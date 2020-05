Coronavirus NRW: Frau aus Bochum an Covid-19 gestorben +++ Land meldet die meisten Neuinfektionen

Live-Ticker zur Covid-19-Pandemie

Das Coronavirus schränkt das Leben in NRW ein, doch es gibt immer mehr Lockerungen. Alle Infos gibt es bei uns im Covid-19-Live-Ticker.

19.47 Uhr: Ab Montag fährt die Bahn den Zugverkehr in NRW langsam wieder hoch. Fahrgäste müssen jedoch mit einigen Änderungen und kuriosen Regelungen rechnen.

Coronavirus in NRW: Seniorin aus Bochum stirbt an Covid-19 - Bürger halten sich an Abstandsregeln

16.29 Uhr: In Bochum ist eine Frau an den Folgen von Covid-19 gestorben. Das teilt die Stadt am Nachmittag mit. Damit steigt die Zahl der Toten durch das Coronavirus in Bochum auf 17.

Bei der Frau soll es sich um eine Seniorin (Geburtsjahr 1934) handeln. Sie starb in einem Krankenhaus. Insgesamt hatten sich 440 Bochumer mit dem Coronavirus angesteckt. 382 sind bereits gesund, 40 sind noch infiziert.

Das erste Mai-Wochenende ist in Bochum ruhig verlaufen. Die Bilanz: "Nach wie vor halten sich die Bochumerinnen und Bochumer weitgehend vorbildlich an das Kontakt- und das Ansammlungsverbot" berichtet die Stadt.

Das galt mit Einschränkungen auch für die beiden Kundgebungen am Tag der Arbeit. Weil an einer davon zu viele Menschen teilnehmen wollten, musste die Polizei jedoch Platzverweise erteilen. Ansonsten sei es ruhig geblieben.

+ Das Löwendenkmal an der Königsallee hat ein Mundschutz mit der Aufschrift Abi 20 umgebunden bekommen. © Caroline Seidel/dpa

Coronavirus in NRW: Zahl der aktiven Covid-19-Fälle steigt im Vergleich am stärksten

15 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in NRW haben in den vergangenen Wochen abgenommen. Jetzt hat das Robert Koch-Institut aktuelle Zahlen herausgegeben.

Demnach sind seit Beginn der Covid-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen bis heute insgesamt 33.428 Fälle gemeldet worden. Das sind 212 mehr als am Vortrag. Mehr als 25.000 Menschen haben die Erkrankung bereits überstanden. 1.287 Personen starben bislang an den Folgen der Krankheit.

Während die Zahl der Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner in NRW geringer ist, als etwa in Baden-Württemberg oder Bayern, ist der absolute Anstieg der Fälle dort am stärksten. Dennoch nimmt die Zahl der Neuinfektionen insgesamt weiter ab. Zum Vergleich: Am 1. Mai waren in NRW noch fast 400 neue Fälle gemeldet worden.

Bundesland Anzahl Fälle Differenz zum Vortag Fälle/ 100.000 Einwohner Todesfälle Baden-Württem­berg 32.291 +145 292 1.412 Bayern 42.792 +134 327 1.910 Berlin 5.976 +33 159 154 Brandenburg 2.905 +19 116 122 Bremen 875 +4 128 30 Hamburg 4.631 +22 252 164 Hessen 8.524 +38 136 370 Mecklenburg-Vorpommern 698 +3 43 18 Niedersachsen 10.283 +37 129 453 Nordrhein-West­falen 33.428 +212 186 1.287 Rhein­land-Pfalz 6.133 +34 150 176 Saarland 2.605 +8 263 138 Sachsen 4.696 +79 115 165 Sachsen-Anhalt 1.576 +5 71 44 Schles­wig-Holstein 2.738 +10 95 113 Thüringen 2.345 +10 109 93 Gesamt 162.496 +793 195 6.649 Quelle: Robert Koch-Institut (Stand: 3. Mai 2020)

Coronavirus in NRW: Rewe bietet Rabatt für Helfer - Grundschulen bereiten Öffnung vor

14.15 Uhr: Die Supermarkt-Kette Rewe aus Köln startet eine Corona-Aktion für ihre Kunden aus dem Gesundheitswesen*. Drei Monate sollen Mitarbeiter von Krankenhäuser, Arztpraxen oder Pflegeheimen einen Rabatt in Höhe von Prozent bekommen. Doch um an den Rabatt zu kommen, muss man zunächst ein paar Daten preisgeben.

