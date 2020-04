Gastronomie in NRW: Kneipen und Restaurants schwer getroffen - Wiedereröffnung nicht in Sicht

Betriebe in der Corona-Krise

Die Gastronomie in NRW ist wegen des Coronavirus in der Krise. Die wichtigste Frage: Wann öffnen Restaurants und Kneipen? Wirte pochen mit Mahnwachen darauf.

Die Gastronomie in Nordrhein-Westfalen bekommt die Krise wegen des Coronavirus voll zu spüren

Bittere Auswirkungen von Corona für Restaurants, Cafés und Kneipen: Der Betrieb ist Wirten in NRW weitestgehend untersagt, nur Lieferservice und Take-away sind unter Auflagen erlaubt

Die Wiedereröffnung der Gastronomie in NRW trotz Corona steht zeitnah nicht bevor

Update, 15.49 Uhr: Für Restaurants, Cafés, Kneipen und Co. wird die Durststrecke wegen des Coronavirus wohl noch länger weiter gehen. Die Gastronomie steht nicht vor einer zeitnahen Öffnung, wie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag sagte: "Dieses Thema sehe ich derzeit nicht." Und weiter: "Dazu gehört mehr als die Frage nach einer Maskenpflicht."

Grundsätzlich sei das Thema Öffnung der Gastronomie sowieso frühestens nach dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten erörterungsbedürftig. Dieses Treffen, bei dem das weitere Vorgehen in Sachen Corona besprochen wird, sollte am 30. April stattfinden, könnte aber auch verschoben werden. "Wenn die Kanzlerin zum 6. Mai einlädt, lädt sie zum 6. Mai ein", sagte Laumann lapidar.

Gastronomie in NRW: Mahnwache wegen Corona mit leeren Tischen - Wirte pochen auf baldige Öffnung

Update, 24. April, 12.44 Uhr: Vielen Gastronomen steht das Wasser wegen der Krise durch Corona bis zum Hals. Deswegen wollen sie jetzt ein Zeichen setzen. In mehreren Städten in NRW machen sie am heutigen Freitag mit leeren Stühlen auf ihre Situation aufmerksam und pochen auf eine baldige Öffnung der Gastronomie.

"Die leeren Stühle stehen symbolisch für die Leere in den Kassen und Betrieben und die große Unsicherheit von Unternehmern und Beschäftigten", sagte ein Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga NRW mit Blick auf die von Corona verursachten Schwierigkeiten der Gastronomie.

+ Gastronomen in vielen Städten in NRW machen am Freitag mit Mahnwachen auf ihre wirtschaftlichen Probleme wegen Corona aufmerksam - das Foto zeigt Stühle vor dem Rathaus in Düsseldorf. Die Gastronomie steckt in der Krise. © Rolf Vennenbernd/dpa

Aufgestellt werden sollten sie auf zentralen Plätzen in den Städten in Nordrhein-Westfalen. Vorbild sind Mahnwachen der Gastronomie mit leeren Stühlen in Dresden, die bereits mehrfach zu Zeiten von Corona stattgefunden haben.

Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Westfalen hat auf Facebook berichtet, die Resonanz sei "überwältigend". Dazu gibt es Bilder aus Dortmund, Hamm, Warendorf, Stadtlohn, Bochum und weiteren Städten - von Restaurants und Cafés, die sich beteiligen.

Gastronomie in NRW: Verheerende Situation wegen Corona für viele Gastronomie-Betriebe

Die Situation der Gastronomie in Zeiten des Coronavirus ist auch in NRW verheerend. Der Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Imbissen, Mensen, Kantinen, Kneipen, (Eis-)Cafés und anderen gastronomischen Einrichtungen ist nach wie vor untersagt, wie wa.de* berichtet.

Möglichkeiten, den Betrieb trotz Corona weiterlaufen zu lassen, gibt es nur in ganz kleinem Rahmen und unter strengen Auflagen: Die Gastronomie in Nordrhein-Westfalen darf Kunden mit Speisen und Getränken beliefern, sofern Hygienevorschriften und Mindestabstände eingehalten und Warteschlangen vor den Restaurants und Cafés vermieden werden können.

