Coronavirus/NRW: Laschet befürchtet Spaltung der Gesellschaft +++Leiharbeiter aus Fleischfabrik getestet 

Das Coronavirus beschäftigt aktuell noch viele Menschen in NRW .

beschäftigt aktuell noch viele Menschen in . Schulen , Gastronomie und Freizeiteinrichtungen sind besonders von den harten Regeln betroffen.

, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen sind besonders von den harten betroffen. Doch es gibt nach und nach viele Lockerungen - wir berichten im Live-Ticker über aktuelle Zahlen und Co.

Update, Dienstag (2. Juni), 8.20 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) befürchtet, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in der Bevölkerung unter der Coronavirus-Krise leiden könnte. Grund dafür könnten die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sein.

Während viele dank relativ gesicherter Einkommen "dem entschleunigten Leben in Corona-Zeiten vielleicht sogar etwas gutes abgewinnen könnten", müssten andere um Jobs und teilweise sogar um ihre Existenz fürchten.

Der CDU-Politiker befürchtet deshalb eine stärkere gesellschaftliche und wirtschaftiche Spaltung als während der Flüchtlingskrise 2015, sagte Armin Laschet am Dienstag (2. Juni) der "Augsburger Allgemeinen".

Coronavirus in NRW: Leiharbeiter aus Fleischfabrik werden getestet

Update, Montag (1. Juni), 21.35 Uhr: Am Pfingstwochenende mussten sich im Kreis Kleve (NRW) zahlreiche Leiharbeiter sich einem Coronavirus-Test unterziehen. Die Ergebnisse für die Mitarbeiter einer niederländischen Fleischfabrik, die jedoch in Hotels in Goch und Emmerich wohnen, liegen noch nicht vor.

Update, Montag (1. Juni), 19 Uhr: Das lange Pfingstwochenende in NRW lädt normalerweise zu Partys ein - doch das war wegen des Coronavirus in diesem Jahr nur bedingt möglich. Insgesamt ist es daher relativ ruhig in NRW geblieben, berichtet die Polizei.

Lediglich einige Ausnahmen gab es dennoch. So wurden in der Düsseldorfer Altstadt einige Gruppen aufgelöst, die sich nicht an die Anzahl- und Abstandsbeschränkungen gehalten haben. Auch die beliebte Rheintreppe musste geräumt werden.

Polizei wird zu Schlägerei gerufen: Beamten räumen Disco in Essen

In Essen wurde dagegen eine gesamte Disco aufgelöst, in der es zu einer Schlägerei gekommen ist. Wie die WAZ berichtet, seien die Beamten auf 50 Personen gestoßen. Gegen den Betreiber der Disco und den Gästen wurde daher Anzeige erstattet.

Update, Montag (1. Juni), 17.25 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Dortmund ist leicht gestiegen. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt gibt, sind vier neue Infizierungen dazu gekommen.

Damit liegen für die Ruhrgebietsstadt insgesamt 737 positive Tests vor. Von diesen haben 719 Patienten die Erkrankung bereits überstanden oder gelten als genesen.

Update, Montag (1. Juni), 12. 14 Uhr: Laut NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sind die wegen der Corona-Krise um drei Wochen verschobenen schriftlichen Abiturprüfungen reibungslos verlaufen.

"Die Schulen haben alles dafür getan, damit die Schülerinnen und Schüler sich auf das Wesentliche konzentrieren können und ihren Fokus ganz auf ihre Abiturprüfungen legen können", sagte die FDP-Politikerin laut einer Mitteilung vom Pfingstmontag.

"Überall in Nordrhein-Westfalen konnten die schriftlichen Prüfungen in allen Unterrichtsfächern regulär und sicher durchgeführt werden." Mögliche Nachfragen hätten stets mit Unterstützung der Schulaufsicht und den örtlichen Behörden geklärt werden können.

