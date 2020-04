Coronavirus/NRW: Schulministerin benennt "wichtiges Ziel"  - IKEA sperrt am Montag wieder auf

Live-Ticker zur Covid-19-Pandemie

Das Coronavirus breitet sich in NRW aus. Alle News über Sars-CoV-2, die Öffnung der Schulen, Kitas und das Kontaktverbot im Covid-19-Live-Ticker von RUHR24.

In NRW breitet sich das Coronavirus* aus und beschäftigt viele Menschen.

breitet sich das Coronavirus* aus und beschäftigt viele Menschen. Seit Beginn der Pandemie , ausgelöst durch den Erreger Sars-Cov-2*, zählt das Bundesland tausende Infizierte und hunderte Tote.

, ausgelöst durch den Erreger Sars-Cov-2*, zählt das Bundesland tausende Infizierte und hunderte Tote. Alle Entwicklungen zu Covid-19 in NRW gibt es im Live-Ticker von RUHR24.

16.32 Uhr: NRW - Das Land NRW erlaubt auch Einrichtungshäusern und Babyfachmärkten, am Montag wieder zu öffnen. Für diese Branchen habe das Land eine Sonderregelung getroffen, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf.

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch darauf verständigt, alle Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche, sowie - unabhängig von der Größe - Autohäuser, Fahrradhändler und Buchhandlungen die Öffnung zu erlauben.

Coronavirus in NRW: Schüler bis zu den Sommerferien wieder in den Schulen

16.10 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sollen alle Schüler bis zu den Sommerferien in die Schulen zurückkehren. Auch wenn es wegen der Coronavirus-Schutzmaßnahmen nicht fünf Tage Unterricht in der Woche mit einem kompletten Stundenplan sein könnten, sei das ein wichtiges Ziel.

Das sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf. Die Lehrer bräuchten wieder einen persönlichen Kontakt zu ihren Schülern, um auf vielfältige Probleme eingehen zu können.

Coronavirus in NRW: Aufgeteilte Lerngruppen in den Schulen

15.45 Uhr: Die Schulen in Nordrhein-Westfalen werden sich wegen der Coronavirus-Infektionsgefahren für einen längeren Zeitraum auf einen Ausnahmezustand einrichten müssen, das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Es sei absehbar, dass die Klassen auf absehbare Zeit nicht in der ursprünglichen Größe unterrichtet werden könnten, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf. Die Schulen müssten zu einem rollierenden Verfahren mit aufgeteilten Lerngruppen kommen.

Die Schulen sollen schrittweise den Betrieb wiederaufnehmen. Darauf haben sich die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin #Merkel verständigt. Ministerin Gebauer wird morgen die Planungen für das #BildungslandNRW im Schulausschuss vorstellen und die Schulen informieren. pic.twitter.com/9sbo4X7nIo — Bildungsland NRW (@BildungslandNRW) April 15, 2020

13.50 Uhr: Trotz der prinzipiellen Übereinkunft von Bund und Ländern über eine behutsame Wiederöffnung der Schulen in Zeiten des Coronavirus geht die SPD-Vorsitzende Saskia Esken von einem langen coronabedingten Notbetrieb aus.

"Es wird auf lange Sicht keine Rückkehr zum gewohnten Unterrichtsgeschehen geben", sagte die frühere baden-württembergische Landeselternvertreterin dem Handelsblatt. "Das Gebot der Stunde heißt also weiterhin digital gestütztes Lernen."

Coronavirus: Lehrer-Gewerkschaft hält zwei Wochen Vorlauf für Schulbetrieb notwendig

Für die Wiederöffnung der Schulen sind nach Einschätzung der Lehrer-Gewerkschaft GEW zwei Wochen Vorlauf nötig. "Dafür braucht es eine sorgfältige Vorbereitung", erklärte die Vorsitzende Marlis Tepe in der Passauer Neuen Presse.

Die Schulen müssten Unterricht in Kleingruppen organisieren, damit der Abstand eingehalten werden könne. Die Gesundheitsämter müssten Gesundheitschecks vornehmen: "Es braucht ausreichend Seife und Einmalhandtücher. Die Toiletten müssen mehrmals am Tag gereinigt, Türgriffe desinfiziert werden."

13.41 Uhr: Das bekannte Feuerwerksspektakel "Kölner Lichter" wird wegen der Coronavirus-Krise nicht wie geplant stattfinden können. Da Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt seien, könne auch die Feuerwerksshow "in diesem Zeitraum" nicht durchgeführt werden, teilten die Veranstalter am Donnerstag auf ihrer Website mit.

"Wir vertrauen bei dieser Entscheidung der Einschätzung der Bundesregierung und erkennen deren Notwendigkeit im Sinne unseres höchsten Gutes, unser aller Gesundheit, an!"

Coronavirus: Beliebtes Italien-Festival in NRW abgesagt

13.35 Uhr: In Unna ist sie eines der beliebtesten Feste - die "Settimana Italiana", die italienische Woche, zog in den vergangenen Jahren stets viele tausende Besucher in die Altstadt. In diesem Jahr muss das Festival für Italienliebhaber allerdings ausfallen - natürlich wegen des Coronavirus. Stattdessen rufen die Veranstalter zu Spenden für eine Klinik im toskanischen Pisa auf - der Azienda ospedaliero-universitaria Pisana. Foldende Daten sind dafür nötig: Dig Unna e.V., IBAN: DE71 4435 0000 0600 38, Verwendungszweck: coronavirus

13.30 Uhr: Während viele von uns wegen des Coronavirus zu Hause bleiben müssen, muss das Klinikpersonal arbeiten - und zwar vor Ort. Rewe, Aldi und Co. möchten sie deshalb unterstützen. Wir haben eine Übersicht, welche Einkaufsservices in Zeiten des Coronavirus* angeboten werden.

NRW: Festival im Sauerland wird wegen des Coronavirus verschoben

13.05 Uhr: Winnetou legt eine Zwangspause ein: Das Elspe Festival im Sauerland fällt dieses Jahr aus. "Wir haben unsere Saison absagen müssen", sagte Geschäftsführer Philipp Aßhoff am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Das ergebe sich zwangsläufig aus dem Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August wegen der Coronavirus-Pandemie. "Allen Gästen, die schon Karten haben, bieten wir an, ihre Tickets aufs nächste Jahr umzubuchen." Die meisten seien Fans, die schon seit Jahren kämen.

Die Karl-May-Spiele mit 60 Darstellern und Stuntmen sowie 40 Pferden locken jeden Sommer weit über 200.000 Besucher ins Sauerland. Dieses Jahr stand "Der Ölprinz" auf dem Programm. Das Stück soll nun nächstes Jahr gespielt werden.

12.12 Uhr: Nicht jedem geht es mit der aktuellen Coronavirus-Lage mental gut. Das Bundesministerium für Gesundheit hat daher verschiedene Nummern parat, an die man sich wenden kann, wenn man sich pychisch belastet fühlt:

Die Telefonberatung der BZgA , 0800 - 2322783 (Mo - Do: 10-22 Uhr & Fr - So: 10-18 Uhr);

, 0800 - 2322783 (Mo - Do: 10-22 Uhr & Fr - So: 10-18 Uhr); Telefonseelsorge , 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222 (rund um die Uhr);

, 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222 (rund um die Uhr); Nummer gegen Kummer - für Kinder und Jugendliche, 116 111 (Mo - Sa: 14-20 Uhr) - für Eltern 0800 - 111 0 550 (Mo - Fr: 9-11 Uhr, Di + Do: 17-19 Uhr);

- für Kinder und Jugendliche, 116 111 (Mo - Sa: 14-20 Uhr) - für Eltern 0800 - 111 0 550 (Mo - Fr: 9-11 Uhr, Di + Do: 17-19 Uhr); Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP): BDP-Corona-Hotline 0800 777 22 44 (täglich: 8-20 Uhr)

(BDP): BDP-Corona-Hotline 0800 777 22 44 (täglich: 8-20 Uhr) HelloBetter-Hotline, 0800 00095 54 (täglich: 9-18 Uhr)

Recklinghausen/NRW verändert Ampelschaltung wegen des Coronavirus

12.06 Uhr: Jetzt zeigen auch die Ampeln dem Coronavirus rotes Licht. Seit vergangener Woche ist der Rot-Grün-Rhythmus rund um die Altstadt von Recklinghausen automatisiert. "Damit die Fußgänger nicht länger die Tasten betätigen müssen, wurden die Ampeln auf Festzeit umgestellt", erklärt Axel Fritz, Abteilungsleiter Straße.

Gerade am Wallring sei es kein großer Aufwand, die Ampelschaltung auf Automatik abzuändern. In Ergänzung dazu hat die Stadt Recklinghausen Sticker mit dem Aufdruck "Signal kommt automatisch, kein Berühren erforderlich" an die Lichtsignalanlagen geklebt.

+ Axel Fritz, Abteilungsleiter Straße, klebt den Sticker an die Ampel. © Stadt Recklinghausen

11.14 Uhr: Schüler, die in Nordrhein-Westfalen vor Abschlussprüfungen stehen, können in der nächsten Woche wieder zur Schule gehen - müssen es aber nicht. Die Schulen sollten gezielte Angebote in den Prüfungsfächern machen, erläuterte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag im Schulausschuss des Düsseldorfer Landtags. Es gehe dabei nicht um klassischen Unterricht nach Stundenplan, wie er vor der Corona-Pandemie üblich gewesen sei.

Coronavirus in NRW: So geht es ab kommender Woche in den Schulen weiter

Sie wisse aber auch, dass es Schüler gebe, die sich lieber zu Hause auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten wollten, sagte die Ministerin. Auch dies bleibe weiter möglich, sagte ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Gebauer sprach von einem "fairen Angebot für Prüflinge", das Bildungsgerechtigkeit sicherstellen solle.

Von Montag bis Mittwoch kommender Woche öffneten die weiterführenden Schulen zunächst nur für Lehrkräfte, weiteres Personal sowie Schulträger, die in den drei Tagen die organisatorischen Bedingungen für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs am 4. Mai schaffen sollten, sagte die Ministerin. Ab Donnerstag könnten dann angehende Abiturienten wieder in die Schulen kommen sowie Schüler, die vor mittleren Abschlüssen stehen. Das betreffe 148.000 Schüler der Jahrgangsstufen 10, 12 und 13, die dann freiwillig kommen können, von insgesamt 2,5 Millionen Schülern in NRW, sagte Gebauer.

SPD und Grüne sehen zahlreiche Fragen zu Hygiene-Standards und der Organisation von Lehrkräften, Räumen, Sicherheitsabständen und dem Schulbusbetrieb unbeantwortet. "Der Infektionsschutz ist nicht gesichert", sagte die Grünen-Abgeordnete Sigrid Beer. "Das ist fahrlässig, was Sie vorgelegt haben." SPD-Fraktionsvize Jochen Ott sagte: "Das war eine Verkündigung mit vielen offenen Fragen."

10.39 Uhr: Die Stadt Kamen im Kreis Unna meldet die Häufung von Diebstählen von Desinfektionsmitteln und Seife in öffentlichen Toiletten. "Sowohl in den Toiletten auf dem Südkamener Friedhof als auch in der neuen Toilettenanlange in der Kamener Innenstadt wurden regelmäßig ganze Spender mit Desinfektionsmitteln und die Inhalte der Seifenspender entwendet", teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Kamen/NRW: Stadt klagt über Diebstahl von Seife und Desinfektionsmittel

Obwohl regelmäßig neu bestückt würde, seien teilweise schon am gleichen Nachmittag die Spender verschwunden oder entleert worden. Dies sei mehrfach durch Kamener Bürger der Stadtverwaltung gemeldet worden. Die Stadt ruft ihre Bürger daher dazu auf, dieses "allgemeinschädliche Handeln" zu unterlassen. "Gerade in diesen Zeiten ist eine regelmäßige Handhygiene unerlässlich und sollte auch in öffentlichen Sanitäreinrichtungen möglich sein", mahnt die Stadt.

10.12 Uhr: Um Kindern und auch Eltern in Zeiten des Coronavirus ein bisschen Abwechslung zu bieten, haben die Polizeibehörden in NRW einige Ideen gesammelt.

Heute stellen wir Ihnen und Ihren Kindern die Puppen Lotti & Kurt vor. Lottis beste Freundin Gerda wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Die beiden beschließen nicht tatenlos rumzusitzen. Aber sehen Sie doch selbst ➡ https://t.co/P8Bh7QAUEw pic.twitter.com/x3RXlTqK9r — Polizei NRW BN (@polizei_nrw_bn) April 16, 2020

Auf einer eigenen Unterseite der Polizei in NRW gibt es einen Downloadbereich mit Bastelanleitungen, Mal- und Rätselhefte und Videos.

10 Uhr: In Zeiten des Coronavirus ist Hilfe für Bedürftige besonders wichtig. Die Stadt Recklinghausen hat deshalb nun in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband eine Liste der Vereine, Verbände und Hilfsorganisationen, die ihre Hilfe anbieten, zusammengestellt.

