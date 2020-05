Coronavirus/NRW: "Kein Tanz mit dem Tiger" - Laumann kritisiert Aufhebungspläne +++ Masseninfektion in Seniorenheim fordert neun Tote

Live-Ticker zu Covid-19 in NRW

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen geht in NRW zurück. Alle Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Live-Ticker von RUHR24.

In Nordrhein-Westfalen (NRW) ist die Zahl der akuten Infektionen mit dem Coronavirus* rückläufig.

ist die Zahl der akuten Infektionen mit dem Coronavirus* rückläufig. Über 32.000 Personen haben die durch den Sars-CoV-2 Erreger ausgelöste Krankheit Covid-19 bereits überstanden.

ausgelöste Krankheit bereits überstanden. Alle aktuellen Entwicklungen und Beschlüsse zur Corona-Pandemie gibt es im Live-Ticker von RUHR24.de*.

Update, Montag (25. Mai), 22.30 Uhr: In einem Seniorenheim in Langerwehe im Kreis Düren ist im März das Coronavirus ausgebrochen und hat nun neun Tote gefordert. Angehörige von Bewohnern hatten zuvor Alarm geschlagen - und sich an den WDR gewandt, wie der Sender berichtete. Denn innerhalb kürzester Zeit waren in dem Seniorenheim 33 Bewohner und 19 Pflegekräfte positiv auf Covid-19 getestet worden.

Coronavirus in NRW: Masseninfektion in Seniorenheim fordert neun Tote

Nach ersten Angaben soll ein Mann, der Mitte März zur Kurzeitpflege in die Einrichtung kam, das Virus eingeschleppt und dadurch die Masseninfektion ausgelöst haben. Er hatte kurz nach seiner Ankunft grippeähnliche Symptome gezeigt - und nur wenig später in einem Krankenhaus positiv auf Corona getestet worden. Die Angehörigen hatten das Vorgehen und die Kommunikation der Einrichung kritisiert. Lange habe man sie außen vorgehalten und ihnen keine Fragen über die Zustände in dem Seniorenheim in Langerwehe beantwortet.

Die Masseninfektion ereignete sich schon im März und dauerte bis Mitte April an. Doch erst im Nachhinein sei bekannt geworden, dass die Einrichtung erst bei allen Menschen, die in dem Heim leben, Tests veranlasst hätte, nachdem drei weitere Heimbewohner erkrankt waren. In einem ersten Schritt seien nur zwölf Pflegekräfte auf das Coronavirus getestet worden.

Update, Montag (25. Mai), 20.00 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laufmann (CDU) krisierte die Pläne von Thüringen und Sachsen, die durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen aufzuheben.

Coronavirus in NRW: Laumann kritisiert Pläne, Corona-Beschränkungen aufzuheben

Seine Kritik richtet sich insbesondere gegen das Vorhaben von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke): "Ich persönlich halte den Vorstoß des thüringischen Ministerpräsidenten für gefährlich. Das ist kein Tanz mit dem Tiger. Das ist ein Spiel mit dem Feuer", sagte Laumann.

Zwar gebe es derzeit nur noch wenige Neuinfektionen, dennoch halte er das Vorgehen für verantwortlungslos. Wie die Deutsche Presseagentur berichtete, halte er das Vorgehen der NRW-Landesregierung für sicherer. So sagte er, dass es richtig sei, das öffentliche Leben Schritt für Schritt wieder zu öffnen und dabei zu beobachten, wie sich die Infektionszahlen entwickelten.

Coronavirus in NRW: Schulen in Köln setzen Visiere zum Schutz gegen das Coronavirus ein

Update, Montag (25. Mai), 1 9 .30 Uhr: In Köln sollen rund 140.000 Schüler von dieser Woche an mit Visieren aus Kunststoff zum Schutz gegen das Coronavirus ausgestattet werden. Wie die Stadt Köln mitteilte, spende ein Kölner Unternehmen die Visiere. Sie sollen in den nächsten Wochen geliefert werden.

