht man viele Menschen, die an Fenstern und auf Balkonen stehen und applaudieren.

Update, Dienstag (17. März), 22.23 Uhr: Auch die Stadt Essen reagiert mit einer Allgemeinverfügung auf die Ausbreitung des Coronavirus in NRW. Demnach werden ab Mittwoch folgende Veranstaltungen und Einrichtungen geschlossen:

Cafés, Eisdielen und Imbisse

Messen, Ausstellungen und Spezialmärkte

Bolz- und Spielplätze

Spielplätze

der Grugapark

Geschäfte wie Einzel- und Großhandel sowie Apotheken dürfen ab sofort auch an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr öffnen.

Coronavirus in NRW: Movie Park und Phantasialand verschieben Saisonstart

Update, Dienstag (17. März), 21.54 Uhr: Der Saisonstart des Movie Park wurde zur Bekämpfung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus auf den 24. April verschoben, wie der Freizeitpark mitteilt. "Auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung der dynamischen Situation behält Movie Park Germany sich vor, nach einer möglichen Parköffnung den bisher veröffentlichten Öffnungszeitenkalender für die Saison 2020 anzupassen und entsprechend der Nachfrage zu optimieren", heißt es.

Auch das Fort-Fun und das Phantasialand werden laut freizeitparknewsnrw.de erst nach dem 20. April in die Sommersaison starten.

Coronavirus: Klinik in Hagen unter Quarantäne

Update, Dienstag (17. März), 20.45 Uhr: Die Kinder- und Jugendklinik des Agaplesion Allgemeinen Krankenhauses in Hagen steht unter Quarantäne, wie das Krankenhaus bekannt gab. Ein Mitarbeiter der Klinik ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er hatte am Wochenende selbst Symptome bei sich festgestellt, das Testergebnis fiel dann auch positiv aus.

Alle Personen, die mit ihm Kontakt hatten, sollen mittlerweile auch auf das Coronavirus getestet worden sein. Bis Donnerstag nächster Woche (26.03.2020) kann die Kinder- und Jugendklinik keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Besuche dort sind schon seit Anfang dieser Woche nicht mehr erlaubt.

Update, Dienstag (17. März), 20.29 Uhr: Um die Infektionsgefahr durch das Coronavirus einzudämmen, hat Bundesinnenminster Horst Seehofer Einreisebeschränkungen für Nicht-EU-Bürger nach Deutschland angeordnet. Das betrifft den internationalen Luft- und Seeverkehr bei Reisen, die ihren Ausgangspunkt außerhalb der EU haben. Ausnahmen gibt es demnach für Drittstaatangehörige mit längerfristigem Aufenthaltsrecht in einem EU-Staat.

Notfallplan: Hotels und Hallen könnten umgerüstet werden

Update, Dienstag (17. März), 19.55 Uhr: Wie der Spiegel berichtet, haben Bund und Länder eine weitere Maßnahme im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus beschlossen. Ein Notfallplan soll das Auf- Aus- und Umrüsten von Rehabilitationseinrichtungen, Hotels oder größeren Hallen in Krankenhäuser beziehungsweise Krankenstationen erlauben.

"Die Länder sollten mit den Kliniken in ihren Bundesländern, die über Intensivkapazitäten verfügen, Pläne erarbeiten, um dieses Ziel durch den Aufbau provisorischer Intensivkapazitäten zu erreichen", heißt es in dem "Grobkonzept Infrastruktur Krankenhaus", auf das sich Kanzleramtschef Helge Braun, die Staatskanzleichefs der Länder und das Bundesgesundheitsministerium am Dienstag einigten. Diese Maßnahme soll wohl auch dazu führen, dass die Anzahl der Intensivbetten sich erhöht, RUHR24 berichtete.

Lebensmittelmärkte dürfen wegen Coronavirus auch Sonntags öffnen

Update, Dienstag (17. März), 19.41 Uhr: Wie das Land NRW mitteilt ist es folgenden Geschäften ab sofort erlaubt, auch an Sonn- und Feiertagen außer Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag, von jeweils 13 bis 18 Uhr zu öffnen:

Lebensmittelgeschäfte

Wochenmärkte

Abhol- und Lieferdienste

Apotheken

Großhandelsgeschäfte



Update, Dienstag (17. März), 19.08 Uhr: Die Stadt Duisburg zieht ihre Konsequenzen zur aktuellen Situation und verschärft die Vorgaben der Bundesregierung innerhalb ihres Zuständigkeitsgebietes: Alle Geschäfte sollen geschlossen bleiben, wie die Stadt mitteilt. Dazu gehören auch Frisöre und vergleichbare Dienstleistungen, die einen direkten Kundenkontakt haben. Ausgenommen sind Lebensmittelgeschäfte, Kioske, Drogerien, Bäcker, Metzger, Apotheken, Banken und Tankstellen.

Ebenso werden alle Restaurants geschlossen. Dabei sind aber die Lieferdienste und die reine Abholung von Speisen ausgenommen. Ein Verzehr vor Ort ist nicht erlaubt.

Ebenso in Duisburg geschlossen oder untersagt:

Spielplätze

Kirchen und Gottesdienste



Hotels (Übernachtungen nur zu notwendigen Zwecken erlaubt)

Treffen von Vereinen

Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften



Update, Dienstag (17. März), 18.37 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus wollen Bund und Länder die Zahl der Intensivbetten verdoppeln. Die Bundesländer sollten mit den Kliniken Pläne erarbeiten, "um dieses Ziel durch den Aufbau provisorischer Intensivkapazitäten zu erreichen", heißt es in einem Beschluss. Laut Gesundheitsminister Jens Spahn gibt es in Deutschland aktuell 28 000 Intensivbetten, von denen 25 000 Beatmungsmöglichkeiten haben.

Update, Dienstag (17. März), 18.16 Uhr: Auch in Bergkamen sind die Elternbeiträge in Kitas Thema: Da es sich um eine besondere Situation handelt, setzt Bürgermeister Roland Schäfer sich für eine kreisweit einheitliche Regelung zur Erstattung ein, wie die Stadt mitteilt.

Außerdem findet der Markt am Donnerstag (19. März) vor Ort in eingeschränkter Form statt: Die Marktstände sollen im ausreichenden Abstand zueinander platzier werden. Sitzmöglichkeiten würden nicht aufgestellt.

Kreis Recklinghausen stellt die Elternbeiträge für Kitas ab April ein

Update, Dienstag (17. März), 17.38 Uhr: Der Kreis Recklinghausen zieht bis zur abschließenden Klärung durch das Land NRW ab April keine Elternbeiträge mehr für Kitas und OGS ein, wie der Kreis mitteilt. Ähnliche Regelungen wurden für Musikschul- und VHS-Kursgebühren vereinbart. „Natürlich müssen die Eltern nur für die Dienstleistungen bezahlen, die tatsächlich erbracht wurden“, so Bürgermeister Christoph Tesche. Auch im Kreis Unna wird eine ähnliche Regelung besprochen. Infos folgen.