Auf der städtischen Corona-Webseite finden Interessierte eine Auflistung von Angeboten, bei denen hauptamtliche Mitarbeiter der ansässigen Kirchengemeinden, Verbände, Vereine und Hilfsorganisationen ehrenamtliche Hilfe organisieren.

Autor aus NRW fordert Verhaltensänderung nach dem Coronavirus

9.30 Uhr: Günter Wallraff ist dafür, das Händeschütteln auch nach dem Ende der Coronavirus-Krise nicht wieder einzuführen. "Es sollten andere Begrüßungsformen an die Stelle treten", sagte der Enthüllungsjournalist und Bestsellerautor der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

+ ünter Wallraff, Journalist und Autor, will künftig auf das Händeschütteln verzichten. © dpa

In anderen Kulturen sei das auch aus Hygienegründen schon lange eine Selbstverständlichkeit. "In unserer heutigen immer mobileren und zusammenwachsenden Welt werden Pandemien - so prognostizieren Epidemiologen - in Zukunft immer häufiger auf uns zukommen", sagte Wallraff.

Schulen in NRW: Wie geht es mit den neuenen Coronavirus-Beschlüssen weiter?

8.40 Uhr: Jetzt wo der Wiederbeginn des Unterrichts in den Schulen in NRW feststeht, müssen sich die Verantwortlichen Gedanken über die konkreten Maßnahmen und Pläne machen. Auch das Thema Abschlussprüfunge treibt Lehrer und Rektoren nun um.

+ NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer, FDP, will am Donnerstag das weitere Vorgehen in den Schulen in NRW kommunizieren. © dpa

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer will die konkrete Ausgestaltung des Schulbetriebs für die Zeit bis zum 4. Mai 2020 am Donnerstag im Schulausschuss des Landtags den Abgeordneten vorstellen und ebenso auch alle Schulen und Schulträger im Land informieren.

Schulen in NRW: Ministerin will Pläne vorstellen

Gebauer: "Nordrhein-Westfalen geht diesen verantwortungsvollen Weg der schrittweisen Schulöffnungen abgestimmt und gemeinsam mit allen 16 Bundesländern. Dies gilt auch hinsichtlich der Frage, wie der Unterricht unter Hygiene und Infektionsschutzmaßnahmen in den kommenden Wochen wieder aufgenommen wird. Handlungsleitend bei allen Planungen war, ist und bleibt für mich die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und aller in Schule Beschäftigten."

8.24 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten in NRW ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums um 451 auf 27.657. Die Zahl der Todesfälle wuchs um 47 auf 708.

Erstmals seit Beginn der Coronavirus-Pandemie hätten aber mehr Patienten die Intensivstationen verlassen können als neu dorthin verlegt werden mussten, sagte Armin Laschet am Mittwoch. 40 Prozent der eigens dafür vorgehaltenen Betten seien nicht belegt.

Sowohl die Zahl der von Corona-Patienten belegten Intensivbetten als auch der Beatmungsplätze sei leicht rückläufig. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind 677 Corona-Patienten in intensiv-medizinischer Behandlung. Rund 80 Prozent dieser Fälle werden beatmet.

Eltervertreter der Kitas fordern "Konzepte und Kriterien"

7.38 Uhr: Die Bundeselternvertretung der Kitas fordert klare Kriterien für die Ausweitung der Notbetreuung in den Einrichtungen. „Entscheidend wird sein, ob die Ausweitung des Notbetreuung mit der langsamen Lockerung der Maßnahmen Schritt halten kann“, sagte die Bundessprecherin der Elternvertretung, Ulrike Grosse-Röthig, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagsausgaben). Hierfür müsse es „nachvollziehbare Konzepte und Kriterien geben.“

7.20 Uhr: Angesichts der Coronavirus-Epidemie befürwortet laut einer Umfrage eine große Mehrheit der Bundesbürger eine stärkere staatliche Krisenvorsorge.

Ausreichende Vorsorge etwa für Atemmasken und Schutzkleidung für Ärzte und Pflegepersonal finden 78 Prozent ganz besonders wichtig und 20 Prozent wichtig, wie die Befragung im Auftrag des Beamtenbunds dbb ergab. Deutlich mehr Pflegekräfte halten 68 Prozent für besonders wichtig und 29 Prozent für wichtig. Etwa ebenso viele befürworten auch eine bessere Bezahlung. Umfassende Informationen der Bevölkerung, was bei Epidemien oder Katastrophen zu tun ist, sind 65 Prozent besonders wichtig und 31 Prozent wichtig.

+ Ulrich Silberbach, Vorsitzender des DBB Beamtenbund und Tarifunion © Henning Kaiser/dpa

Als erste konkrete Schritte fordert der dbb ein ständiges nationales Zentralregister der Intensivkapazitäten aller deutschen Krankenhäuser. Außerdem brauche es eine beim Bund angesiedelte Epidemiereserve für Medikamente und medizinische Schutzausrüstung.

Coronavirus: Verbraucherzentrale NRW warnt vor Gutschein-Regelung

6.39 Uhr: Auch in NRW fallen wegen der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus viele Veranstaltungen aus. Ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung sieht vor, dass Verbraucher für die gestrichenen Events Gutscheine statt Geld zurückbekommen sollten, um Veranstalter vor einer Pleite zu bewahren. Die Verbraucherzentrale in NRW sieht das Gutschein-Vorhaben kritisch - und klärt die Bürger über ihre Rechte auf.

Coronavirus: NRW-Landesregierung denkt über Kita-Öffnung nach

Update, Donnerstag (16. April), 6.16 Uhr: Beim vorsichtigen Ausstieg aus den corona-bedingten Einschränkungen schlägt Nordrhein-Westfalen keinen Sonderweg ein. Das bevölkerungsreichste Bundesland nutzt aber den schnellsten Korridor einer Bund-Länder-Vereinbarung, um nach den Osterferien schrittweise wieder die Schulen zu öffnen. Die Kitas hingegen blieben auch in NRW zunächst weiter geschlossen, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwochabend in Düsseldorf.

Länder und Bund haben sich auf einen gemeinsamen Fahrplan zum weiteren Vorgehen in der #Corona-Pandemie geeinigt. „Ich bin froh, dass wir uns heute gemeinsam als Länder und Bund auf den Weg gemacht haben, hin zu einer „verantwortungsvollen Normalität“, sagt MP @ArminLaschet. pic.twitter.com/PGLgXVgj5f — Staatskanzlei NRW (@landnrw) April 15, 2020

NRW-Familienminister Stamp hatte am Dienstag vorgeschlagen, die Kitas ab der übernächsten Woche wieder für den letzten Jahrgang vor der Einschulung zu öffnen. Daraus wird nun nichts. Wann die Kindergartenkinder wieder betreut und die übrigen Schulklassen wieder regulär unterrichtet werden könnten, werde von Bund und Ländern gesondert entschieden, sagte Laschet. Das hänge von der Entwicklung der Corona-Infektionszahlen ab. "Abstand und Schutz werden Maßstab und Regel unseres Alltags."

Laut Bund-Länder-Beschluss wird die Notfallbetreuung in den Kitas "auf weitere Berufs- und Bedarfsgruppen ausgeweitet". Dies werde nun konkret analysiert, sagte Laschet.

22.22 Uhr: Im Kreis Unna ist eine 98-jährige Frau, die zuletzt in einer Pflegeeinrichtung in Fröndenberg gewohnt hatte, im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Die Zahl der Todesfälle steigt damit im Landkreis auf 20.

In den vergangenen 24 Stunden meldete der Kreis Unna 27 Neuinfektionen, die Zahl der bestätigten Erkrankungen steigt damit auf 522 an. 171 Menschen sind wieder gesund (Stand: 9. April, der Landkreis veröffentlicht die Zahlen der Gesundeten wöchentlich).

Bergkamen: 22 (+0)

Bönen: 18 (+1)

Fröndenberg: 137 (+13)

Holzwickede: 18 +0)

Kamen: 13 (+0)

Lünen: 92 (+4)

Schwerte: 84 (+0)

Selm: 49 (+1)

Unna: 48 (+1)

Werne: 41 (+7)

Coronavirus in NRW: 27. Covid-19-Todesfall in Essen

22.01 Uhr: Auch in Essen hat es einen weiteren Todesfall nach einer Infektion mit dem Coronavirus gegeben. Ein 79-jähriger Essener ist bereits am Montag (13.4.) im Universitätsklinikum Essen verstorben, wie die Stadt heute vermeldete. Damit sind bislang 27 Menschen an oder in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion verstorben.

Insgesamt wurden bei 640 Menschen eine Ansteckung mit dem Erreger nachgewiesen (+16 im Vergleich zum Vortag). 350 Personen gelten inzwischen als geheilt (+7 im Vergleich zum Vortag).

Coronavirus in NRW: Neues Covid-19-Behandlungszentrum startet in Herne

21.56 Uhr: In Herne hat am Mittwoch (15. Apirl) ein neues Covid-19-Behandlungszentrum seinen Betrieb aufgenommen. Es bildet laut Stadt Herne eine Ergänzung zum bereits bestehenden Abstrichzentrum und wird von der Kassenärztlichen Vereinigung (KVWL) betrieben. Mit der Einrichtung sollen die Infektionsrisiken in Kliniken und bei niedergelassenen Ärzten minimiert werden.

Im Behandlungszentrum werden auch Rezepte und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt und Abstriche genommen. Insgesamt 106 Personen sind in Herne positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. 50 von ihnen sind bereits genesen, eine Person ist leider verstorben.

Cornavirus in NRW: Kreis Recklinghausen meldet sechsten Covid-19-Todesfall

21.50 Uhr: Auch im Kreis Recklinghausen gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen. Eine 88-jährige Frau, die mit dem Coronavirus infiziert war, ist laut dem Gesundheitsamt des Kreises verstorben. Insgesamt gibt es im Kreis damit sechs Menschen, die den Kampf gegen Covid-19 nicht überlebten.

728 bestätigte Coronavirus-Fälle meldet der Kreis Recklinghausen insgesamt. Damit kamen in den vergangenen 24 Stunden 14 Neuinfektionen hinzu. 453 Menschen sind gesundet, was einem Zuwachs von 30 weitern Personen entspricht. Die Zahlen im Detail (in der Klammer die Zahl der Geheilten):

Castrop-Rauxel: 66 (55)

Datteln: 38 (29)

Dorsten: 136 (89)

Gladbeck: 108 (41)

Haltern am See: 73 (58)

Herten: 75 (43)

Marl: 69 (44)

Oer-Erkenschwick: 53 (13)

Recklinghausen: 86 (63)

Waltrop: 24 (18)

Coronavirus in NRW: Zwei weitere Todesfälle in Bochum

21.30 Uhr: In Bochum sind zwei weitere Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Laut WAZ handelt es sich bei den Toten um zwei Männer im Alter von 83 und 88 Jahren. Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer erhöht sich damit in der Stadt auf 15.

Bis jetzt wurden insgesamt 394 Menschen in Bochum positiv auf das Coronavirus getestet (sieben mehr als am Vortag), davon sind bereits 267 genesen (11 mehr als am Vortag).

Coronavirus in NRW: Düsseldorf-Boss glaubt weiterhin an Bundesliga-Fortsetzung

21.21 Uhr: Thomas Röttgermann, Vorstandsvorsitzender von NRW-Klub Fortuna Düsseldorf, hat die Ergebnisse der Coronavirus-Beratungen für die Fußball-Bundesliga eingeordnet. "Dass bis Ende August keine Großveranstaltungen stattfinden können, überrascht mich nicht und ist auch als mögliches Szenario in der Liga diskutiert worden", sagte Röttgermann der "Rheinischen Post" (Donnerstag). Das Ziel bleibe, im Mai mit dem Spielbetrieb ohne Zuschauer wieder starten zu können.

Coronavirus in NRW: Laschet möchte Gottesdienste bald wieder möglich machen

21.12 Uhr: NRW-Ministerpräsident Laschet (CDU) will sich dafür stark machen, dass Gottesdienste bald wieder stattfinden können. Am Donnerstag (16. April) werde er mit Vertretern verschiedener Religionen aus NRW darüber sprechen.

20.55 Uhr: Dem Verbot von Großveranstaltungen bis mindestens 31. August werden viele Schützenfeste in NRW zum Opfer fallen. Das sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch.

Coronavirus in NRW: Verbot von Großveranstaltungen führt zur Absage von Schützenfesten

NRW habe in der Konferenz der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf eine entsprechende Regelung gedrungen, damit die Vereine Planungssicherheit hätten, sagte Laschet.

Zum Beispiel sollte ab dem 17. Juli die große Rheinkirmes der St. Sebastianus-Schützen starten, in Neuss ab dem 28. August das große Schützenfest. Die riesige Cranger Kirmes war bisher vom 6. bis 16. August geplant.

20.40 Uhr: In NRW haben erstmals seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie mehr Patienten die Intensivstationen verlassen können als neu dorthin verlegt werden mussten. Das sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Abend. 40 Prozent der vorgehaltenen Betten seien nicht belegt.