+ In einigen Kölner Schulen sollen Visiere zum Schutz gegen das Coronavirus zum Einsatz kommen © Libor Plíhal/CTK/dpa

Allerdings dienen sie nicht als Ersatz für die Mundschutzmaske, sondern sollen nur als Ergänzung und in den Schulen eingesetzt werden, in denen der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Der Einsatz der Kunststoff-Visiere sei bereits an zwei Schulen getestet worden.

Update, Montag (25. Mai), 17 .30 Uhr: Das die Wirtschaft unter der Coronavirus-Krise so stark gelitten hat, wie seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr, dürfte längst bekannt sein. Und mit den zunehmenden Lockerungen, kommen nun auch immer mehr Pläne ins Gespräch, wie die Wirtschaft nach der Krise nun wieder auf Vordermann gebracht werden könnte.

Coronavirus in NRW: Landesregierung legt 10-Punkte-Impulse zum Restart der Wirtschaft vor

Auch die NRW-Landesregierung hat nun einen Vorschlag aufgestellt und 10 Impulse zur Stärkung von Konjunktur und Wachstum in Deutschland und NRW aufgestellt. Die Maßnahmen sollen über die kurzfristigen Soforthilfe-Pakete hinausgehen und die Wirtschaft in NRW langfristig ankurbeln.

Der Vorschlag der NRW-Regierung zum Neustart der Wirtschaft umfasst unter anderem folgende Punkte:

Öffentliche Investitionen in digitale Netze, moderne Verkehrswege, Infrastruktur und beste Bildung stabilisieren

Härtefallprogramm für Unternehmen ohne kurzfristige Erholungsperspektive auflegen

Unternehmen steuerlich entlasten

Staatliche Genehmigungsverfahren wiederaufnehmen und hinderliche Bürokratie abbauen



Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, Schulen und Universitäten

der öffentlichen Verwaltung, Schulen und Universitäten Wirtschaftswachstum und Klimaschutz zusammen denken

zusammen denken Startbereite Projekte in den Kohleregionen vorziehen

Start-ups in der Krise neue Chancen eröffnen

in der Krise neue Chancen eröffnen Internationale Kooperation als Motor für Konjunktur und Wachstum nutzen

Coronavirus in NRW: Drei Monate Corona-Krise in NRW

Update, Montag (25. Mai), 15.15 Uhr: Seit drei Monaten befindet sich NRW in der Coronavirus-Krise. Am 25. Februar dieses Jahres wurde in Gangelt im Kreis Heinsberg der erste Corona-Fall in NRW gemeldet, wie der WDR berichtet. Danach kam der Stein ins Rollen und es ist viel passiert: Von geschlossenen Schulen, Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht bis hin zu den Lockerungen der letzten Wochen.

Update, Montag (25. Mai), 14.55 Uhr: Wie das NRW-bheute bekannt gab, benötigen Lehrer aus Risikogruppen ab dem 3. Juni ein ärztliches Attest, um sich vom Unterricht wegen des Coronavirus befreien zu lassen.

Coronavirus in NRW: Lehrer aus Risikogruppe müssen Attest vorlegen

Bisher hatte eine schriftliche Erklärung der Lehrer ausgreicht, mit der bestätigt wurde, zu einer Risikogruppe zu gehören. Dazu zählten auch Lehrkräfte, die bereits 60 Jahre und älter waren.

Mit der Attestpflicht hatte das NRW-Schulminisertium auf die Information des Robert Koch-Institus reagiert, dass "eine generelle Festlegung zur Einstufung in eine Risikogruppe nicht möglich sei." Ab dem 3. Juni muss nun ein Arzt bestätigen, dass bei dem betroffenen Lehrer im Falle einer Corona-Infektion die Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufs besteht.

Coronavirus in NRW: Erstaunliche Verkehrs-Statistik veröffentlicht

Update, Montag (25. Mai), 13.28 Uhr: Die Einschränkungen in der Corona-Krise haben in Nordrhein-Westfalen für deutlich weniger Verkehrsunfälle und Verkehrstote gesorgt. Im bevölkerungsreichsten Bundesland kamen von Januar bis März dieses Jahres 72 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr ums Leben - etwa ein Viertel (23 Prozent) weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Unfälle ging NRW-weit um gut 15 Prozent auf 14.126 zurück.

