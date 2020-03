Coronavirus in NRW: Details zu Todesfall aus Essen bekannt +++ über 8000 Infizierte +++ Geldbußen und Haftstrafen drohen

Live-Ticker zu Covid-19

Update, Montag (23. März), 12.20 Uhr: Mittlerweile liegen weitere Informationen zu dem Coronavirus-Todesfall aus Essen vor. Wie die Stadt am Mittag mitteilt, handele es sich um einen 74-jährigen Mann, der erst Sonntagabend (22. März) positiv auf das Virus getestet worden war.

Wie es heißt, sollte der Mann sich umgehend melden, sobald sich sein Gesundheitszustand verschlimmere. Das machte er am Montagmorgen. Ein Rettungswagen und ein Notarzt sind sofort rausgefahren, doch jede Hilfe kam zu spät.

Der Gesundheitszustand des Mannes war so schlecht, dass die Einsatzkräfte eine Reanimation durchführen mussten. Allerdings ohne Erfolg - der Mann aus dem Stadtteil Schönebeck verstarb noch am Einsatzort.

Coronavirus in NRW: Besen-Attacke aus Angst vor Infektion mit SARS-CoV-2

Update, Montag (23. März), 11.43 Uhr: In einer Drogerie in Kamen (Kreis Unna bei Dortmund) haben sich am Wochenende unglaubliche Szenen abgespielt. Der Grund: Ein mutmaßlich erhöhtes Infektionsrisiko mit dem Coronavirus.

Weil sich ein 41-jähriger Kamener über den zu geringen Abstand eines 46-jährigen Kameners beschwerte, der hinter ihm an der Kasse stand, schlug der 41-Jährige mit einem Besenstiel, den er in der Drogerie kaufen wollte, auf den 46-Jährigen ein.



Der 46-Jährige wurde durch die Besen-Attacke leicht verletzt und landete in einem der umliegenden Krankenhäuser. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

#Coronavirus: Besenstiehl, Desinfektionsmittel, Platzverweise - Einsätze am Wochenende im Kreis Unna



Zur Pressemeldung: https://t.co/fS6RUC6KV6 pic.twitter.com/wINCMGJnMt — Polizei NRW UN (@polizei_nrw_un) March 23, 2020

Update, Montag (23. März), 11.18 Uhr: Wie die Stadt Essen am Vormittag miteilt, sei eine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Es ist der zweite Todesfall in der Ruhrgebietsmetropole.

Anfang März gab es in der Stadt den ersten Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Damals starb eine 89-jährige Frau an SARS-CoV-2.

Update, Montag (23. März), 11.08 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium hat am Morgen neue Zahlen veröffentlicht. Demnach hätten sich mittlerweile 8.011 Menschen in Nordrhein-Westfalen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 40 Personen seien an der dadurch ausgelösten Krankheit Covid-19 gestorben (Stand 10 Uhr).

Coronavirus in NRW: Hohe Strafen bei Verstoß gegen neues Kontaktverbot

Update, Montag (23. März), 10.37 Uhr: NRW - Die Landesregierung hat angekündigt, drastische Strafen zu verhängen, falls gegen das neue Kontaktverbot verstoßen wird. Geldbußen bis zu 25.000 Euro oder Freiheitsstrafen sind möglich, wie RUHR24.de* berichtet.

"Wir überwachen nicht die Vernünftigen, sondern bestrafen die Uneinsichtigen", sagt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet dazu.

Update, Montag (23. März), 7.48 Uhr: Um Mitternacht ist in NRW das Kontaktverbot in Kraft getreten. Somit dürfen sich - mit Ausnahmen - nur noch höchstens zwei Personen gemeinsam im Freien aufhalten. Damit soll die Ausbreitung des Coronavirus und der Krankheit Covid-19 verlangsamt werden.

Coronavirus in NRW: Kontaktverbot gilt ab sofort

Ausgenommen von der Regelung, auf die sich Bund und Länder am Sonntag geeinigt hatten, sind etwa Familien und andere Personen, die zusammen in einem gemeinsamen Haushalt wohnen. Sie dürfen weiterhin gemeinsam unterwegs sein.

Herbert Reul (CDU), Innenminister von NRW, hält das Verbot für kontrollierbar: "Natürlich geht das. Übrigens, ist da die Polizei nicht alleine für verantwortlich, sondern auch die Ordnungsämter, die Ordnungsdienste", sagte er in "Bericht aus Berlin" am Sonntagabend.

Bei Menschenansammlungen müssten etwa Polizisten einschreiten, sich die Ausweise zeigen lassen und fragen, wohin die Menschen gehen und was sie wollen.

Kampf gegen das Coronavirus: Diese Maßnahmen wurden beschlossen

Update, Sonntag (22. März), 18.08 Uhr: Mit den am Sonntagnachmittag (22. März) vom Bund und den Ländern beschlossenen Maßnahmen wird das öffentliche Leben auch in NRW weiter eingeschränkt. Insgesamt umfassen die Regelungen im Kampf gegen das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) laut Bundesregierung mehrere Punkte:

Ansammlungen von mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum werden verboten. Davon ausgenommen sind Familien und Menschen, die in einem Haushalt leben.

Der zwischenmenschliche Kontakt soll auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

In der Öffentlichkeit müssen Menschen, ausgenommen der oben genannten Gruppen, mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander halten.

Gaststätten und Restaurants werden geschlossen.

Nicht notwendige Dienstleistungen (Friseur, Kosmetik) sollen nicht mehr angeboten werden.

Die Ordnungsbehörden und die Polizei werden die Regelungen überwachen und Verstöße sanktionieren.

#COVIDー19: Um den unkontrollierten Anstieg der Fallzahlen zu verhindern und unser Gesundheitssystem leistungsfähig zu halten, haben sich Bund + Länder auf weitere Maßnahmen zur Beschränkung sozialer Kontakte geeinigt.

Maßnahmen gegen das Coronavirus: Bayern hält an Sonderweg fest

Die Maßnahmen sollen zunächst für zwei Wochen in ganz Deutschland, also auch in NRW, gelten und die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Bayern hat laut dpa aber bereits angekündigt, die Punkte nicht umzusetzen und bei seiner eigenen Regelung zu bleiben.

Info: Hier findet ihr alle Entwicklungen zum Coronavirus in NRW aus der vergangenen Woche im Ticker* zum Nachlesen.