Coronavirus in NRW: Schulbetrieb für Abschlussklassen soll am Montag starten

20.25 Uhr: In der kommenden Woche können an den NRW-Schulen Prüfungen und Vorbereitungen der Abschlussklassen wieder stattfinden. Das kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf nach einer Einigung von Bund und Ländern zur Coronavirus-Krise an.

Damit weicht NRW von der Bundesempfehlung ab, die Schulen erst ab 4. Mai wieder schrittweise zu öffnen. Ziel sei laut Merkur, die Abiturprüfungen am 12. Mai nicht verschieben zu müssen.

Coronavirus in NRW: Armin Laschet bezieht Stellung zur Kita-Öffnung

20.01 Uhr: Bei der Öffnung von Kitas wird es in NRW in der Coronavirus-Krise keinen Sonderweg geben. Die Kitas würden vorerst nicht geöffnet, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch (15. April) in Düsseldorf.

Die Notfallbetreuung werde nun auf weitere Berufsgruppen ausgedehnt. Welche das seien, werde analysiert. NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hatte sich am Dienstag (14. April) noch für eine schnellere Öffnung der Kitas ausgesprochen.

Coronavirus in NRW: Vollständige Isolation von Pflegeheim-Bewohnern soll trotz Besuchsverbot verhindert werden

19.55 Uhr: NRW - Weiterhin gilt das Kontaktverbot zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie. Während einige Geschäfte und Schulen bald wieder öffnen sollen, bleiben andere Einrichtungen geschlossen. Die BILD liefert einen Überblick:

Freizeiteinrichtungen wie Theater, Zoos, Museen, Kinos, Sportplätze und Fitness-Studios bleiben zu.

wie Theater, Zoos, Museen, Kinos, Sportplätze und Fitness-Studios bleiben zu. Restaurants, Bars und Kneipen ebenfalls. Hotels dürfen "nur für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung" stehen.



ebenfalls. Hotels dürfen "nur für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung" stehen. Das Besuchsverbot in Pflegeheimen soll bestehen bleiben, allerdings sollen Konzepte erarbeitet werden, die verhindern, dass entsprechende Regularien nicht zu "einer vollständigen sozialen Isolation der Betroffenen führen".

Coronavirus in NRW: Neue Fallzahlen weisen deutlich mehr Genesene als Neuinfektionen auf

19.36 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium meldet 451 Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die gesamte Zahl der bestätigten Infektionen steigt damit moderat auf 27 657. Seit Dienstag (15. April) kamen zudem 47 Todesfälle von Covid-19-Erkrankten dazu, insgesamt sind 708 Menschen im Land in Verbindung mit dem Virus gestorben. NRW meldet zudem deutlich mehr Genesene als Neuinfizierte: Am Mittwoch kamen 819 dazu, in der Statistik gab es somit 14 686 Genesene.

Coronavirus in NRW: Bürger sollen weiterhin auf Reisen und Besuche verzichten

19.12 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus sollen die Bürger in Deutschland und NRW weiter auf private Reisen und Besuche auch von Verwandten verzichten. Selbiges gilt auch für überregionale tagestouristische Ausflüge. Das geht aus einem Beschluss von Bund und Ländern vom Mittwoch hervor, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

19.01 Uhr: Die Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur aktuellen Coronavirus-Situation ist beendet.

Coronavirus in NRW: Die Pressekonferenz mit Angela Merkel zum Nachlesen

18.49 Uhr: Zur Ankündigung von Armin Laschet (CDU), die Schulen in NRW bereits früher als 4. Mai wieder öffnen zu wollen, äußerte sich die Bundeskanzlerin nicht: "Ich sage ihnen das, was wir heute beschlossen haben."

18.41 Uhr: Angela Merkel: "Wir sind in einem Bereich der Neuinfektionen, die in den vergangenen Tagen im Bereich von 3.000 oder darunter lag. Aber wir sind in einer Situation, in der Vorsicht das Gebot ist. Und nicht Übermut.

18.38 Uhr: Angela Merkel: "Wir müssen Infektionsketten noch genauer verfolgen." Man wolle unkontrollierbare Situationen, beispielsweise in Restaurants, vermeiden.

Coronavirus in NRW: Öffnung von Restaurants steht laut Merkel noch nicht zur Debatte

18.37 Uhr: Angela Merkel: "Zu der Frage, was passiert mit der Gastronomie, können wir noch nichts sagen. Das ist noch nicht dran. Wir müssen gucken, ob wir mit den Schritten, die wir jetzt gehen, unseren Spielraum ausschöpfen" Restaurants, Bars und Kneipen bleiben weiterhin geschlossen.

18.19 Uhr: Angela Merkel: "Wir haben nicht viele Spielräume. Ich hoffe, dass alle weiter so mitmachen und die Regeln einhalten. Damit wir das öffentliche Leben ein Stück weit öffnen können. Aber in der Pandemie. Also immer mit Regeln."

18.18 Uhr: Angela Merkel: "Geschäfte bis 800 Quadratmetern können mit guten Konzepten aufmachen. Sie benötigen Nutzungs-und Hygienekonzepte. Schlangen auf Straßen müssen vermieden werden. Eine Vielzahl von Vorbereitungsarbeiten sind notwendig".

18.17 Uhr: Angela Merkel: "Herzliches Dankeschön an die Kirchen, die viel Fantasie bewiesen haben, damit Menschen ihren Glauben leben können. Religiöse Veranstaltungen mit Menschen werden noch nicht stattfinden können. Diese Woche finden Gespräche für ein einvernehmliches Vorgehen statt."

Coronavirus in NRW - Angela Merkel: "Wir müssen in der Pandemie mit dem Virus leben"

18.15 Uhr: Angela Merkel: "Wir müssen in der Pandemie mit dem Coronavirus leben." Es solle vermehrt Geld in die Coronavirus-Forschung investiert werden, etwa auf der Suche nach einem Impfstoff. Man wolle sich alle 14 Tage mit den neuen Entwicklungen befassen. Am 30. April wird es eine neue Zusammenkunft geben, um das weitere Vorgehen in der Coronavirus-Pandemie zu besprechen.

18.13 Uhr: Schulen sollen ab 4. Mai wieder öffnen. Das soll in reduzierten Gruppen von Schülern geschehen. Der Fokus liegt dabei auf den Schülern, die vor ihren Abschlussprüfungen stehen. Es soll zudem ein Schulbuskonzept und ein Pausenkonzept geben.

+ Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellte in einer Pressekonferenz die Beschlüsse zur Bekämpfung des Coronavirus vor. © picture alliance/dpa

18.12 Uhr: Angela Merkel: "Eine Maskennutzung ist im öffentlichen Personenennahverkehr und beim Einkaufen zu empfehlen. Wir gehen davon aus, dass mehr Masken Stück für Stück kommen."

18.10 Uhr: Angela Merkel: "Wir müssen äußerste Vorsicht walten lassen." Die Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus, wie das Kontaktverbot, gelten laut der Bundeskanzlerin weiterhin.

18.07 Uhr: Angela Merkel: "Es ist so gewesen, dass unser Gesundheitssystem am Laufen gehalten werden konnte. Was wir erreicht haben, ist ein Zwischenerfolg. Ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg."

Coronavirus in NRW: Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht zur Coronavirus-Situation in Deutschland

18.05 Uhr: Die Verhandlungen sind beendet, Angela Merkel tritt vor die Presse.

17.58 Uhr: Wegen der Coronavirus-Pandemie werden die seit Wochen geltenden Kontaktbeschränkungen für die Menschen in Deutschland grundsätzlich bis mindestens 3. Mai verlängert. Darauf einigten sich Bund und Länder bei ihren am Mittwoch (15. April), wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Coronavirus in NRW: Geschäfte sollen ab Montag wieder öffnen

17.40 Uhr: In der Coronavirus-Krise sollen Geschäfte in Deutschland und NRW mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern unter Auflagen ab Montag (20. April) wieder öffnen dürfen. Bund und Länder haben sich auf den Beschluss des Coronavirus-Kabinetts vom Vormittag geeinigt.

Die Regelung gilt unabhängig von der Fläche auch für Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus den Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung erfuhr.

Coronavirus in NRW: Zoff zwischen Laschet und Söder wegen Ladenöffenungen

17.23 Uhr: NRW - Nach Informationen der BILD stocken die Coronavirus-Verhandlungen seit einer Stunde. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) sollen unterschiedliche Vorstellungen beim Thema Ladenöffnungen haben. Daher verzögert sich auch die Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

+ NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (l, CDU) und Bayern-Regierungschef Markus Söder (CSU). © Guido Kirchner / dpa

Coronavirus in NRW: Schulen sollen ab 4. Mai wieder öffnen

16.48 Uhr: Die Schulen in Deutschland sollen am 4. Mai beginnend mit den Abschlussklassen, den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen und den obersten Grundschulklassen wieder öffnen. Anstehende Prüfungen sind bereits vorher möglich. Darauf haben sich Bund und Länder am Mittwoch verständigt, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

Coronavirus in NRW: Großveranstaltung und Fußballspiele bis September verboten

16.41 Uhr: Großveranstaltungen sollen wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 31. August grundsätzlich untersagt werden - auch Fußballspiele sind davon betroffen. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einigten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch bei einer Schaltkonferenz auf dieses prinzipielle Verbot. Konkrete Regelungen, etwa zur Größe der Veranstaltungen, sollen durch die Länder getroffen werden.

Coronavirus in NRW: Corona-Kabinett empfiehlt dringend das Tragen von Mundschutz

16.08 Uhr: Bund und Länder wollen im Kampf gegen das Coronavirus das Tragen von Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel "dringend" empfehlen. Eine generelle bundesweite Maskenpflicht soll es demnach aber nicht geben, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin erfuhr.

15.47 Uhr: Gegen 16.15 Uhr wird die Pressekonferenz mit Angela Merkel, Markus Söder und dem Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher erwartet. Dort werden die Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen vom frühen Nachmittag präsentiert.

Coronavirus: Angela Merkel tritt am Nachmittag vor die Presse

Angela Merkel traf sich bereits am Mittwochmorgen (ab 10.30 Uhr) mit dem Corona-Kabinett um ein Eckpunktepapier zu beschließen. Ein entsprechender Beschlussvorschlag des Bundes werde übereinstimmenden Medienberichten zufolge seit 14 Uhr mit den Ministerpräsidenten disktutiert. Ein länderübergreifend gemeinsames Vorgehen bei der schrittweisen Öffnung der Schulen steht dabei weit oben auf der Agenda.

15.32 Uhr: Gegenüber der Rheinischen Post spricht sich Michael Maatz, stellvertretender NRW-Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) gegen Geisterspiele in der Bundesliga aus, solange noch eine Kontaktsperre gilt. "Für die Dauer der Kontaktsperre dürfen keine Geisterspiele stattfinden. Das Ansteckungsrisiko muss auch für Spieler und Schiedsrichter, aber auch für Mannschaftsbetreuer und Mitarbeiter der Stadien und Rundfunk- und Fernsehanstalten minimiert werden."

15.18 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium hat angekündigt, dass es ab dem 20. April nur noch Fallzahlen des Coronavirus veröffentlichen möchte, die vom Robert-Koch-Institut aus Berlin stammen.

Zum einen sollen die Kommunen bei der Mehrarbeit für Datenmeldungen entlastet werden, zum anderen ist die Nutzung der Zahlen des RKI bereits der bundesweite Standard. Daher ließen auch nur diese Zahlen einen zuverlässigen Vergleich zu, heißt es.

Coronavirus: Die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit steigt weiter

15.06 Uhr: Die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit steigt weiter an. Bis zum 13. April haben in NRW rund 156.000 Unternehmen und Betriebe, wegen der Beschränkungen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus, Kurzarbeit angemeldet, teilt die Bundesagentur für Arbeit NRW mit. "Wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit sind, hängt davon ab, wie viele Betriebe auch tatsächlich die angezeigte Kurzarbeit realisieren und in welchem Umfang", sagte Torsten Withake, Vorsitzender der Regionaldirektion NRW.

14.42 Uhr: Die in der Corona-Krise eingeführten Kontrollen an deutschen Grenzen sollen nach dem Willen des Bundesinnenministeriums für weitere 20 Tage gelten, wie die dpa berichtet. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) möchte noch mit den Ministerpräsidenten über Einzelheiten sprechen.

Menschen, die nicht dauerhaft in Deutschland leben, dürfen wegen des Coronavirus seit Mitte März nur noch aus triftigen Gründen nach Deutschland kommen. Erlaubt es ist unter anderem EU-Bürgern, die durch Deutschland in ihr Heimatland reisen oder Lastwagenfahrer, die wichtige Güter liefern. Die Einreise ist zudem nur über bestimmte Grenzübergänge möglich.

Coronavirus: Geschäfte sollen wieder öffnen

14.14 Uhr: Die in der Corona-Krise eingührten Kontrollen an deutschen Grenzen sollen nach dem Willen des Bundesinnenministeriums für weitere 20 Tage gelten.

Das verlautete laut Deutscher Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen. Über Einzelheiten wollte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) noch mit den Ministerpräsidenten sprechen.