13.25 Uhr: NRW bereitet sich in dieser Woche auf einen Wiedereintritt der ersten Grundschüler in die Schule vor. Am Donnerstag (7. Mai) beginnen in Nordrhein-Westfalen zusätzlich die Viertklässler mit dem Unterricht. Alle weiteren Schritte stünden unter dem Vorbehalt der Beratungen zwischen Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin am Mittwoch, hieß es in Düsseldorf.

Zum Start in den Unterricht herrschen auch für Grundschüler Abstandsregelungen und Hygieneauflagen. Damit soll ein sprunghafter Anstieg der Corona-Infektionszahlen vermieden werden.

NRW: Erste Messe im Kölner Dom trotz Coronavirus

12.48 Uhr: Im Kölner Dom hat am Sonntag der erste öffentliche Gottesdienst seit dem 14. März stattgefunden. In den vergangenen Wochen habe man sich mit der Übertragung von Gottesdiensten im Internet beholfen, sagte Kardinal Rainer Maria Woelki zur Begrüßung. "Viele haben einfach als Corona-Engel gearbeitet und alte und gefährdete Menschen im Blick gehabt." Es sei schön, jetzt auch wieder gemeinsam die heilige Messe feiern zu können.

Es galten zahlreiche Schutzbestimmungen gegen eine Verbreitung des Coronavirus. Zugelassen waren lediglich 122 Teilnehmer, die im Abstand von zwei Metern in den Kirchenbänken saßen. Aufgeklebte Punkte auf dem Boden wiesen den Gläubigen den Weg durch die Kathedrale. Auf gemeinsamen Gesang wurde verzichtet.

+ Besucher gehen in den Kölner Dom. Im Kölner Dom hat heute der erste öffentliche Gottesdienst seit dem 14. März stattgefunden. © Christoph Driessen/dpa

11.53 Uhr: Die seit zwei Wochen in NRW wieder geöffneten Möbelhäuser haben der Möbel-Industrie in Deutschland in der Corona-Krise wieder einen leichten Aufschwung gegeben. Die Branche hofft aber nun, dass durch weitere Öffnungen von Möbelhäusern in Deutschland wieder mehr Aufträge eingehen.

Coronavirus in NRW: Möbelproduzenten haben Einbußen zu beklagen

Historische Einbrüche von bis 25 Prozent hatten die deutschen Möbelproduzenten zuletzt zu beklagen, sagte ein Sprecher der deutschen Möbelindustrie (VDM) der Deutschen Presse-Agentur. Aufgrund fehlender Aufträge hätten im April knapp 80 Prozent der deutschen Hersteller Kurzarbeit einführen müssen, sagte VDM-Geschäftsführer Jan Kurth. "Auch zur Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland brauchen wir dringend weitere flächenunabhängige Öffnungen im Möbelhandel."

10.30 Uhr: Das Thema Urlaub spielt in den Köpfen der Menschen in NRW trotz Coronavirus nach wie vor eine große Rolle - immerhin ist das einer der wenigen Zeiträume, um aus dem Alltag zu kommen und abzuschalten. Wichtig erscheint daher die Frage, wann die Bundesregierung die weltweite Reisewarnung aufhebt oder zurückfährt.

