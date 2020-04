Coronavirus in NRW: Söder hält bundesweite Impfpflicht für möglich

Live-Ticker zur Covid-19-Pandemie

Das Coronavirus schränkt das Leben in NRW ein. Alle Infos zu Sars-CoV-2, die Öffnung von Schulen und die Mundschutz-Pflicht im Covid-19-Live-Ticker von RUHR24.

In NRW breitet sich das Coronavirus aus und beschäftigt viele Menschen.

Seit Beginn der weltweiten Pandemie, ausgelöst durch den Erreger Sars-CoV-2, zählt das Bundesland tausende Infizierte und hunderte Tote.

Alle Entwicklungen zu Covid-19 in Nordrhein-Westfalen (NRW) gibt es im Live-Ticker von RUHR24.

15.48 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält eine bundesweite Impfpflicht gegen das Coronavirus für denkbar. Das sagte er heute bei einem Treffen mit Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, in Ulm.

Coronavirus in NRW: Söder ist für bundesweite Impfpflicht gegen Covid-19

Gemeinsam bildeten die Länder heute die sogenannte "Gemeinschaft der Umsichtigen". Die südlichen Bundesländer gehörten zu den vorsichtigen und würden sich nun eng abstimmen. Die Lockerungen in der Corona-Krise seien "wenig durchdacht".

Die Südschiene steht: Baden-Württemberg und Bayern bilden die Gemeinschaft der Umsichtigen. Wir gehören zu den vorsichtigen Ländern und stimmen uns eng ab. Es gibt keinen Grund für Leichtsinn. Erleichterungen gibt es nur mit Auflagen zum Schutz. pic.twitter.com/5J0djl9ZQZ — Markus Söder (@Markus_Soeder) April 23, 2020

Kretschmann mahnte laut Spiegel aus Angst vor einer heftigen neuen Infektionswelle zur Vorsicht: "Wenn wir jetzt zu sorglos handeln, wird sich das bitter rächen." Söder sagte, für ein Impfpflicht in Deutschland gegen das Coronavirus sei er "sehr offen". Solange es jedoch keinen Impfstoff gebe, dürfe es keine Lockerung ohne Maßnahmen wie etwa Schutzmasken geben.

Coronavirus in NRW: Millionen-Hilfen für Zoos, Sportvereine, Ehrenamtliche und Obdachlosenhilfe

15.26 Uhr: Mittlerweile haben die Shopping-Malls im Ruhrgebiet wieder geöffnet. In den Einkaufszentren in Dortmund, Essen, Bochum und Oberhausen gelten wegen des Coronavirus jedoch neue Regeln.

14.43 Uhr: NRW - Das Land NRW hat in der Coronavirus-Krise Millionen-Hilfen für Sportverein, Zoos, Obdachlosenhilfe und Hilfsangebote der Städte bewilligt. Insgesamt belaufen sich die Hilfen auf rund 15,3 Millionen Euro.

Die meisten Hilfen in der Coronavirus-Krise fließen an die Zoos in NRW. Landesumweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) begrüßte den Beitrag von insgesamt 11,8 Millionen Euro: "Damit leisten wir einen spürbaren Beitrag, damit die Einrichtungen ihrer wichtigen Arbeit nachkommen und die Versorgung der Tiere sicherstellen können." In den Zoos in NRW leben rund 40.000 Wirbeltiere.

Auch notleidende Sportvereine bekommen eine Soforthilfe in Höhe von rund 2 Millionen Euro. 250 Anträge wurden bislang eingereicht. Weitere Millionen stehen noch bereit. "Diese Gelder sollen unseren Sportvereinen dabei helfen, ihre erfolgreiche Arbeit trotz der schwierigen Umstände fortsetzen zu können", sagte Sport-Staatssekretärin Andrea Milz (CDU).

Viele Schatzmeister werden aufatmen: Die ersten zwei Millionen Euro aus dem „Soforthilfe Sport“-Fördertopf von @landnrw sind bereits auf dem (Überweisungs)Weg zu bislang über 250 NRW-Sportvereinen! Anträge können noch bis 15. Mai gestellt werden! @DOSB https://t.co/tM0Ri40fK7 — Landessportbund NRW (@LSB_NRW) April 23, 2020

Auch Hilfsangebote ehrenamtlicher Helfer in den Städten bekommen für ihre Arbeit in der Coronavirus-Pandemie eine Million Euro vom Land. Einrichtungen für Obdachlosenhilfe in NRW werden mit 500.000 Euro bedacht. Darunter sind auch Stellen in Bochum, Dortmund und Hagen.

Übersicht der Hilfen bislang:

Zoos in NRW: 11,8 Millionen Euro

Sportvereine: 2 Millionen Euro

Ehrenamtliche Hilfsangebote: 1 Million Euro

Obdachlosenhilfe: 500.000 Euro

+ Die Zoos in NRW bekommen wegen der Coronavirus-Pandemie Millionenhilfen vom Land. © picture alliance/dpa

Coronavirus in NRW: Freude in Dortmund über Probleme beim Flughafen - Betriebsrat empört

14.10 Uhr: Die Coronavirus-Krise sorgt nur äußerst selten für Freude. Bei einer Gruppe von Bürgern in Dortmund ist das derzeit anders: Sie würden begrüßen, wenn durch eine Pleite des Flughafens Dortmund der Lärm abnehmen würde.

Der Betriebsrat des Unternehmens zeigte sich schockiert. Die Antwort auf die Coronavirus-Krise könne nicht sein, ganze Unternehmen zu schließen und Arbeitsplätze zu vernichten.

Der Flughafen Dortmund hatte in der Coronavirus-Pandemie den Flugverkehr eingestellt und hat nun mit den wirtschaftlichen Folgen zu kämpfen.

Coronavirus in NRW: Wie sinnvoll ist eine Maskenpflicht?

13.13 Uhr: Um den Sinn einer landesweiten Maskenpflicht in NRW wird weiter diskutiert. Während Virologen Schutzmasken für hilfreich halten, sind andere Experten wie Weltärztepräsident Montgomery von diesem Schritt weniger begeistert.

Dennoch wird es ab Montag in NRW zur Pflicht, in Geschäften sowie Bus und Bahn einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Wir wollen wissen: Für wie sinnvoll erachten Sie die Maskenpflicht?

Coronavirus in NRW: Fluggäste sollen am Flughafen Düsseldorf Sicherheitsabstand nicht eingehalten haben

11.59 Uhr: Chaos am Flughafen Düsseldorf: Am Mittwoch sollen dort zahlreiche Reisende den Sicherheitsabstand nicht eingehalten haben. Nur wenige von ihnen hätten Schutzmasken getragen. Das berichtet die Rheinische Post.

Rund 600 Fluggäste wollten laut dem Bericht mit zwei Flugzeugen nach Istanbul reisen. Den nötigen Mindestabstand wegen des Coronavirus hätten dabei am Check-in nicht alle eingehalten. Ein Sprecher des Flughafens Düsseldorf bestätigte den Vorfall, es seien sofort Maßnahmen eingeleitet worden.

+ Coronavirus sorgt für Chaos am Flughafen Düsseldorf. © David Young/dpa

Es soll sich bei den Fluggästen um Reisende gehandelt haben, die zum Fastenmonat Ramadan in die Türkei fliegen wollten. In Deutschland können religiöse Feiertage wegen des Covid-19-Ausbruchs derzeit nicht öffentlich gefeiert werden. Die Türkei wollte jedoch trotzdem rund 25.000 Bürger einfliegen lassen.

Die Gewerkschaft Verdi kritisierte die Organisation am Flughafen Düsseldorf als "chaotisch". Das Sicherheitspersonal sei nicht vorbereitet gewesen - auch wegen Kurzarbeit. Flughafen und Handlingspartner wollen nun nachsteuern, Check-in-Schalter seien bereits verlegt worden.

Coronavirus in NRW: Youtuber Rezo kritisiert in neuem Video die Öffnung der Schulen

11.36 Uhr: Einen Vorteil haben die Schulöffnungen in der Pandemie hingegen: Einige Väter und Mütter können endlich wieder durchatmen. Denn viele Eltern hat die Coronavirus-Krise mit Homeschooling der Kinder und Home-Office zugleich an den Rand der Erschöpfung gebracht.

+ Youtuber Rezo kritisiert Öffnung der Schulen. © Uwe Anspach/dpa, Henning Kaiser/dpa; Collage: RUHR24

11.10 Uhr: In einem neuen Video macht der Youtuber Rezo aus Aachen Stimmung gegen die Schulöffnungen. Er kritisiert, dass es viel mehr Nachteile als Vorteile gebe.

Der Clip mit dem Titel "Wie Politiker momentan auf Schüler sch..." wurde mittlerweile fast 800.000 Mal aufgerufen. Rezo findet es darin kritisch, den Schülern die Verantwortung aufzutragen, sich trotz Schulbetreib vor dem Coronavirus zu schützen.

"Wir nehmen gesundheitliche Schäden aller Beteiligten in Kauf und rechnen sogar damit Menschenleben zu opfern", sagt Rezo in dem Video. Dass Schüler ohne richtigen Unterricht abgehängt werden könnten oder die Lockerung kein Problem sei, will er dabei nicht gelten lassen. "Das Funktionieren von Maßnahmen ist eben kein Grund für eine Lockerung", sagt er und plädiert für ein Durchschnittsabitur.

Coronavirus in NRW: Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisiert Umsetzung der Lockerungen in Bundesländern

10.29 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Vorgehen einige Bundesländer bei der Lockerung der Coronavirus-Schutzmaßnahmen als "in Teilen sehr forsch" bezeichnet. Sie warnte in einer Regierungserklärung am Morgen davor, den Vorsprung in der Pandemie zu verspielen.

Sie verstehe, sagte die Kanzlerin laut Spiegel, dass das "Leben unter den Corona-Bedigungen viele schon sehr, sehr lange vorkommt". Dennoch würden wir am Anfang und nicht etwa bereits in der Endphase der Pandemie leben.

Dein Einsatz der Bürger lobte sie. Kritik gab es in Richtung der Bundesländer: Viele hätten die beschlossenen Lockerungen "in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch" umgesetzt, sagte die Kanzlerin. Der in der Coronavirus-Pandemie erreichte Erfolg sei zerbrechlich.

Coronavirus in NRW: Experte hält Pflicht für Schals und Tücher für "lächerlich"

9.44 Uhr: NRW - Scharfe Kritik an der in NRW gestern rasch eingeführten Maskenpflicht kommt derweil von Experten. Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery sagte der Rheinischen Post, eine gesetzliche Pflicht könne es nur für echte Schutzmasken geben.

Eine Pflicht für Schals oder Tücher hingegen sei "lächerlich". Die "echt wirksamen Masken" würden derzeit noch für das medizinische Personal sowie für Pflegende oder Gefährdete benötigt.

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) sagte am Mittwoch, er sei zuversichtlich, dass es ausreichend Masken geben werde. Die Produktion von Schutzmasken sei vor allem in China wieder hochgefahren worden.

9.18 Uhr: Auch die elf IKEA-Einrichtungshäuser in NRW haben wieder geöffnet. Wegen des Coronavirus gelten jedoch strenge Sicherheitsvorkehrungen, teilt das Unternehmen mit. Kunden müssen auch in den Geschäften Mundschutz tragen und Abstand halten. Die Restaurants bleiben vorerst geschlossen. Von Reklamationen rät das schwedische Möbelhaus zudem ebenfalls ab.

Coronavirus in NRW: Hinweise für Schüler auf dem Schulweg

9 Uhr: Das Land NRW hat im Rahmen der Schulöffnungen einige Hinweise für Kinder in Bussen und Bahnen herausgegeben. Wenn möglich, sollten sie aber zu Fuß gehen oder mit dem Rad zur Schule fahren.

Ziel sei es weiterhin, die Ansteckungsgefahr von Covid-19 so gering wie möglich zu halten. Die Hinweise sehen unter anderem vor, dass Schüler

Schutzmasken tragen

tragen beim Einsteigen nicht drängeln

in die Armbeuge husten und niesen

wenn möglichst zu Fuß gehen oder das Fahrrad nutzen

Bitte beachten Sie: Ab dem 27.4. gilt in Bussen & Bahnen in #NRW eine Maskenpflicht. Zulässig sind auch sogenannte Alltagsmasken oder ein Schal.



Das Wichtigste bleibt: #Abstandhalten und #Hygieneregeln einhalten.



Und vermeiden Sie bitte weiterhin unnötige Fahrten.



Danke pic.twitter.com/MYTH4qhfj0 — Mobilität NRW (@VerkehrNRW) April 22, 2020

"Die Verkehrsunternehmen werden dazu aufgerufen, Hygienemaßnahmen in den Bussen zu verstärken und die Infektionsgefahr auch für Busfahrerinnen und Busfahrer so gering wie möglich zu halten", heißt es von der Landesregierung NRW (alle Verhaltensregeln als PDF).

Coronavirus in NRW: MediaMarkt, Saturn und Co dürfen wieder öffnen

7.40 Uhr: Das land NRW lockert nicht nur die Bestimmungen für die Schulen, sondern auch für den Einzelhandel. Ab kommenden Montag (27. April) dürfen laut Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) alle Geschäfte in NRW wieder ihre Türen öffnen. Dies gilt auch für große Händler wie Galeria Karstadt Kaufhof, Saturn oder MediaMarkt.

Diese müssten allerdings ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen, so der NRW-Politiker. Die Landesregierung wolle so "vorhandene Spielräume für eine schrittweise Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivitäten" nutzen, begründete Andreas Pinkwart die Entscheidung. Damit soll trotz der Coronavirus-Krise wieder mehr Normalität in die Städte zurückkehren.

+ NRWs Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hat sich zur Mundschutz-Debatte geäußert. © Federico Gambarini/dpa

Coronavirus in NRW: Für 250.000 Schüler beginnt heute wieder die Schule

Update, Donnerstag (23. April), 07.10 Uhr: In NRW beginnt trotz heftiger Kritik heute für rund 250.000 Schüler wieder der Unterricht. Wegen der Coronavirus-Krise hatten die Schulen sechs Wochen geschlossen.

Ab heute gilt nun für alle Schüler, denen eine Abschlussprüfung bevorsteht, wieder die reguläre Schulpflicht. Abituriennten hingegen ist es freigestellt, ob sie zur Schule kommen oder nicht, weil sie nach den Osterferien ohnehin keinen normalen Unterricht mehr gehabt hätten.

Die NRW-Landesregierung nutzt damit die früheste Option einer Schulöffnung nach der Coronavirus-Krise. Das hatte bereits im Vorfeld für viel Kritik gesorgt. Das Aktionsbündnis "Schulboykott NRW" will sich daher heute erneut vor der Düsseldorfer Staatskanzlei treffen, um gegen den Entschluss zu protestieren. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) verteitigt allerdings die Entscheidung: Es sei ein "Signal in Richtung Normalität".