Die Kontrollen waren vor einem Monat eingeführt worden. Seither werden die Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz überwacht. An den Übergängen nach Belgien und in die Niederlande wird hingegen nicht kontrolliert. Allerdings wurde auch in diesen Abschnitten die Überwachung im 30-Kilometer-Grenzraum intensiviert.

Coronavirus: Bund will große Geschäfte wieder öffnen lassen

13.40 Uhr: Der Bund will ermöglichen, Geschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern wieder zu öffnen. Das sieht eine Beschlussvorlage des Corona-Kabinetts für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder vor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Mittwoch vorlag. Die seit mehreren Wochen geltenden harten Kontaktbeschränkungen sollen demnach grundsätzlich bis zum 3. Mai verlängert werden.

Playmobil entwickelt Mundschutz für Schutz vor dem Coronavirus

13.36 Uhr: Inzwischen hat sich auch der Spielzeug-Hersteller Playmobil dazu entschlossen, Mundschutz für die Bevölkerung zu produzieren. Ein Teil der Einnahmen wird für den Kampf gegen das Coronavirus gespendet. Aber: Kunden sind nicht ganz glücklich mit den Masken, da sie - welch eine Ironie - nicht für Kinder sondern nur für Erwachsene geeignet sind. Unterdessen dürfte die Info beruhigen, dass das Coronavirus Kindern nicht so schadet, wie bei manchem Erwachsenen. Die Krankheitsverläufe sind sehr mild, wenn Kinder eine Infektion überhaupt bemerken.

13.11 Uhr: Tausende Dauerkarten sind verkauft, die Landesgartenschau steht in den Startlöchern, selbst die Blütenpracht zeigt sich pünktlich - aber wenige Tage vor dem geplanten Start weiß noch niemand, ob die Schau in Kamp-Lintfort (NRW) am kommenden Montag (20. April) tatsächlich öffnen kann.

Die Entscheidung der Düsseldorfer Landesregierung werde nach den Gesprächen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise erwartet - entweder am Mittwoch oder am Donnerstag, wie eine Sprecherin der Landesgartenschau am Mittwoch mitteilte.

Coronavirus: Erste Details zu möglichen Beschlüssen durchgesickert

11.39 Uhr: Der Bund will den Ländern vorschlagen, die bestehenden Kontaktbeschränkungen für die Bürger noch mindestens bis zum 3. Mai aufrecht zu erhalten.

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur nach einer Schaltkonferenz von Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) mit den Staatskanzleichefs der Länder vom Dienstag, nachdem die Bild zuvor drüber berichtet hatte.

+ Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hatte am Dienstag mit den Staatskanzleichefs der Länder eine Schaltkonferenz. © Oliver Killig/zb/dpa

Die Verlängerung der Kontaktbeschränkungen bis voraussichtlich zum 3. Mai soll demnach dazu dienen, zusätzliche Zeit beim weiteren Aufbau von Intensiv-Kapazitäten an den Krankenhäusern, der Steigerung von Testkapazitäten sowie der Verbesserung der Zielgenauigkeit von Tests zu gewinnen.

Coronavirus: Eckpunktepapier soll heute beschlossen werden

Ein Eckpunktepapier mit entsprechenden Empfehlungen sollte heute in den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Mitgliedern des Corona-Kabinetts beschlossen werden.

Nach dpa-Informationen aus Länderkreisen bringt der Bund bei der Öffnung von Geschäften und Unternehmen ins Gespräch, im ersten Schritt eines Stufenmodells Geschäfte wie den Kfz- und Fahrradhandel, den Buch- und Möbelhandel sowie Telekommunikationsunternehmen wieder zu öffnen. Zudem solle erwogen werden, Museen, Zoos und Botanische Gärten wieder zu öffnen. Theater und Konzertveranstaltungen sollen demnach weiter geschlossen bleiben.

Bild-Zeitung: Geisterspiele sollen Clubs durch Coronavirus-Krise führen

Nach Informationen der Bild-Zeitung sollen zunächst neben Läden und Boutiquen Möbel- und Autohäuser bis 400 Quadratmeter Ladenfläche öffnen können. Sogenannte "Geisterspiele" der Bundesliga ohne Publikum sollten erlaubt werden, Fitness-Clubs aber weiter geschlossen bleiben. Strittig sei weiterhin gewesen, ob es eine Maskenpflicht geben soll.

Bei der umstrittenen Frage, wann und wie Kitas, Schulen und Hochschulen schrittweise wieder geöffnet werden können, wurde nach diesen Informationen weiterhin ein abgestimmtes Vorgehen angestrebt. Im Gespräch sei ein Arbeitsauftrag an die Kultusministerkonferenz, einen Rahmen für die schrittweise Öffnung von Schulen und Hochschulen zu entwickeln.

Die geplante App zur Nachverfolgung von Infektionsketten wurde nach diesen Informationen als wichtiges Instrument zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie bezeichnet. Der Bestand an Schutzmasken und -kleidung solle weiter aufgestockt werden, um vorrangig den Gesundheits- und Pflegebereich auszustatten. Auch Unternehmen, bei denen der vorgeschriebene Abstand nicht eingehalten werden könne, sollten mit Masken versorgt werden.

11.34 Uhr: Die Kurzarbeit in Unternehmen in Nordrhein-Westfalen nimmt in der Coronavirus-Krise weiter zu - steigt allerdings deutlich schwächer an als zu Beginn der Pandemie. Insgesamt hätten bis Mitte April 156.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet, teilte die NRW-Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit. Damit sei die Zahl in der Woche bis zum 13. April um 16.000 neue Anzeigen gestiegen - das sind deutlich weniger als in den Wochen zuvor.

"Wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit sind, hängt davon ab, wie viele Betriebe auch tatsächlich die angezeigte Kurzarbeit realisieren und in welchem Umfang", sagte der Vorsitzende Torsten Withake.

+ Torsten Withake, Chef der NRW-Arbeitsagentur © Roland Weihrauch/dpa

"Die Unternehmen gehen mit dem verkürzten Lohn für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vorleistung. Danach haben sie drei Monate Zeit, die tatsächlich realisierte Kurzarbeit abzurechnen." Die Arbeitsagentur setze derzeit alles daran, neue Anträge möglichst schnell zu bearbeiten.

10.51 Uhr: Viele Schüler - und auch deren Eltern - warten gebannt auf eine Entscheidung, wie es mit den Schulen in NRW weitergeht. Das Landeskabinett hatte die Entscheidung getroffen, den Unterrichtsbetrieb an den Schulen in Nordrhein-Westfalen im ganzen Land ab einschließlich Montag, dem 16. März 2020, vorerst bis zum Ende der Osterferien am 19. April 2020 einzustellen.

Schulen in NRW: Wie geht es mit dem Coronavirus weiter?

Auch Lehrer und Schulleiter warten darauf, wie es nun weitergeht. Sie werden von Seiten des NRW-Ministeriums via Mail informiert und auf dem aktuellen Stand gehalten.

Damit die Schulen, die Eltern, Lehrkräfte sowie die Schülerinnen und Schüler rechtzeitig vor dem 20. April Klarheit erhalten, beabsichtigt das Ministerium bis zum 15. April 2020 darüber zu informieren, wie es weitergeht.

Politik in NRW berät, wie es mit den Schulen in Zeiten von Covid-19 weitergeht

Derzeit müssen die Entscheider darüber beraten, wie eine Wiederaufnahme der Schulen aussehen könnte - vor allem in Hinblick auf den Schutz der Gesundheit von Schülern und Lehrern.

Unterdessen heißt es von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die Mitglieder in pädagogischen, sozialpädagogischen und wissenschaftlichen Berufen hat, Schulen könnten am 20. April sicher nicht wieder öffnen.

Gewerkschaften, Schul- und Elternverbände fordern die Offenlegung der Pläne der Landesregierung. Klar ist aus Sicht der Unterzeichnenden, dass die Schulen nicht am 20. April 2020 wieder öffnen können. https://t.co/Hw1Cmv2Cih #twlz — GEW NRW (@GEW_NRW) April 14, 2020

In einer Stellungnahme der GEW dazu heißt es: "Wer die Öffnung von Schulen befürwortet, muss für entsprechende Rahmenbedingungen sorgen. Die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Beschäftigten muss Vorrang haben. Wir brauchen einen Stufenplan, der die Voraussetzungen benennt. Sind diese nicht gegeben, kann es eine Lockerung nicht geben."

10.42 Uhr: Das Coronavirus hat Auswirkungen auf öffentliche Kultur- und Sportveranstaltungen, insbesondere auch im Ruhrgebiet. Festivals und Konzerte, Lesungen und Ausstellungen sowie Sportwettkämpfe und -turniere müssen abgesagt werden. Kultureinrichtungen und Sportveranstalter geraten zunehmend in Finanzierungsengpässe.

Coronavirus im Ruhrgebiet: RVR beschließt Ausnahmeregelungen

Der Regionalverband Ruhr (RVR) hat daher Ausnahmeregelungen für seine Kultur- und Sportförderprogramme aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise beschlossen. Danach werden bei bereits bewilligten Förderanträgen die Ausfallkosten angerechnet, wenn die Veranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt oder verschoben werden müssen.

Zudem können Ausfallhonorare, die durch Absagen entstehen als zuwendungsfähige Ausgaben im Rahmen der Förderung in einer Höhe von 60 Prozent berücksichtigt werden. Der RVR stellt in 2020 rund 200.000 Euro für die regionale Kultur- und Sportförderung in der Metropole Ruhr zur Verfügung.

Coronavirus im Ruhrgebiet: "Kulturschaffende schnell untersützen"

"Wir wollen Kulturschaffende und Veranstalter, denen wir eine Förderung zugesagt haben, schnell und unbürokratisch unterstützen, um die Auswirkungen der Krise möglichst zu mildern", erläutert Karola Geiß-Netthöfel, Regionaldirektorin des RVR in einer Pressemitteilung von Mittwoch.

Monika Simshäuser, Vorsitzende des RVR-Kultur- und Sportausschusses ergänzt: "Die Metropole Ruhr verfügt über eine einzigartige Kultur- und Sportlandschaft. Wir müssen alles dafür tun, diese in ihrer Vielfalt zu erhalten."

10 Uhr: Vor den Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) eine schrittweise Öffnung der Kitas gefordert. Den Vorschlag er Nationalakademie Leopoldina, die Einrichtungen bis zu den Sommerferien weitgehend geschlossen zu lassen, halte sie "nicht für einen guten Weg", sagte Giffey am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". "Wir müssen hier zu einer schrittweisen Rückkehr zur Normalität kommen."

+ Fransziska Giffey hält nichts von Kita-Schließungen bis zum Sommer. © dpa

Giffey verwies unter anderem auf die Betreuungsprobleme alleinerziehender Erwerbstätiger. Auch müsse daran gedacht werden, dass ältere Kita-Kinder auf den Wechsel zur Grundschule vorbereitet werden müssten. Und es gebe Kinder, die zuhause "in einer eher schwierigen Lage" lebten.

Giffey äußerte sich zugleich skeptisch zu Überlegungen, ältere Menschen als besonders gefährdete Risikogruppen grundsätzlich anders zu behandeln als den Rest der Bevölkerung. Es dürfe keine "Zweiklassengesellschaft" geben, sagte sie mit Blick auf die Corona-Beschränkungen. Auch ältere Menschen seien "mündige Bürger". Es könne nicht einfach nur bestimmten Gruppen verboten werden, "das Haus zu verlassen".

9.36 Uhr: Tausende Künstler sind mit ihrem Antrag auf Unterstützung aus dem Sonderförderprogramm des NRW-Kulturministeriums leer ausgegangen. Aus dem Programm für von der Coronavirus-Krise betroffene freischaffende Künstler standen fünf Millionen Euro zur Verfügung. Insgesamt seien 6300 Anträge geprüft und davon 3000 Anträge bewilligt worden, teilte das NRW-Kulturministerium der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Jeder Künstler konnte einmalig bis zu 2000 Euro erhalten. Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden.

Auf das Sofortprogramm hatte es einen großen Ansturm gegeben: Insgesamt waren rund 17 000 Anträge von Kunstschaffenden bei den fünf Bezirksregierungen eingegangen. Sie wurden nach der Reihenfolge des Eingangs geprüft. Die Hilfe sollte eine Unterstützung für Künstler sein, die wegen geschlossener Theater und Konzertsäle derzeit nicht auftreten können.

Land NRW will Künstlern wegen Coronavirus-Ausfällen helfen

Das Ministerium erklärte, das Land setze sich derzeit in Gesprächen mit dem Bund dafür ein, dass im Rahmen des Soforthilfeprogramms des Bundes in geeignetem Umfang auch die Einnahmeausfälle von Künstlern geltend gemacht werden könnten. "Falls das nicht möglich sein sollte, wird über eine NRW-spezifische Lösung nachgedacht", erklärte das Ministerium. Die hohe Zahl der Anträge, "die leider nicht berücksichtigt werden konnten", verdeutliche den Bedarf für eine Unterstützung.

