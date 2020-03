Coronavirus in NRW: 8745 Menschen infiziert - 500 mehr als gestern +++ Bundesland will Corona-Patienten aus Italien aufnehmen

Live-Ticker zu Covid-19

Das Coronavirus breitet sich in NRW immer weiter aus. RUHR24 informiert über alle Entwicklungen und wichtigen Informationen im Live-Ticker.

Das Coronavirus breitet sich in NRW weiter aus.

breitet sich in weiter aus. Wer gegen das Kontaktverbot im Freien verstößt, riskiert hohe Strafen .

im Freien verstößt, riskiert hohe . Alle wichtigen Entwicklungen zu Covid-19 lest ihr im RUHR24-Live-Ticker.

Update, Dienstag (24. März), 11.31 Uhr: Wie die WAZ berichtet, habe NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in einer Sondersitzung des Landtags angekündigt, dass Nordrhein-Westfalen zehn Coronavirus-Patienten aus Norditalien aufnehmen wird.

Die italienische Luftwaffe wird die Menschen in den kommenden Tagen nach NRW bringen. „Das ist ein kleiner Tropfen", sagte Laschet. „Aber wir wollen signalisieren: Ihr seid nicht allein." Jedes Leben, das man aktuell retten könne, sei es wert.

Coronavirus in NRW: 8745 Infizierte in Nordrhein-Westfalen bestätigt

Update, Dienstag (24. März), 11.15 Uhr: In Gelsenkirchen musste die Polizei wegen Verstößen gegen die Allgemeinverfügung durchgreifen. Von Montagmorgen bis Dienstagmorgen hätte sie zehn Mal Personengruppen von mehr als zwei Personen auflösen müssen, heißt es.

Um die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen zu können, haben die Beamten deshalb einen erneuten Appell an die Bevölkerung gerichtet:

"Mit Uneinsichtigkeit und ignorantem Egoismus gefährden Sie nicht nur sich selbst, Sie gefährden auch die Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt! Also halten Sie sich bitte an die bestehenden Allgemeinverfügungen der Stadt! Die Polizei wird sämtliche Verstöße gegen die bestehenden Regeln konsequent verfolgen! Wir sind draußen weiter für sie unterwegs, leisten Sie bitte Ihren Beitrag und bleiben Sie für uns alle zuhause!"



Update, Dienstag (24. März), 10.48 Uhr: Wie das NRW-Gesundheitsministerium mitteilt, sind mittlerweile 8745 Menschen in NRW mit dem Coronavirus infiziert. Am Montagnachmittag waren es noch 8224 Personen - also rund 500 weniger.

Der Kreis Heinsberg ist nach wie vor das am stärksten betroffene Gebiet in Nordrhein-Westfalen. Hier wurden aktuell 1004 Infektionen gezählt.

Coronavirus in NRW: Auswirkungen auf Profi-Fußball - Bayer Leverkusen über Gehaltsverzicht

Update, Dienstag (24. März), 10.23 Uhr: Aufgrund der Coronavirus-Krise liegt die Fußball-Bundesliga erst mal brach. Auch Geisterspiele finden derzeit keine statt - eine Tatsache, die die Vereine vor neue finanzielle Herausforderungen stellt. Diskutiert wird daher, ob Vereinsfunktionäre und Spieler auf ihre Gehälte verzichten sollten. Neuigkeiten gibt es jetzt von Bayer Leverkusen.

Laut Sport-Geschäftsführer Rudi Völler seien Führung und Spieler des Fußball-Bundesligisten angesichts der Coronakrise zu einem Gehaltsverzicht bereit. Darüber hat Völler am Montag mit Kapitän Lars Bender gesprochen.

"Wir machen uns Gedanken und die Spieler auch, das Signal hat Lars mir gegeben. Alle sind gefordert, um dem eigenen Verein zu helfen", sagte Völler in einem Interview der Bild-Zeitung. "Jeder muss seinen Beitrag leisten - und das gilt natürlich auch für die Verantwortlichen", betonte Völler und nannte außer sich selbst auch Clubchef Fernando Carro und Sportdirektor Simon Rolfes.



Update, Dienstag (24. März), 09.56 Uhr: Der NRW-Landtag stimmt in einer heutigen Sondersitzung ab 10 Uhr über einen 25-Milliarden-Nachtragshaushalt zur Bewältigung der Coronavirus-Krise ab.

In der heutigen #Sondersitzung stimmt der #ltnrw über einen 25 Mrd. Euro-#Nachtragshaushalt zur Bewältigung der #coronakrise ab. Nach einer Unterrichtung durch @landnrw mit Aussprache folgen Beratungen im Ausschuss und Abstimmungen. Livestream ab 10 Uhr: https://t.co/aorXmR7Okl pic.twitter.com/WLniUUV4v6 — Landtag NRW (@Landtag_NRW) March 24, 2020

Coronavirus in NRW: Neunjähriges Kind in Bochum infiziert

Update, Dienstag (24. März), 9.43 Uhr: Wie die Stadt Bochum am Montagabend (23. März) mitteilte, hätte sich in der Ruhrgebietsstadt zum ersten Mal ein Kind (9) mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Weitere Details, etwa wie es dem Kind aktuell geht oder wo es sich angesteckt haben könnte, liegen derzeit nicht vor.

Kinder infizieren sich deutlich seltener mit SARS-CoV-2 als ältere Menschen. Die bislang jüngste infizierte Person in Bochum war 18 Jahre alt.

Update, Dienstag (24. März), 9.15 Uhr: Das Land NRW hat einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Kontaktregeln erlassen. Verstöße während der Coronavirus-Pandemie können bis zu 5000 Euro Strafe kosten, bei Wiederholung sogar 25.000 Euro.

Coronavirus in NRW: Bugeldkatalog für Verstöße erlassen - so hoch sind die Strafen

Doch bereits bei geringen Verstößen können sie Strafen drastisch werden, wie ein Blick auf diese Liste zeigt:

Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen: 250 Euro pro Person

Verbotenes Picknicken: 250 Euro

Organisation von Sportveranstaltungen: 1000 Euro

Verzehr von Außer-Haus-Speisen näher als 50 Meter am Restaurant oder Imbiss: 200 Euro

Diese Liste soll laut dpa am Montagabend an die Behörden geschickt worden sein. Laut NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gelte gegenüber Rechts-Brechern im Kampf gegen das Coronavirus "Null Toleranz".

Update, Montag (23. März), 21.45 Uhr: NRW - Offenbar plant die Stadt Duisburg, das Gebäude der ehemaligen Rhein Klinik in im Stadtteil Laar als Behelfskrankenhaus zu nutzen. Das berichtet die Rheinische Post. Laut dem Bericht sollen in Laar Menschen behandelt werden, die nicht mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, ihre Betten in anderen Kliniken aber für schwerkranke Covid-19-Patienten räumen mussten.

NRW/Berlin: Erster Coronavirus-Test bei Bundeskanzlerin Angela Merkel negativ

Update, Montag (23. März), 21.45 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich einem ersten Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus unterzogen. Das Ergebnis ist negativ.

Wie Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte, geht es der Bundeskanzlerin gut. Weitere Tests stehen in den kommenden Tagen an. Seit Sonntag befindet sich Angela Merkel in häuslicher Quarantäne. Ein Arzt, der sie am Freitag gegen Pneumokokken geimpft hatte, ist mit dem Coronavirus infiziert.

Update, Montag (23. März), 21.33 Uhr: In NRW-Supermärkten wird es künftig deutlich mehr Bewegungsfreiheit geben. Das geht aus dem neuen Erlass der Landesregierung hervor.