Gastronomie in NRW: Das müssen Kunden in Zeiten des Coronavirus wissen

Auch für die Kunden der Gastronomie gibt es einiges zu beachten. Der Verzehr von Speisen und Getränken im Restaurant selbst oder in dessen Außenbereich ist während Corona nicht möglich. Und auch wer beim Restaurant oder Café etwas zum Mitnehmen bestellt, darf die Lebensmittel nicht im Umkreis von 50 Metern um die gastronomische Einrichtung verzehren.

Vielerorts in NRW zeigt sich, wie schwierig die neuen Regelungen in Sachen Corona überhaupt umzusetzen sind. Zum Beispiel in Lüdenscheid fragen sich viele Gastwirte, ob sich der Betrieb unter all den Auflagen überhaupt noch lohnt, wie come-on.de* berichtet.

+ Wegen Corona bis auf weiteres geschlossen - für manchen Betrieb der Gastronomie ist ein Weitermachen mit Lieferservice oder einem Angebot zum Mitnehmen nicht umsetzbar oder rentabel genug. Auch für viele Betriebe in NRW ist es ein hartes Schicksal. © Symbolfoto/picture allia nce/dpa/Marek Majewsky

Gastronomie in NRW: Das macht Restaurants, Cafés und Kneipen Hoffnung

So sehr Gastwirte in NRW gerade laut wa.de wegen Corona die Pleite fürchten und sich oftmals nur mit Mühe und Not über Wasser halten, wächst seit Mittwoch, 22. April, ein zartes Pflänzchen der Hoffnung. Denn NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hat der Gastronomie die Wiedereröffnung ihrer Betriebe in Aussicht gestellt.

Zusammen mit Baden-Württemberg und anderen Bundesländern arbeitet das Land NRW demnach an einem gemeinsamen Konzept für Öffnungsschritte der Gastronomie nach dem 4. Mai - auch wenn das Coronavirus dann natürlich längst nicht besiegt ist.

Minister @a_pinkwart will Hotels und Gastro-Betrieben in der #Coronakrise helfen: #NRW arbeitet mit @RegierungBW und anderen Ländern an einem Konzept für Öffnungsschritte nach dem 4. Mai. "Viele Betriebe sind gefährdet. Wir brauchen schnell eine differenzierte Vorgehensweise." pic.twitter.com/SGyT7rVOpC — Wirtschaft.NRW (@WirtschaftNRW) April 22, 2020

Das Konzept für die Gastronomie solle bis zur nächsten Beratungsrunde zwischen Bund und Ländern vorliegen, sagte Pinkwart weiter. Der Bestand zahlreicher Betriebe und Arbeitsplätze in der Gastronomie sei durch Corona gefährdet. "Deshalb benötigen wir jetzt schnell eine wohlüberlegte, differenzierte und zwischen den Bundesländern abgestimmte Vorgehensweise", sagte Pinkwart.

Gastronomie in NRW: So bitter ist die Lage wegen des Coronavirus wirklich

Wie existenzbedrohend die Situation für Gastwirte derzeit wirklich ist, dazu hat die Industrie und Handelskammer (IHK) NRW Anfang der Woche Stellung bezogen. Im Gastgewerbe gehe wegen des Coronavirus mehr als jedes dritte Unternehmen von Rückgängen über 50 Prozent für 2020 aus, teilte die IHK NRW mit.

+ Durststrecke für die Gastronomie: Die Krise wegen Corona ist auch für Restaurants und Cafés in NRW beispiellos - und der Anblick vieler Betriebe veranschaulicht das fast schmerzhaft mit leeren Tischen, Absperrungen und großen Hinweisen, dass das To-go-Geschäft sowie Außer-Haus-Lieferungen weiter läuft. © Symbolfoto/Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa-Bildfunk

Ohne weitere unterstützende Maßnahmen in Zeiten von Corona steige das Risiko der Insolvenz in mehreren Branchen teils dramatisch an - neben der Gastronomie in NRW sind auch die Tourismusbranche und der Einzelhandel gemeint. Im Gastgewerbe erwarten demnach 60 Prozent der Unternehmen, dass sie in 2020 Insolvenz anmelden müssen.