9.25 Uhr: Immer wieder meldet die Polizei in NRW Betrugsversuche oder vollendeten Betrug im Zusammenhang mit dem Coronavirus. In Hamm hatte ein Mann zuletzt einem Senioren (78) seine Hilfe beim Einkaufen angeboten. Als er anbot, dieses zu wiederholen und es zum Zusammentreffen in der Wohnung des alten Mannes kam, stahl der vermeintliche Helfer Bargeld des Seniors und verschwand damit. Der Täter trug laut Polizei Hamm Einweghandschuhe und Mundschutz - und wird jetzt gesucht.

8.37 Uhr: Aufgrund der Coronavirus-Ausgangsbeschränkungen kann es in vielen Haushalten in NRW zum Lagerkoller und damit schlimmstenfalls zu häuslicher Gewalt kommen. Die Stadt Gelsenkirchen fordert daher alle Wohnungsgesellschaften dazu auf, Auffälligkeiten, die auf familiäre Gewalt schließen lassen, nachzugehen und direkt zu melden und sich direkt an das Jugendamt zu wenden, wenn Kinder betroffen sind.

"Mieterinnen und Mieter sollten mit entsprechenden Anschreiben, Flyern und Plakaten in den Hausfluren und an den schwarzen Brettern für das Thema und die möglichen Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten sensibilisiert werden", heißt es dazu in einer Aufforderung der Stadt Gelsenkirchen.

Demos in NRW sind in Zeiten des Coronavirus ausgeschlossen

8.30 Uhr: Demonstrieren in Zeiten des Coronavirus ist in NRW schwierig bis gar nicht möglich. Das Verwaltungsgericht Köln hat mit Beschluss vom heutigen Tag einen Antrag abgelehnt, mit dem der Antragsteller erreichen wollte, trotz der Corona-Krise ausnahmsweise eine Veranstaltung zur politischen Meinungsbildung durchführen zu dürfen.

Der Antragsteller hatte eine Veranstaltung auf einer Fläche im Grüngürtel in Köln während der Osterfeiertage geplant. Zielrichtung der Aktion sollte ein "Eintreten für ein demokratisches und solidarisches Europa, gegen die antidemokratischen Bestrebungen in Polen und Ungarn sowie die Flüchtlingssituation in Griechenland" sein.

Köln/NRW: Demo darf wegen des Coronavirus nicht stattfinden

Dabei sollten die Veranstaltungsteilnehmer nicht gleichzeitig, sondern nacheinander am Demonstrationsort erscheinen und dort Pappschilder mit Meinungsäußerungen zu diesem Thema aufbauen. Auf seiner Facebook-Seite hatte der Antragsteller bereits Zusagen im dreistelligen Bereich.

Hierzu beantragte er eine Ausnahmegenehmigung von dem Versammlungsverbot, das derzeit aufgrund der Corona-Schutz-Verordnung des Landes NRW grundsätzlich gilt. Dies lehnte die Stadt Köln mit Hinweis auf die hohen Infektionszahlen, das hohe Infektionsrisiko und zweifelhaften Steuerungsmöglichkeiten der erwarteten Teilnehmer- und Besucherströme ab.

8.12 Uhr: Der Virologe Ulf Dittmer sieht dem Vorhaben der Fußball-Bundesliga, die Saison in der anhaltenden Coronavirus-Krise mit Geisterspielen zu beenden*, mit gemischten Gefühlen entgegen. Für unproblematisch hält er Pläne, nur rund 250 Beteiligte pro Partie in das Stadion zu lassen. Andere angeblich angedachte Maßnahmen bewertet der Direktor des Essener Instituts für Virologie in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur jedoch kritisch.

+ Ulf Dittmer, Direktor des Instituts für Virologie der Uniklinik Essen. © Bernd Thissen/dpa

So äußerte er Zweifel, ob die angeblich alle drei Tage geplanten Tests von Profis und Betreuern auf das Coronavirus "ethisch vertretbar" sind: "Wir haben keine unendlichen Testkapazitäten. Wir müssen unsere Tests so vernünftig einsetzen, dass sie denjenigen Personen, die sie wirklich benötigen, zugute kommen. Das sehe ich sehr kritisch, wenn sich die Ressourcen für die Tests nicht deutlich verbessern", sagte Dittmer.

Coronavirus: Experte warnt vor infizierten Fußballprofis

Die größten Probleme sieht er für den Fall eines positiv getesteten Profis. "Wenn man 90 Minuten Fußball spielt, gibt es so viele enge Kontakte, dass man sagen müsste, dass die Personen aus der Kontaktgruppe 1 eines Infizierten - so nennt man die Gruppe mit der höchsten Gefährdung - in Quarantäne gehen. Das ist das Vorgehen der allermeisten Gesundheitsämter", sagte Dittmer.

7.31 Uhr: Im gerichtlichen Eilverfahren kann eine NRW-Soforthilfe 2020 nicht vorläufig gewährt werden, wenn der Antragsteller nach der Coronavirus-Schutz-Verordnung weiterhin seiner Tätigkeit nachgehen kann und eine Existenzgefährdung durch die Corona-Krise nicht glaubhaft gemacht wurde. Das hat das Verwaltungsgericht Köln mit heute den Beteiligten bekannt gegebenem Beschluss entschieden.

Der Antragsteller beantragte am 28. März 2020 bei der Bezirksregierung Köln mittels eines Online-Antrags die Gewährung von NRW-Soforthilfe 2020 in Höhe von 9000 Euro. Diesen Antrag lehnte die Bezirksregierung Köln im Online-Verfahren ab, weil die Voraussetzungen nicht vorlägen.

Experte aus Dortmund beantwortet häufige Fragen zum Coronavirus

7.04 Uhr: Wie kann man sich vor Covid-19 schützen? Wie läuft eine Beatmung ab? Und was bringen Schutzmasken? Viele Menschen stellen sich derzeit diese und auch andere Fragen. Ein Experte aus Dortmund hat nun die häufigsten Fragen zusammenfassend beantwortet - wir haben verraten, wie die Antworten zum Coronavirus aussehen.

Update, Mittwoch (15. April), 6.12 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet berät am heutigen Mittwoch (15. April) mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) und den weiteren Länderchefs über mögliche schrittweise Lockerungen der Coronavirus-Beschränkungen. Laschet rechnet mit entscheidenden Weichenstellungen nach dem Gespräch. Im Mittelpunkt dürfte auch die Frage stehen, wann Kinder und Jugendliche wieder in die seit Wochen geschlossenen Kitas und Schulen zurückkehren können.

Coronavirus in NRW: Armin Laschet berät mit Merkel und Co. weiteres vorgehen

Über die Absichten der nordrhein-westfälischen Landesregierung gab es bereits am Dienstag Klarheit: Die Schulen in NRW sollen nach den Osterferien schrittweise wieder öffnen. Eine Woche später könnten die ersten Kita-Kinder folgen und wieder in die Betreuung kommen dürfen. Das sagten die Minister für Schule und für Familie, Yvonne Gebauer und Joachim Stamp (beide FDP) der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Intensive Beratungen heute im Landeskabinett mit Auswertung der Ergebnisse unseres Expertenrats und @Leopoldina zur Vorbereitung der Schaltkonferenz morgen mit der Bundeskanzlerin. Es muss bei Eindämmung des Virus bleiben, aber zielgerichteter und mit Maß und Mitte #NRWkanndas — Armin Laschet (@ArminLaschet) April 14, 2020

Laschet skizzierte die mögliche Marschrichtung für eine bundesweite Einigung: kein Datum, an dem alle Kitas, Schulen und Geschäfte in Deutschland gleichzeitig wieder öffnen, sondern einheitliche Maßstäbe für einen "Fahrplan in eine verantwortungsvolle Normalität".

22.10 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Infizierten im Kreis Unna ist um fünf auf 495 gestiegen, davon sind 171 Personen wieder gesund. Die Fallzahlen (aufsummiert) vom Nachmittag im Detail:

Bergkamen: 22 (+1)

Bönen: 17 (+0)

Fröndenberg: 124 (-1)

Holzwickede: 18 +0)

Kamen: 13 (+0)

Lünen: 88 (+2)

Schwerte: 84 (+1)

Selm: 48 (+1)

Unna: 47 (+0)

Werne: 34 (+1)

21.57 Uhr: Blutspenden werden immer gebraucht. Doch gerade in Zeiten der Pandemie ist es wichtig, dass die Konserven nicht zur Neige gehen. Daher ruft das Deutsche Rote Kreuz trotz des Coronavirus dazu auf, Blut spenden* zu gehen.

Coronavirus in NRW: Unna meldet zwei weitere Covid-19-Todesfälle

21.45 Uhr: Der Kreis Unna hat zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu beklagen. Es handelt sich um 78-jährige Frau aus dem schwer betroffenen Schmallenbachhaus in Fröndenberg sowie einen 81-jährigen Mann aus einer Pflegeeinrichtung in Werne. Im Landkreis sind damit 19 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung ums Leben gekommen.

21.25 Uhr: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus waren am Wochenende Osterfeuer in NRW untersagt. Ein als Osterhase verkleideter Mann aus Unna hatte an Ostern* dafür überhaupt kein Verständnis. Mit seinen Privat-Feuern hielt er die Polizei stundenlang auf Trab.

Coronavirus in NRW: Erfreuliche Zahlen aus dem Kreis Recklinghausen sind mit Vorsicht zu genießen

21.05 Uhr: Auch der Kreis Recklinghausen vermeldete am Dienstag lediglich zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 286 Menschen sind aktuell erkrankt, die Zahl der Geheilten steigt um fünf auf 423. Fünf Personen sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Die Daten sind mit Vorsicht zu genießen, da sie den Stand von 10.30 Uhr abbilden. Das übliche Nachmittags-Update blieb am Dienstag aus. Die Zahlen im Detail (in Klammern die Anzahl der Gesundeten):

Castrop-Rauxel: 66 (50)

Datteln: 38 (29)

Dorsten: 127 (82)

Gladbeck: 100 (40)

Haltern am See: 75 (52)

Herten: 75 (41)

Marl: 70 (39)

Oer-Erkenschwick: 52 (12)

Recklinghausen: 87 (61)

Waltrop: 24 (17)

20.33 Uhr: Am Dienstag (14. April) kündigte die NRW-Landesregierung an, die Schulen schrittweise wieder öffnen zu wollen. Das Verhalten des Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) sorgt nun für Kritik.

Coronavirus in NRW: Armin Laschet erntet heftige Kritik

Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD) kritisierte gegenüber der Bild: "Diese Ankündigungen und Alleingänge vor Armin Laschet und seinen Ministern sind absolut nicht hilfreich. Wir brauchen keine Vorpreschen einzelner Länder, wir brauchen bundesweit einheitliche und für die Bürger nachvollziehbare Regelungen."

Am Mittwoch wollen die Ministerpräsidenten der Länder gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über einen einheitlichen Weg heraus aus den derzeit bestehenden Coronavirus-Schutzmaßnahmen beraten.

+ SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach übte heftige Kritik an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). © Kay Nietfeld / dpa

Coronavirus in NRW: Nur zwei Neuinfektionen in Bochum

20.04 Uhr: Die Stadt Bochum meldet am Dienstag (14. April) nur zwei Coronavirus-Neuinfektionen. Bis jetzt wurden insgesamt 387 Menschen in der Stadt positiv auf den Erreger getestet.

Davon sind bereits 261 wieder genesen und 113 aktuell noch infiziert. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle bleibt unverändert bei 13.

Coronavirus in NRW: Neue Zahlen aus Essen machen Mut

19.39 Uhr: In Essen liegt die Zahl der genesenen Personen erneut über der Anzahl der noch am Coronavirus erkrankten Personen. Heute Nachmittag (14.04.) gibt es in der Stadt 343 Menschen (17 mehr als am Vortag) die wieder genesen sind. 255 Personen (zehn weniger als am Vortag) sind aktuell noch am Coronavirus erkrankt.

Seit Beginn der Pandemie gab es insgesamt 624 Fälle (9 Neuinfektionen). 26 Menschen sind an oder in Verbindung mit einer Coronavirus-Infizierung gestorben.

Coronavirus in NRW: Covid-Falle Pflegeheim - über 150 Einrichtungen betroffen

18.59 Uhr: In NRW sind bereits 151 stationäre Pflegeeinrichtungen vom Coronavirus betroffen, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Über 1000 Bewohner seien infiziert und 1400 Mitarbeiter in Quarantäne. Auch aus den ambulanten Pflegediensten seien schon 112 infizierte Patienten gemeldet worden.

Senioren sind demnach besonders von der Coronavirus-Pandemie gefährdet. 82 Prozent der bislang in NRW Gestorbenen waren laut Laumann über 70 Jahre alt. In den kommenden Tagen müsse es vor allem darum gehen, wie diese Gruppe wirksamer geschützt werden könne und wie sich Pflege-Einrichtungen besser wappnen könnten.

Coronavirus in NRW: Über 5.000 Verstöße gegen das Kontaktverbot an Ostern

18.39 Uhr: Während des Osterwochenendes kam es zu tausenden Missachtungen des Kontaktverbotes, wie die Landesregierung am Dienstag (14. April) mitteilte. 5.095 Verstöße gegen die Coronavirus-Schutzverordnung zählte die Polizei in NRW.

Innenminister Herbert Reul (CDU): "Auffällig waren Ansammlungen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wo reichlich Alkohol geflossen war". Bei Gewalttaten ließe sich derzeit aber ein Rückgang von etwa 30 Prozent feststellen, auch die befürchtete Zunahme der häuslichen Gewalt bliebe bislang aus.

Coronavirus: Gelsenkirchen bietet Informationen für Opfer von häuslicher Gewalt

18.23 Uhr: Wer zu Hause bleibt, der hilft aktiv mit, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Für Kinder und Frauen in NRW kann die freiwillige Isolierung von der Außenwelt aber auch zur Gefahr werden.

Daher rufen das Gelsenkirchener Jugendamt und die Gleichstellungsstelle dazu auf, alle Auffälligkeiten, die auf familiäre Gewalt schließen lassen, nachzugehen und direkt zu melden. Wenn Kinder betroffen sind, soll direkt das Jugendamt eingeschaltet werden. Weiter Informationen gibt es hier.

Coronavirus in NRW: Erster Todesfall in Herne - 45-Jähriger Covid-19-Patient verstorben

17.57 Uhr: Die Stadt Herne erreichte eine traurige Nachricht: Am gestrigen Ostermontag ist ein 45-jähriger Mann verstorben, der an einer Covid-19-Erkrankung gelitten hatte. Ob der Mann unter Vorerkrankungen litt, wurde nicht bekannt.

Aktuell sind in Herne weiter 102 Coronavirus-Fälle bekannt. 50 Personen gelten inzwischen als genesen.

Coronavirus in NRW: 21 Infizierte in Altenheim in Bochum

17.29 Uhr: Die Stadt Duisburg hat nach eigenen Angaben hunderte Tests in Alten- und Pflegeheimen vorgenommen. Das berichtet die WAZ.

Die meisten Coronavirus-Infektionen gibt es laut Stadtsprecherin Anja Kopka im Awocura-Seniorenzentrum im Schlenk in Wanheimerort. 21 von 104 Bewohnern haben sich angesteckt, wie Awocura-Geschäftsführerin Wilma Katzinski auf Nachfrage der WAZ mitteilt. Vier der Senioren befinden sich im Krankenhaus.

17.04 Uhr: Die Schulen in Nordrhein-Westfalen sollen nach den Osterferien schrittweise wieder öffnen.Das sagten NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Dienstag gegenüber der dpa. Es sei ihr "festes Ziel", die Schulen nach der aktuellen Ferienwoche wieder zu öffnen, um vor allem die Durchführung von Prüfungen und die Vergabe von Abschlüssen zu ermöglichen.

Coronavirus in NRW: Ministerin Gebauer will Schulen wieder öffnen - Gewerkschaften und Eltern protestieren

16.50 Uhr: Die DGB, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der NRW-Landeselternrat sowie weitere Lehrer- und Elternverbände halten einen Schulstart am Montag (20. April) für ausgeschlossen.

"Klar ist aus Sicht der Unterzeichnenden, dass die Schulen nicht am 20. April 2020 wieder öffnen können." heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. "Es sei unabdingbar, dass die Schulen mindestens eine volle Woche vorher erfahren, wie und wann der Schulbetrieb wiederbeginnen soll.

16.18 Uhr: Die Coronavirus-Soforthilfe für Unternehmer soll am Freitag (17. April) wieder starten. "Neben der Sicherheit hat die Schnelligkeit weiter höchste Priorität, denn die Unternehmen brauchen diese Hilfen", sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag in Düsseldorf laut dpa.

Coronavirus in NRW: Soforthilfe für Unternehmen soll am Freitag wieder starten.

Das Antragsformular soll dann wieder auf der offiziellen Seite des Ministeriums abrufbar sein. Auch die ersten in der vergangenen Woche gestoppten Überweisungen an bereits bewilligte Antragssteller sollten noch diese Woche wieder fließen.

Um weiterem Betrug vorzubeugen, werden von nun an von den Bezirksregierungen die angegebenen Kontoverbindungen mit jenen abgleichen, die bei den Finanzämtern bekannt sind. So soll sichergestellt werden, dass nur real existierende Personen und Betriebe die Soforthilfe erlangen.

Das Wirtschaftsministerium hatte das Soforthilfe-Programm für Selbstständige und kleine Unternehmen in der vergangenen Woche zunächst gestoppt, nachdem eine Betrugsmasche bekannt worden war. Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt gehen dem Verdacht nach, dass unbekannte Täter die auf "Fake-Websites" eingegebenen Daten abgegriffen und mit falschen Kontoverbindungen an das Ministerium weitergeleitet haben, um das Geld selbst zu einzustreichen.

Coronavirus in NRW: Schutzmasken aus dem 3D-Drucker

15.16 Uhr: Die Ruhr-Universität Bochum und das Knappschaftskrankenhaus stellen Gesichtsschilde in 3D-Druckern her. Die Masken basieren auf Vorlagen die kostenlos im Internet zur Verfügung stehen, wie die Hochschule berichtet. Die gedruckten Modelle sind vor allem für Klinikpersonal gedacht, das Patienten in einer vorgelagerten Notaufnahme in Coronavirus-Verdachtsfälle und Nicht-Verdachtsfälle einteilt. Die Gesichtsschilde haben sich im Alltag als praktisch erwiesen.

14.50 Uhr: Der Virologe der Berliner Charité Christian Drosten lobt das Testverfahren in Essen. Anders als andere Städte gibt es in Essen keine Testzentren, stattdessen werden dezentrale Tests auf das Coronavirus bei den Betroffenen zuhause durchgeführt, wie der WDR berichtet. "Desinfektoren" heißen die speziell geschulten Mitarbeiter der Feuerwehr Essen, die die Abstriche bei Corona-Verdachtsfällen machen. Sie fahren in Zweier-Teams zu den mutmaßlich infizierten Menschen, nehmen die Proben und bringen diese zur Auswertung in die Uniklinik Essen.

Laschet: Entscheidung zur Schul-Öffnung voraussichtlich am Donnerstag

14.23 Uhr: Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will die Öffentlichkeit am Mittwoch informieren, wie es mit den Einschränkungen in der Corona-Krise weitergeht, wie die dpa berichtet. Am Donnerstag solle das Landeskabinett in Düsseldorf dann über einen Vorschlag beschließen, wie es mit den Schulen weitergehe. Zahlreiche Verbände, Gewerkschaften und Expertengremien haben sich in den vergangenen Tagen für unterschiedliche Modelle ausgesprochen, schrittweise unter Einhaltung strikter Hygiene-Voraussetzungen zum Unterricht an den Schulen zurückzukehren.

13.57 Uhr: Der Kreis Unna hat einen Coronavirus-Rettungsschirm für die Sozialleistungsträger und die Dienstleister für Kreisschulen aufgespannt. Landrat Michael Makiolla (SPD) unterzeichnete jetzt den dafür nötigen Dringlichkeitsbeschluss gemeinsam mit dem Vorsitzenden der CDU-Fraktion, Willi Jasperneite.

Covid-19-Gefahr: Schulen im Kreis Unna dicht - Politik spannt Rettungsschirm

Seit mehr als drei Wochen bleiben auch die Schulen des Kreises Unna geschlossen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Von den Schulschließungen sind nicht nur Schüler, Lehrer und Eltern betroffen, sondern auch Schulsozialarbeiter und Dienstleister im sozialen Sektor. Darüber hinaus stehen kleine und mittelständische Transportunternehmen und die Dienstleister der Mittagsverpflegung plötzlich vor einer schwierigen wirtschaftlichen Situation.

Deshalb bekommen die Anbieter aus den genannten Bereichen, mit denen der Kreis Unna Leistungsverträge abgeschlossen hat und die ihre Leistungen aufgrund der aktuellen Corona-Krise nicht erbringen können, bis zu 75 Prozent der in den vergangenen zwölf Monaten durchschnittlich gezahlten Monatsvergütung als Zuschuss vom Kreis Unna. "Damit stützt der Kreis Unna die Anbieter von schulischen Dienstleistungen in den schwierigen Zeiten, in denen wir uns derzeit befinden", sagt Landrat Makiolla.

Ruhrgebiet/NRW: Coronavirus könnte auch Tauben bedrohen

13 .33 Uhr: Nicht nur die Menschen im Ruhrgebiet fürchten sich vor dem Coronavirus - sondern auch des Ruhris liebstes Tier, die Taube. Während die Menschen sich vor einer Ansteckung mit Covid-19 schützen müssen und die Straßen teils wie leer gefegt sind, bangt das Wappentier des Ruhrgebiets - auch Ruhrpott-Flamingo genannt - um Futter. Den das kommt häufig von den vielen Menschen, die Krümel und Co. auf den Straßen verteilen. Welche Auswirkungen die aktuellen Coronavirus-Maßnahmen auf die Tauben im Ruhrgebiet - und ganz NRW - haben, lest ihr hier.

12.37 Uhr: Die Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen in Nordrhein-Westfalen verlangsamt sich nach Regierungsangaben weiter. Der Zeitkorridor, in dem sich die Zahl der Infizierten verdoppelt, hat demnach inzwischen fast die Zielmarke der Landesregierung erreicht. "Das gibt uns die Möglichkeit, über Lockerungen verantwortungsbewusst nachzudenken", sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag in Düsseldorf.

Verdopplung der Coronavirus-Infizierten in NRW nur noch etwa alle 15 Tage

Demnach liegt das Verdopplungsintervall in NRW inzwischen bei 15,2 Tagen. Vor einer Woche hatte es erst bei 12 Tagen gelegen. Laumann hatte am vergangenen Mittwoch gesagt, Ziel sei es, auf einen Verdopplungszeitraum von 16 Tagen zu kommen, damit die Behandlungskapazitäten des Landes mit der Zahl der Patienten Schritt halten könne.

Das gelinge immer besser, berichtete Laumann in der Sondersitzung des Landtags. Inzwischen gebe es in NRW 7566 Krankenhausbetten zur intensivmedizinischen Behandlung - davon 5041 Plätze mit Beatmungsmöglichkeiten. Mitte März hatte es rund 4200 Beatmungsplätze in NRW gegeben.

NRW: 222 Coronavirus-Infektionen mehr als an Ostermontag

12.34 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus am Dienstag auf 27.206 gestiegen. Das waren - Stand 10 Uhr - 222 Infektionen mehr als am Vormittag des Ostermontags, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Die Zahl der Todesfälle von Infizierten stieg im bevölkerungsreichsten Bundesland um 48 auf insgesamt 661. Auch die Zahl der Genesenen stieg, am Dienstagvormittag waren es 551 mehr als am Ostermontag, insgesamt lag die Zahl der Genesenen bei 13.867.

Köln, die einzige Millionenstadt in NRW, verzeichnete am Dienstagmorgen 2060 Infizierte, 56 Tote und 1515 Genesene. Der Kreis Heinsberg, der von der Pandemie zunächst besonders betroffen war, zählte 1577 Infektionen, 52 Tote und 1046 Genesene.

Gewalt wegen Coronavirus-Maßnahmen: Anlaufstelle für Frauen im Kreis Unna

12.25 Uhr: Weil Familien derzeit aufgrund der Coronavirus-Maßnahmen oft und lange "aufeinanderhochen" müssen, kann es immer wieder zu häuslicher Gewalt kommen. Von Gewalt bedrohte Frauen können sich im Notfall etwa in Kamen (Kreis Unna) an das Frauenforum wenden. Infos gibt es unter www.frauen-info-netz.de oder telefonisch beim Frauenhaus unter der Nummer 02303 / 77891-50.

12.17 Uhr: Leere Straßen, kaum Verkehr: Diese Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen hat sich auch über das zurückliegende Osterwochenende in NRW fortgesetzt. Laut einer Analyse der Straßen.NRW-Verkehrszentrale in Leverkusen ist der Verkehr auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen über die Ostertage im Vergleich zum Vorjahr um rund 70 Prozent geringer ausgefallen.

"Damit zeigt sich auch, dass dieser Wert über die Wochenenden seit der so genannten Kontaktsperre relativ konstant geblieben ist", so Dr. Jan Lohoff aus der Straßen.NRW-Verkehrszentrale. Am letzten März-Wochenende hatte die Straßen.NRW-Verkehrszentralle bis zu 80 Prozent weniger Verkehr auf den Autobahnen gemessen.

Langeweile wegen Coronavirus-Sperre: Recklinghausen verteilt Malvorlagen

12.09 Uhr: Die Stadt Recklinghausen verschenkt im Kampf gegen die Coronavirus-Langeweile vieler Kinder Malbücher mit Motiven aus dem Stadtgebiet. Bereits 1000 Bücher wurden von den Bürgern bestellt. Ab sofort werden die einzelnen Motive aber auch im Internet auf der Homepage der Stadt und den sozialen Medien auf den städtischen Kanälen (Facebook, Twitter) hochgeladen.