Coronavirus in NRW: Zahl der Infizierten im Kreis Unna steigt

22.15 Uhr: Im Kreis Unna haben sich sechs weitere Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Infizierten steigt somit auf 566 und die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten von 26 auf 36. Im Kreis Unna gibt es 22 Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Die Zahl der geheilten Personen veröffentlicht der Kreis Unna wöchentlich. Am Freitag (17. April) waren 253 Menschen nach einer Coronavirus-Erkrankung wieder genesen. Die Zahlen (aufsummiert) im Detail:

Bergkamen: 25 (+1)

Bönen: 22 (+0)

Fröndenberg: 143 (+1)

Holzwickede: 21 (+0)

Kamen: 14 (+0)

Lünen: 100 (+1)

Schwerte: 90 (+0)

Selm: 54 (+2)

Unna: 51 (+0)

Werne: 46 (+1)





Coronavirus in NRW: Zahlreiche Menschen in Essen gesund gemeldet

21.55 Uhr: NRW - Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie haben sich insgesamt 701 Personen in Essen mit dem Erreger angesteckt (neun mehr als am Vortag). 482 sind mittlerweile wieder genesen (54 mehr als am Vortag).

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt weiterhin bei 31. Aktuell sind nur noch 188 Menschen in Essen am Coronavirus erkrankt, am Vortag waren es noch 233.

Coronavirus in NRW: Vier neue Todesfälle in Recklinghausen

21.35 Uhr: Im Kreis Recklinghausen sind vier weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Es handelt sich um drei Männer aus Gladbeck im Alter von 71, 77 und 89 Jahren. Außerdem starb ein 79-Jähriger in Datteln. Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer steigt damit auf 16.

Der Kreis Recklinghausen meldet insgesamt 917 Infektionen mit dem Coronavirus (23 mehr als am Vortag), 523 Personen sind inzwischen wieder gesund (19 mehr als am Vortag). Die aktuellen Zahlen im Detail (in der Klammer die Zahl der Gesundeten):

Castrop-Rauxel: 79 (63)

Datteln: 46 (34)



Dorsten: 146 (119)

Gladbeck: 141 (64)

Haltern am See: 74 (66)

Herten: 82 (62)

Marl: 82 (66)

Oer-Erkenschwick: 110 (20)

Recklinghausen: 116 (77)

Waltrop: 41 (22)





Coronavirus in NRW: Fallzahlen in Bochum bleiben stabil

21.22 Uhr: Bis jetzt wurden insgesamt 420 Menschen in Bochum positiv auf das Coronavirus getestet (acht mehr als am Vortag), davon sind bereits 309 (ebenfalls acht mehr als am Vortag) wieder genesen und 96 aktuell noch infiziert.

21 Erkrankte werden derzeit stationär behandelt, 12 von ihnen intensivmedizinisch (eine Person weniger als am Vortag). 15 Personen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

21.12 Uhr: Die sprunghaft gestiegene Zahl der Geldautomaten-Sprengungen in NRW hat nach Ansicht der Polizei mit der Coronavirus-Pandemie zu tun. Weil die Grenzen nach Belgien und Frankreich geschlossen sind, wichen die in den Niederlanden wohnenden Täter nach NRW aus, berichtete ein Sprecher des Landeskriminalamts am Mittwoch auf dpa-Anfrage.

Coronavirus in NRW: Verbrecher sprengen reihenweise Geldautomaten in die Luft

Fast täglich werden derzeit Geldautomaten in NRW in die Luft gejagt. Die Zahl der Attacken hat sich in diesem Jahr im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres bislang weit mehr als verdoppelt. Die Ermittler der LKA-Sonderkommission "Heat" gehen davon aus, dass viele der Explosionen auf das Konto einer Täterszene gehen, die in den Vororten von Utrecht und Amsterdam in den Niederlanden lebt.

Allein am vergangenen Wochenende hatten Unbekannte in Mönchengladbach, Bochum und Meerbusch Geldautomaten in die Luft fliegen lassen. Am kommenden Freitag stehen sechs Niederländer im Alter von 20 bis 24 Jahren wegen einer Serie gesprengter Geldautomaten in Düsseldorf vor Gericht.

Coronavirus in NRW: Zoos im Land bekommen finanzielle Unterstützung

20.55 Uhr: NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) will den Zoos und Tiergärten im Land mit 11,825 Millionen Euro helfen, die Folgen der Coronavirus-Krise zu bewältigen. Die Zoos verfügen demnach über "keine nennenswerten finanziellen Reserven".

Dadurch sei eine angemessene Versorgung der Tiere und insbesondere der bedrohten Tierarten gefährdet, schrieb Lienenkämper in einer Vorlage an den Finanzausschuss des Landtages. Das Geld solle der Kompensation der Einnahmenausfälle, Sicherung der Liquidität und Abwendung drohender Schließungen dienen. Die NRW-Zoos haben seit dem 18. März geschlossen und nehmen damit keine Eintrittsgelder mehr ein.

+ NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) will die Zoos in Coronavirus-Zeiten unterstützen. © picture alliance/Marcel Kusch/dpa-Pool/dpa

Coronavirus in NRW: Einkaufen in der Metro geht jetzt auch ohne Kundenkarte

20.50 Uhr: Der Handelskonzern Metro erlaubt ab sofort in seinen 18 Großmärkten in NRW das Einkaufen ohne Kundenkarte. Die Öffnung für alle sei vorerst bis zum 3. Mai gültig, teilte die Metro am Donnerstag in Düsseldorf mit. Den Angaben zufolge habe das NRW-Bauministerium einer "entsprechenden befristeten Nutzungsänderung" zugestimmt.

Normalerweise dürfen in den Metro-Großmärkten nur Gewerbetreibende mit Kundenkarte einkaufen. Das Unternehmen unterstütze damit in der Coronavirus-Krise "die Grundversorgung der Region", hieß es. In Mecklenburg-Vorpommern sind bereits seit Anfang April fünf Metro-Filialen für alle geöffnet. Auch dort gelte die Regelung bislang bis zum 3. Mai.

Coronavirus in NRW: Saison in der Regionalliga West soll abgebrochen werden

20.44 Uhr: Die wegen der Coronavirus-Krise in NRW derzeit unterbrochene Saison in der Fußball-Regionalliga West soll vorzeitig beendet werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sprach sich eine deutliche Mehrheit der Vereine am Mittwoch in einer Telefonkonferenz für diese Lösung aus.

Demnach soll es keinen Absteiger geben. Darüber hinaus soll ein Verein als möglicher Aufstiegsaspirant benannt werden. Weil Tabellenführer SV Rödinghausen keine Drittliga-Lizenz beantragt hat, könnte das der derzeitige Tabellen-Zweite SC Verl sein.

Coronavirus in NRW: Pandemie-Gesetz wurde berichtigt

20.30 Uhr: Nach einer Panne bei der Verkündung des neuen Pandemie-Gesetzes für NRW ist das Gesetz berichtigt worden. Da teilte eine Sprecherin der Landesregierung am Mittwoch auf dpa-Nachfrage mit. Das korrigierte Gesetz sollte noch am Mittwoch im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht werden. Zuvor hatte der Landtag das "Einvernehmen" zu einem förmlichen Berichtigungsverfahren erklärt.

Wenige Tage nach Verkündung des Pandemie-Gesetzes für den Fall einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus war aufgefallen, dass ein Absatz zu kommunalen Finanzen verloren gegangen war. Die Landtagsverwaltung hatte einen "redaktionellen Übertragungsfehler" eingeräumt und sich für das Versehen entschuldigt.

Coronavirus in NRW: Ruhrtriennale muss abgesagt werden

20.19 Uhr: Als weiteres großes Kulturfestival ist nun auch die diesjährige Ausgabe der Ruhrtriennale wegen der Ausbreitung des Coronavirus in NRW abgesagt worden. Das renommierte Musiktheater- und Kunstfestival sollte vom 14. August bis zum 20. September stattfinden, wird aber in diesem Jahr gestrichen.

Darauf habe sich der zuständige Aufsichtsrat der Kultur Ruhr GmbH an diesem Mittwoch einstimmig verständigt, heißt es in einer Mitteilung. Der Gesundheitsschutz des Publikums und der Beteiligten stehe an erster Stelle, begründete Isabel Pfeiffer-Poensgen, NRW-Kulturministerin und Vorsitzende des Aufsichtsrats. "Daher ist eine Absage der Ruhrtriennale 2020 leider unumgänglich."

Coronavirus in NRW: Corona-Ausbruch in Uniklinikum Essen

19.52 Uhr: In der Klinik für Strahlentherapie der des Uniklinikums Essen gibt es aktuell ein sogenanntes Covid-19-Cluster. Das teilte das Klinikum am Dienstagabend in einer Pressemitteilung mit. Seit Anfang April sind dort 15 Patienten und 23 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Ein 76-jähriger Mann, der unter einer schweren Vorerkrankung litt, ist dort inzwischen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die anderen betroffenen Patienten wurden in häusliche Quarantäne entlassen oder im eigens eingerichteten Coronavirus-Bereich des Universitätsklinikums auf Normalstationen versorgt.

Coronavirus in NRW: Lage in Pflegeheimen scheint sich zu verbessern

19.34 Uhr: In den Pflegeheimen ist nach starken Steigerungen inzwischen nach Angaben von Experten die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Bewohner zurückgegangen. 377 infizierte Bewohner in Pflegeheimen seien gestorben, hieß es im Ausschuss. Ein Expertengremium soll ein Szenario für vorsichtige Öffnungen der Pflegeeinrichtungen erarbeiten, damit die Bewohner wieder Besuch bekommen können.

18.50 Uhr: Der Anstieg der Coronavirus-Infektionszahlen in NRW hat sich laut NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) verlangsamt. Die Zahlen verdoppelten sich derzeit nur noch alle 20 Tage, sagte der Politiker am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags. Die Reproduktionsrate, die als weitere wichtige Marke für den Verlauf der Ansteckungswelle mit dem neuartigen Coronavirus gelte, liege in NRW bei 0,9.

Coronavirus in NRW: Zahlreiche Neuinfektionen - aber Verdopplungsrate stimmt Gesundheitsminister Laumann positiv

Das bedeutet, dass im Mittel fast jeder Infizierte einen anderen Menschen ansteckt. Solange diese Rate aber unter eins liege, könne man davon ausgehen, dass das Gesundheitssystem in NRW mit dem Coronavirus fertig werde, sagte Laumann.

Gleichwohl stieg die Zahl der Neuinfektionen in NRW am Mittwoch aber deutlich an. Während am Dienstag noch 414 neue Fälle gemeldet worden waren, kamen in den vergangenen 24 Stunden 852 bestätigte Erkrankte hinzu. Außerdem meldet NRW 68 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. 460 weitere Menschen gelten inzwischen als Gesund (für weitere Zahlen: siehe Update von 14.30 Uhr)

+ NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ist zuversichtlich, dass die Krankenhäuser der Coronavirus-Belastung standhalten. © Federico Gambarini/dpa

18.28 Uhr: Dass Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) eine generelle Maskenpflicht für die Schulen weiter ablehne, führe zu der absurden Situation, dass die Schüler im Schulbus Mundschutz aufziehen müssten und danach in der Schule wegpacken könnten, kritisiert SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty. Er prangert ebenfalls an, dass nun in der S-Bahn Masken getragen werden müssten, im IC aber nicht. "Es fehlt ein schlüssiges Gesamtkonzept", lautet das Fazit des Politikers.

Coronavirus in NRW: Günstige warme Mahlzeiten für Bedürftige in Herne

18.18 Uhr: Aufgrund der Coronavirus-Krise bietet der Nachbarn e.V. in Herne mit Unterstützung der Aktion Mensch ein besonderes Angebot an: Montags, mittwochs und freitags wird ein warmes Mittagessen nach Hause geliefert.

Die Mahlzeit kostet jeweils einen Euro. Das Angebot richtet sich im Besonderen an Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, sowie älteren Menschen mit geringem Einkommen. Daher wird darum gebeten, das Angebot nur anzunehmen, wenn es tatsächlich benötigt wird.

Das Angebot gilt aus juristischen Gründen nur in den Stadtteilen Röhlinghausen , Bickern und Wanne-Süd .

, und . Es können maximal 100 Essen pro Tag angeboten werden.

angeboten werden. Dienstag bis Donnerstag zwischen 9 und 11 Uhr kann angerufen werden.

Telefonnummer: 02325/835326.

18.05 Uhr: NRW - Nach dem vorübergehenden Stopp der Auszahlungen der Soforthilfen für Selbstständige und Kleinunternehmer wartet ein Viertel der Antragssteller auf sein Geld. Von den mehr als 400.000 eingegangen Anträgen seien etwa 300.000 bislang ausgezahlt worden. Die noch ausstehenden Zahlungen sollten bis Ende dieser Woche, zum Teil bis Anfang kommender Woche erfolgen, sagt Wirtschaftminister Andreas Pinkwart (FDP).

Coronavirus/NRW-Regierung: Kein Lehrermangel zum Neustart der Schulen

17.47 Uhr: Die NRW-Regierung rechnet damit, dass ab dieser Woche zwischen 65 und 90 Prozent der Lehrer an den wieder öffnenden Schulen zur Verfügung stehen. Je nach Standort variierten die Quoten etwas, sagte Schulstaatssekretär Mathias Richter am Mittwoch im Fachausschuss des Düsseldorfer Landtags.

Da nur mit maximal zehn Prozent der 2,5 Millionen Schüler in NRW zu rechnen sei, sei die Öffnung der Schulen ab Donnerstag (23. April) unter Berücksichtigung der Coronavirus-Schutzanforderungen machbar. Man halte an dem Ziel fest, dass auch der Abschlussjahrgang 2020 mit einer ordentlichen Prüfung die Schule verlasse, bekräftigte der Staatssekretär. Auf Abschlussprüfungen zu verzichten, wie von zahlreichen Schülern gefordert, bringe für NRW-Absolventen ein Anerkennungsproblem in anderen Bundesländern.

Coronavirus in NRW: Corona-Lockerungen bringen Laschet einen Twitter-Trend ein

17.24 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat ungewollt für einen Twitter-Trend gesorgt. Unter #Laschetfordert schreiben User zahlreiche fiktive, meist absurde Vorschläge, die der Politiker vermeintlich gemacht haben könnte. Am Mittwochnachmittag gab es bereits über 6.500 Beiträge zu dem Hashtag. Der Kölner Stadt-Anzeiger hatte zuvor berichtet.

Ein Nutzer schreibt etwa: "#laschetfordert alle Ampeln auf Dauergrün zu schalten, damit alle Bürger freie Fahrt haben." Auf einem anderen Account heißt es: "#Laschetfordert dass die Welt eine Scheibe ist, die auf dem Rücken von 4 Elefanten liegt, die auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte stehen und durch's Weltall zieht". Der Trend um den NRW-Ministerpräsidenten kam auf, weil Laschet in den vergangenen Tagen immer wieder Lockerungen der Coronavirus-Schutzmaßnahmen gefordert und teilweise auch durchgesetzt hatte.

#Laschetfordert ein IKEA-Regal mit dem Namen LASCHØT. Es soll ohne Plan und den notwendigen Schrauben zu einem ungünstigen Zeitpunkt zugestellt werden. — Weingut-Sanders (@WeingutSanders) April 22, 2020

Coronavirus in NRW: Restaurants sollen wieder eine Perspektive bekommen

17.07 Uhr: Restaurants in NRW könnten möglicherweise trotz der Coronavirus-Pandemie bald wieder öffnen. Das sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Mittwoch.