Update, Dienstag (17. März), 17.28 Uhr: In Hagen gibt es in den Friedhofskapellen vorerst keine Trauerfeiern mehr, das gilt auch für Gottesdienste in Kirchen, wie der WDR berichtet. Auch Friedhöfe in Dortmund neben ab sofort keine Termine mehr für Trauerfeiern in städtischen Trauerhallen an. Fest zugesagte Termine in den nächsten Tagen sollen auf den insgesamt 32 Friedhöfen in Dortmund aber nicht mehr abgesagt werden.

Update, Dienstag (17. März), 17.16 Uhr: Die Stadt Herne organisiert die Arbeitsabläufe in der Stadtverwaltung neu um die Infektionen mit dem Coronavirus möglichst gering zu halten. Die Verwaltungsstandorte sollten ab Mittwoch (18. März) nicht mehr frei zugänglich sein. Bürger sollen ab sofort telefonisch oder per E-Mail mit der Stadtverwaltung beziehungsweise dem zuständigen Fachbereich Kontakt aufnehmen. Wenn eine persönliche Absprache notwendig sei, würden die Fachbereiche auch Termine vereinbaren.

Coronavirus: Restaurants schließen um 15 Uhr, Spielplätze sind dicht

Update, Dienstag (17. März), 16.48 Uhr: Reisende, die sich zurzeit in NRW befinden, sollten ihren Urlaub laut Ministerpräsident Armin Laschet abbrechen. Wenn Hotels und Pensionen ab Mittwoch grundsätzlich keine touristischen Übernachtungen mehr erlauben dürften, müssten auch die derzeitigen Gäste ihren Ferienaufenthalt beenden, so Laschet am Dienstag in Düsseldorf.

Die Situation in Feriengebieten wie dem Sauerland sei dabei nicht anders zu bewerten als die Lage auf den Inseln. In Deutschland wurden alle Nord- und Ostseeinseln sowie die Halligen in der Nordsee bereits für Touristen abgeriegelt.

Update, Dienstag (17. März), 16.16 Uhr: Der Fernbusanbieter Flixbus stellt seinen Betrieb bis auf weiteres wegen der Coronavirus-Krise ab Mitternacht ein. FlixBus werde alle nationalen sowie grenzüberschreitenden Verbindungen von und nach Deutschland ab Mitternacht (17. März) aussetzen, wie das Unternehmen mitteilt.

Update, Dienstag (17. März), 15.58 Uhr: Nicht nur Bolz- und Spielplätze werden landesweit geschlossen, auch Restaurants sollen jeweils bereits um 15 Uhr schließen. Das hat das Landeskabinett am Dienstag in Düsseldorf beschlossen, wie Ministerpräsident Armin Laschet mitteilte. Der Erlass soll ab Mittwoch (18. März) gelten. Der eindringliche Appell des Minsterpräsidenten: "Bleiben Sie zuhause."

Außerdem stelle das Land NRW 150 Millionen Euro Soforthilfen im Kampf gegen das Coronavirus bereit. Das Geld soll unter anderem helfen, mehr Beatmungsplätze in Krankenhäusern und mehr Schutzkleidung zu beschaffen.

Coronavirus: Ernte in Deutschland und NRW nicht gefährdet

Update, Dienstag (17. März), 15.47 Uhr: Auch die Landwirte in NRW geben Entwarnung in Sachen Lebensmittelknappheit und Lieferengpässe. "Bei Weizen, Kartoffeln, Zucker, Käse, Milch und Schweinefleisch liegt der deutsche Selbstversorgungsgrad beispielsweise deutlich über 100 Prozent", so Hubertus Beringmeier, WLV-Präsident und Landwirt aus dem Kreis Paderborn in einer Pressemitteilung. Ernten könne man nicht verschieben und Tiere müssen weiterhin gefüttert werden.

Gerade in der bald startenden Erdbeer- und Spargelsaison würden viele Landwirte Helfer aus Rumänien und Polen beschäftigen. Nun besteht Sorge, dass viele der Arbeiter nicht nach Deutschland kommen wollen. Die Ernte sei deswegen aber nicht gefährdet, so Berginmeier. "Hier arbeiten wir an Möglichkeiten für die Einreise und denken über alternative Maßnahmen nach, um die Ernte weiterhin zu sichern. Im Gespräch mit NRW-Landwirtschaftsministerin Heinen Esser habe ich heute die verschiedenen Möglichkeiten erörtert, die kurzfristig umgesetzt werden sollen."

Update, Dienstag (17. März), 15.29 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat einen "Rettungsschirm" für die Wirtschaft des bevölkerungsreichsten Bundeslandes angekündigt. Am Donnerstag soll es dazu ein Gipfeltreffen geben, wie die dpa berichtet. Daran sollen Banken, Unternehmen, Gewerkschaften, Kommunen aber auch Kulturschaffende beteiligt sein.

"Das Ziel muss sein, dass kein Unternehmen insolvent geht", so Laschet. Über diese zu erwartende Höhe dieses Hilfepakets machte der Ministerpräsident noch keine Angaben.

Update, Dienstag (17. März), 14.57 Uhr: Die Stadt Bochum hat ab heute eine "Drive-In"-Corona-Teststelle eingerichtet. Personen können so mit dem Auto vorfahren und mit einem angereichten Test-Stäbchen selbst einen Abstrich aus Mund- und Rachenraum nehmen. Dies dauert nur wenige Minuten, danach werden die Getesten in häusliche Quarantäne geschickt, bis ihre Testergebnisse vorliegen.

NRW: Stadt Bochum richtet "Drive-In"-Corona-Teststelle ein

Mitarbeitende des DRK führen die Tests durch. Zum einen werden Einrichtungen wie Kliniken, Arztpraxen und Diagnostik-Zentren so entlastet, zum anderen, werden die Personen so weniger gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt.

+ Die Stadt Bochum führt eine "Drive In"-Corona-Teststelle ein. © Stadt Bochum

Die Tests werden allerdings nur mit vorheriger Terminvereinbarung durchgeführt. Sie erfolgt über die städtische Corona-Hotline unter 910-5555. Bei einem Gespräch werde dann abgeklärt, ob ein Test notwendig sei und wenn nötig, ein Termin vereinbart.

Corona-Krise: Keine Kita-Beiträge für Eltern in Bochum

Gleichzeitig verkündete die Stadt Bochum eine weitere erfreuliche Nachricht für Eltern von Kita-Kindern. „Die April-Beiträge für Kitas, Kindertagespflege, Offene Ganztagsschulen und Musikschulen werden nicht eingezogen.“, heißt es von Oberbürgermeister Thomas Eiskirch. Die Fallpauschalen an die Einrichtungen werde die Stadt weiterzahlen.

Update, Dienstag (17. März), 14.29 Uhr: Joachim Stamp (FDP), Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge, Integration und stellvertretender Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen erklärte, dass die Situation vor allem für Familien mit kleinen Kindern eine Herausforderung sei. Dennoch verteidigte er die Schließung der Spiel- und Bolzplätze. Er erklärte, dass es viele Eltern gebe, die sich nicht an Maßnahmen halten würden. Es gebe Eltern, die sich mit anderen Familien auf den Spielplätzen treffen und sich somit nicht daran halten, soziale Kontakte zu meiden.