+ Solche Motive zum Ausmalen stellt die Stadt Recklinghausen derzeit im Internet für Kinder zur Verfügung. © Stadt Recklinghausen

11.47 Uhr: Der NRW-Landtag hat am Dienstag in Düsseldorf mit großer Mehrheit im dritten Anlauf ein Pandemie-Gesetz für Nordrhein-Westfalen beschlossen. Es sieht besondere Regierungsbefugnisse für den Fall einer katastrophalen Entwicklung der Corona-Krise vor. Die Regierungsfraktionen von CDU und FDP stimmten ebenso wie die Oppositionsfraktionen von SPD und Grünen dafür. Die AfD stimmte dagegen.

Ursprünglich wollte die schwarz-gelbe Landesregierung das Gesetz bereits zu Beginn des Monats im Eilverfahren durch den Landtag bringen. Das war an der Opposition gescheitert. Sie hatte - ebenso wie Staatsrechtler - erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken wegen geplanter Grundrechtseinschränkungen geltend gemacht.

AfD erzwingt dritte Lesung für neues NRW-Gesetz für Coronavirus-Pandemie

In der vergangenen Woche hatte die AfD eine dritte Lesung des Gesetzes erzwungen, nachdem CDU, SPD, Grüne und FDP einem entschärften Entwurf bereits zugestimmt hatten. Gestrichen wurde zuvor ein besonders umstrittener Passus, wonach Ärzte, Pfleger und Rettungskräfte im äußersten Fall zum Arbeitseinsatz zwangsverpflichtet werden sollten. Stattdessen wird es nun ein Freiwilligenregister geben, in das sich medizinisches Personal eintragen kann.

Darüber hinaus kann das Gesundheitsministerium die Krankenhausträger verpflichten, zusätzliche Behandlungskapazitäten zu schaffen und nicht dringend notwendige Operationen zu verschieben. Die staatlichen Behörden dürfen außerdem Medikamente oder medizinisches Apparate beschlagnahmen, allerdings nicht bei Privatpersonen.

Das gesamte Gesetz ist bis zum 31. März 2021 befristet. Die erweiterten Handlungsbefugnisse können angewandt werden, nachdem der Landtag zuvor eine "epidemische Lage von landesweiter Tragweite" festgestellt hat. Dies stand am Dienstag bereits auf der Tagesordnung der Landtagssondersitzung. Die Befugnis gilt zunächst zwei Monate.

10.24 Uhr: Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp erwartet keine Rückkehr zu normal geöffneten Schulen und Kitas in NRW sofort nach den Osterferien. "Ich halte es für ausgeschlossen, dass schon am kommenden Montag Schulen und Kitas wieder regulär öffnen", sagte der FDP-Politiker der WAZ (Dienstag).

Wir brauchen einen gestuften Weg zur Öffnung von KiTa und Tagespflege. Dies muss mit großer Sorgfalt vorbereitet werden, um insbesondere den hygienischen Schutz von Kindern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gleichermaßen zu sichern. https://t.co/DmojFLhqJ9 — Joachim Stamp (@JoachimStamp) April 14, 2020

Mit den Kitaträgern werde über einen Stufenplan gesprochen. Ein Maßnahmenkatalog mit Hygieneregeln werde vorbereitet. Es werde diskutiert, dass diese zunächst mit älteren Kindern eingeübt und danach jahrgangsweise erweitert werden könnten. "Eventuell könnten wir Ende des Monats damit beginnen, aber nur unter der Voraussetzung, dass die Umsetzung der Hygienemaßnahmen bis dahin gewährleistet werden kann", sagte Stamp.

Bedingungen für Lockerungen der Coronavirus-Maßnahmen in NRW

Mit Blick auf andere Lockerungen von Corona-Maßnahmen sagte der stellvertretende NRW-Ministerpräsident: "Die Hygieneregeln, die in Supermärkten, in Tankstellen und Baumärkten von Verkäufern und Kunden meist penibel eingehalten werden, müssten dabei von Handel, Gewerbe, Gastronomie ebenso präzise umgesetzt werden."

Am Mittwoch wollen sich die Regierungschefs der Bundesländer mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die nächsten Schritte verständigen und festlegen, wie es nach den Osterferien weitergeht. Eine von der nordrhein-westfälischen Landesregierung eingesetzte Expertengruppe hat Maßgaben und Vorschläge für Lockerungen der Corona-Einschränkungen vorgelegt.

10.07 Uhr: NRW - Viele Menschen warten sehnsüchtig auf eine Rückkehr in die Normalität. Zumindest wie ein paar erste, vorsichtige Schritte dahin aussehen könnten, hat am Ostermontag die Wissenschaftsakademie Leopoldina vorgestellt. In ihrem Empfehlungen raten die Experten verschiedener Fachrichtung etwa zum Tragen von Schutzmasken oder die Wiederaufnahme des Präsensunterrichtes junger Schüler. Hier geht es zu den wichtigsten Coronavirus-Maßnahmen-Empfehlungen in der Leopoldina.

Coronavirus: Arbeitsgemeinschaft will Bürger fürs Radfahren begeistern

9.16 Uhr: Während die Menschen in NRW aufgrund der Coronavirus-Maßnahmen Abstand zu ihren Mitbürgern halten sollen, versucht die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte NRW derzeit, die Menschen fürs Radfahren und zu Fuß gehen zu begeistern. Die Bewegung an der frischen Luft stärke nicht nur die Abwehrkräfte, sondern sorge auch dafür, dass das Auto stehen bleibe.

8.35 Uhr: In Wesel ist eine Frau offenbar einer Bande von Betrügern aufgesessen. Eine Zeugin hatte am Ostermontag gesehen, wie Männer die Frau auf ihren fehlenden Mundschutz angesprochen hätten. Sie hätten, so die Aussage der Zeugin, der Frau gesagt, sie habe 200 Euro Strafe zu zahlen. Danach habe die Frau den Männern - die gelbe Handschuhe und Mundschutz trugen - Geld übergeben. Die Polizei hofft nun, dass sich die Betrogene noch bei der Polizei melden wird. Eine Strafanzeige wurde durch die Polizei erstattet, die Ermittlungen dauern an.

Coronaviris: NRW-Universitäten bereiten sich auf besonderes Semester vor

8.20 Uhr: Die Universitäten in Nordrhein-Westfalen bereiten sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf ein außergewöhnliches Semster vor. Viele Vorlesungen und Seminare werden vorab in Fernsehstudios aufgenommen. An der RWTH Aachen etwa nutzen Lehrende Sliptscreens, auf denen sie selbst sowie die Folien zu sehen sein werden.

Während Vorlesungen häufig digital stattfinden können, müssen einige Pflichtpraktika in Laboren - etwa in den Naturwissenschaften - in diesem Semester ausfallen. Es seien zwar in der Physik 200 von 500 Versuchen digitalisiert worden, das sei aber nicht in allen Bereichen möglich, erklärte ein Sprecher der TU Dortmund. "Wir handhaben das aber sehr großzügig und haben schon einige Fristen verlängert."

8 Uhr: NRW - Der nordrhein-westfälische Landtag kommt am heutigen Dienstag (14. April) erneut zu einer Sondersitzung in der Osterpause zusammen, um über ein Pandemie-Gesetz abzustimmen. Es sieht besondere Regierungsbefugnisse für den Fall einer katastrophalen Entwicklung der Corona-Krise vor.

Coronavirus: Landtag-NRW mit Sondersitzung wegen Pandemie-Gesetz

Nach weitreichenden Zugeständnissen an die Opposition hatte das Regierungsvorhaben in der vergangenen Woche in zweiter Lesung bereits die Zustimmung von CDU, FDP, SPD und Grünen erhalten. Auf Antrag der AfD-Opposition muss der Landtag in der Osterpause nun noch in einer dritten Lesung über das Gesetz beraten und abstimmen.

Der Gesetzentwurf der schwarz-gelben Landesregierung war zuvor von den vier großen Fraktionen gemeinsam entschärft worden. Die AfD war nicht an diesen Verhandlungen beteiligt worden. Die kleinste Regierungsfraktion sieht das als Verstoß gegen demokratische Prinzipien und erzwang eine dritte Lesung. Bei den meisten Gesetzen reichen zwei Lesungen zur Verabschiedung.

Update, Dienstag (14. April), 6.28 Uhr: NRW - Vor möglichen Lockerungen bei den Corona-Einschränkungen haben sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen trotz des herrlichen Frühlingswetters am Oster-Wochenende weitestgehend an das Kontaktverbot gehalten. Die Zahl der eingeleiteten Verfahren nach Ordnungswidrigkeiten lag zumeist unter denen des Vorwochenendes, teilten die Städte mit. Wegen der deutlich kühleren Temperaturen am Ostermontag zog es an diesem Tag auch deutlich weniger Menschen in NRW ins Freie.

Coronavirus: Besonders Fröndenberg im Kreis Unna von Infektionen betroffen

21.20 Uhr: Besonders vom Coronavirus betroffen ist im Kreis Unna die Stadt Fröndenberg mit dem unter Quarantäne stehenden Altenheim Schmallenbachhaus.

Bis Gründonnerstag (9. April) waren noch alle sechs Coronavirus-Todesfälle aus dem Altenheim gemeldet worden, bis Ostermontag (13. April) kamen drei weitere Tote in Fröndenberg hinzu. Ob sie ebenfalls im Schmallenbachhaus wohnten, ließ die Kreisverwaltung offen. Die bestätigten Coronavirus-Fälle der einzelnen Orte im Überblick:

Unna: 47

Schwerte: 83 (+3)

Bergkamen: 21

Bönen: 17 (+2)

Fröndenberg: 125 (+23)

Holzwickede: 18 (+2)

Lünen: 86 (+13)

Selm: 47 (+1)

Werne: 33 (+)

Coronavirus in NRW: Fünf neue Todesfälle im Kreis Unna

21.40 Uhr: Die Zahl der Menschen, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben sind, stieg im Kreis Unna über die Osterferien auf 17. Zwischen Gründonnerstag (9. April) und Ostermontag (13. April) kamen drei Tote aus Fröndenberg und eine Person aus Lünen hinzu. Erstmals gab es einen Toten in Selm. Weitere Informationen zur Identität der Toten wurden nicht bekannt.

Insgesamt meldet der Kreis Unna seit Beginn der Pandemie 490 Erkrankte, was einem Plus von 52 Personen gegenüber dem letzten Update am 9. April (Stand 15 Uhr) entspricht.

Coronavirus in NRW: Seniorenzentrum in Bochum betrauert achten Todesfall

21.19 Uhr: Eine 87-Jährige aus Bochum ist an den Folgen der Covid-19-Erkrankung gestorben. Das teilte die Stadt Bochum laut WAZ mit. Die Frau war demnach Bewohnerin des Heinrich-König-Seniorenzentrums, das damit bereits den achten Coronavirus-Todesfall unter den Bewohnern beklagt.

Die Gesamtzahl der Infizierten stieg am Ostermontag (13. April) um zwei Fälle auf 385. Aktuell sind 116 Personen nachweislich infiziert, das sind sieben weniger als am Vortag. 256 Menschen gelten als geheilt. 13 Menschen sind verstorben.

20.40 Uhr: Die Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina) rät dazu, in Kitas "bis zu den Sommerferien" nur einen Notbetrieb anzubieten. Das geht aus einem 19-seitigen Gutachten hervor, das der Expertenrat am Montag (13. April) veröffentlichte.

Coronavirus in NRW: Kitas bis zu den Sommerferien nur im Notbetrieb

"Da kleinere Kinder sich nicht an die Distanzregeln und Schutzmaßnahmen halten, gleichzeitig aber die Infektion weitergeben können, sollten die Kitas für die jüngeren Jahrgänge bis zu den Sommerferien weiterhin im Notbetrieb bleiben" heißt es in einer Ad-Hoc-Meldung zur Coronavirus-Ausbreitung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am vergangenen Donnerstag (9. April) angekündigt, dass das Gutachten (PDF) der Leopoldina-Experten für das weitere Vorgehen in derCoronavirus-Krise eine wichtige Rolle spiele.

Coronavirus in NRW: 418 geheilte Personen im Kreis Recklinghausen

20.10 Uhr: Im Kreis Recklinghausen haben sich seit Beginn der Coronavirus-Ausbreitung 712 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 15 neue Fälle hinzu, während die Zahl der Gesundeten von 406 auf 418 stieg.

Aktuell erkrankt sind im Kreis 289 Personen, die Zahl der Todesopfer liegt weiterhin bei fünf. Die Zahlen bisherigen Infektionen im Detail (in Klammern die Zahl der Gesundeten):

Castrop-Rauxel: 66 (50)

Datteln: 38 (29)

Dorsten: 126 (81)

Gladbeck: 100 (40)

Haltern am See: 77 (52)

Herten: 75 (40)

Marl: 70 (38)

Oer-Erkenschwick: 52 (12)

Recklinghausen: 86 (59)

Waltrop: 24 (17)

Coronavirus in NRW: Kommunalministerin Ina Scharrenbach fordert mehr Unterstützung für kommunale Unternehmen

Update, 19.44 Uhr: NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) fordert, dass auch kommunalen Unternehmen durch den Coronavirus-Rettungsschirm geholfen wird. Im Gespräch mit der "Neuen Westfälischen" stellte die Ministerin fest, dass bisher nur private Unternehmen von den günstigen Kreditbedingungen des Hilfsprogrammes profitieren würden.