NRW arbeite mit Baden-Württemberg und anderen Bundesländern an einem gemeinsamen Konzept für Öffnungsschritte nach dem 4. Mai. Das Konzept solle bis zur nächsten Beratungsrunde zwischen Bund und Ländern vorliegen. Der Bestand zahlreicher Betriebe und Arbeitsplätze in der Gastronomie sei gefährdet. "Deshalb benötigen wir jetzt schnell eine wohlüberlegte, differenzierte und zwischen den Bundesländern abgestimmte Vorgehensweise", sagte Pinkwart.

16.44 Uhr: NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) geht davon aus, dass für die Umsetzung der Maskenpflicht in NRW genügend Mundschutz verfügbar ist. Es gehe um Alltags- oder Communitymasken, sagte Scharrenbach am Mittwoch in Düsseldorf. Viele Bürger hätten sich solche Masken in den vergangenen Tagen bereits beschafft oder selbst geschneidert.

Coronavirus in NRW: Welcher Mundschutz ist erlaubt? Das gilt es bei der Maskenpflicht zu beachten

Neben OP-Masken sind auch selbstgenähte Stoffmasken oder über das Gesicht gezogene Schals und Tücher als Schutzbarriere erlaubt. Entscheidend für das Tragen von Mundschutz sei der Mindestabstand von 1,5 Metern, sagte Scharrenbach. Werde dieser unterschritten, dann müsse eine Bedeckung getragen werden.

Über Sanktionen bei Nichtbeachtung der Maskenpflicht stimme sich NRW mit anderen Ländern noch ab, sagte Scharrenbach. Bis Ende der Woche sollten die Regularien auf den Weg gebracht werden. Schon ab Donnerstag werde aber in Bussen zusätzliches Personal eingesetzt, um zu prüfen, wie Schüler sich an Coronavirus-Schutzmaßnahmen wie den Mindestabstand hielten.

16.27 Uhr: Die SPD-Opposition im Landtag hat die NRW-weite Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus als halbherzig und unzureichend kritisiert. Die Mundschutz-Verpflichtung sei vernünftig und müsse auch für öffentliche Gebäude wie Schulen, Rathäuser und Gerichte gelten, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Mittwoch. Es sei "völlig unverantwortlich", wenn Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) eine Maskenpflicht für die Schulen weiter ablehne.

Coronavirus in NRW: Maskenpflicht im Land - Mundschutz-Regelung sorgt für Zündstoff

Kutschaty griff außerdem den NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) wegen dessen Vorstößen zu weiteren Lockerungen der Coronavirus-Schutzmaßnahmen scharf an. "Das ist faktenfreies Regieren", sagte er. Zunächst müsse abgewartet werden, wie die bisher beschlossenen Lockerungen sich auswirkten.

Laschet komme es offenbar nur darauf an, sich von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) abzusetzen. "Er ist kein verantwortungsvoller Teamspieler mehr", sagte Kutschaty. Und weiter: "Ich mache mir Sorgen um den Ruf des Landes NRW. Laschet löst gerade den Berliner Flughafen als Satireobjekt ab."

+ Thomas Kutschaty © Christophe Gateau/dpa

Coronavirus in NRW: Ministerin Gebauer verteidigt schrittweise Öffnung der Schulen

16.05 Uhr: Trotz der Bedenken von Oppositionsparteien sowie Schüler- und Lehrervereinigungen bleibt es in NRW bei der schrittweisen Öffnung der Schulen schon ab diesem Donnerstag (23. April). Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) verteidigte die Wiederaufnahme des Schulbetriebs für Prüflinge trotz des Coronavirus als "möglich und erlaubt". Sie folge bei der Umsetzung einem Hygiene-Gutachten von drei Fachgesellschaften für die Landesregierung und Empfehlungen des Robert Koch-Instituts, sagte Gebauer am Mittwoch im Schulausschuss des Landtags.

SPD und Grüne kritisierten die Entscheidung. Sie befürchten Gefahren für Schüler, Lehrer und deren Angehörige durch eine verfrühte Öffnung und sehen wesentliche Fragen zum Gesundheitsschutz unbeantwortet. Auch der Lehrerverband Bildung und Erziehung mahnte, die Rückkehr zur Normalität dürfe nicht durch Zeitdruck gefährdet werden.

15.25 Uhr: Laut Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung in NRW, sollen zusätzlich 1,5 Millionen Euro aus dem NRW-Rettungsschirm für Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen ausgegeben werden.

Coronavirus und Gewalt: NRW gibt Millionenbetrag für zum Schutz vor Gewalt aus

Das Geld soll in die Sicherheit der Häuser, die Frauen vor Gewalt schützen, fließen. Ina Scharrenbach sagt dazu: "Die Unterstützung für von Gewalt betroffene Mädchen und Frauen krisenfest zu machen. Nicht nur in der Krise, sondern immer."

Presse-Briefing: Ministerin Scharrenbach zum Schutz von Frauen und Männern vor Gewalt in #NRW, 22.04.2020. #COVID19 https://t.co/KfbzXyq9Ei — Staatskanzlei NRW (@landnrw) April 22, 2020

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen würde damit auch in Zeiten des Coronavirus eine "schützende Hand" über die Frauenhäuser und Beratungsstellen legen.

14.30 Uhr: Die aktuellen Zahlen zur Coronavirus-Pandemie für NRW zeigen einen weiteren Anstieg der Infektionen. Derzeit sind laut NRW-Gesundheitsministerium insgesamt 30.201 Menschen infiziert worden. rund 19.000 sind bereits genesen. 963 haben die Erkrankung mit Covid-19 nicht überlebt.

Coronavirus in NRW: Noch rund 10.000 Menschen leiden an Covid-19

Das bedeutet aber auch: Derzeit sind noch rund 10.000 Menschen in NRW mit dem Coronavirus infiziert. Die Fallzahlen für die einzelnen Städte und Kommunen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Landkreis/ kreisfreie Stadt Bestätigte Fälle (IfSG) Todesfälle (IfSG) Genesene* Aachen & Städteregion Aachen 1.666 65 1.256 Bielefeld 340 2 214 Bochum 409 15 301 Bonn 580 5 397 Borken (Kreis) 845 26 588 Bottrop 121 5 56 Coesfeld (Kreis) 480 21 334 Dortmund 620 5 483 Duisburg 701 14 468 Düren (Kreis) 520 24 314 Düsseldorf 939 17 581 Ennepe-Ruhr-Kreis 365 9 275 Essen 691 30 416 Euskirchen (Kreis) 318 11 140 Gelsenkirchen 278 8 139 Gütersloh (Kreis) 577 15 407 Hagen 207 5 119 Hamm 405 23 180 Heinsberg (Kreis) 1.695 57 1.322 Herford (Kreis) 300 4 165 Herne 138 1 81 Hochsauerlandkreis (Kreis) 552 13 317 Höxter (Kreis) 260 5 116 Kleve (Kreis) 511 17 255 Köln 2.192 65 1.733 Krefeld 425 14 309 Leverkusen 185 3 135 Lippe (Kreis) 659 22 335 Märkischer Kreis 477 17 191 Mettmann (Kreis) 784 49 417 Minden-Lübbecke (Kreis) 396 5 262 Mönchengladbach 432 28 254 Mülheim / Ruhr 147 4 99 Münster 611 10 503 Oberbergischer Kreis 429 11 275 Oberhausen 160 1 93 Olpe (Kreis) 498 23 261 Paderborn (Kreis) 538 23 182 Recklinghausen (Kreis) 905 13 552 Remscheid 203 8 112 Rhein-Erft-Kreis 899 47 424 Rheinisch-Bergischer Kreis 395 11 274 Rhein-Kreis Neuss 554 17 448 Rhein-Sieg-Kreis 1.093 24 696 Siegen-Wittgenstein (Kreis) 250 6 105 Soest (Kreis) 332 4 223 Solingen 217 4 144 Steinfurt (Kreis) 1.150 47 603 Unna (Kreis) 558 22 253 Viersen (Kreis) 563 26 305 Warendorf (Kreis) 424 7 311 Wesel (Kreis) 461 17 298 Wuppertal 746 38 328 Gesamt 30.201 963 19.049

*Die Zahl der Genesenen basiert auf freiwlligen Rückmeldung (Quelle: Gesundheitsministerium NRW)

Coronavirus-Ansturm auf NRW-Krankenhäuser bisher ausgeblieben - viele leere Betten

14 Uhr: Die politischen Beschlüsse zu Schutzmasken gleichen in der Coronavirus-Krise weiter einem Flickenteppich. Warum es ein Skandal ist, dass Städte wie Bochum und Dortmund um eine Regelung zur Maskenpflicht betteln müssen und warum eine bundesweite Vorgabe sinnvoll wäre, kommentiert RUHR24-Redakteur Daniele Giustolisi.

13.35 Uhr: Etwa 50 Prozent der Krankenhausbetten in NRW sind derzeit nicht belegt. Der Grund: In den Krankenhäusern ist der große Ansturm an Coronavirus-Patienten bislang glücklicherweise ausgeblieben. In den vergangenen Wochen hatten die Kliniken in Nordrhein-Westfalen zahlreiche neue Intensivpflegebetten eingerichtet.

Diese stünden nun leer, weshalb die Krankenhäsuer nun schrittweise zurück in ihren Regelbetrieb gehen wollen. "Eine schrittweise Wiederaufnahme des stationären Regelbetriebs sollte in den nächsten Wochen erfolgen", so der Präsident der Krankenhausgesellschaft NRW, Jochen Brink, gegenüber der dpa.

Dabei sollten die Infektionszahlen in NRW ständig beobachtet werden und jederzeit ein Sicherheitsspielraum an Intensivbetten und Beatmungsplätzen gewahrt bleiben, betonte Brink. Die durchschnittliche Krankenhaus-Verweildauer von Patienten mit planbaren Eingriffen betrage eine Woche.

Sollten die Coronavirus-Infektionszahlen doch wieder hoch gehen, könnten die Krankenhäuser schnell reagieren und umsteuern, sagte Brink.

Coronavirus in NRW: Größere Geschäfte könnten laut Armin Laschet von der Maskenpflicht profitieren

13 Uhr: Die landesweite Maskenpflicht soll vor einer neuen Ansteckungswelle mit dem Coronavirus schützen. Sie kann nach Angaben von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) auch gleichzeitig dazu führen, dass größere Geschäfte wieder öffnen dürfen.

Demnach sollen auch solche Geschäfte öffnen dürfen, die ihre Verkaufsfläche auf höchstens 800 Quadratmeter begrenzen können. Das Vorgehen sei laut Armin Laschet mit den Nachbarbundesländern Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz abgestimmten.

+ Armin Laschet bekommt für sein Vorgehen während der Coronavirus-Krise Kritik von den Kommunen. © Federico Gambarini/dpa

Vorgaben seien jedoch dass die Hygiene eingehalten werde und der Zugang Kunden gesteuert werde, sagte Laschet heute. Zudem müssten Warteschlangen vermieden werden, wie es sie Anfang der Woche in vielen Städten gegeben hatte. Damit solle dem Schutz von Gesundheit und Leben Vorrang einräumt, gleichzeitig aber die Lage von Unternehmen und Arbeitsplätzen in den Blick genommen werden, sagte Laschet.

Coronavirus in NRW: Land führt Maskenpflicht ein

12.27 Uhr: Nach reichlich Druck von den Kommunen hat nun auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) eine landesweite Maskenpflicht verkündet. Sie soll ab Montag (27. April) gelten.

Gelten soll die Verordnung beim Einkaufen in Geschäften sowie in Bus und Bahn, kündigte die Staatskanzlei NRW heute an. Erlaubt sind demnach auch Schals oder Tücher.

Armin Laschet sagte dazu: "Wir brauchen möglichst ähnliche Regelungen in allen deutschen Ländern. Das Wichtigste bleibt: Abstand halten und die konsequente Einhaltung von Hygieneregeln."

#NRW, @NdsLandesReg, @rlpNews und @saarland_de führen eine Maskenpflicht im ÖPNV und beim Einkaufen ein. MP @ArminLaschet:"Wir brauchen möglichst ähnliche Regelungen in allen deutschen Ländern.Das Wichtigste bleibt:Abstand halten und die konsequente Einhaltung von Hygieneregeln." pic.twitter.com/VlFGPOj3mj — Staatskanzlei NRW (@landnrw) April 22, 2020

Einige Tipps dazu, wie man den Mundschutz richtig wäscht und sauber hält, haben wir hier gesammelt.

Coronavirus in NRW: Erste klinische Studie für Impfstoff gegen Covid-19 genehmigt

11.44 Uhr: Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat die erste klinische Prüfung eines möglichen Impfstoffs gegen Covid-19 genehmigt. Der Wirkstoff des Mainzer Unternehmens Biontech soll an Freiwilligen getestet werden.

Die Wissenschaftler wollen dann prüfen, ob die Teilnehmer der Studie Antikörper gegen das Coronavirus bilden.

++ Erste klinische Prüfung eines COVID-19-Impfstoffs in Deutschland genehmigt. ++

Die Erprobung eines Impfstoffs am Menschen ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu sicheren & wirksamen Impfstoffen gegen #COVID19.

➡️https://t.co/mkLcCesQ7j #Coronavirus pic.twitter.com/ZYiCAhKmqS — Paul-Ehrlich-Institut (PEI) (@PEI_Germany) April 22, 2020

Coronavirus: Niedersachsen führt Maskenpflicht in Geschäften und dem ÖPNV ein

11.14 Uhr: Niedersachsen und Thüringen wollen kommende Woche eine Pflicht für Schutzmasken einführen. In NRW wird das Thema nach den Lockerungen von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) breit diskutiert.

In Niedersachsen soll die Maskenpflicht bereits ab Montag in Bus und Bahn sowie in Geschäften gelten. Das berichtet die Hannoversche Allgemeine.

Statt Masken könnten auch etwa Schals getragen werden. Es gehe darum, Mund und Nasenraum zu bedecken, sagte der Leiter des Krisenstabs der Landesregierung.

In NRW haben die Städte Münster und Dorsten bereits eine Maskenpflicht für bestimmte Bereiche eingeführt. Eine bundesweite Verordnung gibt es derzeit aber nicht.

Coronavirus in NRW: Bochum meldet viele Verstöße nach Lockerung im Einzelhandel

11 Uhr: Der Ausbruch von Covid-19 hat auch Auswirkungen auf Tausende Muslime in NRW. In dem am Freitag (24. April) beginnende Fastenmonat Ramadan müssen wegen des Coronavirus die Moscheen geschlossen bleiben.

10.20 Uhr: Nachdem am Montag viele Geschäfte in NRW wieder öffnen durften, waren die Innenstädte gut besucht. Doch nicht alle Einzelhändler haben sich an die Hygieneauflagen in der Coronavirus-Pandemie gehalten.

Die Stadt Bochum etwa musste am Montag (20. April) bei 250 Kontrollen "zahlreiche Verstöße" feststellen. Oft hätten Marrkierungen gefehlt oder nicht gestimmt, damit die Kunden den Mindestabstand einhalten. In einigen Geschäften hätten sich auch zu viele Kunden gleichzeitig aufgehalten.

Erlaubt ist eine Person pro zehn Quadratmeter. Die Stadt Bochum kündigte nun intensive Nachkontrollen an. "Geschäftsinhaber, die die Auflagen weiter nicht erfüllen, müssen mit einem Verfahren und empfindlichen Bußgeldern rechnen", heißt es von der Stadt.