Schließung der Spiel- und Bolzplätze in NRW

Auf diese müsse man mit der landesweiten Schließung nun reagieren. Bei vielen Eltern sei die Dringlichkeit der Maßnahmen noch nicht angekommen. Dies sei jedoch ein Beispiel für alle Maßnahmen. Er appellierte, sich strikt an diese zu halten, da sonst noch härtere notwendig werden würden.

Auch wenn es schwierig sei, sollten Eltern nun nicht auf Betreuungsstrukturen setzen, wobei sich ein Erwachsener um etliche Kinder aus der Nachbarschaft kümmere. Das widerspreche den Maßnahmen. Eltern sollten sich mit ihren Kindern in den eigenen vier Wänden aufhalten und auch nur mit ihren Kindern spazieren gehen.

Coronavirus: NRW-Grenzen Richtung Belgien und Niederlande bleiben offen

Update, Dienstag (17. März), 14.23 Uhr: Armin Laschet erklärte, dass eine Grenzschließung in Richtung Belgien und der Niederlande aktuell nicht nötig sei. Im Gegenteil sogar bekräftigte er, dass diese nicht helfen würden, sondern hinderlich wären. Auch im Hinblick auf Lieferketten. Bürger aus Belgien und den Niederlanden hätten keine Hamsterkäufe getan, wie es von Bürgern aus anderen Ländern bekannt wäre. Zudem stimme man sich eng mit den beiden Nachbarländern ab. Dort würden ungefähr die gleichen Maßnahmen gelten wie in NRW.

Update, Dienstag (17. März), 14.08 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sprach auf der Pressekonferenz von einer schweren Krise, die derzeit herrsche. Die Landesregierung und sehr vielen Menschen in NRW arbeiten daran, die Pandemie einzudämmen. Er betonte jedoch, dass das Coronavirus nur gemeinsam besiegt werden könne, wenn alle helfen und mitmachen. Er bekräftigte, dass es dabei um nichts weniger als "Leben und Tod" gehe.

Coronavirus in NRW: Neuer Erlass von Landesregierung beschlossen

Man habe gesehen, dass es bereits viele Menschen gebe, die sich verantwortungsvoll verhalten. Dennoch gebe es noch etliche Menschen, die dies nicht tun und gegen bisherige Maßnahmen verstoßen. Wegen dieser Menschen werden neue und weitere Maßnahmen nötig.

In einem Erlass, der noch heute an die Kommunen gehe, wird die Schließung etlicher Orte beschlossen. Betroffen davon sind:

Bars

Clubs

Diskotheken



Theater

Opern



Fitnessstudios

Schwimm- und Spaßbäder

Saunen



Musik- und Volkshochschulen



das Treffen in Sportvereinen und -einrichtungen



Spielhallen



Wettbüros

Spielplätze



Bolzplätze

Für Kirchen und Glaubensgemeinschaften bestehe kein Verbot, sondern eine Selbstregelung. Zum einen bestehe auch für diese die bestehende Aufforderung, Zusammenkünfte zu unterlassen, doch sie erklärten auch freiwillig diese aussetzen zu wollen.

Update, Dienstag (17. März), 13.42 Uhr: In der Pressekonferenz mit NRW-Präsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, wurde die Zahl von 12 Todesfällen in NRW wegen des Coronavirus bestätigt. Bei allen Personen handelt es sich aktuell um Vorerkrankte und Ältere.

Update, Dienstag (17. März), 12.30 Uhr: Die Zahl der Personen, die in NRW an dem Coronavirus verstorben sind, steigt auf 10. Ein 80-jähriger Mann aus Aachen starb am Montagabend in einem Krankenhaus. Er hatte mehrere Vorerkrankungen. Auch bei dem zweiten neuen Todesfall handelt es sich um einen 80-Jährigen mit Vorerkrankungen. Er stammt aus Würselen.

NRW-Minister erklären neue Maßnahmen in Coronavirus-Pressekonferenz

Update, Dienstag (17. März), 11.51 Uhr: Um 13.30 Uhr findet eine Pressekonferenz mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann statt. Dort werden die Ergebnisse der heutigen Beratungsespräche der NRW-Regierung wegen des Coronavirus bekannt gegeben.

Alle Infos, zur Bundesliga und zur EM 2020 im Hinblick auf das Coronavirus findet ihr in einem neuen Live-Ticker von uns.

Update, Dienstag (17. März), 10.54 Uhr: DasRobert-Koch-Institut (RKI) hat die Risikoeinstufung des Coronavirus für Deutschland erhöht. Das Risiko werde nun als "hoch" eingeschätzt. Dies liege an der Dynamik der Pandemie und den stetig weiter wachsenden Fallzahlen. Das Risiko für die Bevölkerung sei jedoch von Region zu Region unterschiedlich. In einigen Bereichen, wie dem Kreis Heinsberg in NRW, könne es auch als "sehr hoch" eingestuft werden.

Risikoeinschätzung des Robert-Koch-Instituts auf "hoch" erhöht

Zuvor schätzte das Institut die Gefährdung als "mäßig" ein. Man gehe weiterhin davon aus, dass die tatsächlichen Fallzahlen noch deutlich über den der bestätigten Infektionen liege. Daher müsse weiterhin alles dafür getan werden, das Coronavirus einzudämmen.

Update, Dienstag (17. März), 10.19 Uhr: Die Fallzahlen der Coronavirus-Infizierten in NRW ist weiterhin stark gestiegen. Aktuell (Stand: 17. März, 10 Uhr) gebe es in NRW3.060 bestätigte Fälle.

Coronavirus-Fallzahlen in NRW deutlich gestiegen

Besonders stark betroffen ist weiterhin der Kreis Heinsberg mit 713 infizierten Personen. Dort gibt es mit Abstand die meisten Erkrankten. Köln folgt mit 274 bestätigten Infektionen.