Coronavirus in NRW: Einlasskontrollen in Supermärkten

Nur ein Kunde pro zehn Quadratmeter Fläche darf sich in den jeweiligen Läden aufhalten. Um die Einhaltung dieser Maßgabe kontrollieren zu können, treffen nach WDR-Informationen die Supermarktketten Rewe und Aldi Maßnahmen. Mancherorts könne es zu Einlasskontrollen oder gar zu Einlassbeschränkungen kommen.

Da Baumärkte zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus nur noch unter Einhaltung strenger Sicherheitskontrollen von Privatpersonen betreten werden dürfen, nehme auch der Baumarkt Obi entsprechende Kontrollen vor.

Update, Montag (23. März), 21.18 Uhr: Am Montag beschloss die Bundesregierung im Zuge der Coronavirus-Krise direkte Zuschüsse für Kleinunternehmen in Höhe von 9.000 Euro (bis fünf Mitarbeiter) und 15.000 Euro (bis zehn Mitarbeiter). Die NRW-Regierung plant zudem, das Sofortprogramm des Bundes aufzustocken und zusätzlich Unternehmen mit zehn bis 50 Beschäftigten Zuschüsse in Höhe von 25.000 Euro zu bezahlen. Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart und Finanzminister Lutz Lienenkämper wollen den Plan am Dienstag dem Kabinett präsentieren.

NRW: Polizei bleibt trotz Coronavirus zuversichtlich

Update, Montag (23. März), 20.55 Uhr: Die Polizei in NRW sieht sich gut gerüstet für den Kampf gegen das Coronavirus. Innenminister Herbert Reul (CDU) gibt sich optimistisch: „Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie ist jederzeit in der Lage, ihre Aufgaben wahrzunehmen. Rund um die Uhr und im gesamten Land. Ob Corona oder nicht", sagte er am Montag.

Man werde wegen des Coronavirus in NRW Ausbildung, Fortbildungen und Dienstreise absagen, um Ressourcen zu schonen. Außerdem würden durch die Ausfälle von Bundesliga oder Demos sowie dem geringeren Verkehrsaufkommen auf den Straßen ohnehin weitere Kapazitäten frei.

Die Zahl der Erkrankten und Verdachtsfälle bei der Polizeibeamten in NRW selbst sei "überschaubar", so Reul. Nach Ansicht des Ministers habe man "genug Atemschutzmasken, Einmalhandschuhe, Schutzbrillen, Infektionsschutzsets."

Coronavirus in NRW: Todesfälle durch Covid-19 in Wesel und Heinsberg

Update, Montag (23. März), 20.22 Uhr: NRW - Nordrhein-Westfalen hat weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen, der die Krankheit Covid-19 auslöst. In den Kreisen Wesel und Heinsberg sind fünf Menschen gestorben.

Wie die dpa mitteilt, vermeldet der Kreis Wesel zwei weitere Todesopfer des Coronavirus, die bislang noch nicht von den Statistiken des Bundeslandes erfasst waren. Auch in Heinsberg steigt die Zahl der Opfer weiter an.

Eine Sprecherin des Kreises Heinsberg bestätigte gegenüber der WAZ den Tod von drei weiteren Menschen. Es handele sich dabei um zwei Männer im Alter von 82 und 84 Jahren sowie eine 96-jährige Frau. Die Zahl der Todesfälle im Kreis steigt damit auf 26.

Update, Montag (23. März), 19.53 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Bochum ist am Montag nur leicht angestiegen. Grund dafür könnte das vorangegangene Wochenende sein, wie die Stadt mitteilt.

Coronavirus in NRW: Fallzahl in Bochum steigt leicht an

143 Personen haben sich mittlerweile nachweislich mit dem Erreger angesteckt, die Infizierten sind zwischen 9 und 78 Jahre alt. Die reale Fallzahl könne höher liegen, weil beim Gesundheitsamt weniger Testergebnisse eingegangen sind als an Wochentagen. Insgesamt wurden in Bochum bisher 2.000 Tests durchgeführt.