Bundesweit sank die Zahl der Unfälle und der Verkehrstoten im März auf einen Tiefststand seit der Wiedervereinigung. Wegen der Pandemie blieben seit Mitte März deutlich mehr Menschen zu Hause, was sich deutlich im Straßenverkehr bemerkbar machte.

Wegen Corona-Regel: Eurowings-Flugzeug muss nach NRW zurückkehren

Update, Montag (25. Mai), 12 .02 Uhr: Düsseldorf - Der Ferienflieger Eurowings hat die Saison-Premiere auf der Mittelmeer-Insel Sardinien gründlich verpatzt. Am Samstag musste ein Airbus A320 zum Startflughafen Düsseldorf zurückfliegen, weil Olbia an der Costa Smeralda aufgrund der Corona-Pandemie für internationale Flüge noch bis zum 24. Juni gesperrt war.

+ Ein Flugzeug von Eurowings musste von Italien zurück nach Düsseldorf fliegen. © dpa (Symbolfoto)

Das hätte auch die Lufthansa-Tochter wissen können, wie ein Sprecher am Montag einräumte. Die Einschränkungen waren in den obligatorischen "Notice to Airmen" (Notam) nachzulesen, die bei jedem Flug berücksichtigt werden müssen. Es habe im Vorfeld ein "Missverständnis" bei der Interpretation der Notams gegeben, sagte der Sprecher. Die Passagiere seien umgebucht worden. Das immerhin führt zu überschaubaren Kosten, denn es waren laut Eurowings nur zwei.

Coronavirus: Ausbruch an der Grenze zu NRW

Update, Montag (25. Mai), 10. 31 Uhr: An der Grenze zu Nordrhein-Westfalen ist es zu einem Ausbruch des Coronavirus in einem niederländischen Schlachtbetrieb gekommen. Das Unternehmen sitzt in Groenlo. Die nächst größere Gemeine wäre Vreden im westlichen Münsterland in NRW.

In dem Betrieb seien 147 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Gemeindeverwaltung Oost Gelre am Sonntag mit. Einem Bericht der Lokalzeitung De Gelderlander zufolge leben 79 der Infizierten in Deutschland, 68 in den Niederlanden.

Coronavirus: Schlachtbetrieb in Holland testet Beschäftigte

Insgesamt wurden der Gemeindeverwaltung zufolge von den 657 Beschäftigten in dem Betrieb der Schlachthof-Gruppe Vion 25 Mitarbeiter noch nicht getestet, darüber hinaus fehlten die Daten von fünf Mitarbeitern. Die deutschen Behörden seien informiert worden.

+ In einem niederländischen Schlachtbetrieb an der Grenze zu NRW ist es zu einem Ausbruch des Coronavirus gekommen. © David Young/dpa

Bereits am Freitag (22. Mai) hatten die Behörden der Provinz Gelderland im Osten des Landes für 600 Mitarbeiter Heim-Quarantäne angeordnet und den Schlachthof geschlossen. Im Schlachthof waren bei 45 Mitarbeitern Corona-Infektionen festgestellt worden.

Zuvor waren bereits in anderen Niederlassungen der Vion-Gruppe auch in Deutschland Dutzende von Mitarbeitern infiziert worden. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben Schlachthöfe in Deutschland und den Niederlanden mit insgesamt 12 000 Beschäftigten und einem Umsatz von 5,1 Milliarden Euro.

Update, Montag (25. Mai), 9.08 Uhr: Nordrhein-Westfalen hat ein Pilotprojekt für Telemedizin im Justizvollzug gestartet.

Telemedizin soll gerade in Zeiten der Corona-Pandemie gefahrlos die Distanz zwischen Arzt und Gefangenen überbrücken, aber auch danach für eine bessere medizinische Versorgung hinter Gefängnismauern sorgen.