Aachen & Städteregion Aachen: 175

Bielefeld: 28

Bochum: 26

Bonn: 55

Borken (Kreis): 95

Bottrop: 4

Coesfeld (Kreis): 23

Dortmund: 33

Duisburg: 30

Düren (Kreis): 47

Düsseldorf: 63

Ennepe-Ruhr-Kreis: 17

Essen: 89

Euskirchen: 12

Gelsenkirchen: 13

Gütersloh (Kreis) 71

Hagen: 6

Hamm: 8

Heinsberg (Kreis): 713

Herford (Kreis): 26



Herne: 8

Hochsauerlandkreis (Kreis): 19

Höxter: 2

Kleve (Kreis): 41

Köln: 274

Krefeld: 36

Leverkusen: 21

Lippe (Kreis): 56

Märkischer Kreis: 20

Mettmann (Kreis): 39

Minden-Lübbecke (Kreis): 74

Mönchengladbach: 36

Mülheim/Ruhr: 12

Münster: 90

Oberbergischer Kreis: 27

Oberhausen: 12

Olpe (Kreis): 6

Paderborn (Kreis): 42

Recklinghausen (Kreis): 51

Remscheid: 8

Rhein-Erft-Kreis: 82

Rheinisch-Bergischer-Kreis: 52

Rhein-Kreis Neuss: 44

Rhein-Sieg-Kreis: 78

Siegen-Wittgenstein (Kreis): 15

Soest (Kreis): 15

Solingen: 24

Steinfurt (Kreis): 82

Unna (Kreis): 19

Viersen (Kreis): 40

Warendorf (Kreis): 65

Wesel (Kreis): 66

Wuppertal: 22

TOTAL: 3.060



Update, Dienstag (17. März), 9.51 Uhr: Die Bundesregierung hat nun eine weltweite Reisewarnung für Touristenreisen ausgesprochen, wie Außenminister Heiko Maas erklärt. Bisher gab es eine solche Warnung nur in Richtung der chinesischen Ursprungsregion des Coronavirus. Das Auswärtige Amt verstärkt damit ihr Abraten von Reisen ins Ausland.

#Reisewarnung: Wir haben uns entschlossen, ab jetzt vor allen nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Ausland zu warnen. Daher die dringende Bitte: Bleiben Sie zu Hause. Sie helfen damit sich und anderen! Diese Reisewarnung für touristische Reisen gilt weltweit. #COVID19 — Heiko Maas (@HeikoMaas) March 17, 2020

Wegen des Coronavirus: Im Ausland gestrandete Touristen werden zurückgeholt

Deutsche Touristen, die sich im Ausland aufhalten und dort festsitzen, sollen durch eine "Luftbrücke" zurückgeholt werden. Dies erfolge zunächst für Touristen, die sich in besonders gefährdeten Gebieten aufhalten. Darunter fallen Länder wie Marokko oder Ägypten. Bis zu 50 Millionen Euro sollen dafür zur Verfügung gestellt werden.

Update, Dienstag (17. März), 9.25 Uhr: Der schwedische Möbelhändler Ikea schließt alle Einrichtungshäuser in Deutschland. Der Online-Shop und das Kunden-Servicecenter sollen zunächst weitergeführt werden. Mit der Schließung der 53 Häuser wolle man die Mitarbeiter schützen und die Verbreitung des Virus verhindern.

Brauerein stehen in Corona-Krise vor Herausforderung

Update, Dienstag (17. März), 9.08 Uhr: Die Corona-Krise wirkt sich in Deutschland auch auf die Brauereien aus. Neben den wegfallenden Exporten in wichtige Auslandsmärkte habe man nun auch mit den Einschränkungen auf den Bierausschank in Kneipen und Restaurants zu kämpfen. Der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes, Holger Eichele, erklärte, dass die Maßnahmen nicht nur Gastwirte vor Herausforderungen stelle, sondern eben auch Brauereien. Gleichzeitig wird berichtet, dass auch Bier vermehrt auf Vorrat gekauft werde.

Update, Dienstag (17. März), 8.34 Uhr: Die NRW.Bank ist in der Corona-Krise gefragter denn je. In einer Bilanz heißt es, dass in den vergangenen Wochen etliche Anfragen zu Hilfsangeboten des Landes eingegangen seien. Diese seien vor allem von Dienstleistungsunternehmen gekommen, etwa aus der Eventbranche. Die NRW.Bank ist zentral für die Förderprogamme NRWs. Besonders interessierten sie sich dabei für Förderungen bei Zahlungsengpässen.

Coronavirus in NRW: Zehntausende Atemschutzmasken in Köln gestohlen

Update, Dienstag (17. März), 8.10 Uhr: In Köln haben Diebe 50 . 000 Atemschutzmasken aus einem Lager der Kliniken der Stadt Köln gestohlen. Einen Engpass soll es in den Kliniken nach dem Diebstahl nicht geben, doch der Krisenstab der Stadt Köln hat angeordnet, die Bestände aller Kölner Krankenhäuser zu prüfen und besser zu schützen. Eine Sprecherin der Kliniken bezeichnete es als eine "neue Qualität des Diebstahls".

Update, Dienstag (17. März), 7.22 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten in NRW war am Montag auf mehr als 2700 Fälle gestiegen. Die Zahl der Todesfälle hat sich auf acht erhöht. Bund und Regierung haben bereits weitere Maßnahmen verkündet, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Diese müssen von den Ländern nun noch per Erlass umgesetzt werden. Daher wird die NRW-Landesregierung heute erneut tagen, um sich über weitere Einschränkungen zu beraten. Heute noch wird ein Erlass erwartet.

NRW-Regierung berät über weitere Maßnahmen in Corona-Krise

Ziel dabei ist noch immer soziale Kontake im öffentlichen Bereich so weit wie möglich einzuschränken. Dazu gehört auch, nur noch die Bereiche laufen zu lassen, die zur Versorgung der Menschen dienen.

Auch die Justiz bleibt von der Corona-Krise nicht verschont. Das NRW-Justizministerium wird sich heute mit Vertretern der Gerichte beraten, inwiefern die Justiz auf die Ausbreitung des Virus reagiert. Ziel sei es, die rechtstaatlichen Verfahrensgrundsätze aufrechtzuerhalten und dabei die Ansteckungsgefahr möglichst zu minimieren. Einzelheiten dazu, wie dies umgesetzt wird, sollen nach einem Treffen in Düsseldorf mitgeteilt werden. Einige Gerichte, wie das Kölner Oberlandesgericht, reagierten bereits, und beschränken sich nur noch auf ihre Kernaufgaben.

Tafeln in NRW leiden unter Corona-Krise: Etliche Schließungen

Update, Montag (16. März), 22.47 Uhr: NRW - Die Corona-Krise trifft auch die ärmsten in NRW: Wie die Bild berichtet, haben erste Tafeln in Nordrhein-Westfalen ihren Betrieb eingestellt. Betroffen sollen unter anderem Bonn, Düsseldorf und Hamm sein. Für viele Menschen an und unter der Armutsgrenze fällt damit ein wichtiges Hilfsangebot weg.

Das Problem: Viele Helfer der Tafeln sind selbst bereits Rentner und durch ihr Alter besonders von dem neuartigen Coronavirus gefährdet. Einige Tafeln sollen laut Bild den Betrieb noch aufrechterhalten. Das sei aber nicht an jedem Standort möglich.

+ Eine Anzeigetafel in Düsseldorf weist Passanten auf wichtige Verhaltensregeln im Kampf gegen das Coronavirus hin. © Martin Gerten/dpa

Update, Montag (16. März), 21.31 Uhr: In einer am Montag (16. März) veröffentlichten Videobotschaft wendet sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) an die Menschen in Nordrhein-Westfalen. Wegen des Coronavirus befinde man sich in einer noch nie dagewesenen Ausnahmesituation, die für den einzelnen mit Belastungen und Opfern eingergehen könne.