Update, Montag (23. März), 19.30 Uhr: Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) gab am Montag einen Einblick in die Lage in den Krankenhäusern: Derzeit werden mindestens 443 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung in den Kliniken behandelt. 146 Personen müssen auf einer Intensivstation behandelt werden, 121 unter ihnen benötigen ein Beatmungsgerät. Zwei Drittel aller Kliniken haben Angaben dazu gemacht.

Coronavirus in NRW: So ist die aktuelle Lage in den Krankenhäusern

Die Kapazitäten in den NRW-Krankenhäusern sollen aufgrund ansteigender Covid-19-Fallzahlen weiter aufgestockt werden. "Es ist wichtig, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen möglichst viele Beatmungsplätze schaffen", sagte Laumann. Derzeit gibt 6.148 Intensivbetten mit 4.223 Beatmungsmöglichkeiten, 2.600 weitere Beatmungsplätze könnten geschaffen werden.

Update, Montag (23. März), 18.36 Uhr: NRW - Die Zahl der Coronavirus-Infizierten ist zum Nachmittag auf 8224 angestiegen. 40 Todesfälle sind seit Beginn des Ausbruchs zu beklagen. Das teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit.

Coronavirus in NRW: Zahl der Infizierten steigt - vorsichtiger Optimismus in Heinsberg

Im besonders betroffenen Kreis Heinsberg wurden 1.004 Fälle gemeldet (Stand: 16 Uhr). Dennoch gibt es vorsichtigen Grund zum Optimismus, wie Professor Thomas Ittel, Chef des Uniklinikums Aachen, am Montag (23. März) nach dpa-Informationen verriet.

Aufgrund des zuletzt "trägen Anstiegs" der Neuinfektionen bestehe die Hoffnung, dass in etwa drei Wochen ein erstes Entspannungssignal geben könnte. Demnach könnte die Spitzenbelastung für Aachener Krankenhäuser durch Covid-19-Patienten Ende April erreicht sein.

Update, Montag (23. März), 17.20 Uhr: Tausende Professoren und Professorinnen fordern nun, dass das kommende Sommersemester formal nicht gezählt und stattdessen als sogenanntes "Nicht-Semester" eingestuft wird.

Grund dafür sei, dass aktuell nicht für alle Studierenden "faire Bedingungen" gewährleistet sind. Sie sollten wegen der Coronavirus-Pandemie keine Nachteile haben. Die Lehre sollte deswegen nur in reduzierter Form stattfinden.

Zuvor hatten die Hochschulen des Landes den Start des Sommersemesters 2020 auf den 20. April verschoben. Ob der universitäre Alltag danach normal ablaufen kann, ist derzeit unklar. Viele Hochschulen versuchen derzeit, auf digitale Möglichkeiten zurückzugreifen, was allerdings nicht in allen Bereichen funktioniert.

Allein in NRW sind etwa 774.000 Studierende von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands befinden sich viele Hochschulen und Universitäten mit mehreren zehntausend Studierenden. Darunter in Essen, Bochum, Dortmund und Köln.

Coronavirus in NRW: "Coronavirus-Unfall" in Oberhausen sorgt für Quarantäne

Update, Montag (23. März), 16.45 Uhr: Bei der Freizeitgestaltung müssen aktuell nicht nur Bürger kreativ werden, sondern auch entsprechende Einrichtungen. Die Stadtbücherei in Recklinghausen hat deshalb einen kostenlosen Zugang für seine Online-Ausleihe eingerichtet.

„Wir möchten die Einschränkungen im Alltag, mit denen wir zurzeit alle leben müssen, so angenehm wie möglich gestalten“, sagt Bürgermeister und Kulturdezernent Christoph Tesche. „Umso mehr freut es mich, dass die Stadtbibliothek ab sofort einen kostenlosen Zugang zur Onleihe und dem digitalen Portal von Brockhaus anbietet.“

Bis Freitag, 1. Mai, können sich alle Interessierten - auch ohne Leseausweis - von Montag bis Freitag für die digitalen Angebote anmelden. Dafür muss lediglich eine E-Mail mit dem Namen, Geburtsdatum, Adresse und bei Minderjährigen dem Namen der erziehungsberechtigten Person an stadtbibliothek@recklinghausen.de geschickt werden.