Urlaub 2020 trotz Coronavirus: Heiko Maas nimmt Stellung

Dazu äußerte sich nun Außenminister Heiko Maas (SPD). Gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe warb er für Besonnenheit bei der Aufhebung der weltweiten Reisewarnungen. "Wenn Leute nicht nur wieder ins Ausland fliegen können, sondern auch mit hinreichender Sicherheit zurückkommen, dann können wir die Reisewarnung schrittweise zurückfahren", sagte der SPD-Politiker. "Es darf dabei aber keine Schnellschüsse geben. Wir können und werden im Sommer nicht noch einmal eine Viertelmillion Menschen aus dem Urlaub zurückholen."

+ Außenminister Heiko Maas (SPD) mahnt zur Besonnenheit in Sachen Aufhebung der weltweiten Reisewarnung. © Kay Nietfeld/dpa

Die Grenzen in Europa dürften laut Maas "keinen Tag länger als nötig" geschlossen bleiben. Aber auch bei den Grenzöffnungen müsse die Regierung "kontrolliert und koordiniert vorgehen, um nicht die Fortschritte im Kampf gegen das Coronavirus aufs Spiel zu setzen, für die wir alle in den letzten Wochen einen Teil unseres normalen Lebens geopfert haben".

9.49 Uhr: NRW - Das Ruhrgebiet wird zunehmend zu einem Zentrum für die Gründung von Start-ups in Deutschland, wie die dpa berichtet. Allerdings gestaltet sich die Krise um das Coronavirus für die jungen Unternehmen als finanziell schwierig. Nur 45 Prozent haben sich in NRW Geld von einer Bank geliehen. Bundesweit liegt dieser Anteil mit 55 Prozent deutlich höher.

NRW: Auswirkungen des Coronavirus auf Start-ups noch unklar

Wie sich die Pandemie auf die Gründerszene im Ruhrgebiet auswirke, lasse sich momentan noch kaum abschätzen, so Lutz Granderath, Standortleiter von PwC in Essen. In einer Krise komme es aber auf Innovationskraft und kreative technologische Lösungen an. "Und das ist eine klare Stärke der Start-ups."

Update, Sonntag (3. Mai), 8.12 Uhr: Nordrhein-Westfalen bereitet sich auf eine neue Normalität in Zeiten des Coronavirus vor. Diese soll zwar gekennzeichnet sein von Maskenpflicht und Abstandhalten, gleichzeitig erhalten die Bürger am morgigen Montag (4. Mai) aber einen Teil ihrer vor Wochen eingeschränkten Freiheiten zurück.

+ Zoos, Parks und Spielplätze dürfen in NRW trotz des Coronavirus wieder öffnen. © dpa

Zoos, botanische Gärten, Museen, Schlösser und Galerien dürfen dann wieder öffnen, Bildungseinrichtungen wie Volkshochschulen und Musikschulen können den Betrieb wieder aufnehmen. Erstmals seit über sechs Wochen stehen auch Friseure wieder zur Verfügung.

Füreinander – weiterhin 1,5 Meter Abstand zueinander. Das Kontaktverbot und die Maskenpflicht werden verlängert. Alle Maßnahmen im Überblick auf: https://t.co/3GxA6vUCVG #NRWkanndas pic.twitter.com/wbZuvuCqwB — Staatskanzlei NRW (@landnrw) May 1, 2020

Coronavirus in NRW: Unklarheiten wegen Rückkehr in die Schule

Viele Unklarheiten gibt es weiterhin beim Thema Schulöffnungen. Der Präsident des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbands (NRWL), Andreas Bartsch, bemängelte widersprüchliche Signale der Landesregierung. "Die Irritationen in der Lehrerschaft sind inzwischen gewaltig", sagte Bartsch der Rheinischen Post (Samstag).

"Wir benötigen eine gute, klare Planung und nicht das ewige Hin und Her der vergangenen Tage." Ministerin Yvonne Gebauer (FDP) müsse sich besser mit Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) abstimmen, forderte Bartsch.

Hinweis: Was vor dem 3. Mai in Sachen Coronavirus in NRW passiert ist, erfahrt ihr in diesem Live-Ticker.

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa