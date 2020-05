NRW/Coronavirus: Genesener Patient freut sich auf Italien und besseren Kaffee +++ Armin Laschet prescht voran und fordert Grenzöffnungen

NRW-Live-Ticker zu Covid-19

NRW hat trotz Kontaktsperre und Coronavirus Lockerungen auf den Weg gebracht. Alle Infos zu Corona-Neuigkeiten im Covid-19-Live-Ticker.

Auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) kommen zahlreiche Lockerungen in der Coronavirus-Krise* zu.

kommen zahlreiche in der Coronavirus-Krise* zu. Die Coronavirus-Pandemie , ausgelöst durch den Erreger Sars-CoV-2 , sorgte in NRW für zahlreiche Infizierte und Tote.

, ausgelöst durch den , sorgte in für zahlreiche Infizierte und Tote. Die jüngsten Entwicklungen zu Covid-19 in NRW gibt es im Live-Ticker von RUHR24.

18.10 Uhr: Nach Daten des NRW-Landeszentrums Gesundheit kamen von Freitag auf Samstag 295 weitere positive Fälle mit dem Coronavirus dazu. Damit liegt die Zahl nun insgesamt bei 34 799 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie.

Coronavirus in NRW: Zahl der Coronavirus-Infektionen um 295 weitere Fälle seit Freitag gestiegen

Die Zahl der Toten in Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 27 auf 1423. Aber dafür wurden auch 416 neue Patienten gemeldet, die seit Freitag als genesen gelten.

17.50 Uhr: Aufgrund der zahlreichen Corona-Infektionen in den Schlachtereien in Coesfeld und in Oer-Erkenschwick (Kreis Recklinghausen) werden Massentestes durchgeführt. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiter in dem Coesfelder Betrieb ist bis Samstagabend auf 196 gestiegen.

Coronavirus in NRW: Massentests in Fleischereibetrieben

In dem Schwester-Betrieb von Westfleisch im Kreis Recklinghausen sind die Massentests für den morgigen Sonntag (10. Mai) geplant. Auf dem Unternehmensgelände werden dafür Zelte aufgebaut, wo die Tests durchgeführt werden sollen. Bislang gibt es in dem Betrieb 33 Infizierte.

16.45 Uhr: Der italienische Patient Claudio Facoetti (65) kehrt nach über sechs Wochen in Behandlung im Krankenhaus Bochum genesen und gesund wieder in seine italienische Heimat Bergamo zurück. Er könne nicht in Worte ausdrücken, wie dankbar er der Klinik in der Ruhrgebietsstadt sei.

Coronavirus in NRW: Italienischer Patient kehrt genesen nach Bergamo zurück und freut sich über Kaffee

Claudio Facoetti ist am 28. März von Bergamo mit der Luftwaffe nach Bochum gebracht worden. Nun freue er sich auf die Rückkehr in seine italienische Heimat. Denn der Kaffee dort sei in jedem Fall besser.

Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ließ es sich nicht nehmen, der Verabschiedung beizuwohnen.

+ Claudio Facoetti erkrankte schwer am Coronavirus, wurde in Bochum behandelt und kehrt nun nach Italien zurück. © dpa

16 Uhr: Christoph Hüsing, Sprecher des Kreis Coesfeld, bestätigte heute (9. Mai), dass 900 der 1.200 Mitarbeiter des Schlachthofes in Coesfeld getestet worden seien. Die Zahl der positiven Tests sei auf 180 gestiegen. Die Arbeiter kämen fast allesamt aus osteuropäischen Ländern und würden verstreut Unterkünften in Coesfeld und Rosendahl wohnen. Die Infektionen in dem Schlachthof der Firma Westfleisch würden den größten Teil der Coronavirus-Erkrankungen im Kreis Coesfeld ausmachen.

Coronavirus in NRW: Zahl der Infektionen im Kreis Coesfeld steigt

Aktuell geben es 210 Fälle. Doch noch sind nicht alle Tests ausgewertet worden. Damit gehört der Kreis Coesfeld aktuell zu den Corona-Hotspots in Deutschland. Zusammen mit dem Thüringer Landkreis Greiz.

+ Coronavirus - Corona-Infektionen bei Westfleisch © picture alliance/dpa

14.30 Uhr: Im Kreis Coesfeld sind die Lockerungen, die im restlichen Bundesland NRW gelten, erst einmal aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs in einem Westfleisch Schlachthof auf Eis gelegt. Die sogenannte Obergrenze von 50 Neu-Infektionen in den letzten sieben Tagen auf 100.000 Einwohner ist weit überschritten und liegt aktuell bei 76.

Coronavirus in NRW: Kreis Coesfeld überschreitet Obergrenze

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) äußerte sich um Rahmen einer Verabschiedung in Bochum eines genesenen Corona-Patienten aus Italien folgendermaßen: "Wenn man öffnet, muss man da, wo Gefahr ist, konsequent handeln."

12 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet prescht in Sachen Lockerungen in der Coronavirus-Krise voran. Gegenüber der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten äußerte er sich zum Thema Grenzöffnungen. "Wir brauchen dringend eine Öffnung der Grenze zu Frankreich."

Coronavirus in NRW: Armin Laschet fordert Grenzöffnungen zu Frankreich

Der Lockdown im westlichen Nachbarland endet am 11. Mai. Es sei ein guter Zeitpunkt, um eine gemeinsame europäische Antwort bei der Bekämpfung der Pandemie anzustreben. Natürlich müsse die Bundesregierung auch mit Österreich reden.

+ Ministerpräsident Armin Laschet hat zahlreiche Lockerungen in NRW auf den Weg gebracht. © dpa

Armin Laschet prangert zudem an. Aus seiner Sicht seien die vergangenen Wochen zu der nationalstaatlich und zu wenig europäisch geprägt.

10 Uhr: NRW - Die Deutsche Presse Agentur hat bei den Kommunen in NRW (alle NRW-Artikel bei RUHR24.de*) nachgefragt. Wie gehen Städte mit der Maskenpflicht um? Seit dem 27. April gibt es im Bundesland die Maskenpflicht. Die soll zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie beitragen. Gerade aktuell, da es zu zahlreichen Lockerungen in Nordrhein-Westfalen gekommen ist und noch kommt.

Coronavirus in NRW: So gehen Kommunen im Bundesland mit der Maskenpflicht um

In einigen Städten war bisher keine Strafe notwendig, wie RUHR24.de* berichtet. Andere Städte wiederum erheben gar keine. In Düsseldorf und Wuppertal sind die Menschen nach Angaben der Städte sehr umsichtig. In Essen und Münster würde gar kein Bußgeld gegen einen Verstoß der Maskenpflicht erhoben werden.

Siegen (bis zu 200 Euro) und Dortmund (100 Euro) erheben ein Bußgeld. Bis Donnerstag (7. Mai) meldeten die Ordnungsämter der Städte jedoch keinen Verstoß gegen die Maskenpflicht. In Köln wiederum gab es bislang drei Verstöße, bei denen Personen bis zu 100 Euro zahlen mussten.

Coronavirus in NRW: Medikamenten-Cocktail aus Hongkong macht Hoffnung

Samstag (9. Mai), 9 Uhr: Nach Informationen des Fachmagazin The Lancet gibt es wohl erste Erfolge bei der Behandlung des Coronavirus. Und zwar mit einem Mix aus mehreren Medikamenten. Wissenschaftler aus Hongkong hätten eine erfolgreiche Behandlung gemeldet.

Ein milder bis moderater Krankheitsverlauf sei erreicht worden, schreibt Mikrobiologe Kwok-Yung Yuen. Es müsse allerdings untersucht werden, ob dies auch bei schwer erkrankten Personen gelinge. Die Teilnehmer der Studie erhielten einen antiviralen Medikamenten-Cocktail aus Medikamenten, die gegen Multipler Sklerose, Hepatitis und HIV eingesetzt werden würden.

Maskenpflicht in Deutschland und NRW - Coronavirus.

Nach sieben Tagen seien die Tests negativ gewesen. Die Krankheitssymptome seien verschwunden.

Hinweis: Was vor dem 9. Mai in Sachen Coronavirus in NRW passiert ist, erfahrt ihr in diesem Live-Ticker*.

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa