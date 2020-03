Coronavirus in NRW: Zahl der Infizierten steigt auf über 15.000 +++ Erster Todesfall im Märkischen Kreis

Live-Ticker zu Covid-19

Das Coronavirus breitet sich in NRW weiter aus. RUHR24 informiert über alle aktuellen Entwicklungen und die Ausbreitung von SARS-CoV-2 im Live-Ticker.

Das Coronavirus breitet sich in NRW weiter aus.

Aktuell gibt es im gesamten Bundesland 15.271 Infizierte und 148 Tote.



Alle wichtigen Entwicklungen zu Covid-19 lesen Sie im RUHR24-Live-Ticker.



16.45 Uhr: NRW - Die Stadt Hagen bittet alle Bürger, sich an die Nähmaschine zu setzen und ehrenamtlich aus nicht mehr benötigten Stoffresten Schutzmasken zu nähen. Der Stoff sollte aus 100 Prozent Baumwolle bestehen, damit man ihn bei 90 Grad waschen kann.

Coronavirus in NRW: Zahl der Infektionen steigt auf über 15.000

16.25 Uhr: Das Gesundheitsministerium hat soeben die aktuellen Coronavirus-Fallzahlen für Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. 15.271 Personen haben sich demnach mit dem Erreger angesteckt, das sind 829 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle stieg in den vergangenen 24 Stunden von 130 auf 148 an.

16.10 Uhr: Der Märkische Kreis meldet seinen ersten Todesfall. Ein 83-jähriger Mann aus Menden ist gestern im St.-Vincenz-Krankenhaus gestorben. Ob bei dem Patienten Vorerkrankungen vorlagen, ist bisher noch nicht bekannt.

15.50 Uhr: Derzeit befinden sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einem Krankenhaus in Düsseldorf, um sich die Lage vor Ort anzuschauen und um mit dem Pflegepersonal und Studenten zu reden.

"Das Aufstocken der Krankenhauskapazitäten ist in diesen Tagen eine ganz entscheidende Frage. Alle 8,9 Tage verdoppeln sich die Zahlen der Infektionen. Wir müssen mit allen Maßnahmen strikt daran arbeiten, dass sich diese Zahl vergrößert und die Kurve weiter abflacht", so Armin Laschet. In NRW sei bei der Zahl der Tage für eine Verdopplung der Fälle deutlich über dem Bundesschnitt, betont der CDU-Politiker.

+ NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn statten sprechen in einem Krankenhaus mit dem Pflegepersonal und Studenten. © Federico Gambarini/dpa

15.30 Uhr: Nachdem in der vergangenen Woche zwei Bewohner des Schmallenbachhauses in Fröndenberg (Kreis Unna) gestorben sind, führte die Gesundheitsbehörde des Kreises am Samstag (28. März) eine ärztliche Sichtung durch und nahm knapp 60 Abstriche von Bewohner und Pflegepersonal, die Coronavirus-ähnliche Symptome aufwiesen.

Nun liegen die ersten Laborbefunde vor. Demnach sind noch weitere Bewohnerinnen und Bewohner in der Einrichtung mit dem Virus infiziert. Daher wird das Schmallenbachhaus mit sofortiger Wirkung unter Quarantäne gesetzt.

15.10 Uhr: Der Düsseldorfer Aquazoo ist seit zwei Wochen geschlossen. Jetzt bietet der Unterwasserzoo eine besondere Aktion für Fans an. Da sich an den normalen Fütterungszeiten nichts geändert hat, überträgt der Zoo die Fütterung der Haie Morgen (1. April) um 11 Uhr auf Facebook und Instagram live.

Virologe aus Bonn macht dem Robert-Koch-Institut Vorwürfe

14.50 Uhr: Der Bonner Virologe Prof. Hendrik Streeck wirft dem Robert-Koch-Institut (RKI) vor, wertvolle Zeit bei der Bekämpfung des Coronavirus zu vergeuden. "Ich bin überrascht, dass das RKI die Studie, die wir jetzt in Heinsberg machen, nicht selbst gemacht hat. Man hätte da früher reingehen können, das ist eine verpasste Chance."

14.30 Uhr: Die Suchthilfe Narcotics Anonymous aus Bochum ist seit über dreißig Jahren eine Selbsthilfegruppe für Suchtkranke. Da die Gruppenräume allerdings geschlossen worden sind, bieten sie nun Online-Meetings an. Die Termine dafür lassen sich auf den Internetseiten www.na-onlinemeetings.de und www.narcotics-anonymous.de finden.

14.10 Uhr: Einen Aufnahmestopp in Altenheimen in NRW soll es nicht geben. Das lehnt der Pflegerat NRW ab. "Das würde unser Problem ja nur verlagern, denn dahinter steckt ja immer eine Person, die der Pflege bedarf. Wir können ja nicht einfach sagen 'ich versorge dich jetzt nicht'", so Pflegerats-Vorsitzende Ludger Risse gegenüber Rheinische Post.

Den Patienten und dem Gesundheitssystem sei nicht geholfen, wenn Patienten nicht aus den Krankenhäusern entlassen werden können, weil ihre anschließende Pflege nicht gewährleistet sei.

In der Stadt Essen sind derzeit 296 Personen an dem Coronavirus erkrankt

13.50 Uhr: Aktuelle Zahlen gibt es aus der Stadt Essen. Dort sind derzeit 296 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt 111 Erkrankte sind schon wieder genesen.

13.30 Uhr: Der Kreis Heinsberg stellt die ersten Details der Studie vor, die viele Erkenntnisse in Sachen Coronavirus bringen soll. 1000 repräsentative Einwohner des Kreises wurden dazu befragt und untersucht.

Die ersten Ergebnisse werden in der kommenden Woche erwartet. Die Studie soll vor allem bei der Entscheidung helfen, wann die ersten Einschränkungen in Deutschland wieder aufgehoben werden können.

13.10 Uhr: Die Stadtbücherei Bochum bietet nun einen besonderen Service an, um ihren Kunden Bücher zur Verfügung stellen zu können. Da Büchereien derzeit geschlossen sind, kann man nun über 50.000 Bücher aller Genres online lesen.

Dafür braucht man nur einen kostenlosen Online-Bibliotheksausweis der Stadt Bochum. Die Ausweise gibt es unter der Rufnummer 0234/9102488 (montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr) sowie per E-Mail an stadtbuecherei@bochum.de.

Uniklinik Münster sucht nach genesenen Coronavirus-Patienten für eine Blutspende-Aktion

12.50 Uhr: Die Uniklinik Münster sucht gerade händeringend nach genesenen Coronavirus-Patienten. Die geheilten Patienten sollen eine Blutspende abgeben. Mediziner werden dann aus dem Blut Hyperimmun-Seren gewinnen. Daraus sollen dann Abwehrstoffe isoloiert werden, die schwer erkrankten Patienten helfen sollen.

Wer sich an der Blutspende-Aktion beteiligen möchte, und bereits vom Coronavirus geheilt ist, kann sich bei Mail an hepar@ukmuenster.de oder unter 0251/8357935 melden.

+ Eine Blutspendeaktion der Uniklinik Münster soll Corona-Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf zugute kommen. © Rolf Vennenbernd/dpa

12.30 Uhr: Ver.di bemüht sich derzeit mit dem Handelsverband NRW die tarifliche Aufstockung des Kurzarbeitergeldes im Einzelhandel auf 90 Prozent zu vereinbaren. Allerdings ist das bisher erfolglos geblieben. "Wir sehen die Not der Unternehmen, die Rechtssicherheit brauchen, ob das Kurzarbeitergeld auch ohne die vereinbarte Ankündigungsfrist von vier Wochen gezahlt werden kann", so Silke Zimmer, Landesbezirksfachbereichsleiterin für den Handel in NRW.

Allerdings können Beschäftigte von 60 Prozent Kurzarbeitergeld nicht leben, da monatliche Fixkosten anlaufen würden, so ver.di. Vor allem einen Abrutsch in Hart IV-Leistungen möchte man nun verhindern.

Deutsche Fußball Liga (DFL) berät sich über die Zukunft der Fußballklubs in der Coronavirus-Krise

12.10 Uhr: Wann es für den Fußball in NRW und anderen Teilen von Deutschland weiter geht, ist bisher noch unklar. Heute wird sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) per Videoschalte mit Vertretern der Fußballklubs über die Fortsetzung sprechen. Alle Entwicklungen rund um den Fußball, der Bundesliga und DFL zum Coronavirus gibt es im Live-Ticker.

11.50 Uhr: Die Zahl der am Coronavirus infizierten Menschen in NRW ist auf 14.901 Fälle gestiegen. Das sind 459 Fälle mehr als am Vortag, wie das NRW-Gesundheitsministerium mitteilt. Von gestern auf heute starben in NRW 15 Menschen. Damit steigt die Anzahl der Todesopfer im Bundesland auf 145.

11.30 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn werden sich heute Mittag in der Uniklinik Düsseldorf über die aktuelle Situation informieren.

Die beiden Politiker werden sich mit Mitarbeitern und Studierenden unterhalten, die sich freiwillig zur Unterstützung gemeldet haben, wie die Staatskanzlei mitteilte. Bei den Gesprächen soll es sich vor allem um die besonderen Herausforderungen in der aktuellen Coronavirus-Krise drehen.

11.10 Uhr: In Düsseldorf sind Hamsterkäufe offiziell verboten. Supermärkte und Drogerien dürfen Produkte nur noch in haushaltsüblichen Mengen abgeben.

Hamsterkäufe wegen des Coronavirus in Düsseldorf durch Allgemeinverfügung verboten

Das hat die Stadt in einer Allgemeinverfügung erlassen. Aufgrund von Hamsterkäufen würden in einem Laden nicht die Hygienestandards eingehalten werden können. Die Kunden würden sich beim Streit um Toilettenpapier, Nudeln und ähnlichen Produkten zu nahe kommen.