Coronavirus in NRW: Ministerpräsident will Sorgen der Bürger ernst nehmen

Dabei nehme man die Sorgen der Bürger ernst. "Nicht für alle Fragen haben wir sofort alle Antworten", so Laschet. Aber man arbeite daran Lösungen zu finden. Insgesamt habe sich aber gezeigt, dass man NRW die richtigen Schritte gehe.

In dem Video appelliert Laschet an die Menschen, die Maßnahmen, mit denen die Corona-Pandemie eingedämmt werden soll, ernstzunehmen. So solle man unnötige soziale Kontakte vermeiden.

MP @ArminLaschet appelliert an Bürgerinnen und Bürger: „Lassen Sie uns in dieser besonderen Situation zusammenstehen! Bleiben Sie zuhause, soweit es geht! Vermeiden Sie soziale Kontakte!“ Die Landesregierung arbeitet 24/7 an Antworten auf offene Fragen #Corona #Covid19 #TeamNRW pic.twitter.com/tAlguM3kuo — Staatskanzlei NRW (@landnrw) March 16, 2020

Update, Montag (16. März), 19.58 Uhr: Mit drastischen Maßnahmen will die Bundesregierung die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eindämmen. So sollen laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) eine Vielzahl von Geschäften geschlossen, Gottesdienste und Treffen von Vereinen verboten werden. Auch Spielplätze will die Regierung sperren.

Von allen Maßnahmen ausgenommen sind Supermärkte und andere Geschäfte, die zur Versorgung der Menschen dienen. Offiziell gelten die Beschlüsse der Bundesregierung ab sofort, auf Landesebene müssen sie von der NRW-Regierung aber noch umgesetzt werden. Dies werde auch geschehen, bestätigte die Düsseldorfer Staatskanzlei der dpa.

Coronavirus in NRW: Parteien sagen Parteitage ab

Update, Montag (16. März), 17.43 Uhr: Auch die CDU in Nordrhein-Westfalen reagiert auf die Ausbreitung des Coronavirus: Nachdem sowohl die SPD als auch die FDP ihre geplanten Parteitage bereits abgesagt haben, folgen nun auch die Christdemokraten. Die für den 9. Mai in Bonn angesetzte Versammlung wird laut der Deutchen Presse-Agentur (dpa) nicht stattfinden. Ein neuer Termin soll noch nicht feststehen.

Update, Montag (16. März), 16.57 Uhr: Mittlerweile nutzen auch erste Betrüger das Coronavirus, um leichtgläubigen Menschen Geld abzunehmen. Laut Polizei geben sie sich mitunter als Behörden-Mitarbeiter aus oder verkaufen überteuerte Schutzmasken.

Update, Montag (16. März), 15.42 Uhr: Die Bundesregierung schlägt den Ländern im Kampf gegen das Coronavirus offenbar vor, Geschäfte - mit Ausnahme von Supermärkten und ähnlichen Läden - zu schließen. Das will die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Montag nach einer Sitzung des Kabinettsauschusses aus Regierungskreisen erfahren haben. Aus NRW gibt es bisher keine Reaktion auf den Vorstoß aus Berlin.

Jeder kann dazu beitragen, dass sich die Ausbreitung des #Coronavirus verlangsamt. So zeigen wir Solidarität in der Gesellschaft – und retten damit Menschenleben. Kanzlerin #Merkel im Podcast: pic.twitter.com/yJuK65zoFE — Steffen Seibert (@RegSprecher) March 14, 2020

Derweil ist die Zahl der Menschen, die durch das neuartige Coronavirus gestorben sind, in NRW um zwei auf acht gestiegen. Bei den Toten soll es sich um eine 94-Jährige und eine 81-Jährige aus dem Kreis Heinsberg handeln.

Coronavirus in NRW: Flughafen Düsseldorf mit deutlich weniger Passagieren

Update, Montag (16. März), 15.31 Uhr: Der Flughafen Düsseldorf hat bedingt durch die Ausbreitung des Coronavirus mit einem stark zurückgegangenen Passagieraufkommen zu kämpfen. Das Verkehrsaufkommen in der aktuellen Woche liege unter 30 Prozent des Vorjahresniveau, heißt es in einer Mitteilung. Insgesamt rechnet der größte Flughafen in NRW für das erste Quartal 2020 mit rund 20 Prozent weniger Flügen. Um negative wirtschaftliche Effekte abzumildern, reduziert der Düsseldorfer Airport derzeit seinen Betrieb auf das Notwendige.

Update, Montag (16. März), 15.11 Uhr: Während sich NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag (13. März) noch gegen Spielplatz-Schließungen aussprach, geht die Stadt Recklinghausen jetzt genau diesen Schritt. Wie die Verwaltung mitteilt, seien ab sofort alle Spielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen wegen der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen.

Coronavirus in NRW: Lebensmittelversorgung trotz hoher Nachfrage gesichert

Update, Montag (16. März), 13.30 Uhr: Trotz hoher Nachfrage ist die Warenversorgung bei Rewe und Penny in Deutschland gesichert. Lionel Souque, der Vorstandsvorsitzender der Rewe Group erklärte dazu heute: "Wir hatten uns bereits in den vergangenen Tagen auf die erhöhte Nachfrage eingestellt. Die Frequenz der Warenbelieferung aus den Lägern in die Märkte haben wir erhöht. Unsere Märkte bei Rewe und Penny sind gut versorgt und werden das auch bleiben." Zur aktuellen Fake News erklärte Souque: "Die Falschmeldungen über Marktschließungen, die aktuell verbreitet wurden, finde ich zynisch und widerwärtig."

Bei @REWE_Supermarkt und #PENNY ist die Warenversorgung gesichert! REWE Group CEO Souque: „Unsere Märkte sind gut versorgt und werden das auch bleiben. Helfende Hände sind überall willkommen“ - Mehr Infos: https://t.co/4SBkiwna8C #coronadeutschland #Faktenfinder — REWE Group (@rewe_group) March 16, 2020

Update, Montag (16. März), 13 Uhr: Während sich derzeit viele Menschen in Nordrhein-Westfalen Sorgen über Verdienstausfall oder sogar Insolvenzen machen, scheint die NRW-Landesregierung bereits Pläne für die Zeit nach dem Coronavirus zu schmieden. Joachim Stamp: "Wir werden Betroffene nicht aus den Augen verlieren, wir werden schauen, wie wir Unternehmen und Selbstständigen helfen können, wir haben die Folgen des Coronavirus für die Betroffenen im Blick."

Update, Montag (16. März), 12.44 Uhr: Warum ergreift NRW nicht ähnliche Maßnahmen wie etwa Italien, also komplette Ausgangssperren? Der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) betonte, dass es für einen solchen Schritt der Absprache mit dem Bund, den Ländern und weiteren Experten bedürfe. Unabgeneigt schien Stamp der Maßnahme aber nicht zu sein. Denn: "Mein Eindruck ist, dass es in Teilen der Bevölkerung noch nicht angekommen ist, Sozialkontakte einzuschränken."

NRW: Offene Grenzen zu Holland und Belgien trotz Coronavirus - warum?

Update, Montag (16. März), 12.41 Uhr: Derzeit sind die Grenzen zu den Niederlanden und Belgien offen - im Gegensatz zu anderen Ländergrenzen der Bundesrepublik. "Das liegt daran, dass wir von Seiten der Niederlande und Belgien noch nicht beobachten konnten, dass es zu verstärktem Einkaufsverhalten in Deutschland gekommen ist", begründet Joachim Stamp die offenen Grenzen. Es könne aber sein, dass in Zukunft die Schließung der Grenze zu Belgien und den Niederlanden sinnvoll sei.

Update, Montag (16. März), 12.39 Uhr: So sehr die Minister appellieren, soziale Konakte zu vermeiden, so wenig setzen sie derzeit darauf, Spielplätze sperren zu lassen. "Die Kinder sollen natürlich die Möglichkeit haben, mit dem Vater oder der Mutter an die frische Luft zu kommen", sagte Minister Laumann. Joachim Stamp bestätigte das, verwies aber auf die Einhaltung der dringend notwendigen Hygienestandards.

Mehrheit der an Coronavirus infizierten Menschen in NRW sind nicht im Krankenhaus

Update, Montag (16. März), 12.27 Uhr: Auf die Frage, wie viele mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Krankenhäusern in NRW behandelt würden, hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann keine Antwort. Auch die Frage, wie viele Menschen genesen sind, konnte Laumann auf der Pressekonfernz der Landesregierung nicht beantworten. Nur so viel: "Sicher 80 Prozent der Infizierten halten sich zu Hause auf und nicht im Krankenhaus", so Laumann.

Update, Montag (16. März), 12.20 Uhr: Auch Joachim Stamp (FDP), Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge, Integration und stellvertretender Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, sendete bei der Pressekonferenz in Düsseldorf den dringenden Appell, Kinder derzeit zu Hause zu betreuen. "Wir müssen soziale Kontakte minimieren", so Stamp, der davor warnte, die Kinder zu den Großeltern zu geben. "Wir müssen die ältere Bevölkerung vor Sozialkontakten schützen", so Stamp mit Verweis auf die vom Coronavirus gefährdeten Risikogruppen in NRW. "Ich sende den absoltut dringenden Appell, soziale Kontakte auf ein Minimun zu beschränken."

Coronavirus in NRW: Kinder zu Hause belassen

Update, Montag (16. März), 12.13 Uhr: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat auf der Pressekonferenz der Landesregierung am Mittag nochmal bekräftigt, wie wichtig es sei, dass Schulkinder dazu aufgefordert seien, derzeit zu Hause zu bleiben, falls sie nicht in den Notplätzen in den Schulen betreut würden. Gebauer: "Wir müssen die Infektionsketten unterbrechen." Gleichzeitig versicherte die Ministerin, dass in dieser Woche keine Prüfungen in NRW stattfänden. Offene Prüfungen würden auf die Zeit nach den Osterferien verlegt. Material, das Schüler derzeit via Mail oder andere Kanäle gesandt werde, um zu Hause zu lernen, sei ausdrücklich nicht prüfungsrelevant.

Update, Montag (16. März), 11.40 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Infektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter stark gestiegen und hat fast die Marke von 2500 erreicht. Am Montag (Stand 10 Uhr) gab es 2493 bestätigte Erkrankungen mit dem Erreger Sars-CoV-2, wie das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mitteilte. Am Sonntagvormittag (Stand 11.30 Uhr) waren es 2100 Fälle und damit rund 400 weniger.

Coronavirus in NRW: Zahl stark angestiegen - Heinsberg an der Spitze

Der Kreis Heinsberg bleibt mit 663 nachgewiesenen Infektionen mit großem Abstand zwar am stärksten betroffen. Zum Vortrag betrug der Anstieg hier aber nur 13 Fälle. In Aachen und der Städteregion Aachen gab es zusammen 155 (vorher 140) Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. In Köln, der größten Stadt des Bundeslandes, waren es 241 (vorher 129) und damit fast eine Verdopplung. In der zweitgrößten Stadt Düsseldorf waren unverändert 36 Fälle bekannt, in Dortmund nunmehr 30 (vorher 19) und in Essen ebenfalls unverändert 52 Fälle.

Die Zahlen geben den Kenntnisstand des NRW-Gesundheitsministeriums zum jeweiligen Zeitpunkt bekannt. Teilweise haben Kommunen parallel schon höhere Zahlen genannt, die aber noch nicht in die Statistik eingeflossen sind. Das ist der Stand der bestätigten Fälle am Montag um 10 Uhr (Quelle: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soozales des Landes Nordrhein-Westfalen):

Aachen und Städteregion Aachen: 155

Bielefeld: 27

Bochum: 20

Bonn: 37

Borken (Kreis): 82

Bottrop: 4

Coesfeld (Kreis): 50

Dortmund: 30

Duisburg: 24

Düren (Kreis): 24

Düsseldorf: 36

Ennepe-Ruhr-Kreis: 24

Essen: 52

Euskirchen (Kreis): 11

Gelsenkirchen: 13

Gütersloh (Kreis): 71

Hagen: 6

Hamm: 4

Heinsberg (Kreis): 663

Herforder (Kreis): 26

Herne: 8

Hochsauerlandkreis (Kreis): 31

Höxter: 2

Kleve (Kreis): 36

Köln: 241

Krefeld: 19

Leverkusen: 20

Lippe (Kreis): 56

Märkischer Kreis: 17

Mettmann (Kreis): 19

Minden-Lübbecke (Kreis): 55

Mönchengladbach: 36

Mülheim an der Ruhr: 9

Münster: 57

Oberbgerigischer Kreis: 27

Oberhausen: 8

Olpe (Kreis): 6

Paderborn (Kreis): 37

Recklinahausen (Kreis): 51

Remscheid: 8

Rhein-Erft-Kreis: 58

Rheinisch-Bergischer-Kreis: 30

Rhein-Kreis-Neuss: 15

Rhein-Sieg-Kreis: 77

Siegen-Wittkenstein (Kreis): 15

Soest (Kreis): 16

Solingen: 7

Steinfurt (Kreis): 64

Unna (Kreis): 19

Viersen (Kreis): 16

Warendorf (Kreis): 57

Wesel (Kreis): 19

Wuppertal: 6

TOTAL: 2493

Update, Montag (16. März), 11.34 Uhr: Die TU Dortmund hat nun auch auf das Coronavirus reagiert. Sie widerruft eine Regelung vom 13. März, nach der Prüfungen stattfinden sollen. Die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Dortmund verfolgt RUHR24 in einem separeten Live-Ticker*.

Update, Montag (16. März), 11.15 Uhr: Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) befindet sich nach einem Kontakt mit einem coronainfizierten Menschen in häuslicher Quarantäne. Reker weise bisher keine Symptome auf und fühle sich gut, teilte ihr Sprecher am Montag mit. Ihre Dienst- und Amtsgeschäfte erledige Reker von zu Hause.