Der IHK NRW weist auf ihrer Facebook-Seite außerdem auf die Aktion "wir FAIRzichten - Denn Wirtschaft sind wir alle" hin. Bei der Initiative, die von den Industrie- und Handelskammern ins Leben gerufen worden ist, geht es darum, dass man Restaurants, Geschäften, Fitnessstudios sowie Kultur- und anderen Einrichtungen bei der Existenzssicherung in der Corona-Krise hilft, indem man auf Erstattungsansprüche verzichtet oder einen Gutschein erwirbt, den man später - wenn es wieder möglich ist - einlöst. So hat das Unternehmen schon während der Krise Geld zur Verfügung. Auch für die Gastronomie ein kleiner Hoffnungsschimmer.

Gastronomie in NRW: Große Koalition will mit Corona-Hilfen Folgen der Krise abmildern

Genau wie in NRW hat die Corona-Krise Restaurants, Kneipen, Bars und Cafés in allen Bundesländern getroffen. Die große Koalition plant neue milliardenschwere Corona-Hilfen - unter anderem für Gastronomiebetriebe. Diese bekommen Steuererleichterungen. Konkret bedeutet das: Die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie wird ab dem 1. Juli befristet bis zum 30. Juni 2021 auf 7 Prozent gesenkt.

Auch für Unternehmen, Arbeitnehmer und Schulen will die große Koalition laut wa.de die massiven Folgen der Corona-Krise abmildern. Das Kurzarbeitergeld soll erhöht werden, um vor allem für Geringverdiener Einkommensverluste auszugleichen. Zugleich wird die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds verlängert.

Gastronomie massiv von Corona beschädigt: Das sagt der Bundesfinanzminister

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht Deutschland bei der Finanzierung der neu beschlossenen Hilfen gut aufgestellt. Die Steuererleichterungen für die in der Krise besonders belastete Gastronomie würden natürlich zu Mindereinnahmen führen, sobald die Betriebe wieder Umsätze machten, erklärte Scholz weiter. "Aber das ist dann ehrlicherweise (...) ein gutes Zeichen, weil dann wird ja wieder Geld verdient."

Gastronomie wegen Corona in der Krise: So bewertet der Dehoga-Präsident die neuen Hilfen

Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Guido Zöllick, begrüßte dies als "mutmachendes Signal". Allerdings würden Kneipen, Bars oder Clubs, die ausschließlich Getränke anbieten, nicht von der Steuerentlastung während Corona profitieren, fügte er hinzu.

Zudem sei klar, dass die Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie die zu erwartenden Umsatzausfälle aufgrund der dann einzuhaltenden Abstandsregeln und Schutzmaßnahmen nur teilweise kompensieren würden.

Gastronomie in NRW: Das sagt Dehoga Westfalen in Zeiten von Corona

Der Dehoga-Verband in Westfalen bringt in einem Facebook-Post auf den Punkt, was er an den neuen Corona-Hilfen für Restaurants kritisiert:

Gastronomie in NRW: Diese Restaurantketten sind wegen Corona schwer angeschlagen

Das Ausmaß der Krise hat sich bei mehreren Restaurants und Restaurantketten bereits gezeigt. Inmitten der Coronavirus-Krise hatte etwa die angeschlagene Restaurantkette Vapiano SE, die auch viele Filialen in Nordrhein-Westfalen betreibt Anfang April beim Amtsgericht Köln einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt.

Die ebenfalls angeschlagene Restaurantkette Maredo sucht nach neuen Investoren, um die Weiterführung ihrer Steakhäuser langfristig zu sichern. Das wurde am Montag, 20. April, bekannt.

Sollte es eine Lockerung der Corona-Regeln für die Gastronomie geben, will Maredo seine Restaurants wieder öffnen, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens von Montag hervorgeht.

Gastronomie in NRW während Corona: Umsätze bleiben wegen Schließung aus - Kosten bleiben

Die Maredo-Geschäftsführung sei gemeinsam mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter Nikolaos Antoniadis derzeit auf der Suche nach Geldgebern. Außerdem werde mit Vermietern nach Lösungswegen aus der von Corona befeuerten Krise gesucht.

+ Wegen Corona bleiben die Stühle der Gastronomie in NRW leer. Restaurants, Cafés, Bars, Kneipen und andere gastronomische Einrichtungen dürfen derzeit nicht öffnen. Doch ihre Kosten - zum Beispiel Miete - laufen weiter. © Symbolfoto/picture alliance /Roland Weihrauch

Wie bei vielen anderen Restaurants bleiben bei Maredo die Umsätze derzeit durch die Schließung der Gastronomie aus, während etwa Mieten weiter bezahlt werden müssen. Die Mitarbeiter der Maredo-Restaurants erhalten aktuell Kurzarbeitergeld - wie es in Zeiten von Corona in zahlreichen Unternehmen der Fall ist. Die Kette hat nach eigenen Angaben 35 Restaurants in Deutschland sowie je ein Restaurant in Salzburg und Wien. Zuletzt erwirtschaftete das Unternehmen mit knapp 1000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro.

Gastronomie in NRW: Nicht nur Restaurantketten von Corona geschwächt - auch kleine Betriebe im Krisenmodus

Seit Wochen keine Gäste mehr, leere Tische - und immer noch keine klare Marschrichtung, wie es während Corona tatsächlich weitergehen soll. Wie in sämtlichen anderen Städten und Landkreisen in NRW auch, hängen die Wirte im Kreis Soest in der Luft - soester-anzeiger.de hat mit ihnen gesprochen.

Ganz ähnlich ist die Situation in Hamm: Leere Hotelbetten, verwaiste Tagungsräume und Festsäle, ein „Lockdown“ mindestens bis Anfang Mai - Hotelgewerbe und Gastronomie sind durch die Corona-Pandemie auf eine harte Probe gestellt. Je länger die Krise andauert, desto mehr wird sie für manchen Hammer Betrieb zur blanken Überlebensfrage, so wa.de.

Diese Probleme kennt natürlich auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Er weist auf Instagram darauf hin, dass sich Gastronomie-Betriebe zum Thema Corona bei ihm Hilfe holen können.

Gastronomie in NRW: Krisensituation der Restaurants, Kneipen und Bars wegen Corona wirkt sich auch auf Bierbrauer aus

Probleme wegen der Corona-Krise haben auch die Bierbrauer. Der Deutsche Brauer-Bund spricht nicht nur von Zehntausenden Veranstaltungsabsagen wegen der Corona-Krise, sondern auch davon, dass der wichtige Pfeiler Gastronomie wegfällt. Mit diesem Bereich sind demnach üblicherweise etwa 20 Prozent des gesamten deutschen Bierabsatzes verbunden. Wegen der Schließungen der Gastro-Betriebe - auch in Nordrhein-Westfalen - ist dieses Geschäft eingebrochen.

Vor diesem Hintergrund und angesichts herber Rückschläge im Exportgeschäft drohe der deutschen Braubranche nach aktuellem Stand ein zweistelliger Absatzrückgang im laufenden Jahr. "Es ist noch kein Licht am Ende des Tunnels im Sicht", verdeutlichte Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes (DBB).

Im Gastgewerbe verschärfe sich die Situation wegen Corona von Tag zu Tag und das habe in einem Dominoeffekt längst auf die Brauwirtschaft übergriffen. Viele der bundesweit über 1500 Bierhersteller seien eng an die Gastronomie gebunden und Pachtausfälle träfen die Brauer hart.

© dpa