Etwa ein Fünftel der 36 Justizvollzugsanstalten in NRW nimmt an dem Modellversuch teil. Sollte sich die Technik als erfolgreich erweisen, soll Telemedizin flächendeckend im Strafvollzug Nordrhein-Westfalens eingesetzt werden. Das Land verspricht sich davon neben einer umfassenderen medizinischen Versorgung mit geringeren Ansteckungsrisiken auch personelle Entlastung.

Grüne in NRW warnen vor zu schnellen Lockerungen in Corona-Krise

Update, Montag (25. Mai), 6.56 Uhr: NRW - Die Grünen im Düsseldorfer Landtag sehen weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Nordrhein-Westfalen skeptisch. "In NRW zeigen immer noch Hotspots wie die in den Flüchtlingsunterkünften, dass die derzeitige Situation weiterhin sehr fragil ist", sagte Grünen-Fraktionschefin Monika Düker der Rheinischen Post (Montag). Vor weiteren Lockerungen müssten Testkapazitäten für gefährdete Bereiche wie Sammelunterkünfte und Altenheime genutzt werden, sagte Düker.

+ Monika Düker (Bündnis 90/Die Grünen) © Federico Gambarini/dpa/Archivbild

Mit Blick auf die geplanten Lockerungen der Corona-Auflagen in Thüringen warnte die Grünen-Politikerin vor einem Wettbewerb der Ministerpräsidenten um die schnellsten Lockerungen als "fatal und unverantwortlich".

Update, Montag (25. Mai), 6.25 Uhr: Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hat sich am Sonntagabend (24. Mai) in einem Interview mit dem Österreichischen Rundfunk (ORF) für eine schnelle Öffnung nach der Coronavirus-Krise ausgesprochen. Die Zahl der Infizierten in Nordrhein-Westfalen habe sich halbiert, und nur noch drei Prozent der Intensivbetten seien von Coronavirus-Patienten belegt, so Laschet.

Um unser Land aus der Krise zu führen, sind jetzt Impulse zur Stärkung der Konjunktur wichtig: Mehr Investitionen in Forschung und Digitalisierung, mehr Liquidität für kleine u mittlere Unternehmen, Stärkung der Binnennachfrage und der Kommunen #Wiederaufbaufonds Europas https://t.co/yFjoPx8gop — Armin Laschet (@ArminLaschet) May 24, 2020

Unterstützung signalisierte Laschet für den Coronavirus-Hilfeplan, den die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emanuel Macron vorgelegt hatten. Die Pandemie habe alle Länder unverschuldet getroffen, so Laschet.

Das sei eine historisch einzigartige Situation. „Wir haben in letzter Zeit ohnehin zu viel nationalstaatlich reagiert“, betonte er. Möglicherweise brauche es eine Mischung aus Krediten und Zuschüssen. Jedenfalls „brauchen wir einen substanziellen Beitrag, dass die EU wieder handlungsfähig wird“.

NRW: 23 Senioren in Heim mit Coronavirus infiziert

Update, Sonntag (24. Mai), 21.12 Uhr: Schlechte Corona-Nachrichten aus NRW: In einem Senioren- und Pflegeheim in Düsseldorf sind 23 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bislang sei nur eine Bewohnerin in eine Klinik eingeliefert worden, die restlichen seien zurzeit symptomfrei, teilte die Stadt am Sonntag mit.

Sie blieben in der Pflegeeinrichtung in Quarantäne. Insgesamt lebten mehr als 100 Menschen in der Einrichtung im Stadtteil Benrath, hieß es. Das Gesundheitsamt hatte alle Bewohner getestet, nachdem das Coronavirus bei einem Mitarbeiter nachgewiesen worden war. Besuch darf nun nicht mehr empfangen werden, Mitarbeiter müssen Masken mit hoher Schutzstufe tragen.

In einem Senioren- und Pflegeheim in Benrath ist am Wochenende ein Ausbruch von Corona-Infektionen festgestellt worden. Bei 23 Bewohnern war das Testergebnis positiv. — Stadt Düsseldorf (@Duesseldorf) May 24, 2020

Update, Sonntag (24. Mai), 19.10 Uhr: NRW - In Bielefeld sollen zwei Teilnehmer einer Demonstration gegen Coronavirus-Beschränkungen am Samstagabend (23. Mai) auf dem Heimweg von vier bis fünf Männern attackiert und verletzt worden sein. Das berichtet die Polizei Bielefeld.