+ Die Kölner Oberbürgermeisterin Reker ist nach einem Coronakontakt in häuslicher Quarantäne. © Marius Becker/dpa

Update, Montag (16. März), 11.13 Uhr: Angesichts der Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus und der massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland rechnet das Robert-Koch-Institut (RKI) frühestens Ende nächster Woche mit möglichen Effekten. "Man müsste nach zehn bis zwölf Tagen sehen, ob diese Maßnahmen greifen", sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade am Montag in Berlin mit Blick auf die Entwicklung der Fallzahlen in Deutschland.

Update, Montag (16. März), 11.11 Uhr:

Schul- und Kita-Schließungen wegen des Coronavirus betreffen Zehntausende Arbeitnehmerhaushalte in Nordrhein-Westfalen: So sind NRW-weit bei 365.000 Kindern bis 16 Jahren beide Eltern oder das alleinerziehende Elternteil in Vollzeit beschäftigt. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor, die die Linke im Bundestag angefragt hatte und die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

Bundesweit sind bei mehr als 2,2 Millionen Kindern bis 16 Jahren beide Eltern oder das alleinerziehende Elternteil in Vollzeit beschäftigt.

Fake News zum Coronavirus kuriseren auch durch NRW

Update, Montag (16. März), 10.56 Uhr: Jetzt kursieren nicht nur Fake News in Form von Sprachnachrichten bei WhatsApp sondern als Screenshots im Design großer, deutscher Nachrichtenseiten. In einem Screenshot, dass scheinbar die Homepage des Focus zeigt, ist die Rede von Einführung neuer Öffnungszeiten bei Lidl, Netto, Aldi, Kaufland, Edeka, Penny und Real. Auch hierbei handelt es sich um eine Falschmeldung, die Kriminelle in die Welt gesetzt haben.

+ Fake News wie diese kursieren im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Internet. © privat

Update, Montag (16. März), 10.44 Uhr: Heute um 12 Uhr wollen Mitglieder der NRW-Landesregierung über weitere Maßnahmen des Landeskabinetts in Sachen Coronavirus informieren. Inhalt der Pressekonferenz soll der Stopp bzw. die Verlangsamung der Ausbreitung des Virus sein.

Heute um 12.00 Uhr: Mitglieder der Landesregierung informieren über die weiteren Maßnahmen des Landeskabinetts, um die Ausbreitung des #Coronavirus in #NRW einzudämmen und zu verlangsamen. Livestream auf @landnrw

#Covid_19 #coronadeutschland pic.twitter.com/bFtiA4s93p — Staatskanzlei NRW (@landnrw) March 16, 2020

Update, Montag (16. März), 10.09 Uhr: Im Internet kursieren derzeit die verrücktesten Fake News zum Theme Coronavirus. Scheinbar versuchen Betrüger, Menschen in Panik zu versetzen. Ein Opfer einer solchen Coronavirus-Fake-Kampagne ist derzeit der Discounter Aldi*, der sich gegen die Gerüchte wehrt, die Kette würde demnächst alle ihre Filialen schließen. Das ist natürlich nicht der Fall, wie diese Klarstellung des Discounters zeigt:

Update, Montag (16. März), 9.46 Uhr: Wie die Deutsche Bahn mitteilt, sei der Fernverkehr am Montag regulär und "nahezu ohne Einschränkung" angelaufen. Auch im Laufe des Tages werde das gewohnte Angebot in Deutschland gefahren, teilte das Unternehmen in Berlin mit.

Deutsche Bahn zeigt sich während Corona-Krise stabil

DB-Vorstandsvorsitzender Dr. Richard Lutz betonte erneut, die DB werde solange wie möglich und so gut wie möglich ihre Verkehrsleistungen erbringen. Lutz: „Derzeit sind unsere Züge stabil im Einsatz." Der Güterverkehr auf der Schiene arbeite unverändert – auch grenzüberschreitend. „Wir fahren alles, was die Kunden wollen“, erklärte unterdessen DB Cargo-Chefin Dr. Sigrid Nikutta. Derzeit biete die DB zusätzliche Kapazitäten an.

Aber: Aufgrund der behördlichen Anordnungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus kommt es bei der Deutschen Bahn derzeit zu Einschränkungen im grenzüberschreitenden Bahnverkehr. An den Grenzen zu den Nachbarländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark kann es wegen Grenzkontrollen zu Verspätungen im grenzüberschreitenden Bahnverkehr kommen.

Update, Montag (16. März), 9.16 Uhr: Das Land Nordrhein-Westfalen bündelt mit einer neuen Seite im Internet alle Informationen zur Coronavirus-Epidemie und schaltet für Anfragen ein landesweites Bürgertelefon. Über die Internetseite seien alle Entscheidungen der NRW-Landesregierung, die Erlasse und ihre Hintergründe abrufbar, teilte das Land am Montag mit. Informationen werden auf der Seite auch auf Türkisch und Arabisch weitergegeben. Das Bürgertelefon ist unter der Nummer 0211/9119 1001 erreichbar.

+++ Aktuelles von der Landesregierung #NRW +++ #Corona-Virus in Nordrhein-Westfalen - Neue zentrale Corona-Internetseite online. Informieren Sie sich hier über aktuelle Regeln, Maßnahmen, Verordnungen zu #COVID19: https://t.co/3GxA6vUCVG pic.twitter.com/1xppjntERy — Staatskanzlei NRW (@landnrw) March 16, 2020

Update, Montag (16. März), 9 Uhr: Viele Einrichtungen mit großem Durchlauf an Menschen ergreifen aufgrund des Coronavirus Vorsichtsmaßnahmen. In Herne etwa arbeiten die KFZ-Zulassungsstelle sowie die Fahrerlaubnisbehörde ab sofort und bis auf Weiteres nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung.

Coronavirus: Immerhin das Wetter zeigt sich in NRW von seiner schönen Seite

Update, Montag (16. März), 8.52 Uhr: Viele Menschen in NRW besinnen sich angesichts der Schließungen von Freizeiteinrichtungen im ganzen Land auf Aktivitäten in der Natur unter freiem Himmel. Da passt es, dass das Wetter in NRW in dieser Woche frühlingshaft mild und sonnig* wird. Da kann selbst das Coronavirus nicht die Stimmung trüben.

Update, Montag (16. März), 8.40 Uhr: Muss sich das vom Coronavirus arg gebeutelte NRW Sorgen machen, dass die USA deutscheImpfstoff-Forscher abwerben? Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD)zumindest hat sich gegen den mutmaßlichen Versuch der US-Regierung verwahrt, das Tübinger Pharmaunternehmen CureVac in die USA zu locken.

"Deutsche Forscher sind führend an der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen beteiligt, in weltweiten Kooperationen", sagte Maas den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben). "Wir können nicht zulassen, dass sich andere ihre Forschungsergebnisse exklusiv aneignen wollen", sagte Maas. Dies werde im Kreis der G7-Staaten zu bereden sein. "Dieses Virus werden wir nur gemeinsam besiegen, nicht gegeneinander", sagte Maas.