"Wir fordern deshalb eine Öffnung des Bundesprogramms für öffentliche Infrastrukturgesellschaften. Wir müssen doch dafür sorgen, dass die öffentliche Infrastruktur, wie Nahverkehr, Flughäfen, Häfen, die überwiegend kommunal und interkommunal gehalten wird, die Krise übersteht", so Ina Scharrenbach weiter.

Coronavirus in NRW: Weiterer Covid-19-Todesfall in Essen

Update, 19.19 Uhr: In Essen gibt es den 26. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Eine 94-jährige Frau, die an Covid-19 erkrankt war, starb im Elisabeth-Krankenhaus. Die Frau hatte mehrere Vorerkrankungen.

Aktuell sind 265 Menschen in Essen am Coronavirus erkrankt, 326 sind inzwischen wieder gesund. Die Gesamtzahl der Fälle steigt damit auf 617.

Coronavirus in NRW: "Epertenrat Corona" stellt Drei-Phasen-Plan für Rückkehr zur Normalität vor

Update, 19 Uhr: Der "Expertenrat Corona" hat unter Mitwirkung von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Joachim Stamp (FDP) einen Plan zum"Weg in eine verantwortungsvolle Normalität" mit dem Coronavirus ausgearbeitet. Dieser soll in drei Phasen ablaufen:

Phase 1: Eindämmen, Kapazitäten ausbauen, Wissen generieren

Eindämmen, Kapazitäten ausbauen, Wissen generieren Phase 2: Schrittweise Öffnung des sozialen und öffentlichen Lebens



Schrittweise Öffnung des sozialen und öffentlichen Lebens Phase 3: Stabilisierung einer verantwortungsvollen Normalität



Die Details des Konzeptes sind hier einzusehen.

Update, 18.45 Uhr: Am Wochenende waren zahlreiche Menschen in NRW auf Ostermärschen unterwegs - wegen der Ausbreitung des Coronavirus allerdings virtuell. Unter dem Motto "Atomwaffen verbieten - Klima schützen statt aufrüsten - Nein zur EU-Armee" wurde von Karsamstag bis Ostermontag online und zu Hause zu demonstriert.

"Wir haben 200 Fotos von mit Friedensplakaten und Sprüchen zu geschmückten Fenstern und Balkonen zugeschickt bekommen", berichtet Joachim Schramm vom Ostermarsch Rhein-Ruhr am Montag (13. April) der dpa.

Coronavirus in NRW: 24 Menschen in Hagener Pflegeheim Infiziert - noch keine schweren Covid-19-Verläufe

Update, 18.15 Uhr: In einem Pflegeheim in Hagen haben sich 24 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Darunter sind laut Angaben der Stadt 17 Bewohner und sieben Pfleger. Bis auf eine Ausnahme mit leichten Krankheitssymptomen seien derzeit aber alle Insassen symptomfrei.

Update, 17.55 Uhr: NRW - In einem Autokino in Kevelaer haben etwa 240 Gläubige zusammen einen ökumenischen Ostermontags-Gottesdienst gefeiert. Wegen desCoronavirus-Kontaktverbots in NRW waren bereits die Ostersonntags-Gottesdienste im Internet übertragen worden.

Update, 17.35 Uhr: NRW - Der Virologe Hendrik Streeck hat die Kritik um die Veröffentlichung eines Zwischenergebnisses der sogenannten Heinsberg-Studie zurückgewiesen.

Coronavirus in NRW: Virologe weist Kritik an Heinsberg-Studie zurück

"Die Veröffentlichung ist keinesfalls leichtfertig erfolgt. Wir haben bis in die Nacht auf Donnerstag darüber diskutiert, ob wir jetzt erste Daten präsentieren sollen", sagte Streeck laut dpa. Man haben dies aus ethischen Gründen getan und sich verpflichtet gefühlt, "einen nach wissenschaftlichen Kriterien erhobenen validen Zwischenstand vor Publikation mitzuteilen".

Streeck hatte am Donnerstag im Beisein von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erste Ergebnisse seiner Studie im vom Coronavirus besonders betroffenen Landkreis Heinsberg vorgestellt. Außerdem befürwortete er eine Lockerung der derzeit verhängten Schutzmaßnahmen.

+ Virologe Hendrik Streeck hält die Kritik an der Cornavirus-Studie in Heinsberg für unangemessen. © Federico Gambarini / dpa

Update, 17.10 Uhr: Trotz des sonnigen Frühlingswetters haben die meisten Menschen in NRW sich an das Kontaktverbot zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie gehalten. Die Zahl der Verfahren nach Ordnungswidrigkeiten lag in den meisten Städten unter denen des Vorwochenendes, wie die dpa berichtet.

Auch auf den Straßen in NRW war am Wochenende deutlich weniger Verkehr als üblich. Insgesamt wurden nur etwa zwölf Staus gezählt. Es gab zudem keine schweren Unfälle, wie ein Sprecher der Landesleitstelle bekanntgab.

Coronavirus in NRW: Neues Medikament soll im Kampf gegen das Coronavirus eingesetzt werden

Update, 16.30 Uhr: Wie die BILD-Zeitung berichtet, unterstützt Bayer die Bundesregierung um Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit acht Millionen Chloroquin-Tabletten. Ein chinesischer Partner des Pharma-Konzerns habe die Tabletten geliefert, die nun im Laufe der Woche an die Regierung weitergeleitet werden sollen.

Die Wirksamkeit des Medikaments gegen das Coronavirus ist allerdings umstritten. Die Mediziner des Arzneimittel-Telegramms warnen außerdem laut Tagesschau vor schweren Nebenwirkungen wie Herzschädigungen bis zu irreversiblen Sehstörungen. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesu gab an, Chloroquin diesbezüglich in einer großen internationalen Studie testen zu wollen.

Update, 15.31 Uhr: Bleiben die strengen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bestehen oder können bereits erste Lockerungen vorgenommen werden? Am Mittwoch (15. April) wollen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten unter der Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu diesem Thema in einer Telefonkonferenz tagen.

Coronavirus: Virologe warnt vor vorschnellen Maßnahmen

Vorab gibt es allerdings auch warnende Worte: "Würde man die Schutzmaßnahmen aufheben, hätten wir höchstwahrscheinlich in kurzer Zeit volle Krankenhäuser", sagte der Professor Dr. Helmut Fickenscher (Leiter des Instituts für Infektionsmedizin der Universität Kiel) der Deutschen Presseagentur.

Die Bremsung müsse daher laut Ansicht des Virologen aufrechterhalten werden. Eine Diskussion über eine Anpassungen der Maßnahmen in kleinen Schritten sei jetzt ganz wesentlich, so Fickenscher.

"Wenn man jetzt zum Beispiel sofort alle Schulen wieder komplett öffnen würde, hielte ich das für einen großen Fehler", sagte der Virologe der Universität Kiel. "Mit solchen Situationen bestehen ja noch keine Erfahrungswerte."

Update, 14.37 Uhr: Das Land NRW warnt in einer offiziellen Mitteilung ausdrücklich vor "Fake-Seiten" zur Corona-Soforthilfe, mit denen Kriminelle versuchen an die Daten von Betroffenen zu gelangen. Das Wirtschaftsministerium hatte deshalb bereits am Donnerstag (9. April) die offiziellen Soforthilfe-Seiten offline gestellt. Weil Fake-Webseiten in den Suchmaschinen prominent platziert waren, hatte das Ministerium zuvor bereits Strafanzeige wegen Betrugs erstattet.

Coronavirus in NRW: Innenminister spricht Warnung vor "Fake-Seiten" zur Soforthilfe aus

Das Landeskriminalamt (LKA) arbeitet indes weiter daran, falsche Seiten zu identifizieren und sie über die meist im Ausland ansässigen Server-Betreiber abzuschalten. Nach bisherigen Erkenntnissen sind zwischen 3.500 bis 4.000 Antragsteller betroffen.

Innenminister Herbert Reul (67) sagt dazu: "Die Seiten sehen frappierend echt aus, das unterstreicht noch einmal das dreiste Vorgehen der Täter. Allein durch neue Hinweise am Wochenende ist deutlich geworden, dass es über 90 Fake-Seiten gibt. (...) Ich kann nur an die Bürgerinnen und Bürger appellieren: Bitte rufen Sie keine gefälschten Internetseiten auf und geben dort keine Daten ein."

Update, 12.43 Uhr: Soeben hat das Gesundheitsministerium NRW die Fallzahlen für Ostermontag bekannt gegeben. Insgesamt zählt das bevölkerungsreichste Bundesland 26.984 mit dem Coronavirus Infizierte, ein Plus von 651 im Vergleich zum Vortag. Davon gelten 13.316 als Genesen, ein Plus von 484 im Vergleich zum Vortag.

Coronavirus in NRW: Neue Zahlen lassen hoffen - weiterhin kein starker Anstieg

Derweil beklagt NRW 613 Tote, am Ostersonntag lag die Zahl noch bei 569. Am stärksten betroffen bleibt weiterhin Köln mit 2.025 Infizierten, gefolgt vom Kreis Heinsberg (1.577) und Aachen und der Städteregion Aachen (1.532).

Update, 12.26 Uhr: Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfiehlt, unter bestimmten Voraussetzungen sobald wie möglich zuerst Grundschulen und die Sekundarstufe I schrittweise wieder zu öffnen. In der am Montag veröffentlichten Stellungnahme der Wissenschaftler heißt es unter anderem zu den Voraussetzungen, die Infektionen müssten auf niedrigem Niveau stabilisiert und die bekannten Hygieneregeln eingehalten werden.

Coronavirus in NRW: Leopoldina empfiehlt schrittweise Öffnung der Schulen

Ob die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Bundesländer den Empfehlungen der Wissenschaftler folgen? Angela Merkel hatte die Studie der Leopoldina als "sehr wichtig" für das weitere Vorgehen bezeichnet.

Update, 11.27 Uhr: In Köln musste am Ostersonntag (12. April) eine nicht angemeldete Demonstration in der Innenstadt aufgelöst werden. Trotz der Coronavirus-Regeln in NRW zogen, so berichtet es die Polizei, rund 60 Menschen durch die Stadt.

Coronavirus in NRW: Polizei muss Demonstration in Köln auflösen - 15 Anzeigen

Die Teilnehmer demonstrierten unter anderem gegen die Zustände im Flüchtlingslager Moria in Griechenland. Die meisten Demonstranten liefen laut Polizei davon, als die Einsatzkräfte dazukamen. Insgesamt ist Anzeige gegen 15 Menschen erstattet worden.

+ Die Heinsberger Schüler (NRW) fordern wegen des Coronavirus die Absage der schriftlichen Abiturprüfungen. © Fabian Strauch, Ole Spata/dpa; Collage: RUHR24 Montag (13. April), 9.55 Uhr: Die Fallzahlen für NRW gaben zuletzt leichten Grund zur Hoffnung. Die Zahl der "Neu-Genesenen" näherte sich zuletzt immer mehr der Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen an. Heute könnte das Gesundheitsministerium NRW möglicherweise erstmals mehr Genesene als Neu-Infizierte an einem Tag vermelden.

Coronavirus in NRW: Hoffen auf wichtiges Etappenziel im Kampf gegen Covid-19

Allerdings gilt es die Zahlen der Wochenenden mit Vorsicht zu genießen. Wegen der im Infektionsschutzgesetz festgelegten Meldewege stieg die Zahl am ersten Werktag der neuen Woche oft deutlich stärker an als den "freien" Tagen zuvor. Ähnlich könnte es sich auch nach dem langen Osterwochenende zutragen.

Derweil haben die Abiturienten im Kreis Heinsberg, der nach wie vor zu den am stärksten vom Coronavirus (alle NRW-Themen)* betroffenen Gebieten zählt, in einem offenen Brief an die Landesregierung eine Absage der schriftlichen Abiturprüfungen gefordert. So berichtet es die WAZ. NRW hält grundsätzlich an den Prüfungen, die ab dem 12. Mai geschrieben werden sollen, fest.

Coronavirus in NRW: Schüler aus Heinsberg fordern Absage der schriftlichen Abiturprüfungen

Den Heinsberger Schülern gehe es keineswegs darum, sich vor den anstehenden Abiturprüfungen zu drücken. Vielmehr fürchten sie, dass sich der Notendurchschnitt vieler Schüler verschlechtern würde. Viele hätten demnach Erkrankte in der Familie und einige bangen auch um den Arbeitsplatz der Eltern, was für zusätzlichen psychischen Druck sorge. cke

Alle Entwicklungen zum Coronavirus in NRW aus der vergangenen Woche*.

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.



Rubriklistenbild: © dpa