Das Ordnungsamt kontrolliert seit gestern ob Geschäfte ihre Auflagen einhalten. Bei rund 250 Kontrollen mussten wir zahlreiche Verstöße feststellen. Währenddessen haben wir erneut Krankenhäuser mit Hygieneartikeln versorgt. Alle Infos hier: https://t.co/5tjHzX1c9Z #bochum — Stadt Bochum (@bochum_de) April 22, 2020

Im Zuge dessen hatte Oberbürgermeister Thomas Eiskirch die Landesregierung NRW dringend gebeten, eine einheitliche Regelung für eine Maskenpflicht zu treffen.

Coronavirus in NRW: Weiter Kritik an Öffnung der Schulen

9.34 Uhr: Die Kritik an der für morgen geplanten Öffnung der Schulen hält derweil an. Schulleitern und Lehrern geht das zu schnell. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sicherte bereits ausreichende Hygienemittel zu. Doch das reiche nicht.

"Wir haben schon die ersten Schülerinnen und Schüler in der Schule, bevor Hygienepläne auch nur im Ansatz organisiert und umgesetzt werden können", kritisiert Harald Willert, Vorsitzender der Schulleitungsvereinigung NRW.

Auch Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetages NRW, sieht noch offene Fragen, sagte er der Rheinischen Post. Man müsse beispielsweise auch wissen, wie viele Kinder in einem Standard-Klassenraum gleichzeitig unterrichtet werden dürfen.

Wie lassen sich bei laufendem Schulbetrieb die Mindestabstände einhalten? Das Land habe den Termin für die Schulöffnung "übers Knie gebrochen".

+ Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetages NRW. © Guido Kirchner/dpa

Coronavirus in NRW: Familienminister hofft auf Öffnung der Kitas

Update, Mittwoch (22. April), 8.55 Uhr: NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hofft darauf, dass die Kitas trotz des Coronavirus noch vor Ende Juni wieder öffnen. Die Chance auf frühkindliche Bildung und soziale Kontakte sei für die Kinder von elementarer Bedeutung.

Der Rheinischen Post sagte er am Dienstag: "Wir streben an, unter entsprechenden hygienischen Voraussetzungen die frühkindliche Bildung vor der Sommerpause für die Kinder in Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen."

Coronavirus in NRW: Moderater Anstieg der Infektionen im Kreis Unna

Dienstag, (21. April), 22.01 Uhr: Im Kreis Unna sind sechs weitere Menschen positiv auf eine Coronavirus-Infektion getestet worden. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 560 Menschen erkrankt.

Die Zahl der geheilten Personen veröffentlicht der Kreis Unna wöchentlich. Am Freitag (17. April) waren 253 Menschen nach einer Coronavirus-Erkrankung wieder genesen.

22 Menschen sind im Kreis Unna in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Die Zahlen im Detail (für Unna wurde die Statistik bereinigt, weil zwei positiv getestete Personen im zweiten Test negativ waren):

Bergkamen: 24 (+1)

Bönen: 22 (+1)

Fröndenberg: 142 (+0)

Holzwickede: 21 (+1)

Kamen: 14 (+0)

Lünen: 99 (+0)

Schwerte: 90 (+2)

Selm: 52 (+0)

Unna: 51 (-2)

Werne: 45 (+1)





Coronavirus in NRW: Weniger Neuinfektionen als neu Gesundete im Kreis Recklinghausen

21.38 Uhr: Der Kreis Recklinghausen meldet 16 neue Coronavirus-Infektionen. Die Zahl der insgesamt positiv getesteten Personen steigt damit auf 894. Seit dem Vortag sind 22 weitere Menschen wieder gesundet, Zahl der Geheilten steigt demnach auf 574 an. Es gibt weiterhin 12 Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankung. Die Zahlen im Detail (in der Klammer die Zahl der Gesundeten):

Castrop-Rauxel: 77 (59)

Datteln: 46 (33)



Dorsten: 146 (112)

Gladbeck: 134 (59)

Haltern am See: 74 (66)

Herten: 81 (62)

Marl: 81 (66)

Oer-Erkenschwick: 102 (74)

Recklinghausen: 112 (77)

Waltrop: 41 (22)





Coronavirus: Lage in Essen scheint sich zu stabilisieren

21.20 Uhr: In Essen bleibt die Zahl der neuen Coronavirus-Erkrankungen weiterhin stabil – die Anzahl an Genesungen nach einer Erkrankung steigt ebenfalls stabil. Aktuell sind 233 Personen in Essen am Coronavirus erkrankt (fünf weniger als am Vortag), seit Beginn der Pandemie sind es insgesamt 692 Personen (acht mehr als am Vortag).

428 Menschen sind nach einer Erkrankung an dem Coronavirus wieder genesen (13 mehr als am Vortag). In Essen gibt es 31 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Coronavirus in NRW: Kitas, Schulen und Spielplätze - Laschet strebt weitere Lockerungen an

20.55 Uhr: NRW - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) strebt im Mai noch weitere Lockerungen in der Coronavirus-Krise an. Bund und Länder sollten sich bei ihrem nächsten Treffen am 30. April darauf einigen, sagte Laschet der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ, Mittwoch). Zwar wisse man dann noch nicht, wie die bereits beschlossenen Lockerungen sich auswirkten. "Ich glaube trotzdem, dass man noch einmal über ein paar weitere Maßnahmen nachdenken muss", so Laschet.

Der Ministerpräsident nannte Sportangebote für Jugendliche. "Wenn die Jugendlichen jetzt alle in Shopping-Malls gehen oder sich in Parks treffen, statt auf den Sportplatz zu gehen, ist das ja auch nicht Sinn der Sache", sagte er. Weitere Öffnungen müssten auch Kitas, Spielplätze und Schulen betreffen. Laschet kritisierte, dass die Lebenswirklichkeit vieler Kinder durch die Coronavirus-Politik aus dem Blick geraten sei.

20.36 Uhr: In einem gemeinsamen Brief fordern die Bundesländer mehr Unterstützung für Solo-Selbstständige aus Corona-Hilfsprogrammen. "Wir sind tagtäglich mit Hunderten von verzweifelten Zuschriften konfrontiert", schreiben die Wirtschaftsminister von Bremen, Kristina Vogt (Linke), und NRW, Andreas Pinkwart (FDP), als Vorsitzende der Wirtschaftsministerkonferenz.

Coronavirus in NRW: Pinkwart fordert mehr Unterstützung für Selbstständige

Hintergrund ist das Problem vieler Künstler, freier Journalisten, Dozenten, Trainer oder anderer Solo-Selbstständigen. Diese hätten in der Coronavirus-Krise kein Einkommen mehr, könnten aber kaum betriebliche Sach- und Finanzaufwendungen geltend machen, heißt es in dem an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) adressierten Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet.

Bislang gelte der Vorbehalt des Bundes, dass das Soforthilfeprogramm nicht zur Finanzierung des Lebensunterhalts, sondern nur für betrieblich veranlasste Kosten ausgezahlt werden dürfe. Nach Pinkwarts Vorstellung sollten Solo-Selbstständige wählen können, ob sie zur Sicherung ihrer Lebenshaltungskosten das Soforthilfeprogramm oder die Grundsicherung nutzen.

+ NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) fordert in der Coronavirus-Krise mehr Unterstützung für Solo-Selbstständige. © Federico Gambarini/dpa

Coronavirus in NRW: Ordnungsamt schließt Betriebe in Düsseldorf

20.12 Uhr: NRW - Eine Reihe von Geschäftsleuten hat in Düsseldorf die Lockerungen im Zuge der Coronavirus-Pandemie allzu großzügig ausgelegt. In einem Fitnessstudio hätten sich die Menschen bereits wieder in einem Salzwasserbecken getummelt, auch ein Nagel- und ein Sonnenstudio trafen die Kontrolleure geöffnet vor, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.

Alle Lokalitäten wurden durch den Ordnungsdienst wieder geschlossen. Nur Ladenlokale mit einer Fläche bis 800 Quadratmeter dürfen seit Montag wieder öffnen. Das gelte aber nicht für Fitnessstudios, Sonnenstudios, Schwimmbäder, Saunen und ähnliche Einrichtungen.

19.53 Uhr: Ein Coronavirus-Patient aus Frankreich ist im Essener Klinikum gestorben. Wie das Universitätsklinikum am Dienstag mitteilte, war der 76-Jährige mit sieben weiteren französischen Erkrankten Ende März von Metz aus im Rahmen eines Solidaritätsprojektes nach Essen verlegt worden. Er wurde dort unter anderem mit einem Beatmungsgerät versorgt. Der Mann habe unter schweren Vorerkrankungen gelitten.

Coronavirus in NRW: Covid-19-Patient aus Frankreich stirbt in Essener Klinik

Zwei weitere Männer konnten inzwischen deutlich stabilisiert von NRW nach Frankreich zurückkehren. Der 67 Jahre alte Eisenbahner und der 68-jährige Bergmann aus dem Raum Metz waren Ende März in kritischem Zustand und künstlich beatmet auf die Essener Intensivstation gebracht worden. Am vergangenen Freitag wurden sie in ihre Heimat zurückverlegt. Die übrigen französischen Patienten werden weiter in Essen versorgt.

Der Osten Frankreichs ist von der Coronavirus-Pandemie besonders stark betroffen. Frankreich hatte sich daher mit einem Hilfsgesuch an die NRW-Landesregierung gewandt. Auch Patienten aus Italien und den Niederlanden werden im Rahmen der Solidaritätsaktion in nordrhein-westfälischen Kliniken behandelt, weil in ihrer Heimat die Kapazitäten knapp wurden.

Coronavirus in NRW: 622 Menschen sind derzeit in intensiv-medizinischer Behandlung

19.35 Uhr: In NRW-Krankenhäusern wurden 25 neue Intensivbetten eingerichtet. Damit kletterte die Zahl am Dienstag (21. April) auf 7.815 Betten. Ungefähr 37 Prozent der Intensivbetten - also 2927 - waren noch frei verfügbar. Etwa zwei Drittel (1947) der freien Intensivbetten haben Beatmungsmaschinen.

In intensiv-medizinischer Behandlung befanden sich am Dienstag 622 Covid-19-Patienten, knapp drei Viertel davon wurden beatmet. In den vollstationären Pflegeheimen waren am Dienstag 1.128 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie starben 362 Bewohner, die sich zuvor mit dem Coronavirus infiziert hatten. Das waren am Dienstag 40 Todesfälle mehr als am Vortag.

Coronavirus in NRW: Polizei zieht positives Drohnen-Fazit

19.23 Uhr: Das Innenministerium hat ein positives Zwischenfazit der Testeinsätze von Drohnen bei der Polizei in NRW gezogen: "Unbemannte Luftfahrtsysteme" hätten sich "im Rahmen der bisherigen Erfahrungen bewährt und stellen eine sinnvolle Ergänzung zu bemannten Luftfahrzeugen dar", teilte Minister Herbert Reul (CDU) dem Innenausschuss des Landtags mit. Wie es mit den Polizei-Drohnen weiter geht, solle nach Auswertung des Pilotprojekts im Herbst entschieden werden.

Das Innenministerium geht nach eigenen Angaben aber bereits davon aus, dass "eine dezentrale Ausstattung in den Polizeibehörden erfolgen wird". Der Testbetrieb laufe aktuell bei acht Polizeibehörden, die je bis zu drei Drohnen benutzen. Die Beamten testen den die Fluggeräte laut Reul bei der Verkehrsunfallaufnahme, an Tatorten, bei der Verfolgung von Umweltsündern, der Fahndung nach Straftätern oder zum Abfliegen von Gelände. In diesem Zusammenhang hatte diePolizei in Düsseldorf und Dortmund Drohnen zuletzt auch in der Coronavirus-Krise eingesetzt.

Coronavirus in NRW: Gebauer gibt Hygiene-Garantie

18.58 Uhr: Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sichert den Schulen in NRW Unterstützung bei der Versorgung mit Hygiene-Material und Schutzausrüstung zu. "Die Schulträger können über eine Vermittlung der Bezirksregierung Münster bei Lieferanten eine Million Schutzmasken und mindestens 20 000 Liter Desinfektionsmittel kostenpflichtig bestellen", teilte das Ministerium mit. Das Angebot gelte für Schulen mit Engpässen. Sie könnten so auch mobile Hygienestationen mit Handwaschmöglichkeiten beziehen.

"Das Land gibt damit eine Garantie, dass die Schulen und Schulträger, bei denen entsprechende Materialien wie Desinfektionsmittel und einfache Schutzmasken noch nicht in ausreichendem Maße für die nächsten Tage vorhanden sind, diese versorgt werden können", betonte Gebauer. An diesem Mittwoch (22. April) muss sie im Schulausschuss des Düsseldorfer Landtags Rede und Antwort stehen, wie es mit dem Schulbetrieb weitergehen soll.

18.35 Uhr: Wo sonst das Leben pulsiert, ist jetzt wahrlich tote Hose: Partymeile Bermudadreieck: Gastronom sendet Hilferuf - "Es geht um die Existenz". Die Betreiber der Partymeile fürchten, dass einige Lokale nie wieder öffnen könnten.

+ Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sichert den Schulen ausreichende Coronavirus-Schutzmittel zu. © picture alliance / dpa

Coronavirus in NRW: Kritik an Schulen-Öffnung ebbt nicht ab

18.20 Uhr: Die Landesregierung von NRW will ab diesem Donnerstag (23. April) trotz der Coronavirus-Pandemie wieder Prüflinge an den Schulen zulassen - für die knapp 90.000 angehenden Abiturienten auf freiwilliger Basis. Für Schüler, die vor anderen Abschlussprüfungen stehen, gilt dagegen wieder die Schulpflicht.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) geht von einem "verfrühten Schulstart" aus. Ihre Landesvorsitzende Maike Finnern monierte in einer Mitteilung: "Weder die personellen noch die gesundheitlich erforderlichen Voraussetzungen sind gegeben." Die Opposition um SPD und Grüne hatte unter anderem kritisiert, die Schulen wüssten nicht, wie viele Lehrer erscheinen werden oder wegen Vorerkrankungen nicht für den Unterricht infrage kämen.

Coronavirus in NRW: Amateur-Fußballer stimmen für Saisonabbruch

18.05 Uhr: Die Vereine des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) haben sich wegen der Ausbreitung des Coronavirus in NRW mit großer Mehrheit für einen Abbruch der Saison 2019/20 ausgesprochen. Das ergab eine Befragung der betroffenen Amateurclubs im Westen.

Laut FLVW-Mitteilung vom Dienstag wurden alle 1596 Vereine angeschrieben, davon haben 1149 an der Umfrage teilgenommen. 88,4 Prozent sprachen sich für die sofortige Beendigung der laufenden Spielzeit aus, nur 11,6 Prozent waren für eine mögliche Fortsetzung - frühestens ab September.

Coronavirus in NRW: 20.000 neue Anträge auf Soforthilfe eingegangen

17.50 Uhr: Zur Coronavirus-Soforthilfe für Selbstständige und Unternehmer in NRW sind seit Freitag rund 20.000 neue Anträge eingegangen. Damit habe sich die Gesamtzahl auf 408.000 Anträge mit Stand von Montagvormittag erhöht, sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag in Düsseldorf. Drei Viertel der Anträge könnten innerhalb kurzer Zeit ausgezahlt werden. Auch Problemfälle, die wegen Unstimmigkeiten zunächst zurückgestellt worden seien, sollen rasch abgearbeitet werden.