Nach Informationen der Welt am Sonntag soll US-Präsident Donald Trump versuchen, sich exklusiv einen Corona-Impfstoff zu sichern, an dem CureVac derzeit arbeitet.

NRW: Coronavirus sorgt für Verschiebung fast jeder zweiten Operation

Update, Montag (16. März), 8.23 Uhr: Die Verschiebung von planbaren Operationen wegen der Coronavirus-Epidemie könnte in Nordrhein-Westfalen mehr als jeden zweiten Eingriff betreffen. Das sagte der Präsident der Krankenhausgesellschaft NRW, Jochen Brink, am Montag im WDR. Für die Krankenhäuser bedeute das eine "gewaltige Herausforderung".

Aktuell seien die Krankenhausleitungen überall im Land damit beschäftigt, ihre Betriebsabläufe umzuorganisieren. Welche Eingriffe ohne Schaden der Patienten um einige Monate verschoben werden könnten, entscheide der behandelnde Arzt. Die Patienten reagierten nach seinem ersten Eindruck "sehr verständnisvoll", sagte Brink.

+ Der Präsident der Krankenhausgesellschaft NRW (GKNW), Jochen Brink © Rainer Jensen/dpa

Update, Montag (16. März), 8.03 Uhr: Das dürfte auch viele Reisende aus NRW betreffen: Wegen der Coronavirus-Pandemie setzt der Reiseveranstalter TUI einen Großteil seines Geschäftsbetriebs aus. Betroffen sind unter anderem Pauschalreisen, Kreuzfahrten und der Hotelbetrieb, teilte der Tourismuskonzern in der Nacht zum Montag mit. Mit der Einstellung des "größten Teils" der Reiseaktivitäten wolle das Unternehmen einen Beitrag dazu leisten, die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Coronavirus: Grenzen zu Nachbarländern dicht - Niederlande und Belgien eine Ausnahme

Update, Montag (16. März), 7.49 Uhr: Bundesinnenminister Seehofer hat in Abstimmung mit den Nachbarstaaten und den betroffenen Bundesländern entschieden, zur weiteren Eindämmung der Infektionsgefahren durch das Coronavirus vorübergehende Grenzkontrollen einzuführen. Die Kontrollen an den Binnengrenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark greifen ab Montag (16. März) um 8 Uhr. Für die Niederlande und Belgien greifen diese Maßnahmen vorerst nicht.

#COVIDー19 #Coronavirus #COVID19



BM #Seehofer zu vorübergehenden Kontrollen an deutschen Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg & Dänemark ab morgen: pic.twitter.com/MVexvS5ybH — Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (@BMI_Bund) March 15, 2020

Update, Montag (16. März), 7.21 Uhr: Rückzug in die eigenen vier Wände: Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen bleiben wegen der Schutzmaßnahmen gegen das um sich greifende Coronavirus zuhause. Nach einem Erlass der Landesregierung sind die Schulen und Kitas ab diesem Montag geschlossen.

Außerdem haben viele Unternehmen vorsorglich Angestellte ins Home-Office geschickt, sofern ein Weiterarbeiten über das Internet möglich ist.

Mit diesen drastischen Schritten soll das schnelle Ausbreiten des neuartigen Virus abgebremst und damit auch ein Überlasten der Krankenhäuser mit Patienten verhindert werden.

Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus in NRW steigt auf über 2000

Update, Montag (16. März), 6.30 Uhr: Die Zahl der nachweislich Infizierten in NRW ist nach Daten von Sonntag auf über 2000 gestiegen, die Zahl der Todesfälle auf sechs, berichtet RUHR24.de*.

Update, Montag (16. März), 6 Uhr: Wegen des Coronavirus in Nordrhein-Westfalen steht Kunden der Rheinbahn in Düsseldorf ab Mittwoch (18. März) nur noch ein reduziertes Fahrtenangebot zur Verfügung. Die Rheinbahn werde ab dann täglich nach dem Sonntagsfahrplan fahren, teilte das Unternehmen in der Nacht zum Montag mit.

Außerdem werden die Vordertüren der Busse geschlossen bleiben und der Ticketverkauf beim Fahrer eingestellt. Dadurch sollen sie so gut wie möglich vor einer Ansteckung geschützt werden. Laut Rheinbahn ist das aufgrund der steigenden Sars-CoV-2-Infektionen erforderlich. Außerdem bleiben unter anderem Kundencenter, Fundbüro und Service Point zunächst bis zum 19. April geschlossen.

Coronavirus: Busse und Bahnen fahren in Köln nach dem Samstagsfahrplan

Ab Mittwoch gilt auch in Köln ein angepasster Samstagsfahrplan, da die Schulen und Kindertagesstätten geschlossen werden. Zum Schutz der Busfahrer hatten die Dortmunder Verkehrsbetriebe bereits seit vergangenem Samstag die Vordertüren der Linienbusse geschlossen. Das gilt auch für Busse in Essen.

Coronavirus: REVG lässt ab Mittwoch, 18.03.2020 die Vordertüren der Busse für den Einstieg geschlossen. Der Einstieg und Ausstieg erfolgt nur noch über die hinteren Türen. — REVG (@revg_de) March 14, 2020

Update, Sonntag (15. März), 20.10 Uhr: Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in NRW zu verhindern, will die Landesregierung jetzt alle Freizeit-Angebote stoppen.

"Wir müssen in dieser ernsten Lage die notwendige Versorgung in vollem Umfang sicherstellen. Aber alle Freizeitaktivitäten und nicht unbedingt notwendige sozialen Kontakte müssen unverzüglich vermieden werden.

NRW-Ministerpräsident Laschet zu Coronavirus: "Leben entschleunigen"

So sehr das für viele Menschen ein Opfer und eine Einschränkung bedeutet, so wichtig ist es jetzt, besonnen, aber auch entschlossen unser Leben zu entschleunigen", sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

+ Armin Laschet fordert die Menschen in NRW wegen des Coronavirus auf, ihr Leben zu entschleunigen. © Federico Gambarini/dpa

Noch am Abend soll ein entsprechender Erlass herausgegeben werden. Betroffen sind zunächst Bars, Clubs, Diskotheken, Spielhallen, Theater, Kinos und Museen. Sie müssen ihren Betrieb ab Montag (16. März) einstellen.

Ab Dienstag (17. März) gilt das Verbot dann auch für Fitness-Studios, Schwimm- und Spaßbäder sowie Saunen.

Update, Sonntag (15. März), 17.45 Uhr: In NRW ist die sechste infizierte Person gestorben. Ein 81-jähriger Mann soll vor einer Woche positiv auf das Virus getestet worden und heute gestorben sein. Das teilte die Stadt Düsseldorf mit. Genauere Details gibt es jedoch noch nicht.

Info: Hier findet ihr alle Entwicklungen zum Coronavirus in NRW aus der vergangenen Woche im Ticker zum Nachlesen.

mit dpa-Material





dag, mn, lz, as







*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Danny Lawson/PA Wire, Robert Michael/dpa; Collage: RUHR24