10.50 Uhr: In Gelsenkirchen wird es nun teuer. Zumindest für einen 40-jährigen Verantwortlichen von Vereinsräumen in der Altstadt. Heute Nacht, gegen 1.45 Uhr, kontrollierten Polizisten das Vereinsgebäude, da ein Zeuge eine Menschenansammlung beobachtet hat.

Als die Anwesenden die Polizisten bemerkten, flüchteten einige von ihnen in unterschiedliche Richtungen. Die mehr als zehn Gäste müssen nun mit einem Bußgeldbescheid rechnen. Außerdem sprach die Polizei Platzverweise aus.

10.30 Uhr: Morgen (1. April) möchte die Landesregierung NRW im Landtag über das Epidemie-Gesetz tagen. NRW-SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty geht allerdings nicht davon aus, dass es nicht zu einer Abstimmung über das geplante Gesetzpaket kommen wird.

„Wir sind in einer Gesundheitskrise, nicht in einer Demokratiekrise.“ Das von MP #Laschet vorgelegte #Corona-Sondergesetz ist nach unserer Auffassung in dieser Form verfassungswidrig. Das hat @thomaskutschaty heute klargestellt. #LtNRW #coronavirus https://t.co/d3DiPUgPV4 — SPD-Fraktion im Landtag NRW (@spd_fraktion_nw) March 30, 2020

"Wir brauchen bei solchen weitgreifenden Maßnahmen und Einschnitten in die Freiheitsrechte der Bevölkerung ein vernünftiges parlamentarisches Verfahren", so der Politiker gegenüber WDR5.

Hotels in NRW bieten Arbeitszimmer als Homeoffice an

10.10 Uhr: Wer sein Homeoffice zuhause nicht mehr sehen kann, kann sich jetzt auch ein Hotel buchen. Einige Hotels in NRW bieten tagsüber eigene Arbeitszimmer an.

"Jede kreative Idee, die in der derzeitigen Situation noch für Umsätze sorgt, ist natürlich gut", so Thorsten Hellwig, Sprecher des Branchenverbandes Dehoga NRW gegenüber Waz.

9.50 Uhr: Die Coronavirus-Krise ist ebenfalls keine einfache Zeit für Obdachlose. Die meisten Tafeln und Beratungsstellen haben geschlossen. Außerdem sind sie oft Immungeschwächt und können sich daher leichter mit dem Virus anstecken.

Daher hat das Land NRW nun 500.000 Euro bereit gestellt. Die freien Träger der Wohlungslosenhilfe sollen damit die Menschen, die auf der Straße leben, mit notwendigen Dingen wie Lebensmittel, Essensgutscheinen, Hygieneartikel und Kleidung versorgen, teilte das Sozialministerium mit.

Wird es in NRW wegen des Coronavirus eine Schutzmaskenpflicht wie in Österreich geben?

9.30 Uhr: In Österreich gilt ab morgen (1. April) die Schutzmaskenpflicht beim betreten eines Supermarktes. Wird NRW bei dieser Idee nachziehen? Nein, wie eine Umfrage des RedaktionsNetzwerk Deutschland zeigt.

Bisher überlegt kein Bundesland, inklusive NRW, eine Schutzmaskenpflicht einzuführen. Allerdings gibt es auch einige Politiker, die das befürworten. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach äußerte sich gegenüber des RedaktionsNetzwerk Deutschland: "Aus medizinischer Sicht halte ich eine solche Bestimmung persönlich für sehr sinnvoll. In der Tat wurde die Bedeutung von Masken zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus anfänglich stark unterschätzt", so der Politiker.

+ NRW-SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach ist für die Einführung einer Schutzmaskenpflicht. © Kay Nietfeld/dpa

Update, Dienstag (31. März), 7.16 Uhr: NRW - Kurzarbeit soll verhindern, dass Mitarbeitern in der Coronavirus- Krise* sofort die Entlassung droht. Bereits wenige Tage nach den Einschränkungen im öffentlichen Leben haben davon in NRW mehr als 10.000 Unternehmen Gebrauch gemacht. Jetzt wird laut Deutscher Presse-Agentur eine Hochrechnung für den März erwartet.

Jobcenter und Agentur für Arbeit wollen schnell und unbürokratisch helfen

An diesem Dienstagnachmittag (31. März, 14 Uhr) will die Regionaldirektion NRW eine Hochrechnung zur Kurzarbeit für den Monat März veröffentlichen. "Aktuell sind viele Arbeitgeber wie auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in NRW verunsichert", hatte Regionaldirektionschef Torsten Withake am 20. März erklärt.

Die Jobcenter und die Agenturen für Arbeit würden unter Hochdruck daran arbeiten, allen betroffenen Unternehmen und allen betroffenen Menschen schnell und unbürokratisch zu helfen. Die Arbeitsmarktdaten für den Monat März spiegeln aber noch nicht die Coronavirus-Krise wider.

+ Vielen Arbeitnehmern droht die Kurzarbeit. © Felix Kästle/dpa

Zum Stichtag am 12. März spielte noch die Frühjahrsbelebung eine Rolle. Die Schließungen von zahlreichen Restaurants und Läden kamen erst danach. Die Coronavirus-Krise wird erst in der April-Statistik der Bundesagentur für Arbeit voll niederschlagen.

Coronavirus in Bochum: 220 Menschen infiziert

22.08 Uhr: In Bochum sind aktuell nach Angaben der Stadt 220 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 42 sind genesen. Das ergibt eine Gesamtzahl von 262 Fällen. Sieben Menschen sind an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Die Stadtverwaltung weist unterdessen darauf hin, dass sehr viele städtische Dienstleistungen online verfügbar sind. Unter www.portal.bochum.de können rund 150 Dienstleistungen und Formulare abgerufen werden.

Coronavirus in NRW: 200 bestätigte Infektionen im Kreis Unna

21.45 Uhr: Im Kreis Unna gab es am Nachmittag 200 bekannte Coronavirus-Fälle. Und damit elf mehr, als noch am Mittag vermeldet worden waren. 38 Menschen gelten als geheilt, drei Personen sind verstorben. So Verteilen sich die Fallzahlen auf die einzelnen Orte:

Bergkamen: 12

Bönen: 8

Fröndenberg: 19

Holzwickede: 5

Kamen: 7

Lünen: 32

Schwerte: 42

Selm: 37

Unna: 26

Werne: 12

21.28 Uhr: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus bleiben die meisten Menschen so gut es geht zu Hause. Bisher waren Experten davon ausgegangen, dass die häusliche Gewalt dadurch zunehmen würde. Das ist aber nicht der Fall.

Coronavirus in NRW: Überraschender Rückgang der häuslichen Gewalt

Im Gegenteil: Während im März vergangenen Jahres (1.3. bis 29.3.) noch 3003 Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt registriert wurden, waren es im Vergleichszeitraum dieses Jahres nur 2112 Einsätze.

Das hat das NRW-Innenministerium am Montagabend auf Anfrage der dpa mitgeteilt. Das entspricht einem Rückgang um 30 Prozent.

21.04 Uhr: In Essen-Bergerhausen haben unbekannte Diebe am Samstag (28. März) mehrere Rollen Toilettenpapier sowie Konservendosen aus einer Kellerparzelle eines Mehrfamilienhauses an der Rellinghauser Straße gestohlen.

Coronavirus in NRW: Erster Toter im Kreis Recklinghausen

Sie brachen das Schloss der Kellertür auf, wodurch ein Sachschaden entstand. Es handele sich um einen besonders schweren Fall des Diebstahl, Ermittlungen laufen. Die Polizei ruft die Bürger nun zu besonderer Wachsamkeit in ihrem Zuhause auf.

20.29 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Infektionen im Kreis Recklinghausen ist inzwischen wieder deutlich angestiegen. Am Nachmittag waren 357 Fälle bekannt. Damit haben sich 29 weitere Personen mit dem Erreger angesteckt. Die Orte im Überblick:

Castrop-Rauxel: 24

Datteln: 28

Dorsten: 70

Gladbeck: 24

Haltern am See: 44

Herten: 31

Marl: 35

Oer-Erkenschwick: 8

Recklinghausen: 59

Waltrop: 14

93 Personen sind inzwischen wieder gesund. Ein 70-jähriger Covid-19-Patient aus Dorsten wurde am Sonntag (29. März) als erstes Todesopfer im Kreis Recklinghausen gemeldet. Er litt an einer Vorerkrankung.

Coronavirus in NRW: Essen meldet siebtes Todesopfer

19.37 Uhr: In Essen hat es einen weiteren Todesfall nach einer Infizierung mit dem Coronavirus gegeben. Bereits am Vormittag hat 84-jähriger Bewohner aus dem Caritas-Stift Lambertus hat den Kampf gegen Covid-19 verloren.

Der Mann war am Freitag (27.3.) mit akuter Atemnot in das Universitätsklinikum Essen eingeliefert worden, anschließend verschlechterte sich sein Zustand rapide. Er litt unter Vorerkrankungen.

In Essen wurden bisher bei 3.068 Abstrichen 292 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, sieben Menschen sind gestorben. 110 Personen sind inzwischen wieder gesund.

+ Der ehemalige Förderturm der Zeche Zollverein in Essen - wegen des Coronavirus geht hier derzeit kaum ein Mensch vorbei. © Caroline Seidel / dpa

Coronavirus in NRW: Erster Covid-19-Todesfall im Kreis Olpe

19.11 Uhr: Der Kreis Olpe vermeldet seinen ersten Coronavirus-Todesfall. Ein 78-Jähriger ist an den Folgen von Covid-19 gestorben.

Der Mann aus Finnentrop litt unter mehreren Vorerkrankungen und verstarb in der Helios Klinik in Attendorn. Im Kreis Olpe befinden sich derzeit neun am Coronavirus erkrankte Personen in stationärer Behandlung. Vier von ihnen müssen intensivmedizinisch betreut werden. Insgesamt sind im Kreis Olpe 127 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

18.32 Uhr: Die Innenstädte in Dortmund, Essen und weiteren Metropolen in NRW sind wegen den geschlossenen Geschäften fast vollständig leer. Das hat zur Folge, dass viele Tauben keine Nahrung mehr finden und ihnen nun der Tod droht.

Die Tierschutzorganisation Peta hat daher an die Verantwortlichen von 78 Stadtverwaltungen appelliert, das Taubenfütterungsverbot auszusetzen und stattdessen kommunale Fütterungsaktionen zu organisieren.

Coronavirus in NRW: Frau aus Lünen gestorben - Jugendliche husten Frau in Herne an

18.06 Uhr: Eine Frau aus Lünen ist nach der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte der Kreis Unna am Abend mit. Es ist der dritte Todesfall im Kreis.

Die Frau war um die 75 Jahre alt (1945 geboren) und habe an verschiedenen Vorerkrankungen gelitten. Sie war bereits am 21. März (Samstag) in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wo sie gestern starb. Es soll sich laut dem Gesundheitsamt nicht um eine Bewohnerin einer Pflegeeinreichtung gehandelt haben.

17.38 Uhr: Die Stadt Oberhausen empfiehlt ihren Bürgern, bei einem Spaziergang immer einen Personalausweis bereit zu halten. Das sagte Martin Berger, Pressesprecher der Stadt. Vor allem bei einer Gruppe von mehr als zwei Personen müsse man sich auf Kontrollen gefasst machen.

17.18 Uhr: Wie die Polizei Herne berichtet, kam es im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu einem besonders unschönen Vorfall*. Mit Atemschutzmasken und Handschuhen näherten sich fünf Jugendliche einer 55-jährigen Frau. Sie erschreckten die Frau und husteten sie mit aufgesetzten Masken mehrfach an.

Dabei sollen sie nur einen Meter Abstand gehalten und "wir haben Corona!" gerufen haben. Erst als der Hund der Frau bellte, verschwanden die Jugendlichen und konnten bisher nicht ermittelt werden. Sie erwartet eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz.

Coronavirus in NRW: Zahl der Infektionen steigt weiter an

16.55 Uhr: Das Gesundheitsministerium gab soeben die neuen Coronavirus-Fallzahlen in NRW bekannt. Die Zahl der Infizierten im Land steigt demnach auf 14.442. Das sind 812 mehr als am Vortag. 130 Menschen sind inzwischen an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben.

Coronavirus in NRW: Polizei Duisburg warnt vor Trickbetrügern

16.40 Uhr: Die Polizei Duisburg warnt nun vor Trickbetrügern, die das Coronavirus als Masche verwenden. Am Samstagmorgen (28. März) rief ein Mann bei einem 83-Jährigen aus Duisburg an und behauptete, ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes zu sein.

Er wolle die Wohnung desinfizieren und hat den Senioren aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Statt die Wohnung zu räumen, rief der 83-Jährige seinen Sohn an, der die Polizei verständigte.

16.20 Uhr: Die Stadt Castrop-Rauxel und die Gemeinde Holzwickede (Kreis Unna) setzen die Gebühren für die Ganztagsbetreuungen der Kinder im April aus. Das gelte unabhängig der Notbetreuungen. Eltern, die einen Dauerauftrag eingerichtet haben, sollen diese vorerst löschen und ihn erst wieder im Mai neu beantragen.

16 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet befolgt ebenfalls die Empfehlungen der Bundesregierung. Bei dem Pressetermin zum Start des Virtuellen Krankenhauses in Aachen, trug der CDU-Politiker eine Schutzmaske.

+ Armin Laschet trägt bei der Veranstaltung rund um das Virtuelle Krankenhaus in Aachen einen Mundschutz. © Henning Kaiser/dpa

15.40 Uhr: Unbekannte Diebe haben am Samstag (28. März) mehrere Rollen Toilettenpapier und fünf Konservendosen aus einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in Essen gestohlen. Durch das Aufbrechen des Schlosses entstand außerdem ein Sachschaden.

Erstes Coronavirus-Todesopfer in Gelsenkirchen gemeldet - keine Vorerkrankungen

15.20 Uhr: Die Stadt Gelsenkirchen meldet den ersten Todesfall wegen des Coronavirus. Ein 55-jähriger Mann ist Sonntagabend (29. März) an den Folgen der Infektion gestorben.

Der Mann gehörte nicht zur Risikogruppe und hatte keine Vorerkrankungen. Derzeit gibt es in Gelsenkirchen 94 akute Coronavirus-Fälle. Vier Erkrankte sind schon wieder vollständig gesund. Insgesamt 911 Tests wurden in der Stadt im Ruhrgebiet bereits durchgeführt.

15 Uhr: Gute Nachrichten gibt es dagegen aus dem Kreis Heinsberg. Der vom Coronavirus stark betroffene Ort erholt sich langsam. In wenigen Tagen wird erwartet, dass sich die Zahl der Infizierten und die Zahl der Genesenen ausgleichen werden.

1265 Coronafälle gibt es in dem Kreis. Davon sind 40 Prozent allerdings schon wieder genesen, so ein Kreissprecher gegenüber Waz.

Zwei weitere Coronavirus-Todesfälle in einem Pflegeheim in Bochum

14.40 Uhr: Es gibt zwei weitere Todesfälle in Bochum. Ein Mann und eine Frau aus einem Seniorenzentrum im Stadtteil Weitmar sind an dem Coronavirus gestorben. Insgesamt sieben Menschen sind in der Ruhrgebietsstadt nun an dem Virus gestorben. Fünf davon stammen aus dem Seniorenzentrum. Es steht seit vergangener Woche unter Quarantäne.

14.20 Uhr: Die Zahl der am Coronavirus infizierten Menschen in NRW steigt, die gemeldeten Grippefälle sinken jedoch. Das Landeszentrum Gesundheit in Bochum veröffentlichte nun Zahlen die deutlich zeigen: Immer weniger Menschen in NRW

erkranken an der Grippe. Nur 9500 Menschen wurden vergangene Woche wegen der Krankheit behandelt.

14 Uhr: Das Klinikum Dortmund stellt jetzt sein eigenes Desinfektionsmittel und eigenen Mundschutz her. Das berichtet der Dortmunder Radiosender 91.2. Demnach seien die beiden Produkte ausverkauft und man muss sich nun auf andere Weise helfen.

Klinikum Dortmund: Mitarbeiter sollen Schutzmasken selber nähen

Daher fordert die Geschäftsleitung des Klinikums seine Mitarbeiter in einem Schreiben auf, sich an die Nähmaschinen zu setzen und Schutzmasken zu nähen. Diese Masken sind aus einem speziellen Stoff, der nur für Krankenhäuser bestellbar ist. Eine Spende von außerhalb sei aufgrund der Hygiene nicht möglich.

Da kam es offenbar zu einer gut gemeinten viralen Verbreitung, die nun aber für etwas Verwirrung sorgt. Daher möchten wir das Missverständnis um ein klinikum-internes Schreiben aufklären; auf Facebook haben wir es schon getan: #Dortmund #corona #Covid_19 #CoronaUpdate pic.twitter.com/nUupSnbmXT — Klinikum Dortmund (@klinikumdo) March 29, 2020

13.40 Uhr: Wegen der Einschränkungen aufgrund des Coronavirus, haben viele Selbstständige derzeit mit Umsatzeinbußen zu kämpfen. Aber auch, wenn viele derzeit vor dem Ruin stehen, soll die Grundversorgung weiter gewährleistet sein. Daher dürfen die Zahlungen von Strom, Wasser, Gas, Telefon und Internet bis zum 30. Juni 2020 ausgesetzt werden, so die Verbraucherzentrale NRW.

Das Recht würde für Verträge gelten, die vor dem 8. März abgeschlossen werden. Jedoch werden die Zahlungen nur aufgeschoben und müssen zu einem späteren Zeitpunkt vollständig zurückgezahlt werden.

13.20 Uhr: BASF hat seinen Betrieb in Düsseldorf umgestellt und fertigt nun Desinfektionsmittel an. Innerhalb von drei Tagen kamen so schon rund 13.000 Liter zusammen. Der Chemiekonzern stellt diesen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen kostenlos zur Verfügung.

Besonderen Service der Stadt Lünen für Seniorinnen und Senioren

13 Uhr: Die Stadt Lünen bietet nun einen ganz besonderen Service für Seniorinnen und Senioren an. Auf der Internetseite der Stadt lassen sich verschiedene Anlaufstellen und Telefonnummern von Personen oder Vereinen finden.

Diese bieten Senioren an, für sie Einkaufen oder mit dem Hund zu gehen, um die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu senken.

12.35 Uhr: Auch in Gelsenkirchen werden nun die Beerdigungen eingeschränkt. Alle Trauerhallen auf den städtischen Friedhöfen werden bis auf Weiteres geschlossen.

Offene Pavillons als Wetterschutz sollen nun als Ersatz dienen. "Es wird empfohlen, die Trauergemeinde auf maximal zehn Personen zu begrenzen. Trotz des besonderen Anlasses sind auch bei den Beerdigungen die Verhaltensregeln zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos zu beachten", so die Stadt Gelsenkirchen.

Einbruch in Viersen: Täter klauen Toilettenpapier und Küchenpapierrollen

12.20 Uhr: Im Kreis Viersen kam es in der vergangenen Woche zu einem außergewöhnlichen Einbruch. Bislang unbekannte Einbrecher klauten aus einem Kellerraum in einem Wohnhaus ganze 21 Rollen Toilettenpapier und 5 Rollen Küchenpapier, berichtet die Polizei.

12.05 Uhr: Mögliche Corona-Patienten im Kreis Wesel konnten sich die vergangene Woche wegen zu wenigen Kapazitäten nicht auf das Coronavirus testen lassen. Jetzt gibt es jedoch gute Nachrichten aus dem Kreis. Die Abstrichzentren in Moers und Dinslaken öffnen wieder. Die überlasteten Labore konnten ihren Rückstand wieder aufholen.

Könnten jetzt wegen des Coronavirus die Preise für Lebensmittel steigen?

11.45 Uhr: 45.000 Saisonarbeitskräfte fehlen der Landwirtschaft in NRW. Sie fordern nun auf, Menschen, die wegen des Coronavirus Zeit haben, bei der Ernte zu helfen. Dazu hat das Land NRW die Plattform daslandhilft.de eingerichtet. Erntehelfer seien jetzt besonders wichtig, da sonst die Preise für Lebensmittel ansteigen können.

11.30 Uhr: Galeria Karstadt Kaufhof hat mit starken Umsatzeinbußen zu kämpfen. Insgesamt 80 Millionen Euro fehlen dem Kaufhaus mit Sitz in Essen - pro Woche. Derzeit warten sie auf Staatshilfen. Wie die Fachzeitschrift Textilwirtschaft berichtet, habe ein Gespräch am Wochenende zu keinem Ergebnis geführt.

Zahl der an dem Coronavirus-Infizierten in NRW steigt weiter an

11.15 Uhr: Die Zahl mit den Coronavirus infizierten Menschen in NRW steigt weiter an. 14.219 Fälle wurden nun registriert, wie das NRW-Gesundheitsministerium schreibt. 125 Menschen in NRW sind an den Folgen der Lungenkrankheit gestorben.

Eine Überraschung gibt es jedoch: Der Kreis Heinsberg hat mit 1258 gemeldeten Fällen nicht mehr die meisten Infizierten im Bundesland. Die Stadt Köln zählt 1290 positiv getestete Personen und steht nun auf Platz eins.

11 Uhr: Thyssenkrupp spendet jetzt an die Gesundheitsämter und Krankenhäuser in NRW. 50.000 OP-Masken und weitere Schutzkleidung aus den eigenen Beständen wurden am vergangenen Wochenende abgegeben.

"Wir freuen uns, mit dieser Spende Hilfe zu leisten, wo sie besonders nötig ist. Unser Dank gilt insbesondere allen, die in diesen Zeiten in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeheimen und anderen Einrichtungen unter hohem persönlichen Einsatz die gesundheitliche Versorgung im Land sicherstellen", so Michael Höllermann, Personalchef der Firma mit Sitz in Essen.

+ Die Anlagenfirma Thyssenkrupp mit Hauptsitz in Essen spendete OP-Masken an das Gesundheitsamt in Dortmund. © Marcel Kusch/dpa

Thyssenkrupp spendet OP-Masken an Gesundheitsamt in Dortmund

38.000 OP-Masken wurden am 27. März durch den Betriebsrat des Firmenstandortes Dortmund an das örtliche Gesundheitsamt überreicht. Diese werden sich um die Verteilung in der Stadt kümmern. Weitere Spenden gingen unter anderem an das Palliativnetz in Witten und an weitere Kliniken im Bundesland Saarbrücken.

10.45 Uhr: Laut NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wird sich nun bald zeigen, was das Einschränkungsverbot bewirkt. Die Inkubationszeit läge bei sieben bis zehn Tagen, so Armin Laschet bei ZDF Spezial.

"Wir werden also in wenigen Tagen merken, was die Schul- und Restaurantschließungen gebracht haben und was das totale Kontaktverbot vor einigen Tagen wirklich gewirkt hat", so der Politiker. Nach Ostern soll dann die Einschränkungen nochmal untersucht werden. Bis dahin müsse sich nun jeder an die Regeln halten.

10.30 Uhr: Um das Coronavirus in Recklinghausen weiter einzudämmen, hat die Stadt weitere Einschränkungen in Sachen Beerdigung beschlossen. Ab sofort dürfen nur noch maximal zehn Personen des engsten Familienkreises an Bestattungen teilnehmen.

"Wir sind uns natürlich bewusst, dass die Verabschiedung ein wichtiger Teil der Trauerbewältigung für viele Menschen auch außerhalb der engsten Familienmitglieder ist", so Sandra Pawloski, Abteilungsleiterin Friedhöfe der Stadt Recklinghausen. Muslimische Bestattungen dürfen auf Friedhöfen nur noch in einem Sarg stattfinden. Eine Bestattung im Tuch ist nicht mehr möglich, ebenso wie das rituelle Waschen.

10.15 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wird heute in Aachen den Startschuss für das virtuelle Krankenhaus geben. Bei der Behandlung von Corona-Patienten in kleineren Krankenhäusern im Land sollen demnach die Ärzte die Expertise der Unikliniken in Aachen und Münster zur Verfügung stehen.

Kirchengemeinden in Bochum wollen ein Zeichen der Hoffnung und Zuversicht setzen

10 Uhr: Die christlichen Kirchen in Bochum halten auch während der Coronavirus-Krise weiter fest zusammen. Das wollen sie durch eine gemeinsame Gebetszeit symbolisieren.

Heute um 19 Uhr soll die gemeinsame Gebetszeit in Bochum und Wattenscheid ein Zeichen der Hoffnung und Zuversicht senden, so Superintendent Gerald Hagmann und Stadtdechant Michael Kemper.

9.45 Uhr: Auch wenn viele Beschäftigte in einem Unternehmen wegen des Coronavirus in Kurzarbeit* sind, besteht weiterhin die Verpflichtung der Datenbereitstellung. Das teilte der Landesbetrieb IT.NRW mit.

"Wir bitten Unternehmen, Privatpersonen und Behörden um Unterstützung und Verständnis. Die Bereitstellung der Daten und die daraus resultierenden Statistiken stellen einen äußerst wichtigen gesellschaftlichen Beitrag dar", so ein Sprecher des Ministeriums.

9.30 Uhr: Auch auf den Autobahnen in NRW ist es ruhiger geworden. An einem Montagmorgen fahren üblicherweise viele Personen über die Autobahn zur Arbeit - was sich auch deutlich am Stau zeigt.

Stau in NRW geht wegen des Coronavirus drastisch zurück

Zwischen 100 und 300 Kilometer Stau in NRW sind da manchmal keine Seltenheit. Das sieht jetzt allerdings in der Zeit von Homeoffice oder Arbeitsausfall anders aus. Nur 12 Kilometer Stau lassen sich auf den Autobahnen in NRW finden (Stand: 8.25 Uhr)

9.15 Uhr: Am Freitagnachmittag (27. März) startete das NRW-Soforthilfeprogramm für Kleinunternehmen, Freiberufler und Solo-Selbstständige. Nach Angaben des NRW-Wirtschaftsministeriums sind seitdem 150.000 Anträge eingegangen. Davon konnten schon 100.000 bewilligt werden.

9 Uhr: Kommt jetzt ein neues Gesetz in NRW? Die Landesregierung soll wegen des Coronavirus derzeit einen neuen Gesetzesentwurf planen, berichtet WAZ. Darin soll stehen, dass man Ärzte und Pfleger in einer solchen Ausnahmesituation zur Arbeit zwingen kann.

Außerdem solle Behörden berechtigt werden, dringend benötigtes medizinisches Material herzustellen. Die Abschlussprüfungen an Haupt- und Realschulen sollen ausfallen können. Das neue Gesetz soll dann nicht nur für die Coronavirus-Pandemie gelten, sondern auch für zukünftige.

Update, Montag (30. März), 6.22 Uhr: Das Risiko ist gering, sich über Pakete oder Briefe mit dem neuartigen Coronavirus anzustecken, denn auf der rauen Oberfläche kann das Virus nicht lange überleben, wie RUHR24.de* berichtet. Dennoch will die Deutsche Post Mitarbeiter und Kunden schützen. Für den Fall der Fälle hat der Konzern einen Notfall-Plan.

Deutsche Post bereitet sich in der Coronavirus-Krise auf Einschränkungen vor

Die Deutsche Post bereitet sich wegen der Coronavirus-Pandemie auf "weitere Einschränkungen" ihrer Dienstleistungen vor. "Der Umgang mit solchen Einschränkungen ist uns in besonderen lokalen Quarantäne-Gebieten bereits vertraut", teilte die Deutsche Post gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mit.

Bisher gebe es keine wesentlichen Einschränkungen der Brief- und Paketversorgung in Deutschland. "Wir tun alles, um sowohl unsere Mitarbeiter wie auch unsere Kunden soweit es geht zu schützen und die Postversorgung wie gewohnt aufrechtzuerhalten", teilte das Unternehmen auf Anfrage mit und machte darüber hinaus keine weiteren Angaben.

Coronavirus-Krise: Notfall-Plan der Deutschen Post steht

Nach Informationen der Welt am Sonntag sieht eine Notfall-Planung vor, dass in extremen Situationen in "geschlossenen Gebieten" lediglich Einschreibebriefe und Sendungen an Behörden oder Gesundheitseinrichtungen zugestellt werden. Ab einem Krankenstand bei der Post von 30 Prozent sollen demnach Briefe und Pakete nur noch an drei Tagen zugestellt werden.

+ Für Krisenzeiten wie der Coronavirus-Pandemie hat die Deutsche Post einen Plan. © Oliver Berg/dpa

Ab einem Krankenstand von 80 Prozent sollen Zusteller nur noch einmal wöchentlich austragen. Zu diesen Details äußerte sich die Post nicht.

Sonntag (29. März), 22.00 Uhr: Morgen (30. März) beginnt die zweite Woche, in der in NRW eine Ausgangsbeschränkung wegen des Coronavirus gilt. Das heißt für viele Familien mit Kinder, sie müssen sich weiterhin zu Hause bei Laune halten. Insbesondere für Alleinerziehende kann das zu einem wahren Drahtseilakt zwischen Kinderbetreuung und Arbeit werden.

Aus diesem Grund hat das NRW-Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration nun eine Krisen-Hotline für Alleinerziehende in der Coronavirus-Krise eingerichtet.

Krisen-Hotline während der Coronavirus-Krise für Hilfesuchende

Unter der Nummer sollen ab 8.30 Uhr Alleinerziehende täglich eine psycho-soziale Beratung durch qualifizierte Ansprechpartnerinnen am Telefon in Anspruch nehmen können. Und das ist noch nicht alles. Das Familienministerium hat außerdem noch eine Liste mit den wichtigsten Nummern für Hilfesuchende während der Covid-19-Krise zusammengestellt.

Was vor dem 30. März passiert ist, lesen Sie in diesem Coronavirus-Ticker für NRW*.