Das NRW-Wirtschaftsministerium hatte das Soforthilfe-Programm für Selbstständige und kleine Unternehmen am Gründonnerstag vorläufig gestoppt, nachdem eine Betrugsmasche aufgeflogen war, bei der über "Fake-Websites" Daten abgegriffen und mit falschen Kontoverbindungen an das Ministerium weitergeleitet worden sein sollen. Bei der Polizei waren Hunderte Anzeigen eingegangen. Am Freitag (17. April) wurde das Soforthilfe-Programm schließlich fortgesetzt.

17.35 Uhr: NRW - Nach dem Vorstoß der Stadt Münster zu einer Maskenpflicht und weiteren Rufen aus Bochum, Dortmund und Gelsenkirchen in diese Richtung sucht die NRW-Landesregierung nach einer gemeinsamen Linie. "Wir haben ein Interesse, dass wir einheitliche Regelungen bekommen", sagte Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Das sei für die Bürger besser als "ein kommunaler Flickenteppich von Regelungen".

Coronavirus in NRW: Land sucht einheitliche Regelung in der Mundschutz-Debatte

Die Landesregierung habe den Schritt der Stadt Münster wahrgenommen und stehe im "intensiven Austausch" mit der "kommunalen Familie". So solle in einer Schaltkonferenz mit Vertretern der Kommunen abgeklärt werden, wie sich die Lage in den Innenstädten entwickle, um möglicherweise darauf weiter reagieren zu können, so Scharrenbach.

Scharrenbach und Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) ließen am Dienstag in einer Pressekonferenz noch offen, ob es in NRW - wie bereits in anderen Bundesländern - eine allgemeine Maskenpflicht im Handel und Öffentlichen Nahverkehr geben wird. "Wir heben Schritt für Schritt Beschränkungen auf und müssen auf der anderen Seite die hohen Anforderungen an medizinischen Schutz und Hygiene sicherstellen", sagte Pinkwart. Er verwies darauf, dass es von Bund und Ländern bisher nur die dringende Empfehlung zum Tragen von Mundschutz gebe.

+ Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) befürwortet eine einheitliche Regelung zum Tragen von Mundschutz in NRW © picture alliance/dpa

17.21 Uhr: NRW greift mit dem neuen 10-Milliarden-Euro-Rettungsschirm nicht nur Flughäfen, Verkehrsgesellschaften und Krankenhäusern mit Milliardenbürgschaften unter die Arme. Auch angehörige freier Berufe und private Investoren - zum Beispiel ambulanten Pflegediensten und Kitas - sollen profitieren.

Mit den Bürgschaften solle auch die Versorgung der Kommunen mit Liquidität gesichert werden, sagte Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU). Dies sei eine Lücke bei den bisherigen Hilfen gewesen. Ein zweites Nachtragshaushaltsgesetz soll dafür noch im April in den Landtag eingebracht werden.

16.59 Uhr: NRW - Auch Gelsenkirchen-OB Frank Baranowski (SPD) unterstützt die Forderungen nach einer verbindlichen landesweiten Regelung zum verpflichtenden Tragen von Mundschutz in bestimmten Situationen. Mit Münster und Dorsten haben einige Städte solche Regelungen bereits eingeführt.

Coronavirus in NRW: Auch Gelsenkirchen-OB kritisiert Landesregierung in Mundschutz-Debatte

"Eine solche Regelung sollte unbedingt landesweit gültig sein. Die Akzeptanz in der Bevölkerung kann besonders im Ruhrgebiet, wo Stadtgrenzen kaum erkennbar sind, nicht erreicht werden, wenn sich Regeln von Stadt zu Stadt ändern", so der Oberbürgermeister. Sollte sich die Landesregierung allerdings nicht zu einer einheitlichen Regelung für das ganze Land entschließen, erwägt der Oberbürgermeister alternativ, in Abstimmung mit den Nachbarkommunen, gemeinsame Regelungen zu erlassen.

Zuvor hatten bereits die Städte Bochum und Dortmund Kritik am Umgang mit der Mundschutz-Debatte geübt. Man wünsche sich eine deutschlandweite Regelung. Sollte das nicht passieren, werde man sich bis Ende der Woche zusammen mit den Verkehrsbetrieben eine eigene Meinung machen, sagte Sozialdezernentin Birgit Zoerner aus Dortmund.

+ Auch Gelsenkirchen-OB Frank Baranowski fordert eine einheitliche Regelung in der Mundschutz-Debatte wegen des Coronavirus. © picture alliance / dpa

Coronavirus in NRW: Rettungsschirm in Milliardenhöhe beschlossen

16.29 Uhr: NRW weitet den Rettungsschirm zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie aus. Das Land stellt weitere zehn Milliarden Euro für Kreditbürgschaften für öffentliche und soziale Infrastruktur wie Flughäfen, Häfen und Krankenhäuser bereit. Das hat das Landeskabinett am Dienstag beschlossen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr.

15.52 Uhr: Am Sonntag hatte das Gesundheitsamt in Hagen zwei Mehrfamilienhäuser unter Quarantäne gestellt. Grund dafür waren uneinsichtige Personen, die sich nicht an die Anordnungen hielten und trotz Coronavirus-Infektionen in die Öffentlichkeit gingen. Zur Sicherheit erklärte das Ordnungsamt, die Häuser rund um die Uhr zu bewachen.

Coronavirus: Männer in Hagen (NRW) flüchten aus Quarantäne

Nun sind zwei Männer aus den Häusern geflüchtet, wie die Polizei Hagen bestätigt. Sie seien durch ein Fenster auf der Rückseite geklettert und seien in Richtung Innenstadt gelaufen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein.

15.36 Uhr: Die Cranger Kirmes steht wegen des Coronavirus dieses Jahr auf der Kippe. Diese würde eigentlich im August stattfinden, nun prüft man jedoch einen Ausweichtermin im Oktober. In einer Mitteilung der Stadt sagt Oberbürgermeister Frank Dudda: "Crange kann man nicht einfach absagen. Ob wir einen Ersatztermin finden, hängt aber von vielen Kriterien ab, die wir nicht alle beeinflussen können."

Coronavirus in NRW könnte auch Cranger Kirmes betreffen

Ende Juni wollen man sich noch einmal beraten. Entscheidend für ein Stattfinden der Kirmes wären der Wegfall des Kontakverbots und die Sicherheit der Besucher. Mit über 500 Schaustellern und rund 4 Millionen Zuschauern ist die Cranger Kirmes das zweitgrößte Volksfest Deutschlands.

15.14 Uhr: Seit Montag lockern die ersten Bundesländer die Coronavirus-Beschränkungen. Nun werden auch Rufe laut, die Maßnahmen für Theater und Museen zu lockern.

NRW: Auch Museen und Theater fordern Lockerung der Coronavirus-Maßnahmen

Eine langsame und schrittweise Öffnung der Kulturbetriebe wird dabei gefordert. So auch der Deutsche Bühnenverein, der dies vor allem für den Spielbetrieb der Theater und Orchester wünscht.

Es sei klar, dass der Gesunheitsschutz Vorrang habe, wie Marc Grandmontagne sagte, doch man müsse gemeinsam mit der Politik Konzepte entwickeln, wie auch die Kulturbetriebe nach vorne schauen könnten. Man könne die Regelung der Großveranstaltungen nicht einfach übertragen.

Trotz Coronavirus: Kulturbetriebe in NRW hoffen auf langsame Öffnungen

Auch Künstler seien zu diesen Zeiten systemrelevant, da sie dabei helfen können, Hoffnung zu schöpfen. Die digitalen Ausweichkonzepte, seien keine langsfristige Lösung. Dazu kommen auch die finanziellen Nöte der Kulturbetriebe, denen Einnahmen fehlen.

14.45 Uhr: Die Ruhrgebietsstädte Dortmund und Bochum üben Kritik an Beschlüssen des Landes NRW. Sowohl im Bezug auf eine Maskenpflicht als auch hinsichtlich der Schulöffnungen fordern sie das Land auf, einheitliche Regelungen zu treffen.

OB @thomas_eiskirch hat heute die @landnrw dringend gebeten, eine einheitliche Regelung für verpflichtende Mund-Nasen-Bedeckungen im ÖPNV, Einzelhandel und auf Wochenmärkten zu treffen. Andernfalls erwäge Bochum, es zum Schulstart so zu machen, wie z.B. Münster. #bochum pic.twitter.com/GfR8LpLskj — Stadt Bochum (@bochum_de) April 21, 2020

"Wir möchten, dass das Durcheinander aufhört", erklärte Birgit Zoerner, die Sozialdezernentin der Stadt Dortmund während einer Pressekonferenz zum Coronavirus. Für den Fall, dass dies nicht geschehe, erklärten die Städte Dortmund und Bochum, gezwungen zu sein, sich eine eigene Meinung zu machen und selbst zu entscheiden.

Coronavirus: Kritik an NRW-Beschlüssen wird laut

Auch aus Sicht der SPD läuft der Schulstart nicht gerade rund. Aus ihrer Sicht sind die Schulen nicht für den Beginn am Donnerstag gerüstet. Zu etlichen Punkten würden klare Vorgaben fehlen und wegen zu später oder widersprüchlicher Kommunikation herrsche Unklarheit.

14.26 Uhr: Die aktuellen Coronavirus-Zahlen für NRW (Stand 21. April 2020) sind veröffentlicht worden. Demnach gibt es in NRW nun 29.349 infizierte Personen, 895 Todesfälle und 18.589 Personen, die wieder gesund sind.

Landkreis/ kreisfreie Stadt Bestätigte Fälle (IfSG) Todesfälle (IfSG) Genesene* Aachen & Städteregion Aachen 1.657 63 1.201 Bielefeld 338 2 214 Bochum 403 15 290 Bonn 573 5 363 Borken (Kreis) 836 26 588 Bottrop 121 5 56 Coesfeld (Kreis) 476 16 334 Dortmund 600 5 425 Duisburg 649 11 428 Düren (Kreis) 516 24 296 Düsseldorf 925 16 572 Ennepe-Ruhr-Kreis 362 9 253 Essen 540 28 416 Euskirchen (Kreis) 313 11 140 Gelsenkirchen 248 8 139 Gütersloh (Kreis) 529 15 407 Hagen 203 5 119 Hamm 386 21 180 Heinsberg (Kreis) 1.684 53 1.255 Herford (Kreis) 292 2 165 Herne 130 1 64 Hochsauerlandkreis (Kreis) 549 13 317 Höxter (Kreis) 258 3 116 Kleve (Kreis) 502 15 255 Köln 2.184 63 1.725 Krefeld 367 8 275 Leverkusen 176 3 130 Lippe (Kreis) 611 18 335 Märkischer Kreis 463 16 191 Mettmann (Kreis) 774 47 552 Minden-Lübbecke (Kreis) 396 5 262 Mönchengladbach 422 25 243 Mülheim / Ruhr 141 4 97 Münster 612 10 503 Oberbergischer Kreis 394 10 263 Oberhausen 158 1 93 Olpe (Kreis) 486 19 261 Paderborn (Kreis) 527 22 182 Recklinghausen (Kreis) 865 11 552 Remscheid 196 3 106 Rhein-Erft-Kreis 890 45 398 Rheinisch-Bergischer Kreis 395 11 268 Rhein-Kreis Neuss 552 16 444 Rhein-Sieg-Kreis 1.055 23 657 Siegen-Wittgenstein (Kreis) 246 6 105 Soest (Kreis) 332 4 223 Solingen 203 3 131 Steinfurt (Kreis) 1.141 46 603 Unna (Kreis) 546 21 253 Viersen (Kreis) 538 26 236 Warendorf (Kreis) 422 7 311 Wesel (Kreis) 448 14 288 Wuppertal 719 36 309 Gesamt 29.349 895 18.589

Nach Coronavirus-Shutdown: IKEA öffnet in NRW wieder die Filialen

13.39 Uhr: Ab Mittwoch öffnet die Möbelkette IKEA in NRW wieder ihre Filialen. Man habe dafür ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept erarbeitet. Schon gestern hatten erste Möbelhäuser wieder geöffnet, IKEA erklärte aber, erst für die Sicherung der Gesundheit zu sorgen.

13.18 Uhr: Im Zuge der Coronavirus-Pandemie hatten das Landesarbeitsgericht Köln und seine Arbeitsgericht den Betrieb auf das nötigste beschränkt. Nun soll, in Anlehnung an eine Empfehlung des Justizministeriums, der Sitzungsbetrieb langsam wieder aufgenommen werden. Die Vorgaben des Robert Koch-Instituts zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen sollen eingehalten werden.

Coronavirus-Auswirkungen in NRW: Landesarbeitsgericht Köln fährt Betrieb hoch

Zunächst werden die Abläufe entzerrt und die Sitzungs- und Wartebereiche so ausgestattet, das der Mindestabstand gewährleistet werden kann. Auch eine Begegnung zwischen Beteiligten wird auf ein Mindestmaß heruntergefahren. Der Publikumsverkehr findet nur eingeschränkt statt.

12.58 Uhr: Auch Arztpraxen in NRW haben mit der Coronavirus-Krise zu kämpfen. Nach Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung drohen tausenden Praxen erhebliche Umsatzeinbußen. Gegenüber der Rheinischen Post erklärte der Chef der Kassenärztlichen Versorgung Nordrhein, dass er davon ausgeht, dass fast jede Praxis staatliche Hilfen benötigt.

Auch Arztpraxen in NRW leiden unter der Coronavirus-Krise

Einige Praxen hätten mehr als 10 Prozent Umsatzeinbußen, da Patienten aus der Angst vor Ansteckungen ausbleiben. Die Krise werde tiefe Spuren in der ambulanten Versorgung hinterlassen.

12.40 Uhr: Das Robert Koch-Institut stellt Coronavirus-Tests, damit Fußball-Geisterspiele stattfinden können, infrage. Man wolle die Tests auf medizinische Fälle begrenzen und hinterfragt damit den Neustart der Bundesliga. RKI-Vize-Präsident Lars Schaade verstehe nicht, warum bestimmte Gruppen der Bevölkerung routinemäßig getestet werden sollen.

Coronavirus in NRW: RKI hinterfragt Neustart der Bundesliga

Seit gestern wird diskutiert, den Fußball-Bundesliga-Spielbetrieb ab Mai wieder aufzunehmen. Dafür müssten allerdings Spieler und Schiedsrichter jedoch regelmäßig getestet werden. Nur so könne die Ansteckungsgefahr ausgeschlossen werden. Dafür wären aber tausende Test notwendig, die in anderen Bereichen dringend benötigt werden.

12.19 Uhr: Auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sieht Hoffnung für Sommerurlaube - allerdings nicht ohne Einschränkungen. "Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können. Das wäre nicht zu verantworten", sagte er. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Grenzen für Touristen vor dem Sommer wieder geöffnet werden, es sei schwer vorherzusagen, aber wenn, dann nicht ohne Einschränkungen.

11.52 Uhr: NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) erklärte, dass die rechtsextreme Szene die Coronavirus-Krise für die Darstellung eigener Positionen nutze. Sie nehme die Krise zum Anlass, um die Regierung und die getroffenen Maßnahmen zu kritisieren, verschwörungstheoretische Auffassungen zu verbreiten und zu fordern, die Aufnahme von Flüchtlingen zu unterlassen.