NRW: 88.000 Schüler haben trotz Coronavirus die Abi-Prüfungen abgelegt

Insgesamt haben den Angaben zufolge etwa 88.000 Schüler und Schülerinnen der verschiedenen Schulformen wie geplant und mit Abstands- und Hygienemaßnahmen die schriftlichen Prüfungen des Zentralabiturs bis zum 26. Mai abgelegt. An vielen Schulen habe es bereits mündliche Prüfungen gegeben. Bis zum 9. Juni seien noch Nachholtermine für die schriftlichen Prüfungen angesetzt. Der letztmögliche Termin für die Zeugnisausgabe ist der 27. Juni.

Update, Montag (1. Juni), 11. 14 Uhr: NRW - Die Gewerkschaft Verdi sieht Mitarbeiter von Kitas kurz vor dem Start in den eingeschränkten Regelbetrieb am 8. Juni durch das Coronavirus gefährdet.

Am Montag (1. Juni) verstärkte die Gewerkschaft noch einmal die Forderung nach flächendeckenden Tests für Kita-Mitarbeiter. Zudem fordert die Gewerkschaft Mitarbeiter von Kitas auf, eine eventuell vom Arbeitgeber vorgelegte Haftungsausschlusserklärung nicht zu unterschreiben.

Update, Montag (1. Juni), 9 Uhr: Nach einem Corona-Ausbruch unter deutschen Polizeiausbildern in Afghanistan hat das Bundesinnenministerium insgesamt neun Polizisten nach Deutschland zurückgeholt.

Coronavirus/NRW: Luftwaffe fliegt Soldaten zurück nach Köln

Mit einem speziell ausgestatteten Airbus A400 MedEvac flog die Luftwaffe am Sonntag (31. Mai) drei erkrankte Ausbilder in die Heimat. Mit an Bord war auch ein infizierter Bundeswehrsoldat, der im Camp Marmal im nordafghanischen Masar-i-Scharif stationiert war.

GAFMED 1 mission accomplished: Gegen 22:15 Uhr Ortszeit ist unser #A400M MedEvac in Köln gelandet. Der an #COVID19 erkrankte Bundeswehrsoldat kommt in Quarantäne. Wir wünschen ihm und den Polizisten gute Besserung. Und nicht vergessen: Wir sind #FürEuchGemeinsamStark. pic.twitter.com/9QIvwSy2VO — Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) May 31, 2020

Der Airbus landete am späten Sonntagabend in Köln. Parallel dazu wurden mit einer gecharterten Maschine sechs weitere Polizisten nach Deutschland zurückgebracht. Sie hätten bei der Ausbildungsmission mit den infizierten Kollegen zusammengearbeitet und gälten daher als Erstkontakte, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Abend. Weil es wegen der Corona-Krise keine geeigneten zivilen Flüge gebe, seien sie von einem privaten Anbieter für medizinische Flüge ausgeflogen worden.

Zwei mit dem Coronavirus infizierte Polizisten aus NRW

Zuvor hatte der Spiegel darüber berichtet. Zwei der erkrankten Polizisten stammten aus Nordrhein-Westfalen, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums der dpa.

Erstmeldung, Montag (1. Juni), 8 Uhr: Vor den für Dienstag (2. Juni) geplanten Beratungen über ein milliardenschweres Konjunkturpaket der Bundesregierung hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gefordert, den Kommunen besonders unter die Arme zu greifen. "Das Konjunkturpaket soll ja jetzt in der Krise helfen und ohne leistungsfähige Kommunen wird das nicht funktionieren", sagte der CDU-Politiker am Sonntag dem WDR.

Die Kommunen müssten bei den Sozialkosten wie der Unterbringung von Arbeitslosen entlastet werden, aber auch bei Investitionen. "Die Kommunen sind ja gleich doppelt getroffen: Zum einen brechen die Gewerbesteuereinnahmen weg, zum anderen steigen die Arbeitslosenzahlen", sagte Laschet.

Coronavirus: Städtetag fordert stärkere Entlastung für Kommunen

Der Deutsche Städtetag hat bereits mehrfach eine stärkere Entlastung der Kommunen gefordert. Die schwarz-rote Koalition will am Dienstag über umfassende Maßnahmen beraten, die die deutsche Wirtschaft wieder in Fahrt bringen sollen. Infolge der Corona-Krise wird eine schwere Rezession erwartet.