Die Zugangsdaten (Kundennummer und Passwort) werden per E-Mail zugeschickt. Das Angebot funktioniert über eBook-Reader, Tablet, Smartphone oder PC. Die Medien können drei Wochen lang ausgeliehen werden. Es entstehen in der Onleihe keinerlei Mahngebühren.

Update, Montag (23. März), 16 Uhr: In Oberhausen kam es am Wochenende zu einem Unfall. Ein Autofahrer war von der Fahrbahn abgekommen und krachte in einen parkenden Kombi.

Doch das Problem an der Sache war nicht etwa der Sachschaden, der dadurch entstand, sondern die Tatsache, dass der Unfallfahrer Symptome einer Coronavirus-Infektion zeigte. Er kam ins Krankenhaus und die Polizei musste in Quarantäne.

Coronavirus in NRW: Landwirte spenden Schutzkleidung an die KVWL

Update, Montag (23. März), 15.12 Uhr: In Zeiten der Coronakrise geht es um Solidarität und dem umfassenden Schutz aller. Um einen Beitrag zum Allgemeinwohl beizutragen, haben am vergangenen Wochenende hunderte Landwirtsfamilien aus Westfalen-Lippe Schutzbekleidung zusammen getragen, die sie regulär für Hofbesuche nutzen. Der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband hatte zuvor dazu aufgerufen.

Weil Besuche durch die Ausbreitung des Coronavirus vorerst nicht stattfinden können, entschlossen sich die Landwirtinnen und Landwirte kurzerhand, Einweg-Overalls und Schuhüberzieher an die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) zu spenden. Mehrere tausend Stücke an Schutzkleidung werden so seit dem Wochenende zusammengetragen.

+ Landwirte haben Schutzkleidung gespendet, die dringend benötigt wird, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. © Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband

Update, Montag (23. März), 15 Uhr: Die Schließung von Spielhallen zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus ist rechtmäßig. Das hat das Verwaltungsgericht Köln mit heute den Beteiligten bekannt gegebenen Beschlüssen entschieden und damit die Eilanträge mehrerer Gesellschaften, die Spielhallen betreiben, abgelehnt.

16 Gemeinden im Bezirk des Verwaltungsgerichts Köln, darunter die Städte Köln, Bonn, Leverkusen und Brühl, hatten in der vergangenen Woche auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes die Schließung von Spielhallen, Spielbanken und Wettbüros angeordnet.

Hiergegen richteten sich die Betreiber der Spielhallen mit insgesamt 24 Eilanträgen. Sie halten die Schließungen für unverhältnismäßig, weil der Infektionsschutz in ihren Spielhallen gewährleistet sei.

Das sieht das Verwaltungsgericht Köln anders und hält eine Schließung derartiger Einrichtungen für wichtig, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Spielhallen, Spielbanken und Wettbüros seien vergleichbar mit Kinos, Museen oder anderen öffentlichen Einrichtungen, in denen viele Menschen zusammen kommen. Eine Infektion mit einer übertragbaren Krankheit sei unstreitig.

Coronavirus in NRW: Fitness-Studio öffnet trotz landesweitem Erlass

Update, Montag (23. März), 14.45 Uhr: Der Betreiber eines Fitness-Studios im Rhein-Erft-Kreis bei Köln nimmt den Erlass der Landesregierung, dass alle Sporteinrichtungen bis auf Weiteres schließen müssen, offenbar nicht allzu ernst.

Als die Polizei das Studio in Pulheim kontrollierten, wurde dort trotz des landesweiten Corona-Verbots von zwei jungen Männern Sport getrieben. Der Betreiber des Fitnesstempels redete sich raus und stellte klar: "Hier werden gerade Wartungsarbeiten durchgeführt!"

Offenbar wenig überzeugt von der Ausrede stoppten die Beamten das mutmaßlich illegale Training und stellten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz aus.

Wie die Polizei Pulheim am Montag mitteilte, seien sie durch eine Bürgerin per Telefon auf das geöffnete Studio aufmerksam gemacht worden. Die Fenster waren zwar abgedunkelt, doch von innen kam Musik.

Coronavirus in NRW: Kommunalwahl im September wird stattfinden

Update, Montag (23. März), 14.16 Uhr: Wie die Stadt Bonn in einer Pressekonferenz bekannt gab, dürfen Hotels und Pensionen in der Rheinmetropole keine Gäste mehr aufnehmen und müssen schließen. Der Erlass gilt ab Dienstag (24. März).

Update, Montag (23. März), 13.33 Uhr: NRW - Auf die Kommunalwahl in NRW soll das Coronavirus keine Auswirkungen haben. Die Landesregierung habe keine Pläne für eine Verschiebung der Wahl. "Die Kommunalwahl am 13. September 2020 wird stattfinden", sagte Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Montag in Düsseldorf. Bis zum 16. Juli müssten die Parteien ihre Wahlvorschläge einreichen. Wie sich die Covid-19-Pandemie bis dahin entwickelt, bleibt abzuwarten.

Coronavirus in NRW: Mann aus Essen an Covid-19 gestorben

Update, Montag (23. März), 12.20 Uhr: Mittlerweile liegen weitere Informationen zu dem Coronavirus-Todesfall aus Essen vor. Wie die Stadt am Mittag mitteilt, handele es sich um einen 74-jährigen Mann, der erst Sonntagabend (22. März) positiv auf das Virus getestet worden war.

Wie es heißt, sollte der Mann sich umgehend melden, sobald sich sein Gesundheitszustand verschlimmere. Das machte er am Montagmorgen. Ein Rettungswagen und ein Notarzt sind sofort rausgefahren, doch jede Hilfe kam zu spät.

Der Gesundheitszustand des Mannes war so schlecht, dass die Einsatzkräfte eine Reanimation durchführen mussten. Allerdings ohne Erfolg - der Mann aus dem Stadtteil Schönebeck verstarb noch am Einsatzort.

Coronavirus in NRW: Besen-Attacke aus Angst vor Infektion mit SARS-CoV-2

Update, Montag (23. März), 11.43 Uhr: In einer Drogerie in Kamen (Kreis Unna bei Dortmund) haben sich am Wochenende unglaubliche Szenen abgespielt. Der Grund: Ein mutmaßlich erhöhtes Infektionsrisiko mit dem Coronavirus.

Weil sich ein 41-jähriger Kamener über den zu geringen Abstand eines 46-jährigen Kameners beschwerte, der hinter ihm an der Kasse stand, schlug der 41-Jährige mit einem Besenstiel, den er in der Drogerie kaufen wollte, auf den 46-Jährigen ein.

Der 46-Jährige wurde durch die Besen-Attacke leicht verletzt und landete in einem der umliegenden Krankenhäuser. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

#Coronavirus: Besenstiehl, Desinfektionsmittel, Platzverweise - Einsätze am Wochenende im Kreis Unna



Zur Pressemeldung: https://t.co/fS6RUC6KV6 pic.twitter.com/wINCMGJnMt — Polizei NRW UN (@polizei_nrw_un) March 23, 2020

Update, Montag (23. März), 11.18 Uhr: Wie die Stadt Essen am Vormittag miteilt, sei eine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Es ist der zweite Todesfall in der Ruhrgebietsmetropole.

Anfang März gab es in der Stadt den ersten Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Damals starb eine 89-jährige Frau an SARS-CoV-2.

Update, Montag (23. März), 11.08 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium hat am Morgen neue Zahlen veröffentlicht. Demnach hätten sich mittlerweile 8.011 Menschen in Nordrhein-Westfalen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 40 Personen seien an der dadurch ausgelösten Krankheit Covid-19 gestorben (Stand 10 Uhr).