Wegen der zeitlichen und räumlichen Nähe zur Demonstration schließt die Polizei ein politisches Motiv der Angreifer nicht aus. Inzwischen ermittelt der Staatsschutz. Da die Fahndung nach den Angreifern bislang erfolglos gelaufen ist, bittet die Polizei nun mögliche Zeugen um Hinweise.

Update, Sonntag (24. Mai), 14.47 Uhr: Die Verzögerungen bei der Einführung der Corona-Warn-App stoßen zunehmend auf Kritik. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) kritisierte die Entwicklung in der Welt am Sonntag angesichts der Verspätung als "Elend". Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußerte grundsätzliche Zweifel an den bisherigen Plänen.

Coronavirus in NRW: Deutliche Kritik an Einführung der Corona-Warn-App

Schäuble prangerte die verspätete Einführung der App mit scharfen Worten an: "Gucken Sie sich das Elend um die Entwicklung einer Corona-App an. Ich bin kein Experte, aber es dauert mir ein bisschen lange." Die Corona-Tracing-App hätte es schon am Anfang der Pandemie gebraucht, am besten eine europäische.

Kretschmer äußerte sich skeptisch mit Blick auf die für Mitte Juni geplante Corona-Warn-App. "So wie die Corona-App jetzt auf den Weg gebracht worden ist, bringt sie keine ausreichende Sicherheit", sagte Kretschmer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wichtig seien für die Menschen eineinhalb Meter Abstand und das Tragen eines Mund-Nasenschutzes. AFP

+ Wolfgang Schäuble übt deutliche Kritik an der Einführung der Corona-Warn-App. © Michael Kappeler/dpa

Coronavirus in NRW: "Flatten the curve" - die Kurve wird in Nordrhein-Westfalen täglich flacher

NRW - Viel wurde zu Beginn der Pandemie über die Wichtigkeit der Strategie "Flatten the curve" im Kampf gegen das neuartige Coronavirus gesprochen. In Nordrhein-Westfalen (NRW) scheint das Vorhaben immer besser zu gelingen - die Zahl der akuten Infektionen ist seit Tagen rückläufig.

Am Sonntag (24. Mai) zählte das NRW-Gesundheitsministerium im bevölkerungsreichsten Bundesland insgesamt 37.204 Infizierte (94 mehr als am Vortag). Davon gelten bereits 32.330 als genesen (150 mehr als am Vortag).

Die Zahl der aktiven Infektionen beläuft sich somit auf 4.874. An den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 sind bisweilen 1.554 Menschen gestorben.

Entsprechend werden die ergriffenen Corona-Maßnahmen mehr und mehr gelockert. Ab dem 8. Juni nehmen beispielsweise die Kitas in NRW unter Einschränkungen den Regelbetrieb wieder auf*.

Coronavirus in NRW: Theater und Kinos dürfen am 30. Mai öffnen

Auch das aufgrund des Coronavirus (alle Artikel zur Krise in NRW)* stark reduzierte Freizeitprogramm wird schrittweise umfangreicher. So dürfen ab Freitag (30. Mai) Theater und Kinos unter Auflagen die Pforten öffnen.

Nach dem Oster- und dem Pessachfest war auch der Ramadan anders als je zuvor. Allen Musliminnen und Muslimen wünsche ich heute ein segensreiches und frohes Fastenbrechen. #EidMubarak Hoffe sehr, dass im nächsten Jahr auch #Ramadan wieder gemeinsam gefeiert werden kann. #EidAlFitr — Armin Laschet (@ArminLaschet) May 23, 2020

Anfang der folgenden Woche will sich die NRW-Landesregierung außerdem über weitere Lockerungen beraten, die in in den nächsten Wochen folgen sollen.

Alle weiteren Neuigkeiten über das Coronavirus in Nordrhein-Westfalen aus der vergangenen Woche gibt es hier.

