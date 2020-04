Coronavirus: Tierpark im Kreis Gütersloh verzeichnet Besucheransturm 

Safariland Stukenbrock

Trotz des Coronavirus können Menschen im Kreis Gütersloh wieder das Safariland Stukenbrock besuchen. Doch Besucher müssen einige Änderungen in Kauf nehmen.

Viele Tierparks und Zoos mussten wegen des Coronavirus ihre Türen schließen.

Das "Safariland Stukenbrock" im Kreis Gütersloh (NRW) hat nun wieder geöffnet.



Der Safaripark erlebte nun einen Besucheransturm.

Update: 24. April. Kilometerlange Autoschlangen ziehen sich von den Toren des Safarilands Stukenbrock bis zur Autobahnabfahrt. Laut dem WDR sind Besucher aus ganz Deutschland in den Kreis Gütersloh gereist, um sich in Zeiten des Coronavirus die Zeit mit wilden Tieren zu vertreiben. Um dem Andrang Herr zu werden, mussten einige Änderungen in der Ticketvergabe vorgenommen werden. Wie der Besuch im Tierpark nun abläuft erfahren Sie auf der Website des Safarilands Stukenbrock.

Erstmeldung. NRW/Gütersloh – Lange mussten nicht nur Besucher abwarten, bis die Tierparks und Zoos wieder eröffnen. Auch die Betreiber mussten trotz der durch die Corona-Krise bedingten Schließungen weiter ihre Pfleger und Futter für die Tiere bezahlen. Bei fehlenden Einnahmen keine leichte Situation. Doch nun hat die Bundesregierung bekannt gegeben, dass es ab Montag (20. April) zu schrittweisen Öffnungen in bestimmten Branchen kommen wird. Darunter auch Zoos und Tierparks. Doch wie owl24.de* berichtet, darf eine Anlage bereits eher öffnen als alle anderen.

Tierpark im Kreis Gütersloh öffnet als erster in Europa

Eine Sonderregelung erlaubt dem Safariland Stukenbrock* im Kreis Gütersloh, in der Corona-Krise bereits am Freitag (17. April) wieder zu öffnen. Damit ist der Park, in dem Gäste mit dem Auto durch die Gehege von Löwen, Tigern, Giraffen und anderen fahren können, der erste in Europa, der seine Pforten wieder öffnet. Gegenüber RTL.de erklärt Tierpfleger Markus Köchling das so:

"In Abstimmung mit den Ordnungsbehörden, der Landesregierung und dem Bürgermeister haben wir eine Corona-Ausnahmeregelung beantragt. Damit wir unseren Park wieder öffnen können, haben wir den Zoo-Teil so ausgebaut, dass Besucher mit dem Auto dort lang fahren können. Bisher war das nur in manchen Teilen des Tierparks möglich."

Ausnahmegenehmigung: Safariland Stukenbrock öffnet am morgen (17.04.20) Autosafari



Das Safariland in Stukenbrock darf morgen Freitag (17.04.2020), als einziger Freizeitpark in Europa wieder öffnen. Der Park hat dank der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock un… https://t.co/e94Pn3u8N8 — Radio Gütersloh (@RadioGuetersloh) April 16, 2020

Gütersloh: Safariland Stukenbrock öffnet unter strengen Auflagen

Damit das Safariland Stukenbrock wieder Gäste begrüßen darf, müssen sich die Betreiber an strenge Hygiene-Vorschriften halten. Diese beinhalten:

Tickets können online und elektronisch (EC und Kreditkarte) vor Ort erworben werden.

Tickets müssen ausgedruckt und am Eingang in einen Briefkasten gesteckt werden. Diese werden dann von Mitarbeitern eingescannt.

werden. Diese werden dann von Mitarbeitern eingescannt. Bis zu zwei Erwachsene mit eigenen Kindern oder Personen des eigenen Haushalts im privaten PKW sind erlaubt. Die Mitarbeiter sind verpflichtet, stichprobenartig Kontrollen von Personalausweisen durchzuführen!



durchzuführen! Die Fenster und Türen des Fahrzeugs müssen während der gesamten Tour geschlossen bleiben.



Vor und nach der Tour kann die Toilette aufgesucht werden, diese werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Nach Möglichkeit sollte auch dies vermieden werden, um Infektionen zu vermeiden. Ansonsten ist das Aussteigen oder gar ein Aufenthalt auf dem Parkplatz oder im Park verboten .



. Cabrios, Autos mit Faltdächern und Busse sind von den Touren ausgeschlossen.

Die Öffnungen von Zoos und Tierparks ist Teil einer Maßnahme, die die Wirtschaft nach und nach wieder beleben soll. Die Bundesregierung gab in diesem Zuge schrittweise Lockerungen bekannt*. Doch nicht alle Zoos haben das Glück, in Zeiten des Coronavirus ab dem 20. April wieder öffnen zu können. Der Allwetterzoo in Münster etwa weiß noch nicht, wann und wie es mit dem Betrieb weitergeht, wie msl24.de berichtet. Fest steht jedoch: Es wird keine Notschlachtungen geben.

Rubriklistenbild: © Safariland Stukenbrock