Während Coronavirus-Krise: Besonderes Auge auf Rechtsextreme in NRW

Demnach mache die rechtsextreme Szene aufgenommene Flüchtlinge und spät geschlossene Grenzen für die Ausbreitung des Coronavirus verantwortlich. Reul sagte, dass sie versuchten Zustimmung zu radikalen Positionen zu bekommen und Bürger dazu zu bringen, Bürgerwehren zu bilden. Die Sicherheitslage im Bereich Rechtsextremismus sei noch nicht verändert worden, aber man behalte die Szene im Auge.

11.30 Uhr: Die Stadt Herne zählt aktuell 130 Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. 75 davon seien mittlerweile wieder genesen.

Coronavirus: Netzwerk Organspende NRW ruft zum Tragen von Masken auf

11.10 Uhr: Das Projekt Lebensritter, das zum Netzwerk Organs pende NRW gehört, ruft dazu auf, nur mit Maske rauszugehen. Lebensritter erinnert dabei daran, dass Vorsichtsmaßnahmen gegen Viren und Bakterien für Menschen mit Transplantationen lebensnotwendig sind. Durch das Tragen von Schutzmasken helfe man dabei, Menschen zu schützen.

10.50 Uhr: Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, warnt vor verfrühten Lockerungen der Maßnahmen wegen des Coronavirus. Ansonsten könne es die Infektionswelle wieder ansteigen. "Bis ein Impfstoff oder eine sehr effektive Behandlungsmethode gefunden wird, wird dies unsere neue Normalität sein", sagte Takeshi Kasai, der Regionaldirektor für den Westlichen Pazifik.

Coronavirus: Straßen in NRW so leer wie lange nicht mehr

10.33 Uhr: Das Coronavirus sorgt in NRW für leere Straßen. Vom 3. bis zum 19. April habe der ADAC genau 1795 Staumeldungen registriert. Das seien rund 81 Prozent weniger als in den Osterferien 2019. Im entsprechenden Zeitraum des letzten Jahres seien es 9427 Meldungen gewesen. Die gesamte Staulänge habe sich von 17.000 Kilometer auf 1350 Kilometer verringert.

10.16 Uhr: Eine Maskenpflicht für ganz NRW gibt es nicht, dennoch gibt es einige Städte in der Region, die beschließen, dass Masken getragen werden sollen. Darunter auch Münster und Dorsten.

Coronavirus: Keine Maskenpflicht für ganz NRW - doch wäre sie ratsam?

Für Prof. Michael Hallek, Direktor Klinik I für Innere Medizin der Uniklinik Köln eine Maßnahme, die überall eingeführt werden sollte. "Ich habe eine ganz eindeutige Haltung. Ich halte die Maskenpflicht in der jetzigen Situation für ein sehr probates Mittel, das öffentliche Leben weiter aufrecht zu erhalten", erklärte er gegenüber dem WDR. Die Verbreitung des Coronavirus würde so verlangsamt werden. Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sprach sich für eine Pflicht von Masken aus.

10 Uhr: Während viele Experten und Politiker bereits ihre Bedenken wegen Sommerulauben außerhalb Deutschlands ausgesprochen haben, sieht Entwicklungsminister Gerd Müller einen Funken Hoffnung. Er hält einen Sommerurlaub außerhalb Deutschlands möglich und hat besonders eine Region im Blick: die Mittelmeer-Region. Zumindest sieht er eine Chance.

Coronavirus: Ein Funke Hoffnung auf den Sommerurlaub bleibt

Voraussetzung dafür wären aber funktionierende Hygiene-Konzepte nach europäischen Standards. Derzeit warnt die Bundesregierung wegen des Coronavirus vor Auslandsreisen.

9.40 Uhr: Entsprechend einer Erweiterung der NRW-Verordnung verkündete die Stadt Bochum, dass auch die Kita-Notbetreuung erweitert wird. Demnach wurden mehr Berufe als systemrelevant eingestuft. Dazu zählen Mitarbeiter von Wach- und Sicherheitsdiensten, Hausmeister und Gebäudereiniger in systemrelevanten Gebäuden, Beschäftigte der Textilindustrie in versorgungsrelevanten Bereichen, Bankangestellte und Steuerberater, Notare und Rechtsanwälte sowie Mitarbeiter von versorgungsrelevanten Dünge- und chemischen Rohstoffherstellern.

Stadt Bochum lockert Coronavirus-Maßnahmen für Beerdigungen

Ab Mittwoch (23. April) sind auch Eltern in diesen Berufen berechtigt ihre Kinder in die Notbetreuung zu geben. Eine vollständige Liste der Berufe, die neu eingestuft wurden, findet sich auf der Internetseite des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW. Ab dem kommenden Montag (27. April) dürfen zudem alleinerziehende Erwerbstätige ihre Kinder in Kitas bringen.

Corona-Update: Die Zahl der Trauergäste an einer Beerdigung ist nicht mehr beschränkt. Auch für die Betreuung von Kindern in Kita-Notgruppen gelten ab Mittwoch neue Regeln. Alle Infos findet ihr hier: https://t.co/utOejBRNHh #bochum pic.twitter.com/Zp9f6Hf0xi — Stadt Bochum (@bochum_de) April 20, 2020

9.34 Uhr: Die Stadt Bochum hat Coronavirus-Regelungen für Beerdigungen gelockert. Damit entfällt die Teilnahmebeschränkung auf den engsten Familienkreis. Auch die Begrenzung von einer Personenanzahl möglichst unter 10 Personen gilt nicht mehr für Erd- und Urnenbestattungen sowie Totengebeten. Vorkehrungen zur Hygiene und Gewährleistung des Mindestabstandes sind dennoch erforderlich und müssen eingehalten werden. Die Trauerhallen in Bochum bleiben geschlossen, sodass Beerdigungen und Trauerfeiern nur unter freiem Himmel abgehalten werden.

9.16 Uhr: SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kritisiert Profilierungsversuche von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und NRWs Ministerpräsident Armin Laschet. Gegenüber der Rheinischen Post sagte er, dass der "Wettbewerb zwischen Münschen und Düsseldorf" langsam ausufere.

Kritik an Coronavirus-Wettkampf zwischen Söder und Laschet

Es wirke wie ein Wettkampf, bei dem die beiden dauernd versuchen würden, sich zu übertreffen und schneller als der andere zu sein. Er äußerte, dass dies gefährlich und in der Situation unangebracht wäre. Ein verantwortungsvolles Krisenmanagement gehe mit Geschlossenheit einher, die Profilierungsversuche seien nicht hilfreich.

8.55 Uhr: Der Kinderschutzbund hat festgestellt, dass die Zahl der Meldungen von Kindesmisshandlungen drastisch gesunken sind. Es wirke derzeit, als ob es ruhiger wäre, diese Annahme könnte aber trügen, wie der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes gegenüber der Rheinischen Post erklärte.

Coronavirus in NRW: Weniger Meldungen von Kindesmisshandlungen - doch der Schein trügt

Etwa 60 Prozent der Meldungen von Kindesmisshandlungen kamen vor dem Shutdown wegen des Coronavirus von Schulen, Kitas oder Arztpraxen. Diese Stellen sind derzeit überwiegend geschlossen, weshalb sie von Misshandlungen nichts mitbekommen können. Man rechnet derzeit damit, dass es nach dem Shutdown etliche Fälle von Inobhutnahmen geben werde.

8.25 Uhr: Zum 1. Juli würden in diesem Jahr die Diäten der NRW-Abgeordneten angepasst und somit erhöht werden. Die großen Fraktionen im Landtag (CDU, SPD, FDP und die Grünen) wollen in diesem Jahr jedoch darauf verzichten und damit ein Zeichen in der Coronavirus-Krise setzen.

Ein Zeichen in der Coronavirus-Krise: NRW-Politiker wollen auf Diätenerhöhung verzichten

Derzeit sind in NRW tausende Menschen in Kur zarbeit, Unternehmen vor ernsten Herausforderungen und Existenzen auf der Kippe - mit diesen Menschen wolle man sich solidarisch zeigen. Rund 500 000 Euro könnte das Land so sparen.

Der zugehörige Gesetzesentwurf wird heute in den Fraktionen beraten. Damit wolle man der AfD zuvor kommen, die einen eigenen Entwurf zur Aussetzung der Diätenerhöhung in den Landtag einbringen möchte.

Dienstag (21. April), 8.01 Uhr: Nach etlichen Wochen Pause wegen des Coronavirus, startet für die ersten Schüler in NRW am Donnerstag wieder der Unterricht. Immer wieder wurde Kritik hinsichtlich der Schulöffnungen laut, nun melden sich auch Schulleiter mit einem ernsten Problem, wie die dpa berichtet.

Coronavirus in NRW: Schulen öffnen, aber die Lehrer fehlen

Sie gehen von massiven Lehrer-Engpässen an den Schulen in NRW aus. Grund dafür ist, dass viele Lehrer zur Coronavirus-Risikogruppe zählen und deshalb vom Unterricht befreit sind. Entweder dadurch, dass sie über 60 Jahre alt sind oder Vorerkrankungen haben. In einigen Kollegen sind rund 50 bis 80 Prozent der Lehrkräfte davon betroffen.

Harald Willert, Vorsitzender der Schulleitungsvereinigung NRW soll gegenüber der Rheinischen Post am Dienstag geäußert haben, dass die Zahl der Lehrer, die unterrichten können, an manchen Schulen nicht ausreiche.

Politik in Zeiten des Coronavirus: Menschen zurfrieden mit NRW-Landesregierung

21.53 Uhr: NRW - Der Großteil der NRW-Bevölkerung ist auch in Zeiten des Coronavirus zufrieden mit der Arbeit ihrer schwarz-gelben Landesregierung. Das Ergab eine Umfrage von infratest dimap für den WDR.

70 Prozent der Wahlberechtigten stellten CDU und FDP demnach ein gutes Zeugnis aus - das sind 26 Prozent mehr als im Vorjahr und der beste Wert seit der ersten Erhebung im Jahr 2000. Auch die Zufriedenheit mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wächst: 65 Prozent bewerteten seine Arbeit positiv, was einem Zuwachs von elf Prozent entspricht.

Coronavirus in NRW: Erfreuliche Zahlen aus dem Kreis Unna und aus Bochum

21.30 Uhr: NRW - Der Kreis Unna meldete am Montag nurzwei neue Coronavirus-Infektionen, während die Zahl der Infizierten in Fröndenberg zudem von 143 auf 142 korrigiert wurde. 22 Menschen sind im Kreis Unna in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Die Zahlen (aufsummiert) im Detail:

Bergkamen: 23 (+0)

Bönen: 21 (+0)

Fröndenberg: 142 (-1)

Holzwickede: 20 (+0)

Kamen: 14 (+1)

Lünen: 99 (+1)

Schwerte: 88 (+0)

Selm: 52 (+0)

Unna: 53 (+0)

Werne: 44 (+0)

21.10 Uhr: Die Stadt Bochum meldet am Montag erfreuliche Zahlen. Bis jetzt wurden insgesamt 408 Menschen in der Stadt positiv auf das Coronavirus getestet, davon sind schon 299 wieder genesen und 94 aktuell noch infiziert, womit die Zahl erfreulicherweise unter die 100 gefallen ist. Weitere Todesfälle kamen nicht hinzu, die Zahl der Todesopfer in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion bleibt weiter bei 15.

Coronavirus in NRW: 85-Jährige Covid-19-Patientin stribt im Kreis Recklinghausen

20.56 Uhr: Im Kreis Recklinghausen steigt die Zahl der Todesopfer in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung auf 12. Dabei handelt es sich um eine 85-jährige Frau aus Gladbeck.

Insgesamt haben sich seit dem Beginn der Pandemie 878 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt (29 mehr als am Vortag), 552 Menschen sind wieder gesund (21 mehr als am Vortag). Die Zahlen im Detail (in der Klammer die Zahl der Gesundeten):

Castrop-Rauxel: 77 (59)

Datteln: 46 (33)



Dorsten: 144 (110)

Gladbeck: 126 (57)

Haltern am See: 74 (64)

Herten: 81 (58)

Marl: 81 (62)

Oer-Erkenschwick: 98 (15)

Recklinghausen: 110 (74)

Waltrop: 41 (20)

20.35 Uhr: Die Krankenhäuser in NRW können derzeit alle Coronavirus-Patienten behandeln und haben sogar noch freie Kapazitäten. Von den 7790 Intensivbetten im Land sind derzeit nur etwa 38 Prozent belegt, wie das Gesundheitsministerium laut WAZ mitteilt. Auch von den 5269 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit sind aktuell 37 Prozent frei.

Coronavirus in NRW: Stadt Essen vermeldet weiteren Todesfall - deutlich mehr Gesundete als Infizierte in der Stadt

20.21 Uhr: In Essen gibt einen weiteren Todesfall an oder in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion. Eine 88-jährige Essenerin ist am vergangenen Freitag (17.4.) im Helios Klinikum Duisburg verstorben, wie die Stadt Essen am Montag (20. April) mitteilte. Damit gibt es in Essen aktuell 31 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19.

Aktuell sind in Essen 238 Menschen am Coronavirus erkrankt, 415 Personen sind nach einer Infektion bereits wieder genesen. Insgesamt beläuft sich die Zahl der positiv getesteten Fälle auf 684.

Coronavirus in NRW: Über die Hälfte aller Gastronomie-Betriebe bald dicht?

20.10 Uhr: Tourismus, Gastronomie und Handel in NRW droht wegen der Coronavirus-Krise eine Pleitewelle. Ohne weitere unterstützende Maßnahmen steige das Insolvenzrisiko in den Branchen teils dramatisch an, wie eine Umfrage der IHK bei betroffenen Betriebe ergibt. Im Reisegewerbe erwarteten drei Viertel der befragten Unternehmen, dass sie in 2020 Insolvenz anmelden müssten. Im Gastgewerbe liege der Anteil bei 60 Prozent, im Einzelhandel immerhin noch bei 38 Prozent.

Angesichts der für viele Unternehmen absehbar noch länger ausbleibenden Umsätze sind sie erneut auf direkte Unterstützung angewiesen, sagte der Hauptgeschäftsführer von IHK NRW, Ralf Mittelstädt. Denn ohne eine Perspektive für das Wiederanlaufen erhöhten Kredite und Bürgschaften nur die Verbindlichkeiten.

Coronavirus in NRW: WDR sendet weiterhin Spezialprogramm

19.56 Uhr: Mit dem Ende der Osterferien geht auch das WDR-Spezialprogramm für die wegen der Coronavirus-Pandemie zu Hause bleibenden Grundschüler in NRW weiter. Moderator André Gatzke ("Die Sendung mit dem Elefanten") und die Grundschullehrerin Pamela Fobbe führen erneut montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr durch die Sendestrecke "Der André Unterricht", wie der WDR am Montag mitteilte.

Das hatten sie bereits vor den Ferien gemacht, in den Osterferien lief das dreistündige WDR-Sonderprogramm für Grundschüler dann vorübergehend ohne die beiden Moderatoren weiter. Das Programm mit einem Schwerpunkt auf Wissen und Bildung für junge Schüler soll zum Mitmachen und Mitdenken anregen. Zu sehen ist unter anderem der Klassiker "Die Sendung mit der Maus".