Coronavirus in NRW: Hohe Strafen bei Verstoß gegen neues Kontaktverbot

Update, Montag (23. März), 10.37 Uhr: Die Landesregierung hat angekündigt, drastische Strafen zu verhängen, falls gegen das neue Kontaktverbot verstoßen wird. Geldbußen bis zu 25.000 Euro oder Freiheitsstrafen sind möglich, wie RUHR24.de* berichtet.

"Wir überwachen nicht die Vernünftigen, sondern bestrafen die Uneinsichtigen", sagt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet dazu.

Update, Montag (23. März), 7.48 Uhr: Um Mitternacht ist in NRW das Kontaktverbot in Kraft getreten. Somit dürfen sich - mit Ausnahmen - nur noch höchstens zwei Personen gemeinsam im Freien aufhalten. Damit soll die Ausbreitung des Coronavirus und der Krankheit Covid-19 verlangsamt werden.

Coronavirus in NRW: Kontaktverbot gilt ab sofort

Ausgenommen von der Regelung, auf die sich Bund und Länder am Sonntag geeinigt hatten, sind etwa Familien und andere Personen, die zusammen in einem gemeinsamen Haushalt wohnen. Sie dürfen weiterhin gemeinsam unterwegs sein.

Herbert Reul (CDU), Innenminister von NRW, hält das Verbot für kontrollierbar: "Natürlich geht das. Übrigens, ist da die Polizei nicht alleine für verantwortlich, sondern auch die Ordnungsämter, die Ordnungsdienste", sagte er in "Bericht aus Berlin" am Sonntagabend.

Bei Menschenansammlungen müssten etwa Polizisten einschreiten, sich die Ausweise zeigen lassen und fragen, wohin die Menschen gehen und was sie wollen.

Kampf gegen das Coronavirus: Diese Maßnahmen wurden beschlossen

Update, Sonntag (22. März), 18.08 Uhr: Mit den am Sonntagnachmittag (22. März) vom Bund und den Ländern beschlossenen Maßnahmen wird das öffentliche Leben auch in NRW weiter eingeschränkt. Insgesamt umfassen die Regelungen im Kampf gegen das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) laut Bundesregierung mehrere Punkte:

Ansammlungen von mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum werden verboten. Davon ausgenommen sind Familien und Menschen, die in einem Haushalt leben.

Der zwischenmenschliche Kontakt soll auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

In der Öffentlichkeit müssen Menschen, ausgenommen der oben genannten Gruppen, mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander halten.

Gaststätten und Restaurants werden geschlossen.

Nicht notwendige Dienstleistungen (Friseur, Kosmetik) sollen nicht mehr angeboten werden.

Die Ordnungsbehörden und die Polizei werden die Regelungen überwachen und Verstöße sanktionieren.

#COVIDー19: Um den unkontrollierten Anstieg der Fallzahlen zu verhindern und unser Gesundheitssystem leistungsfähig zu halten, haben sich Bund + Länder auf weitere Maßnahmen zur Beschränkung sozialer Kontakte geeinigt. Hier das Wichtigste, Details unter: https://t.co/SNFTHhMp4s pic.twitter.com/6iGZ6cbQDX — Steffen Seibert (@RegSprecher) March 22, 2020

Maßnahmen gegen das Coronavirus: Bayern hält an Sonderweg fest

Die Maßnahmen sollen zunächst für zwei Wochen in ganz Deutschland, also auch in NRW, gelten und die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Bayern hat laut dpa aber bereits angekündigt, die Punkte nicht umzusetzen und bei seiner eigenen Regelung zu bleiben.

Info: Hier findet ihr alle Entwicklungen zum Coronavirus in NRW aus der vergangenen Woche im Ticker* zum Nachlesen.

ahi

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Foto: dpa/Roland Weihrauch; Collage: RUHR24