Coronavirus in NRW: Zahl der Neuinfektionen nimmt ab - der Grund ist simpel

19.40 Uhr: NRW - Nur 147 neue Erkrankungen am Montag - der verhältnismäßig geringe Anstieg der bestätigten Coronavirus-Infektionen in NRW könnte einen bürokratischen Grund haben: Bislang hatte das NRW-Gesundheitsministerium eigene Zahlen veröffentlicht, die es direkt von den Kommunen bekam.

Seit Montag veröffentlicht das Ministerium nun die Fallzahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) für NRW. Hier seien die Meldewege länger, erklärte das Ministerium. Fälle könnten demnach noch nicht erfasst sein.

Coronavirus in NRW: Verhältnismäßig geringe Anzahl der Neuinfektionen am Montag

19.24 Uhr: NRW - Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in NRW ist am Montag in NRW auf 28.935 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Damit kamen am Montag lediglich 147 bestätigte Fälle hinzu, so das NRW-Gesundheitsministerium.

857 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben (14 mehr als am Sonntag). 18.234 Personen gelten als genesen (198 mehr als am Sonntag), der Verdopplungszeitraum der Fallzahlen liegt inzwischen schon bei 20,2 Tagen (Stand: 19. April).

18.40 Uhr: Bayern Regierungschef Markus Söder (CSU) und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) haben sich im Gespräch mit der BILD für eine Fortsetzung der Bundesliga ab dem 9. Mai ausgesprochen. Voraussetzung dafür sei ein stimmiges Konzept, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Coronavirus in NRW: Laschet und Söder stellen Bundesliga-Fortsetzung in Aussicht

"Nach dem Hygiene-Konzept, das die Liga vorgelegt hat, denke ich schon, dass es eine gute Chance gibt, dass wir Geisterspiele wagen können", sagte Söder. Das sei frühestens ab 9. Mai möglich. Dann sei allerdings wichtig, dass die Maßnahmen vom Robert-Koch-Institut und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) abgesegnet würden.

Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zeigte sich angetan von dem Konzept, das die Deutsche Fußball Liga (DFL) ausgearbeitet hat, um Spieler und Fans vor einer Coronavirus-Ansteckung zu schützen. "Ja, der 9. Mai ist ein denkbarer Termin, wo man starten könnte" erklärte Laschet.

+ NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (l) und Bayern-Regierungschef Markus Söder sind für eine Bundesliga-Fortsetzung trotz Coronavirus. © Guido Kirchner / dpa

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke zeigte sich erfreut über das Entgegenkommen der beiden Politiker: "Das ist ein großer Vertrauensvorschuss und ich bin Armin Laschet und Markus Söder sehr dankbar, dass sie uns diesen Vertrauensvorschuss geben. Fußball ist eine Möglichkeit, Millionen Fans wieder etwas mehr Lebensfreude zu geben."

Coronavirus in NRW: Zahl der Staus im Land nimmt deutlich ab

18.33 Uhr: NRW - Genau 1795 Staumeldungen hat der ADAC von Mittwoch vor Ostern bis zum vergangenen Sonntag auf den Autobahnen in NRW registriert. Das seien in Folge der coronavirus-bedingten Kontaktbeschränkungen 81 Prozent weniger gewesen als in den Osterferien 2019, teilte der ADAC mit.

Im entsprechenden Zeitraum des vergangenen Jahres sei 9427 Mal Stau oder stockender Verkehr gemeldet worden. Die gesamte Staulänge habe sich von gut 17 000 auf 1350 Kilometer verringert. Das sei ein Rückgang von 92 Prozent in Coronavirus-Zeiten.

18.06 Uhr: In Sachsen besteht bereits Mundschutz-Pflicht, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern wollen bis zum Montag (27. April) nachlegen. In NRW ist diese Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus bisher noch nicht landesweit angedacht.

Coronavirus in NRW: Keine Mundschutz-Pflicht - nicht genügend Schutzmasken vorhanden

Gegenüber dem Westfälischen Anzeiger sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU): "Auf eine Maskenpflicht verzichten wir auch deshalb, weil der Handel aktuell nicht sicherstellen kann, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger mit genügend Alltags-Masken versorgen können."

Gleichwohl richtete der CDU-Politiker einen dringenden Appell an die Bevölkerung: "Wir empfehlen den Menschen – insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkauf im Einzelhandel – dringend den Gebrauch von Alltags- oder Community-Masken."

17.43 Uhr: NRW - Nach mehrwöchigen Schließungen aufgrund des Coronavirus haben in NRW am Montag (20. April) zahlreiche Geschäfte wieder geöffnet. Der Andrang der Kunden hielt sich zunächst aber in Grenzen, wie dpa-Reporter berichteten.

Coronavirus in NRW: Öffnung der Geschäfte läuft langsam an

Die Königsallee in Düsseldorf blieb demnach trotz vieler wiedereröffneter Geschäfte von großem Andrang verschont. Auch in Köln standen Verkäufer mit Mundschutz in vielen kleinen Geschäften erst einmal recht einsam da. Gegen Mittag wurde es dann etwas voller.

Zu Hardeck in Bochum, mit einer Verkaufsfläche von rund 40 000 Quadratmetern eines der großen Möbelhäuser in NRW, kamen am Montagmittag immerhin etwa 350 Kunden. Bis zu 4000 Kunden dürfte Hardeck gleichzeitig in das Möbelhaus in der Nähe des ehemaligen Opel-Geländes lassen. "Wir machen aber bei 2000 Schluss", erklärte Martin Diehl von der Geschäftsleitung.

Eine Verkäuferin im Vintage-Laden "Think Twice" im Belgischen Viertel in Köln befürwortete, dass insgesamt noch nicht so viele Kunden unterwegs seien. "Man kann ja nicht jedem hinterherrennen, man muss auf die Vernunft der Leute setzen." Zunächst gehe es noch nicht um Umsätze - aber es sei gut, dass der Betrieb wieder anlaufe. Wirklich auf den Prüfstand dürfte die neue Shopping-Realität wohl erst am Wochenende kommen.

Coronavirus in NRW: Fortuna Düsseldorf trainiert wieder im Arena-Sportpark

17.20 Uhr: NRW - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf ist am Montag zum Training wieder in den Arena-Sportpark am Stadion zurückgekehrt und hat dort am Vormittag die erste Einheit absolviert. Die Profis hatten zuvor wegen der Ausbreitung Coronavirus in NRW zwei Wochen das Nachwuchsleistungszentrum des Clubs am Flinger Broich für die eingeschränkten Übungseinheiten genutzt. Im Sportpark stehen Spielern und Trainern jetzt wieder alle Kabinen und verschiedene Räumlichkeiten zur Verfügung. Die Trainingseinheiten finden aber weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

"Die Entscheidung, auf unser Trainingsgelände im Arena-Sportpark zurückzukehren, ist ein weiterer kleiner Schritt zurück zur Normalität, auch wenn unser Training natürlich weiterhin in Gruppen stattfinden muss", sagte Trainer Uwe Rösler.

Coronavirus in NRW: Nur wenige Corona-Fälle in Gefängnissen

16.53 Uhr: NRW - Innerhalb des Justizvollzugs in NRW halten sich die Folgen der Coronavirus-Pandemie bisher noch in Grenzen. Mit Stand Freitag (17. April, 14 Uhr) seien drei Häftlinge und 30 Beschäftigte positiv getestet worden, sagte ein Sprecher des Justizministeriums am Montag der dpa. Die drei Inhaftierten befinden sich demnach im offenen Vollzug. Einer wurde in seiner Wohnung in Quarantäne gesetzt, die anderen innerhalb der jeweiligen JVA.

In einem aktuellen Bericht an den Rechtsausschuss teilte das Ministerium mit, das in 32 von 35 Haftanstalten Quarantänebereiche eingerichtet worden seien, die jederzeit in Betrieb genommen werden könnten. Neuankömmlinge in einer JVA, die in den Tagen vorher Kontakt mit anderen Menschen hatten, werden demnach vorsorglich für 14 Tage getrennt von den anderen Gefangenen untergebracht.

Coronavirus in NRW: Gesundheitsminister Spahn geht von Fortbestand der Kontakt-Einschränkungen aus

16.26 Uhr: Das Abstandsgebot und verschärfte Hygiene-Regelungen werden im Kampf gegen das Coronavirus laut Jens Spahn (CDU) "über Monate" fortbestehen. Das sagte der Gesundheitsminister laut BILD im heute-journal.

"Bis es einen Impfstoff gibt, werden wir miteinander und aufeinander aufpassen müssen" mahnte Spahn, der betonte, man wolle die Neuinfektionen unter den aktuellen Zahlen von 3.000 bis 4.000 pro Tag halten. Dafür werde man im Laufe des kommenden Monats die Gesundheitsämter mit einem Förderprogramm von bis zu 150.000 Euro ausstatten, um Tracking-Apps zur Quarantäne-Kontrolle zu ermöglichen.

+ Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht davon aus, dass die Einschränkungen wegen des Coronavirus weiter bestehen bleiben. © Marijan Murat/dpa

16.08 Uhr: Die bisherigen Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie in Deutschland sind nach Darstellung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erfolgreich gewesen. "Der Ausbruch ist - Stand heute - wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden", sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin.

15.50 Uhr: Zum Thema "Maskenpflicht" erklärt Angela Merkel: "Sie können bei sachgerechter Anwendung einen Beitrag leisten. Wir müssen sicherstellen, dass wir für jeden Bürger, dem wir eine Maskenpflicht auferlegen, mindestens eine Maske zur Verfügung stellen. Dabei gilt es auch zu schauen, wo das Tragen sinnvoll ist."

Coronavirus in NRW: Angela Merkel äußert sich zu einer Maskenpflicht

Dazu betont die Bundeskanzlerin, dass eine Maskenpflicht nicht die Aufgabe des Bundes sei. Einzelne Städte in NRW wie Münster (Update von 15.13 Uhr) haben sie bereits eingeführt.

15.43 Uhr: Einmal mehr betont Angela Merkel, wie wichtig es sei, die Infektionsketten nachzuverfolgen. Dafür sollen bei den Gesundheitsämtern mobile Teams eingeführt werden. "Ohne eine bessere Erfassung werden die Lockerungen nicht die gewünschte Wirkung entfalten."

15.39 Uhr: Angela Merkel warnt davor, sich voreilig in Sicherheit zu wiegen. "Wenn wir jetzt Beschränkungen aufheben und Lockerungen machen, wissen wir nicht genau, was die Folge davon ist. Deshalb müssen wir schrittweise, langsam und vorsichtig vorgehen. Es wäre jammerschade, wenn wir sehenden Auges in einen Rückschritt gehen. Wir dürfen keine Sekunde leichtfertig werden."

Coronavirus: Angela Merkel dankt Bürgern nach Corona-Kabinett für ihre Disziplin

15.34 Uhr: Nach der Sitzung des Corona-Kabinetts hat sich Angela Merkel an die Presse gewandt. Zunächst dankt sie dabei den Bürgern und Bürgerinnen. "Die Reproduktionszahl ist auf unter 1 gesunken, wir haben an etlichen Tagen mehr Genesene als Neuinfizierte. Das ist vorneweg allen Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken, die alle Einschränkungen mit Disziplin getragen haben."

15.21 Uhr: In der Coronavirus-Krise sind Krankschreibungen per Telefon nun doch weiterhin per Telefon möglich. Das teilte der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses im Gesundheitswesen, Josef Hecken (60), am Montag mit. Zuvor hatte es massive Kritik gegeben.

15.13 Uhr: Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hat die Stadt Münster als erste nordrhein-westfälische Großstadt eine Maskenpflicht beschlossen. Sie soll ab kommendem Montag (27. April) in Läden, auf Märkten, in Bussen und öffentlichen Bereichen der städtischen Verwaltungsgebäude gelten, sagte eine Sprecherin der Stadt Münster am Montag. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Coronavirus in NRW: Münster führt die Maskenpflicht beim Einkauf ein - Bußgeld nicht vorgesehen

Die Stadt will damit auf das rege Treiben in der Innenstadt reagieren, welches seit der Wiedereröffnung kleiner Läden in Münster herrsche. Alternativ zu einer Maske reiche auch ein Schal oder ein Tuch vor dem Mund aus. Wer gegen die Maskenpflicht verstoße, der dürfe aus Geschäften oder Bussen verwiesen werden. Bußgelder seien zunächst nicht vorgesehen.

14.45 Uhr: Die schrittweise Öffnung der Schulen in NRW sorgt bei den Rektoren und Direktoren für Skepsis. Sie bezweifeln, dass die Umsetzung so vonstatten gehen kann wie geplant.

In einem am Montag (20. April) veröffentlichten Offenen Brief warnt die Schulleitungsvereinigung (SLV) NRW, an den meisten Standorten seien weder die räumlichen noch die personellen Voraussetzungen für eine Schulöffnung gegeben.

Noch bis Mittwoch (22. April) haben die Schulen Zeit, um vor Ort die von der Regierung empfohlenen Hygienemaßnahmen und Schutzregelungen umzusetzen. Dazu gehört unter anderem, dass stetig gewährleistet ist, dass die Schüler untereinander 1,5 Meter Sicherheitsabstand haben. Auf eine Maskenpflicht wird stattdessen verzichtet.

14.32 Uhr: Schlechte Nachrichten für Alleinerziehende und Eltern: Nordrhein-Westfalen will zunächst keine weiteren beitragsfreien Kita-Monate wegen des Coronavirus garantieren.

"Ich halte es für ein falsches Signal, bereits jetzt festzulegen, dass Kitas und Tagespflege auch im Juni und Juli nur in der Notbetreuung laufen sollen", sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Düsseldorf.

Coronavirus in NRW: Bayern setzt Kita-Gebühren für drei Monate aus

"Wir streben an, unter entsprechenden hygienischen Voraussetzungen, die frühkindliche Bildung vor der Sommerpause für die Kinder in Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen."

Zuvor hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, dass Eltern in den kommenden drei Monaten keine Kita-Gebühren zahlen müssen, solange diese wegen der Coronavirus-Krise geschlossen seien.

14.05 Uhr: Erst vor wenigen Tagen hat die NRW-Regierung das sogenannte Pandemie-Gesetz verabschiedet. Jetzt erklärt die SPD es für ungültig. Warum?

Der Grund sei, dass im verkündeten Gesetzestext ein Passus entfalle, der im Landtag so noch von CDU, FDP, SPD und Grünen beschlossen worden sei.

Parlament hat das #Pandemiegesetz beschlossen u. in Kraft treten lassen. So ist der Schutz der Gesundheit im Notfall gesichert. „Klug und umsichtig“ ist die Devise. Wir denken gleichzeitig über Teil-Lockerungen der Maßnahmen nach ➡️das eine tun und das andere nicht lassen. #ltnrw pic.twitter.com/yTOJTOFJiX — CDU-Fraktion NRW (@CDUNRW_Fraktion) April 14, 2020

Coronavirus in NRW: Pandemie-Gesetz sollte neu verkündet werden

"Folglich sind alle behördlichen Anordnungen und Maßnahmen, die im Vertrauen auf dieses Gesetz in der letzten Woche veranlasst wurden, ohne Rechtsgrund erfolgt", heißt es in einem Schreiben von SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty an den Landtagspräsidenten.

Er habe Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Sonntag (19. April) "dringend gebeten, das Gesetz schnellstmöglich komplett neu auszufertigen und zu verkünden".

Der SPD zufolge fehlt im Text, der im Gesetzesblatt veröffentlicht wurde, ein Passus zur Veränderung der Rechte von Stadträten bei einer Haushaltssperre.

13.45 Uhr: Die Mitglieder des Kommunalrates des Regionalverbands Ruhr beklagen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie in einem Brief an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet eine aus ihrer Sicht nicht ausreichende Einbindung der Kommunen in die Aktivitäten der Landesregierung.

Zahlreiche Entscheidungen werden die kommunale Ebene direkt oder indirekt betreffen, heißt es. "Anders als bisher", so der Appell der Landräte und Oberbürgermeister, "muss die Landesregierung daher die Fachkenntnisse und Erfahrungen aus den Kreisen und Städten annehmen und die Kommunen mehr einbinden."

+ Armin Laschet bekommt für sein Vorgehen während der Coronavirus-Krise Kritik von den Kommunen. © Federico Gambarini/dpa

Coronavirus in NRW: Neuer Erreger breitet sich in Wäldern aus - wegen Covid-19?

13.05 Uhr: Wegen der Coronavirus-Pandemie findet die kommende Sitzung des Stadtrates im RuhrCongress statt. Grund für die Auswahl des alternativen Sitzungsortes ist, dass im RuhrCongress bei Einhaltung der Sicherheitsabstände für die interessierten Bürger mindestens genauso viele Besucherplätze angeboten werden können, wie zu „normalen“ Zeiten im Ratssaal.

12.55 Uhr: Im Ruhrgebiet grassiert neben dem Coronavirus derzeit noch ein anderer Erreger, der vor allem für bestimmte Salamander-Arten tödlich ist.

Ein Experte hat zwischen der Tier-Seuche und Sars-CoV-2 einen Zusammenhang gezogen. So trete die sogenannte Salamanderpest vor allem dort auf, wo viele Menschen zusammenkommen, zum Beispiel bei Waldspaziergängen.

Ein tödlicher Erreger aus Asien führt derzeit zu einem großen Salamendersterben in den Wäldern des Ruhrgebiets.https://t.co/eZqQQPHaLI — RUHR24 Dortmund (@RUHR24Dortmund) April 20, 2020

Coronavirus in NRW: Maskenpflicht für städtische Gebäude in Dorsten

12.30 Uhr: Ab Montag dürfen in NRW kleine Geschäfte bis 800 Quadratmeter wieder öffnen. Allerdings muss der Kundenbetrieb so geregelt sein, dass das Infektionsrisiko möglichst gering bleibt.

Konkret bedeutet dies, dass die einzelnen Läden nur eine begrenzte Anzahl an Kunden reinlassen, so wie es in der Vergangenheit auch Supermärkte gemacht haben. Zudem bitten die Händler, bei der Bezahlung auf Bargeld zu verzichten.

11.55 Uhr: Dorsten im Ruhrgebiet führt eine Maskenpflicht in ihren städtischen Verwaltungsgebäuden ein. Ab Dienstag (21. April) würden die rund 1200 Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Gebäude bis auf Weiteres grundsätzlich nur noch mit einem Mund-Nasen-Schutz (MNS) betreten, teilte die Stadt am Sonntag mit.

Die Regelung gelte auch für Bürger. Bürger ohne eigenen Mund-Nasen-Schutz können einen Einweg-MNS zum Preis von einem Euro am Eingang des jeweiligen Verwaltungsgebäudes kaufen.

Coronavirus in NRW: Dorsten führt Maskenpflicht in ausgewählten Einrichtungen ein

Ab Donnerstag (23. April) gelte die Pflicht auch in den Kindertagesstätten der Stadt, allerdings nur für Erwachsene. Ab Dienstag dann auch auf dem Wertstoffhof der Stadt. "Uns muss klar sein, dass die Coronavirus-Krise noch nicht beendet ist. Daher gilt weiterhin, gemeinsam alles dafür tun, mögliche Infektionsketten zu durchbrechen. Und dafür ist der Mund-Nasen-Schutz ein geeignetes Mittel", erklärte Tobias Stockhoff (CDU).

10.30 Uhr: Noch soll die Kontaktsperre bis mindestens zum 4. Mai andauern. Für die Menschen in NRW bedeutet dies eine Verlängerung der sozialen Isolation.

In Dortmund stimmt man sich derweil auf ein Ende dieser zwanghaften Corona-Vereinsamung ein und freut sich auf viele Dinge, die die Ruhrgebietsmetropole im Frühling und Sommer zu bieten hat. Zum Beispiel auf die Heimspiele des BVB, gemütliche Runden am Phoenix See oder im hippen Kreuzviertel.

Coronavirus in NRW: Universität Duisburg-Essen vermisst ihre Studenten

10.17 Uhr: Wegen der Coronavirus-Pandemie hatte die Regierung den Start des Sommersemesters auf den 20. April verschoben. Jetzt ist es endlich so weit und die Studenten starten mit ihren (vorerst) digitalen Kursen und Vorlesungen.

Auf dem Campus der Universität Duisburg-Essen vermisst man derweil das rege Treiben. Am Morgen ist es dort so leer wie noch nie.

#Semesterstart: Normalerweise freuen wir uns über einen quirligen #Campus, über viel Betrieb, volle Wege, Gänge und Cafeterien. In diesem Sommer ☀️ bleibt es erst einmal ruhig, wie hier in #Essen. Wir wünschen Euch dennoch von en einen guten Anfang an der #UDE! *asc pic.twitter.com/HeH1IyInHz — Uni Duisburg-Essen (@unidue) April 20, 2020

9.50 Uhr: Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hat eine generelle Erhöhung des Kurzarbeitergeldes in der Corona-Pandemie abgelehnt.

Der Rheinischen Post sagte er, dass der monatliche Verdienstausfall für Arbeitnehmer sehr unterschiedlich sei. Vielfach würden Unternehmen das Kurzarbeitergeld zu günstigen steuerlichen Konditionen aufstocken. "Deswegen müssen wir differenziertere Möglichkeiten in Betracht ziehen, um besonders belasteten Arbeitnehmern wirksam helfen zu können", so Pinkwart.

Coronavirus in NRW: Aufstockung des Kurzarbeitergeldes gefordert

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte sich für eine Anhebung des Kurzarbeitergeldes ausgesprochen. Eine Aufstockung von 60 auf 80 Prozent der Nettoeinbußen (87 Prozent bei Arbeitnehmern mit Kindern) für Mai, Juni und Juli halte er für plausibel, so Heil gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Die Grünen hatten sogar bis zu 90 Prozent Ausgleich bei kleineren Einkommen gefordert. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatten Forderungen nach einer Aufstockung des Kurzarbeitergeldes erhoben.

+ NRWs Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hat sich zur Mundschutz-Debatte geäußert. © Federico Gambarini/dpa

9.25 Uhr: In Hagen stehen derzeit zwei Mehrfamilienhäuser unter Quarantäne. Weil sich allerdings nicht alle 60 Bewohner an die Maßnahme gehalten und ihre Wohnungen trotzdem verlassen hätten, müssen die Häuser nun von der Polizei und vom Ordnungsamt bewacht werden.

Daher stehe jetzt rund um die Uhr ein Wagen des Ordnungsamtes vor der Tür, um die Einhaltung der Quarantäne zu kontrollieren. Es sei das erste Mal, dass in Hagen die Quarantäne ganzer Häuser auf diese Weise kontrolliert werden müsse.

Coronavirus in NRW: Bewohner von Mehrfamilienhäuser in Hagen positiv getestet

In der vergangenen Woche waren drei Bewohner der Häuser positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden, sagte die Sprecherin.

Da sich die betroffenen Personen entgegen der Anordnung außerhalb des Hauses bewegt hatten, gelten nun alle anderen Bewohner der Häuser als Kontaktpersonen und müssen ebenfalls für zwei Wochen in Quarantäne. Die Bewohner sollten in den kommenden Tagen alle getestet werden, teilte die Stadt mit.

Coronavirus in NRW: Kleine Geschäfte öffnen in Nordrhein-Westfalen

9.15 Uhr: In Unna musste die Polizei am vergangenen Wochenende zu etlichen Einsätzen, die mit dem Coronavirus in Verbindung standen, ausrücken. In einem Supermarkt in Bergkamen wurde es jedoch besonders kurios.

Dort lief ein 38-Jähriger aus Werne an der Warteschlange vorbei, um sich vorzudrängeln. Absichtlich hustete er im Vorbeigehen einer 31-jährigen Bergkamenerin gezielt ins Gesicht. Hinweise auf eine Infektion mit Sars-CoV-2 liegen zwar nicht vor, dennoch wird nun strafrechtlich gegen den 38-Jährigen ermittelt.

#Coronavirus: Polizei zählt am Wochenende 38 Einsätze im Kreis Unna



Zur Pressemeldung: https://t.co/PGEGFyejjw pic.twitter.com/liPraLc1fK — Polizei NRW UN (@polizei_nrw_un) April 20, 2020

Update, Montag (20. April), 6.24 Uhr: Nach einem wochenlangen Shutdown wegen des Coronavirus soll in Nordrhein-Westfalen heute ein Stück Normalität zurückkehren. Viele Geschäfte dürfen wieder öffnen. Außerdem starten die Universitäten im Land ins digitale Sommersemester.

Coronavirus in NRW: Geschäfte öffnen heute wieder - Semesterstart an Universitäten

Dazu gehören alle Läden mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern, außerdem gelten Ausnahmen etwa für:

Autohäuser

Fahrradläden

Möbelhäuser

Babyfachmärkte



Allerdings gelten strenge Vorgaben. Dabei am wichtigsten: Abstand halten. Am 4. Mai sollen dann auch die Friseure in NRW wieder öffnen*.

An den Hochschulen in NRW startet außerdem für Hunderttausende Studierende das Sommersemester - aufgrund der Coronavirus-Pandemie allerdings ausschließlich online.

Bis Präsenzveranstaltungen an den 70 Universitäten und Hochschulen in NRW wieder möglich sind, werden viele Studierende im Land zum großen Teil vor dem Bildschirm im Videochat statt im Hörsaal sitzen.

"Nach diesem Semester verfügen Lehrende über ein größeres Repertoire an didaktischen Möglichkeiten": Katrin Stolz - Leiteren des zhb-Bereichs Hochschuldidaktik - beantwortet Fragen zum neuen TU-Portal "Digitale Lehre". https://t.co/sHOrmkBXdA @TU_Dortmund — HD TU Dortmund (@zhb_hd) April 15, 2020

Coronavirus in NRW: BVB-Boss Joachim Watzke steht im leeren Stadion

21.45 Uhr: Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer des BVB, fehlen die Spiele mit Fans in der Fußball-Bundesliga. "Aber die Pandemie-Situation ist leider so, wie sie ist", sagte der 60-Jährige der Funke-Mediengruppe. "Wir müssen das Beste daraus machen."

Den Anblick der leeren Ränge im Westfalenstadion scheint Watzke aber gewohnt zu sein: "Ich kenne die leere Südtribüne gut, weil ich zurzeit manchmal, um Kraft zu tanken, alleine durch das Stadion gehe und vor ihr stehen bleibe", sagte er.

+ BVB-Boss Hans-Joachim Watzke © Roland Weihrauch/dpa

18.52 Uhr: Für einige Tausend Schüler gilt ab Donnerstag (23. April) in NRW wieder die Schulpflicht. Dazu gehören nach Angaben des Schulministeriums Schüler in Abschlussklassen an weiterführenden Schulen, Förderschulen und Berufskollegs, die vor Prüfungen stehen.

Eine Ausnahme bilden die Schüler, die kurz vor dem Abitur stehen. Ihnen stünde frei, ob sie zum Unterricht kommen möchten oder nicht. Eine Schulpflicht bestünde für sie keine. Schüler mit Vorerkrankungen können nach Rücksprache von der Schulpflicht befreit werden.

Coronavirus in NRW: Mehrheit der Bürger für generelle Maskenpflicht

17.50 Uhr: Die Mehrheit der NRW-Bürger ist für eine Maskenpflicht und die freiwillige Nutzung von sogenannten Coronavirus-Apps. Das geht aus dem aktuellen NRW-Trend hervor, den das Forschungsinstitut Infratest dimap im Auftrag des WDR-Magazins "Westpol" erstellt hat.

Bislang gilt lediglich die dringende Empfehlung, in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie beim Einkaufen einen Mundschutz zu tragen. Ab Mai sollen dann die Corona-Apps, die zur Eindämmung der Pandemie erstellt wurden, verfügbar sein.

16.13 Uhr: Viele Friseure - und vor allem deren Kunden - warten sehnsüchtigst darauf: Ab dem 4. Mai dürfen die Figaros in NRW und allen anderen Ländern der Republik wieder öffnen. Aufgrund des Coronavirus gelten allerdings strenge Auflagen. Nicht nur die Friseure selbst sollen sich schützen, sondern auch die Kunden.

Herne/NRW: Kriminelle nutzen Coronavirus-Trubel um Toilettenpapier aus

15.39 Uhr: In Herne haben Kriminelle offenbar den Trubel um frisch eingetroffenes Toilettenpapier in einem Supermarkt für ihre Machenschaften ausgenutzt.

Wie die Polizei Bochum mitteilt, hätten die Kriminellen im Gedränge in einem Supermarkt in an der Roonstraße in Herne-Baukau eine Frau bestohlen, während diese sich auf einen Zehnerpack Toilettenpapier stürzte. Die begehrte Ware war gerade in das Regal befüllt und von einer Menschentraube umlagert worden.

An der Kasse stellte die Kundin dann fest, dass man ihr die Geldbörse aus dem Einkaufsbeutel entwendet hat. Nun sucht die Polizei Zeugen der Tat vom 16. April.

Coronavirus: Kanzleramtschef hält "Herdenimmunität" für untauglich

15.12 Uhr: Kanzleramtschef Helge Braun hält die Strategie einer "Herdenimmunität" für untauglich im Kampf gegen das Coronavirus in Deutschland.

"Um nur die Hälfte der deutschen Bevölkerung in 18 Monaten zu immunisieren, müssten sich jeden Tag 73.000 Menschen mit Corona infizieren", sagte Braun der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "So hohe Zahlen würde unser Gesundheitssystem nicht verkraften und könnten auch von den Gesundheitsämtern nicht nachverfolgt werden. Die Epidemie würde uns entgleiten."

+ Kanzleramtschef Helge Braun hält Herdenimmunität in Deutschland für untauglich. © Oliver Killig/zb/dpa

Mit Herdenimmunität meinen Wissenschaftler die Immunität eines so großen Prozentsatzes der Bevölkerung nach einer Infektionswelle, dass die weitere Ausbreitung der Krankheit zum Erliegen kommt. Stattdessen setzt der CDU-Politiker auf den Kurs der Bundesregierung um Kanzlerin Angela Merkel: "Daher lautet die Strategie, Ansteckungen zu vermeiden und bezüglich der Immunität auf die Einsatzfähigkeit eines Impfstoffs zu warten."

Weitere Nachrichten zum Coronavirus in NRW aus der vergangenen Woche.

